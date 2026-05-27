Roland Garros, non solo campo: Sinner continua a dominare, Gauff racconta l’incidente, Fils fa parlare al party Lacoste (Video)

Il Roland Garros 2026 è entrato nel vivo, ma a Parigi non si parla soltanto di risultati. Tra curiosità, episodi fuori dal campo e dichiarazioni particolari, la giornata ha offerto diversi spunti: dal dominio di Jannik Sinner alla disavventura di Coco Gauff, passando per il siparietto tra Eva Lys e Arthur Fils e la risposta sorprendente di Moise Kouamé sui suoi tennisti preferiti.

Il dato più importante arriva ancora una volta da Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha superato all’esordio Clément Tabur con il punteggio di 6-1 6-3 6-4, confermando il suo momento straordinario sulla terra battuta.

L’azzurro resta imbattuto in questa parte di stagione sul rosso: dopo aver conquistato i tre Masters 1000 su terra, Montecarlo, Madrid e Roma, ha cominciato il Roland Garros con un’altra vittoria convincente. Con questo successo Sinner sale a 18 vittorie sulla terra nel 2026, diventando il giocatore con più successi stagionali su questa superficie. Alle sue spalle Luciano Darderi con 17 e Rafa Jódar con 16.

Un numero che racconta meglio di tante parole il dominio dell’altoatesino. Sinner non solo vince, ma continua a farlo con una continuità impressionante, trasformando ogni torneo sulla terra in un nuovo capitolo della sua stagione già storica.

Intanto, fuori dal campo, ha fatto discutere un episodio avvenuto durante un evento Lacoste a Parigi. Protagonista Eva Lys, una delle giocatrici più mediatiche del circuito WTA, sempre più al centro dell’attenzione anche per il suo carisma.

Durante la serata, alla tedesca è stato affidato il ruolo di intervistatrice e ha dialogato con Arthur Fils. Il francese, con grande disinvoltura, ha iniziato a scherzare con lei in modo molto diretto: prima ha detto che la cosa migliore della serata era il vestito indossato da Lys, poi ha aggiunto che era perfetta per un evento “chic” come quello.

Il momento più commentato è arrivato quando Fils ha dichiarato che, se avesse dovuto scegliere una ragazza con cui andare su un rooftop a Parigi, avrebbe scelto proprio lei. Un siparietto che ha fatto rapidamente il giro dei social, anche perché, secondo gli ultimi rumors, il francese sarebbe legato alla tennista turca Zeynep Sonmez.

Funny interview with Eva Lys 👀🐊

[eva lys on tik tok] pic.twitter.com/2wCaovZrEs — Arthur Fils Updates (@filsupdates) May 26, 2026

Tra i giovani da seguire a Parigi c’è anche Moise Kouamé, che promette di far parlare di sé non soltanto per il rendimento in campo, ma anche per personalità e carisma. Il francese, alla domanda sui suoi tennisti preferiti, ha sorpreso tutti uscendo dai nomi più scontati.

Kouamé ha infatti indicato Petra Kvitova come sua giocatrice preferita, spiegando però che, dopo il ritiro della ceca, oggi sceglierebbe Elena Rybakina. Una risposta particolare, lontana dalle solite citazioni dei grandi campioni del circuito maschile, e che conferma il profilo originale del giovane francese.

Curioso anche il racconto di Coco Gauff, protagonista al debutto contro Taylor Townsend. Dopo la vittoria, la statunitense ha rivelato a Tennis Channel di aver avuto un incidente stradale mentre si stava recando al Roland Garros.

“C’è stato un impatto forte, si è rovesciato tutto il succo che stavo bevendo e l’auto è rimasta inutilizzabile. Abbiamo dovuto prendere un taxi. Per fortuna stiamo tutti bene”, ha raccontato Gauff.

Un episodio che avrebbe potuto condizionare la sua giornata, ma che non le ha impedito di scendere in campo e vincere. La stessa Coco ha sdrammatizzato, sottolineando soprattutto il fatto che nessuno si sia fatto male, anche se il suo succo non è sopravvissuto al viaggio.

Coco Gauff says she was in a car accident on the way to her #RolandGarros match today 😮 Everyone is ok, but Coco spilt her juice 😅 pic.twitter.com/UWp4f46GlJ — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) May 26, 2026





Francesco Paolo Villarico