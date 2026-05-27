Vacherot si ritira da Roland Garros, problema al piede

Tra condizioni estreme e tennisti sempre più acciaccati, fioccano i ritiri a Roland Garros 2026. Nel pomeriggio l’australiano Thanasi Kokkinakis ha gettato la spugna contro Carreno Busta all’inizio del terzo set (sulla situazione di un set pari) per un problema alla spalla. Dopo l’incredibile rimonta contro Atmane all’esordio, il 30enne di Adelaide ha pagato sicuramente lo sforzo del primo match, visti anche i pochissimi incontri disputati nel 2026, appena rientrato dall’ennesima operazione. Possiamo solo augurargli un prontissimo ritorno, e che il problema sofferto a Parigi non sia grave.

Costretto invece al forfait per il match di secondo turno è Valentin Vacherot, monegasco esploso a grandissimo livello lo scorso anno e Shanghai e quindi bravo ad attestarsi su posizioni di eccellenza. Già nel match di esordio a Roland Garros, nonostante la vittoria, era evidente che Vacherot non fosse al meglio della condizione. Nel corso della battaglia in quattro set vinta contro il francese Thomas Faurel, aveva manifestato difficoltà negli spostamenti, tanto da aver richiesto l’intervento del fisioterapista per il piede sinistro nel quarto set. Ce l’ha fatta a portare a casa la vittoria, e nel dopo partita aveva affermato che il piede “Non è perfetto, ma nemmeno così grave. Avrei preferito stare meglio fisicamente, ma intanto porto a casa la vittoria e vedremo nei prossimi giorni come evolverà la situazione.”

Successivamente aveva annunciato il forfait nel doppio, che avrebbe dovuto disputare insieme al cugino Arthur Rinderknech, per preservarsi in vista del singolare. Tuttavia, con in programma l’incontro di secondo turno al giovedì il cileno Alejandro Tabilo, numero 36 del ranking ATP, Vacherot (oggi n.19 del mondo) ha annunciato l’amara decisione di ritirarsi dal torneo. Una risonanza magnetica effettuata oggi ha definitivamente convinto il giocatore a scegliere la via della prudenza per non aggravare la situazione. Già costretto a dare forfait all’ultimo Masters 1000 di Roma a causa dello stesso problema al piede sinistro, Vacherot è stato nuovamente obbligato a fermarsi per la medesima ragione. Valentin entra quindi nel lunghissimo elenco di tennisti infortunati, più o meno gravi. Una situazione sempre più difficile, che obbliga a importati riflessioni.

Mario Cecchi