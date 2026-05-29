Roland Garros 2026 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: Il programma di Sabato 30 Maggio 2026. Tre azzurri alla caccia degli ottavi di finale

29/05/2026 14:16 28 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Flavio Cobolli ITA vs Learner Tien USA
Diane Parry FRA vs Amanda Anisimova USA
Coco Gauff USA vs Anastasia Potapova AUT
Felix Auger-aliassime CAN vs Brandon Nakashima USA (20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Iva Jovic USA vs Naomi Osaka JPN
Aryna Sabalenka --- vs Daria Kasatkina AUS
Moise Kouame FRA vs Alejandro Tabilo CHI
Jaime Faria POR vs Frances Tiafoe USA

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Maria Sakkari GRE vs Maja Chwalinska POL
Matteo Berrettini ITA vs Francisco Comesana ARG
Victoria Mboko CAN vs Madison Keys USA
Pierre-Hugues Herbert FRA / Quentin Halys FRA vs Neal Skupski GBR / Christian Harrison USA

Court 14 – Ore: 11:00
Francisco Cerundolo ARG vs Zachary Svajda USA
Anna Kalinskaya --- vs Camila Osorio COL
Matteo Arnaldi ITA vs Raphael Collignon BEL
Vera Zvonareva --- / Laura Siegemund GER vs Diane Parry FRA / Fiona Ferro FRA

Court 7 – Ore: 12:00
Diana Shnaider --- vs Oleksandra Oliynykova UKR
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Martin Landaluce ESP
Geoffrey Blancaneaux FRA / Leolia Jeanjean FRA vs Andre Goransson SWE / Erin Routliffe NZL

Court 6 – Ore: 11:00
Sara Sorribes tormo ESP / Marie Bouzkova CZE vs Liudmila Samsonova --- / Beatriz Haddad maia BRA
Rajeev Ram USA / Benjamin Kittay USA vs Lucas Miedler AUT / Alexander Erler AUT
Veronika Erjavec SLO / Eudice Chong HKG vs Caty Mcnally USA / Storm Hunter AUS
Nikola Mektic CRO vs Asia Muhammad USA

Court 9 – Ore: 11:00
Solana Sierra ARG / Ingrid Martins BRA vs Andreja Klepac SLO / Magali Kempen BEL
Olivia Nicholls GBR / Tereza Mihalikova SVK vs Yuliia Starodubtseva UKR / Magda Linette POL
Makoto Ninomiya JPN / Nadiia Kichenok UKR vs Fang-Hsien Wu TPE / Eri Hozumi JPN
Rafael Matos BRA / Cristina Bucsa ESP vs Mark Wallner GER / Su-Wei Hsieh TPE

Court 12 – Ore: 12:00
Tamara Korpatsch GER / Nicole Fossa huergo ARG vs Shuai Zhang CHN / Elise Mertens BEL
Mate Pavic CRO / Marcelo Arevalo ESA vs John Peers AUS / Robert Galloway USA
Lucas Miedler AUT / Ulrikke Eikeri NOR vs Jj Tracy USA / Anna Danilina KAZ

Court 13 – Ore: 12:00
Irina Khromacheva --- / Anastasia Detiuc CZE vs Quinn Gleason USA / Ulrikke Eikeri NOR
Evan King USA / Andre Goransson SWE vs Patrik Trhac USA / Diego Hidalgo ECU
Austin Krajicek USA / Giuliana Olmos MEX vs Jakob Schnaitter GER / Irina Khromacheva ---

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28 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Golden Shark 29-05-2026 18:53

@ Giambitto (#4627055)

Se non usi il sito per qualche giorno … oppure cancelli cronologia , cookie … e amenicoli vari … vieni disconnesso e devi riloggarti inserendo nome utente o mail e password !

Ciao !!

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Giambitto 29-05-2026 18:45

Scritto da Giambitto
Gentile Direzione,
toglietemi questa curiosità.
Per quale motivo dopo 10 anni eravate stati cosi gentili ad iscrivermi manualmente,forse come premio di anzianità, per poi, dopo pochi giorni, ieri , riportarmi come gradito,spero, ospite?
Un caro saluto.

Come non detto ho rimediato da solo ieri ci deve essere stato un blekout. Grazie per l’attenzione.

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Giambitto 29-05-2026 18:43

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Giambitto
Gentile Direzione,
toglietemi questa curiosità.
Per quale motivo dopo 10 anni eravate stati cosi gentili ad iscrivermi manualmente,forse come premio di anzianità, per poi, dopo pochi giorni, ieri , riportarmi come gradito,spero, ospite?
Un caro saluto.

hai perso semplicemente la password, che devi inserire ogni volta che entri nel forum… sei un guest come tanti di noi, non fartene un gruccio

Ma certo caro amico e comunque ho rimediato da solo come puoi vedere.

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Golden Shark 29-05-2026 16:58

Scritto da Roberto Toscano
Altro giro e ci risiamo: italiani alle ore cocenti, francesi(Kouamè) dopo le 17…
Ieri Sinner aveva 39 gradi(34 all’ombra ma si sa tuttle autorità parlano dei gradi sempre all’ombra) peccato che certi sport e professioni si svolgono al sole….

Effettivamente …

Inizia il periodo , anzi ce ne sono già diversi , che i Francesi vengono in vacanza a visitare Genova .

Ne entrano sempre parecchi in negozio , a chiedermi informazioni su come arrivare … ” all’Acquario ” .

I prossimi che arrivano li dirotto sul Faiallo …
… anzi no , troppo bucolico … tutti a Scarpino !!!

😈

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Golden Shark 29-05-2026 16:52

Scritto da Intenditore
@ Lorenzo (#4626770)
Tu forse…lui si rilassa e consola con la danese.

L’avevo già scritto , ma lo devo riproporre … 🙂

Se non si rilassa lui che la LAILA … se l’è fidanzata !!!

Vorrei vedere … 😳

Grande Jan !!!

😛

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OspiteSgradito (Guest) 29-05-2026 16:50

Scritto da Roberto Toscano
Altro giro e ci risiamo: italiani alle ore cocenti, francesi(Kouamè) dopo le 17…
Ieri Sinner aveva 39 gradi(34 all’ombra ma si sa tuttle autorità parlano dei gradi sempre all’ombra) peccato che certi sport e professioni si svolgono al sole….

Per caratteristiche sue e tipologia di avversario, credo che per Flavio sia meglio col sole di mattina che di sera.

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JOA20 (Guest) 29-05-2026 16:32

Scritto da zawix
Nella parte alta si è aperta un’autostrada per i giocatori più esperti e più solidi, vedo bene Rublev, F. Cerundulo, De Minaur e perchè no il GOAT inossidabile hightlander Nole.

A parte Cerúndolo, tutti gli altri che hai menzionato sono nella parte bassa del tabellone

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+1: Just is Back
Lorenzo (Guest) 29-05-2026 16:30

@ Intenditore (#4626806)

Anche, perchè no.
Rispondevo all’ utente che chiedeva dove fosse.
Magari starà giocando come dicevo io, magarí starà lucidando o suoi trofei come diceva l’ altro utente O forse starà facendo quello che dici tu.
Oppure chissà, starà facendo esami per capire la causa di questi suoi frequenti malanni in determinate situazioni.
Tutte speculazioni, dai.
L’ unica cosa certa è che nel programma di gioco di domani non c’è.
Poi saranno fatti suoi cosa starà facendo.

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Silvy__89 29-05-2026 16:24

@ Roberto Toscano (#4626813)

Si ci ho pensato anch’io, non vorrei pensar male ma di nuovo gli italiani sotto il sole delle 12.00-13.00, ma che coincidenza!

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zawix 29-05-2026 16:16

Nella parte alta si è aperta un’autostrada per i giocatori più esperti e più solidi, vedo bene Rublev, F. Cerundulo, De Minaur e perchè no il GOAT inossidabile hightlander Nole.
Nella parte bassa se Shasha tiene sotto controllo testa e diabete potrebbe vincere il suo primo slam.

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NonSoloSinner (Guest) 29-05-2026 16:16

Scritto da Giambitto
Gentile Direzione,
toglietemi questa curiosità.
Per quale motivo dopo 10 anni eravate stati cosi gentili ad iscrivermi manualmente,forse come premio di anzianità, per poi, dopo pochi giorni, ieri , riportarmi come gradito,spero, ospite?
Un caro saluto.

hai perso semplicemente la password, che devi inserire ogni volta che entri nel forum… sei un guest come tanti di noi, non fartene un gruccio

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NonSoloSinner (Guest) 29-05-2026 16:12

Domani non si lavora e spero di veeerli tutti e tre, sempre forza azzurri, Jannik, ne sono certo, tiferà per voi

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pablito 29-05-2026 16:01

Un Flavietto…
allo spiedo o al forno ?

Sempre cotto (alle 12) è. 🙂

Cioè:

a un Kob-Tien
preferiscono un FAA-Nakashima ?

Boh. Valli a capire 😉

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+1: Silvy__89
Giambitto (Guest) 29-05-2026 16:01

Gentile Direzione,
toglietemi questa curiosità.
Per quale motivo dopo 10 anni eravate stati cosi gentili ad iscrivermi manualmente,forse come premio di anzianità, per poi, dopo pochi giorni, ieri , riportarmi come gradito,spero, ospite?
Un caro saluto.

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Giambitto (Guest) 29-05-2026 15:45

Sono morboso è vero ma a me Giannino manca già.

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+1: Silvy__89
Koko (Guest) 29-05-2026 15:43

Secondo me il dono che hanno fatto a Sinner con la scritta: la vittoria è del più tenace era una cosa sarcastica con il piano frittura già pronto preparato dai Galletti! 😆 Sono gli stessi che lo fecero giocare alle tre di notte! Della serie non posso vincere io faccio vincere a limite lo Spagnolo potenziato e non certo l’Italiano. Io vedevo che ai punti di Sinner il silenzio scendeva e non solo contro i Francesi cosa strana!

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Roberto Toscano (Guest) 29-05-2026 15:22

Altro giro e ci risiamo: italiani alle ore cocenti, francesi(Kouamè) dopo le 17…
Ieri Sinner aveva 39 gradi(34 all’ombra ma si sa tuttle autorità parlano dei gradi sempre all’ombra) peccato che certi sport e professioni si svolgono al sole….

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+1: Intenditore, Silvy__89
NonSoloSinner (Guest) 29-05-2026 15:22

banale ripeterlo, ma nel tabellone alto davvero può succedere tutto, persino una semi fra italiani… poi io ho fatto coming out e tifo Kouamè, non sta scritto da nessuna parte che se sei italiano devi tifare per forza per un connazionale

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Giallo Naso (Guest) 29-05-2026 15:20

@ JOA20 (#4626757)

Io sono sincero. Per me fino alla finale a questo punto forse tutti hanno le stesse opportunità. Considerata la superficie, forse il favorito è cerundolo, ma conoscendolo caratterialmente se la farà sotto. Arriverà chi avvertirà meno la pressione. Spero vivamente che sia la redenzione di berrettini. In ogni caso, può succedere veramente di tutto da qui in poi. È impronosticabile il finalista

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Intenditore 29-05-2026 15:18

@ Lorenzo (#4626770)

Tu forse…lui si rilassa e consola con la danese.

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Giampieur (Guest) 29-05-2026 14:46

Contento per gli italiani ma Jan mi manca troppo… Le fasi finali di uno slam senza di lui era da anni, non ci posso credere

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+1: Silvy__89
Silvy__89 29-05-2026 14:43

Scritto da Tiger Woods
Dove sei Jan???

Non mi ci far pensare. Per una volta che aveva un tabellone da atp 250…vabbè dai non pensiamoci più, si godrà le meritate vacanze

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zedarioz 29-05-2026 14:42

Scritto da Lorenzo

Scritto da Tiger Woods
Dove sei Jan???

A rilassarsi con la playstation

A lucidare i trofei che l’hanno lanciato tra le leggende eterne di questo sport ancora nella prima metà della carriera.

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+1: Marco M., Silvy__89
zedarioz 29-05-2026 14:41

Secondo me ci sono le occasioni della vita per Cobolli e Francisco Cerundolo di arrivare in fondo. Però davvero non c’è più nessun favorito nella parte alta del tabellone.

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Lorenzo (Guest) 29-05-2026 14:34

Scritto da Tiger Woods
Dove sei Jan???

A rilassarsi con la playstation

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NonSoloSinner (Guest) 29-05-2026 14:31

Nella parte alta del tabellone davvero tutto può succedere, i nostri possono entrare tutti agli ottavi come perdere… ovviamente forza Matteo, Matteo e Flavio, noi ultras siamo fiduciosi, ai moderati che vi dicono non hanno chances, noi rispondiamo toccandoci le palle

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Tiger Woods (Guest) 29-05-2026 14:25

Dove sei Jan??? 🙁

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+1: Silvy__89
JOA20 (Guest) 29-05-2026 14:22

Si inizia con Cobolli sul Chatrier, poi Berrettini sul Mathieu e per chiudere Arnaldi sul campo 14. Dai che per me almeno uno passa!

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