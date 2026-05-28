Challenger Vicenza, Chisinau, Kosice, Little Rock e Centurion: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Jacopo Vasami classe 2007
Challenger 75 Vicenza
Vicenza, Italia · 28 Maggio 2026
|⛅
|
21°C
Sole e nubi, caldo · Picco 32°C
|
|CIELO
|Parzialmente nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci in serata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 28 Maggio
|
09:00
⛅
22°
|
10:00
⛅
23°
|
11:00
⛅
25°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
🌧
29°
|
14:00
☁
31°
|
15:00
☁
31°
|
16:00
⛅
32°
|
17:00
⛅
31°
|
18:00
⛅
30°
⚠ Allerta gialla temporali dalla serata: attenzione al programma
🎾 Programma del giorno — 28 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R2
⛅ Sole e nubi
⚠ Allerta temporali
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Yu Hsiou Hsu vs Mika Brunold
ATP Vicenza
Yu Hsiou Hsu
0
6
3
3
Mika Brunold•
0
2
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Brunold
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
M. Brunold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
M. Brunold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Brunold
30-40
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
M. Brunold
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Jacopo Vasami vs Tommaso Compagnucci
Il match deve ancora iniziare
Pol Martin Tiffon vs Joel Schwaerzler (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Chun-Hsin Tseng vs Lautaro Midon (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Campo 1 – ore 12:30
Alessandro Battiston / Luca Castagnola vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
ATP Vicenza
Alessandro Battiston / Luca Castagnola•
30
0
Erik Grevelius / Adam Heinonen
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Battiston / Castagnola
E. Grevelius / Heinonen
0-0 → 0-1
Jarno Jans / Thijmen Loof vs Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow
Il match deve ancora iniziare
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen vs Remy Bertola / Francesco Forti
Il match deve ancora iniziare
Tim Ruehl / Mick Veldheer vs Bruno Pujol Navarro / Benjamin Winter Lopez (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica · 28 Maggio 2026
|⛅
|
9°C
Sole velato · Picco 24°C
|
|CIELO
|Sole velato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 28 Maggio
|
09:00
⛅
13°
|
10:00
⛅
16°
|
11:00
⛅
19°
|
12:00
⛅
21°
|
13:00
⛅
22°
|
14:00
⛅
23°
|
15:00
⛅
24°
|
16:00
⛅
22°
|
17:00
⛅
21°
|
18:00
☁
19°
✅ Nessuna criticità: giornata asciutta con sole velato
🎾 Programma del giorno — 28 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
|
CH 50 R2
⛅ Sole velato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Cemento
Centre Court – ore 10:00
Guillaume Dalmasso vs Robert Strombachs
ATP Centurion
Guillaume Dalmasso
2
3
Robert Strombachs
6
6
Vincitore: Strombachs
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Dalmasso
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
df
3-5 → 3-6
R. Strombachs
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-4 → 3-5
G. Dalmasso
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
G. Dalmasso
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Strombachs
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-4 → 1-5
G. Dalmasso
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
1-3 → 1-4
G. Dalmasso
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
1-1 → 1-2
R. Strombachs
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Philip Henning vs Luc Koenig
ATP Centurion
Philip Henning [6]
6
6
Luc Koenig
2
2
Vincitore: Henning
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Henning
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
P. Henning
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Koenig
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
3-1 → 3-2
P. Henning
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
L. Koenig
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
2-0 → 2-1
P. Henning
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
L. Koenig
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
df
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Henning
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
5-2 → 6-2
L. Koenig
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
L. Koenig
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-0 → 4-1
P. Henning
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-0 → 4-0
L. Koenig
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
L. Koenig
0-15
15-15
15-30
df
15-40
0-0 → 1-0
Alec Beckley vs Stefano Napolitano
ATP Centurion
Alec Beckley
0
0
Stefano Napolitano [2]
0
0
Eliakim Coulibaly / Calvin Hemery vs Mert Alkaya / Arda Azkara
Il match deve ancora iniziare
Alec Beckley / Alexander Donski vs Philip Henning / Courtney John Lock
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Yusuke Takahashi vs Edward Winter
ATP Centurion
Yusuke Takahashi
6
3
2
Edward Winter
4
6
6
Vincitore: Winter
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Winter
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Y. Takahashi
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 2-5
E. Winter
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Y. Takahashi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-3 → 1-4
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Winter
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Y. Takahashi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
E. Winter
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Y. Takahashi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
3-2 → 3-3
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
E. Winter
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
E. Winter
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
5-3 → 5-4
Y. Takahashi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
E. Winter
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Eleftherios Neos / Semen Pankin vs Khololwam Montsi / Connor Henry Van Schalkwyk
Il match deve ancora iniziare
Constantin Bittoun Kouzmine / Robert Strombachs vs Millen Hurrion / Giles Hussey
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Chisinau
Chisinau, Moldavia · 28 Maggio 2026
|☀
|
16°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 21°C
|
|CIELO
|Sole e nubi
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 28 Maggio
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
⛅
20°
|
12:00
⛅
20°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
⛅
20°
|
15:00
☁
21°
|
16:00
⛅
20°
|
17:00
⛅
19°
|
18:00
☀
18°
|
19:00
☀
18°
✅ Nessuna criticità: condizioni asciutte e prevalentemente soleggiate
🎾 Programma del giorno — 28 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 100 R2
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 10:00
Radu Albot vs Timofey Skatov
ATP Chisinau
Radu Albot•
30
1
6
5
Timofey Skatov [8]
15
6
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Albot
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-2 → 5-3
T. Skatov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
R. Albot
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-2 → 4-2
T. Skatov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
R. Albot
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
R. Albot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
T. Skatov
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Albot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
T. Skatov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
R. Albot
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
4-0 → 4-1
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
R. Albot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
R. Albot
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Cezar Cretu vs Pavel Kotov
Il match deve ancora iniziare
Arjun Kadhe / Marcelo Zormann vs George Goldhoff / Theodore Winegar
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Daniil Glinka vs Liam Broady
ATP Chisinau
Daniil Glinka [4]
2
6
3
Liam Broady
6
4
6
Vincitore: Broady
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Glinka
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
3-4 → 3-5
L. Broady
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
L. Broady
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
D. Glinka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
L. Broady
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Broady
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
D. Glinka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
L. Broady
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-2 → 4-3
D. Glinka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Broady
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
D. Glinka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
L. Broady
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
L. Broady
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Glinka
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-5 → 2-6
L. Broady
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
D. Glinka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
L. Broady
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
L. Broady
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Broady
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Kimmer Coppejans vs Franco Agamenone
ATP Chisinau
Kimmer Coppejans
0
0
Franco Agamenone
0
0
Alexandr Cozbinov / Ilya Snitari vs Siddhant Banthia / Szymon Kielan
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Andrew Paulson / Matthew Romios vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow
ATP Chisinau
Andrew Paulson / Matthew Romios [1]
1
5
6
0
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow•
6
7
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Lammons / Withrow
1-0
2-0
3-0
3-1
4-1
5-1
6-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Paulson / Romios
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
N. Lammons / Withrow
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-2 → 5-3
A. Paulson / Romios
4-2 → 5-2
N. Lammons / Withrow
4-1 → 4-2
A. Paulson / Romios
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 4-1
N. Lammons / Withrow
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
A. Paulson / Romios
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
N. Lammons / Withrow
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
A. Paulson / Romios
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Lammons / Withrow
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-6 → 5-7
A. Paulson / Romios
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
5-5 → 5-6
N. Lammons / Withrow
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
A. Paulson / Romios
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
N. Lammons / Withrow
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-3 → 4-4
A. Paulson / Romios
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
N. Lammons / Withrow
2-3 → 3-3
A. Paulson / Romios
1-3 → 2-3
N. Lammons / Withrow
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
A. Paulson / Romios
0-2 → 1-2
N. Lammons / Withrow
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
A. Paulson / Romios
0-0 → 0-1
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Liam Broady / Mark Whitehouse (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Kosice
Kosice, Slovacchia · 28 Maggio 2026
|☀
|
15°C
Soleggiato · Picco 22°C
|
|CIELO
|Soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 28 Maggio
|
09:00
☀
17°
|
10:00
☀
18°
|
11:00
☀
19°
|
12:00
☀
20°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
⛅
22°
|
15:00
⛅
21°
|
16:00
☀
21°
|
17:00
☀
20°
|
18:00
☀
20°
✅ Nessuna criticità: giornata soleggiata e asciutta
🎾 Programma del giorno — 28 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R2
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court V2 – ore 10:30
Peter Fajta vs Franco Roncadelli
ATP Kosice
Peter Fajta
7
6
Franco Roncadelli [3]
5
2
Vincitore: Fajta
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Roncadelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
P. Fajta
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
F. Roncadelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
P. Fajta
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
F. Roncadelli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
30-30
2-1 → 3-1
P. Fajta
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Roncadelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
P. Fajta
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Roncadelli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
F. Roncadelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
F. Roncadelli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
P. Fajta
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-1 → 3-2
P. Fajta
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
ace
2-0 → 3-0
Dali Blanch vs Sandro Kopp
ATP Kosice
Dali Blanch [7]
15
1
Sandro Kopp•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Blanch
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Milos Karol / Nino Serdarusic vs Ignasi Forcano Aparicio / Rafael Izquierdo Luque
Il match deve ancora iniziare
Hynek Barton vs Norbert Gombos (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court V7 – ore 13:30
Oleg Prihodko / Pedro Sakamoto vs Lukas Pokorny / David Poljak
Il match deve ancora iniziare
Court V6 – ore 13:30
Federico Bondioli vs Kilian Feldbausch
Il match deve ancora iniziare
Peter Fajta / Peter Makk vs Luis Britto / Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
Skander Mansouri / Maximilian Neuchrist vs Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Little Rock
Little Rock, USA · 28 Maggio 2026
|☁
|
23°C
Nuvoloso, temporali · Picco 25°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Temporali possibili
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 28 Maggio
|
04:00
⛈
22°
|
05:00
⛈
22°
|
06:00
☁
22°
|
07:00
☁
22°
|
08:00
☁
22°
|
09:00
☁
23°
|
10:00
☁
23°
|
11:00
☁
24°
|
12:00
⛈
25°
|
13:00
⛈
25°
⚠ Temporali possibili: attenzione al programma di giornata
🎾 Programma del giorno — 28 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
|
CH 75 R2
☁ Nuvoloso
⛈ Temporali
⚠ Instabile
🎾 2° Turno
🏀 Cemento
