Roland Garros, polemica su Sinner: Courier attacca la decisione di farlo uscire dal campo per il malore

Il match di Jannik Sinner al Roland Garros lascia in eredità non solo il risultato, ma anche una polemica destinata a far discutere. Durante l’incontro, l’azzurro ha iniziato ad accusare giramenti di testa, crampi e sintomi riconducibili a un colpo di calore, tanto da chiedere assistenza e lasciare momentaneamente il campo per recarsi negli spogliatoi.

Una decisione autorizzata dalla giudice arbitro, ma che non è passata inosservata. In particolare, Jim Courier, durante la telecronaca, ha criticato duramente quanto accaduto, mettendo in dubbio la gestione dell’episodio e sollevando il tema dell’equità regolamentare.

“Sono crampi, chiaramente. Le regole non sono le stesse per i top player. Aurelie Tourte e la FFT dovranno dare spiegazioni su quanto accaduto. Far uscire un giocatore per essere valutato va oltre i limiti dell’equità”, ha dichiarato Courier, con parole molto nette.

Il punto centrale della discussione riguarda la possibilità concessa a Sinner di lasciare il campo in un momento delicato del match per essere valutato lontano dal terreno di gioco. Secondo Courier, una scelta del genere rischia di creare un precedente e di alimentare il sospetto che i giocatori di vertice possano ricevere una gestione diversa rispetto agli altri.

La polemica, però, va letta anche alla luce del regolamento. Le norme consentono infatti a un giocatore di recarsi in bagno o negli spogliatoi in presenza di determinate condizioni fisiche, tra cui crampi o sintomi compatibili con un colpo di calore. Proprio questo aspetto rende la vicenda più complessa: da una parte la percezione di chi ha visto l’episodio come un vantaggio concesso al numero uno, dall’altra la necessità di tutelare la salute dell’atleta.

Sinner, in quel momento, era evidentemente in difficoltà. Il caldo parigino, già protagonista nei primi giorni del torneo, ha messo sotto pressione diversi giocatori e ha riaperto il dibattito sulla gestione delle condizioni estreme negli Slam. Quando un atleta manifesta sintomi di malessere, il confine tra assistenza medica necessaria e vantaggio competitivo diventa spesso sottile.

Va però sottolineato un aspetto non secondario: nonostante la possibilità di lasciare momentaneamente il campo, Sinner ha poi perso comunque la partita. L’episodio, dunque, non ha cambiato l’esito finale dell’incontro, ma ha comunque acceso una discussione sulle procedure e sull’applicazione delle regole nei momenti di emergenza fisica.

Resta il fatto che le parole di Courier hanno dato ulteriore forza alla discussione. L’ex campione americano non ha contestato soltanto la condizione fisica di Sinner, ma soprattutto la procedura adottata e la necessità di una spiegazione chiara da parte degli organizzatori.

Il caso rischia quindi di avere una coda importante nelle prossime ore. La FFT e gli ufficiali del torneo potrebbero essere chiamati a chiarire meglio cosa sia stato autorizzato, in base a quale norma e con quali modalità.

Per Sinner, intanto, resta la delusione di una sconfitta maturata in una giornata fisicamente complicata. Ma al Roland Garros il suo malore ha aperto un nuovo fronte: quello delle regole, della loro applicazione e della percezione di equità tra i giocatori. Una polemica che, come spesso accade nei grandi tornei, rischia di continuare anche fuori dal campo.





Francesco Paolo Villarico