Courier e Navratilova criticano Zverev dopo Wimbledon: “Contro Sinner non può aspettare l’errore”
Alexander Zverev si è fermato ancora una volta sul più bello. Dopo aver conquistato al Roland Garros il primo titolo del Grande Slam della carriera, il tedesco ha raggiunto la seconda finale Major consecutiva a Wimbledon, dove è stato però sconfitto da Jannik Sinner in quattro set.
Il confronto è stato equilibrato, soprattutto nelle prime due frazioni, ma nei passaggi decisivi il numero uno del mondo ha mostrato maggiore coraggio e determinazione. Un aspetto sottolineato da due ex leader del ranking come Jim Courier e Martina Navratilova, secondo i quali Zverev avrebbe pagato nuovamente un atteggiamento troppo passivo.
Courier: “Sembra ancora appagato dal successo di Parigi”
Intervenuto a Tennis Channel, Courier ha analizzato le dichiarazioni rilasciate dal tedesco dopo la finale, ricavandone la sensazione di un giocatore ancora parzialmente appagato dalla vittoria ottenuta poche settimane prima al Roland Garros.
“Dai suoi commenti dopo la partita si poteva capire che sta ancora vivendo l’euforia del successo di Parigi e il sollievo per il fatto che ora considera la propria carriera un successo, avendo conquistato un Major oltre alla medaglia d’oro olimpica”, ha dichiarato l’ex numero uno del mondo.
Per Courier, Zverev deve modificare la propria mentalità quando affronta un giocatore del livello di Sinner, evitando di attendere passivamente un calo dell’avversario.
“Se vuole ottenere più successi contro qualcuno come Jannik Sinner, non può permettersi di aspettare che sia l’altro a sbagliare. Deve andare a prendersi la vittoria e, in quel momento, non lo ha fatto”, ha spiegato lo statunitense riferendosi ai punti più importanti della finale.
Navratilova: “Era troppo lontano dalla linea di fondo”
Anche Navratilova ha individuato nella posizione eccessivamente arretrata del tedesco una delle principali ragioni della sconfitta.
Zverev ha servito molto bene e ha mostrato un diritto più aggressivo rispetto al passato, confermando i progressi compiuti durante la stagione. Quando il livello della partita si è alzato, però, è stato Sinner a prendere maggiormente l’iniziativa.
“Non avrebbe dovuto giocare così lontano dalla linea di fondo”, ha osservato Navratilova, richiamando poi due episodi avvenuti durante l’incontro.
“Voglio fare un confronto con il momento in cui Zverev è scivolato: si è fatto leggermente male, anche se poi è riuscito a continuare. Quando è scivolato Sinner, invece, si è rialzato ed è riuscito comunque a vincere il punto”.
Secondo la vincitrice di 18 titoli Slam in singolare, la capacità di Sinner di mantenere l’equilibrio anche nelle situazioni più complicate sarebbe legata al suo passato sugli sci.
“Questo dimostra quanto sia bravo nel mantenere l’equilibrio. Tutto risale allo sci, perché quando scii devi sempre trovare l’appoggio sulla parte centrale del piede. Serve un equilibrio eccellente e il suo è incredibile per un giocatore così alto. È molto agile”, ha concluso Navratilova.
Zverev crede di essersi avvicinato a Sinner e Alcaraz
Nonostante le critiche, la finale di Wimbledon ha mostrato anche segnali positivi per Zverev. Il tedesco è apparso più aggressivo con il diritto e maggiormente disposto a comandare gli scambi rispetto alle precedenti sfide contro Sinner.
In conferenza stampa, Sascha ha riconosciuto la superiorità del numero uno del mondo, ma ha anche spiegato di sentire di aver ridotto la distanza che lo separa dall’italiano e da Carlos Alcaraz.
La vittoria al Roland Garros sembra aver liberato Zverev dal peso di non essere mai riuscito a conquistare uno Slam. Per inserirsi realmente nella lotta con i due dominatori del circuito, secondo Courier e Navratilova, servirà però un ulteriore cambiamento: nei momenti più importanti non dovrà limitarsi a resistere, ma dovrà assumersi il rischio di andare a conquistare la partita.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Alexander Zverev, Jim Courier, Martina Navratilova
C’è poco da criticare stavolta, è stata la miglior partita che ha fatto contro Jannik, e comunque fanno tutto facile dai salotti tv
Ma se vogliamo raggiungere l’apoteosi si deve guardare il video di Mouratoglou che critica Djokovic in modo feroce per gli errori di attitudine e tattica nel suo incontro con Sinner…
…eppure credo che neppure il cane di Nole si farebbe portare a passeggio da uno scarsone (con la racchetta) come Patrick!
Ahahahah 😀
https://m.youtube.com/watch?v=VY7iZVtXEk4&pp=ygUNamFubmlrIHNpbm5lcg%3D%3D
Fossi in Zverev spedirei a entrambi una racchetta con un biglietto su cui sta scritto “La prossima volta provateci voi.Buone cose”.
Zverev non era mai andato oltre gli ottavi a Wimbledon.
Questa volta è arrivato in finale e per due ore ha fatto match pari con il tennista più forte del pianeta.
Non è nemmeno vero che sia stato passivo… Nei propri turni di servizio ha sempre spinto tanto e non è impresa da poco tenere i primi 15 turni di battuta in una finale Slam con Sinner.
Alla fine il tedesco ha perso, ma semplicemente perché Jannik è superiore… Lo è in risposta, di dritto, come movimenti e come manualità e lo storico degli ultimi H2H tra i due parla chiaro.
Non credo Zverev si possa rimproverare nulla e queste critiche mi sembrano davvero poco comprensibili.
Se domani mattina mi sveglio e decido di voler giocare come Alcaraz… ci posso riuscire?
Zverev è alto 198 cm e pesa 96 kg quindi può esprimere un servizio da 140 mph ma non può certo muoversi con la leggerezza di de Minaur…
…credo!!!
Oltretutto ha dei caricamenti molto ampi sia di FH che di BH, quindi ha bisogno di spazio per guadagnare tempo…
…non può giocare dalla riga come Djokovic, se lo potesse fare avrebbe già vinto 15 Slam, minimo!
Concordo quei due che partita hanno visto
Diciamo così, Zverev non è riuscito a fare quel che Martina e Jim hanno sperato fino all’ultimo facesse. La realtà è che il tedesco non ha mai giocato così bene contro Jannik, solo che, molto semplicemente Sinner gli é superiore.
A me non sembra proprio che ha cercato l’errore. Anzi, di dritto, che storicamente è il suo punto debole, ha giocato una grandissima partita, sempre propositivo. Poi a volte ha sbagliato, va be’, ma secondo me delle ultime volte questa è stata nettamente la sua migliore prestazione.
provassero loro a giocare contro sinner.
parlare da fuori dal campo, anche se ex-campioni, è sempre facile.
Mah… Non sono d’accordo. La partita si è giocata su pochissimi punti e anche Zverev ha vinto tanti punti con coraggio. Con tutto il rispetto il tedesco ha poco da rimproverarsi, sinner ha dimostrato semplicemente di essere più forte