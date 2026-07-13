Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Sonego e Passaro (LIVE)

13/07/2026 07:22 Nessun commento
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

🇭🇷
ATP 250 Umago
Umago, Croazia  ·  13 Luglio 2026

21°C
Prevalentemente soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato con nubi in aumento dal tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 13 Luglio
08:00
24°
09:00
26°
10:00
28°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
31°
16:00
32°
19:00
30°
23:00
24°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: 1° turno sulla terra con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 13 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00
Damir Dzumhur BIH vs Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Dusan Lajovic SRB vs Luca Van Assche FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Vit Kopriva CZE vs Dino Prizmic CRO (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Studenac Arena – ore 17:00
Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE vs Emanuel Ivanisevic CRO / Mili Poljicak CRO

Il match deve ancora iniziare

Kyrian Jacquet FRA vs Marco Trungelliti ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Admir Kalender CRO / Nino Serdarusic CRO vs Ivan Liutarevich BLR / Miguel Reyes-Varela MEX (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:00
Ray Ho TPE / Benjamin Kittay USA vs Roman Andres Burruchaga ARG / Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare





🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera  ·  13 Luglio 2026

16°C
Sole velato e caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Sole velato per gran parte della giornata, più nuvoloso in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 13 Luglio
08:00
21°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
31°
16:00
30°
20:00
25°
23:00
20°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: 1° turno sulla terra con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 13 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
⛅  Sole velato
⚠  Caldo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 10:30
Lorenzo Sonego ITA vs Joel Schwaerzler AUT

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner BRA / Robert Galloway USA vs Jerome Kym SUI / Stan Wawrinka SUI (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Dominic Stricker SUI vs Jaume Munar ESP (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Ignacio Carou URU / Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Timofey Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare

Anirudh Chandrasekar IND / Takeru Yuzuki JPN vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia  ·  13 Luglio 2026

🌧
18°C
Pioggia leggera al mattino, poi nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Rovesci nelle prime ore, poi cielo nuvoloso o prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci indicati al mattino, poi assenti nelle ore successive indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 13 Luglio
08:00
🌧
19°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
22°
14:00
22°
17:00
21°
20:00
20°
23:00
17°
⚠  Rovesci al mattino: turno di qualificazione e 1° turno MD sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 13 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta
Q / R1
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Q / 1° Turno MD
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Igor Marcondes BRA vs Lautaro Midon ARG

Il match deve ancora iniziare

Carlos Sanchez Jover ESP vs Taro Daniel JPN (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs N.Sriram Balaji IND / Andre Goransson SWE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Francesco Passaro ITA vs Martin Krumich CZE

Il match deve ancora iniziare

Thomas Faurel FRA vs Miguel Damas ESP (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Diego Hidalgo ECU / Alejandro Tabilo CHI vs Joshua Paris GBR / Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Andrea Pellegrino ITA / Andrea Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare

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