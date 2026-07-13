ATV Tennis Open, Chiesa rimonta Gjorcheska: “Ho sfruttato l’opportunità, felice del mio periodo”. Grant pronta all’esordio contro Trevisan

Deborah Chiesa è stata tra le protagoniste della prima giornata di tabellone principale all’ATV Bancomat Tennis Open. La trentina numero 354 WTA, in tabellone grazie a una wild card e reduce dal successo nell’ITF da 35.000 dollari di Tarvisio, si è resa protagonista del match più avvincente di giornata al Circolo Antico Tiro a Volo, sconfiggendo in tre set la finalista del 2024 Lina Gjorcheska per 6-7(1) 6-3 6-3. Al secondo turno Chiesa incontrerà la serba Lola Radivojevic (n.156 WTA), protagonista di un’ottima prova contro la cinese Yufei Ren, eliminata per 6-4 6-0. Niente da fare per Dalila Spiteri (n.324 WTA), che si è arresa in tre set – con il punteggio di 1-6 6-1 6-0 – alla britannica testa di serie numero 3 Francesca Jones (n.123 WTA). Nella giornata di martedì al WTA 125 romano scenderà in campo Tyra Grant, opposta alla wild card Martina Trevisan nel secondo incontro del programma che inizierà alle ore 16.00 sul Campo Centrale.

Chiesa coglie al volo la wild card

Una vittoria pesante fisicamente e mentalmente, Ad uscirne vincitrice è stata Deborah Chiesa, capace di sconfiggere Lina Gjorcheska per 6-7(1) 6-3 6-3 nel primo turno del WTA 125 capitolino. Omaggiata di un invito a partecipare dall’organizzazione, Chiesa arriva a Roma dopo la vittoria dell’ITF da 35.000 dollari di Tarvisio, suo miglior titolo della carriera: “Conosco molto bene Lina, l’avevo già battuta una volta e sapevo che non sarebbe stata una sfida facile – le parole di Chiesa, numero 354 WTA –. Sono molto contenta di questo periodo, si vede che il lavoro con il mio team sta dando i suoi frutti. In campo sono più matura e so come affrontare molte situazioni. Le carriere dei tennisti sono sempre più longeve e questo mi spinge a continuare. Il grande obiettivo sono le qualificazioni Slam che vorrei tornare a giocare presto”. Nel secondo turno del WTA 125 di Roma, l’azzurra classe 1996 sfiderà la serba Lola Radivojevic, la quale ha superato all’esordio la cinese Yufei Ren con il punteggio di 6-4 6-0 in 81 minuti di gioco.

Grant prepara l’esordio

Tyra Grant si prepara all’esordio in main draw da testa di serie numero 8. La numero 141 WTA, reduce da un ottimo secondo turno a Wimbledon dopo aver superato le qualificazioni, aprirà il suo torneo nel derby con la wild card Martina Trevisan (n.405 WTA). La diciottenne seguita da Matteo Donati, che continua ad avvicinarsi al primo ingresso in Top 100 WTA, esordirà nella kermesse capitolina nel secondo match del programma pomeridiano che partirà alle ore 16.00 sul Campo Centrale. Tanti match e tanti derby nella seconda giornata di tabellone principale: Lucia Bronzetti, testa di serie numero 4, sfiderà la qualificata Alessandra Mazzola, mentre Nuria Brancaccio, settima forza del seeding, se la vedrà con Jessica Pieri. In campo anche Jennifer Ruggeri con la serba Teodora Kostovic e le wild card Aurora Zantedeschi e Francesca Pace, rispettivamente con la francese Fiona Ferro e l’olandese Eva Vedder.

Da Roma…a Roma: Basiletti a caccia di un altro exploit

Un esordio vincente nelle qualificazioni contro Anastasia Abbagnato e una continua voglia di migliorarsi. Noemi Basiletti è tornata a Roma dopo l’exploit degli Internazionali BNL d’Italia, dove partendo dalle pre-qualificazioni si è spinta fino al secondo turno del tabellone principale battendo, tra le altre, l’ex numero 32 WTA Ajla Tomljanovic. “So di poter ottenere nuovamente un grande risultato come quello avuto al Foro Italico, anche se al tempo stesso necessito di dover consolidare molte cose – ha raccontato Basiletti, oggi numero 313 del ranking –. Con un po’ di tempo sono riuscita a realizzare l’esperienza vissuta a Roma a maggio. Per me era la prima volta sotto molti aspetti, dunque alcune dinamiche mi sono risultate più complesse da gestire. Sono comunque felice di come sto gestendo tutto dentro e fuori dal campo”.

Il ritorno nella Capitale della toscana classe 2006 è coinciso con la ‘prima volta’ al Circolo Antico Tiro a Volo: “Per me in generale le prime partite non sono mai facili. Ultimamente mi sono allenata molto e sono soddisfatta del mio lavoro. Finora posso dire di essermi trovata molto bene, questo è uno degli eventi migliori del circuito e tutto è organizzato alla perfezione”. Nel tabellone principale Basiletti affronterà Danka Kovinic per un posto nel secondo turno. Nel frattempo, l’azzurra si gode l’alchimia con le numerose connazionali presenti a Roma: “Conosco praticamente tutte le ragazze italiane presenti qui, diverse sono coetanee. Il nostro movimento dà fiducia anche per il futuro e avere qualche amica con cui condividere il viaggio non può che farmi bene. C’è anche tanto rispetto l’una per l’altra e ritrovarsi nei tornei è sempre bello”.

Risultati di lunedì 13 luglio

1° turno tabellone principale

Francesca Jones (3) b. Daniela Spiteri 1-6 6-1 6-0

Lola Radivojevic (5) b. Yufei Ren 6-4 6-0

Darya Astakhova b. Kajsa Rinaldo Persson 6-3 6-1

Deborah Chiesa (WC) b. Lina Gjorcheska 6-7(1) 6-3 6-3

Noma Noha Akugue (6) b. Alice Rame 6-1 7-5