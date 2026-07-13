Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Linda Noskova e Karolina Muchova tra le prime otto del mondo
13/07/2026 09:50 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (13-07-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
8550
Punti
18
Tornei
2
Best: 2
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
8143
Punti
22
Tornei
3
Best: 3
▲
1
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6301
Punti
19
Tornei
4
Best: 2
▲
3
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
5649
Punti
18
Tornei
5
Best: 5
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
5293
Punti
20
Tornei
6
Best: 6
▲
3
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
5168
Punti
20
Tornei
7
Best: 7
▲
5
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
5119
Punti
22
Tornei
8
Best: 1
▼
-5
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
4539
Punti
19
Tornei
9
Best: 3
▼
-3
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
4353
Punti
15
Tornei
10
Best: 3
▼
-2
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
4351
Punti
16
Tornei
11
Best: 11
▲
2
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
3926
Punti
17
Tornei
12
Best: 12
▼
-2
Victoria Mboko
CAN, 0
3570
Punti
22
Tornei
13
Best: 1
▲
1
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
3146
Punti
18
Tornei
14
Best: 4
▼
-3
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2845
Punti
18
Tornei
15
Best: 4
▲
2
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2783
Punti
19
Tornei
16
Best: 16
--
0
Iva Jovic
USA, 0
2636
Punti
23
Tornei
17
Best: 17
▲
1
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
2535
Punti
25
Tornei
18
Best: 18
▼
-3
Diana Shnaider
RUS, 0
2458
Punti
24
Tornei
19
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2301
Punti
28
Tornei
20
Best: 11
--
0
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
2300
Punti
22
Tornei
21
Best: 21
▲
2
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
2019
Punti
25
Tornei
22
Best: 21
▼
-1
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
2004
Punti
20
Tornei
23
Best: 5
▼
-1
Madison Keys
USA, 17-02-1995
1964
Punti
20
Tornei
24
Best: 12
▲
3
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1948
Punti
22
Tornei
25
Best: 13
▼
-1
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1784
Punti
29
Tornei
26
Best: 8
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1674
Punti
26
Tornei
27
Best: 21
▲
1
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
1667
Punti
21
Tornei
28
Best: 28
▲
4
Alexandra Eala
PHI, 0
1666
Punti
30
Tornei
29
Best: 5
▲
2
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1592
Punti
21
Tornei
30
Best: 12
▼
-5
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
1574
Punti
24
Tornei
31
Best: 29
▼
-2
Ann Li
USA, 26-06-2000
1565
Punti
28
Tornei
32
Best: 2
▲
6
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1430
Punti
18
Tornei
33
Best: 25
▼
-3
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1372
Punti
22
Tornei
34
Best: 27
▲
2
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1338
Punti
20
Tornei
35
Best: 17
▼
-1
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
1326
Punti
23
Tornei
36
Best: 28
▲
1
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1324
Punti
26
Tornei
37
Best: 3
▲
6
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1300
Punti
24
Tornei
38
Best: 38
▼
-5
Emma Raducanu
GBR, 0
1299
Punti
19
Tornei
39
Best: 39
▲
3
Janice Tjen
INA, 0
1282
Punti
29
Tornei
40
Best: 30
▼
-1
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1276
Punti
26
Tornei
41
Best: 30
▼
-6
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1244
Punti
24
Tornei
42
Best: 42
▲
3
Sara Bejlek
CZE, 0
1217
Punti
24
Tornei
43
Best: 43
▲
5
Nikola Bartunkova
CZE, 0
1210
Punti
22
Tornei
44
Best: 22
--
0
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1208
Punti
23
Tornei
45
Best: 45
▲
2
Petra Marcinko
CRO, 0
1145
Punti
31
Tornei
46
Best: 30
▲
11
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1125
Punti
27
Tornei
47
Best: 35
▲
15
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
1088
Punti
25
Tornei
48
Best: 48
▲
3
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
1074
Punti
26
Tornei
49
Best: 49
▲
5
Tereza Valentova
CZE, 0
1074
Punti
19
Tornei
50
Best: 50
▲
11
Antonia Ruzic
CRO, 0
1062
Punti
27
Tornei
51
Best: 19
▲
8
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1051
Punti
21
Tornei
52
Best: 49
▲
1
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
1049
Punti
28
Tornei
53
Best: 33
▲
15
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
1048
Punti
26
Tornei
54
Best: 22
▲
10
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
1045
Punti
30
Tornei
55
Best: 47
▼
-6
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
1039
Punti
26
Tornei
56
Best: 56
▲
21
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
1038
Punti
25
Tornei
57
Best: 50
▼
-7
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
1036
Punti
26
Tornei
58
Best: 58
--
0
Talia Gibson
AUS, 0
1020
Punti
33
Tornei
59
Best: 25
▲
7
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
1018
Punti
17
Tornei
60
Best: 28
▲
3
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1017
Punti
22
Tornei
61
Best: 53
▼
-6
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
1017
Punti
31
Tornei
62
Best: 62
▼
-10
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1014
Punti
27
Tornei
63
Best: 8
▲
2
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1009
Punti
24
Tornei
64
Best: 1
▲
9
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
1006
Punti
12
Tornei
65
Best: 60
▲
7
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
999
Punti
29
Tornei
66
Best: 29
▲
36
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
997
Punti
24
Tornei
67
Best: 23
▼
-7
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
987
Punti
25
Tornei
68
Best: 29
▼
-22
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
977
Punti
23
Tornei
69
Best: 12
▼
-28
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
970
Punti
25
Tornei
70
Best: 40
▲
11
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
965
Punti
36
Tornei
71
Best: 59
▼
-2
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
950
Punti
31
Tornei
72
Best: 51
▼
-1
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
941
Punti
24
Tornei
73
Best: 50
▲
1
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
936
Punti
27
Tornei
74
Best: 21
▼
-7
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
935
Punti
26
Tornei
75
Best: 71
▲
3
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
914
Punti
34
Tornei
76
Best: 36
▲
20
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
913
Punti
36
Tornei
77
Best: 77
▲
10
Maya Joint
AUS, 0
907
Punti
26
Tornei
78
Best: 60
▼
-8
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
906
Punti
30
Tornei
79
Best: 79
▲
16
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
897
Punti
26
Tornei
80
Best: 46
▼
-1
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
881
Punti
13
Tornei
81
Best: 81
▲
9
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
880
Punti
31
Tornei
82
Best: 20
▲
2
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
877
Punti
25
Tornei
83
Best: 51
▼
-8
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
875
Punti
30
Tornei
84
Best: 84
▼
-2
Lilli Tagger
AUT, 0
875
Punti
21
Tornei
85
Best: 39
▼
-9
Eva Lys
GER, 12-01-2002
871
Punti
23
Tornei
86
Best: 56
▼
-30
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
867
Punti
24
Tornei
87
Best: 27
▼
-47
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
852
Punti
19
Tornei
88
Best: 71
▲
3
Oksana Selekhmeteva
ESP, 13-01-2003
852
Punti
30
Tornei
89
Best: 49
▼
-3
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
847
Punti
18
Tornei
90
Best: 90
▲
8
Alina Korneeva
RUS, 0
840
Punti
27
Tornei
91
Best: 91
▲
8
Lanlana Tararudee
THA, 0
839
Punti
28
Tornei
92
Best: 32
▲
2
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
815
Punti
26
Tornei
93
Best: 56
▲
8
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
814
Punti
27
Tornei
94
Best: 92
▼
-1
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
809
Punti
32
Tornei
95
Best: 39
▼
-7
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
808
Punti
18
Tornei
96
Best: 46
▲
1
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
808
Punti
29
Tornei
97
Best: 31
▲
12
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
787
Punti
29
Tornei
98
Best: 98
▲
5
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
779
Punti
32
Tornei
99
Best: 99
▲
1
Ella Seidel
GER, 0
767
Punti
28
Tornei
100
Best: 100
▲
7
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
757
Punti
24
Tornei
101
Best: 65
▼
-16
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
749
Punti
33
Tornei
102
Best: 34
▲
12
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
749
Punti
30
Tornei
103
Best: 87
▲
1
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
748
Punti
30
Tornei
104
Best: 90
▼
-12
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
744
Punti
25
Tornei
105
Best: 84
▼
-16
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
741
Punti
29
Tornei
106
Best: 4
▼
-1
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
734
Punti
26
Tornei
107
Best: 53
▼
-27
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
728
Punti
26
Tornei
108
Best: 47
--
0
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
713
Punti
30
Tornei
109
Best: 54
▲
4
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
708
Punti
26
Tornei
110
Best: 91
▲
22
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
705
Punti
29
Tornei
111
Best: 52
▲
35
Claire Liu
USA, 25-05-2000
695
Punti
25
Tornei
112
Best: 39
--
0
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
689
Punti
24
Tornei
113
Best: 100
▲
51
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
681
Punti
18
Tornei
114
Best: 114
▼
-4
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
674
Punti
29
Tornei
115
Best: 2
▲
26
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
670
Punti
20
Tornei
116
Best: 54
--
0
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
670
Punti
32
Tornei
117
Best: 117
--
0
Taylah Preston
AUS, 0
652
Punti
31
Tornei
118
Best: 118
--
0
Alina Charaeva
ARM, 27-05-2002
640
Punti
29
Tornei
119
Best: 21
▲
5
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
629
Punti
12
Tornei
120
Best: 36
▲
1
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
621
Punti
26
Tornei
121
Best: 121
▲
2
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
621
Punti
29
Tornei
122
Best: 44
▼
-39
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
618
Punti
14
Tornei
123
Best: 65
▼
-17
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
608
Punti
24
Tornei
124
Best: 124
▲
6
Mary Stoiana
USA, 0
602
Punti
29
Tornei
125
Best: 9
▼
-10
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
601
Punti
10
Tornei
126
Best: 84
▲
11
Kayla Day
USA, 28-09-1999
591
Punti
28
Tornei
127
Best: 127
▼
-1
Dominika Salkova
CZE, 0
590
Punti
29
Tornei
128
Best: 128
▲
5
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
588
Punti
28
Tornei
129
Best: 129
▲
32
Jeline Vandromme
BEL, 0
571
Punti
24
Tornei
130
Best: 31
▲
12
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
566
Punti
22
Tornei
131
Best: 33
▲
8
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
564
Punti
26
Tornei
132
Best: 6
▼
-12
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
563
Punti
12
Tornei
133
Best: 133
▲
3
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
560
Punti
32
Tornei
134
Best: 134
▲
1
Emerson Jones
AUS, 0
557
Punti
20
Tornei
135
Best: 4
▲
3
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
556
Punti
15
Tornei
136
Best: 136
▲
9
Veronika Podrez
UKR, 0
553
Punti
27
Tornei
137
Best: 79
▼
-26
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
552
Punti
27
Tornei
138
Best: 114
▲
2
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
552
Punti
13
Tornei
139
Best: 46
▼
-14
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
551
Punti
32
Tornei
140
Best: 58
▼
-13
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
551
Punti
19
Tornei
141
Best: 141
▲
31
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
547
Punti
18
Tornei
142
Best: 112
▼
-23
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
547
Punti
28
Tornei
143
Best: 29
▼
-21
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
546
Punti
25
Tornei
144
Best: 105
--
0
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
542
Punti
28
Tornei
145
Best: 99
▲
18
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
542
Punti
28
Tornei
146
Best: 146
▼
-3
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
536
Punti
29
Tornei
147
Best: 57
▼
-18
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
535
Punti
29
Tornei
148
Best: 22
▼
-17
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
525
Punti
20
Tornei
149
Best: 149
▲
4
Noma Noha Akugue
GER, 0
518
Punti
33
Tornei
150
Best: 150
▲
7
Polina Iatcenko
RUS, 0
517
Punti
23
Tornei
151
Best: 112
▼
-2
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
516
Punti
24
Tornei
152
Best: 70
--
0
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
512
Punti
25
Tornei
153
Best: 10
▼
-19
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
507
Punti
26
Tornei
154
Best: 154
▼
-7
Laura Samson
CZE, 0
504
Punti
21
Tornei
155
Best: 140
▼
-4
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
503
Punti
25
Tornei
156
Best: 156
▼
-8
Lola Radivojevic
SRB, 0
492
Punti
28
Tornei
157
Best: 157
▼
-1
Sofia Costoulas
BEL, 0
489
Punti
29
Tornei
158
Best: 158
▼
-4
Lois Boisson
FRA, 0
488
Punti
17
Tornei
159
Best: 159
▲
25
Teodora Kostovic
SRB, 0
482
Punti
31
Tornei
160
Best: 152
▼
-2
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
479
Punti
26
Tornei
161
Best: 94
▼
-11
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
477
Punti
22
Tornei
162
Best: 156
▼
-3
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
473
Punti
20
Tornei
163
Best: 163
▲
8
Tatiana Prozorova
RUS, 0
468
Punti
23
Tornei
164
Best: 164
▲
4
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
464
Punti
28
Tornei
165
Best: 165
▲
1
Luisina Giovannini
ARG, 0
463
Punti
24
Tornei
166
Best: 62
▼
-11
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
460
Punti
22
Tornei
167
Best: 143
▲
2
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
459
Punti
35
Tornei
168
Best: 168
▲
9
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
452
Punti
27
Tornei
169
Best: 157
▼
-9
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
451
Punti
25
Tornei
170
Best: 170
▼
-3
Linda Klimovicova
POL, 0
450
Punti
20
Tornei
171
Best: 118
▲
25
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
447
Punti
24
Tornei
172
Best: 19
▲
3
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
447
Punti
31
Tornei
173
Best: 4
▲
7
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
446
Punti
19
Tornei
174
Best: 121
▲
51
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
440
Punti
25
Tornei
175
Best: 93
▲
7
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
439
Punti
27
Tornei
176
Best: 108
▲
41
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
437
Punti
35
Tornei
177
Best: 177
▼
-1
Akasha Urhobo
USA, 0
434
Punti
23
Tornei
178
Best: 114
▲
8
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
433
Punti
18
Tornei
179
Best: 179
▲
19
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
432
Punti
28
Tornei
180
Best: 59
▲
25
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
430
Punti
22
Tornei
181
Best: 181
▲
10
Julia Avdeeva
RUS, 0
429
Punti
25
Tornei
182
Best: 182
▲
21
Carol Young Suh Lee
USA, 0
428
Punti
27
Tornei
183
Best: 41
▼
-5
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
427
Punti
30
Tornei
184
Best: 184
▼
-22
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
426
Punti
23
Tornei
185
Best: 97
▼
-20
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
421
Punti
28
Tornei
186
Best: 168
▼
-7
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
416
Punti
30
Tornei
187
Best: 172
▼
-2
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
412
Punti
28
Tornei
188
Best: 188
▼
-1
Alexandra Shubladze
RUS, 0
411
Punti
25
Tornei
189
Best: 39
▼
-1
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
403
Punti
15
Tornei
190
Best: 105
▼
-7
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
402
Punti
31
Tornei
191
Best: 191
▲
58
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
399
Punti
29
Tornei
192
Best: 192
▲
3
Robin Montgomery
USA, 0
394
Punti
9
Tornei
193
Best: 104
▼
-3
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
394
Punti
26
Tornei
194
Best: 90
▲
6
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
391
Punti
26
Tornei
195
Best: 165
▼
-2
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
389
Punti
26
Tornei
196
Best: 196
▲
5
Elizara Yaneva
BUL, 0
387
Punti
20
Tornei
197
Best: 117
▼
-8
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
386
Punti
19
Tornei
198
Best: 198
▲
31
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
384
Punti
27
Tornei
199
Best: 165
▼
-18
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
383
Punti
25
Tornei
200
Best: 200
▼
-3
Kayla Cross
CAN, 0
383
Punti
29
Tornei
201
Best: 201
▲
5
Elena Pridankina
RUS, 0
379
Punti
26
Tornei
202
Best: 105
▲
2
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
379
Punti
33
Tornei
203
Best: 150
▲
12
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
378
Punti
26
Tornei
204
Best: 22
▼
-31
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
377
Punti
6
Tornei
205
Best: 158
▼
-13
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
368
Punti
32
Tornei
206
Best: 206
▼
-4
Vendula Valdmannova
CZE, 0
368
Punti
25
Tornei
207
Best: 46
▼
-33
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
367
Punti
21
Tornei
208
Best: 170
▲
14
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
367
Punti
21
Tornei
209
Best: 150
▼
-39
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
360
Punti
28
Tornei
210
Best: 35
▲
13
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
359
Punti
30
Tornei
211
Best: 211
▼
-17
Celine Naef
SUI, 0
357
Punti
23
Tornei
212
Best: 32
▲
41
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
355
Punti
16
Tornei
213
Best: 213
▼
-6
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
352
Punti
24
Tornei
214
Best: 210
▼
-4
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
352
Punti
24
Tornei
215
Best: 208
▲
4
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
352
Punti
26
Tornei
216
Best: 216
▲
11
Hayu Kinoshita
JPN, 0
347
Punti
25
Tornei
217
Best: 217
▼
-18
Gabriela Knutson
CZE, 0
347
Punti
32
Tornei
218
Best: 71
▲
14
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
346
Punti
28
Tornei
219
Best: 219
▼
-10
Lucie Havlickova
CZE, 0
346
Punti
24
Tornei
220
Best: 190
▼
-8
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
346
Punti
35
Tornei
221
Best: 213
▼
-8
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
346
Punti
22
Tornei
222
Best: 176
▲
11
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
345
Punti
27
Tornei
223
Best: 23
▼
-15
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
345
Punti
29
Tornei
224
Best: 36
▼
-13
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
342
Punti
19
Tornei
225
Best: 225
▲
10
Kristina Liutova
RUS, 0
336
Punti
10
Tornei
226
Best: 43
▼
-6
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
334
Punti
30
Tornei
227
Best: 45
▼
-6
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
334
Punti
27
Tornei
228
Best: 35
▼
-4
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
334
Punti
21
Tornei
229
Best: 136
▲
15
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
331
Punti
33
Tornei
230
Best: 230
▼
-4
Aliona Falei
BLR, 0
330
Punti
25
Tornei
231
Best: 231
▲
6
Erika Andreeva
RUS, 0
326
Punti
22
Tornei
232
Best: 212
▼
-2
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
326
Punti
23
Tornei
233
Best: 181
▲
1
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
326
Punti
26
Tornei
234
Best: 221
▲
8
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
325
Punti
30
Tornei
235
Best: 56
▲
11
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
324
Punti
27
Tornei
236
Best: 236
▲
15
Fiona Crawley
USA, 0
317
Punti
17
Tornei
237
Best: 237
▼
-19
Cadence Brace
CAN, 0
315
Punti
21
Tornei
238
Best: 229
▼
-2
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
313
Punti
22
Tornei
239
Best: 125
▲
21
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
310
Punti
24
Tornei
240
Best: 153
▼
-9
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
305
Punti
30
Tornei
241
Best: 149
▲
9
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
304
Punti
23
Tornei
242
Best: 196
▼
-1
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
302
Punti
33
Tornei
243
Best: 243
▲
2
Alicia Dudeney
GBR, 0
298
Punti
29
Tornei
244
Best: 244
▼
-1
Mia Pohankova
SVK, 0
298
Punti
12
Tornei
245
Best: 245
▲
57
Han Shi
CHN, 0
297
Punti
31
Tornei
246
Best: 246
▼
-18
Aoi Ito
JPN, 0
296
Punti
19
Tornei
247
Best: 83
▲
16
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
296
Punti
11
Tornei
248
Best: 168
--
0
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
296
Punti
29
Tornei
249
Best: 249
▲
19
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
296
Punti
26
Tornei
250
Best: 250
▼
-3
Fangran Tian
CHN, 0
294
Punti
28
Tornei
251
Best: 83
▼
-13
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
293
Punti
17
Tornei
252
Best: 100
▼
-12
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
289
Punti
31
Tornei
253
Best: 191
▼
-14
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
286
Punti
29
Tornei
254
Best: 254
--
0
Carolyn Ansari
USA, 0
285
Punti
36
Tornei
255
Best: 103
▲
2
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
283
Punti
26
Tornei
256
Best: 178
▼
-1
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
283
Punti
26
Tornei
257
Best: 149
▲
2
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
283
Punti
18
Tornei
258
Best: 213
▲
12
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
283
Punti
26
Tornei
259
Best: 251
▼
-3
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
282
Punti
28
Tornei
260
Best: 260
▲
4
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
282
Punti
24
Tornei
261
Best: 212
▲
24
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
280
Punti
30
Tornei
262
Best: 212
▼
-10
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
278
Punti
24
Tornei
263
Best: 247
▲
2
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
278
Punti
17
Tornei
264
Best: 151
▼
-2
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
277
Punti
29
Tornei
265
Best: 41
▼
-51
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
276
Punti
19
Tornei
266
Best: 266
▲
1
Mia Ristic
SRB, 0
275
Punti
32
Tornei
267
Best: 241
▼
-9
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
274
Punti
17
Tornei
268
Best: 32
▼
-52
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
273
Punti
12
Tornei
269
Best: 269
--
0
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
270
Punti
30
Tornei
270
Best: 270
▲
3
Julie Struplova
CZE, 0
269
Punti
20
Tornei
271
Best: 271
▲
4
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
267
Punti
23
Tornei
272
Best: 207
▲
15
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
264
Punti
31
Tornei
273
Best: 273
▲
28
Ayana Akli
USA, 0
262
Punti
26
Tornei
274
Best: 274
▲
4
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
262
Punti
30
Tornei
275
Best: 275
▼
-4
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
262
Punti
25
Tornei
276
Best: 200
▼
-10
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
261
Punti
27
Tornei
277
Best: 277
▲
22
Lea Ma
USA, 01-02-2001
259
Punti
26
Tornei
278
Best: 278
▼
-2
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
258
Punti
17
Tornei
279
Best: 221
▼
-2
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
258
Punti
21
Tornei
280
Best: 280
▼
-1
Hina Inoue
USA, 0
255
Punti
21
Tornei
281
Best: 281
▼
-1
Sara Saito
JPN, 0
254
Punti
25
Tornei
282
Best: 281
--
0
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
250
Punti
25
Tornei
283
Best: 40
--
0
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
246
Punti
19
Tornei
284
Best: 150
▼
-3
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
244
Punti
14
Tornei
285
Best: 249
▼
-24
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
243
Punti
24
Tornei
286
Best: 153
▼
-12
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
241
Punti
32
Tornei
287
Best: 287
▲
6
Federica Urgesi
ITA, 0
241
Punti
25
Tornei
288
Best: 244
▼
-16
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
241
Punti
22
Tornei
289
Best: 289
▲
6
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
240
Punti
24
Tornei
290
Best: 290
▼
-1
Xinxin Yao
CHN, 0
238
Punti
30
Tornei
291
Best: 291
▲
28
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
238
Punti
25
Tornei
292
Best: 292
▲
72
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
237
Punti
23
Tornei
293
Best: 11
▼
-7
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
236
Punti
10
Tornei
294
Best: 294
▼
-6
Zongyu Li
CHN, 0
236
Punti
20
Tornei
295
Best: 169
▼
-5
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
236
Punti
22
Tornei
296
Best: 296
▼
-4
Samira De Stefano
ITA, 0
235
Punti
25
Tornei
297
Best: 96
▲
12
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
233
Punti
31
Tornei
298
Best: 298
▲
2
Hibah Shaikh
USA, 0
232
Punti
25
Tornei
299
Best: 119
▼
-1
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
231
Punti
22
Tornei
300
Best: 299
▲
3
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
229
Punti
29
Tornei
301
Best: 301
▲
3
Martha Matoula
GRE, 0
228
Punti
26
Tornei
302
Best: 302
▲
8
Elena Micic
AUS, 0
222
Punti
28
Tornei
303
Best: 303
▲
38
Alina Granwehr
SUI, 0
222
Punti
22
Tornei
304
Best: 284
▲
12
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
222
Punti
18
Tornei
305
Best: 173
--
0
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
221
Punti
25
Tornei
306
Best: 306
▲
5
Yufei Ren
CHN, 0
221
Punti
26
Tornei
307
Best: 2
▲
5
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
220
Punti
10
Tornei
308
Best: 204
▲
52
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
219
Punti
21
Tornei
309
Best: 309
▲
9
Amandine Monnot
FRA, 0
217
Punti
20
Tornei
310
Best: 230
▼
-4
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
215
Punti
33
Tornei
311
Best: 213
▼
-14
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
215
Punti
26
Tornei
312
Best: 294
▲
3
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
215
Punti
22
Tornei
313
Best: 313
▲
12
Noemi Basiletti
ITA, 0
214
Punti
26
Tornei
314
Best: 314
▲
9
Darya Khamutsianskaya
BLR, 0
214
Punti
20
Tornei
315
Best: 3
▲
2
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
213
Punti
14
Tornei
316
Best: 158
▲
36
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
213
Punti
27
Tornei
317
Best: 317
▲
60
Julieta Pareja
USA, 0
212
Punti
14
Tornei
318
Best: 290
▼
-5
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
212
Punti
30
Tornei
319
Best: 132
▼
-11
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
211
Punti
22
Tornei
320
Best: 320
▲
2
Eva Bennemann
GER, 0
209
Punti
25
Tornei
321
Best: 321
▲
15
Gina Feistel
POL, 0
207
Punti
22
Tornei
322
Best: 322
▼
-15
Barbora Palicova
CZE, 0
206
Punti
31
Tornei
323
Best: 152
▼
-29
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
206
Punti
31
Tornei
324
Best: 265
▼
-33
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
205
Punti
26
Tornei
325
Best: 169
▲
4
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
205
Punti
27
Tornei
326
Best: 326
--
0
Mimi Xu
GBR, 0
204
Punti
20
Tornei
327
Best: 327
▲
141
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
204
Punti
16
Tornei
328
Best: 221
▼
-14
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
202
Punti
23
Tornei
329
Best: 329
▼
-2
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
202
Punti
10
Tornei
330
Best: 176
▼
-34
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
200
Punti
28
Tornei
331
Best: 331
▲
80
Ena Koike
JPN, 0
199
Punti
21
Tornei
332
Best: 205
▼
-48
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
198
Punti
25
Tornei
333
Best: 88
▼
-5
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
198
Punti
21
Tornei
334
Best: 333
▼
-1
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
196
Punti
35
Tornei
335
Best: 335
▲
45
Clervie Ngounoue
USA, 0
194
Punti
17
Tornei
336
Best: 336
▲
12
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
194
Punti
23
Tornei
337
Best: 337
▼
-16
Giorgia Pedone
ITA, 0
192
Punti
25
Tornei
338
Best: 338
▲
1
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
192
Punti
23
Tornei
339
Best: 203
▼
-15
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
190
Punti
14
Tornei
340
Best: 301
▲
41
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
190
Punti
26
Tornei
341
Best: 341
▲
12
Angelina Voloshchuk
POR, 0
190
Punti
24
Tornei
342
Best: 303
▼
-5
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
189
Punti
27
Tornei
343
Best: 343
▲
6
Kira Pavlova
RUS, 0
189
Punti
21
Tornei
344
Best: 344
▼
-4
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
188
Punti
25
Tornei
345
Best: 343
--
0
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
188
Punti
24
Tornei
346
Best: 346
▼
-4
Britt Du Pree
NED, 0
188
Punti
21
Tornei
347
Best: 347
▼
-17
Eryn Cayetano
USA, 0
187
Punti
21
Tornei
348
Best: 165
▼
-13
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
186
Punti
25
Tornei
349
Best: 226
▼
-11
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
186
Punti
17
Tornei
350
Best: 350
▼
-4
Natalija Senic
SRB, 0
186
Punti
23
Tornei
351
Best: 211
▼
-7
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
185
Punti
17
Tornei
352
Best: 305
▼
-5
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
185
Punti
23
Tornei
353
Best: 240
▲
75
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
185
Punti
25
Tornei
354
Best: 143
▲
20
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
183
Punti
20
Tornei
355
Best: 190
▲
36
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
182
Punti
21
Tornei
356
Best: 356
▼
-24
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
182
Punti
10
Tornei
357
Best: 69
▲
1
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
181
Punti
31
Tornei
358
Best: 47
▼
-8
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
359
Best: 347
▼
-8
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
180
Punti
21
Tornei
360
Best: 357
▼
-3
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
179
Punti
18
Tornei
361
Best: 38
▲
26
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
178
Punti
8
Tornei
362
Best: 327
▼
-31
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
177
Punti
25
Tornei
363
Best: 363
▼
-9
Amarissa Toth
HUN, 0
176
Punti
22
Tornei
364
Best: 364
▲
42
Amelia Honer
USA, 0
175
Punti
13
Tornei
365
Best: 365
▼
-10
Varvara Panshina
RUS, 0
175
Punti
20
Tornei
366
Best: 356
▼
-10
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
175
Punti
15
Tornei
367
Best: 203
▲
1
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
173
Punti
24
Tornei
368
Best: 368
▼
-3
Aran Teixido Garcia
ESP, 0
173
Punti
21
Tornei
369
Best: 342
▼
-6
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
173
Punti
22
Tornei
370
Best: 318
▼
-9
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
171
Punti
28
Tornei
371
Best: 299
▼
-5
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
169
Punti
20
Tornei
372
Best: 372
▲
31
Miho Kuramochi
JPN, 0
168
Punti
20
Tornei
373
Best: 60
▲
10
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
168
Punti
22
Tornei
374
Best: 201
▼
-5
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
375
Best: 346
▼
-13
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
166
Punti
20
Tornei
376
Best: 376
▲
18
Diletta Cherubini
ITA, 0
165
Punti
26
Tornei
377
Best: 377
▲
18
Vaishnavi Adkar
IND, 0
165
Punti
18
Tornei
378
Best: 378
▲
19
Madison Sieg
USA, 0
165
Punti
22
Tornei
379
Best: 379
▲
75
Priska Nugroho
INA, 0
164
Punti
20
Tornei
380
Best: 380
▲
6
Francesca Pace
ITA, 0
164
Punti
15
Tornei
381
Best: 133
▼
-8
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
163
Punti
24
Tornei
382
Best: 58
▼
-62
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
162
Punti
19
Tornei
383
Best: 231
▼
-5
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
162
Punti
24
Tornei
384
Best: 310
▼
-5
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
162
Punti
22
Tornei
385
Best: 385
▲
91
Alena Kovackova
CZE, 0
162
Punti
16
Tornei
386
Best: 386
▼
-4
Kristiana Sidorova
RUS, 0
161
Punti
23
Tornei
387
Best: 387
▼
-12
Alessandra Mazzola
ITA, 0
161
Punti
20
Tornei
388
Best: 388
▲
84
Lia Karatancheva
BUL, 0
160
Punti
31
Tornei
389
Best: 254
▼
-4
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
160
Punti
21
Tornei
390
Best: 151
▲
155
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
159
Punti
8
Tornei
391
Best: 162
▼
-24
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
159
Punti
24
Tornei
392
Best: 314
▼
-3
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
159
Punti
24
Tornei
393
Best: 393
▲
16
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
159
Punti
24
Tornei
394
Best: 394
▼
-4
Jiaqi Wang
CHN, 0
159
Punti
31
Tornei
395
Best: 395
▼
-36
Weronika Ewald
POL, 0
159
Punti
18
Tornei
396
Best: 396
--
0
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
157
Punti
21
Tornei
397
Best: 378
▼
-13
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
157
Punti
18
Tornei
398
Best: 398
▲
4
Laura Hietaranta
FIN, 0
157
Punti
19
Tornei
399
Best: 376
▼
-23
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
157
Punti
20
Tornei
400
Best: 11
▼
-272
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
156
Punti
13
Tornei
401
Best: 46
▲
74
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
156
Punti
19
Tornei
402
Best: 402
▲
27
Malaika Rapolu
USA, 0
156
Punti
24
Tornei
403
Best: 114
▼
-11
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
155
Punti
16
Tornei
404
Best: 154
▼
-3
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
155
Punti
21
Tornei
405
Best: 18
--
0
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
154
Punti
26
Tornei
406
Best: 406
▲
18
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
154
Punti
23
Tornei
407
Best: 266
▼
-19
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
154
Punti
15
Tornei
408
Best: 296
▼
-36
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
154
Punti
23
Tornei
409
Best: 365
▼
-38
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
153
Punti
24
Tornei
410
Best: 410
▼
-3
Rada Zolotareva
RUS, 0
152
Punti
12
Tornei
411
Best: 411
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
152
Punti
20
Tornei
412
Best: 412
▲
7
Reina Goto
JPN, 0
152
Punti
18
Tornei
413
Best: 413
▲
1
Rositsa Dencheva
BUL, 0
149
Punti
17
Tornei
414
Best: 414
▲
2
Hannah Klugman
GBR, 0
148
Punti
16
Tornei
415
Best: 226
▲
2
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
148
Punti
15
Tornei
416
Best: 179
▲
34
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
148
Punti
20
Tornei
417
Best: 417
▲
3
Nina Vargova
SVK, 0
148
Punti
19
Tornei
418
Best: 135
▼
-84
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
147
Punti
13
Tornei
419
Best: 419
▼
-1
Maria Urrutia
ARG, 0
146
Punti
19
Tornei
420
Best: 420
▼
-7
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
146
Punti
18
Tornei
421
Best: 421
▲
9
Lidia Encheva
BUL, 0
146
Punti
17
Tornei
422
Best: 422
▲
5
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
146
Punti
19
Tornei
423
Best: 322
▲
3
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
145
Punti
23
Tornei
424
Best: 163
▼
-54
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
145
Punti
23
Tornei
425
Best: 216
--
0
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
144
Punti
18
Tornei
426
Best: 426
▲
21
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
144
Punti
18
Tornei
427
Best: 427
▲
34
Maria Sara Popa
ROU, 0
142
Punti
22
Tornei
428
Best: 428
▲
3
Jenny Lim
FRA, 0
142
Punti
20
Tornei
429
Best: 429
▼
-6
Victoria Hu
USA, 0
141
Punti
22
Tornei
430
Best: 430
▲
54
Radka Zelnickova
SVK, 0
141
Punti
26
Tornei
431
Best: 431
▲
9
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
140
Punti
18
Tornei
432
Best: 432
▲
7
Alana Subasic
AUS, 0
139
Punti
23
Tornei
433
Best: 199
▲
1
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
139
Punti
20
Tornei
434
Best: 434
▲
2
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
139
Punti
26
Tornei
435
Best: 435
▲
8
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
139
Punti
22
Tornei
436
Best: 304
▼
-1
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
138
Punti
19
Tornei
437
Best: 437
▼
-44
Renata Jamrichova
SVK, 0
137
Punti
7
Tornei
438
Best: 438
▲
3
Julia Stusek
GER, 0
137
Punti
14
Tornei
439
Best: 97
▼
-40
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
136
Punti
15
Tornei
440
Best: 339
▲
15
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
135
Punti
23
Tornei
441
Best: 441
▼
-19
Tara Wuerth
CRO, 0
134
Punti
15
Tornei
442
Best: 253
▲
2
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
134
Punti
38
Tornei
443
Best: 443
▼
-5
Yujia Huang
CHN, 0
134
Punti
16
Tornei
444
Best: 444
▲
1
Mio Mushika
JPN, 0
133
Punti
18
Tornei
445
Best: 445
▲
1
Beatrise Zeltina
LAT, 0
133
Punti
19
Tornei
446
Best: 446
▲
2
Nahia Berecoechea
FRA, 0
132
Punti
20
Tornei
447
Best: 447
▲
2
Denislava Glushkova
BUL, 0
132
Punti
22
Tornei
448
Best: 448
▲
5
Yuno Kitahara
JPN, 0
131
Punti
19
Tornei
449
Best: 1
▼
-16
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
130
Punti
1
Tornei
450
Best: 450
▼
-8
Gina Dittmann
GER, 0
130
Punti
19
Tornei
451
Best: 451
--
0
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
129
Punti
24
Tornei
452
Best: 452
--
0
Victoria Milovanova
RUS, 0
129
Punti
16
Tornei
453
Best: 377
▲
5
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
129
Punti
18
Tornei
454
Best: 280
▼
-54
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
128
Punti
28
Tornei
455
Best: 186
▲
15
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
128
Punti
26
Tornei
456
Best: 456
▲
26
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
127
Punti
20
Tornei
457
Best: 457
▼
-45
Nastasja Schunk
GER, 0
127
Punti
15
Tornei
458
Best: 458
▲
43
Hikaru Sato
JPN, 0
127
Punti
22
Tornei
459
Best: 459
▲
7
Luiza Fullana
BRA, 0
126
Punti
19
Tornei
460
Best: 431
▲
7
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
126
Punti
19
Tornei
461
Best: 452
▼
-2
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
126
Punti
24
Tornei
462
Best: 462
▲
2
Julia Adams
USA, 0
126
Punti
24
Tornei
463
Best: 291
▼
-53
Alana Smith
USA, 09-11-1999
125
Punti
27
Tornei
464
Best: 292
▼
-7
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
125
Punti
19
Tornei
465
Best: 465
▲
4
Carla Markus
ARG, 0
125
Punti
20
Tornei
466
Best: 200
▼
-6
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
125
Punti
25
Tornei
467
Best: 1
▲
4
Venus Williams
USA, 17-06-1980
124
Punti
11
Tornei
468
Best: 298
▼
-3
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
124
Punti
20
Tornei
469
Best: 469
▲
25
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
124
Punti
25
Tornei
470
Best: 38
▲
57
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
123
Punti
13
Tornei
471
Best: 471
▼
-8
Rinko Matsuda
JPN, 0
123
Punti
20
Tornei
472
Best: 399
▲
17
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
122
Punti
19
Tornei
473
Best: 189
▼
-75
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
122
Punti
9
Tornei
474
Best: 269
▲
26
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
122
Punti
16
Tornei
475
Best: 475
▼
-1
Kristina Kroitor
RUS, 0
122
Punti
16
Tornei
476
Best: 476
▲
2
Lan Mi
CHN, 0
122
Punti
27
Tornei
477
Best: 116
▼
-73
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
121
Punti
16
Tornei
478
Best: 478
▲
3
Amelia Rajecki
GBR, 0
120
Punti
23
Tornei
479
Best: 479
▲
7
Lea Nilsson
SWE, 0
120
Punti
13
Tornei
480
Best: 480
▲
40
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
119
Punti
27
Tornei
481
Best: 452
▼
-4
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
119
Punti
20
Tornei
482
Best: 482
▲
5
Daria Egorova
RUS, 0
119
Punti
12
Tornei
483
Best: 411
▲
45
Reese Brantmeier
USA, 05-10-2004
118
Punti
5
Tornei
484
Best: 237
▼
-5
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
118
Punti
21
Tornei
485
Best: 485
▲
36
Ana Candiotto
BRA, 0
118
Punti
21
Tornei
486
Best: 210
▲
4
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
118
Punti
20
Tornei
487
Best: 487
▲
1
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
118
Punti
14
Tornei
488
Best: 488
▲
7
Martina Okalova
SVK, 0
117
Punti
18
Tornei
489
Best: 489
▲
4
Sara Dols
ESP, 0
117
Punti
18
Tornei
490
Best: 490
▲
29
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
116
Punti
22
Tornei
491
Best: 424
▼
-11
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
116
Punti
17
Tornei
492
Best: 492
▲
6
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
116
Punti
22
Tornei
493
Best: 493
▲
3
Julie Pastikova
CZE, 0
116
Punti
16
Tornei
494
Best: 494
▲
11
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
116
Punti
10
Tornei
495
Best: 495
▲
56
Anja Stankovic
SRB, 0
115
Punti
16
Tornei
496
Best: 496
▲
10
Camilla Zanolini
ITA, 0
115
Punti
18
Tornei
497
Best: 348
▼
-35
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
114
Punti
17
Tornei
498
Best: 498
▼
-1
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
113
Punti
16
Tornei
499
Best: 499
▲
3
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
113
Punti
20
Tornei
500
Best: 143
▼
-1
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
113
Punti
16
Tornei
501
Best: 501
▼
-80
Vittoria Paganetti
ITA, 0
113
Punti
20
Tornei
502
Best: 483
▼
-11
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
113
Punti
17
Tornei
503
Best: 503
▲
53
Sofia Johnson
GBR, 0
112
Punti
15
Tornei
504
Best: 309
--
0
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
112
Punti
24
Tornei
505
Best: 505
▲
12
Yara Bartashevich
FRA, 0
110
Punti
28
Tornei
506
Best: 506
▲
1
Ranah Stoiber
GBR, 0
110
Punti
19
Tornei
507
Best: 136
▲
2
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
109
Punti
14
Tornei
508
Best: 508
▲
4
Mariia Golovina
RUS, 0
109
Punti
18
Tornei
509
Best: 434
▲
20
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
108
Punti
21
Tornei
510
Best: 510
▲
5
Luna Vujovic
SRB, 0
108
Punti
10
Tornei
511
Best: 511
▲
3
Isabella Maria Serban
ITA, 0
108
Punti
19
Tornei
512
Best: 512
▲
10
Valentina Steiner
GER, 0
107
Punti
18
Tornei
513
Best: 513
▼
-21
Angella Okutoyi
KEN, 0
107
Punti
5
Tornei
514
Best: 514
▲
32
Josy Daems
GER, 0
107
Punti
17
Tornei
515
Best: 515
▲
10
Kayo Nishimura
JPN, 0
107
Punti
20
Tornei
516
Best: 380
▲
14
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
106
Punti
18
Tornei
517
Best: 517
▲
15
Ya Yi Yang
TPE, 0
105
Punti
16
Tornei
518
Best: 518
▲
23
Jiayi Wang
CHN, 0
105
Punti
22
Tornei
519
Best: 175
▼
-16
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
104
Punti
15
Tornei
520
Best: 190
▲
3
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
104
Punti
13
Tornei
521
Best: 201
▲
3
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
104
Punti
15
Tornei
522
Best: 463
▼
-9
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
104
Punti
17
Tornei
523
Best: 523
▼
-7
Marie Vogt
GER, 0
104
Punti
18
Tornei
524
Best: 97
▼
-109
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
103
Punti
6
Tornei
525
Best: 525
▼
-52
Sarah Van Emst
NED, 0
103
Punti
16
Tornei
526
Best: 504
▲
43
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
103
Punti
23
Tornei
527
Best: 527
▲
44
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
102
Punti
9
Tornei
528
Best: 445
▲
91
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
102
Punti
18
Tornei
529
Best: 529
▲
47
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
101
Punti
18
Tornei
530
Best: 530
▲
3
Dana Guzman
PER, 0
101
Punti
8
Tornei
531
Best: 250
▼
-13
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
100
Punti
18
Tornei
532
Best: 347
▼
-76
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
100
Punti
24
Tornei
533
Best: 36
▲
41
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
99
Punti
7
Tornei
534
Best: 511
▲
1
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
99
Punti
18
Tornei
535
Best: 172
▼
-98
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
98
Punti
9
Tornei
536
Best: 410
▼
-28
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
98
Punti
20
Tornei
537
Best: 296
▲
1
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
98
Punti
13
Tornei
538
Best: 538
▲
2
Jana Otzipka
BEL, 0
98
Punti
20
Tornei
539
Best: 539
▲
3
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
21
Tornei
540
Best: 540
▲
3
Ella Mcdonald
GBR, 0
97
Punti
15
Tornei
541
Best: 541
▼
-58
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
97
Punti
18
Tornei
542
Best: 542
▲
2
Saki Imamura
JPN, 0
97
Punti
11
Tornei
543
Best: 371
▼
-4
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
97
Punti
14
Tornei
544
Best: 544
▲
13
Mara Guth
GER, 0
96
Punti
16
Tornei
545
Best: 545
▲
2
Elena Korokozidi
GRE, 0
96
Punti
17
Tornei
546
Best: 546
▲
2
Daria Yesypchuk
UKR, 0
96
Punti
23
Tornei
547
Best: 131
▼
-115
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
95
Punti
15
Tornei
548
Best: 548
▲
43
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
95
Punti
15
Tornei
549
Best: 114
▲
14
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
95
Punti
17
Tornei
550
Best: 335
▲
4
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
94
Punti
23
Tornei
551
Best: 551
▲
41
Luciana Moyano
ARG, 0
93
Punti
18
Tornei
552
Best: 552
▲
6
Tamila Gadamauri
BEL, 0
93
Punti
18
Tornei
553
Best: 553
▲
40
Ana Grubor
CAN, 0
93
Punti
23
Tornei
554
Best: 554
▼
-5
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
92
Punti
14
Tornei
555
Best: 332
▲
17
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
92
Punti
15
Tornei
556
Best: 556
▲
5
Jana Kovackova
CZE, 0
92
Punti
9
Tornei
557
Best: 380
▲
2
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
92
Punti
18
Tornei
558
Best: 558
▲
4
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
92
Punti
19
Tornei
559
Best: 559
▲
62
Evialina Laskevich
BLR, 0
91
Punti
11
Tornei
560
Best: 560
▲
4
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
90
Punti
16
Tornei
561
Best: 442
▼
-76
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
90
Punti
19
Tornei
562
Best: 546
▲
3
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
90
Punti
23
Tornei
563
Best: 563
▲
4
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
90
Punti
21
Tornei
564
Best: 564
▲
18
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
89
Punti
16
Tornei
565
Best: 565
▲
1
Briana Szabo
ROU, 0
89
Punti
26
Tornei
566
Best: 296
▼
-35
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
88
Punti
14
Tornei
567
Best: 383
▲
8
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
88
Punti
13
Tornei
568
Best: 568
▲
11
Marie Weckerle
LUX, 0
88
Punti
17
Tornei
569
Best: 61
▼
-59
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
87
Punti
21
Tornei
570
Best: 379
▲
8
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
87
Punti
12
Tornei
571
Best: 571
▲
17
Dune Vaissaud
FRA, 0
87
Punti
26
Tornei
572
Best: 572
▲
14
Bella Payne
USA, 0
87
Punti
11
Tornei
573
Best: 231
▼
-18
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
86
Punti
28
Tornei
574
Best: 574
▲
30
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
86
Punti
15
Tornei
575
Best: 468
▲
5
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
86
Punti
17
Tornei
576
Best: 356
▼
-3
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
85
Punti
16
Tornei
577
Best: 577
▲
26
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
85
Punti
14
Tornei
578
Best: 578
▼
-10
Bianca Barbulescu
ROU, 0
85
Punti
21
Tornei
579
Best: 82
▲
2
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
84
Punti
8
Tornei
580
Best: 139
▼
-54
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
84
Punti
11
Tornei
581
Best: 212
▲
3
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
84
Punti
16
Tornei
582
Best: 110
▼
-71
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
84
Punti
10
Tornei
583
Best: 583
▲
22
Tian Jialin
CHN, 0
84
Punti
16
Tornei
584
Best: 319
▲
27
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
84
Punti
21
Tornei
585
Best: 31
▼
-32
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
83
Punti
9
Tornei
586
Best: 317
▼
-1
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
83
Punti
14
Tornei
587
Best: 433
--
0
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
83
Punti
15
Tornei
588
Best: 588
▲
22
Dunja Maric
SRB, 0
83
Punti
16
Tornei
589
Best: 284
▲
17
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
83
Punti
18
Tornei
590
Best: 590
▲
5
Thea Frodin
USA, 0
82
Punti
10
Tornei
591
Best: 591
▲
5
Viola Turini
ITA, 0
82
Punti
14
Tornei
592
Best: 592
▲
5
Sarah Rokusek
AUS, 0
82
Punti
18
Tornei
593
Best: 593
▲
5
Berta Bonardi
ARG, 0
82
Punti
16
Tornei
594
Best: 594
▲
6
Daria Zelinskaya
RUS, 0
82
Punti
19
Tornei
595
Best: 595
▲
6
Ksenia Efremova
FRA, 0
81
Punti
9
Tornei
596
Best: 515
▲
6
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
81
Punti
18
Tornei
597
Best: 84
▼
-8
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
80
Punti
11
Tornei
598
Best: 598
▲
9
Maria Garcia Cid
ESP, 0
80
Punti
14
Tornei
599
Best: 212
▲
9
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
600
Best: 600
▼
-30
Anca Todoni
ROU, 0
79
Punti
5
Tornei
601
Best: 601
▲
34
Indianna Spink
GBR, 0
79
Punti
15
Tornei
602
Best: 405
▲
13
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
79
Punti
18
Tornei
603
Best: 424
▲
91
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
78
Punti
15
Tornei
604
Best: 604
▼
-14
Alexis Blokhina
USA, 0
78
Punti
7
Tornei
605
Best: 466
▲
11
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
78
Punti
14
Tornei
606
Best: 450
▲
11
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
78
Punti
17
Tornei
607
Best: 607
▲
5
Kristina Dmitruk
BLR, 0
77
Punti
6
Tornei
608
Best: 608
▲
12
Xinran Sun
CHN, 0
76
Punti
6
Tornei
609
Best: 609
▲
13
Carson Tanguilig
USA, 0
76
Punti
12
Tornei
610
Best: 351
▼
-1
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
76
Punti
11
Tornei
611
Best: 611
▲
40
Neus Torner Sensano
ESP, 0
76
Punti
14
Tornei
612
Best: 612
▲
21
Iva Ivanova
BUL, 0
76
Punti
14
Tornei
613
Best: 613
▲
1
Arina Bulatova
RUS, 0
76
Punti
16
Tornei
614
Best: 614
▼
-64
Mathilde Lollia
FRA, 0
76
Punti
18
Tornei
615
Best: 615
▲
14
Maria Kalyakina
RUS, 0
76
Punti
22
Tornei
616
Best: 73
▲
9
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
75
Punti
12
Tornei
617
Best: 560
▲
13
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
75
Punti
23
Tornei
618
Best: 618
▲
6
Carolina Kuhl
GER, 0
74
Punti
10
Tornei
619
Best: 619
▲
17
Irina Balus
SVK, 0
74
Punti
10
Tornei
620
Best: 620
▲
32
Loes Ebeling Koning
NED, 0
74
Punti
11
Tornei
621
Best: 621
▼
-69
Amarni Banks
GBR, 0
74
Punti
11
Tornei
622
Best: 622
▲
18
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
74
Punti
13
Tornei
623
Best: 278
▲
4
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
74
Punti
14
Tornei
624
Best: 624
▲
4
Gaia Maduzzi
ITA, 0
74
Punti
14
Tornei
625
Best: 13
▲
6
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
73
Punti
6
Tornei
626
Best: 45
▼
-49
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
73
Punti
20
Tornei
627
Best: 342
▲
5
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
73
Punti
12
Tornei
628
Best: 628
▼
-2
Merna Refaat
EGY, 0
73
Punti
6
Tornei
629
Best: 629
▲
39
Margaux Maquet
BEL, 0
73
Punti
14
Tornei
630
Best: 42
▲
72
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
72
Punti
7
Tornei
631
Best: 631
▼
-94
Wakana Sonobe
JPN, 0
72
Punti
5
Tornei
632
Best: 632
▲
17
Anna Petkovic
GER, 0
71
Punti
18
Tornei
633
Best: 633
▼
-50
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
71
Punti
10
Tornei
634
Best: 634
▲
3
Ava Markham
USA, 0
71
Punti
12
Tornei
635
Best: 635
▲
3
Junhan Zhang
CHN, 0
71
Punti
17
Tornei
636
Best: 494
▼
-13
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
71
Punti
18
Tornei
637
Best: 300
▲
2
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
70
Punti
7
Tornei
638
Best: 638
▲
44
Irem Kurt
TUR, 0
70
Punti
16
Tornei
639
Best: 522
▲
2
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
70
Punti
12
Tornei
640
Best: 640
▼
-27
Chenting Zhu
CHN, 0
69
Punti
21
Tornei
641
Best: 135
▲
2
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
69
Punti
12
Tornei
642
Best: 642
--
0
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
69
Punti
15
Tornei
643
Best: 643
▲
10
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
68
Punti
15
Tornei
644
Best: 644
▲
37
Sae Noguchi
JPN, 0
67
Punti
13
Tornei
645
Best: 579
▲
1
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
67
Punti
16
Tornei
646
Best: 646
▼
-52
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
66
Punti
18
Tornei
647
Best: 619
▼
-2
Demi Tran
NED, 26-11-2000
66
Punti
19
Tornei
648
Best: 648
▲
23
Alyssa Reguer
FRA, 0
66
Punti
18
Tornei
649
Best: 649
▲
5
Anastasiia Firman
UKR, 0
66
Punti
18
Tornei
650
Best: 650
▲
26
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
65
Punti
17
Tornei
651
Best: 651
▲
4
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
652
Best: 352
▲
4
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
65
Punti
8
Tornei
653
Best: 653
▼
-9
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
65
Punti
14
Tornei
654
Best: 654
▲
3
Chelsea Fontenel
SUI, 0
65
Punti
19
Tornei
655
Best: 655
▲
3
Beatrice Ricci
ITA, 0
64
Punti
14
Tornei
656
Best: 656
▲
104
Giulia Safina Popa
ROU, 0
64
Punti
8
Tornei
657
Best: 114
▲
2
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
64
Punti
13
Tornei
658
Best: 658
▲
30
Linea Bajraliu
SWE, 0
64
Punti
10
Tornei
659
Best: 659
▲
1
Luca Udvardy
HUN, 0
64
Punti
6
Tornei
660
Best: 660
▲
1
Maria Sholokhova
RUS, 0
64
Punti
6
Tornei
661
Best: 661
▲
1
Kisa Yoshioka
JPN, 02-09-2000
64
Punti
9
Tornei
662
Best: 662
▲
47
Kailey Evans
USA, 0
64
Punti
14
Tornei
663
Best: 663
▲
1
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
64
Punti
15
Tornei
664
Best: 664
▲
62
Amelie Van Impe
BEL, 0
64
Punti
16
Tornei
665
Best: 658
--
0
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
64
Punti
17
Tornei
666
Best: 666
▲
4
Nada Fouad
EGY, 0
64
Punti
17
Tornei
667
Best: 667
▲
23
Camilla Gennaro
ITA, 0
64
Punti
19
Tornei
668
Best: 147
▼
-134
Destanee Aiava
NZL, 10-05-2000
63
Punti
10
Tornei
669
Best: 669
▼
-3
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
63
Punti
6
Tornei
670
Best: 29
▼
-3
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
63
Punti
16
Tornei
671
Best: 671
▲
29
Shannon Lam
USA, 0
63
Punti
12
Tornei
672
Best: 672
▲
13
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
63
Punti
17
Tornei
673
Best: 653
▲
1
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
62
Punti
15
Tornei
674
Best: 368
▲
1
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
62
Punti
14
Tornei
675
Best: 527
▼
-76
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
62
Punti
9
Tornei
676
Best: 497
▼
-13
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
62
Punti
11
Tornei
677
Best: 677
▲
1
Maria Lazarenko
UKR, 0
62
Punti
13
Tornei
678
Best: 678
▲
25
Mary Lewis
USA, 0
61
Punti
16
Tornei
679
Best: 492
▲
25
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
61
Punti
15
Tornei
680
Best: 440
▼
-30
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
61
Punti
16
Tornei
681
Best: 160
▼
-9
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
61
Punti
15
Tornei
682
Best: 682
▲
2
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
61
Punti
17
Tornei
683
Best: 683
▲
24
Shiyu Ye
CHN, 0
60
Punti
11
Tornei
684
Best: 684
▲
7
Marta Lombardini
ITA, 0
59
Punti
13
Tornei
685
Best: 685
▲
21
Yuhan Wang
CHN, 0
59
Punti
21
Tornei
686
Best: 320
▼
-3
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
59
Punti
9
Tornei
687
Best: 652
▲
69
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
59
Punti
12
Tornei
688
Best: 679
▲
5
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
59
Punti
14
Tornei
689
Best: 689
▲
16
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
58
Punti
18
Tornei
690
Best: 690
▼
-72
Mariella Thamm
GER, 0
58
Punti
9
Tornei
691
Best: 367
▲
4
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
58
Punti
11
Tornei
692
Best: 230
▼
-15
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
58
Punti
7
Tornei
693
Best: 466
▲
4
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
58
Punti
9
Tornei
694
Best: 525
▲
4
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
58
Punti
10
Tornei
695
Best: 695
▲
54
Gaeul Jang
KOR, 0
57
Punti
11
Tornei
696
Best: 696
▼
-23
Olivia Lincer
USA, 0
57
Punti
13
Tornei
697
Best: 697
▲
11
Ekaterina Tupitsyna
RUS, 0
57
Punti
9
Tornei
698
Best: 646
▲
45
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
57
Punti
11
Tornei
699
Best: 699
▲
14
Jenna Defalco
USA, 0
57
Punti
15
Tornei
700
Best: 700
▲
89
Anna Snigireva
RUS, 0
57
Punti
15
Tornei
701
Best: 7
▼
-358
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
56
Punti
6
Tornei
702
Best: 702
▲
12
Yiming Dang
CHN, 0
56
Punti
12
Tornei
703
Best: 491
▲
12
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
56
Punti
11
Tornei
704
Best: 704
▲
12
Oceane Babel
FRA, 0
56
Punti
19
Tornei
705
Best: 705
▼
-6
Anamaria Oana
ROU, 0
56
Punti
10
Tornei
706
Best: 706
▲
5
Polina Kuharenko
BLR, 0
56
Punti
12
Tornei
707
Best: 398
▼
-38
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
56
Punti
15
Tornei
708
Best: 317
▲
13
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
55
Punti
10
Tornei
709
Best: 709
▲
21
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
55
Punti
17
Tornei
710
Best: 180
▲
13
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
55
Punti
8
Tornei
711
Best: 711
▼
-64
Milana Zhabrailova
RUS, 0
55
Punti
14
Tornei
712
Best: 468
▲
35
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
55
Punti
15
Tornei
713
Best: 713
▲
14
Sabine Rutlauka
LAT, 0
55
Punti
15
Tornei
714
Best: 714
▲
18
Belle Thompson
AUS, 0
55
Punti
17
Tornei
715
Best: 715
▲
14
Ruien Zhang
CHN, 0
54
Punti
11
Tornei
716
Best: 716
▼
-82
Ariana Geerlings
ESP, 0
54
Punti
3
Tornei
717
Best: 717
▲
21
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
54
Punti
9
Tornei
718
Best: 566
▼
-8
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
54
Punti
10
Tornei
719
Best: 719
▲
5
Marine Szostak
FRA, 0
54
Punti
12
Tornei
720
Best: 720
▲
32
Allegra Korpanec Davies
GBR, 0
54
Punti
17
Tornei
721
Best: 266
▲
13
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
53
Punti
6
Tornei
722
Best: 722
▼
-42
Ellie Schoppe
USA, 0
53
Punti
12
Tornei
723
Best: 127
▲
13
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
53
Punti
5
Tornei
724
Best: 724
▲
13
Denisa Zoldakova
CZE, 0
53
Punti
6
Tornei
725
Best: 725
▲
15
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
53
Punti
13
Tornei
726
Best: 726
▼
-6
Eleejah Inisan
FRA, 0
52
Punti
11
Tornei
727
Best: 727
▲
35
Maya Iyengar
USA, 0
52
Punti
14
Tornei
728
Best: 728
▲
271
Tatum Evans
USA, 0
52
Punti
5
Tornei
729
Best: 729
▲
26
Sonja Zhiyenbayeva
KAZ, 0
52
Punti
7
Tornei
730
Best: 730
▼
-34
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
52
Punti
9
Tornei
731
Best: 500
▲
13
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
52
Punti
11
Tornei
732
Best: 732
▲
19
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
52
Punti
13
Tornei
733
Best: 733
▲
13
Karla Popovic
CRO, 0
52
Punti
13
Tornei
734
Best: 734
▲
44
Yasmin Ezzat
EGY, 0
52
Punti
15
Tornei
735
Best: 735
▲
13
Noemi Maines
ITA, 0
52
Punti
19
Tornei
736
Best: 736
▲
61
Alexis Nguyen
USA, 0
51
Punti
9
Tornei
737
Best: 695
▼
-2
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
51
Punti
20
Tornei
738
Best: 738
▲
32
Valeriia Artemeva
RUS, 0
51
Punti
15
Tornei
739
Best: 130
▼
-20
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
50
Punti
9
Tornei
740
Best: 740
▲
10
Berta Passola
ESP, 0
50
Punti
4
Tornei
741
Best: 741
▲
105
Alina Shcherbinina
RUS, 24-08-2003
50
Punti
4
Tornei
742
Best: 742
▼
-20
Mayu Crossley
JPN, 0
50
Punti
6
Tornei
743
Best: 743
▲
14
Yingqun Sun
CHN, 0
50
Punti
12
Tornei
744
Best: 319
▲
15
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
49
Punti
12
Tornei
745
Best: 331
▲
8
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
49
Punti
6
Tornei
746
Best: 746
▲
108
Gyeong Seo Lee
KOR, 0
49
Punti
5
Tornei
747
Best: 747
▲
20
Ha Eum Lee
KOR, 0
49
Punti
8
Tornei
748
Best: 748
▼
-47
Astrid Cirotte
FRA, 0
49
Punti
15
Tornei
749
Best: 175
▼
-8
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
48
Punti
14
Tornei
750
Best: 750
▲
14
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
48
Punti
13
Tornei
751
Best: 751
▲
14
Monique Barry
NZL, 0
48
Punti
16
Tornei
752
Best: 752
▲
14
Shruti Ahlawat
IND, 0
48
Punti
6
Tornei
753
Best: 184
▲
88
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
48
Punti
10
Tornei
754
Best: 504
▲
14
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
48
Punti
13
Tornei
755
Best: 755
▲
17
Sarah Iliev
FRA, 0
48
Punti
13
Tornei
756
Best: 668
▲
34
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
48
Punti
17
Tornei
757
Best: 757
▲
1
Stefani Webb
AUS, 0
47
Punti
13
Tornei
758
Best: 337
▲
5
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
47
Punti
8
Tornei
759
Best: 422
▲
12
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
47
Punti
11
Tornei
760
Best: 760
▲
16
Kanon Sawashiro
JPN, 0
47
Punti
13
Tornei
761
Best: 374
▲
12
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
47
Punti
7
Tornei
762
Best: 762
▼
-31
Vlada Mincheva
RUS, 0
47
Punti
11
Tornei
763
Best: 607
▼
-24
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
47
Punti
12
Tornei
764
Best: 764
▲
11
Francesca Gandolfi
ITA, 0
47
Punti
16
Tornei
765
Best: 451
▲
41
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
47
Punti
18
Tornei
766
Best: 766
▲
27
Mia Horvit
USA, 0
46
Punti
13
Tornei
767
Best: 430
▼
-42
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
46
Punti
11
Tornei
768
Best: 768
▲
1
Xi Luo
CHN, 0
46
Punti
11
Tornei
769
Best: 356
▲
5
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
46
Punti
13
Tornei
770
Best: 770
▲
7
Ella Haavisto
FIN, 0
46
Punti
13
Tornei
771
Best: 771
▲
20
Marta Soriano Santiago
ESP, 0
46
Punti
18
Tornei
772
Best: 4
▲
8
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
45
Punti
3
Tornei
773
Best: 27
▼
-55
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
45
Punti
5
Tornei
774
Best: 774
▲
7
Dasha Plekhanova
CAN, 0
45
Punti
9
Tornei
775
Best: 775
▼
-127
Adelina Lacinova
LAT, 0
45
Punti
8
Tornei
776
Best: 776
▲
6
Meng-Yi Chen
CHN, 0
45
Punti
11
Tornei
777
Best: 777
▲
7
Ulyana Hrabavets
BUL, 0
45
Punti
10
Tornei
778
Best: 778
▲
7
Coco Bosman
NED, 0
45
Punti
12
Tornei
779
Best: 779
▼
-62
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
45
Punti
13
Tornei
780
Best: 685
▲
6
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
45
Punti
15
Tornei
781
Best: 781
▲
6
Yushan Shao
CHN, 0
44
Punti
10
Tornei
782
Best: 328
▲
10
Lian Tran
NED, 19-07-2002
44
Punti
13
Tornei
783
Best: 783
▼
-29
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
44
Punti
17
Tornei
784
Best: 784
▲
56
Petra Sedlackova
CZE, 0
44
Punti
9
Tornei
785
Best: 785
▲
73
Melisa Ercan
AUS, 0
44
Punti
9
Tornei
786
Best: 786
▲
32
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
44
Punti
11
Tornei
787
Best: 787
▲
16
Shiho Tsujioka
JPN, 0
44
Punti
13
Tornei
788
Best: 338
--
0
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
43
Punti
5
Tornei
789
Best: 789
▲
10
Luna Maria Cinalli
ARG, 0
43
Punti
10
Tornei
790
Best: 790
▼
-45
Tiana Tian Deng
SWE, 0
43
Punti
12
Tornei
791
Best: 791
▲
4
Amy Sucha
CZE, 0
43
Punti
9
Tornei
792
Best: 792
▲
73
Elza Tomase
LAT, 0
43
Punti
10
Tornei
793
Best: 793
▲
57
Laima Vladson
UZB, 0
43
Punti
17
Tornei
794
Best: 71
▼
-234
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
42
Punti
8
Tornei
795
Best: 795
▲
67
Alja Senica
SLO, 0
42
Punti
15
Tornei
796
Best: 796
▼
-13
Johanne Svendsen
DEN, 0
42
Punti
5
Tornei
797
Best: 797
▲
89
Deniz Dilek
TUR, 0
42
Punti
5
Tornei
798
Best: 798
▼
-109
Ida Wobker
GER, 0
42
Punti
7
Tornei
799
Best: 799
▲
28
Antonia Stoyanov
NED, 0
42
Punti
8
Tornei
800
Best: 800
▲
9
Ava Hrastar
USA, 0
42
Punti
9
Tornei
801
Best: 348
--
0
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
42
Punti
12
Tornei
802
Best: 802
▼
-90
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
42
Punti
12
Tornei
803
Best: 803
▼
-1
Maria Oliver Sanchez
ESP, 0
42
Punti
13
Tornei
804
Best: 804
--
0
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
42
Punti
14
Tornei
805
Best: 320
▲
2
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
41
Punti
11
Tornei
806
Best: 806
▲
382
Duru Soke
TUR, 0
41
Punti
4
Tornei
807
Best: 807
▲
4
Olga Danilova
CYP, 0
41
Punti
12
Tornei
808
Best: 808
▲
140
Arina Arifullina
RUS, 0
41
Punti
13
Tornei
809
Best: 809
▼
-13
Madelief Hageman
NED, 0
41
Punti
21
Tornei
810
Best: 56
▼
-131
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
40
Punti
5
Tornei
811
Best: 555
▲
42
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
40
Punti
13
Tornei
812
Best: 812
▼
-7
Victoria Gomez
ESP, 0
40
Punti
6
Tornei
813
Best: 813
--
0
Klara Veldman
NED, 0
40
Punti
12
Tornei
814
Best: 196
--
0
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
40
Punti
14
Tornei
815
Best: 815
--
0
Anita Sahdiieva
UKR, 0
40
Punti
14
Tornei
816
Best: 708
▲
27
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
40
Punti
16
Tornei
817
Best: 817
▼
-1
Ru Xi Wu
CHN, 0
39
Punti
2
Tornei
818
Best: 150
▼
-20
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
39
Punti
14
Tornei
819
Best: 819
▲
66
Aishi Das
NZL, 0
39
Punti
13
Tornei
820
Best: 470
▼
-20
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
39
Punti
3
Tornei
821
Best: 821
▼
-4
Amy Stevens
AUS, 0
39
Punti
8
Tornei
822
Best: 785
▲
6
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
39
Punti
9
Tornei
823
Best: 823
▼
-3
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
39
Punti
12
Tornei
824
Best: 531
▲
25
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
39
Punti
14
Tornei
825
Best: 186
▼
-2
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
38
Punti
9
Tornei
826
Best: 826
▲
4
Sara Mikaca
BIH, 0
38
Punti
12
Tornei
827
Best: 827
▼
-15
Onyu Choi
KOR, 0
38
Punti
12
Tornei
828
Best: 601
▼
-4
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
38
Punti
15
Tornei
829
Best: 829
▼
-7
Edda Mamedova
RUS, 0
37
Punti
5
Tornei
830
Best: 830
▲
27
Ksenia Smirnova
RUS, 0
37
Punti
6
Tornei
831
Best: 371
▲
99
Eliz Maloney
GBR, 10-08-2000
37
Punti
6
Tornei
832
Best: 497
▼
-90
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
37
Punti
8
Tornei
833
Best: 111
▲
77
Francoise Abanda
CAN, 05-02-1997
37
Punti
8
Tornei
834
Best: 834
▲
63
Capucine Jauffret
USA, 0
37
Punti
8
Tornei
835
Best: 835
▼
-6
Yuhan Liu
CHN, 0
37
Punti
10
Tornei
836
Best: 836
▼
-5
Amelia Paszun
POL, 0
37
Punti
12
Tornei
837
Best: 837
▼
-18
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
37
Punti
12
Tornei
838
Best: 330
▼
-6
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
37
Punti
12
Tornei
839
Best: 781
▲
41
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
37
Punti
13
Tornei
840
Best: 840
▼
-7
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
37
Punti
16
Tornei
841
Best: 10
▼
-6
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
36
Punti
9
Tornei
842
Best: 213
▼
-17
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
36
Punti
5
Tornei
843
Best: 330
▼
-151
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
36
Punti
9
Tornei
844
Best: 190
▼
-18
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
36
Punti
9
Tornei
845
Best: 845
▲
49
Eszter Meri
SVK, 0
36
Punti
7
Tornei
846
Best: 463
▼
-9
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
36
Punti
12
Tornei
847
Best: 847
▼
-9
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
13
Tornei
848
Best: 848
▼
-9
Felitsata Dorofeeva-Rybas
RUS, 0
36
Punti
7
Tornei
849
Best: 849
▼
-7
Salma Drugdova
SVK, 0
36
Punti
11
Tornei
850
Best: 690
▲
17
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
36
Punti
12
Tornei
851
Best: 5
▼
-17
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
35
Punti
1
Tornei
852
Best: 852
▲
8
Christasha Mcneil
USA, 0
35
Punti
8
Tornei
853
Best: 853
▲
3
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
35
Punti
6
Tornei
854
Best: 854
▲
119
Lisa Claeys
BEL, 0
35
Punti
8
Tornei
855
Best: 318
▼
-45
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
35
Punti
8
Tornei
856
Best: 856
▼
-8
Johanna Silva
GER, 0
35
Punti
10
Tornei
857
Best: 857
▲
55
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
35
Punti
10
Tornei
858
Best: 674
▼
-79
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
35
Punti
13
Tornei
859
Best: 546
▼
-8
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
35
Punti
16
Tornei
860
Best: 860
▼
-173
Sayaka Ishii
JPN, 0
34
Punti
12
Tornei
861
Best: 861
▼
-17
Anna Frey
USA, 0
34
Punti
3
Tornei
862
Best: 584
▼
-26
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
34
Punti
15
Tornei
863
Best: 317
▼
-55
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
34
Punti
13
Tornei
864
Best: 864
▼
-12
Brooke Black
GBR, 0
34
Punti
6
Tornei
865
Best: 317
▼
-20
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
34
Punti
8
Tornei
866
Best: 866
▲
62
Midori Castillo Meza
MEX, 0
34
Punti
13
Tornei
867
Best: 867
▼
-13
Suha Lee
KOR, 0
34
Punti
4
Tornei
868
Best: 868
▲
228
Mia Slama
USA, 0
34
Punti
5
Tornei
869
Best: 869
▲
211
Emily Sartz-Lunde
NOR, 0
34
Punti
6
Tornei
870
Best: 870
▼
-109
Petra Konjikusic
SRB, 0
34
Punti
10
Tornei
871
Best: 871
▼
-3
Amelie Justine Hejtmanek
CZE, 0
34
Punti
14
Tornei
872
Best: 872
▼
-1
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
33
Punti
17
Tornei
873
Best: 873
▲
14
Victoria Osuigwe
USA, 0
33
Punti
8
Tornei
874
Best: 99
▲
10
Valeria Savinykh
RUS, 20-02-1991
33
Punti
11
Tornei
875
Best: 875
▼
-11
Chukwumelije Clarke
USA, 0
33
Punti
6
Tornei
876
Best: 876
▲
223
Jo-Yee Chan
USA, 0
33
Punti
7
Tornei
877
Best: 877
▼
-11
Zuzanna Bednarz
POL, 0
33
Punti
9
Tornei
878
Best: 878
▲
44
Sara Victoria Balan
ROU, 0
33
Punti
10
Tornei
879
Best: 879
▼
-10
Carolin Raschdorf
GER, 0
33
Punti
13
Tornei
880
Best: 880
▲
20
Alyssa Ahn
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
881
Best: 144
▼
-153
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
32
Punti
7
Tornei
882
Best: 411
▼
-12
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
32
Punti
5
Tornei
883
Best: 883
▼
-11
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
884
Best: 884
▲
86
Victoria Pohle
GER, 0
32
Punti
16
Tornei
885
Best: 885
▼
-12
Alina Trynkina
RUS, 0
32
Punti
4
Tornei
886
Best: 886
▼
-11
Janae Preston
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
887
Best: 887
▲
192
Nina Radovanovic
FRA, 0
32
Punti
6
Tornei
888
Best: 888
▼
-12
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
32
Punti
6
Tornei
889
Best: 889
▲
16
Emma Kamper
DEN, 0
32
Punti
7
Tornei
890
Best: 890
▼
-12
Maayan Laron
ISR, 0
32
Punti
10
Tornei
891
Best: 891
▼
-12
Meritxell Teixido Garcia
ESP, 0
32
Punti
12
Tornei
892
Best: 892
--
0
Paula Cembranos
SUI, 0
32
Punti
15
Tornei
893
Best: 893
▼
-12
Kristina Penickova
USA, 0
31
Punti
6
Tornei
894
Best: 894
▼
-12
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
31
Punti
11
Tornei
895
Best: 317
▼
-2
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
31
Punti
16
Tornei
896
Best: 802
▼
-13
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
31
Punti
12
Tornei
897
Best: 124
▼
-1
Georgina Garcia Perez
ESP, 13-05-1992
31
Punti
12
Tornei
898
Best: 898
▼
-39
Kate Mansfield
USA, 0
31
Punti
8
Tornei
899
Best: 899
▼
-11
Yujin Kim
KOR, 0
31
Punti
9
Tornei
900
Best: 900
▼
-10
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
31
Punti
12
Tornei
901
Best: 137
▼
-38
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
30
Punti
4
Tornei
902
Best: 902
▼
-4
Arina Varaksina
RUS, 0
30
Punti
10
Tornei
903
Best: 903
▲
20
Jaedan Brown
USA, 0
30
Punti
11
Tornei
904
Best: 359
▼
-5
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
30
Punti
11
Tornei
905
Best: 905
▲
30
Lavinia Luciano
ITA, 0
30
Punti
15
Tornei
906
Best: 906
▼
-370
Monika Ekstrand
USA, 0
29
Punti
8
Tornei
907
Best: 699
▼
-6
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
29
Punti
14
Tornei
908
Best: 908
▼
-6
Elizabeth Coleman
USA, 0
29
Punti
13
Tornei
909
Best: 909
▼
-6
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
910
Best: 910
▼
-6
Welles Newman
USA, 0
29
Punti
4
Tornei
911
Best: 911
▼
-4
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
29
Punti
6
Tornei
912
Best: 912
▼
-4
Aspen Schuman
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
913
Best: 913
▼
-4
Annika Penickova
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
914
Best: 914
▼
-3
Ruby Cooling
GBR, 0
29
Punti
8
Tornei
915
Best: 915
▲
115
Karla Bartel
GER, 0
29
Punti
9
Tornei
916
Best: 916
▲
75
Mandegar Farzami
IRN, 0
29
Punti
9
Tornei
917
Best: 917
▼
-26
Jamilah Snells
USA, 0
29
Punti
12
Tornei
918
Best: 918
▼
-5
Lilian Poling
USA, 0
29
Punti
13
Tornei
919
Best: 919
▼
-5
Ustiniya Lekomtseva
RUS, 0
29
Punti
14
Tornei
920
Best: 85
▼
-99
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
28
Punti
7
Tornei
921
Best: 921
▼
-26
Lavinia Tanasie
ROU, 0
28
Punti
6
Tornei
922
Best: 922
▼
-6
Akanksha Nitture
IND, 0
28
Punti
12
Tornei
923
Best: 923
▼
-5
Emma Jackson
USA, 0
28
Punti
6
Tornei
924
Best: 924
▲
38
Tina Manescu
GER, 0
28
Punti
8
Tornei
925
Best: 925
▲
124
Chiara Fornasieri
ITA, 0
28
Punti
8
Tornei
926
Best: 728
▲
17
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
28
Punti
8
Tornei
927
Best: 927
▼
-7
Ava Rodriguez
USA, 0
28
Punti
9
Tornei
928
Best: 928
▲
64
Stefania Bojica
ROU, 0
28
Punti
9
Tornei
929
Best: 929
▲
66
Eva Marie Desvignes
FRA, 0
28
Punti
11
Tornei
930
Best: 930
▼
-5
Nanari Katsumi
JPN, 0
28
Punti
11
Tornei
931
Best: 931
▲
65
Liv Boulard
FRA, 0
27
Punti
12
Tornei
932
Best: 20
▼
-6
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
27
Punti
9
Tornei
933
Best: 933
▼
-6
Sonal Patil
IND, 0
27
Punti
11
Tornei
934
Best: 934
▲
24
Kallista Liu
HKG, 0
27
Punti
11
Tornei
935
Best: 935
▼
-88
Selina Dal
GER, 0
27
Punti
3
Tornei
936
Best: 936
▼
-7
Ashleigh Simes
AUS, 0
27
Punti
4
Tornei
937
Best: 937
▼
-143
Rachel Gailis
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
938
Best: 714
▼
-6
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
27
Punti
8
Tornei
939
Best: 939
▲
91
Chia Yi Tsao
TPE, 0
27
Punti
9
Tornei
940
Best: 940
▼
-7
Asylzhan Arystanbekova
KAZ, 0
27
Punti
12
Tornei
941
Best: 941
▼
-7
Maddalena Giordano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
942
Best: 39
▼
-6
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
26
Punti
6
Tornei
943
Best: 814
▼
-6
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
26
Punti
12
Tornei
944
Best: 944
▼
-6
Lya Isabel Fernandez Olivares
MEX, 0
26
Punti
7
Tornei
945
Best: 945
▼
-6
Charo Esquiva Banuls
ESP, 0
26
Punti
8
Tornei
946
Best: 946
▼
-6
Diae El Jardi
MAR, 0
26
Punti
12
Tornei
947
Best: 947
▼
-41
Didi Bredberg Canizares
ESP, 0
26
Punti
5
Tornei
948
Best: 948
▼
-4
Kaitlyn Carnicella
USA, 0
26
Punti
7
Tornei
949
Best: 949
▼
-72
Chloe Noel
FRA, 0
26
Punti
7
Tornei
950
Best: 950
▼
-5
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
951
Best: 951
▼
-5
Abigail Rencheli
USA, 0
26
Punti
9
Tornei
952
Best: 952
▼
-5
Alesia Breaz
ROU, 0
26
Punti
11
Tornei
953
Best: 658
▼
-38
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
26
Punti
15
Tornei
954
Best: 954
▼
-3
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
25
Punti
5
Tornei
955
Best: 955
▼
-3
Francesca Mattioli
ITA, 0
25
Punti
4
Tornei
956
Best: 192
▼
-14
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
25
Punti
5
Tornei
957
Best: 957
▼
-26
Lucie Urbanova
CZE, 0
25
Punti
5
Tornei
958
Best: 958
▲
2
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
959
Best: 959
▼
-5
Marjorie Souza
BRA, 0
25
Punti
8
Tornei
960
Best: 960
▼
-39
Yanan Hou
CHN, 0
25
Punti
8
Tornei
961
Best: 961
▼
-72
Louna Zoppas
FRA, 0
25
Punti
8
Tornei
962
Best: 962
▲
3
Cristiana Todoni
ROU, 0
25
Punti
9
Tornei
963
Best: 963
▼
-14
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
25
Punti
12
Tornei
964
Best: 964
▼
-14