WTA 250 Atene, Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
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26°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
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⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 10:30
(3) Francesca Jones vs Dalila Spiteri
Lina Gjorcheska vs Deborah Chiesa Non prima 16:00
(1) Oksana Selekhmeteva vs Elizara Yaneva
Yelyzaveta Kotliar vs Federica Urgesi Non prima 18:30
Court 2 – ore 10:30
(5) Lola Radivojevic vs Yufei Ren
Kajsa Rinaldo Persson vs Darya Astakhova Non prima 16:00
Alice Rame vs (6) Noma Noha Akugue
Sofya Lansere vs Elena Malygina Non prima 17:30
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16°C
Rovesci al mattino, poi schiarite · Picco 25°C
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⚠ Temporali
🎾 Q / 1° Turno MD
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Ilinca Amariei vs Carmen Andreea Herea
(1) Leyre Romero Gormaz vs Zhibek Kulambayeva
(7) Anna Bondar vs Sara Sorribes Tormo Non prima 14:00
Clara Burel vs Yulia Putintseva Non prima 16:30
Nadia Podoroska vs (2) Petra Marcinko
Court 5 – ore 10:00
(4) Elena Pridankina vs Georgina Garcia Perez
(5) Elina Avanesyan vs Irina Fetecau
Alina Charaeva vs Victoria Jimenez Kasintseva Non prima 14:00
Alexandra Irina Anghel / Diana-Ioana Simionescu vs (2) Jesika Maleckova / (2) Miriam Skoch
Miriam Bulgaru / Maria Sara Popa vs (3) Anastasia Detiuc / (3) Irina Khromacheva
Court 6 – ore 12:30
(2) Claire Liu vs (9) Ipek Oz
(3) Varvara Lepchenko vs (7) Alevtina Ibragimova Non prima 14:00
Lisa Zaar / Kimberley Zimmermann vs Oana Gavrila / Andreea Prisacariu Non prima 17:30
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29°C
Soleggiato e caldo · Picco 34°C
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⚠ Caldo
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 15:30
Qinwen Zheng vs (6) Jessica Bouzas Maneiro Inizio 15:30
Polina Kudermetova vs (4) Maria Sakkari Non prima 17:30
Valentini Grammatikopoulou vs Alycia Parks
Grandstand – ore 16:30
Marianne Argyrokastriti vs Lilli Tagger
Viktoria Morvayova vs (5) Sara Bejlek
Martha Matoula vs Elena Micic
Court 3 – ore 15:00
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye vs Carole Monnet / Sapfo Sakellaridi
(8) Magda Linette vs Mai Hontama
Mina Hodzic vs Harriet Dart
(3) Eudice Chong / (3) Katarzyna Piter vs Maria Timofeeva / Ekaterina Yashina
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25°C
Parzialmente soleggiato e asciutto · Picco 30°C
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22°
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✅ Asciutto
🎾 Q / 1° Turno MD
🏸 Cemento
Center Court – ore 12:00
(2) Daria Khomutsianskaya vs (8) Ying Zhang
(3) Hanne Vandewinkel vs Carol Young Suh Lee
Gabriela Knutson vs Irem Kurt
Kyoka Okamura vs (2) Lanlana Tararudee Non prima 17:00
Court 1 – ore 12:00
(3) Varvara Panshina vs (5) Weronika Falkowska
Kristina Penickova vs Karman Thandi
Zhuoxuan Bai vs (8) Tatiana Prozorova
Anastasia Gasanova vs (7) Susan Bandecchi Non prima 17:00
Court 2 – ore 12:00
(4) Isabella Shinikova vs (6) Yujia Huang
(1) Rina Saigo vs (7) Priska Nugroho
Daria Khomutsianskaya / Daria Zelinskaya vs (4) Yujia Huang / (4) Ying Zhang
(3) Carol Young Suh Lee / (3) Vendula Valdmannova vs Aliona Falei / Polina Iatcenko
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14°C
Soleggiato, poi nuvole in aumento · Picco 31°C
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⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Grandstand – ore 11:00
(4) Julia Grabher vs Elena Ruxandra Bertea
Yasmine Kabbaj vs Ekaterina Perelygina
Anastasia Tikhonova vs Eva Bennemann
(1) Veronika Erjavec vs Victoria Bosio
Küchenmeister – ore 11:00
(8) Despina Papamichail vs Erika Andreeva
Mia Ristic vs Mia Pohankova
Julia Avdeeva vs Gina Feistel Non prima 15:00
Polona Hercog vs Dalila Jakupovic
TAG: Circuito WTA, WTA 125
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