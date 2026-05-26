Roland Garros, forfait di Blockx: De Minaur vola al terzo turno senza giocare

Il tabellone maschile del Roland Garros 2026 perde uno dei nomi più interessanti di questa prima settimana. Alexander Blockx si è infatti ritirato prima del match di secondo turno contro Alex de Minaur, consegnando così all’australiano il pass diretto per il terzo turno.

Una rinuncia pesante per il giovane belga, che arrivava a Parigi dopo una brillante stagione sulla terra battuta. Blockx si era messo in mostra negli ultimi mesi come una delle possibili rivelazioni del circuito, confermando progressi importanti e una crescita evidente anche nei tornei più competitivi.

Il suo Roland Garros era cominciato nel migliore dei modi, con la vittoria al primo turno contro Coleman Wong. Proprio dopo quel successo, però, il fisico ha presentato il conto. Blockx non è riuscito a recuperare in tempo per la sfida successiva ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Il grande beneficiato è Alex de Minaur, che evita un secondo turno potenzialmente insidioso contro un avversario giovane, in fiducia e capace di creare problemi su questa superficie. L’australiano, testa di serie e giocatore ormai stabilmente tra i più competitivi del circuito, potrà così risparmiare energie preziose in vista del prosieguo del torneo.

Per De Minaur si tratta di un vantaggio importante, soprattutto in uno Slam dove la gestione fisica può fare la differenza. Superare un turno senza scendere in campo permette di recuperare, allenarsi con maggiore serenità e preparare al meglio il prossimo impegno.

Per Blockx, invece, resta il rammarico. Il belga aveva la possibilità di misurarsi su un grande palcoscenico contro un top player e di confermare anche a Parigi quanto di buono mostrato nelle ultime settimane. Il ritiro interrompe bruscamente un percorso che sembrava poter diventare molto interessante.

Il torneo ha comunicato il forfait augurando al giocatore una pronta guarigione. Ora la priorità per Blockx sarà capire l’entità del problema fisico e recuperare nel modo corretto, senza forzare i tempi.

Il Roland Garros va avanti, ma perde una possibile sorpresa. De Minaur è già al terzo turno, mentre Blockx lascia Parigi con il dispiacere di non aver potuto giocare una sfida che avrebbe potuto dire molto sul suo presente e sul suo futuro.





Francesco Paolo Villarico