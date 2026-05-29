Roland Garros: Il programma di Sabato 30 Maggio 2026. Tre azzurri alla caccia degli ottavi di finale
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Flavio Cobolli vs Learner Tien
Diane Parry vs Amanda Anisimova
Coco Gauff vs Anastasia Potapova
Felix Auger-aliassime vs Brandon Nakashima (20:15)
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Iva Jovic vs Naomi Osaka
Aryna Sabalenka vs Daria Kasatkina
Moise Kouame vs Alejandro Tabilo
Jaime Faria vs Frances Tiafoe
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Maria Sakkari vs Maja Chwalinska
Matteo Berrettini vs Francisco Comesana
Victoria Mboko vs Madison Keys
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys vs Neal Skupski / Christian Harrison
Court 14 – Ore: 11:00
Francisco Cerundolo vs Zachary Svajda
Anna Kalinskaya vs Camila Osorio
Matteo Arnaldi vs Raphael Collignon
Vera Zvonareva / Laura Siegemund vs Diane Parry / Fiona Ferro
Court 7 – Ore: 12:00
Diana Shnaider vs Oleksandra Oliynykova
Juan Manuel Cerundolo vs Martin Landaluce
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean vs Andre Goransson / Erin Routliffe
Court 6 – Ore: 11:00
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova vs Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
Rajeev Ram / Benjamin Kittay vs Lucas Miedler / Alexander Erler
Veronika Erjavec / Eudice Chong vs Caty Mcnally / Storm Hunter
Nikola Mektic vs Asia Muhammad
Court 9 – Ore: 11:00
Solana Sierra / Ingrid Martins vs Andreja Klepac / Magali Kempen
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova vs Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok vs Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
Rafael Matos / Cristina Bucsa vs Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
Court 12 – Ore: 12:00
Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo vs Shuai Zhang / Elise Mertens
Mate Pavic / Marcelo Arevalo vs John Peers / Robert Galloway
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri vs Jj Tracy / Anna Danilina
Court 13 – Ore: 12:00
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc vs Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
Evan King / Andre Goransson vs Patrik Trhac / Diego Hidalgo
Austin Krajicek / Giuliana Olmos vs Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
@ Giambitto (#4627055)
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Ciao !!
Come non detto ho rimediato da solo ieri ci deve essere stato un blekout. Grazie per l’attenzione.
Ma certo caro amico e comunque ho rimediato da solo come puoi vedere.
Effettivamente …
Inizia il periodo , anzi ce ne sono già diversi , che i Francesi vengono in vacanza a visitare Genova .
Ne entrano sempre parecchi in negozio , a chiedermi informazioni su come arrivare … ” all’Acquario ” .
I prossimi che arrivano li dirotto sul Faiallo …
… anzi no , troppo bucolico … tutti a Scarpino !!!
😈
L’avevo già scritto , ma lo devo riproporre … 🙂
Se non si rilassa lui che la LAILA … se l’è fidanzata !!!
Vorrei vedere … 😳
Grande Jan !!!
😛
Per caratteristiche sue e tipologia di avversario, credo che per Flavio sia meglio col sole di mattina che di sera.
A parte Cerúndolo, tutti gli altri che hai menzionato sono nella parte bassa del tabellone
@ Intenditore (#4626806)
Anche, perchè no.
Rispondevo all’ utente che chiedeva dove fosse.
Magari starà giocando come dicevo io, magarí starà lucidando o suoi trofei come diceva l’ altro utente O forse starà facendo quello che dici tu.
Oppure chissà, starà facendo esami per capire la causa di questi suoi frequenti malanni in determinate situazioni.
Tutte speculazioni, dai.
L’ unica cosa certa è che nel programma di gioco di domani non c’è.
Poi saranno fatti suoi cosa starà facendo.
@ Roberto Toscano (#4626813)
Si ci ho pensato anch’io, non vorrei pensar male ma di nuovo gli italiani sotto il sole delle 12.00-13.00, ma che coincidenza!
Nella parte alta si è aperta un’autostrada per i giocatori più esperti e più solidi, vedo bene Rublev, F. Cerundulo, De Minaur e perchè no il GOAT inossidabile hightlander Nole.
Nella parte bassa se Shasha tiene sotto controllo testa e diabete potrebbe vincere il suo primo slam.
hai perso semplicemente la password, che devi inserire ogni volta che entri nel forum… sei un guest come tanti di noi, non fartene un gruccio
Domani non si lavora e spero di veeerli tutti e tre, sempre forza azzurri, Jannik, ne sono certo, tiferà per voi
Un Flavietto…
allo spiedo o al forno ?
Sempre cotto (alle 12) è. 🙂
Cioè:
a un Kob-Tien
preferiscono un FAA-Nakashima ?
Boh. Valli a capire 😉
Gentile Direzione,
toglietemi questa curiosità.
Per quale motivo dopo 10 anni eravate stati cosi gentili ad iscrivermi manualmente,forse come premio di anzianità, per poi, dopo pochi giorni, ieri , riportarmi come gradito,spero, ospite?
Un caro saluto.
Sono morboso è vero ma a me Giannino manca già.
Secondo me il dono che hanno fatto a Sinner con la scritta: la vittoria è del più tenace era una cosa sarcastica con il piano frittura già pronto preparato dai Galletti! 😆 Sono gli stessi che lo fecero giocare alle tre di notte! Della serie non posso vincere io faccio vincere a limite lo Spagnolo potenziato e non certo l’Italiano. Io vedevo che ai punti di Sinner il silenzio scendeva e non solo contro i Francesi cosa strana!
Altro giro e ci risiamo: italiani alle ore cocenti, francesi(Kouamè) dopo le 17…
Ieri Sinner aveva 39 gradi(34 all’ombra ma si sa tuttle autorità parlano dei gradi sempre all’ombra) peccato che certi sport e professioni si svolgono al sole….
banale ripeterlo, ma nel tabellone alto davvero può succedere tutto, persino una semi fra italiani… poi io ho fatto coming out e tifo Kouamè, non sta scritto da nessuna parte che se sei italiano devi tifare per forza per un connazionale
@ JOA20 (#4626757)
Io sono sincero. Per me fino alla finale a questo punto forse tutti hanno le stesse opportunità. Considerata la superficie, forse il favorito è cerundolo, ma conoscendolo caratterialmente se la farà sotto. Arriverà chi avvertirà meno la pressione. Spero vivamente che sia la redenzione di berrettini. In ogni caso, può succedere veramente di tutto da qui in poi. È impronosticabile il finalista
@ Lorenzo (#4626770)
Tu forse…lui si rilassa e consola con la danese.
Contento per gli italiani ma Jan mi manca troppo… Le fasi finali di uno slam senza di lui era da anni, non ci posso credere
Non mi ci far pensare. Per una volta che aveva un tabellone da atp 250…vabbè dai non pensiamoci più, si godrà le meritate vacanze
A lucidare i trofei che l’hanno lanciato tra le leggende eterne di questo sport ancora nella prima metà della carriera.
Secondo me ci sono le occasioni della vita per Cobolli e Francisco Cerundolo di arrivare in fondo. Però davvero non c’è più nessun favorito nella parte alta del tabellone.
A rilassarsi con la playstation
Nella parte alta del tabellone davvero tutto può succedere, i nostri possono entrare tutti agli ottavi come perdere… ovviamente forza Matteo, Matteo e Flavio, noi ultras siamo fiduciosi, ai moderati che vi dicono non hanno chances, noi rispondiamo toccandoci le palle
Dove sei Jan??? 🙁
Si inizia con Cobolli sul Chatrier, poi Berrettini sul Mathieu e per chiudere Arnaldi sul campo 14. Dai che per me almeno uno passa!