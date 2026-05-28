Arnaldi doma Tsitsipas e vola al terzo turno a Roland Garros: il ligure ritrova il suo tennis migliore

Grande vittoria di Matteo Arnaldi che supera in quattro set Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6(2) 5-7 6-3 6-2 e conquista il terzo turno del Roland Garros. Un successo pesante non soltanto per il prestigio dell’avversario, ma soprattutto per il modo in cui è maturato. Il ligure ha giocato una partita tatticamente quasi perfetta, dominando per lunghi tratti l’ex numero 3 del mondo e finalista a Parigi nel 2021. Il piano partita era chiaro e Arnaldi lo ha eseguito con grande disciplina: martellare il rovescio a una mano del greco, storicamente il lato più vulnerabile del suo gioco, impedendogli di girarsi sul dritto e prendere il comando degli scambi. Quando ci è riuscito, il sanremese ha controllato il match da fondo campo, imponendo ritmo e profondità. La sensazione, al di là del punteggio, è che Arnaldi abbia avuto in mano l’incontro per gran parte della serata. Anche nel secondo set, l’unico perso, il ligure era scappato sul 3-0 prima di subire il ritorno dell’ellenico. Sul 5-5 sono arrivati un paio di errori non forzati che hanno consegnato il break a Tsitsipas e, di conseguenza, il parziale. Un passaggio che in passato avrebbe potuto lasciare strascichi. Stavolta no. Arnaldi è rientrato in campo per il terzo set come se la partita fosse appena iniziata. Dopo oltre due ore di gioco ha ritrovato intensità, aggressività e qualità negli spostamenti, mentre dall’altra parte della rete Tsitsipas ha iniziato lentamente a spegnersi. Il greco, ormai lontano dal giocatore che raggiungeva finali Slam e occupava stabilmente le prime posizioni del ranking mondiale, è apparso in evidente difficoltà negli spostamenti laterali. Sempre meno efficace nel trovare il dritto, ha finito per subire la pressione costante dell’azzurro. Sul campo 14, completamente esaurito e trasformato in una piccola arena, Arnaldi ha progressivamente preso il controllo dell’incontro. Dopo un primo set equilibratissimo, deciso soltanto al tie-break, il ligure ha mostrato una solidità superiore da fondo campo.

Il set inaugurale si è giocato quasi esclusivamente sui turni di battuta. Pochi scambi lunghi, tante prime di servizio e occasioni rare. Tsitsipas ha compromesso il tie-break con un doppio fallo e uno smash spedito in corridoio, regalando ad Arnaldi il vantaggio iniziale.

Nel secondo parziale il ligure sembrava pronto a scappare definitivamente, ma il greco ha trovato un sussulto d’orgoglio. Ritrovato il dritto e una migliore efficacia al servizio, è riuscito a ribaltare una situazione che sembrava compromessa.

La svolta definitiva è arrivata nel terzo set. Arnaldi ha alzato nuovamente il livello del palleggio, ha aggredito la seconda di servizio dell’avversario e ha trovato il break che ha spezzato l’equilibrio. Da quel momento il match è scivolato sempre più verso la parte dell’azzurro.

Nel quarto set la superiorità di Matteo è diventata evidente. Tsitsipas ha continuato a soffrire sulla diagonale di rovescio, incapace di contenere la pressione dell’italiano. Il break del 3-2 ha aperto la strada, il doppio break del 5-2 ha chiuso virtualmente la partita. Quando è andato a servire per il match, Arnaldi ha avuto un ultimo piccolo brivido, annullato però con personalità grazie a una splendida palla corta e a un servizio vincente che ha messo il punto esclamativo sulla sua prestazione.

Per il ligure arriva così il terzo turno del Roland Garros, dove lo attende il belga Raphael Collignon, numero 62 del ranking mondiale. Un avversario da non sottovalutare, ma dopo il livello mostrato contro Tsitsipas la sensazione è che Arnaldi possa guardare avanti con fiducia. La strada è ancora lunga, ma il tennis visto sul campo 14 è quello dei giorni migliori.

La cronaca (punto a punto)

1.set Inizia a servire Tsitsipas che deve difendere subito una palla break 1-1. Tiene il servizio Arnaldi che annulla due break point 1-1. Sul 2 pari Arnaldi guadagna 4 palle break tutte annullate dal greco che continua la corsa in testa 3-2. Il ligure non ha problemi a tenere il servizio 3-3 Due giochi tranquilli per entrambi, Tsitsipas resta avanti 4-3. Arnaldi serve un’ottima prima. Risponde profondo Tsitsipas 15-15. Male con il dritto Matteo 15-30. Due ottime prime, Tsitsipas in difficoltà sulla risposta 40-30. Ancora una prima 4-4. Stasera il servizio di Tsitsipas funziona un solo 15 ceduto 5-4.

Pochi scambi Arnaldi si apre subito il campo con il servizio 5-5. I servizi la fanno da padrone. Il greco lascia un solo quindici e si assicura il tie-break 6-5. Due ottime prime del ligure 30-0. Gioca dietro il paletto della rete Arnaldi 40-0. Gioco a zero 6-6. Tie-break. A rete Tsitsipas 1-0. Smash vincente di Arnaldi 1-1. Ottima prima Matteo avanti 2-1. Doppio fallo-1 Arnaldi. Sbaglia lo smash il greco, 4-1 Arnaldi. Palla lavorata di Matteo, Stefanos accorcia 5-1. Si cambia. Rovescio lungolinea vincente di Tsitsipas 5-2 Arnaldi. Stecca il dritto Stefanos, quattro set-point. Schiaffo al volo out primo set Arnaldi 7-6(2) in 59 minuti.

2.set Arnaldi alla battuta. Due errori di Stefanos 30-15. Un dritto fuori ed un doppio fallo rimettono in corsa il greco 30-30. Passante di Tsitsipas, palla break. Arnaldi annulla con il dritto in contropiede. Bella smorzata, vantaggio per il ligure. Serve and volley 1-0. Spinge con il dritto Tsitsipas 15-0. Splendida smorzata di Arnaldi 15-15. Regalo di dritto di Tsitsipas 15-30. Risposta vincente due palle break 15-40. Contropiede del greco 30-40. Fuori il rovescio di Matteo 40-40. Ottimo lungolinea, palla break. Riga di Arnaldi, break 0-2. Prima vincente 15-0. Fuori misura Tsitsipas due scambi e mette fuori 30-0. Ace 40-0. Serve and volley, break confermato a zero 3-0. Ace 15-0. Male Arnaldi, gratuito di rovescio 30-0. Smash vincente 40-0 gioco a zero per Tsitsipas 1-3. Un errore per parte 15-15. Dritto vincente del nativo di Atene 15-30. Brutto errore di Arnaldi, due palle break 15-40. Risposta out 30-40. Sbaglia il dritto Arnaldi, break 3-2. Dritto in rete di Tsitsipas 0-15. Distribuisce bene il greco 15-15. Servizio e dritto 30-15. Tsitsipas è cresciuto e comanda con il dritto 40-15. Arnaldi in confusione, Tsitsipas pareggia il conto 3-3. Risposta out 15-0. Regala con il dritto Tsitsipas 30-0. Ottima risposta 30-15. Male in uscita dal servizio Arnaldi che è calato molto 30-30. Matteo Dritto vincente 40-30. Serve and volley Arnaldi avanti 4-3. Tsitsipas gioca bene col dritto 15-0.Bene a rete Arnaldi 15-15. Molto impreciso Arnaldi. 30-15. Ottimo smash di Tsitsipas 40-15. Prima vincente 4-4. Spinge sul rovescio Arnaldi 15-0. Fuori misura Arnaldi 15-15. Smash vincente 30-15. Ace 40-15. Ottima prima 5-4. Tsitsipas serve per restare nel set. Servizio e dritto 15-0. Dritto out 15-15. Ace al centro 30-15. Serve bene Tsitsipas 40-15. Gioco a zero 5-5. Spinge in risposta il greco 0-15. Ottimo rovescio lungolinea in ritardo Arnaldi 0-30. Pasticcia da fondo Matteo, tre palle break 0-40. Dritto out, break 5-6. Tsitsipas serve per il set. Servizio e dritto 15-0. Ottima passante di Stefanos 30-0. Male la palla corta di Arnaldi tre set-point 40-0. Set Tsitsipas 7-5 in 52 minuti.

3.set Arnaldi al servizio. Il ligure lascia un solo 15 a Tsitsipas 1-0. Il greco tiene il gioco di battuta 1-1. Ancora due ottime prime di Arnaldi che ha ritrovato il ritmo da fondo 2-1. Due errori di rovescio di Tsitsipas 0-30. Servizio vincente 15-30. Risponde profonda Arnaldi due palle break 15-40. Risposta out 30-40. Arnaldi costringe all’errore Stefanos break 1-3. Conferma il break il ligure 4-1. Araldi sembra un altro giocatore più aggressivo, più incisivo. Tsitsipas ritrova la prima e resta in corsa 2-4. Arnaldi serve bene, martella il greco sul rovescio e consolida il break 5-2. Gioco a zero per Tsitsipas che resta in scia 3-5. Serve per il set Arnaldi. Tsitsipas prendo il comando da fondo con il dritto 0-15. Ora è Arnaldi che sposta l’avversario. Dritto vincente 15-15. Due errori a testa 30-30 . Servizio e dritto contropiede, set-point 40-30. Chiude il set Arnaldi 6-3 in 40 minuti.

4.set Al servizio Tsitsipas. Arnaldi stampa un’ottima palla corta 0-15. Contropiede di Tsitsipas 15-15. Servizio e schiaffo al volo 30-15. Ancora una prima per Tsitsipas 40-15. Servizio ok 1-0. Sbaglia il dritto Arnaldi 0-15. Prima vincente 15-15. Ancora un’ottima prima 30-15. Arnaldi chiude con il dritto 40-15. A segno Tsitsipas in risposta 40-30. Gioca corto Arnaldi, Tsitsipas a rete 40-40. Tsitsipas sbagli il rovescio, vantaggio Arnaldi. Gioca corto Matteo, parità. Chiude a rete Arnaldi 1-1. Il servizio la fa da padrone, Tsitsipas è imperiale 2-1. Comanda da fondo Arnaldi. 40-15. Sulla diagonale di rovescio Tsitsipas non tiene il palleggio 2-2. Errore da fondo di Tsitsipas 0-15. Risposta fuori di Matteo 15-15. Fuori il rovescio del greco 15-30. Fuori il dritto di Tsitsipas, due palle break 15-40. Doppio fallo arriva il break 2-3. Palla corta in rete di Tsitsipas 15-0. Il nastro aiuta il greco 15-15. Rovescio out, 30-15. Servizio e smash 40-15. Prima vincente, Arnaldi conferma il break 4-2. Due risposte profonde, Tsitsipas lenta ad uscire dal servizio 0-30. Recupera uno smash Arnaldi, poi passante magnifico tre palle per il doppio break 0-40. Risposta sui piedi doppio break 2-5. Arnaldi serve per il match. Spinge da fondo Arnaldi 15-0. Ancora una prima 30-0. Ace tre match-point. Serve and volley out 40-15. Due righe di Tsitsipas 40-30. Dritto fuori 40-40. Palla corta perfetta match-point. Servizio vincente 6-2 Arnaldi al terzo turno.

Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

Matteo Arnaldi vs Stefanos Tsitsipas

