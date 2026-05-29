Roland Garros, bufera su Vallejo dopo le parole sul Giudice di Sedia – “Doveva dirigere un uomo”. La parte alta del tabellone si apre agli “outsider”. Kouamé e Parry chiedono il turno mattutino – vogliono vedere la finale del PSG

Il Roland Garros 2026 continua a vivere giornate ad altissima tensione, dentro e fuori dal campo. Dopo la spettacolare vittoria di Moise Kouamé contro Adolfo Daniel Vallejo, arrivata al termine di una battaglia durissima, sono state soprattutto le parole del paraguayano a far discutere.

Vallejo, sconfitto dal giovane francese in cinque set, ha criticato duramente la gestione dell’incontro da parte della giudice di sedia Ana Carvalho. Dichiarazioni che hanno subito acceso la polemica, anche per il contenuto particolarmente delicato.

Secondo quanto riportato da ClayTennis, Vallejo avrebbe affermato che la giudice non avrebbe gestito bene la partita, aggiungendo una frase destinata a far discutere: “Questo tipo di partite dovrebbe arbitrarlo un uomo, è molto difficile che una donna abbia la forza per andare contro un pubblico così intenso”.

Parole decisamente infelici e controverse, che rischiano di oscurare anche il valore sportivo di una partita splendida. Kouamé, sostenuto da un pubblico francese molto caldo, ha firmato una delle vittorie più emozionanti del torneo, confermando di essere una delle grandi storie di questa edizione.

Il tema dell’ambiente e della pressione del pubblico è reale in uno Slam come il Roland Garros, soprattutto quando in campo c’è un giovane talento di casa. Ma le dichiarazioni di Vallejo hanno spostato il discorso su un terreno molto più delicato, quello del ruolo e dell’autorevolezza degli arbitri, con un riferimento al genere che ha inevitabilmente generato reazioni.

Intanto, proprio Moise Kouamé potrebbe essere protagonista anche di un altro curioso intreccio nella giornata di sabato. Il programma del Roland Garros dovrà infatti convivere con un evento sportivo di enorme richiamo mediatico: la finale di Champions League di calcio, resa ancora più importante in Francia dalla presenza del PSG.

Kouamé e Diane Parry, entrambi grandi tifosi del club parigino, sarebbero intenzionati a chiedere agli organizzatori di giocare in sessione mattutina, in modo da poter poi seguire la finale. Un dettaglio curioso, ma che racconta anche quanto la presenza del PSG possa incidere sull’atmosfera sportiva della capitale francese.

Sul piano tennistico, però, la notizia più clamorosa resta il terremoto nella parte alta del tabellone maschile. L’eliminazione di Jannik Sinner ha spalancato scenari completamente inattesi e ha reso la corsa alla finale molto più aperta di quanto si potesse immaginare alla vigilia.

La caduta di diversi favoriti ha prodotto una situazione quasi incredibile: uno tra questi sedici giocatori raggiungerà la finale del Roland Garros 2026. Un elenco sorprendente, con tanti nomi inattesi e pochissimi riferimenti abituali delle fasi finali Slam:

Juan Manuel Cerúndolo, Martin Landaluce, Matteo Berrettini, Francisco Comesana, Jaime Faria, Frances Tiafoe, Matteo Arnaldi, Raphael Collignon, Felix Auger-Aliassime, Brandon Nakashima, Moise Kouamé, Alejandro Tabilo, Flavio Cobolli, Learner Tien, Francisco Cerúndolo e Zachary Svajda.

Un quadro che fino a pochi giorni fa sarebbe sembrato difficilmente immaginabile. Tra i giocatori ancora in corsa in questa zona, Matteo Berrettini è l’unico ad aver già disputato una finale Slam, mentre Felix Auger-Aliassime rappresenta l’ultimo superstite dell’attuale top 10.

Per gli italiani si apre dunque una prospettiva interessante. Berrettini ha l’esperienza dei grandi palcoscenici, Arnaldi sta ritrovando fiducia e continuità dopo un periodo complicato, mentre Cobolli resta in corsa in una parte di tabellone diventata improvvisamente molto meno prevedibile.

Ma il Roland Garros, soprattutto dopo quanto visto negli ultimi giorni, ha ricordato a tutti che non esistono partite scontate. Kouamé è diventato il simbolo della nuova generazione francese, Cerúndolo ha firmato l’impresa contro il numero uno del mondo, e il tabellone maschile è ormai entrato in una dimensione quasi imprevedibile.





Francesco Paolo Villarico