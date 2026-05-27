Roland Garros, Sonego si arrende a Tommy Paul: lo statunitense passa in tre set

Si ferma al secondo turno il cammino di Lorenzo Sonego al Roland Garros. Dopo la battaglia vinta all’esordio, il torinese non è riuscito a ripetersi contro Tommy Paul, testa di serie numero 24, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 6-4.

Una partita complicata fin dall’inizio per Sonego, costretto sempre a rincorrere. Paul ha imposto subito il proprio ritmo, molto aggressivo con il servizio e con il diritto, trovando profondità e continuità nei momenti chiave. L’azzurro ha provato a reagire, soprattutto nella seconda parte del primo set e nel terzo parziale, ma non è riuscito a trasformare le occasioni avute.

Nel primo set Sonego parte male, subendo il break già nel secondo game. Paul sale rapidamente sul 3-0, comandando gli scambi e concedendo pochissimo con la prima di servizio. Lorenzo riesce poi a entrare progressivamente nel match, tiene turni di battuta più solidi e prova a mettere pressione allo statunitense, ma il break iniziale pesa. Paul chiude il parziale per 6-3, sfruttando la maggiore concretezza nei punti importanti.

Il secondo set è quello più difficile per l’azzurro. Sonego perde subito il servizio in apertura, anche a causa di due doppi falli consecutivi, e si ritrova rapidamente sotto. Paul continua a spingere, risponde con grande profondità e trova un altro break per scappare sul 3-0. Da lì lo statunitense gestisce senza particolari problemi, salendo fino al 5-1 e chiudendo il set per 6-2.

Nel terzo parziale Sonego prova a cambiare l’inerzia. Anche questa volta parte con un break sotto, ma reagisce subito e trova il controbreak per l’1-1. Il torinese alza il livello, varia di più, scende spesso a rete e riesce a coinvolgere anche il pubblico con alcune giocate spettacolari, tra cui un passante di diritto lungolinea e una demi-volée di grande qualità.

Sul 2-1 in suo favore, Sonego ha anche una palla break per provare a mettere la testa avanti, ma Paul si salva con freddezza. È uno dei momenti chiave del set: lo statunitense resiste annulla un altro break point, tiene il servizio e poi continua a rimanere agganciato fino al finale.

Sonego resta in partita fino al 4-4, ma nel nono game arriva il break decisivo. Paul torna aggressivo in risposta, costringe l’azzurro a difendersi e strappa il servizio per salire 5-4. Chiamato a servire per il match, lo statunitense non trema: si procura due match point e chiude con un diritto, dopo l’ennesima difesa generosa di Lorenzo.

Per Sonego resta il rammarico di non essere riuscito a partire meglio nei primi due set e di non aver sfruttato le poche occasioni avute nel terzo. L’atteggiamento, però, è stato positivo: l’azzurro ha lottato, ha cercato soluzioni offensive e ha provato fino all’ultimo a restare dentro la partita.

Paul, invece, ha confermato solidità e qualità. Lo statunitense ha giocato un match molto ordinato, martellante nei propri turni di battuta e pronto ad aggredire ogni seconda palla dell’azzurro. La differenza l’ha fatta soprattutto la continuità: meno passaggi a vuoto, maggiore efficacia nei game delicati e una gestione più lucida del vantaggio.

Il Roland Garros di Sonego si chiude dunque con una sconfitta netta nel punteggio, ma maturata contro un avversario di alto livello. Dopo il successo in cinque set all’esordio, il torinese non è riuscito a trovare la stessa energia e la stessa efficacia nei momenti decisivi. Paul avanza, Sonego saluta Parigi.

GS Roland Garros Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 3 2 4 Tommy Paul [24] Tommy Paul [24] 6 6 6 Vincitore: Tommy Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Tommy Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Tommy Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tommy Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico