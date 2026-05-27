Roland Garros 2026 - Day 4 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Giornata di sorprese: fuori Rybakina, Mensik vince sui crampi

27/05/2026 17:49 210 commenti
Elena Rybakina KAZ, 17.06.1999 - Foto Patrick Boren
Elena Rybakina KAZ, 17.06.1999 - Foto Patrick Boren

Il Roland Garros 2026 continua a regalare sorprese, colpi di scena e storie di grande sofferenza fisica. Nella giornata parigina arrivano tre notizie importanti: l’eliminazione di Elena Rybakina, la vittoria eroica di Jakub Mensik contro Mariano Navone.

La sorpresa più pesante arriva dal tabellone femminile, dove Elena Rybakina saluta il torneo già al secondo turno. La kazaka si presentava a Parigi con aspettative molto alte, forte di una stagione giocata su livelli importanti, ma è stata fermata da una delle giocatrici rivelazione dell’anno: Yuliia Starodubtseva.
L’ucraina ha firmato una vittoria di grande prestigio, imponendosi in rimonta con il punteggio di 1-6 6-3 7-6(4). Dopo un primo set completamente dominato da Rybakina, Starodubtseva ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita, alzando progressivamente il livello e trovando sempre più fiducia negli scambi.
Il secondo set ha cambiato l’inerzia dell’incontro. L’ucraina ha cominciato a leggere meglio il gioco dell’avversaria, limitando gli errori e costringendo Rybakina a giocare un colpo in più. Nel terzo parziale, poi, la battaglia è diventata durissima fino al tie-break decisivo, nel quale Starodubtseva è stata più lucida e coraggiosa. Per lei è una vittoria che conferma una crescita ormai evidente.

Nel tabellone maschile, invece, Jakub Mensik ha dato una prova straordinaria di carattere nel suo duello contro Mariano Navone. Il ceco ha superato una partita di enorme durezza, chiudendo soltanto al super tie-break del quinto set con il punteggio di 13-11.
Il finale è stato drammatico. Mensik ha vinto l’ultimo punto praticamente in preda ai crampi, si è lasciato cadere a terra per festeggiare e non è riuscito ad alzarsi senza l’intervento dei medici. Una scena che racconta bene la fatica estrema del match e il livello di sacrificio necessario per conquistare una vittoria del genere in uno Slam.
Per Mensik è un successo dal peso enorme, non soltanto per il passaggio del turno, ma per il modo in cui è arrivato. In una partita al limite, il ceco ha trovato energie residue, lucidità e coraggio proprio quando il corpo sembrava non rispondere più.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  27 Maggio 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 27 Maggio
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
32°
16:00
33°
17:00
33°
18:00
32°
🔥  Allerta gialla caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 27 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
RG R2
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Sara Bejlek CZE vs Iga Swiatek POL

GS Roland Garros
Sara Bejlek
2
3
Iga Swiatek [3]
6
6
Vincitore: Iga Swiatek
Mostra dettagli

Elina Svitolina UKR vs Kaitlin Quevedo ESP

GS Roland Garros
Elina Svitolina [7]
6
6
Kaitlin Quevedo
0
4
Vincitore: Elina Svitolina
Mostra dettagli

Valentin Royer FRA vs Novak Djokovic SRB

GS Roland Garros
Valentin Royer
40
3
2
7
3
Novak Djokovic [3]
40
6
6
6
5
Mostra dettagli

Tomas Machac CZE vs Alexander Zverev GER (20:15)

Il match deve ancora iniziare




Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Karen Khachanov --- vs Marco Trungelliti ARG

GS Roland Garros
Karen Khachanov [13]
7
5
6
7
Marco Trungelliti
6
7
1
6
Vincitore: Karen Khachanov
Mostra dettagli

Yuliia Starodubtseva UKR vs Elena Rybakina KAZ

GS Roland Garros
Yuliia Starodubtseva
3
6
7
Elena Rybakina [2]
6
1
6
Vincitore: Yuliia Starodubtseva
Mostra dettagli

Jasmine Paolini ITA vs Solana Sierra ARG

GS Roland Garros
Jasmine Paolini [13]
40
6
4
Solana Sierra
A
3
3
Mostra dettagli

Casper Ruud NOR vs Hamad Medjedovic SRB

Il match deve ancora iniziare





Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Caty Mcnally USA vs Belinda Bencic SUI
GS Roland Garros
Caty Mcnally
4
0
Belinda Bencic [11]
6
6
Vincitore: Belinda Bencic
Mostra dettagli

Camilo Ugo carabelli ARG vs Andrey Rublev ---

GS Roland Garros
Camilo Ugo carabelli
1
6
3
6
Andrey Rublev [11]
6
1
6
7
Vincitore: Andrey Rublev
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Quentin Halys FRA

GS Roland Garros
Ugo Humbert [32]
8
4
6
6
Quentin Halys
7*
6
7
6
Mostra dettagli

Mirra Andreeva --- vs Marina Bassols ribera ESP

Il match deve ancora iniziare





Court 14 – Ore: 11:00
Alejandro Davidovich fokina ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG
GS Roland Garros
Alejandro Davidovich fokina [21]
6
6
1
3
Thiago Agustin Tirante
4
7
6
6
Vincitore: Thiago Agustin Tirante
Mostra dettagli

Marta Kostyuk UKR vs Katie Volynets USA

GS Roland Garros
Marta Kostyuk [15]
6
6
6
Katie Volynets
7
3
3
Vincitore: Marta Kostyuk
Mostra dettagli

Joao Fonseca BRA vs Dino Prizmic CRO

GS Roland Garros
Joao Fonseca [28]
0
3
4
2
Dino Prizmic
0
6
6
1
Mostra dettagli

Kamilla Rakhimova UZB vs Karolina Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 11:00
Tamara Korpatsch GER vs Xinyu Wang CHN

GS Roland Garros
Tamara Korpatsch
6
2
6
Xinyu Wang [32]
2
6
3
Vincitore: Tamara Korpatsch
Mostra dettagli

Jelena Ostapenko LAT vs Magda Linette POL

GS Roland Garros
Jelena Ostapenko [29]
2
6
2
Magda Linette
6
2
6
Vincitore: Magda Linette
Mostra dettagli

James Duckworth AUS vs Rafael Jodar ESP

GS Roland Garros
James Duckworth
0
1
7
4
4
Rafael Jodar [27]
0
6
6
6
5
Mostra dettagli

Lorenzo Sonego ITA vs Tommy Paul USA

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 11:00
Federico Cina ITA vs Jesper De jong NED

GS Roland Garros
Federico Cina
3
1
3
Jesper De jong
6
6
6
Vincitore: Jesper De jong
Mostra dettagli

Mariano Navone ARG vs Jakub Mensik CZE

GS Roland Garros
Mariano Navone
3
6
4
6
6
Jakub Mensik [26]
6
2
6
1
7
Vincitore: Jakub Mensik
Mostra dettagli

Hailey Baptiste USA vs Xiyu Wang CHN

GS Roland Garros
Hailey Baptiste [26]
40
4
Xiyu Wang
A
5
Mostra dettagli

Eva Lys GER vs Sorana Cirstea ROU

GS Roland Garros
Eva Lys
0
3
Sorana Cirstea [18]
0
4
Mostra dettagli





Court 2 – Ore: 11:00
James Watt NZL / Finn Reynolds NZL vs Patrik Rikl CZE / Adam Pavlasek CZE
GS Roland Garros
James Watt / Finn Reynolds
6
3
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
7
6
Vincitore: Patrik RiklAdam Pavlasek
Mostra dettagli

Vera Zvonareva --- / Laura Siegemund GER vs Clara Tauson DEN / Ann Li USA

GS Roland Garros
Vera Zvonareva / Laura Siegemund [11]
6
6
6
Clara Tauson / Ann Li
3
7
3
Vincitore: Vera ZvonarevaLaura Siegemund
Mostra dettagli

Iva Jovic USA / Emiliana Arango COL vs Talia Gibson AUS / Kimberly Birrell AUS

GS Roland Garros
Iva Jovic / Emiliana Arango
6
6
Talia Gibson / Kimberly Birrell
3
2
Vincitore: Iva JovicEmiliana Arango
Mostra dettagli

Hao-Ching Chan TPE / Ekaterina Alexandrova --- vs Quinn Gleason USA / Ulrikke Eikeri NOR

GS Roland Garros
Hao-Ching Chan / Ekaterina Alexandrova
2
4
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri [15]
6
6
Vincitore: Quinn GleasonUlrikke Eikeri
Mostra dettagli





Court 3 – Ore: 11:00
Luisa Stefani BRA / Gabriela Dabrowski CAN vs Maia Lumsden GBR / Isabelle Haverlag NED
GS Roland Garros
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski [4]
6
6
Maia Lumsden / Isabelle Haverlag
2
0
Vincitore: Luisa StefaniGabriela Dabrowski
Mostra dettagli

Ashlyn Krueger USA / Sofia Kenin USA vs Lilli Tagger AUT / Sara Errani ITA

GS Roland Garros
Ashlyn Krueger / Sofia Kenin
3
2
Lilli Tagger / Sara Errani
6
6
Vincitore: Lilli TaggerSara Errani
Mostra dettagli

Edouard Roger-vasselin FRA / Hugo Nys MON vs Filip Pieczonka POL / Vit Kopriva CZE

GS Roland Garros
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [10]
2
7
6
Filip Pieczonka / Vit Kopriva
6
6
1
Vincitore: Edouard Roger-vasselinHugo Nys
Mostra dettagli

Ryan Seggerman USA / Rinky Hijikata AUS vs Lucas Miedler AUT / Alexander Erler AUT

GS Roland Garros
Ryan Seggerman / Rinky Hijikata
6
6
Lucas Miedler / Alexander Erler [14]
7
7
Vincitore: Lucas MiedlerAlexander Erler
Mostra dettagli





Court 5 – Ore: 11:00
Nikola Mektic CRO / Asia Muhammad USA vs Sadio Doumbia FRA / Amandine Hesse FRA
GS Roland Garros
Nikola Mektic / Asia Muhammad
6
6
Sadio Doumbia / Amandine Hesse
1
3
Vincitore: Nikola MekticAsia Muhammad
Mostra dettagli

Kyrian Jacquet FRA / Arthur Gea FRA vs David Pel NED / Sander Arends NED

GS Roland Garros
Kyrian Jacquet / Arthur Gea
4
3
David Pel / Sander Arends
6
6
Vincitore: David PelSander Arends
Mostra dettagli

Taylor Townsend USA / Katerina Siniakova CZE vs Antonia Ruzic CRO / Petra Marcinko CRO

GS Roland Garros
Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1]
6
6
Antonia Ruzic / Petra Marcinko
1
0
Vincitore: Taylor TownsendKaterina Siniakova
Mostra dettagli

Mark Wallner GER / Su-Wei Hsieh TPE vs Lloyd Glasspool GBR / Andreja Klepac SLO

GS Roland Garros
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
6
7
Lloyd Glasspool / Andreja Klepac
3
5
Vincitore: Mark WallnerSu-Wei Hsieh
Mostra dettagli





Court 8 – Ore: 11:00
Reese Stalder USA / Cleeve Harper CAN vs John Peers AUS / Robert Galloway USA
GS Roland Garros
Reese Stalder / Cleeve Harper
3
4
John Peers / Robert Galloway
6
6
Vincitore: John PeersRobert Galloway
Mostra dettagli

Hanne Vandewinkel BEL / Maya Joint AUS vs Jessika Ponchet FRA / Leolia Jeanjean FRA

GS Roland Garros
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
6
6
6
Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean
7
1
3
Vincitore: Hanne VandewinkelMaya Joint
Mostra dettagli

Luca Van assche FRA / Corentin Moutet FRA vs Bart Stevens NED / Vasil Kirkov USA

GS Roland Garros
Luca Van assche / Corentin Moutet
6
7
4
Bart Stevens / Vasil Kirkov
7
5
6
Vincitore: Bart StevensVasil Kirkov
Mostra dettagli

Hugo Gaston FRA / Clara Burel FRA vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Leolia Jeanjean FRA

GS Roland Garros
Hugo Gaston / Clara Burel
0
6
5
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean
30
7
5
Mostra dettagli




Court 9 – Ore: 11:00
Jj Tracy USA / Robert Cash USA vs Giovanni Mpetshi perricard FRA / Moise Kouame FRA

GS Roland Garros
Jj Tracy / Robert Cash [15]
6
1
6
Giovanni Mpetshi perricard / Moise Kouame
4
6
4
Vincitore: Jj TracyRobert Cash
Mostra dettagli

Tim Puetz GER / Kevin Krawietz GER vs Aleksandr Nedovyesov KAZ / Andrey Golubev KAZ

GS Roland Garros
Tim Puetz / Kevin Krawietz [6]
7
7
Aleksandr Nedovyesov / Andrey Golubev
5
6
Vincitore: Tim PuetzKevin Krawietz
Mostra dettagli

Thanasi Kokkinakis AUS vs Pablo Carreno busta ESP

GS Roland Garros
Thanasi Kokkinakis
0
5
6
0
Pablo Carreno busta
0
7
4
1
Vincitore: Pablo Carreno busta
Mostra dettagli

Mac Kiger USA / Ignacio Buse PER vs Hendrik Jebens GER / Ray Ho TPE

GS Roland Garros
Mac Kiger / Ignacio Buse
0
5
1
Hendrik Jebens / Ray Ho
15
7
0
Mostra dettagli





Court 10 – Ore: 11:00
Patrik Trhac USA / Diego Hidalgo ECU vs John-Patrick Smith AUS / Fernando Romboli BRA
GS Roland Garros
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
6
3
6
John-Patrick Smith / Fernando Romboli
4
6
3
Vincitore: Patrik TrhacDiego Hidalgo
Mostra dettagli

En-Shuo Liang TPE / Shuko Aoyama JPN vs Elisabetta Cocciaretto ITA / Jessica Bouzas maneiro ESP

GS Roland Garros
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
6
6
Elisabetta Cocciaretto / Jessica Bouzas maneiro
2
3
Vincitore: En-Shuo LiangShuko Aoyama
Mostra dettagli

Rajeev Ram USA / Benjamin Kittay USA vs Alternates Alternates it / Alternates Alternates it

Il match deve ancora iniziare

Victoria Mboko CAN / Alexandra Eala PHI vs Diana Shnaider --- / Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare





Court 11 – Ore: 11:00
Neal Skupski GBR / Desirae Krawczyk USA vs Gregoire Jacq FRA / Harmony Tan FRA
GS Roland Garros
Neal Skupski / Desirae Krawczyk [4]
6
6
Gregoire Jacq / Harmony Tan
2
1
Vincitore: Neal SkupskiDesirae Krawczyk
Mostra dettagli

Yifan Xu CHN / Xinyu Jiang CHN vs Dayana Yastremska UKR / Anhelina Kalinina UKR

GS Roland Garros
Yifan Xu / Xinyu Jiang [14]
1
1
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
6
6
Vincitore: Dayana YastremskaAnhelina Kalinina
Mostra dettagli

Qianhui Tang CHN / Elena Pridankina --- vs Tereza Valentova CZE / Linda Noskova CZE

GS Roland Garros
Qianhui Tang / Elena Pridankina
6
4
6
Tereza Valentova / Linda Noskova
3
6
1
Vincitore: Qianhui TangElena Pridankina
Mostra dettagli

Luca Sanchez FRA / Estelle Cascino FRA vs Manuel Guinard FRA / Kristina Mladenovic FRA

GS Roland Garros
Luca Sanchez / Estelle Cascino
1
6
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
6
7
Vincitore: Manuel GuinardKristina Mladenovic
Mostra dettagli





Court 12 – Ore: 11:00
Renata Zarazua MEX / Katarzyna Piter POL vs Nicole Melichar-martinez USA / Cristina Bucsa ESP
GS Roland Garros
Renata Zarazua / Katarzyna Piter
7
5
0
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa [6]
6
7
6
Vincitore: Nicole Melichar-martinezCristina Bucsa
Mostra dettagli

Viktorija Golubic SUI vs Alycia Parks USA

GS Roland Garros
Viktorija Golubic
6
6
Alycia Parks
2
2
Vincitore: Viktorija Golubic
Mostra dettagli

Nuno Borges POR vs Miomir Kecmanovic SRB

GS Roland Garros
Nuno Borges
3
6
6
6
Miomir Kecmanovic
6
2
1
2
Vincitore: Nuno Borges
Mostra dettagli

Jil Teichmann SUI vs Magdalena Frech POL

GS Roland Garros
Jil Teichmann
15
7
2
Magdalena Frech
0
5
2
Mostra dettagli





Court 13 – Ore: 11:00
Rafael Matos BRA / Orlando Luz BRA vs Evan King USA / Andre Goransson SWE
GS Roland Garros
Rafael Matos / Orlando Luz [16]
6
3
Evan King / Andre Goransson
7
6
Vincitore: Evan KingAndre Goransson
Mostra dettagli

Daria Snigur UKR vs Peyton Stearns USA

GS Roland Garros
Daria Snigur
4
0
Peyton Stearns
6
6
Vincitore: Peyton Stearns
Mostra dettagli

Francesca Jones GBR vs Marie Bouzkova CZE

GS Roland Garros
Francesca Jones
0
6
Marie Bouzkova [27]
6
7
Vincitore: Marie Bouzkova
Mostra dettagli

Nishesh Basavareddy USA vs Alex Michelsen USA

GS Roland Garros
Nishesh Basavareddy
0
6
3
6
2
Alex Michelsen
0
7
6
3
3
Mostra dettagli

TAG: ,

210 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Kenobi 27-05-2026 19:30

Djokovic è diventato un server bot , gli scambi non li regge più, si affida sostanzialmente ai punti diretti.

 210
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 27-05-2026 19:22

Scritto da PliskoNotBot
Gesù, gli ultras di Prizmic sono allo stesso livello di quelli di Fonseca. Ogni punto è una bolgia infernale e mi sta venendo mal di testa a sentire questi cori da stadio che gridano “Dinooo Dinooo” ogni due per tre. Passo ad altro.

Però c’è un certo effetto amarcord :

” la Coppa Davis ” , quella vera !

😆

 209
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
IlCera (Guest) 27-05-2026 19:20

Io invece sono impressionato, sempre di più, da questo nuovo fenomeno spagnolo. Una facilità incredibile nel colpire con precisione da qualsiasi lato del campo. Concentrazione e determinazione perfette. tenuta psicofisica già ottima alla sua giovanissima età. Io lo vedo proprio bene e non mi sembra una cavallo pazzo come i vari Shapo ed altri menzionati qui sotto. Che poi fatichi un pochino con Duck mi sembra anche normale. L’australiano quando in forma negli slam è sempre un cagnaccio.

 208
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Franco (Guest) 27-05-2026 19:18

Scritto da Tecmoxninja

Scritto da Franco
Torneo compromesso anche per Djokovic,questa fatica si farà sentire nei prossimi match

intanto deve vincere questo match…e a questo punto non scontata la sua vittoria.

Va bene tutto ma Djokovic non perde da Royer neanche se viene portato al quinto…già eventualmente con Prizmic

 207
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 27-05-2026 19:16

Devo dire che non mi aspettavo che Duckworth impegnasse così tanto la superstar spagnola.
E anche la superstar brasiliana vedo che sta rischiando grosso

 206
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambitto 27-05-2026 19:14

Scritto da magilla

Scritto da Giambitto
Quello che ho visto alla fine dell’incontro tra Mensik e Navone e surreale. Mensik dopo il punto del match si accascia al suolo e si contorce dal dolore. Navone non corre ad aiutarlo ma lemme lemme si avvicina e cerca la mano del moribondo per stringerla e se ne va lemme lemme con il suo stomaco prominente. Nel frattempo non arriva nessuno per soccorrere il povero Mensik che continua a contorcersi dal dolore per crampi , colpo di calore ed altro tra le urla del suo staff impotenti non potendo entrare. Una scena drammatica ma purtroppo anche comica per l’atteggiamento compassato e non coinvolto di Navone.

durante il quinto set il ceco continuava a mettersi ghiaccio sotto la zona inguinale…..ma si usa il ghiaccio per i crampi?
comportamento di navone imbarazzante…..ma anche del suo staff che non è che voleva entrare ma forse non ha capito la situazione perche continuavano a gioire e saltare per la vittoria.

Avrà avuto l’uno e l’altro, i crampi erano evidenti. Sul suo staff prima gioivano poi si sono messi ad inveire anche perché non era possibile non capire che Mensik si contorceva dal dolore e non riusciva neanche ad alzarsi.

 205
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PliskoNotBot (Guest) 27-05-2026 19:12

Gesù, gli ultras di Prizmic sono allo stesso livello di quelli di Fonseca. Ogni punto è una bolgia infernale e mi sta venendo mal di testa a sentire questi cori da stadio che gridano “Dinooo Dinooo” ogni due per tre. Passo ad altro.

 204
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
IlCera (Guest) 27-05-2026 19:11

Scritto da Kenobi
Di Jódar possiamo dire che ha tabelloni da fenomeno, se li avessi avuti Jannik ad inizio carriera quando invece era costretto a giocare con il mafia ranking, vinceva ma rimaneva fuori dalle tds e negli Slam quando c’erano tanti punti in palio veniva bloccato causa gironi infernali. Se li avessi avuti Jannik avrebbe oggi qualche titolo in più.

Davvero; hai proprio ragione. Favoriscono gli spagnoli che sono anni, lustri, decenni che dico secoli che non hanno un giocatore di punta.

 203
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Carota Senior 27-05-2026 19:09

Un virtù del risultato odierno di Rybakina, più ritiri vari, ci rendiamo conto di quanto sia straordinario quello che sta facendo Sinner?

 202
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Silvy__89
magilla 27-05-2026 19:02

Scritto da Giambitto
Quello che ho visto alla fine dell’incontro tra Mensik e Navone e surreale. Mensik dopo il punto del match si accascia al suolo e si contorce dal dolore. Navone non corre ad aiutarlo ma lemme lemme si avvicina e cerca la mano del moribondo per stringerla e se ne va lemme lemme con il suo stomaco prominente. Nel frattempo non arriva nessuno per soccorrere il povero Mensik che continua a contorcersi dal dolore per crampi , colpo di calore ed altro tra le urla del suo staff impotenti non potendo entrare. Una scena drammatica ma purtroppo anche comica per l’atteggiamento compassato e non coinvolto di Navone.

durante il quinto set il ceco continuava a mettersi ghiaccio sotto la zona inguinale…..ma si usa il ghiaccio per i crampi?

comportamento di navone imbarazzante…..ma anche del suo staff che non è che voleva entrare ma forse non ha capito la situazione perche continuavano a gioire e saltare per la vittoria.

 201
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)