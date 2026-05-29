Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 29 Maggio 2026

29/05/2026 08:40 4 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

FRA Roland Garros – terra
R32 Bhambri IND/Venus NZL – Bolelli ITA/Vavassori ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Bellucci ITA/Marozsan HUN – Heliovaara FIN/Patten GBR 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Schuurs NED/Perez AUS vs Tagger AUT/Errani ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




MDA CH 100 Chisinau – terra
QF Agamenone ITA – Albot MDA Inizio 10:00

ATP Chisinau
Franco Agamenone
0
5
0
Radu Albot
0
7
0
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QF Olivieri ARG – Nardi ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 75 Vicenza – terra
QF Travaglia ITA – Dedura GER Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

QF Hsu TPE – Vasami ITA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

SF Bertola SUI/Forti ITA – Ruehl GER/Veldheer NED 2° inc. ore 16:00

Il match deve ancora iniziare




RSA CH 50 Centurion – hard
QF Henning RSA – Napolitano ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

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4 commenti

Pesaresedipeso (Guest) 29-05-2026 10:15

Tutti vogliamo il record di challenger di Nardi

 4
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Pesaresedipeso (Guest) 29-05-2026 10:14

@ Sante85 (#4626478)

 3
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Adriano non Panatta 29-05-2026 09:53

Oggi la faccenda si fa dura per tutti i nostri doppi,il livello si alza, non vedo possibilità per Bellucci, ma chissà mettendola sulla lotta e visto il caldo…Solita curiosità per Nardi in un test importante, visto quanto successo ieri a Darderi con Comesana.

 2
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Sante85 (Guest) 29-05-2026 09:18

Giornata interessante a livello challenger. Nardi potrebbe avere serie difficoltà dopo la maratona dell’altro giorno con un mestierante del rosso come Olivieri. Interessante è la sfida tra “vecchietti” tra Franco e l’eterno Albot. Travaglia sfida la promessa tedesca più interessante. Partita assai dura. Vasami ha un match durissimo a mio parere ma può essere un bel trampolino di lancio. Napolitano, se sta bene, a mio parere è invece favorito.

 1
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