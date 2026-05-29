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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 29 Maggio 2026
29/05/2026 09:24 5 commenti
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kranjska Gora (Slovenia), terra battuta – Quarti di Finale
10:00 Weis A. vs Sultanov K.
ITF M15 Kranjska Gora - 2026-05-25T00:00:00Z
Alexander Weis
0
6
3
Khumoyun Sultanov•
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Khumoyun Sultanov
3-1
Alexander Weis
0-15
15-15
15-30
30-30
2-1 → 3-1
Khumoyun Sultanov
15-0
30-0
40-0
2-0 → 2-1
Alexander Weis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Khumoyun Sultanov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Alexander Weis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Khumoyun Sultanov
0-15
15-15
40-15
5-2 → 5-3
Alexander Weis
15-0
30-0
40-0
4-2 → 5-2
Khumoyun Sultanov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Alexander Weis
15-0
30-0
40-0
2-2 → 3-2
Khumoyun Sultanov
30-0
2-1 → 2-2
Alexander Weis
15-15
1-1 → 2-1
Khumoyun Sultanov
15-15
30-40
0-1 → 1-1
12:00 Mueller C. vs La Vela G.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kutaisi (Georgia), cemento – Semifinali
09:00 Rossi L. vs Ursu V.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 20 (Tunisia), cemento – Quarti di Finale
11:00 Tabacco F. vs Dlimi Y.
ITF M15 Monastir - 2026-05-24T00:00:00Z
Yassine Dlimi•
15
0
Fausto Tabacco
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yassine Dlimi
15-0
15-15
0-1
Fausto Tabacco
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Tsaghkadzor (Armenia), terra battuta – Quarti di Finale
08:30 Bocchi L. vs Shebekin G.
ITF M15 Tsaghkadzor - 2026-05-24T00:00:00Z
Grigory Shebekin
6
7
Lorenzo Bocchi
4
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
1-0*
1-1*
2-1*
2-2*
3-2*
3-3*
4-3*
5-3*
6-3*
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Lorenzo Bocchi
15-0
30-0
40-0
6-5 → 6-6
Grigory Shebekin
15-0
30-0
30-15
40-15
5-5 → 6-5
Lorenzo Bocchi
15-0
15-15
30-15
40-15
5-4 → 5-5
Grigory Shebekin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Lorenzo Bocchi
15-0
30-0
40-0
4-3 → 4-4
Grigory Shebekin
15-0
30-0
30-15
3-3 → 4-3
Lorenzo Bocchi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Grigory Shebekin
15-0
30-0
40-0
2-2 → 3-2
Lorenzo Bocchi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Grigory Shebekin
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 2-1
Lorenzo Bocchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Grigory Shebekin
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
08:30 Bosio G. vs Iutkin I.
ITF M15 Tsaghkadzor - 2026-05-24T00:00:00Z
Ivan Iutkin
5
2
Gabriele Bosio
7
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Gabriele Bosio
15-0
30-0
40-0
2-5 → 2-6
Ivan Iutkin
0-15
30-15
40-15
1-5 → 2-5
Gabriele Bosio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Ivan Iutkin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
1-3 → 1-4
Gabriele Bosio
15-0
15-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Ivan Iutkin
0-15
15-15
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Gabriele Bosio
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Ivan Iutkin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
Gabriele Bosio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Ivan Iutkin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Gabriele Bosio
15-0
15-15
15-30
15-40
4-5 → 5-5
Ivan Iutkin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Gabriele Bosio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
09:30 Szymkowiak K. vs Binda A.
ITF M15 Tsaghkadzor - 2026-05-24T00:00:00Z
Kacper Szymkowiak•
A
3
Alexandr Binda
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kacper Szymkowiak
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1
Alexandr Binda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Kacper Szymkowiak
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Alexandr Binda
15-0
40-0
1-0 → 1-1
Kacper Szymkowiak
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Grado (Italia), terra battuta – Quarti di Finale
10:30 Oradini G. vs Ferrari G.
ITF M25 Grado - 2026-05-25T00:00:00Z
Giovanni Oradini
0
2
Gianmarco Ferrari•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gianmarco Ferrari
2-3
Giovanni Oradini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Gianmarco Ferrari
15-0
30-0
40-0
1-2 → 1-3
Giovanni Oradini
0-15
0-30
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Gianmarco Ferrari
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Giovanni Oradini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
12:00 Basile P. vs Ratti L.
Il match deve ancora iniziare
15:00 Crawford O. vs Sciahbasi M.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 15 (Tunisia), cemento – Quarti di Finale
11:00 Bertacchi A. vs Moyano L.
ITF W15 Monastir - 2026-05-24T00:00:00Z
Luciana Moyano•
0
0
Anastasia Bertacchi
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Luciana Moyano
0-2
Anastasia Bertacchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Luciana Moyano
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Oliva (Spagna), terra battuta – Quarti di Finale
11:00 Sziedat F. vs Mair L.
ITF W15 Oliva - 2026-05-24T00:00:00Z
Franziska Sziedat
30
1
Laura Mair•
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Mair
0-15
15-15
30-15
30-30
1-0
Franziska Sziedat
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Bol 2 (Croazia), terra battuta – Quarti di Finale
10:00 Zantedeschi A. vs Ce G.
ITF W35 Bol - 2026-05-24T00:00:00Z
Gabriela Ce
0
6
Aurora Zantedeschi
0*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
6-6
Gabriela Ce
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Aurora Zantedeschi
15-0
30-0
40-0
5-5 → 5-6
Gabriela Ce
0-15
0-30
15-30
15-40
5-4 → 5-5
Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
15-30
15-40
4-4 → 5-4
Gabriela Ce
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Aurora Zantedeschi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Gabriela Ce
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Aurora Zantedeschi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Gabriela Ce
0-15
0-30
0-40
2-1 → 2-2
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Gabriela Ce
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Aurora Zantedeschi
0-15
0-30
0-40
0-0 → 1-0
ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Zaragoza (Spagna), terra battuta – Quarti di Finale
18:30 Lazaro Garcia A. vs Ruggeri J.
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
5 commenti
@ ivan 89 (#4626594)
Comunque il tabacco nuoce in ogni caso alla salute 😉
Avete sbagliato Tabacco, oggi gioca Fausto non Giorgio come in foto
Redazione:la foto e’ di Giorgio Tabacco,eliminato martedi’ da Vasami’ a Vicenza ,mentre a Monastir gioca Fausto?
Bocchi non si riprende ,ha ancora in mente la Wanda… 🙄
Daje Jennifer!