ATP Gstaad, esordio vincente per Sonego. Passaro si ferma nelle qualificazioni di Bastad
Esordio positivo per Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta svizzera il torinese ha superato l’austriaco Joel Josef Schwaerzler con il punteggio di 6-4 7-6(4), dopo un’ora e 51 minuti di gioco.
Agli ottavi di finale Sonego affronterà il vincitore dell’incontro tra la settima testa di serie, il belga Raphael Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov.
Sonego trova il break decisivo nel primo set
L’azzurro parte subito in maniera aggressiva in risposta, ma nel game d’apertura non riesce a concretizzare due palle break. La situazione si ripresenta nel quinto gioco: Sonego manca una prima opportunità sul 30-40, ma ai vantaggi sfrutta la successiva e si porta sul 3-2.
Una volta ottenuto il vantaggio, il torinese gestisce con sicurezza i propri turni di battuta. Nei tre game successivi al servizio perde complessivamente soltanto due punti e non concede a Schwaerzler alcuna possibilità di rientrare. Il primo set termina così 6-4 dopo 42 minuti.
Il secondo parziale si decide al tie-break
Nella seconda frazione aumenta l’efficacia dei servizi e nessuno dei due giocatori riesce a trovare il break. L’unico momento realmente delicato per Sonego arriva nel sesto game, quando deve annullare due opportunità consecutive: la prima sul 30-40 e la seconda ai vantaggi.
Superato quel passaggio, l’azzurro torna a controllare i propri turni di battuta e il set procede rapidamente verso il tie-break.
Dopo uno scambio di minibreak nelle battute iniziali, l’equilibrio resiste fino al 4-4. Sonego trova quindi l’allungo decisivo, conquista il minibreak del 5-4 e vince i due punti successivi al servizio, chiudendo il tie-break per 7-4 dopo 69 minuti.
Le statistiche confermano la leggera superiorità del torinese, che conquista 75 punti contro i 65 dell’austriaco. Sonego sfrutta una delle quattro palle break avute a disposizione e annulla entrambe quelle concesse all’avversario.
Particolarmente significativo il rendimento con la seconda di servizio: l’azzurro vince il 79% dei punti, contro il 58% ottenuto da Schwaerzler.
Passaro eliminato nelle qualificazioni di Bastad
Si ferma invece a un passo dal tabellone principale l’avventura di Francesco Passaro nell’ATP 250 di Bastad. Nel turno decisivo delle qualificazioni, l’umbro è stato sconfitto dal ceco Martin Krumich con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 33 minuti.
Passaro inaugura l’incontro tenendo il servizio a zero, ma nel quinto game subisce il break che consente a Krumich di portarsi sul 3-2. Il ceco consolida il vantaggio e, dopo aver mancato tre opportunità per salire sul 5-3, chiude il primo parziale per 6-4 al primo set point.
Nel secondo set l’italiano deve subito affrontare un lungo game al servizio, nel quale annulla tre palle break prima di portarsi sull’1-0. L’equilibrio prosegue fino al settimo gioco, quando Krumich riesce a strappare la battuta all’azzurro alla sesta opportunità.
Il ceco allunga sul 5-3 e chiude l’incontro nel game successivo, ottenendo un altro break al secondo match point.
Passaro termina la partita con un ace e due doppi falli, mettendo in campo il 71% di prime di servizio. L’umbro conquista il 67% dei punti con la prima, ma soltanto il 39% con la seconda. Krumich chiude avanti anche nel computo complessivo, con 72 punti vinti contro 58.
TAG: Francesco Passaro, Lorenzo Sonego
6 commenti
Che bel giocatore Stricker, peccato per i suoi continui problemi fisici!
Ottimo sorteggio per Travaglia , come primo turno di un 250.
Molto bene Lorenzo e peccato per Passaro che sta faticando a ritrovare il ritmo gara dopo l’infortunio subìto. Forza ragazzi!
Nessuna
Forza Lorenzo
Peccato per passaro c’è qualche possibilità di ripescaggio?