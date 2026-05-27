Challenger Vicenza, Chisinau, Kosice, Little Rock e Centurion: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Challenger 75 Vicenza
Vicenza, Italia · 27 Maggio 2026
|⛅
|
23°C
Sole, poi nubi · Picco 34°C
|
|CIELO
|Da soleggiato a nuvoloso
|PIOGGIA
|Allerta temporali
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 27 Maggio
|
09:00
☀
24°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
29°
|
12:00
⛅
32°
|
13:00
⛅
33°
|
14:00
⛅
33°
|
15:00
☁
34°
|
16:00
☁
34°
|
17:00
☁
33°
|
18:00
☁
32°
⚠ Allerta gialla temporali e pioggia: attenzione al programma pomeridiano
🎾 Programma del giorno — 27 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R2
⛅ Sole e nubi
⚠ Allerta temporali
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Mats Hermans / Giorgio Ricca vs Alessandro Battiston / Luca Castagnola
ATP Vicenza
Mats Hermans / Giorgio Ricca
0
0
Alessandro Battiston / Luca Castagnola
0
0
Stefano Travaglia vs Henri Squire (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Manas Dhamne vs Remy Bertola (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Lukas Neumayer vs Tristan Boyer (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Campo 1 – ore 11:00
Erik Grevelius / Adam Heinonen vs Boris Arias / Johannes Ingildsen
ATP Vicenza
Erik Grevelius / Adam Heinonen
0
0
Boris Arias / Johannes Ingildsen [2]
0
0
Jarno Jans / Thijmen Loof vs Jelle Sels / Volodoymyr Uzhylovskyi
Il match deve ancora iniziare
Yu Hsiou Hsu / Li Tu vs Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow
Il match deve ancora iniziare
Diego Dedura vs Samuele Pieri (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Campo 5 – ore 17:30
Bruno Pujol Navarro / Benjamin Winter Lopez vs Marco Cecchinato / Stefano Travaglia
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica · 27 Maggio 2026
|⛅
|
10°C
Nuvole e sole · Picco 23°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 27 Maggio
|
09:00
⛅
12°
|
10:00
☁
15°
|
11:00
☁
18°
|
12:00
☁
20°
|
13:00
☁
21°
|
14:00
☁
22°
|
15:00
⛅
23°
|
16:00
⛅
22°
|
17:00
☀
21°
|
18:00
☀
19°
✅ Nessuna criticità: giornata asciutta
🎾 Programma del giorno — 27 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
|
CH 50 R2
⛅ Nuvole e sole
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Cemento
Centre Court – ore 10:00
Harold Mayot vs Semen Pankin
ATP Centurion
Harold Mayot [1]•
40
6
2
Semen Pankin
30
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Mayot
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
S. Pankin
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-1 → 2-2
S. Pankin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Pankin
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
H. Mayot
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
S. Pankin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
H. Mayot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
S. Pankin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Arda Azkara vs Eliakim Coulibaly
Il match deve ancora iniziare
Giles Hussey vs Devin Badenhorst
Il match deve ancora iniziare
Tom Hands / Filip Peliwo vs Philip Henning / Courtney John Lock
Il match deve ancora iniziare
Devin Badenhorst / Luc Koenig vs Eliakim Coulibaly / Calvin Hemery
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Constantin Bittoun Kouzmine / Robert Strombachs vs Robin Bertrand / Dominik Palan
ATP Centurion
Constantin Bittoun Kouzmine / Robert Strombachs [1]
30
6
3
Robin Bertrand / Dominik Palan•
30
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
R. Bertrand / Palan
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
2-2 → 2-3
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
R. Bertrand / Palan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 1-1
R. Bertrand / Palan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
R. Bertrand / Palan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
4-2 → 5-2
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
3-2 → 4-2
R. Bertrand / Palan
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-1 → 3-2
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
R. Bertrand / Palan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
0-1 → 1-1
R. Bertrand / Palan
0-0 → 0-1
Calvin Hemery vs Orel Kimhi
Il match deve ancora iniziare
Eleftherios Neos / Semen Pankin vs Atharva Sharma / Karan Singh
Il match deve ancora iniziare
Mert Alkaya / Arda Azkara vs Keshav Chopra / Kris Van Wyk
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Khololwam Montsi / Connor Henry Van Schalkwyk vs Luca Castelnuovo / Jeffrey Chuan En Hsu
ATP Centurion
Khololwam Montsi / Connor Henry Van Schalkwyk
0
7
1
Luca Castelnuovo / Jeffrey Chuan En Hsu [3]•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Castelnuovo / Chuan En Hsu
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
0-1 → 1-1
L. Castelnuovo / Chuan En Hsu
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
L. Castelnuovo / Chuan En Hsu
6-5 → 6-6
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
5-5 → 6-5
L. Castelnuovo / Chuan En Hsu
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
4-5 → 5-5
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
L. Castelnuovo / Chuan En Hsu
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
4-3 → 4-4
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
L. Castelnuovo / Chuan En Hsu
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
2-3 → 3-3
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
1-3 → 2-3
L. Castelnuovo / Chuan En Hsu
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
0-2 → 1-2
L. Castelnuovo / Chuan En Hsu
0-1 → 0-2
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
0-0 → 0-1
Alec Beckley / Alexander Donski vs Akira Santillan / Baoluo Zheng
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Chisinau
Chisinau, Moldavia · 27 Maggio 2026
|☀
|
24°C
Soleggiato, rovesci isolati · Picco 30°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Possibili rovesci isolati
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 27 Maggio
|
10:00
⛅
26°
|
11:00
⛅
27°
|
12:00
⛅
28°
|
13:00
⛅
28°
|
14:00
⛅
29°
|
15:00
🌧
30°
|
16:00
⛅
29°
|
17:00
⛅
27°
|
18:00
⛅
26°
|
19:00
⛅
24°
⚠ Possibili rovesci isolati nel pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 27 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 100 R2
☀ Soleggiato
🌧 Rovesci isolati
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 10:00
Lorenzo Giustino vs Luca Nardi
ATP Chisinau
Lorenzo Giustino
0
6
Luca Nardi [3]•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
L. Giustino
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
L. Nardi
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
L. Nardi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
L. Giustino
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
L. Nardi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-2 → 2-2
L. Giustino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Nardi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
L. Giustino
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
Radu Albot / Denis Yevseyev vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Sumit Nagal vs Zdenek Kolar
Il match deve ancora iniziare
Inigo Cervantes / Denys Molchanov vs Arjun Kadhe / Marcelo Zormann
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Andrew Paulson / Matthew Romios vs Victor Cornea / Santiago Rodriguez Taverna
ATP Chisinau
Andrew Paulson / Matthew Romios [1]
30
6
5
Victor Cornea / Santiago Rodriguez Taverna•
40
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Cornea / Rodriguez Taverna
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
A. Paulson / Romios
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-1 → 5-1
V. Cornea / Rodriguez Taverna
3-1 → 4-1
A. Paulson / Romios
2-1 → 3-1
V. Cornea / Rodriguez Taverna
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
A. Paulson / Romios
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
V. Cornea / Rodriguez Taverna
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Paulson / Romios
5-3 → 6-3
V. Cornea / Rodriguez Taverna
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
A. Paulson / Romios
4-2 → 5-2
V. Cornea / Rodriguez Taverna
3-2 → 4-2
A. Paulson / Romios
2-2 → 3-2
V. Cornea / Rodriguez Taverna
2-1 → 2-2
A. Paulson / Romios
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
V. Cornea / Rodriguez Taverna
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
A. Paulson / Romios
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Elias Ymer vs Genaro Alberto Olivieri
Il match deve ancora iniziare
Stefanos Sakellaridis vs Alex Martinez (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexandr Cozbinov / Ilya Snitari vs Daniel Dutra da Silva / Vladyslav Orlov
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
ATP Chisinau
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [4]
15
1
4
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel•
30
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
A. Jecan / Pavel
3-2 → 3-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
A. Jecan / Pavel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-1 → 2-1
A. Jecan / Pavel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Jecan / Pavel
1-5 → 1-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-5 → 1-5
A. Jecan / Pavel
0-4 → 0-5
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
0-3 → 0-4
A. Jecan / Pavel
0-2 → 0-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
A. Jecan / Pavel
0-0 → 0-1
Thomas Fancutt / Ajeet Rai vs Siddhant Banthia / Szymon Kielan
Il match deve ancora iniziare
Liam Broady / Mark Whitehouse vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski
Il match deve ancora iniziare
Filip Duda / Stefan Latinovic vs George Goldhoff / Theodore Winegar
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Kosice
Kosice, Slovacchia · 27 Maggio 2026
|⛅
|
20°C
Sole e nubi · Picco 30°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato
|PIOGGIA
|Allerta temporali
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 27 Maggio
|
09:00
⛅
23°
|
10:00
⛅
25°
|
11:00
⛅
27°
|
12:00
⛅
28°
|
13:00
⛅
29°
|
14:00
⛅
30°
|
15:00
☀
28°
|
16:00
☀
27°
|
17:00
☀
26°
|
18:00
☀
25°
⚠ Allerta gialla per temporali, vento e caldo nel pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 27 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R2
⛅ Sole e nubi
⚠ Allerta meteo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court V2 – ore 10:00
Mathys Erhard vs Stefan Dostanic
ATP Kosice
Mathys Erhard•
15
7
0
Stefan Dostanic [5]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
S. Dostanic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
S. Dostanic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
S. Dostanic
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
2-4 → 2-5
S. Dostanic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-3 → 1-4
S. Dostanic
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
1-1 → 1-2
S. Dostanic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Milos Karol vs Andrej Martin (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Lilian Marmousez vs Taro Daniel
Il match deve ancora iniziare
Lukas Pokorny vs Martin Krumich (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court V7 – ore 11:00
Marko Bekeni / Dominik Macej vs Peter Fajta / Peter Makk
ATP Kosice
Marko Bekeni / Dominik Macej
0
0
Peter Fajta / Peter Makk
0
0
Finn Bass / Jay Clarke vs Skander Mansouri / Maximilian Neuchrist
Il match deve ancora iniziare
Milos Karol / Nino Serdarusic vs Karim Bennani / Imanol Lopez Morillo
Il match deve ancora iniziare
Court V6 – ore 11:00
Aleksandr Braynin / Georgii Kravchenko vs Luis Britto / Paulo Andre Saraiva Dos Santos
ATP Kosice
Aleksandr Braynin / Georgii Kravchenko
0
0
Luis Britto / Paulo Andre Saraiva Dos Santos [3]
0
0
Oleg Prihodko / Pedro Sakamoto vs Tomasz Berkieta / Adam Nagoudi
Il match deve ancora iniziare
Ignasi Forcano Aparicio / Rafael Izquierdo Luque vs Michal Krajci / Radovan Michalik
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Little Rock
Little Rock, USA · 27 Maggio 2026
|☁
|
20°C
Nuvoloso, temporali · Picco 28°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Temporali a metà giornata
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 27 Maggio
|
04:00
☁
20°
|
05:00
☁
20°
|
06:00
☁
20°
|
07:00
☁
20°
|
08:00
☁
22°
|
09:00
☁
23°
|
10:00
☁
25°
|
11:00
☁
26°
|
12:00
⛈
25°
|
13:00
☁
28°
⚠ Temporali previsti a metà giornata: possibile impatto sul programma
🎾 Programma del giorno — 27 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
|
CH 75 R2
☁ Nuvoloso
⛈ Temporali
⚠ Instabile
🎾 2° Turno
🏀 Cemento
Stadium – ore 18:00
Tyler Zink vs Ronald Hohmann
Il match deve ancora iniziare
Yuta Shimizu vs Bernard Tomic
Il match deve ancora iniziare
Colton Smith vs Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Colton Smith vs Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Calum Puttergill / Dane Sweeny vs Jody Maginley / Braden Shick (Non prima 01:15)
Il match deve ancora iniziare
Rithvik Choudary Bollipalli / Ramkumar Ramanathan vs Pranav Kumar / Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – ore 18:00
Daniel Masur / Kody Pearson vs Masamichi Imamura / Yasutaka Uchiyama
Il match deve ancora iniziare
Michael Mmoh vs Timo Legout
Il match deve ancora iniziare
Valentin Basel / Bruno Oliveira vs Fajing Sun / Tung-Lin Wu
Il match deve ancora iniziare
Mitchell Krueger / Spencer Papa vs Luis David Martinez / Johannus Monday (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit