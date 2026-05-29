Sinner, McEnroe individua l’errore chiave: “Avrebbe dovuto lasciare andare il quarto set”
La sconfitta di Jannik Sinner contro Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno del Roland Garros resterà una delle sorprese più clamorose degli ultimi anni sulla terra parigina. L’azzurro sembrava avere il match completamente in mano, avanti di due set e con la possibilità concreta di chiudere la partita, prima del crollo fisico che ha cambiato totalmente l’inerzia dell’incontro.
Cerúndolo ha firmato una rimonta memorabile, approfittando del calo evidente del numero uno del mondo e riuscendo a trasformare una partita quasi persa in una delle vittorie più importanti della sua carriera. Per Sinner, invece, resta il grande rammarico di un match sfuggito quando sembrava ormai indirizzato.
A commentare quanto accaduto è stato anche John McEnroe, che ai microfoni di TNT ha individuato un passaggio tattico decisivo nella gestione del finale di partita. Secondo l’ex campione statunitense, Sinner avrebbe dovuto ragionare in maniera più drastica una volta capito di non essere più fisicamente in grado di sostenere lo stesso ritmo.
“Credo che molta gente sarebbe d’accordo sul fatto che avrebbe dovuto lasciare andare il quarto set per cercare di conservare energie, sapendo che ci sarebbe stato soltanto un set da giocare. Mi è sembrato che abbia speso troppo e questo gli è costato caro. Ha avuto qualche opportunità all’inizio del quinto, ma a quel punto sembrava ormai inevitabile che Cerúndolo avrebbe vinto”, ha dichiarato McEnroe.
Una lettura dura, ma non priva di logica. Nel tennis al meglio dei cinque set, soprattutto in condizioni fisiche complicate, la gestione delle energie può diventare importante quanto la qualità dei colpi. Sinner ha provato a restare aggrappato al quarto set, cercando una reazione anche quando il corpo non rispondeva più come nei primi due parziali. Secondo McEnroe, proprio quello sforzo supplementare avrebbe finito per togliere all’azzurro le ultime risorse in vista del set decisivo.
Il quinto set, infatti, ha dato la sensazione di un epilogo ormai scritto. Sinner ha cercato di rimanere dentro la partita, ha avuto anche qualche piccola occasione nelle fasi iniziali, ma Cerúndolo è apparso più fresco, più lucido e soprattutto più convinto di poter completare l’impresa.
La sconfitta lascia dunque un doppio rimpianto. Da una parte il vantaggio enorme accumulato e poi disperso; dall’altra la gestione di una crisi fisica che, secondo McEnroe, avrebbe richiesto una scelta più cinica: sacrificare il quarto set per provare a giocarsi tutto nel quinto.
Resta, naturalmente, la grande prestazione di Juan Manuel Cerúndolo, capace di non uscire mentalmente dal match anche quando tutto sembrava compromesso. Ma resta anche l’interrogativo sulla gestione di Sinner: quando il fisico presenta il conto, è meglio continuare a lottare punto su punto o scegliere il momento in cui risparmiare energie per l’ultima battaglia?
McEnroe non ha dubbi. E la sua analisi aggiunge un ulteriore elemento di discussione a una delle sconfitte più dolorose della stagione di Sinner.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Jannik Sinner, John McEnroe, Roland Garros, Roland Garros 2026
@ TKT (#4626864)
TKT FATTI Furbo
Bravo John … Sempre sul pezzo!!!
Comunque è una occasione persa per poca lucidità e prontezza di tattica di emergenza nel confronto con l’Olandse sopravvisssuto con Arnaldi.
Griekspoor ha dovuto usare il serve and volley come strategia di sopravvivenza per interi set, dovendo scalare una montagna infinita di punti contro un Arnaldi freschissimo. Lo sforzo richiesto all’olandese per tenere in piedi quel piano è stato immenso e prolungato.
Sinner, invece, si trovava a un passo dal traguardo. Con due break di vantaggio nel terzo set, non aveva bisogno di reinventarsi un giocatore d’attacco per le successive due ore. Gli bastava “comprare” il tempo necessario per portare a casa uno o due turni di battuta blindandoli con la via più breve possibile. Ma nel suo caso il cervello tattico (il cervello è il primo che va in protezione zombificando il corpo) si spegne completamente con sguardo nel vuoto mentre il normotipo Olandese ragiona ancora tatticamente.
Più che altro avrebbe dovuto lasciare Roma o Madrid.
Se fosse stato davvero male si sarebbe ritirato durante il quarto set, invece non l’ha fatto anzi sotto 5-2 faceva pure i pugnetti al suo angolo.
Questo episodio dimostra che nel tennis odierno a differenza di una volta dove contavano più capacità e tecnica, è fondamentale essere al 100% altrimenti ti batte pure il Cerundolo sbagliato.
Quindi il grande John : o non si è premurato di ascoltare la conferenza di Sinner dove Jannik ha detto che ha lasciato andare il quarto set ( mancanza professionale ) , oppure non sente bene , oppure sta dando a Sinner del bugiardo … 😛
Mah
@ Com Truise (#4626820)
aspetta, facciamo 2 conti per non fare discorsi a vanvera.
Il set è durato 28 minuti. Girano 3 volte il campo, 2 pause alla sedia. Totale 4 minuti. Sinner si prende tutti i 25 secondi di tempo tra un punto e l’altro per rifiatare e cercare di calmarsi, fanno altri 10 minuti circa (25 secondi per una media di 5 punti x game e pause per seconde palle), siamo già a 14 minuti.
Gli altri 14 minuti muovono la palla sul servizio di Sinner e si giocano tutti i games di Cerudolo.
Come vedi non riposa per 20 minuti. Forse se molla i 2 games che ha giocato e portato al 40-40 risparmia in tutto 3-4 minuti.
Sinner ha mollato il 4 set. Perché comunque doveva prendere tempi di pausa per rifiatare e provare a rientrare nel 5to, ma non troppo di fretta perché stava male. Poi qualcosa gli avranno pure dato negli spogliatoi, quindi mollare (cioè non giocare) secondo i divanisti e John McEnroe è una grandissima ca77ata.
Se poi la si vuole bere, auguri. Beati voi che ci credeete
Ma un cronista serio può non ascoltare poi le dichiarazioni in conferenza stampa prima di dare aria alla bocca ?
Allucinato ! 🙂
Sì, è già successo. E pure parecchie volte. Facendo una breve ricerca, Federer e Nadal, nelle ultime 5 edizioni del RG giocate (dominavano il tennis mondiale da più di un decennio), hanno aperto il programma rispettivamente 8 e 2 volte. Ma evidentemente all’epoca non esisteva ancora il “complotto climatico” contro il numero 1 del momento. Finitela di cercare alibi e nemici immaginari ogni volta che Sinner perde.
In realtà l’unica finestra di opportunità era da due breaks sopra tentare o rispostone senza un domani o serve and volley con servizio molto esterno ma secondo me anche la mente era annebbiata in una sorta di crash di sistema vincente. Sinner non stava nemmeno più pensando alla vittoria e senza quel focus non è più lui. Fosse solo per un fatto fisico avrebbe azzardato dato che ha abbastanza implementato l’andare a rete e la palla corta. Ma si è spenta anche la luce tattica in quel momento.
Mc Enroe è più bollito di Sinner, Jannik almeno, unico giustificato, era sotto il sole in campo.
Fammi capire Genius…. perde il terzo set con un parziale di 0-6 perde il quarto set 1-6 in 28 minuti, cercando di stare in piedi e secondo te non ha mollato il set?
Mamma mia, ma si può dire che Mc Enroe fa l’opinionista, divanista, mezzoseghista?
Vai, va… John, forse stai cercando di spiegare cose che nella loro banalità tutti hanno capito meglio di te.
Non conosco i dati ufficiali ma ho visto tante volte Nadal e Federer giocare sotto il sole cocente… ovviamente spiace per Jannilk, ma toglietevi dalla testa che sia stato un complotto contro di lui… gli organizzatori non sono mica imbecilli, guardano solo gli utili e sanno bene che una finale senza Sinner perde di interesse
Lasciare andare completamente il quarto avrebbe voluto dire riposarsi un 20 minuti,se era conciato male probabilmente non sarebbe servito lo stesso ma forse avrebbe potuto aiutare, sarebbe da farla questa domanda a lui personalmente, perché magari pensava dentro di se di potersela giocare nel quarto, comunque la teoria di Mac è fondamentale giusta, d’altronde chi meglio potrebbe illustrarla.
Le temperature crescono inesorabilmente ogni anno…quasi tutti gli anni si battono i record precedenti….questo è il futuro che ci aspetta (cui contribuiamo tutti chi più chi meno)…nei periodi estivi nei prossimi anni (in Europa) occorrerà per forza cambiare qualcosa per rendere possibile lo svolgimento regolare delle partite… Jannik è uno dei più sensibili al problema ma non certo l’unico…brutto da dire ma credo che tanti campi in un futuro non troppo distante dovranno essere al chiuso e refrigerati….
In conferenza ha detto che è proprio quello che ha cercato di fare.
Grazie tante Mcenroe ma ci era arrivato da solo!
@ Giambitto (#4626786)
“A Federer e Nadal avrebbero fatto giocare…” tipico costrutto sintattico in uso a sud di Formello.
Non si sarebbero rifiutati di giocare a mezzogiorno, se è questa la tua domanda.
Una domanda però che ho tenuto dentro per un giorno ora la faccio.
A Federer e Nadal avrebbero fatto giocare a mezzogiorno? E soprattutto Federer e Nadal avrebbero giocato a mezzogiorno?
io giocherei gli slam a padel, che poi ancora non riesco a comprendere come la fit sia diventata fitp… sinceramente non vedo neanche interessi economici, il padel è davvero di una tristezza unica, con quelle gabbie che sembrano costruite apposta per le scimmiette
.. ed ora sfogatevi voi sfigati che pensate che il padel sia davvero uno sport, vi garantisco che è meglio il ping pong
E a quel punto che differenza ci sarebbe tra uno Slam e un 1000, soprattutto ora che questi sono quasi tutti su due settimane? I punti che assegnano?
Perdeva comunque Jannik, era palesemente in crisi di ossigeno, poi McEnroe ormai fa il cronista e qualche cazzata la deve sparare per contratto
ma che … dice John? ma l’ha vista la partita? secondo lui Jannik che perde 6-1 il quarto set, lo ha giocato?? Ma fatti ricoverare in una RSA
Con tutto il rispetto per McEnroe che dice che Sinner doveva lasciare andare il quarto set.
Se qualcuno va a riguardare le dichiarazioni di Sinner, è successo esattamente questo. Lui ha detto che ha lasciato andare il quarto set
Basta con queste boiate….c e il padel
Del sennò di poi sono piene le fosse.
E No, proprio No.
La grandezza e bellezza dei 4 Slam sta proprio su fatto che si giocano 3 su 5
No John, questo proprio no. Senno di poi e basta.
Non era possibile fare calcoli sul momento. All’inizio del quarto ha pure avuto le sue chanche, palle break con errori sotto rete o recuperi importanti del Cerundolino. Fossero andati bene magari si impauriva l’altro e la portava a casa.
Andati male quelli ha mollato completamente gli ultimi due game ed ha provato al quinto, non ne aveva più ma non lo poteva sapere prima.
Strategia logica secondo me quella di Sinner. Il problema é hai voglia a fare strategie sd non si sa manco quale é il problema
Personalmente sono assolutamente convinto che anche nei 4 slam gli incontri dovrebbero essere al meglio dei tre set come in tutti gli altri tornei, coppa Davis e atp finale comprese