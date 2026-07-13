Avanza Sonego. Si ferma Passaro ATP, Copertina

ATP Gstaad, esordio vincente per Sonego. Passaro si ferma nelle qualificazioni di Bastad

13/07/2026 15:13 6 commenti
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

Esordio positivo per Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta svizzera il torinese ha superato l’austriaco Joel Josef Schwaerzler con il punteggio di 6-4 7-6(4), dopo un’ora e 51 minuti di gioco.

Agli ottavi di finale Sonego affronterà il vincitore dell’incontro tra la settima testa di serie, il belga Raphael Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov.

Sonego trova il break decisivo nel primo set

L’azzurro parte subito in maniera aggressiva in risposta, ma nel game d’apertura non riesce a concretizzare due palle break. La situazione si ripresenta nel quinto gioco: Sonego manca una prima opportunità sul 30-40, ma ai vantaggi sfrutta la successiva e si porta sul 3-2.

Una volta ottenuto il vantaggio, il torinese gestisce con sicurezza i propri turni di battuta. Nei tre game successivi al servizio perde complessivamente soltanto due punti e non concede a Schwaerzler alcuna possibilità di rientrare. Il primo set termina così 6-4 dopo 42 minuti.

Il secondo parziale si decide al tie-break

Nella seconda frazione aumenta l’efficacia dei servizi e nessuno dei due giocatori riesce a trovare il break. L’unico momento realmente delicato per Sonego arriva nel sesto game, quando deve annullare due opportunità consecutive: la prima sul 30-40 e la seconda ai vantaggi.

Superato quel passaggio, l’azzurro torna a controllare i propri turni di battuta e il set procede rapidamente verso il tie-break.

Dopo uno scambio di minibreak nelle battute iniziali, l’equilibrio resiste fino al 4-4. Sonego trova quindi l’allungo decisivo, conquista il minibreak del 5-4 e vince i due punti successivi al servizio, chiudendo il tie-break per 7-4 dopo 69 minuti.

Le statistiche confermano la leggera superiorità del torinese, che conquista 75 punti contro i 65 dell’austriaco. Sonego sfrutta una delle quattro palle break avute a disposizione e annulla entrambe quelle concesse all’avversario.

Particolarmente significativo il rendimento con la seconda di servizio: l’azzurro vince il 79% dei punti, contro il 58% ottenuto da Schwaerzler.

ATP Gstaad
Lorenzo Sonego
6
7
Joel Schwaerzler
4
6
Vincitore: Sonego
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Passaro eliminato nelle qualificazioni di Bastad

Si ferma invece a un passo dal tabellone principale l’avventura di Francesco Passaro nell’ATP 250 di Bastad. Nel turno decisivo delle qualificazioni, l’umbro è stato sconfitto dal ceco Martin Krumich con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 33 minuti.

Passaro inaugura l’incontro tenendo il servizio a zero, ma nel quinto game subisce il break che consente a Krumich di portarsi sul 3-2. Il ceco consolida il vantaggio e, dopo aver mancato tre opportunità per salire sul 5-3, chiude il primo parziale per 6-4 al primo set point.

Nel secondo set l’italiano deve subito affrontare un lungo game al servizio, nel quale annulla tre palle break prima di portarsi sull’1-0. L’equilibrio prosegue fino al settimo gioco, quando Krumich riesce a strappare la battuta all’azzurro alla sesta opportunità.

Il ceco allunga sul 5-3 e chiude l’incontro nel game successivo, ottenendo un altro break al secondo match point.

Passaro termina la partita con un ace e due doppi falli, mettendo in campo il 71% di prime di servizio. L’umbro conquista il 67% dei punti con la prima, ma soltanto il 39% con la seconda. Krumich chiude avanti anche nel computo complessivo, con 72 punti vinti contro 58.

ATP Bastad
Francesco Passaro [4]
4
3
Martin Krumich
6
6
Vincitore: Krumich
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6 commenti

bumbum (Guest) 13-07-2026 19:38

Che bel giocatore Stricker, peccato per i suoi continui problemi fisici!

 6
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ospite1 (Guest) 13-07-2026 19:17

Ottimo sorteggio per Travaglia , come primo turno di un 250.

 5
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Luca96 13-07-2026 18:41

Molto bene Lorenzo e peccato per Passaro che sta faticando a ritrovare il ritmo gara dopo l’infortunio subìto. Forza ragazzi!

 4
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MAURO (Guest) 13-07-2026 18:13

Scritto da Sky
Peccato per passaro c’è qualche possibilità di ripescaggio?

Nessuna

 3
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Betafasan 13-07-2026 17:20

Forza Lorenzo

 2
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Sky (Guest) 13-07-2026 17:12

Peccato per passaro c’è qualche possibilità di ripescaggio?

 1
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