Sinner, il sogno sfumato non era solo Roma-Parigi: con Madrid nel conto l’impresa diventa ancora più rara
La sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros assume un peso storico ancora maggiore se, oltre a Roma, si inserisce nel ragionamento anche Madrid. Perché l’azzurro non aveva soltanto la possibilità di completare la doppietta Internazionali d’Italia-Roland Garros, già di per sé rarissima. Aveva davanti un traguardo ancora più esclusivo: vincere nello stesso anno Madrid, Roma e Roland Garros.
Da quando Madrid è diventato un grande torneo su terra battuta, nel 2009, questa combinazione è riuscita soltanto a Rafael Nadal. E appena due volte: nel 2010 e nel 2013. Due stagioni che spiegano meglio di qualsiasi statistica il dominio dello spagnolo sulla terra: non solo vincere tanto, ma vincere tutto nei momenti più importanti della primavera europea.
Sinner, dopo i successi a Madrid e Roma, era entrato a Parigi con la possibilità di diventare il secondo giocatore capace di firmare questa tripletta. Un dato che rende ancora più amara la sua uscita dal torneo: non era in gioco soltanto il primo titolo al Roland Garros, ma l’ingresso in un club praticamente chiuso.
In Era Open, la doppietta Roma-Roland Garros è riuscita a soli 8 giocatori. Le volte complessive sono invece 16, perché Rafael Nadal ha trasformato questa impresa quasi impossibile in una specialità personale.
I giocatori che hanno vinto Roma e Roland Garros nello stesso anno in Era Open:
Ilie Nastase – 1973
Bjorn Borg – 1974, 1978
Adriano Panatta – 1976
Ivan Lendl – 1986
Jim Courier – 1992
Thomas Muster – 1995
Rafael Nadal – 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019
Carlos Alcaraz – 2025
Il nome che salta subito agli occhi, per il tennis italiano, è quello di Adriano Panatta. Nel 1976 Panatta vinse prima Roma e poi il Roland Garros, firmando una delle stagioni più iconiche nella storia del nostro tennis. Sinner, dopo il trionfo al Foro Italico, aveva davanti a sé proprio quella suggestione: diventare il secondo italiano dell’Era Open capace di unire il titolo di Roma a quello di Parigi nello stesso anno.
L’impresa, però, resta per pochi. Nadal l’ha realizzata otto volte, a conferma di un dominio sulla terra che non ha paragoni. Borg ci è riuscito due volte. Tutti gli altri una sola: Nastase, Panatta, Lendl, Courier, Muster e, più recentemente, Alcaraz nel 2025.
La tripletta Madrid-Roma-Roland Garros dal 2009:
Rafael Nadal – 2010 Rafael Nadal – 2013
Solo Nadal. Nessun Federer, nessun Djokovic, nessun Alcaraz. E questo basta a misurare la difficoltà dell’impresa.
Il dato cambia leggermente se si considera soltanto la doppietta Madrid-Roland Garros. In quel caso, dal 2009 in poi, ci sono riusciti quattro giocatori: Roger Federer nel 2009, Rafael Nadal nel 2010, 2013, 2014 e 2017, Novak Djokovic nel 2016. Ma aggiungere Roma restringe drasticamente il campo: resta soltanto Nadal.
Ed è qui che la sconfitta di Sinner diventa qualcosa di più di una semplice eliminazione Slam. L’azzurro aveva già conquistato Madrid e Roma, dimostrando una superiorità impressionante sulla terra battuta. Gli mancava Parigi per trasformare una grande primavera in una stagione da leggenda.
C’è poi un ulteriore livello di lettura. Sinner, vincendo Monte Carlo, Madrid e Roma, aveva già completato un percorso straordinario nei Masters 1000 sulla terra. Con il Roland Garros avrebbe potuto avvicinare una delle versioni più dominanti di sempre di Nadal: quella del 2010, quando lo spagnolo vinse Monte Carlo, Roma, Madrid e poi Parigi.
Per questo il ko al Roland Garros fa così rumore. Non cancella i titoli già conquistati, né ridimensiona il valore della stagione di Sinner. Ma ferma sul più bello una corsa che poteva diventare storica. La differenza tra una primavera eccezionale e una primavera immortale, stavolta, passava proprio da Parigi.
Marco Rossi
TAG: Curiosità, Jannik Sinner
Stiamo cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno.
Ma la verità è che il RG era l’obiettivo di quest’anno come da Sinner più volte dichiarato.
È andata male, sopratutto perché aveva un tabellone piuttosto favorevole e senza Alcaraz di mezzo.
Per certi versi è una sconfitta che pesa più di quella dello scorso anno.
P.S. Sinner dice che gli piace la pressione, ma ho la sensazione che alcuni dei suoi malanni siano indotti o facilitati a livello psicologico.
Datemi del malato, del morboso ma a me il benzinaio mi manca già sono Jannik dipendente.
si ma sul 5-2 e anche sul 5-4 ha servito lui. avrà avuto un malore perché solo il calore non può essere, il caldo c’è per tutti.
Qualcuno si ricorda
Tutte le partite storte o quasi di Sinner
Da chi erano arbitrate
Boh, ho smesso di contare le contumelie ricevute da quando difendevo Sinner per la sua scelta di giocarsi tutti i mille perché secondo i carota boys Jannik ha limiti fisici che gli impediscono di giocarseli tutti i tornei che contano.. la cosa divertente è che io difendo Jannik senza esitazioni, perché secondo me ha fatto le scelte giuste, e le carotine ora sono perplesse perché non doveva giocare a Montecarlo, Madrid o Roma, tre tornei che ha vinto di fila come solo Nadal… poi sono convinto che la crisi al RG, con quelle condizioni climatiche estreme, l’avrebbe avuta comunque, anche se per due mesi se ne fosse andato alle Maldive.. giusto per dirvi che le carote non sono poi così diverse dai denigratori, gli opposti si attraggono sempre, come le calamite
Leggevo di paragoni assurdi con Raffaele, Djokovic, Federer
Non scherziamo, altra categoria, ha la fortuna di essere capitato in un cambio generazionale, altrimenti sarebbe stato un berdich qualsiasi
Guarda che toccava a Cerúndolo servire sul 5-1… Sinner non riusciva a spingere perché gli mancavano le energie, difficile fare prime a 200km/h o dritti a 170 se hai un crollo fisico
Tutto molto strano, 63 62 51 bastava mettere 4 prime e 4 dritti.
Ammesso e concesso non scopra di avere particolari problemi di salute, lo sapevano pure quelli seduti a casa che non possiede questa grande resistenza vedendo gli ultimi 3 anni.
Se ci avesse tenuto particolarmente al RG non avrebbe dovuto tentare di farsi tutti i tornei per macinare numeri trofei e record a tutti i costi. Il suo staff stavolta ha commesso un grave errore e fatto il passo più lungo della gamba.
E basta con sti record che non sono mai fregati a nessuno tranne a Djokovic e a chi ne deve scrivere. Né a Federer, né a Sampras, né a Borg e tanto meno a Jannik.
Sì, è un po’ un piangersi addosso, inutile e forse pure dannoso.
Il tabellone che il destino gli aveva apparecchiato, come spesso accaduto, lasciava presagire una marcia trionfale ed agevole fino alla finale.
Nessuna insidia, tutti i giocatori più in forma o promettenti (Jodar, Fonseca, Blockx, Prizmic, Mensik etc ) dall’ Perchè diciamo la verità, sono quelli che contro di lui avrebbero potuto allungare i match… anche se magari ne sarebbero usciti sconfitti.
Era tutto pronto.. solo che poi lo sesso destino decide di farti lo sgambetto quando meno te l’ aspetti.
È la vita. È la storia.
Ma scusate che senso ha rigirare il coltello nella piaga?
Basta è andata così.
Batterà altri record.
In questo modo vincerà qualcosa qualcun altro.
Non c’era sportivamente parlando altro modo
@ tinapica (#4626684)
Siamo d’accordo. Nobiltà è ricchezza di antica data.
Seh vabbè, ci sarà un motivo se non ci riesce quasi nessuno. Forse perché questi record sono al limite dell’impossibile?
Jannik è un fuoriclasse straordinario, ma non è Superman.
E’ successo tutto in pochi minuti, avra’ bevuto o mangiato qualcosa che gli ha fatto male?
Era debilitato, privo di forze in un momento cosi repentino che ha qualcosa di misterioso.
E’ necessario, secondo me, sapere il motivo e conoscere le cause che hanno il suo fisico a reagire cosi.
Sarà per l’anno prossimo.
Esattamente….sapendo di essere il piu forte sulla terra rossa ,puntava tutta la preparazione proprio x il periodo da marzo a settembre…non ha mai vinto le Finals e neanche il 1000 di bercy e neanche il 1000 di miami …..soprattutto lo zero nelle Finals,torneo piu importante dopo gli slam,è una macchia gravissima x un campione come lui
(per Pablito: non so perché non funziona il tasto “Replica”)
In base a cosa è il Foro Italico che “VA” saltato?
Roma ladrona?
Ma soprattutto ha dato buca a Panatta che l’aspetta con la coppa dei Moschettieri in mano.
Adesso a chi la dà?
@ Intenditore (#4626678)
Non credo abbia nessun impegno improrogabile, io non ho rapporti interpersonali con lui. Dall’intervista che ho visto io la mano sul fuoco non la metto, quantomeno la mia. Poi speriamo possa disputarlo, per carità
Ebbasta!
Madrid NON è un grande torneo sul rosso!
Ma dico io: come si può attribuire patente di grandezza, e conseguente “impresa” a qualcosa che esiste da 17 anni quando i veri grandi tornei sul rosso hanno tutti (compreso Barcellona, il VERO grande torneo spagnolo sul rosso: andare a chiedere al pubblico spagnolo appassionato di tennis per conferma!) almeno una settantina d’anni di Storia e conseguenti albi d’oro?
Ci sono per caso nell’albo d’oro di Madrid SU TERRA ROSSA i nomi di Seixas, Trabert, Fraser, Gimeno, Emerson, Santana, Orantes, Kodes, Nastase, Borg, Lendl, Wilander,Gomez, Kraijcek, Muster, Safin, Ferrero???
I soli nomi veramente importanti, vincitori o finalisti al Roland Garros, che Madrid su terra possa vantare e Barcellona no sono Federer (che cercava di evitare di andare dove fosse probabile prendere scoppole da NadalParera, come anche i suoi discontinui e controversi rapporti con Monte-Carlo, Foro Italico e Roland Garros stanno a testimoniare), Djokovic, Murray e…Zverev (nome che affiancato ai tre precedenti fa venire i brividi e che comunque, come lo Scozzese, al Roland Garros finora, in 10 e passa anni di frequentazione non ha saputo esser più che finalista…stiamo a vedere quest’anno);
tutti naturalmente a parte e prima di colui intorno al quale questo articolo acchiappa commenti verte.
Ma veramente fate? Voi che di tennis, di professione, scrivete, sig. Rossi?
Allora mi aspetto che dal 2028, pronti via, istituiate una nuova super impresa, quella vincere tutti i tornei che abitualmente si disputano sul cemento e sotto il sole cocente nei primi mesi dell’anno, la “quartina solatìa”: Melbourne, Indian Wells, Miami e, naturalmente, il prestigiosissimo, ancor prima di nascere, torneo saudita!
E vai di iperboli!
Se proprio il Vostro criterio di valutazione del prestigio di un torneo si limita a contare i punti attribuiti a chi lo vinca, non è abbastanza evidente che il terzo torneo per importanza su terra rossa si disputi non a Madrid ma a Monte-Carlo e che quindi la tripletta pesante sul rosso sfuggita quest’anno al Sud Tirolese sia
Monte-Carlo+Foro Italico+Roland Garros?!?
@ 22587 (#4626672)
Perché non dovrebbe rientrare, che impegni improrogabili avrebbe?
a certi tifosi di sinner manca proprio il buon senso. per te è stato un colpo di calore dopo che lo stesso sinner ha detto che il caldo non c’entra. da notare che poi ieri a parigi c’erano 31 gradi, mica 40! ma veramente pensate che sia umanamente possibile avere la stagione che sinner ha avuto finora e andare poi al RG, notoriamente lo slam fisicamente più difficile, e vincere senza problemi? e magari poi fare filotto con un torneo su erba, W, canada, cincinanti, US e via dicendo???
Io mi fido più di Sinner che degli opinionisti da tastiera. Non ha avuto colpi di calore, e lo ha detto lui, non io. Quel che dico io conta niente.
Adesso bisogna sperare che rientri a Wimbledon. Non è così scontato…
Il corpo umano ha dei limiti.
5milke di fila, fusi orari e superfici diverse, mi aspettavo quanto è accaduto.
Non non è responsabilità di Sinner, semmai di chi gli fa la programmazione.
Non capisco, davvero, senza polemica, il senso di questo articolo… Aveva dominato, mancavano 5 o 10 minuti per chiudere, si è sentito male… Dispiace, ma non ne farei un de profundis
se non conosciamo la reale causa, non possiamo essere certi che c’entri il tour de force da marzo a oggi
si ma dei due è roma che va saltata, e se era un altro torneo lo avrebbe saltato, ma ciò non ci garantisce che quello che è successo ieri non sarebbe successo, per me è stato un colpo di calore e quindi indipendente dai tornei precedenti, poi jannik è anche ipocondriaco di suo, sommi un pò di cose e la frittata è fatta, peccato peccato peccato, bastava un solo stupidissimo game, cinque minutini OPPURE iniziare le sessioni mattutine alle 9 per evitare che le partite si svolgano nelle ore di picco di caldo, è cambiato il clima ed è cambiato il tennis, gli orari vanno adeguati
Esattamente in che modo avrebbe aiutato saltare uno dei due 1000? Il colpo di calore lo avrebbe avuto comunque.
In ogni caso ora che Sinner ha completato il Career Golden Masters (impresa riuscita solo a Djokovic, mentre Federer e Nadal non sono andati oltre 7/9) penso e spero che si concentrerà sugli Slam usando i 1000 come preparazione (cosa che già fa peraltro, questa primavera è stata un unicum)
Va bene, ma Nadal dopo gli US open praticamente non giocava più (si gestiva)
Madrid e Roma insieme sono state un azzardo pagato carissimo dal rosso.
I 1000 vanno centellinati (come facevano i 3 fenomeni) e si punta solo il piatto grosso: i 4 GS
Incredibile quanto successo ieri…inutile rigirare il coltello nella piaga…é andata così