Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 28 Maggio 2026

28/05/2026 11:05 3 commenti
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren

FRA Roland Garros – terra
R64 Sinner ITA – Cerundolo ARG Inizio 12:00

GS Roland Garros
Jannik Sinner [1]
0
6
0
Juan Manuel Cerundolo
0
3
0
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R64 Rinderknech FRA – Berrettini ITA 20:15

Il match deve ancora iniziare

R64 Duckworth AUS/Trungelliti ARG – Bolelli ITA/Vavassori ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Comesana ARG – Darderi ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Cobolli ITA – Wu CHN Inizio 11:00

GS Roland Garros
Flavio Cobolli [10]
0
6
6
2
Yibing Wu
0
4
4
0
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R64 Arnaldi ITA – Tsitsipas GRE 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Vavassori ITA/Errani ITA vs Cabral POR/Perez AUS 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




MDA CH 100 Chisinau – terra
R16 Coppejans BEL – Agamenone ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Chisinau
Kimmer Coppejans
0
0
Franco Agamenone
0
0
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ITA CH 75 Vicenza – terra
R16 Vasami ITA – Compagnucci ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

QF Battiston ITA/Castagnola ITA – Grevelius SWE/Heinonen SWE Inizio 12:30

ATP Vicenza
Alessandro Battiston / Luca Castagnola
0
0
Erik Grevelius / Adam Heinonen
30
2
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QF Nam KOR/Niklas-Salminen FIN – Bertola SUI/Forti ITA 3° inc. ore 12:30

Il match deve ancora iniziare




RSA CH 50 Centurion – hard
R16 Beckley RSA – Napolitano ITA 3° inc. ore 10:00

ATP Centurion
Alec Beckley
0
0
Stefano Napolitano [2]
0
0
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SVK CH 50 Kosice – terra
R16 Bondioli ITA – Feldbausch SUI Inizio 13:30

Il match deve ancora iniziare

QF Mansouri TUN/Neuchrist AUT – Bondioli ITA/Caniato ITA 3° inc. ore 13:30

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

demorpurgo (Guest) 28-05-2026 10:05

C’è anche Tyra a Zaragoza.

 3
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Tony_65 (Guest) 28-05-2026 09:02

Scritto da Tonino
Anche Cerundolino con i 35 e passa gradi di mezzogiorno diventa pericoloso, attenzione…

L’organizzazione ha trovato il modo di rendere più equilibrato l’incontro…

 2
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Tonino (Guest) 28-05-2026 08:43

Anche Cerundolino con i 35 e passa gradi di mezzogiorno diventa pericoloso, attenzione…

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