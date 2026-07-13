Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Atene, Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

13/07/2026 07:41 Nessun commento
Federica Urgesi nella foto
Federica Urgesi nella foto

🇮🇹
WTA 125 Roma
Roma, Italia  ·  13 Luglio 2026

26°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente o parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 13 Luglio
08:00
26°
09:00
29°
10:00
31°
11:00
32°
12:00
34°
13:00
35°
14:00
36°
15:00
36°
18:00
34°
21:00
30°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme: 1° turno sulla terra con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 13 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 10:30
(3) Francesca Jones GBR vs Dalila Spiteri ITA

Il match deve ancora iniziare

Lina Gjorcheska MKD vs Deborah Chiesa ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Oksana Selekhmeteva ESP vs Elizara Yaneva BUL

Il match deve ancora iniziare

Yelyzaveta Kotliar UKR vs Federica Urgesi ITA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:30
(5) Lola Radivojevic SRB vs Yufei Ren CHN
Il match deve ancora iniziare

Kajsa Rinaldo Persson SWE vs Darya Astakhova RUS Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Alice Rame FRA vs (6) Noma Noha Akugue GER

Il match deve ancora iniziare

Sofya Lansere RUS vs Elena Malygina EST Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
WTA 250 Iasi
Iasi, Romania  ·  13 Luglio 2026

🌧
16°C
Rovesci al mattino, poi schiarite  ·  Picco 25°C
CIELO Rovesci al mattino, poi nuvole intermittenti e schiarite nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati tra le 09:00 e le 10:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 13 Luglio
09:00
🌧
18°
10:00
🌧
19°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
25°
17:00
25°
20:00
22°
23:00
18°
⚠  Allerta gialla per temporali fino al mattino: turno qualificazione e 1° turno MD sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 13 Luglio
🎾
WTA 250 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta
Q / R1
🌧  Rovesci
⚠  Temporali
🎾  Q / 1° Turno MD
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Ilinca Amariei ROU vs Carmen Andreea Herea ROU

Il match deve ancora iniziare

(1) Leyre Romero Gormaz ESP vs Zhibek Kulambayeva KAZ

Il match deve ancora iniziare

(7) Anna Bondar HUN vs Sara Sorribes Tormo ESP Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Clara Burel FRA vs Yulia Putintseva KAZ Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

Nadia Podoroska ARG vs (2) Petra Marcinko CRO

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 10:00
(4) Elena Pridankina RUS vs Georgina Garcia Perez ESP
Il match deve ancora iniziare

(5) Elina Avanesyan ARM vs Irina Fetecau ROU

Il match deve ancora iniziare

Alina Charaeva RUS vs Victoria Jimenez Kasintseva AND Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Irina Anghel ROU / Diana-Ioana Simionescu ROU vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE

Il match deve ancora iniziare

Miriam Bulgaru ROU / Maria Sara Popa ROU vs (3) Anastasia Detiuc CZE / (3) Irina Khromacheva RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:30
(2) Claire Liu USA vs (9) Ipek Oz TUR

Il match deve ancora iniziare

(3) Varvara Lepchenko USA vs (7) Alevtina Ibragimova RUS Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Lisa Zaar SWE / Kimberley Zimmermann BEL vs Oana Gavrila ROU / Andreea Prisacariu ROU Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare





🇬🇷
WTA 250 Athens
Atene, Grecia  ·  13 Luglio 2026

29°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata
PIOGGIA Possibile rovescio nel pomeriggio, intorno alle 16:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 13 Luglio
09:00
28°
10:00
30°
11:00
32°
12:00
33°
13:00
33°
14:00
34°
15:00
34°
16:00
🌧
34°
18:00
33°
21:00
29°
⚠  Caldo sul cemento e possibile rovescio nel pomeriggio: 1° turno da monitorare
🎾  Programma del giorno — 13 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
1° Turno · Cemento
R1
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 15:30
Qinwen Zheng CHN vs (6) Jessica Bouzas Maneiro ESP Inizio 15:30

Il match deve ancora iniziare

Polina Kudermetova UZB vs (4) Maria Sakkari GRE Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

Valentini Grammatikopoulou GRE vs Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 16:30
Marianne Argyrokastriti GRE vs Lilli Tagger AUT
Il match deve ancora iniziare

Viktoria Morvayova SVK vs (5) Sara Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare

Martha Matoula GRE vs Elena Micic AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 15:00
Ya Hsin Lee TPE / Qiu Yu Ye CHN vs Carole Monnet FRA / Sapfo Sakellaridi GRE
Il match deve ancora iniziare

(8) Magda Linette POL vs Mai Hontama JPN

Il match deve ancora iniziare

Mina Hodzic GER vs Harriet Dart GBR

Il match deve ancora iniziare

(3) Eudice Chong HKG / (3) Katarzyna Piter POL vs Maria Timofeeva UZB / Ekaterina Yashina RUS

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
WTA 125 Istanbul 2
Istanbul, Turchia  ·  13 Luglio 2026

25°C
Parzialmente soleggiato e asciutto  ·  Picco 30°C
CIELO Parzialmente soleggiato nelle ore centrali, poi soleggiato e sereno
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 13 Luglio
09:00
25°
10:00
27°
11:00
28°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
29°
17:00
28°
20:00
25°
23:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: turno qualificazione e 1° turno MD sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 13 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Cemento
Q / R1
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Q / 1° Turno MD
🏸  Cemento

Center Court – ore 12:00
(2) Daria Khomutsianskaya BLR vs (8) Ying Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

(3) Hanne Vandewinkel BEL vs Carol Young Suh Lee USA

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Knutson CZE vs Irem Kurt TUR

Il match deve ancora iniziare

Kyoka Okamura JPN vs (2) Lanlana Tararudee THA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
(3) Varvara Panshina RUS vs (5) Weronika Falkowska POL

Il match deve ancora iniziare

Kristina Penickova USA vs Karman Thandi IND

Il match deve ancora iniziare

Zhuoxuan Bai CHN vs (8) Tatiana Prozorova RUS

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Gasanova RUS vs (7) Susan Bandecchi SUI Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
(4) Isabella Shinikova BUL vs (6) Yujia Huang CHN

Il match deve ancora iniziare

(1) Rina Saigo JPN vs (7) Priska Nugroho INA

Il match deve ancora iniziare

Daria Khomutsianskaya BLR / Daria Zelinskaya RUS vs (4) Yujia Huang CHN / (4) Ying Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

(3) Carol Young Suh Lee USA / (3) Vendula Valdmannova CZE vs Aliona Falei BLR / Polina Iatcenko RUS

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
WTA 125 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  13 Luglio 2026

14°C
Soleggiato, poi nuvole in aumento  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato e più nuvoloso nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 13 Luglio
08:00
17°
09:00
21°
10:00
23°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
30°
16:00
31°
19:00
28°
23:00
23°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme: 1° turno sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 13 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
⛅  Sole e nuvole
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Grandstand – ore 11:00
(4) Julia Grabher AUT vs Elena Ruxandra Bertea ROU

Il match deve ancora iniziare

Yasmine Kabbaj MAR vs Ekaterina Perelygina AUT

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Tikhonova RUS vs Eva Bennemann GER

Il match deve ancora iniziare

(1) Veronika Erjavec SLO vs Victoria Bosio ARG

Il match deve ancora iniziare




Küchenmeister – ore 11:00
(8) Despina Papamichail GRE vs Erika Andreeva RUS
Il match deve ancora iniziare

Mia Ristic SRB vs Mia Pohankova SVK

Il match deve ancora iniziare

Julia Avdeeva RUS vs Gina Feistel POL Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Polona Hercog SLO vs Dalila Jakupovic SLO

Il match deve ancora iniziare

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