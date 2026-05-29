Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Swiatek alza il livello a Parigi, ma il Roland Garros 2026 continua a fare i conti con gli incidenti. C’è anche l’atteso match tra Djokovic e Fonseca (LIVE)

Iga Swiatek fa sul serio al Roland Garros 2026. La campionessa polacca, dopo una prima parte di stagione sulla terra battuta non sempre lineare, sembra aver trovato a Parigi il momento giusto per alzare il livello e tornare a esprimere il suo miglior tennis.

Nel derby polacco di terzo turno contro Magda Linette, Swiatek si è imposta con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 25 minuti, confermando una crescita evidente partita dopo partita. Non una vittoria travolgente nel punteggio, ma una prestazione solida, autoritaria, da giocatrice che sa perfettamente come gestire i momenti delicati sulla terra parigina.

Swiatek sta andando chiaramente di meno in più in questo Roland Garros. Dopo qualche dubbio nella gira sulla terra, la polacca sta ritrovando profondità, continuità e quella capacità di soffocare le avversarie con il ritmo che l’ha resa una delle grandi dominatrici degli ultimi anni a Parigi.

Agli ottavi di finale l’attende ora Marta Kostyuk, in quella che può diventare una vera prova del fuoco. L’ucraina è una giocatrice intensa, aggressiva, capace di mettere pressione e di togliere tempo. Un test importante per capire fino a che punto Swiatek sia già tornata vicina alla sua versione migliore.

Se il campo racconta di una Swiatek in crescita, il torneo continua però a essere segnato anche da una lunga serie di contrattempi fisici e situazioni quasi surreali. Il Roland Garros 2026, infatti, non sta vivendo un’edizione semplice dal punto di vista degli infortuni.

Dopo la torsione alla caviglia di Alexander Blockx con una lona, il grave problema fisico accusato da Hailey Baptiste e i continui colpi di calore che hanno condizionato diversi match, si è aggiunto anche l’episodio di Zeynep Sonmez. La tennista turca è stata costretta al ritiro nel doppio dopo essersi scontrata con un cartellone pubblicitario di Lacoste a fondo campo.

Zeynep Sonmez, yaşadığı bu talihsiz kazanın ardından çiftler maçından çekilmek zorunda kaldı… #RolandGarros 🙏 Geçmiş olsun Zeynep. pic.twitter.com/8WkRgRpa1z — Eurosport TR (@Eurosport_TR) May 29, 2026

Un incidente tanto insolito quanto doloroso, che ha costretto Sonmez a interrompere la partita e che alimenta ulteriormente la sensazione di uno Slam particolarmente accidentato. Tra caldo, problemi fisici e situazioni impreviste, Parigi sta mettendo alla prova non solo la qualità tecnica dei protagonisti, ma anche la loro resistenza e la sicurezza delle condizioni di gioco.

🇫🇷 Roland Garros Parigi, Francia · 29 Maggio 2026 ⛅ 26°C Sole velato e molto caldo · Picco 34°C CIELO Sole velato PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 29 Maggio 09:00 ⛅ 23° 10:00 ⛅ 25° 11:00 ⛅ 27° 12:00 ⛅ 30° 13:00 ⛅ 31° 14:00 ⛅ 32° 15:00 ⛅ 33° 16:00 ⛅ 33° 17:00 ⛅ 34° 18:00 ⛅ 33° 🔥 Allerta arancione caldo: temperature elevate nelle ore centrali 🎾 Programma del giorno — 29 Maggio 🎾 Roland Garros · Tabellone Principale 3° Turno · Terra Battuta RG R3 ⛅ Sole velato

🔥 Molto caldo

⚠ Allerta caldo

🎾 3° Turno

🏀 Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Magda Linette vs Iga Swiatek



GS Roland Garros Magda Linette Magda Linette 4 4 Iga Swiatek [3] Iga Swiatek [3] 6 6 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Mirra Andreeva vs Marie Bouzkova



GS Roland Garros Mirra Andreeva [8] Mirra Andreeva [8] 6 6 Marie Bouzkova [27] Marie Bouzkova [27] 4 2 Vincitore: Mirra Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Joao Fonseca vs Novak Djokovic



GS Roland Garros Joao Fonseca [28] • Joao Fonseca [28] 0 4 4 6 3 Novak Djokovic [3] Novak Djokovic [3] 0 6 6 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Joao Fonseca 3-4 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Joao Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Joao Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Joao Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Novak Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Joao Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Joao Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Joao Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Joao Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Joao Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Joao Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Novak Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Joao Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Joao Fonseca 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Joao Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Joao Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Joao Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Novak Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Joao Fonseca 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Joao Fonseca 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Joao Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Joao Fonseca 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Quentin Halys vs Alexander Zverev (non prima 20:15)



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Nuno Borges Nuno Borges 5 6 6 Andrey Rublev [11] Andrey Rublev [11] 7 7 7 Vincitore: Andrey Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Nuno Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Nuno Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Nuno Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Nuno Borges 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Nuno Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Nuno Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Nuno Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Nuno Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Nuno Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Nuno Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Nuno Borgesvs Andrey Rublev

Jil Teichmann vs Karolina Muchova



GS Roland Garros Jil Teichmann Jil Teichmann 6 7 Karolina Muchova [10] Karolina Muchova [10] 1 5 Vincitore: Jil Teichmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Jil Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Jil Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Jil Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Jil Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Elina Svitolina vs Tamara Korpatsch



GS Roland Garros Elina Svitolina [7] Elina Svitolina [7] 6 6 Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch 2 3 Vincitore: Elina Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Casper Ruud vs Tommy Paul



GS Roland Garros Casper Ruud [15] • Casper Ruud [15] 15 4 0 Tommy Paul [24] Tommy Paul [24] 15 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Casper Ruud 15-0 15-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Tommy Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Casper Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Marta Kostyuk vs Viktorija Golubic



GS Roland Garros Marta Kostyuk [15] Marta Kostyuk [15] 6 6 Viktorija Golubic Viktorija Golubic 4 3 Vincitore: Marta Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Alex Michelsen vs Rafael Jodar



GS Roland Garros Alex Michelsen Alex Michelsen 6 7 6 3 3 Rafael Jodar [27] Rafael Jodar [27] 7 6 4 6 6 Vincitore: Rafael Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 Alex Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Rafael Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Alex Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Rafael Jodar 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Alex Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Alex Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Alex Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Rafael Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Alex Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Rafael Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Alex Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Rafael Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Alex Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Rafael Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alex Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Rafael Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Alex Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Alex Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Rafael Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Alex Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Rafael Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Alex Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Rafael Jodar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Alex Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Rafael Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Rafael Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Alex Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Rafael Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Alex Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Rafael Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Alex Michelsen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Alex Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Alex Michelsen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Alex Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Alex Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Alex Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Alex Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Rafael Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Alex Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Rafael Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Alex Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Alex Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Alex De minaur vs Jakub Mensik



GS Roland Garros Alex De minaur [8] • Alex De minaur [8] 0 6 2 1 Jakub Mensik [26] Jakub Mensik [26] 0 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alex De minaur 1-4 Jakub Mensik 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Jakub Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Alex De minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jakub Mensik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Alex De minaur 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Jakub Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Alex De minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Jakub Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Jakub Mensik 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jakub Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Jakub Mensik 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Jakub Mensik 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Jakub Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Peyton Stearns vs Belinda Bencic



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 11:00

Thiago Agustin Tirante vs Pablo Carreno busta



GS Roland Garros Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 6 5 6 4 Pablo Carreno busta Pablo Carreno busta 7 7 3 6 Vincitore: Pablo Carreno busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Thiago Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Pablo Carreno busta 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Thiago Agustin Tirante 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Pablo Carreno busta 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Thiago Agustin Tirante 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Thiago Agustin Tirante 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Pablo Carreno busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Pablo Carreno busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Solana Sierra vs Sorana Cirstea



GS Roland Garros Solana Sierra Solana Sierra 0 0 Sorana Cirstea [18] Sorana Cirstea [18] 6 6 Vincitore: Sorana Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Solana Sierra 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Solana Sierra 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Solana Sierra 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Karen Khachanov vs Jesper De jong



GS Roland Garros Karen Khachanov [13] Karen Khachanov [13] 15 5 7 2 1 Jesper De jong • Jesper De jong 40 7 5 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 Karen Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Karen Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Karen Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Jesper De jong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Karen Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Karen Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Karen Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Jesper De jong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Karen Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Karen Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Hanne Vandewinkel / Maya Joint vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina



GS Roland Garros Hanne Vandewinkel / Maya Joint Hanne Vandewinkel / Maya Joint 0 1 Aleksandra Krunic / Anna Danilina [2] • Aleksandra Krunic / Anna Danilina [2] 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 30-0 40-0 1-4 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Hanne Vandewinkel / Maya Joint 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Xiyu Wang Xiyu Wang 6 7 Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 3 5 Vincitore: Xiyu Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 1-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Xiyu Wangvs Yuliia Starodubtseva

Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys vs Hendrik Jebens / Ray Ho



GS Roland Garros Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [10] Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [10] 6 6 Hendrik Jebens / Ray Ho Hendrik Jebens / Ray Ho 4 3 Vincitore: Edouard Roger-vasselinHugo Nys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Hendrik Jebens / Ray Ho 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Hendrik Jebens / Ray Ho 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Hendrik Jebens / Ray Ho 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hendrik Jebens / Ray Ho 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Hendrik Jebens / Ray Ho 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Hendrik Jebens / Ray Ho 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Hendrik Jebens / Ray Ho 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Hendrik Jebens / Ray Ho 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Hendrik Jebens / Ray Ho 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Yuliia Starodubtseva / Magda Linette vs Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot



GS Roland Garros Yuliia Starodubtseva / Magda Linette Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 3 6 6 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 6 4 3 Vincitore: Yuliia StarodubtsevaMagda Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

David Pel / Sander Arends vs Nikola Mektic / Austin Krajicek



GS Roland Garros David Pel / Sander Arends David Pel / Sander Arends 0 4 1 Nikola Mektic / Austin Krajicek [12] • Nikola Mektic / Austin Krajicek [12] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Nikola Mektic / Austin Krajicek 1-2 David Pel / Sander Arends 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Nikola Mektic / Austin Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 David Pel / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Nikola Mektic / Austin Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 David Pel / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Nikola Mektic / Austin Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 David Pel / Sander Arends 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Nikola Mektic / Austin Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 David Pel / Sander Arends 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Nikola Mektic / Austin Krajicek 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 David Pel / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Nikola Mektic / Austin Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 David Pel / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina • Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina 15 2 Zeynep Sonmez / Tatjana Maria Zeynep Sonmez / Tatjana Maria 0 0 Vincitore: Dayana YastremskaAnhelina Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina 15-0 2-0 Zeynep Sonmez / Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Dayana Yastremska/ Anhelina Kalininavs Zeynep Sonmez/ Tatjana Maria

Orlando Luz / Hao-Ching Chan vs Christian Harrison / Fanny Stollar



GS Roland Garros Orlando Luz / Hao-Ching Chan Orlando Luz / Hao-Ching Chan 3 6 Christian Harrison / Fanny Stollar Christian Harrison / Fanny Stollar 6 7 Vincitore: Christian HarrisonFanny Stollar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 Christian Harrison / Fanny Stollar 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Orlando Luz / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Christian Harrison / Fanny Stollar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Orlando Luz / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Christian Harrison / Fanny Stollar 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Orlando Luz / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Christian Harrison / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Orlando Luz / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Christian Harrison / Fanny Stollar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Orlando Luz / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Christian Harrison / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Orlando Luz / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Christian Harrison / Fanny Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Orlando Luz / Hao-Ching Chan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Christian Harrison / Fanny Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Orlando Luz / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Christian Harrison / Fanny Stollar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Orlando Luz / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Christian Harrison / Fanny Stollar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Orlando Luz / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Christian Harrison / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Fabien Reboul / Hanyu Guo vs Tim Puetz / Shuai Zhang



Il match deve ancora iniziare

Michael Venus / Yuki Bhambri vs Andrea Vavassori / Simone Bolelli



GS Roland Garros Michael Venus / Yuki Bhambri Michael Venus / Yuki Bhambri 3 4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5] Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5] 6 6 Vincitore: Andrea VavassoriSimone Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Michael Venus / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Michael Venus / Yuki Bhambri 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Michael Venus / Yuki Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Michael Venus / Yuki Bhambri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Michael Venus / Yuki Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Michael Venus / Yuki Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Michael Venus / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Michael Venus / Yuki Bhambri 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Michael Venus / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 11:00

Lloyd Glasspool / Julian Cash vs Patrik Rikl / Adam Pavlasek



GS Roland Garros Lloyd Glasspool / Julian Cash [3] Lloyd Glasspool / Julian Cash [3] 4 4 Patrik Rikl / Adam Pavlasek Patrik Rikl / Adam Pavlasek 6 6 Vincitore: Patrik RiklAdam Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Lloyd Glasspool / Julian Cash 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Lloyd Glasspool / Julian Cash 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Lloyd Glasspool / Julian Cash 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Lloyd Glasspool / Julian Cash 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lloyd Glasspool / Julian Cash 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Lloyd Glasspool / Julian Cash 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Lloyd Glasspool / Julian Cash 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Lloyd Glasspool / Julian Cash 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Lloyd Glasspool / Julian Cash 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Patrik Rikl / Adam Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lloyd Glasspool / Julian Cash 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski vs Qianhui Tang / Elena Pridankina



GS Roland Garros Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski [4] Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski [4] 6 3 6 Qianhui Tang / Elena Pridankina Qianhui Tang / Elena Pridankina 3 6 2 Vincitore: Luisa StefaniGabriela Dabrowski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Qianhui Tang / Elena Pridankina 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Qianhui Tang / Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Qianhui Tang / Elena Pridankina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Qianhui Tang / Elena Pridankina 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Qianhui Tang / Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Qianhui Tang / Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Qianhui Tang / Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Qianhui Tang / Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Qianhui Tang / Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Qianhui Tang / Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Qianhui Tang / Elena Pridankina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Qianhui Tang / Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Qianhui Tang / Elena Pridankina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez vs Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga



GS Roland Garros Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez 40 5 Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga • Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-4 Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Evan King / Gabriela Dabrowski vs Albano Olivetti / Vera Zvonareva



GS Roland Garros Evan King / Gabriela Dabrowski • Evan King / Gabriela Dabrowski 0 7 4 1 Albano Olivetti / Vera Zvonareva Albano Olivetti / Vera Zvonareva 0 6 6 0 Vincitore: Evan KingGabriela Dabrowski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Evan King / Gabriela Dabrowski 1-0 Evan King / Gabriela Dabrowski 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Albano Olivetti / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Evan King / Gabriela Dabrowski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Albano Olivetti / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Evan King / Gabriela Dabrowski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Albano Olivetti / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Evan King / Gabriela Dabrowski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Albano Olivetti / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Evan King / Gabriela Dabrowski 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Albano Olivetti / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Evan King / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Evan King / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Albano Olivetti / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Evan King / Gabriela Dabrowski 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Albano Olivetti / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Evan King / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Albano Olivetti / Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Evan King / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Albano Olivetti / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Evan King / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Albano Olivetti / Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Evan King / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Albano Olivetti / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 6 3 4 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa [6] Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa [6] 4 6 6 Vincitore: Nicole Melichar-martinezCristina Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Anastasia Zakharova/ Oksana Selekhmetevavs Nicole Melichar-martinez/ Cristina Bucsa

Fabian Marozsan / Mattia Bellucci vs Henry Patten / Harri Heliovaara



GS Roland Garros Fabian Marozsan / Mattia Bellucci Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 1 4 Henry Patten / Harri Heliovaara [2] Henry Patten / Harri Heliovaara [2] 6 6 Vincitore: Henry PattenHarri Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova vs Rafael Matos / Cristina Bucsa



GS Roland Garros Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova [8] Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova [8] 3 3 Rafael Matos / Cristina Bucsa Rafael Matos / Cristina Bucsa 6 6 Vincitore: Rafael MatosCristina Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Rafael Matos / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Rafael Matos / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Rafael Matos / Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Rafael Matos / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Rafael Matos / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Rafael Matos / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Rafael Matos / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Rafael Matos / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Rafael Matos / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Henry Patten / Olivia Nicholls vs Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez



GS Roland Garros Henry Patten / Olivia Nicholls [6] • Henry Patten / Olivia Nicholls [6] 0 6 7 1 Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez 0 7 6 0 Vincitore: Henry PattenOlivia Nicholls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Henry Patten / Olivia Nicholls 1-0 Henry Patten / Olivia Nicholls 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Henry Patten / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Henry Patten / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Henry Patten / Olivia Nicholls 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Henry Patten / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Henry Patten / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Henry Patten / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Henry Patten / Olivia Nicholls 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Henry Patten / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Henry Patten / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Henry Patten / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Henry Patten / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Henry Patten / Olivia Nicholls 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Kristina Mladenovic / Hanyu Guo [13] Kristina Mladenovic / Hanyu Guo [13] 6 6 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 1 4 Vincitore: Kristina MladenovicHanyu Guo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Kristina Mladenovic/ Hanyu Guovs Xinyu Wang/ Su-Wei Hsieh

Jj Tracy / Robert Cash vs Hugo Gaston / Titouan Droguet



GS Roland Garros Jj Tracy / Robert Cash [15] Jj Tracy / Robert Cash [15] 6 6 4 Hugo Gaston / Titouan Droguet Hugo Gaston / Titouan Droguet 7 4 6 Vincitore: Hugo GastonTitouan Droguet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Jj Tracy / Robert Cash 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Jj Tracy / Robert Cash 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jj Tracy / Robert Cash 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Jj Tracy / Robert Cash 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Jj Tracy / Robert Cash 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Iva Jovic / Emiliana Arango



GS Roland Garros Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1] Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1] 6 3 6 Iva Jovic / Emiliana Arango Iva Jovic / Emiliana Arango 2 6 2 Vincitore: Taylor TownsendKaterina Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Iva Jovic / Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Iva Jovic / Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Iva Jovic / Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Iva Jovic / Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Iva Jovic / Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Iva Jovic / Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Iva Jovic / Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Iva Jovic / Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Iva Jovic / Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Iva Jovic / Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Iva Jovic / Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Iva Jovic / Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Iva Jovic / Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji vs Mark Wallner / Jakob Schnaitter



GS Roland Garros Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji • Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 0 7 5 Mark Wallner / Jakob Schnaitter Mark Wallner / Jakob Schnaitter 0 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 5-2 Mark Wallner / Jakob Schnaitter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Mark Wallner / Jakob Schnaitter 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Mark Wallner / Jakob Schnaitter 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Mark Wallner / Jakob Schnaitter 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Mark Wallner / Jakob Schnaitter 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Mark Wallner / Jakob Schnaitter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Mark Wallner / Jakob Schnaitter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Mark Wallner / Jakob Schnaitter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Mark Wallner / Jakob Schnaitter 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Mark Wallner / Jakob Schnaitter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] 6 6 Bart Stevens / Vasil Kirkov Bart Stevens / Vasil Kirkov 3 4 Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Bart Stevens / Vasil Kirkov 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Bart Stevens / Vasil Kirkov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Bart Stevens / Vasil Kirkov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Bart Stevens / Vasil Kirkov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Bart Stevens / Vasil Kirkov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Horacio Zeballos/ Marcel Granollersvs Bart Stevens/ Vasil Kirkov

Erin Routliffe / Jelena Ostapenko vs En-Shuo Liang / Shuko Aoyama



GS Roland Garros Erin Routliffe / Jelena Ostapenko [5] Erin Routliffe / Jelena Ostapenko [5] 5 4 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 7 6 Vincitore: En-Shuo LiangShuko Aoyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 En-Shuo Liang / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Raphael Collignon / Zizou Bergs vs Neil Oberleitner / Petr Nouza



GS Roland Garros Raphael Collignon / Zizou Bergs Raphael Collignon / Zizou Bergs Neil Oberleitner / Petr Nouza Neil Oberleitner / Petr Nouza Vincitore: Neil OberleitnerPetr Nouza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Demi Schuurs / Ellen Perez vs Lilli Tagger / Sara Errani

