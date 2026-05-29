Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 29 Maggio 2026

Jacopo Vasami classe 2007
Roland Garros – terra
R32 Bhambri /Venus – Bolelli /Vavassori 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Bellucci /Marozsan – Heliovaara /Patten 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Schuurs /Perez vs Tagger /Errani 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Chisinau – terra
QF Agamenone – Albot Inizio 10:00
ATP Chisinau
Franco Agamenone
0
5
0
Radu Albot•
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Agamenone
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
F. Agamenone
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
R. Albot
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
5-3 → 5-4
F. Agamenone
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
F. Agamenone
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
R. Albot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
F. Agamenone
15-0
15-15
15-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
R. Albot
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
QF Olivieri – Nardi 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Vicenza – terra
QF Travaglia – Dedura Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
QF Hsu – Vasami Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
SF Bertola /Forti – Ruehl /Veldheer 2° inc. ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Centurion – hard
QF Henning – Napolitano 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
4 commenti
Tutti vogliamo il record di challenger di Nardi
@ Sante85 (#4626478)
Oggi la faccenda si fa dura per tutti i nostri doppi,il livello si alza, non vedo possibilità per Bellucci, ma chissà mettendola sulla lotta e visto il caldo…Solita curiosità per Nardi in un test importante, visto quanto successo ieri a Darderi con Comesana.
Giornata interessante a livello challenger. Nardi potrebbe avere serie difficoltà dopo la maratona dell’altro giorno con un mestierante del rosso come Olivieri. Interessante è la sfida tra “vecchietti” tra Franco e l’eterno Albot. Travaglia sfida la promessa tedesca più interessante. Partita assai dura. Vasami ha un match durissimo a mio parere ma può essere un bel trampolino di lancio. Napolitano, se sta bene, a mio parere è invece favorito.