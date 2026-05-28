Jannik Sinner: “Non avevo energie, non trovavo una via d’uscita. Non ricordo l’ultima volta che mi sono sentito così debole” (Video partita)
La delusione è enorme. Jannik Sinner lascia il Roland Garros in maniera clamorosa dopo una sconfitta che sembrava impossibile soltanto un’ora prima. Avanti 6-3 6-2 5-1 contro Juan Manuel Cerundolo, il numero uno del mondo si spegne improvvisamente, perde energie, lucidità e progressivamente anche il controllo del match fino al definitivo 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1.
In conferenza stampa Sinner si presenta provato, lucido ma visibilmente scosso. Nessun alibi, nessuna ricerca di scuse. Solo la consapevolezza di una giornata in cui il corpo ha smesso improvvisamente di rispondere.
Jannik Sinner: “Non mi sentivo bene in campo, però può succedere. Ero in una posizione ottima, anche nel terzo set. Non sono riuscito a chiuderla al servizio e poi ho iniziato ad avere tante difficoltà. Faccio comunque i complimenti a lui perché non voglio togliere nulla alla sua partita. Ha giocato un match molto solido, soprattutto nel finale. Questo è lo sport.”
Il blackout arriva improvvisamente nel cuore del terzo set.
Sinner: “Ho iniziato a sentirmi molto stordito, senza energie. Ho provato a servire per il match, ma non avevo praticamente più forza. Nel quarto set ho lasciato andare un po’ la situazione cercando di recuperare qualcosa fisicamente per il quinto. Il primo game del quinto era importantissimo e non sono riuscito a tenerlo. Da lì è andata sempre peggio.”
Il problema, racconta Jannik, era iniziato già prima di entrare in campo.
“Mi ero svegliato stamattina e non stavo bene. Ho cercato di accorciare gli scambi perché all’inizio stavo giocando molto bene, colpivo la palla in maniera pulita, mi muovevo bene.Poi improvvisamente ho sbattuto contro un muro.”
Sinner però chiarisce subito un punto: il caldo non è la vera spiegazione della sconfitta.
“Faceva caldo, sì, ma non era un caldo assurdo. Secondo me si poteva giocare tranquillamente.Non era una questione legata al meteo o alle condizioni climatiche. Era semplicemente una mia giornata difficile.”
Il numero uno del mondo prova anche ad analizzare le possibili cause.
“È difficile dire che ci sia stato un solo motivo. Credo che tante cose si siano sommate insieme. Ho giocato tantissimo negli ultimi mesi e non ho avuto molto tempo per recuperare. Sono arrivato qui bene, il primo turno era stato molto solido, però poi il giorno dopo hai pochissimo tempo per recuperare davvero. Stanotte ho dormito male e stamattina già mi sentivo un po’ strano. Negli Slam capita di avere giorni in cui non ti senti perfetto. Oggi era quella giornata.”
Quando gli viene chiesto se questa crisi fisica fosse simile a quelle vissute in passato a Shanghai o agli Australian Open, Sinner spiega che la sensazione era completamente diversa.
“Shanghai era stata durissima per l’umidità. In Australia ricordo un caldo molto più pesante, soprattutto sul cemento dove il calore arriva anche dal terreno.Qui invece era diverso. Non era una situazione in cui stavo male per il caldo. Era proprio un altro tipo di sensazione.”
E poi arriva forse il passaggio più forte della conferenza.
“Non ricordo l’ultima volta che mi sono sentito così debole. Ero completamente piatto, senza energia in tutto il corpo. Ho provato a restare lì con tutto quello che avevo, ma quello era davvero il massimo che potevo dare oggi.”
Per alcuni minuti Sinner aveva anche pensato di poter recuperare.
“Nel quarto set ho cercato di conservare energie. In un quinto set può succedere di tutto. Però ero veramente in una situazione difficile. Non avevo energie e non riuscivo a trovare soluzioni.”
Ed è proprio questo l’aspetto che sembra colpirlo di più.
“Normalmente riesco sempre a trovare una strada, qualcosa a cui aggrapparmi durante una partita.Oggi invece no. Oggi non vedevo proprio una via d’uscita.”
La sconfitta è ancora più dolorosa considerando il livello espresso durante tutta la stagione sulla terra.
“Se guardo tutta la stagione sul rosso resta comunque qualcosa di molto positivo. Ho giocato veramente un grandissimo tennis, vincendo tre tornei consecutivi. Anche qui a Parigi mi sentivo bene, stavo giocando bene e mi muovevo bene. Oggi semplicemente non era destino.”
Ora però servirà fermarsi. Sinner conferma che molto probabilmente non giocherà tornei prima di Wimbledon.
“Adesso ho bisogno di tempo. Ho bisogno di recuperare completamente, sia fisicamente che mentalmente. Faremo controlli per capire esattamente cosa sia successo oggi e poi prenderemo una decisione. Credo sinceramente che in questo momento mi faccia bene non giocare.”
In italiano torna poi sul momento vissuto in campo, spiegando cosa passasse nella sua testa mentre il match gli stava scivolando via.
Sinner: “Stamattina, quando inizi a muoverti, a volte ti senti un po’ meglio e infatti all’inizio era andata così. Poi dopo il riscaldamento e durante la partita, a metà del terzo set, mi è arrivata una botta improvvisa e non sono più riuscito a uscirne. Ho cercato di recuperare nel quarto set, l’ho lasciato andare per provare a partire meglio nel quinto, ma subito nel primo game non sono riuscito a tenere il servizio e non era l’inizio che volevo.”
Anche nel quinto qualche occasione c’è stata.
“Sul 4-1 ho avuto una chance per andare 4-2, ma non sono riuscito a sfruttarla. La cosa strana è che oggi proprio non avevo energie.Normalmente in qualche modo una soluzione la trovi sempre. Oggi invece no. Oggi sinceramente non vedevo la via d’uscita.”
Infine una riflessione anche sul significato della sconfitta rispetto alla dolorosa finale persa lo scorso anno.
“Sono due cose completamente diverse. L’anno scorso giocavo una finale per un trofeo. Quest’anno invece il torneo finisce molto prima. Sapevo bene la posizione in cui mi trovavo prima del torneo e anche durante il torneo. Però è andata così.”
Poi il pensiero finale agli altri azzurri ancora in corsa.
“Ci sono ancora tanti italiani dentro al torneo. Speriamo facciano bene. Io tornerò.”
dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani
TAG: Jannik Sinner, Roland Garros, Roland Garros 2026
L’obiettivo n.1 di Sinner quest’anno, a suo stesso dire, era il RG. Certo aver vinto quest’anno 5 1000 di fila e tre su terra é stata una impresa, al contempo l’uscita al 2T di Parigi un duro colpo. Malore a parte, credo non avesse molta benzina, 3 su 5 su terra sono duri e lui é abituato a vincere veloce come poteva essere oggi. Ma il torneo sarebbe stato lungo.
Che commento squallido!
come oggi, mancava solo un minuto
Dimenticavo: il superstakanovista Ruud ne ha giocate 21 e al primo turno ha avuto un malore anche lui e si è salvato per miracolo.
Più vicino di tutti è andato Jodar che ne ha giocate 24.
Ho guardato le partite giocate da 3 giocatori che giocano quasi tutti i tornei.
Da Indian Wells:
J.M. Cerundolo ha giocato 19 partite (11 ATP – 7 challenger)
Darderi ha giocato 18 partite
Cobolli ha giocato 17 partite
Sinner ha giocato 29 partite, tutte nei 1000 quindi ai massimi livelli.
Se ci fossero state le condizioni climatiche dell’anno scorso, più vicine alle medie solite di Parigi, penso che non avrebbe avuto problemi. La tenuta fisica era l’unica vera incognita, peccato davvero non sia riuscito a fare i 4 punti necessari, ma inutile rimuginare. Ci si vede a Wimbledon, speriamo più riposato e determinato come sempre.
Piange il cuore per l’accaduto, ma l’aver vinto tutti i master 1000 sulla terra mi consola. Il Roland Garros per me avrà un nuovo vincitore, chissà se Zverev coglierà l’occasione o se Rafa Jodar si aggiungerà alla lista degli spagnoli che qui hanno piantato bandiera.
Azz…e adesso il Djoker diventa il favoritissimo, per lui l’occasione di vincere un ultimo GS, per Zverev e Ruud anche per vincere il primo…
Probabilmente qualche vertigine da ipotensione.
Da quel momento gli sono piombati addosso, 3 mesi di fatiche, anche dal punto di vista mentale
in una conversazione segreta tra Vagnozzi e Sinner emerge la vera ragione della crisi: 🙄
https://www.youtube.com/watch?v=WB5qfgwhWcA
ps: ti voglio bene, Jannik, grazie di tutto
Leggo molti commenti con diagnosi da divano: attacchi d’ansia, attacchi di panico, il caldo ecc Ovviamente è libero o meno di ‘esporsi’ quanto preferisce nelle spiegazioni nelle conferenze stampa (ammesso che lui conosca la vera natura del problema) e all esterno nulla è dovuto in questo senso. Ha ancora un intera carriera davanti e il primo stop dopo un periodo favoloso non inficia per nulla la grandezza del giocatore.
La vita è piena di incidenti di percorso, oggi è andata così ma non si può pretendere di vincere sempre. Per questo bisogna gioire quando si vince, nulla è scontato. Sempre forza Sinner, grazie per tutto. Sarò sempre con te anche quando non vincerai più una partita
L’attacco di panico poteva essere plausibile a Roma con Medvedev che lo stava battendo ma qui c’entra poco, la partita era in controllo e l’aveva praticamente quasi chiusa. Le ragioni specifiche non le sa neppure lui, esprime la situazione generale che percepiva. E’ evidente che Jannik è una macchina che ha bisogno di avere tutti i parametri fisici al meglio, nel tempo ha imparato a gestire le situazioni di crisi altrimenti le partire con Rune e Spizzirri le avrebbe perse. Oggi non è riuscito ad uscirne, è il tennis e può succedere (lo ripete sempre anche lui ma non gli crede nessuno).
Il discorso che ha giocato alle 12,00 è improponibile, i top player come lui sono già avvantaggiati nel giocare sempre nel campo centrale e non sarebbe stato corretto farlo giocare ancora di sera, va bene il tifo ma non si può esagerare.
Sinner non vuole dire cosa è successo, per questo è evasivo durante le interviste. È un suo diritto. Non sono un medico, ma provo a riassumere i vari episodi di malessere: le condizioni climatiche contano e non, nel senso che a Wimbledon contro Medvedev non faceva un gran caldo, ma Sinner era preoccupato per la vicenda Clostebol, che ancora non era stata rivelata, e quindi quei grandi turbamenti gli hanno provocato quel malore, è molto comprensibile. A Shanghai fece un caldo torrido terribile e gli son venuti i crampi, anche in quel caso, comprensibile. Si sentirono male tanti altri giocatori. A Cincinnati contro Alcaraz scese in campo visibilmente debilitato, non si reggeva in piedi, ma non si sa per quale vero motivo, forse un virus. Contro Spizzirri agli AO 2026 ha patito il caldo torrido, tuttavia lui stesso spiegò che c’era anche una componente mentale in questi malori. Contro Medvedev a Roma si è verificato un malore ancora diverso, faceva fatica a respirare, come se gli mancasse aria. Quello di oggi è più simile a ciò che si verificò in Australia. La caratteristica comune a tutti questi malesseri (quello di Wimbledon contro Med è a parte) è che arrivano all’improvviso, proprio mentre lui ha il controllo del match. Non saprei minimamente avanzare delle ipotesi. È un vero peccato! Spero che Sinner possa subito rifarsi a Wimbledon! Forza campione! Forza!
Jannik non è un robot, quelli li vedi al cinema; è un ragazzo che si può solo ammirare che ha avuto un problema fisico, anche mentale probabilmente dovuto a stress, emozioni, sovraccumulo di tensione. E per tutti quelli che lo sbeffeggiano, dovete solo vergognarvi di esistere, piccole nullità che dobbiamo anche leggere. Questo è triste, non certo una sconfitta tra mille favolosi momenti di vero sport.
È andata così Jannik. Capita.
Ci si rivede a Wimbledon, nello spprt si vince e si perde, fortunatamente.
A livello tecnico e atletico non ha nulla da invidiare ai Big 3, ma come resistenza è abbastanza distante, non è neanche detto che la cosa possa migliorarla più di tanto, se è genetica quella è.
Dovrà vincere gli slam 3-0 quando giocherà nelle sessioni diurne.
Pero’ non c’e’ la controprova. Io non credo al 100% alle dichiarazioni di Jannik, il colpo do sole c’e’ stato, il malessere c’e’ stato, improvviso, una sciabolata. Ma come aveva dominato fino al crollo? Alla grande, come al solito. In crollo c’e’ stato e Devo capirne le cause, non si puo’ solo dire che ha giocato tanto e che il caldo non centra, c’e’ dell’altro, ne sono certo.
E l ultima cosa è per i viscidi ,topi di fogna,che nelle disgrazie vengono fuori a gioire,ecco perché questo è un paese dove non vivere, siamo un popolo di frustrati,che godiamo delle disfatte ,che gufiamo sempre, tifiamo gli spagnoli, russi,francesi, chiunque,basta che non sia italiano…
Hai ragione ma per i francesi vale la presunzione di dolo
Al nostro patrimonio sportivo , Sinner,serve Alcaraz per questo,non per migliorare,ma per non avere troppe aspettative su di lui,per essere più leggero di testa,qui doveva vincere per forza,a Roma doveva vincere per forza.. questo per forza lo va a destabilizzare, è umano e me lo tengo così a vita
Jannik sei una leggenda grazie, riprendi le forze Wimbledon arriva presto.
Questo commento lo devi fare dopo la finale di Roma e le 30 partite vinte consecutive. Non puoi uscire dal tombino al primo malessere in una giornata torrida.
@ Tristanlove11 (#4626133)
o forse è solo che scopa troppo poco
@ manolo (#4626120)
ah che belle le caprette che gli fanno ciao come ad heidi
e poi a Londra si rivince
La mia opinione personale,sono un ammiratore di Sinner, allora Medvedev a Wimbledon,Rune a Australian Open,Spizziri Australian Open, Medvedev a Roma, oggi, secondo me sono attacchi di panico per troppo stress ,il fisico crolla e non riesce a meno di miracoli a rimettersi in sesto entro poco,per questo non da mai troppi dettagli… è il suo tallone di Achille.
@ Lorenzo (#4626102)
Ahahahhahaha in effetti sono l’unico a tifare nel mondo….Grazie ora mi hai illuminato, sara preziosissimo il tuo consiglio per il proseguio della mia esistenza!
@ Giampieur (#4626044)
@ Giampieur (#4626044)
a) Nole ha 40 anni adesso
b) solo 2 anni fa Nole ha giocato Parigi Wimbledon Olimpiadi di fila e poi … certo si si è concentrato sugli slam ma a circa 40-2 anni 🙂
ha perso. è umano. punto.
e se non avesse giocato e vinto tutti i 1000 e oggi avesse avuto lo stesso problema?
ogni giorno è un giorno diverso ed oggi sarebbe capitato anche se fosse stato fermo a Madrid e/o Roma …
Ciao jannick ora ti aspettano le tue care montagne e l’abbraccio della tua famiglia…non c’è miglior ristoro,per ricaricarsi di energia positiva .
Poi passerai dal verde dei prati alpini al verde di Wimbledon più forte di prima..
Forza sempre volpe della Pustertal
Era vuoto ma sarebbero bastati 5 minuti per arrivare al terzo turno..ma questa è la vita..
Grazie grande campione di aver dimostrato al mondo intero cosa vuol dire onorare lo sport,il pubblico e tutti i tuoi appassionati tifosi…inoltre con umiltà hai dimostrato al mondo che sei un essere umano come tutti gli altri e mi dispiace leggere commenti che parlano di panico,stress e tua incapacità di sopportare cambiamenti climatici duri e avversi. Sei un uomo vero prima che un grande campione e meriti rispetto assoluto…ora riposa, ricarica il serbatoio di energia positiva accanto alle persone che ti vogliono bene.
Ci vediamo alla prossima sicuro che riempirsi nuovamente di gioia i nostri cuori
Un abbraccio grande
Ti voglio bene
Ma dai, secondo me quest’anno ha fatto bene a voler vincere tutti i 1000.
Vedrai che adesso che li ha completati si concentrerà principalmente sugli Slam.
@ FabioR (#4626094)
Il problema è che a tennis non si dovrebbe tifare ma solo ammirare .
Va bene,ma non possono farlo giocare solo di sera.
Le condizioni climatiche avverse fanno parte da sempre di una sfida da superare,per dimostrare di essere un top a tutti i sensi,tutti i campioni del passato hanno giocato e vinto in qualsiasi condizioni,se ha punti deboli è un problema.
Anzi,l’aver deciso di cambiargli orario contro un giocatore scarso(così almeno mi è parso dai commenti), è stato un venirgli incontro,a tutti capiterà di dover giocare a mezzogiorno,ma a lui era toccato in un match facile,non insidioso.
6-3 6-2 5-1 di che stiamo a parlare?
A questo punto sembra inevitabile che Nole faccia 25. Non si farà di certo scappare l’occasione.
Le mazzate peggiori, chiaramente da tifoso e profondo amante del tennis, le prendo sempre al RG con Jannik…quella dell’anno scorso ovviamente resta la piu ferale….ma questa non ci va troppo lontano. Purtroppo quando tifi un fenomeno e per n motivi perdi re ne fai meno una ragione perche l’aspettativa è sempre altissima. Il paradosso è che in questi casi per un attimo pensi all’adagio che si stava meglio quando si stava peggio. “Filosofia” spicciola a parte fa male male ma quello che abbiamo conosciuto di Jannik finora è che da una sconfitta, se questa possiamo definirla tale, ha sempre trovato la chiave per rinascere sportivamente. Passerà..
Domani mettono ancora zverev in serale….djokovic fonseca che invece è il match clou alle 15 e 30 al caldo….quindi il “superprotetto ” ( lo hai scritto tu Kenobi,vero ? ) djokovic per la seconda volta consecutiva gioca al caldo…..
Così parlò zaharatrusta…..anzi Kenobi
Forza Jannik!
Se non altro aver completato il Career Golden Masters significa che potrà gestire i 1000 come meglio crede. Dal 2027 Madrid lo salterà praticamente d’ufficio (o Monte-Carlo se il Sunshine Double dovesse stancare più del dovuto)
I francesi stanno gongolando per i successi di oggi e soprattutto quelli che verranno…oggi hanno fatto fuori Sinner mettendolo al caldo…poi hanno trovato l’astro nascente Kouame…poco fa Magnier ha vinto la terza tappa del giro e con essa anche la maglia ciclamino…sabato il Psg vincera’ la Champions e la Francia a luglio il mondiale di calcio ma soprattutto faranno di tutto per vincere il Tour con Seixas dopo 40 anni!!!
Ovviamente, come succede sempre, non ci dice un cavolo di cosa sia successo, stamattina non stavo tanto bene, stanotte ho dormito male, poi però per un’ora e mezza non ha fatto vedere la palla a Cerundolo. Francamente mi sembra fumo negli occhi. La ragione la sa lui ed il suo staff, ci lavoreranno e troveranno soluzioni. Ma dire che il caldo non c’entrava mi sembra francamente una belinata…
Veramente non ha detto così….sei tu che lo interpreti in questo modo e lo spacci pure x verità….non lo sa neanche lui,potrebbe e non potrebbe…ma x te invece è così…..bravo
Come immaginavo: non era il caldo
Forse il caldo lo ha fatto anche scattare prima però il caldo ti fa venire i crampi, o un colpo di calore con possibilità di svenimento
Cioè io ho visto Sinner in match dove il caldo lo ha assalito: lo vedi già dallo sguardo che lui inizia a sentirsi isolato, ha occhi semichiusi e cammina ciondolante, oggi invece per tutta la partita aveva comunque gli occhi molto svegli o attenti e infatti parlava anche col suo angolo(un colpo di calore prima di tutto ti dà alla testa) in maniera lucida
Caro Jannik, il serbatoio era vuoto…tutto qui…farai tesoro anche di questo…grazie di esistere!
E ho capito Jannik però, magari, quando qualcuno considerava di saltare qualche 1000 su terra non sosteneva, alla luce dei fatti di Parigi, proprio una cosa assurda.. sia chiaro, la “campagna” primaverile dei 1000 è stata pazzesca e da fenomeno, ma se poi il prezzo da pagare è crollare al Roland Garros dispiace e non poco.. ora riposo, meritatissimo e via bell’incazzati per Wimbledon e Us Open, forza Jan!
quindi niente 5 set….niente caldo….niente organizzazione discutibile…..niente scuse…..sinner sinonimo di mito
Ha tutto il diritto di non dire cosa avesse, se lo sa, però dopo che ha chiesto MTO non è stato trattato , non è iniziato a passare il tempo e lo ha potuto chiedere a game in corso come fosse un infortunio acuto.
Non ho visto ulteriori trattamenti, pasticche o altro, solo che si teneva la gamba ed era poco lucido.
Non cita Roma e a mio avviso perché è parente questo malessere.
Non sapremo mai cosa sia stato , però è successo dopo più 2 ore non poco dopo.
Inoltre anche nel match di esordio ha cercato di accorciare gli scambi e con Ruud ha avuto un primo set ondivago per il suo livello.
Qualcosa che si porta dietro.
Non sapremo mai cosa è successo , la salute è cara che la preservi, ma spero non succeda di nuovo in uno Slam.
Bisogna imparare da questo ragazzo, chiunque non avrebbe finito la partita. Senso enorme di educazione verso gli spettatori. Tanto di cappello
un’altra idiozia…
E’ molto strano, le condizioni che descrive avrebbero dovuto limitarlo sin dall’inizio e, comunque, non provocarne un crollo così netto e improvviso. Questo non significa che ce la racconti, per carità, ma forse che psicologicamente subisce queste situazioni e, improvvisamente, il sentirsi impotente ne azzera letteralmente le energie. Non sono certo un esperto, e’ solo una mia impressione e la manifesto perché non e’ la prima volta che mi viene da pensarlo, dopo altri episodi più o meno simili. Mi auguro che, qualunque sia il problema, lo affronti e lo superi con la sua indiscussa determinazione e dedizione.
Franzosi invidiosi e di kakka
Sapevano che l’unica kryptonite di Jannik era il caldo (qui, anche se concausa) e l’hanno messo alle 12
Ricordatevi il 2023 a Parigi Bercy, cosa fecero i galletti rosikoni
Ci hanno riprovato e gli è andata bene
Menomale che ha vinto a Roma!!!
Una giornata con un tristissimo epilogo… ma dobbiamo esser positivi e vedere il bicchiere sempre mezzo pieno…. abbiamo il N.1 al Mondo con migliaia di punti di vantaggio suvvia (pensate come si possano sentire al confronto in questo periodo i tifosi di Carlos)… sempre grazie di esistere Jannik….
Ah quindi il caldo non c’entrava niente stavolta, si sentiva già strano da stamattina.
Vabbè può succedere purtroppo, sono umani non robot.
Ora riposo e poi testa a Wimbledon. Grazie di tutto Jannik!
Va detto: un maggio-giugno senza Sinner a Parigi né l’Italia ai mondiali non va augurato nemmeno al peggior baretto.
Ora, a parte le facili rime, proviamo a capirci qualcosa. Dopo mesi di schiumate, su duro e terra, Sinner ha scelto di andare a Roma per non deludere il suo pubblico, senza risparmiarsi. Bambini, abbonamenti, famiglie etc. Questa è una visione romantica, ma potrebbe essercene un’altra, ovvero sponsor e obblighi. Io, ovvio, sogno la prima.
Oggi pomeriggio, dispiace per il ragazzo, ragazzo gentile e mite, un mite diventato oggetto di chi, equivocando, è disperatamente in cerca di miti. Paese curioso, questo, dove da sempre si tende a cercare un salvatore della patria, se non a servire e idolatrare. Il risultato, almeno per me, è che i destinatari di cotanto fanatismo (vedi Sinner e Camilleri, per dirne due, onnipresenti su tv e bancarelle tricolori) diventano figure da smontare, anzi, personalità e figure pubbliche da smontare. Andare controcorrente, suggeriva De André. Da Camilleri a Sinner, è tutto un doversi difendere dal fanatismo di chi, vero male italico, è sempre alla ricerca dell’uomo forte che scaccia i mali.
Nulla contro i due uomini, ci mancherebbe. Anzi, c’è ne fossero altri.
Contrastare non i Sinner e i Camilleri, ma l’idea che l’uomo medio si fa dei Sinner e dei Camilleri.
Rimettiti presto
Si vince wimbledon, ha un mese di tempo x recuperare e arrivare al top
Mi spiace da morire… ma il prossimo anno più cazzuti ancora e magari con un Madrid in meno!!!
Ji hanno tirato il colpo gobbo i francesi….
Federer e Nadal decidevano loro l’orario
Aaaah che male, Jannik mio.
Grazie lo stesso, ci vediamo a Londra
Ricordo quando qui facevate i festoni di gioia quando PANICHI che lo ha portato a quasi vincere una finale di 6 ore contro uno dei piu grandi atleti della storia è stato CACCIATO per far tornare quello che gli ha quasi rovinato la carriera….
Le dichiarazioni di Sinner post match fanno aumentare invece che spiegare i dubbi su cosa realmente abbia avuto. Non può parlare di stanchezza dalla mattina se poi stracomandi 3 set e poi finisci la benzina all improvviso. E dici che il caldo non c entra niente. Tutto tutto molto strano. Sembra esaurimento da stress o crisi di panico. Ma si può dichiarare?: è stata una giornata difficile” se inizi dominando 2 set e quasi vinto? 6-3 6-2 5-1. Sembrano le dichiarazioni di chi perde dopo una lotta alla pari di almeno di 3 ore e mezza/4. Dichiarazioni stranissimr. Nasconde qualcosa di mentale
Ecco appunto inutile che criticate chi dice la verità.. se ha perso oggi è perché ha puntato troppo ai tornei mille senza capire che la cosa più importante sono gli slam e non li vince da 1 anno.. basta rinunciasse a qualche torneo visto che arriva sempre in fondo e si concentrasse come djoker su quello che conta di più! Un fenomeno così merita sfilze di slam..ti aspettiamo a Wimbledon!