Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 28 Maggio 2026

Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Roland Garros – terra
R64 Sinner – Cerundolo Inizio 12:00
GS Roland Garros
Jannik Sinner [1]
0
6
0
Juan Manuel Cerundolo•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Juan Manuel Cerundolo
5-2 → 5-3
Jannik Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Juan Manuel Cerundolo
4-1 → 4-2
Juan Manuel Cerundolo
3-0 → 3-1
Jannik Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Juan Manuel Cerundolo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
R64 Rinderknech – Berrettini 20:15
Il match deve ancora iniziare
R64 Duckworth /Trungelliti – Bolelli /Vavassori 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Comesana – Darderi 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Cobolli – Wu Inizio 11:00
GS Roland Garros
Flavio Cobolli [10]
0
6
6
2
Yibing Wu•
0
4
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yibing Wu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yibing Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Yibing Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Flavio Cobolli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Yibing Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Flavio Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Flavio Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Flavio Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Yibing Wu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
R64 Arnaldi – Tsitsipas 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Vavassori /Errani vs Cabral /Perez 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Chisinau – terra
R16 Coppejans – Agamenone 2° inc. ore 10:00
ATP Chisinau
Kimmer Coppejans
0
0
Franco Agamenone
0
0
CH 75 Vicenza – terra
R16 Vasami – Compagnucci 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
QF Battiston /Castagnola – Grevelius /Heinonen Inizio 12:30
ATP Vicenza
Alessandro Battiston / Luca Castagnola
0
0
Erik Grevelius / Adam Heinonen•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Battiston / Castagnola
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
E. Grevelius / Heinonen
0-0 → 0-1
QF Nam /Niklas-Salminen – Bertola /Forti 3° inc. ore 12:30
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Centurion – hard
R16 Beckley – Napolitano 3° inc. ore 10:00
ATP Centurion
Alec Beckley
0
0
Stefano Napolitano [2]
0
0
CH 50 Kosice – terra
R16 Bondioli – Feldbausch Inizio 13:30
Il match deve ancora iniziare
QF Mansouri /Neuchrist – Bondioli /Caniato 3° inc. ore 13:30
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
C’è anche Tyra a Zaragoza.
L’organizzazione ha trovato il modo di rendere più equilibrato l’incontro…
Anche Cerundolino con i 35 e passa gradi di mezzogiorno diventa pericoloso, attenzione…