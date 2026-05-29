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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 29 Maggio 2026

29/05/2026 09:24 5 commenti
Fausto Tabacco nella foto - Foto Sposito
Fausto Tabacco nella foto - Foto Sposito

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kranjska Gora (Slovenia), terra battuta – Quarti di Finale
10:00 Weis A. ITA vs Sultanov K. UZB

ITF M15 Kranjska Gora - 2026-05-25T00:00:00Z
Alexander Weis
0
6
3
Khumoyun Sultanov
0
3
1
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12:00 Mueller C. GER vs La Vela G. ITA

Il match deve ancora iniziare





ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kutaisi (Georgia), cemento – Semifinali
09:00 Rossi L. ITA vs Ursu V. UKR
Il match deve ancora iniziare





ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 20 (Tunisia), cemento – Quarti di Finale
11:00 Tabacco F. ITA vs Dlimi Y. MAR
ITF M15 Monastir - 2026-05-24T00:00:00Z
Yassine Dlimi
15
0
Fausto Tabacco
15
1
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Tsaghkadzor (Armenia), terra battuta – Quarti di Finale
08:30 Bocchi L. ITA vs Shebekin G. ---
ITF M15 Tsaghkadzor - 2026-05-24T00:00:00Z
Grigory Shebekin
6
7
Lorenzo Bocchi
4
6
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08:30 Bosio G. ITA vs Iutkin I. ---

ITF M15 Tsaghkadzor - 2026-05-24T00:00:00Z
Ivan Iutkin
5
2
Gabriele Bosio
7
6
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09:30 Szymkowiak K. POL vs Binda A. ITA

ITF M15 Tsaghkadzor - 2026-05-24T00:00:00Z
Kacper Szymkowiak
A
3
Alexandr Binda
40
1
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Grado (Italia), terra battuta – Quarti di Finale
10:30 Oradini G. ITA vs Ferrari G. ITA
ITF M25 Grado - 2026-05-25T00:00:00Z
Giovanni Oradini
0
2
Gianmarco Ferrari
0
3
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12:00 Basile P. ITA vs Ratti L. ARG

Il match deve ancora iniziare

15:00 Crawford O. GBR vs Sciahbasi M. ITA

Il match deve ancora iniziare





ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 15 (Tunisia), cemento – Quarti di Finale
11:00 Bertacchi A. ITA vs Moyano L. ARG
ITF W15 Monastir - 2026-05-24T00:00:00Z
Luciana Moyano
0
0
Anastasia Bertacchi
0
2
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Oliva (Spagna), terra battuta – Quarti di Finale
11:00 Sziedat F. GER vs Mair L. ITA
ITF W15 Oliva - 2026-05-24T00:00:00Z
Franziska Sziedat
30
1
Laura Mair
30
0
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ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Bol 2 (Croazia), terra battuta – Quarti di Finale
10:00 Zantedeschi A. ITA vs Ce G. BRA
ITF W35 Bol - 2026-05-24T00:00:00Z
Gabriela Ce
0
6
Aurora Zantedeschi
0*
6
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ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Zaragoza (Spagna), terra battuta – Quarti di Finale
18:30 Lazaro Garcia A. ESP vs Ruggeri J. ITA
Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

Henry (Guest) 29-05-2026 11:02

@ ivan 89 (#4626594)

Comunque il tabacco nuoce in ogni caso alla salute 😉

 5
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ivan 89 (Guest) 29-05-2026 11:01

Avete sbagliato Tabacco, oggi gioca Fausto non Giorgio come in foto

 4
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Henry (Guest) 29-05-2026 11:01

Redazione:la foto e’ di Giorgio Tabacco,eliminato martedi’ da Vasami’ a Vicenza ,mentre a Monastir gioca Fausto?

 3
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Henry (Guest) 29-05-2026 10:58

Bocchi non si riprende ,ha ancora in mente la Wanda… 🙄

 2
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demorpurgo (Guest) 29-05-2026 10:36

Daje Jennifer!

 1
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