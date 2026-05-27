Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Giornata di sorprese: fuori Rybakina, Mensik vince sui crampi

Il Roland Garros 2026 continua a regalare sorprese, colpi di scena e storie di grande sofferenza fisica. Nella giornata parigina arrivano tre notizie importanti: l’eliminazione di Elena Rybakina, la vittoria eroica di Jakub Mensik contro Mariano Navone.

La sorpresa più pesante arriva dal tabellone femminile, dove Elena Rybakina saluta il torneo già al secondo turno. La kazaka si presentava a Parigi con aspettative molto alte, forte di una stagione giocata su livelli importanti, ma è stata fermata da una delle giocatrici rivelazione dell’anno: Yuliia Starodubtseva.

L’ucraina ha firmato una vittoria di grande prestigio, imponendosi in rimonta con il punteggio di 1-6 6-3 7-6(4). Dopo un primo set completamente dominato da Rybakina, Starodubtseva ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita, alzando progressivamente il livello e trovando sempre più fiducia negli scambi.

Il secondo set ha cambiato l’inerzia dell’incontro. L’ucraina ha cominciato a leggere meglio il gioco dell’avversaria, limitando gli errori e costringendo Rybakina a giocare un colpo in più. Nel terzo parziale, poi, la battaglia è diventata durissima fino al tie-break decisivo, nel quale Starodubtseva è stata più lucida e coraggiosa. Per lei è una vittoria che conferma una crescita ormai evidente.

Nel tabellone maschile, invece, Jakub Mensik ha dato una prova straordinaria di carattere nel suo duello contro Mariano Navone. Il ceco ha superato una partita di enorme durezza, chiudendo soltanto al super tie-break del quinto set con il punteggio di 13-11.

Il finale è stato drammatico. Mensik ha vinto l’ultimo punto praticamente in preda ai crampi, si è lasciato cadere a terra per festeggiare e non è riuscito ad alzarsi senza l’intervento dei medici. Una scena che racconta bene la fatica estrema del match e il livello di sacrificio necessario per conquistare una vittoria del genere in uno Slam.

Per Mensik è un successo dal peso enorme, non soltanto per il passaggio del turno, ma per il modo in cui è arrivato. In una partita al limite, il ceco ha trovato energie residue, lucidità e coraggio proprio quando il corpo sembrava non rispondere più.

Incredible scenes at the end of the Mensik and Navone match at Roland Garros. Jakub wins the match and falls to the ground. He can’t get up. He was cramping during the tiebreak. Navone walks over to his side of the net to congratulate him. Jakub still can’t get up, and the… pic.twitter.com/nVADsbFMz9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026

🇫🇷 Roland Garros Parigi, Francia · 27 Maggio 2026 ☀ 22°C Soleggiato e molto caldo · Picco 33°C CIELO Soleggiato PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta 🔥 Allerta gialla caldo: temperature elevate nelle ore centrali 🎾 Programma del giorno — 27 Maggio 🎾 Roland Garros · Tabellone Principale 2° Turno · Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Sara Bejlek vs Iga Swiatek



GS Roland Garros Sara Bejlek Sara Bejlek 2 3 Iga Swiatek [3] Iga Swiatek [3] 6 6 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Sara Bejlek 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Sara Bejlek 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Sara Bejlek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Sara Bejlek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sara Bejlek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Sara Bejlek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Sara Bejlek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Sara Bejlek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Elina Svitolina vs Kaitlin Quevedo



GS Roland Garros Elina Svitolina [7] Elina Svitolina [7] 6 6 Kaitlin Quevedo Kaitlin Quevedo 0 4 Vincitore: Elina Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Valentin Royer vs Novak Djokovic



GS Roland Garros Valentin Royer Valentin Royer 40 3 2 7 3 Novak Djokovic [3] • Novak Djokovic [3] 40 6 6 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 3-5 Valentin Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Valentin Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Novak Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Novak Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Valentin Royer 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Novak Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Valentin Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Valentin Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Valentin Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Valentin Royer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Valentin Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Valentin Royer 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Valentin Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Valentin Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Tomas Machac vs Alexander Zverev (20:15)



Il match deve ancora iniziare

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Karen Khachanov vs Marco Trungelliti



GS Roland Garros Karen Khachanov [13] Karen Khachanov [13] 7 5 6 7 Marco Trungelliti Marco Trungelliti 6 7 1 6 Vincitore: Karen Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Karen Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Marco Trungelliti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Karen Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Marco Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Marco Trungelliti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Marco Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Marco Trungelliti 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Marco Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Marco Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Marco Trungelliti 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Marco Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Marco Trungelliti 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Marco Trungelliti 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Marco Trungelliti 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Marco Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Karen Khachanov 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Marco Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Marco Trungelliti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Marco Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Marco Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Marco Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Marco Trungelliti 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Marco Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Marco Trungelliti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Yuliia Starodubtseva vs Elena Rybakina



GS Roland Garros Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 3 6 7 Elena Rybakina [2] Elena Rybakina [2] 6 1 6 Vincitore: Yuliia Starodubtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 7*-3 8-3* 9-3* 9*-4 6-6 → 7-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jasmine Paolini vs Solana Sierra



GS Roland Garros Jasmine Paolini [13] • Jasmine Paolini [13] 40 6 4 Solana Sierra Solana Sierra A 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Solana Sierra 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Solana Sierra 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Solana Sierra 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Solana Sierra 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Casper Ruud vs Hamad Medjedovic



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Caty Mcnally Caty Mcnally 4 0 Belinda Bencic [11] Belinda Bencic [11] 6 6 Vincitore: Belinda Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Caty Mcnally 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Caty Mcnally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Caty Mcnally 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Caty Mcnally 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Caty Mcnally 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Caty Mcnally 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Caty Mcnally 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Caty Mcnally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Camilo Ugo carabelli vs Andrey Rublev



GS Roland Garros Camilo Ugo carabelli Camilo Ugo carabelli 1 6 3 6 Andrey Rublev [11] Andrey Rublev [11] 6 1 6 7 Vincitore: Andrey Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Camilo Ugo carabelli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Camilo Ugo carabelli 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Camilo Ugo carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Camilo Ugo carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Camilo Ugo carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Camilo Ugo carabelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Camilo Ugo carabelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Camilo Ugo carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Camilo Ugo carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Camilo Ugo carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Camilo Ugo carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Camilo Ugo carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Camilo Ugo carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Camilo Ugo carabelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Camilo Ugo carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Camilo Ugo carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Andrey Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Camilo Ugo carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Ugo Humbert vs Quentin Halys



GS Roland Garros Ugo Humbert [32] Ugo Humbert [32] 8 4 6 6 Quentin Halys Quentin Halys 7* 6 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 Ugo Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Quentin Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Quentin Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Quentin Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Quentin Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Quentin Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Quentin Halys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Quentin Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Quentin Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Quentin Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Quentin Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Quentin Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Ugo Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Quentin Halys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Mirra Andreeva vs Marina Bassols ribera



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Alejandro Davidovich fokina [21] Alejandro Davidovich fokina [21] 6 6 1 3 Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 4 7 6 6 Vincitore: Thiago Agustin Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Alejandro Davidovich fokina 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Alejandro Davidovich fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Alejandro Davidovich fokina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Alejandro Davidovich fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Thiago Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Thiago Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Marta Kostyuk vs Katie Volynets



GS Roland Garros Marta Kostyuk [15] Marta Kostyuk [15] 6 6 6 Katie Volynets Katie Volynets 7 3 3 Vincitore: Marta Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Joao Fonseca vs Dino Prizmic



GS Roland Garros Joao Fonseca [28] Joao Fonseca [28] 0 3 4 2 Dino Prizmic • Dino Prizmic 0 6 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dino Prizmic 2-1 Joao Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Dino Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Joao Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Dino Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Joao Fonseca 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Dino Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Joao Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Dino Prizmic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Joao Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Dino Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Joao Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Dino Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Joao Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Dino Prizmic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Joao Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Dino Prizmic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Joao Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Dino Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Joao Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Dino Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Joao Fonseca 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Dino Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Kamilla Rakhimova vs Karolina Muchova



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 11:00

Tamara Korpatsch vs Xinyu Wang



GS Roland Garros Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch 6 2 6 Xinyu Wang [32] Xinyu Wang [32] 2 6 3 Vincitore: Tamara Korpatsch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Jelena Ostapenko vs Magda Linette



GS Roland Garros Jelena Ostapenko [29] Jelena Ostapenko [29] 2 6 2 Magda Linette Magda Linette 6 2 6 Vincitore: Magda Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

James Duckworth vs Rafael Jodar



GS Roland Garros James Duckworth • James Duckworth 0 1 7 4 4 Rafael Jodar [27] Rafael Jodar [27] 0 6 6 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 James Duckworth 4-5 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Rafael Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 James Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Rafael Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 James Duckworth 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Rafael Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 James Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Rafael Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 James Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Rafael Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 James Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Rafael Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 James Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Rafael Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 James Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 James Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 James Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Rafael Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 James Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Rafael Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 James Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Rafael Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 James Duckworth 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Rafael Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Rafael Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 James Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Rafael Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Lorenzo Sonego vs Tommy Paul



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 11:00

Federico Cina vs Jesper De jong



GS Roland Garros Federico Cina Federico Cina 3 1 3 Jesper De jong Jesper De jong 6 6 6 Vincitore: Jesper De jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Federico Cina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Jesper De jong 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Federico Cina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Federico Cina 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Federico Cina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Jesper De jong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Federico Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Jesper De jong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Federico Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Federico Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Jesper De jong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Federico Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Federico Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Federico Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Jesper De jong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Mariano Navone vs Jakub Mensik



GS Roland Garros Mariano Navone Mariano Navone 3 6 4 6 6 Jakub Mensik [26] Jakub Mensik [26] 6 2 6 1 7 Vincitore: Jakub Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 5-7* 6*-7 7*-7 7-8* 7-9* 8*-9 9*-9 9-10* 10-10* 10*-11 11*-11 11-12* 6-6 → 6-7 Mariano Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Jakub Mensik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Mariano Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jakub Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Mariano Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Jakub Mensik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Mariano Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jakub Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Mariano Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jakub Mensik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mariano Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jakub Mensik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Jakub Mensik 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Jakub Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Mariano Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Jakub Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Mariano Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jakub Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Mariano Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Jakub Mensik 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Mariano Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Jakub Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Mariano Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Jakub Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Mariano Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Jakub Mensik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jakub Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Mariano Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Jakub Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jakub Mensik 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Jakub Mensik 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Mariano Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jakub Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Mariano Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Jakub Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Mariano Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Jakub Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Mariano Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jakub Mensik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mariano Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jakub Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Hailey Baptiste vs Xiyu Wang



GS Roland Garros Hailey Baptiste [26] Hailey Baptiste [26] 40 4 Xiyu Wang • Xiyu Wang A 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Eva Lys vs Sorana Cirstea



GS Roland Garros Eva Lys Eva Lys 0 3 Sorana Cirstea [18] • Sorana Cirstea [18] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Sorana Cirstea 3-4 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

GS Roland Garros James Watt / Finn Reynolds James Watt / Finn Reynolds 6 3 Patrik Rikl / Adam Pavlasek Patrik Rikl / Adam Pavlasek 7 6 Vincitore: Patrik RiklAdam Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 James Watt / Finn Reynolds 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 James Watt / Finn Reynolds 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 James Watt / Finn Reynolds 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 James Watt / Finn Reynolds 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 James Watt / Finn Reynolds 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 James Watt / Finn Reynolds 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 James Watt / Finn Reynolds 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 James Watt / Finn Reynolds 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1

Vera Zvonareva / Laura Siegemund vs Clara Tauson / Ann Li



GS Roland Garros Vera Zvonareva / Laura Siegemund [11] Vera Zvonareva / Laura Siegemund [11] 6 6 6 Clara Tauson / Ann Li Clara Tauson / Ann Li 3 7 3 Vincitore: Vera ZvonarevaLaura Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Clara Tauson / Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Clara Tauson / Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Clara Tauson / Ann Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Clara Tauson / Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Clara Tauson / Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Clara Tauson / Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Clara Tauson / Ann Li 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Clara Tauson / Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Clara Tauson / Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Clara Tauson / Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Clara Tauson / Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Clara Tauson / Ann Li 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Clara Tauson / Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Clara Tauson / Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Iva Jovic / Emiliana Arango vs Talia Gibson / Kimberly Birrell



GS Roland Garros Iva Jovic / Emiliana Arango Iva Jovic / Emiliana Arango 6 6 Talia Gibson / Kimberly Birrell Talia Gibson / Kimberly Birrell 3 2 Vincitore: Iva JovicEmiliana Arango Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iva Jovic / Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Talia Gibson / Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Iva Jovic / Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Talia Gibson / Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Iva Jovic / Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Talia Gibson / Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Iva Jovic / Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Talia Gibson / Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Iva Jovic / Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Talia Gibson / Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Iva Jovic / Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Talia Gibson / Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Iva Jovic / Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Talia Gibson / Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Iva Jovic / Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Talia Gibson / Kimberly Birrell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Iva Jovic / Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova vs Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri



GS Roland Garros Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova 2 4 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri [15] Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri [15] 6 6 Vincitore: Quinn GleasonUlrikke Eikeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski [4] Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski [4] 6 6 Maia Lumsden / Isabelle Haverlag Maia Lumsden / Isabelle Haverlag 2 0 Vincitore: Luisa StefaniGabriela Dabrowski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Maia Lumsden / Isabelle Haverlag 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Maia Lumsden / Isabelle Haverlag 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Maia Lumsden / Isabelle Haverlag 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Maia Lumsden / Isabelle Haverlag 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Maia Lumsden / Isabelle Haverlag 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Maia Lumsden / Isabelle Haverlag 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1

Ashlyn Krueger / Sofia Kenin vs Lilli Tagger / Sara Errani



GS Roland Garros Ashlyn Krueger / Sofia Kenin Ashlyn Krueger / Sofia Kenin 3 2 Lilli Tagger / Sara Errani Lilli Tagger / Sara Errani 6 6 Vincitore: Lilli TaggerSara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ashlyn Krueger / Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Lilli Tagger / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Ashlyn Krueger / Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Lilli Tagger / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Ashlyn Krueger / Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Lilli Tagger / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ashlyn Krueger / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lilli Tagger / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ashlyn Krueger / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Lilli Tagger / Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Ashlyn Krueger / Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Lilli Tagger / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Ashlyn Krueger / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Lilli Tagger / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Ashlyn Krueger / Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Lilli Tagger / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ashlyn Krueger / Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys vs Filip Pieczonka / Vit Kopriva



GS Roland Garros Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [10] Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [10] 2 7 6 Filip Pieczonka / Vit Kopriva Filip Pieczonka / Vit Kopriva 6 6 1 Vincitore: Edouard Roger-vasselinHugo Nys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Filip Pieczonka / Vit Kopriva 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Filip Pieczonka / Vit Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Filip Pieczonka / Vit Kopriva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Filip Pieczonka / Vit Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Filip Pieczonka / Vit Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Filip Pieczonka / Vit Kopriva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Filip Pieczonka / Vit Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Filip Pieczonka / Vit Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Filip Pieczonka / Vit Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Filip Pieczonka / Vit Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Filip Pieczonka / Vit Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Filip Pieczonka / Vit Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Filip Pieczonka / Vit Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Ryan Seggerman / Rinky Hijikata vs Lucas Miedler / Alexander Erler



GS Roland Garros Ryan Seggerman / Rinky Hijikata Ryan Seggerman / Rinky Hijikata 6 6 Lucas Miedler / Alexander Erler [14] Lucas Miedler / Alexander Erler [14] 7 7 Vincitore: Lucas MiedlerAlexander Erler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Ryan Seggerman / Rinky Hijikata 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Ryan Seggerman / Rinky Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Ryan Seggerman / Rinky Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Ryan Seggerman / Rinky Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Ryan Seggerman / Rinky Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ryan Seggerman / Rinky Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Ryan Seggerman / Rinky Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Ryan Seggerman / Rinky Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Ryan Seggerman / Rinky Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ryan Seggerman / Rinky Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ryan Seggerman / Rinky Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ryan Seggerman / Rinky Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Nikola Mektic / Asia Muhammad Nikola Mektic / Asia Muhammad 6 6 Sadio Doumbia / Amandine Hesse Sadio Doumbia / Amandine Hesse 1 3 Vincitore: Nikola MekticAsia Muhammad Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sadio Doumbia / Amandine Hesse 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Nikola Mektic / Asia Muhammad 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Sadio Doumbia / Amandine Hesse 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Nikola Mektic / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Sadio Doumbia / Amandine Hesse 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Nikola Mektic / Asia Muhammad 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sadio Doumbia / Amandine Hesse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Nikola Mektic / Asia Muhammad 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sadio Doumbia / Amandine Hesse 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Nikola Mektic / Asia Muhammad 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Sadio Doumbia / Amandine Hesse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Nikola Mektic / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Sadio Doumbia / Amandine Hesse 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 Nikola Mektic / Asia Muhammad 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 → 3-0

Kyrian Jacquet / Arthur Gea vs David Pel / Sander Arends



GS Roland Garros Kyrian Jacquet / Arthur Gea Kyrian Jacquet / Arthur Gea 4 3 David Pel / Sander Arends David Pel / Sander Arends 6 6 Vincitore: David PelSander Arends Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Kyrian Jacquet / Arthur Gea 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 David Pel / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Kyrian Jacquet / Arthur Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 David Pel / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Kyrian Jacquet / Arthur Gea 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 David Pel / Sander Arends 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Kyrian Jacquet / Arthur Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 David Pel / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Kyrian Jacquet / Arthur Gea 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 David Pel / Sander Arends 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Kyrian Jacquet / Arthur Gea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 David Pel / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Kyrian Jacquet / Arthur Gea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 David Pel / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Kyrian Jacquet / Arthur Gea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 David Pel / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Kyrian Jacquet / Arthur Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 David Pel / Sander Arends 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kyrian Jacquet / Arthur Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Antonia Ruzic / Petra Marcinko



GS Roland Garros Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1] Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1] 6 6 Antonia Ruzic / Petra Marcinko Antonia Ruzic / Petra Marcinko 1 0 Vincitore: Taylor TownsendKaterina Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Antonia Ruzic / Petra Marcinko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Antonia Ruzic / Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Antonia Ruzic / Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Antonia Ruzic / Petra Marcinko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Antonia Ruzic / Petra Marcinko 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Antonia Ruzic / Petra Marcinko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Antonia Ruzic / Petra Marcinko 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Mark Wallner / Su-Wei Hsieh vs Lloyd Glasspool / Andreja Klepac



GS Roland Garros Mark Wallner / Su-Wei Hsieh Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 6 7 Lloyd Glasspool / Andreja Klepac Lloyd Glasspool / Andreja Klepac 3 5 Vincitore: Mark WallnerSu-Wei Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Lloyd Glasspool / Andreja Klepac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Lloyd Glasspool / Andreja Klepac 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Lloyd Glasspool / Andreja Klepac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Lloyd Glasspool / Andreja Klepac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Lloyd Glasspool / Andreja Klepac 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lloyd Glasspool / Andreja Klepac 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Lloyd Glasspool / Andreja Klepac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Lloyd Glasspool / Andreja Klepac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Lloyd Glasspool / Andreja Klepac 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Lloyd Glasspool / Andreja Klepac 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Reese Stalder / Cleeve Harper Reese Stalder / Cleeve Harper 3 4 John Peers / Robert Galloway John Peers / Robert Galloway 6 6 Vincitore: John PeersRobert Galloway Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 John Peers / Robert Galloway 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Reese Stalder / Cleeve Harper 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 John Peers / Robert Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Reese Stalder / Cleeve Harper 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 John Peers / Robert Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Reese Stalder / Cleeve Harper 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 John Peers / Robert Galloway 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Reese Stalder / Cleeve Harper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 John Peers / Robert Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Reese Stalder / Cleeve Harper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 John Peers / Robert Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Reese Stalder / Cleeve Harper 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 John Peers / Robert Galloway 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Reese Stalder / Cleeve Harper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 John Peers / Robert Galloway 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Reese Stalder / Cleeve Harper 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3

Hanne Vandewinkel / Maya Joint vs Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean



GS Roland Garros Hanne Vandewinkel / Maya Joint Hanne Vandewinkel / Maya Joint 6 6 6 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 7 1 3 Vincitore: Hanne VandewinkelMaya Joint Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Luca Van assche / Corentin Moutet vs Bart Stevens / Vasil Kirkov



GS Roland Garros Luca Van assche / Corentin Moutet Luca Van assche / Corentin Moutet 6 7 4 Bart Stevens / Vasil Kirkov Bart Stevens / Vasil Kirkov 7 5 6 Vincitore: Bart StevensVasil Kirkov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Luca Van assche / Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Luca Van assche / Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Bart Stevens / Vasil Kirkov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Luca Van assche / Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Luca Van assche / Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Luca Van assche / Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Bart Stevens / Vasil Kirkov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Luca Van assche / Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Bart Stevens / Vasil Kirkov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Luca Van assche / Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Bart Stevens / Vasil Kirkov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Luca Van assche / Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Luca Van assche / Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Bart Stevens / Vasil Kirkov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Luca Van assche / Corentin Moutet 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Bart Stevens / Vasil Kirkov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Luca Van assche / Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Luca Van assche / Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Luca Van assche / Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Bart Stevens / Vasil Kirkov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Luca Van assche / Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Luca Van assche / Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Luca Van assche / Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Luca Van assche / Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Bart Stevens / Vasil Kirkov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Hugo Gaston / Clara Burel vs Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean



GS Roland Garros Hugo Gaston / Clara Burel Hugo Gaston / Clara Burel 0 6 5 Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean • Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean 30 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 5-5 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 11:00

Jj Tracy / Robert Cash vs Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame



GS Roland Garros Jj Tracy / Robert Cash [15] Jj Tracy / Robert Cash [15] 6 1 6 Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame 4 6 4 Vincitore: Jj TracyRobert Cash Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jj Tracy / Robert Cash 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Jj Tracy / Robert Cash 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1

Tim Puetz / Kevin Krawietz vs Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev



GS Roland Garros Tim Puetz / Kevin Krawietz [6] Tim Puetz / Kevin Krawietz [6] 7 7 Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev 5 6 Vincitore: Tim PuetzKevin Krawietz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev 0-15 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Thanasi Kokkinakis vs Pablo Carreno busta



GS Roland Garros Thanasi Kokkinakis • Thanasi Kokkinakis 0 5 6 0 Pablo Carreno busta Pablo Carreno busta 0 7 4 1 Vincitore: Pablo Carreno busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Thanasi Kokkinakis 0-1 Pablo Carreno busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Thanasi Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Pablo Carreno busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Thanasi Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Mac Kiger / Ignacio Buse vs Hendrik Jebens / Ray Ho



GS Roland Garros Mac Kiger / Ignacio Buse Mac Kiger / Ignacio Buse 0 5 1 Hendrik Jebens / Ray Ho • Hendrik Jebens / Ray Ho 15 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Hendrik Jebens / Ray Ho 15-0 1-0 Mac Kiger / Ignacio Buse 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Hendrik Jebens / Ray Ho 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Mac Kiger / Ignacio Buse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Hendrik Jebens / Ray Ho 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Mac Kiger / Ignacio Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Hendrik Jebens / Ray Ho 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Mac Kiger / Ignacio Buse 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Hendrik Jebens / Ray Ho 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Mac Kiger / Ignacio Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Hendrik Jebens / Ray Ho 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Mac Kiger / Ignacio Buse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Hendrik Jebens / Ray Ho 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Mac Kiger / Ignacio Buse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Patrik Trhac / Diego Hidalgo Patrik Trhac / Diego Hidalgo 6 3 6 John-Patrick Smith / Fernando Romboli John-Patrick Smith / Fernando Romboli 4 6 3 Vincitore: Patrik TrhacDiego Hidalgo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 John-Patrick Smith / Fernando Romboli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 John-Patrick Smith / Fernando Romboli 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 John-Patrick Smith / Fernando Romboli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 John-Patrick Smith / Fernando Romboli 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 John-Patrick Smith / Fernando Romboli 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 John-Patrick Smith / Fernando Romboli 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 John-Patrick Smith / Fernando Romboli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 John-Patrick Smith / Fernando Romboli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 John-Patrick Smith / Fernando Romboli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 John-Patrick Smith / Fernando Romboli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 John-Patrick Smith / Fernando Romboli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 John-Patrick Smith / Fernando Romboli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 John-Patrick Smith / Fernando Romboli 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1

En-Shuo Liang / Shuko Aoyama vs Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro



GS Roland Garros En-Shuo Liang / Shuko Aoyama En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 6 6 Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro 2 3 Vincitore: En-Shuo LiangShuko Aoyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Rajeev Ram / Benjamin Kittay vs Alternates Alternates / Alternates Alternates



Il match deve ancora iniziare

Victoria Mboko / Alexandra Eala vs Diana Shnaider / Leylah Fernandez



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Neal Skupski / Desirae Krawczyk [4] Neal Skupski / Desirae Krawczyk [4] 6 6 Gregoire Jacq / Harmony Tan Gregoire Jacq / Harmony Tan 2 1 Vincitore: Neal SkupskiDesirae Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Gregoire Jacq / Harmony Tan 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Gregoire Jacq / Harmony Tan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Gregoire Jacq / Harmony Tan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Gregoire Jacq / Harmony Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 Gregoire Jacq / Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Gregoire Jacq / Harmony Tan 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0

Yifan Xu / Xinyu Jiang vs Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina



GS Roland Garros Yifan Xu / Xinyu Jiang [14] Yifan Xu / Xinyu Jiang [14] 1 1 Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina 6 6 Vincitore: Dayana YastremskaAnhelina Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Yifan Xu / Xinyu Jiang 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Yifan Xu / Xinyu Jiang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Yifan Xu / Xinyu Jiang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Yifan Xu / Xinyu Jiang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Yifan Xu / Xinyu Jiang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Yifan Xu / Xinyu Jiang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Yifan Xu / Xinyu Jiang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Qianhui Tang / Elena Pridankina vs Tereza Valentova / Linda Noskova



GS Roland Garros Qianhui Tang / Elena Pridankina Qianhui Tang / Elena Pridankina 6 4 6 Tereza Valentova / Linda Noskova Tereza Valentova / Linda Noskova 3 6 1 Vincitore: Qianhui TangElena Pridankina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Qianhui Tang / Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Tereza Valentova / Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Qianhui Tang / Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Tereza Valentova / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Qianhui Tang / Elena Pridankina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Tereza Valentova / Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Qianhui Tang / Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tereza Valentova / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Qianhui Tang / Elena Pridankina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Tereza Valentova / Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Qianhui Tang / Elena Pridankina 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Tereza Valentova / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Qianhui Tang / Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Tereza Valentova / Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Qianhui Tang / Elena Pridankina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Tereza Valentova / Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Qianhui Tang / Elena Pridankina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tereza Valentova / Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Qianhui Tang / Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Tereza Valentova / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Qianhui Tang / Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Tereza Valentova / Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Qianhui Tang / Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Tereza Valentova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Qianhui Tang / Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Tereza Valentova / Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Luca Sanchez / Estelle Cascino vs Manuel Guinard / Kristina Mladenovic



GS Roland Garros Luca Sanchez / Estelle Cascino Luca Sanchez / Estelle Cascino 1 6 Manuel Guinard / Kristina Mladenovic Manuel Guinard / Kristina Mladenovic 6 7 Vincitore: Manuel GuinardKristina Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 Manuel Guinard / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Luca Sanchez / Estelle Cascino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Manuel Guinard / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Luca Sanchez / Estelle Cascino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Manuel Guinard / Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Luca Sanchez / Estelle Cascino 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Manuel Guinard / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Luca Sanchez / Estelle Cascino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Manuel Guinard / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Luca Sanchez / Estelle Cascino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Manuel Guinard / Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Luca Sanchez / Estelle Cascino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Manuel Guinard / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Luca Sanchez / Estelle Cascino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Manuel Guinard / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Luca Sanchez / Estelle Cascino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Manuel Guinard / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Luca Sanchez / Estelle Cascino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Manuel Guinard / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Renata Zarazua / Katarzyna Piter Renata Zarazua / Katarzyna Piter 7 5 0 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa [6] Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa [6] 6 7 6 Vincitore: Nicole Melichar-martinezCristina Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Renata Zarazua / Katarzyna Piter 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Renata Zarazua / Katarzyna Piter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Renata Zarazua / Katarzyna Piter 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Renata Zarazua / Katarzyna Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Renata Zarazua / Katarzyna Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Renata Zarazua / Katarzyna Piter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Renata Zarazua / Katarzyna Piter 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Renata Zarazua / Katarzyna Piter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Renata Zarazua / Katarzyna Piter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Renata Zarazua / Katarzyna Piter 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Renata Zarazua / Katarzyna Piter 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Renata Zarazua / Katarzyna Piter 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Renata Zarazua / Katarzyna Piter 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2

Viktorija Golubic vs Alycia Parks



GS Roland Garros Viktorija Golubic Viktorija Golubic 6 6 Alycia Parks Alycia Parks 2 2 Vincitore: Viktorija Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 5-0 → 5-1 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Nuno Borges vs Miomir Kecmanovic



GS Roland Garros Nuno Borges Nuno Borges 3 6 6 6 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 2 1 2 Vincitore: Nuno Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Nuno Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Nuno Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 Nuno Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Nuno Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Nuno Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Nuno Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Nuno Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Nuno Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Nuno Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Nuno Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Nuno Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Nuno Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jil Teichmann vs Magdalena Frech



GS Roland Garros Jil Teichmann • Jil Teichmann 15 7 2 Magdalena Frech Magdalena Frech 0 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Jil Teichmann 15-0 2-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jil Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Jil Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Jil Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Jil Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jil Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Rafael Matos / Orlando Luz [16] Rafael Matos / Orlando Luz [16] 6 3 Evan King / Andre Goransson Evan King / Andre Goransson 7 6 Vincitore: Evan KingAndre Goransson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Evan King / Andre Goransson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Rafael Matos / Orlando Luz 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Evan King / Andre Goransson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Rafael Matos / Orlando Luz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Evan King / Andre Goransson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Rafael Matos / Orlando Luz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Evan King / Andre Goransson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Rafael Matos / Orlando Luz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Evan King / Andre Goransson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Evan King / Andre Goransson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Rafael Matos / Orlando Luz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Evan King / Andre Goransson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Rafael Matos / Orlando Luz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Evan King / Andre Goransson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Rafael Matos / Orlando Luz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Evan King / Andre Goransson 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Rafael Matos / Orlando Luz 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Evan King / Andre Goransson 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1

Daria Snigur vs Peyton Stearns



GS Roland Garros Daria Snigur Daria Snigur 4 0 Peyton Stearns Peyton Stearns 6 6 Vincitore: Peyton Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Daria Snigur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Daria Snigur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Daria Snigur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Daria Snigur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Daria Snigur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Daria Snigur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Daria Snigur 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Francesca Jones vs Marie Bouzkova



GS Roland Garros Francesca Jones Francesca Jones 0 6 Marie Bouzkova [27] Marie Bouzkova [27] 6 7 Vincitore: Marie Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Francesca Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Francesca Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Francesca Jones 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Nishesh Basavareddy vs Alex Michelsen

