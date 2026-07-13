ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Sonego e Passaro (LIVE)
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21°C
Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 32°C
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08:00
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24°
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16:00
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19:00
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23:00
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24°
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⚠ Caldo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00
Damir Dzumhur vs Henrique Rocha
Dusan Lajovic vs Luca Van Assche (Non prima 18:00)
Vit Kopriva vs Dino Prizmic (Non prima 21:00)
Studenac Arena – ore 17:00
Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs Emanuel Ivanisevic / Mili Poljicak
Kyrian Jacquet vs Marco Trungelliti (Non prima 18:00)
Admir Kalender / Nino Serdarusic vs Ivan Liutarevich / Miguel Reyes-Varela (Non prima 19:30)
Court 1 – ore 18:00
Ray Ho / Benjamin Kittay vs Roman Andres Burruchaga / Mariano Kestelboim
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16°C
Sole velato e caldo · Picco 31°C
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08:00
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21°
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26°
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11:00
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20°
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⚠ Caldo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Roy Emerson Arena – ore 10:30
Lorenzo Sonego vs Joel Schwaerzler
Kilian Feldbausch vs Miomir Kecmanovic
Marcelo Demoliner / Robert Galloway vs Jerome Kym / Stan Wawrinka (Non prima 15:00)
Dominic Stricker vs Jaume Munar (Non prima 17:30)
Court 1 – ore 11:00
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs Ignacio Carou / Juan Manuel Cerundolo
Clement Tabur vs Jurij Rodionov
Raphael Collignon vs Timofey Skatov
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner (Non prima 17:00)
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18°C
Pioggia leggera al mattino, poi nuvoloso · Picco 22°C
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⚠ Da monitorare
🎾 Q / 1° Turno MD
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Igor Marcondes vs Lautaro Midon
Carlos Sanchez Jover vs Taro Daniel (Non prima 13:30)
Jesper de Jong vs Vilius Gaubas
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs N.Sriram Balaji / Andre Goransson
Court 1 – ore 11:00
Francesco Passaro vs Martin Krumich
Thomas Faurel vs Miguel Damas (Non prima 13:30)
Diego Hidalgo / Alejandro Tabilo vs Joshua Paris / Adolfo Daniel Vallejo
Court 2 – ore 12:00
Luke Johnson / Jan Zielinski vs Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori
TAG: Circuito ATP
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