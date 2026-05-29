Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Swiatek alza il livello a Parigi, ma il Roland Garros 2026 continua a fare i conti con gli incidenti. C’è anche l’atteso match tra Djokovic e Fonseca (LIVE)

Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Patrick Boren
Iga Swiatek fa sul serio al Roland Garros 2026. La campionessa polacca, dopo una prima parte di stagione sulla terra battuta non sempre lineare, sembra aver trovato a Parigi il momento giusto per alzare il livello e tornare a esprimere il suo miglior tennis.
Nel derby polacco di terzo turno contro
Magda Linette, Swiatek si è imposta con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 25 minuti, confermando una crescita evidente partita dopo partita. Non una vittoria travolgente nel punteggio, ma una prestazione solida, autoritaria, da giocatrice che sa perfettamente come gestire i momenti delicati sulla terra parigina.
Swiatek sta andando chiaramente di meno in più in questo Roland Garros. Dopo qualche dubbio nella gira sulla terra, la polacca sta ritrovando profondità, continuità e quella capacità di soffocare le avversarie con il ritmo che l’ha resa una delle grandi dominatrici degli ultimi anni a Parigi.
Agli ottavi di finale l’attende ora Marta Kostyuk, in quella che può diventare una vera prova del fuoco. L’ucraina è una giocatrice intensa, aggressiva, capace di mettere pressione e di togliere tempo. Un test importante per capire fino a che punto Swiatek sia già tornata vicina alla sua versione migliore.
Se il campo racconta di una Swiatek in crescita, il torneo continua però a essere segnato anche da una lunga serie di contrattempi fisici e situazioni quasi surreali. Il
Roland Garros 2026, infatti, non sta vivendo un’edizione semplice dal punto di vista degli infortuni.
Dopo la torsione alla caviglia di Alexander Blockx con una lona, il grave problema fisico accusato da Hailey Baptiste e i continui colpi di calore che hanno condizionato diversi match, si è aggiunto anche l’episodio di Zeynep Sonmez. La tennista turca è stata costretta al ritiro nel doppio dopo essersi scontrata con un cartellone pubblicitario di Lacoste a fondo campo.
Un incidente tanto insolito quanto doloroso, che ha costretto Sonmez a interrompere la partita e che alimenta ulteriormente la sensazione di uno Slam particolarmente accidentato. Tra caldo, problemi fisici e situazioni impreviste, Parigi sta mettendo alla prova non solo la qualità tecnica dei protagonisti, ma anche la loro resistenza e la sicurezza delle condizioni di gioco.
Roland Garros
Parigi, Francia · 29 Maggio 2026
⛅
26°C
Sole velato e molto caldo · Picco 34°C
CIELO
Sole velato
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 29 Maggio
09:00
⛅
23°
10:00
⛅
25°
11:00
⛅
27°
12:00
⛅
30°
13:00
⛅
31°
14:00
⛅
32°
15:00
⛅
33°
16:00
⛅
33°
17:00
⛅
34°
18:00
⛅
33°
🔥 Allerta arancione caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 29 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
3° Turno · Terra Battuta
RG R3
⛅ Sole velato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 3° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Magda Linette vs Iga Swiatek
GS Roland Garros
Magda Linette
4
4
Iga Swiatek [3]
6
6
Vincitore: Iga Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magda Linette
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Magda Linette
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Mirra Andreeva
vs Marie Bouzkova
GS Roland Garros
Mirra Andreeva [8]
6
6
Marie Bouzkova [27]
4
2
Vincitore: Mirra Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Mirra Andreeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Marie Bouzkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Marie Bouzkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Mirra Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Mirra Andreeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Marie Bouzkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Joao Fonseca
vs Novak Djokovic
GS Roland Garros
Joao Fonseca [28]
•
0
4
4
6
3
Novak Djokovic [3]
0
6
6
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 4
Joao Fonseca
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Joao Fonseca
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Novak Djokovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Joao Fonseca
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Novak Djokovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Joao Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Novak Djokovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Joao Fonseca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Joao Fonseca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Novak Djokovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Joao Fonseca
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Novak Djokovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Joao Fonseca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Joao Fonseca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Novak Djokovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Joao Fonseca
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Joao Fonseca
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Joao Fonseca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Joao Fonseca
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Quentin Halys
vs Alexander Zverev (non prima 20:15)
Il match deve ancora iniziare
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Nuno Borges
vs Andrey Rublev
GS Roland Garros
Nuno Borges
5
6
6
Andrey Rublev [11]
7
7
7
Vincitore: Andrey Rublev
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
Nuno Borges
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Andrey Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Nuno Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Andrey Rublev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Nuno Borges
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Andrey Rublev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
Andrey Rublev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Andrey Rublev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Andrey Rublev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Andrey Rublev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Nuno Borges
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrey Rublev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Nuno Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Andrey Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Nuno Borges
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Nuno Borges
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Nuno Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Jil Teichmann
vs Karolina Muchova
GS Roland Garros
Jil Teichmann
6
7
Karolina Muchova [10]
1
5
Vincitore: Jil Teichmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jil Teichmann
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Karolina Muchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Jil Teichmann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Jil Teichmann
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Karolina Muchova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Jil Teichmann
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Karolina Muchova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Jil Teichmann
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jil Teichmann
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Karolina Muchova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Karolina Muchova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Elina Svitolina
vs Tamara Korpatsch
GS Roland Garros
Elina Svitolina [7]
6
6
Tamara Korpatsch
2
3
Vincitore: Elina Svitolina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Tamara Korpatsch
4-2 → 5-2
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Elina Svitolina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Elina Svitolina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elina Svitolina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Tamara Korpatsch
4-2 → 5-2
Elina Svitolina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Elina Svitolina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Tamara Korpatsch
0-0 → 1-0
Casper Ruud
vs Tommy Paul
GS Roland Garros
Casper Ruud [15]
•
15
4
0
Tommy Paul [24]
15
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Casper Ruud
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Tommy Paul
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Casper Ruud
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Tommy Paul
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Casper Ruud
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Casper Ruud
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marta Kostyuk vs Viktorija Golubic
GS Roland Garros
Marta Kostyuk [15]
6
6
Viktorija Golubic
4
3
Vincitore: Marta Kostyuk
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
5-2 → 5-3
Marta Kostyuk
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Viktorija Golubic
4-1 → 4-2
Marta Kostyuk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Viktorija Golubic
3-0 → 3-1
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Viktorija Golubic
1-0 → 2-0
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Viktorija Golubic
4-3 → 4-4
Marta Kostyuk
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Viktorija Golubic
2-3 → 3-3
Marta Kostyuk
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Viktorija Golubic
2-1 → 2-2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Alex Michelsen
vs Rafael Jodar
GS Roland Garros
Alex Michelsen
6
7
6
3
3
Rafael Jodar [27]
7
6
4
6
6
Vincitore: Rafael Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 5
Alex Michelsen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Rafael Jodar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Alex Michelsen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Alex Michelsen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Alex Michelsen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Alex Michelsen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
Rafael Jodar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Alex Michelsen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Rafael Jodar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Alex Michelsen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Rafael Jodar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Alex Michelsen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Alex Michelsen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Rafael Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alex Michelsen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Rafael Jodar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Alex Michelsen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 3-1
Rafael Jodar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Alex Michelsen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
Rafael Jodar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 6-6
Alex Michelsen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Alex Michelsen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Rafael Jodar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Alex Michelsen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Alex Michelsen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
Rafael Jodar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Rafael Jodar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Alex Michelsen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Rafael Jodar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Rafael Jodar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Alex De minaur
vs Jakub Mensik
GS Roland Garros
Alex De minaur [8]
•
0
6
2
1
Jakub Mensik [26]
0
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jakub Mensik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Alex De minaur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jakub Mensik
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Alex De minaur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Alex De minaur
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Jakub Mensik
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jakub Mensik
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Peyton Stearns
vs Belinda Bencic
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 11:00
Thiago Agustin Tirante vs Pablo Carreno busta
GS Roland Garros
Thiago Agustin Tirante
6
5
6
4
Pablo Carreno busta
7
7
3
6
Vincitore: Pablo Carreno busta
Servizio
Svolgimento
Set 4
Pablo Carreno busta
4-5 → 4-6
Thiago Agustin Tirante
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Pablo Carreno busta
3-4 → 3-5
Thiago Agustin Tirante
3-3 → 3-4
Pablo Carreno busta
3-2 → 3-3
Thiago Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Pablo Carreno busta
2-1 → 2-2
Thiago Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Pablo Carreno busta
1-0 → 1-1
Thiago Agustin Tirante
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Pablo Carreno busta
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Thiago Agustin Tirante
4-3 → 5-3
Pablo Carreno busta
3-3 → 4-3
Thiago Agustin Tirante
2-3 → 3-3
Pablo Carreno busta
2-2 → 2-3
Thiago Agustin Tirante
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Pablo Carreno busta
1-1 → 1-2
Thiago Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Pablo Carreno busta
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Thiago Agustin Tirante
5-6 → 5-7
Pablo Carreno busta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Thiago Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Pablo Carreno busta
4-4 → 4-5
Thiago Agustin Tirante
3-4 → 4-4
Pablo Carreno busta
2-4 → 3-4
Thiago Agustin Tirante
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Pablo Carreno busta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Thiago Agustin Tirante
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Pablo Carreno busta
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Thiago Agustin Tirante
0-1 → 0-2
Pablo Carreno busta
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
0-6*
6-6 → 6-7
Pablo Carreno busta
6-5 → 6-6
Thiago Agustin Tirante
5-5 → 6-5
Pablo Carreno busta
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Thiago Agustin Tirante
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Pablo Carreno busta
4-3 → 4-4
Thiago Agustin Tirante
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Pablo Carreno busta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Thiago Agustin Tirante
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Pablo Carreno busta
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Thiago Agustin Tirante
0-2 → 1-2
Pablo Carreno busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Thiago Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Solana Sierra
vs Sorana Cirstea
GS Roland Garros
Solana Sierra
0
0
Sorana Cirstea [18]
6
6
Vincitore: Sorana Cirstea
Servizio
Svolgimento
Set 2
Solana Sierra
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Sorana Cirstea
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Solana Sierra
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Solana Sierra
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Solana Sierra
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Solana Sierra
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Solana Sierra
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Karen Khachanov
vs Jesper De jong
GS Roland Garros
Karen Khachanov [13]
15
5
7
2
1
Jesper De jong
•
40
7
5
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 4
Karen Khachanov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Jesper De jong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Karen Khachanov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Jesper De jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karen Khachanov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Jesper De jong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Jesper De jong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Karen Khachanov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Jesper De jong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Jesper De jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Jesper De jong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Karen Khachanov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karen Khachanov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Karen Khachanov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Karen Khachanov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Jesper De jong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Karen Khachanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Hanne Vandewinkel
/ Maya Joint vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina
GS Roland Garros
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
0
1
Aleksandra Krunic / Anna Danilina [2]
•
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
0-3 → 0-4
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
0-2 → 0-3
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
0-1 → 0-2
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 7 – Ore: 11:00
Xiyu Wang
vs Yuliia Starodubtseva
GS Roland Garros
Xiyu Wang
6
7
Yuliia Starodubtseva
3
5
Vincitore: Xiyu Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xiyu Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Yuliia Starodubtseva
5-5 → 6-5
Xiyu Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Xiyu Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Yuliia Starodubtseva
2-2 → 2-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xiyu Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Yuliia Starodubtseva
2-3 → 3-3
Xiyu Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Yuliia Starodubtseva
0-3 → 1-3
Xiyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Xiyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Edouard Roger-vasselin
/ Hugo Nys vs Hendrik Jebens / Ray Ho
GS Roland Garros
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [10]
6
6
Hendrik Jebens / Ray Ho
4
3
Vincitore: Edouard Roger-vasselinHugo Nys
Servizio
Svolgimento
Set 2
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
5-3 → 6-3
Hendrik Jebens / Ray Ho
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Hendrik Jebens / Ray Ho
3-2 → 3-3
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
2-2 → 3-2
Hendrik Jebens / Ray Ho
2-1 → 2-2
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Hendrik Jebens / Ray Ho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hendrik Jebens / Ray Ho
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Hendrik Jebens / Ray Ho
4-3 → 4-4
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
3-3 → 4-3
Hendrik Jebens / Ray Ho
3-2 → 3-3
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
2-2 → 3-2
Hendrik Jebens / Ray Ho
2-1 → 2-2
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
1-1 → 2-1
Hendrik Jebens / Ray Ho
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-0 → 1-0
Yuliia Starodubtseva
/ Magda Linette vs Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
GS Roland Garros
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
3
6
6
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
6
4
3
Vincitore: Yuliia StarodubtsevaMagda Linette
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
5-3 → 6-3
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
5-2 → 5-3
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
3-1 → 4-1
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
1-1 → 2-1
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
0-1 → 1-1
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
4-3 → 4-4
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
3-1 → 4-1
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
3-4 → 3-5
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
3-1 → 3-2
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
2-1 → 3-1
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
David Pel
/ Sander Arends vs Nikola Mektic / Austin Krajicek
GS Roland Garros
David Pel / Sander Arends
0
4
1
Nikola Mektic / Austin Krajicek [12]
•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Mektic / Austin Krajicek
David Pel / Sander Arends
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Nikola Mektic / Austin Krajicek
1-0 → 1-1
David Pel / Sander Arends
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Mektic / Austin Krajicek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
David Pel / Sander Arends
3-5 → 4-5
Nikola Mektic / Austin Krajicek
3-4 → 3-5
David Pel / Sander Arends
3-3 → 3-4
Nikola Mektic / Austin Krajicek
3-2 → 3-3
David Pel / Sander Arends
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Nikola Mektic / Austin Krajicek
2-1 → 2-2
David Pel / Sander Arends
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Nikola Mektic / Austin Krajicek
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
David Pel / Sander Arends
0-0 → 1-0
Court 6 – Ore: 11:00
Dayana Yastremska
/ Anhelina Kalinina
vs Zeynep Sonmez
/ Tatjana Maria
GS Roland Garros
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
•
15
2
Zeynep Sonmez / Tatjana Maria
0
0
Vincitore: Dayana YastremskaAnhelina Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
Zeynep Sonmez / Tatjana Maria
1-0 → 2-0
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
0-0 → 1-0
Orlando Luz
/ Hao-Ching Chan vs Christian Harrison / Fanny Stollar
GS Roland Garros
Orlando Luz / Hao-Ching Chan
3
6
Christian Harrison / Fanny Stollar
6
7
Vincitore: Christian HarrisonFanny Stollar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
Christian Harrison / Fanny Stollar
5-6 → 6-6
Orlando Luz / Hao-Ching Chan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 5-6
Christian Harrison / Fanny Stollar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
Orlando Luz / Hao-Ching Chan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Christian Harrison / Fanny Stollar
3-4 → 4-4
Orlando Luz / Hao-Ching Chan
2-4 → 3-4
Christian Harrison / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Orlando Luz / Hao-Ching Chan
1-3 → 2-3
Christian Harrison / Fanny Stollar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Orlando Luz / Hao-Ching Chan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Christian Harrison / Fanny Stollar
1-0 → 1-1
Orlando Luz / Hao-Ching Chan
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Christian Harrison / Fanny Stollar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Orlando Luz / Hao-Ching Chan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
Christian Harrison / Fanny Stollar
3-3 → 3-4
Orlando Luz / Hao-Ching Chan
2-3 → 3-3
Christian Harrison / Fanny Stollar
2-2 → 2-3
Orlando Luz / Hao-Ching Chan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Christian Harrison / Fanny Stollar
1-1 → 1-2
Orlando Luz / Hao-Ching Chan
0-1 → 1-1
Christian Harrison / Fanny Stollar
0-0 → 0-1
Fabien Reboul
/ Hanyu Guo vs Tim Puetz / Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare
Michael Venus
/ Yuki Bhambri vs Andrea Vavassori / Simone Bolelli
GS Roland Garros
Michael Venus / Yuki Bhambri
3
4
Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5]
6
6
Vincitore: Andrea VavassoriSimone Bolelli
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
4-5 → 4-6
Michael Venus / Yuki Bhambri
3-5 → 4-5
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
0-15
15-0
30-0
40-0
40-15
3-4 → 3-5
Michael Venus / Yuki Bhambri
3-3 → 3-4
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
3-2 → 3-3
Michael Venus / Yuki Bhambri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
2-1 → 2-2
Michael Venus / Yuki Bhambri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
1-0 → 1-1
Michael Venus / Yuki Bhambri
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
3-5 → 3-6
Michael Venus / Yuki Bhambri
2-5 → 3-5
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Michael Venus / Yuki Bhambri
1-4 → 2-4
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
1-3 → 1-4
Michael Venus / Yuki Bhambri
1-2 → 1-3
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
1-1 → 1-2
Michael Venus / Yuki Bhambri
0-1 → 1-1
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
0-0 → 0-1
Court 8 – Ore: 11:00
Lloyd Glasspool / Julian Cash vs Patrik Rikl / Adam Pavlasek
GS Roland Garros
Lloyd Glasspool / Julian Cash [3]
4
4
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
6
6
Vincitore: Patrik RiklAdam Pavlasek
Servizio
Svolgimento
Set 2
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
4-5 → 4-6
Lloyd Glasspool / Julian Cash
4-4 → 4-5
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Lloyd Glasspool / Julian Cash
3-3 → 4-3
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
3-2 → 3-3
Lloyd Glasspool / Julian Cash
2-2 → 3-2
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Lloyd Glasspool / Julian Cash
1-1 → 2-1
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
1-0 → 1-1
Lloyd Glasspool / Julian Cash
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
4-5 → 4-6
Lloyd Glasspool / Julian Cash
3-5 → 4-5
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
3-4 → 3-5
Lloyd Glasspool / Julian Cash
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Lloyd Glasspool / Julian Cash
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Lloyd Glasspool / Julian Cash
1-1 → 2-1
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
1-0 → 1-1
Lloyd Glasspool / Julian Cash
0-0 → 1-0
Luisa Stefani
/ Gabriela Dabrowski vs Qianhui Tang / Elena Pridankina
GS Roland Garros
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski [4]
6
3
6
Qianhui Tang / Elena Pridankina
3
6
2
Vincitore: Luisa StefaniGabriela Dabrowski
Servizio
Svolgimento
Set 3
Qianhui Tang / Elena Pridankina
5-2 → 6-2
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
4-2 → 5-2
Qianhui Tang / Elena Pridankina
4-1 → 4-2
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
3-1 → 4-1
Qianhui Tang / Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Qianhui Tang / Elena Pridankina
1-0 → 2-0
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Qianhui Tang / Elena Pridankina
3-5 → 3-6
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Qianhui Tang / Elena Pridankina
3-3 → 3-4
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Qianhui Tang / Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Qianhui Tang / Elena Pridankina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
0-1 → 1-1
Qianhui Tang / Elena Pridankina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Qianhui Tang / Elena Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
4-2 → 5-2
Qianhui Tang / Elena Pridankina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
2-2 → 3-2
Qianhui Tang / Elena Pridankina
2-1 → 2-2
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Qianhui Tang / Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Santiago Gonzalez
/ Maximo Gonzalez vs Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga
GS Roland Garros
Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez
40
5
Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga
•
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez
3-3 → 4-3
Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga
3-2 → 3-3
Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga
1-0 → 1-1
Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Evan King
/ Gabriela Dabrowski vs Albano Olivetti / Vera Zvonareva
GS Roland Garros
Evan King / Gabriela Dabrowski
•
0
7
4
1
Albano Olivetti / Vera Zvonareva
0
6
6
0
Vincitore: Evan KingGabriela Dabrowski
Servizio
Svolgimento
Set 3
Evan King / Gabriela Dabrowski
Evan King / Gabriela Dabrowski
1-0
1-1
2-1
2-2
2-3
3-3
3-4
4-4
5-4
5-5
6-5
7-5
7-6
8-6
8-7
9-7
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Albano Olivetti / Vera Zvonareva
4-5 → 4-6
Evan King / Gabriela Dabrowski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 4-5
Albano Olivetti / Vera Zvonareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Albano Olivetti / Vera Zvonareva
2-3 → 2-4
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Albano Olivetti / Vera Zvonareva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Evan King / Gabriela Dabrowski
1-1 → 1-2
Albano Olivetti / Vera Zvonareva
1-0 → 1-1
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
Evan King / Gabriela Dabrowski
5-6 → 6-6
Albano Olivetti / Vera Zvonareva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
Evan King / Gabriela Dabrowski
5-4 → 5-5
Albano Olivetti / Vera Zvonareva
5-3 → 5-4
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Albano Olivetti / Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Evan King / Gabriela Dabrowski
2-3 → 3-3
Albano Olivetti / Vera Zvonareva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Albano Olivetti / Vera Zvonareva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Albano Olivetti / Vera Zvonareva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Court 9 – Ore: 11:00
Anastasia Zakharova
/ Oksana Selekhmeteva
vs Nicole Melichar-martinez
/ Cristina Bucsa
GS Roland Garros
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
6
3
4
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa [6]
4
6
6
Vincitore: Nicole Melichar-martinezCristina Bucsa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
2-4 → 3-4
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
1-4 → 2-4
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
1-3 → 1-4
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
1-2 → 1-3
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
0-2 → 1-2
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
5-4 → 6-4
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
5-3 → 5-4
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
4-3 → 5-3
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
4-1 → 4-2
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
1-1 → 2-1
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Fabian Marozsan
/ Mattia Bellucci vs Henry Patten / Harri Heliovaara
GS Roland Garros
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
1
4
Henry Patten / Harri Heliovaara [2]
6
6
Vincitore: Henry PattenHarri Heliovaara
Servizio
Svolgimento
Set 2
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
4-5 → 4-6
Henry Patten / Harri Heliovaara
3-5 → 4-5
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Henry Patten / Harri Heliovaara
2-4 → 2-5
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Henry Patten / Harri Heliovaara
1-3 → 1-4
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
1-2 → 1-3
Henry Patten / Harri Heliovaara
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
0-1 → 1-1
Henry Patten / Harri Heliovaara
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Henry Patten / Harri Heliovaara
1-4 → 1-5
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Henry Patten / Harri Heliovaara
1-2 → 1-3
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Henry Patten / Harri Heliovaara
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
0-0 → 1-0
Kevin Krawietz
/ Tereza Mihalikova vs Rafael Matos / Cristina Bucsa
GS Roland Garros
Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova [8]
3
3
Rafael Matos / Cristina Bucsa
6
6
Vincitore: Rafael MatosCristina Bucsa
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rafael Matos / Cristina Bucsa
3-5 → 3-6
Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova
3-4 → 3-5
Rafael Matos / Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova
2-3 → 3-3
Rafael Matos / Cristina Bucsa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Rafael Matos / Cristina Bucsa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova
0-1 → 1-1
Rafael Matos / Cristina Bucsa
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 3-6
Rafael Matos / Cristina Bucsa
3-4 → 3-5
Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Rafael Matos / Cristina Bucsa
2-3 → 2-4
Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova
1-3 → 2-3
Rafael Matos / Cristina Bucsa
1-2 → 1-3
Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova
0-2 → 1-2
Rafael Matos / Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Henry Patten
/ Olivia Nicholls vs Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
GS Roland Garros
Henry Patten / Olivia Nicholls [6]
•
0
6
7
1
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
0
7
6
0
Vincitore: Henry PattenOlivia Nicholls
Servizio
Svolgimento
Set 3
Henry Patten / Olivia Nicholls
Henry Patten / Olivia Nicholls
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
5-1
5-2
5-3
5-4
6-4
7-4
7-5
7-6
8-6
9-6
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
Henry Patten / Olivia Nicholls
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-6 → 6-6
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Henry Patten / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
4-4 → 4-5
Henry Patten / Olivia Nicholls
4-3 → 4-4
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Henry Patten / Olivia Nicholls
2-3 → 3-3
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Henry Patten / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
1-1 → 1-2
Henry Patten / Olivia Nicholls
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-6 → 6-6
Henry Patten / Olivia Nicholls
5-5 → 5-6
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
5-4 → 5-5
Henry Patten / Olivia Nicholls
4-4 → 5-4
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
4-3 → 4-4
Henry Patten / Olivia Nicholls
3-3 → 4-3
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Henry Patten / Olivia Nicholls
1-3 → 2-3
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
1-2 → 1-3
Henry Patten / Olivia Nicholls
0-2 → 1-2
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
0-1 → 0-2
Henry Patten / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court 12 – Ore: 11:00
Kristina Mladenovic
/ Hanyu Guo
vs Xinyu Wang
/ Su-Wei Hsieh
GS Roland Garros
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo [13]
6
6
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
1
4
Vincitore: Kristina MladenovicHanyu Guo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
3-2 → 4-2
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo
3-1 → 3-2
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo
1-1 → 2-1
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
0-0 → 1-0
Jj Tracy
/ Robert Cash vs Hugo Gaston / Titouan Droguet
GS Roland Garros
Jj Tracy / Robert Cash [15]
6
6
4
Hugo Gaston / Titouan Droguet
7
4
6
Vincitore: Hugo GastonTitouan Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Hugo Gaston / Titouan Droguet
4-5 → 4-6
Jj Tracy / Robert Cash
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Hugo Gaston / Titouan Droguet
3-4 → 3-5
Jj Tracy / Robert Cash
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Hugo Gaston / Titouan Droguet
2-3 → 2-4
Jj Tracy / Robert Cash
1-3 → 2-3
Hugo Gaston / Titouan Droguet
1-2 → 1-3
Jj Tracy / Robert Cash
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Hugo Gaston / Titouan Droguet
1-0 → 1-1
Jj Tracy / Robert Cash
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hugo Gaston / Titouan Droguet
5-4 → 6-4
Jj Tracy / Robert Cash
4-4 → 5-4
Hugo Gaston / Titouan Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Jj Tracy / Robert Cash
3-3 → 4-3
Hugo Gaston / Titouan Droguet
3-2 → 3-3
Jj Tracy / Robert Cash
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Hugo Gaston / Titouan Droguet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Jj Tracy / Robert Cash
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Hugo Gaston / Titouan Droguet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Jj Tracy / Robert Cash
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
Jj Tracy / Robert Cash
5-6 → 6-6
Hugo Gaston / Titouan Droguet
5-5 → 5-6
Jj Tracy / Robert Cash
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Hugo Gaston / Titouan Droguet
4-4 → 4-5
Jj Tracy / Robert Cash
3-4 → 4-4
Hugo Gaston / Titouan Droguet
3-3 → 3-4
Jj Tracy / Robert Cash
2-3 → 3-3
Hugo Gaston / Titouan Droguet
2-2 → 2-3
Jj Tracy / Robert Cash
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Hugo Gaston / Titouan Droguet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Jj Tracy / Robert Cash
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Hugo Gaston / Titouan Droguet
0-0 → 0-1
Taylor Townsend
/ Katerina Siniakova vs Iva Jovic / Emiliana Arango
GS Roland Garros
Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1]
6
3
6
Iva Jovic / Emiliana Arango
2
6
2
Vincitore: Taylor TownsendKaterina Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Iva Jovic / Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
4-2 → 5-2
Iva Jovic / Emiliana Arango
4-1 → 4-2
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
3-1 → 4-1
Iva Jovic / Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
2-0 → 3-0
Iva Jovic / Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iva Jovic / Emiliana Arango
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
2-5 → 3-5
Iva Jovic / Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Iva Jovic / Emiliana Arango
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Iva Jovic / Emiliana Arango
0-2 → 0-3
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Iva Jovic / Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Iva Jovic / Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Iva Jovic / Emiliana Arango
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
2-1 → 3-1
Iva Jovic / Emiliana Arango
1-1 → 2-1
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
0-1 → 1-1
Iva Jovic / Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Marcelo Demoliner
/ N.Sriram Balaji vs Mark Wallner / Jakob Schnaitter
GS Roland Garros
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
•
0
7
5
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
0
5
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
3-2 → 4-2
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
3-1 → 3-2
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
2-1 → 3-1
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
2-0 → 2-1
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
6-5 → 7-5
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
2-3 → 3-3
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
1-2 → 2-2
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
1-1 → 1-2
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 13 – Ore: 11:00
Horacio Zeballos
/ Marcel Granollers
vs Bart Stevens
/ Vasil Kirkov
GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
6
6
Bart Stevens / Vasil Kirkov
3
4
Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers
Servizio
Svolgimento
Set 2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
5-4 → 6-4
Bart Stevens / Vasil Kirkov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Bart Stevens / Vasil Kirkov
3-3 → 4-3
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Bart Stevens / Vasil Kirkov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Bart Stevens / Vasil Kirkov
1-1 → 1-2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-1 → 1-1
Bart Stevens / Vasil Kirkov
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
5-3 → 6-3
Bart Stevens / Vasil Kirkov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
4-2 → 5-2
Bart Stevens / Vasil Kirkov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
3-1 → 4-1
Bart Stevens / Vasil Kirkov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Bart Stevens / Vasil Kirkov
1-0 → 1-1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-0 → 1-0
Erin Routliffe
/ Jelena Ostapenko vs En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
GS Roland Garros
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko [5]
5
4
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
7
6
Vincitore: En-Shuo LiangShuko Aoyama
Servizio
Svolgimento
Set 2
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
4-4 → 4-5
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko
4-3 → 4-4
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
3-3 → 4-3
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko
2-3 → 3-3
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
2-2 → 2-3
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
2-4 → 2-5
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
2-2 → 2-3
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko
0-1 → 1-1
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Raphael Collignon
/ Zizou Bergs vs Neil Oberleitner / Petr Nouza
GS Roland Garros
Raphael Collignon / Zizou Bergs
Neil Oberleitner / Petr Nouza
Vincitore: Neil OberleitnerPetr Nouza
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Demi Schuurs
/ Ellen Perez vs Lilli Tagger / Sara Errani
GS Roland Garros
Demi Schuurs / Ellen Perez [7]
7
7
Lilli Tagger / Sara Errani
6
6
Vincitore: Demi SchuursEllen Perez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
7*-6
7*-7
8-7*
8-8*
9*-8
6-6 → 7-6
Demi Schuurs / Ellen Perez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Lilli Tagger / Sara Errani
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Demi Schuurs / Ellen Perez
4-5 → 5-5
Lilli Tagger / Sara Errani
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Demi Schuurs / Ellen Perez
3-4 → 4-4
Lilli Tagger / Sara Errani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Demi Schuurs / Ellen Perez
2-3 → 3-3
Lilli Tagger / Sara Errani
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Demi Schuurs / Ellen Perez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Lilli Tagger / Sara Errani
1-1 → 2-1
Demi Schuurs / Ellen Perez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Lilli Tagger / Sara Errani
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
Lilli Tagger / Sara Errani
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Demi Schuurs / Ellen Perez
5-5 → 6-5
Lilli Tagger / Sara Errani
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Demi Schuurs / Ellen Perez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Lilli Tagger / Sara Errani
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Demi Schuurs / Ellen Perez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Lilli Tagger / Sara Errani
4-1 → 4-2
Demi Schuurs / Ellen Perez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Lilli Tagger / Sara Errani
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Demi Schuurs / Ellen Perez
1-1 → 2-1
Lilli Tagger / Sara Errani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Demi Schuurs / Ellen Perez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mah, quel marpione non me la racconta giusta. Già da prima di Miami lo guardavo con interesse, anche se ogni tanto, ma quest’anno ha iniziato a marcare molto male a livello di comportamento e scene sospette, già a partire da Indian Wells. Poi la partita con Navone e adesso questo… Mi sa un (bel) po’ di malafede.
non ti contraddico…..ma il problema non sono le righe anche perche se uno le prende spesso è perche’ le cerca…..ma i net fortuiti di jodar a suo favore sono stati un pochino tanti…..ma credo che in sti periodi serva anche la dea bendata dalla tua parte
Voglio quello che si è preso Mensik dopo la sosta in spogliatoio. Ha perso 6-0 il primo set in 20 minuti senza fare un punto, è andato nello spogliatoio ed è tornato il fratello gemello fresco come una rosa.
L’uomo morto è resuscitato. Ha fatto quattro punti nel primo set, poi vince il secondo 6-2. Boh!
…
Vediamo … dai … 😉
Adesso non dico che Fonseca diventa favorito, ma Djokovic deve fare una mezza impresa per ribaltare l’inerzia della partita
Previsione primo set, peró
Nel secondo pare aver ritrovato i piedi
Non è la stessa cosa.
Cambia occhiali se non lo vedi.
Il tempo è galantuomo.
E direi che Zverev ha ampiamente dimostrato che era vero che sarebbe diventato un campione, come si diceva.
Jannik prende venti righe: fenomeno!
Jodar prende venti righe: fortunello!
L’essere obiettivo non è mai stato il tuo forte, un po’ come la competenza…
P.S. Jannik fenomeno davvero, Jodar è sulla strada giusta per diventarlo.
A livello di bucio gli iberici sono inarrivabili (specialmente landaDUCE e carrino busto)
Non bisogna, poi, trascurare il bucio di De Minaur. Prima un bye, adesso sta uccidendo un uomo morto. Arriverà agli ottavi fresco e riposato.
La butto lì: de minaur campione al RG?
Sinceramente trovo inopportuno e fastidioso questo magnificare continuamente Djokovic per ogni giocata e quasi considerare Fonseca uno sprovveduto, si parla di un giovanissimo che si trova per la prima volta in un palcoscenico del genere così lontano.
E lo dico nonostante detesti il circo intorno a Fonseca.
Mensik come previsto non sta in piedi.
Lo dico ancora una volta.
C’è RUUD da considerare.
Non capisco tanto la tattica australolandese in questi ultimi giochi: continuano a mostrarsi entrambe a rete e perdono punti su punti scavalcate dai pallonetti avversari.
Poi però la coppia italaustrica fa peggio ed ora sta ad un solo gioco, in risposta, dalla sconfitta.
Beh oddio molti parlano come se fossero saltate tutte le teste di serie e avessimo una finale certa stile Raducanu-Fernandez. Zverev, Djokovic e Auger sono i più accreditati per la vittoria e sono 3, 4 e 6. Anche se dovessero vincere de Minaur o Rublev non sarebbe come Vacherot a Shanghai. Se poi così dovesse accadere sarebbe imprevedibile, ma questo a prescindere dall’assenza di Sinner e Alcaraz.
Nole non riesce proprio a capacitarsi che tifano tutti per Fonseca
Bravi BoleVava!
Alè!
Per la serie “chi vuole essere numero uno oggi?” che conta cosi tanti appassionati su questo forum, proporrei oggi questo giovane serbo vestito color albicocca. Mi sembra molto promettente……
anche sul net sempre a suo favore……Comunque michelsen è crollato
@ Rovescio al tramonto (#4626987)
Anche fonseca lo era …
Fils…
Draper…
Van asche…
Landaluce…
Zverev…
mensik…
Spero che paghi tutte le righe pizzicate e i net pazzeschi di oggi Jodar.
Agassi Lendl h2h 2-6
Agassi Wilander h2h 5-2
In entrambi i casi il giocatore più giovane e più potente (Agassi) perse con quello più esperto,campione affermato ed con una intelligenza superiore alla media dei grandi.
Non stupiamoci se un “Mano de pedra” va in crisi con un Marvin Marvelous se c’è un gap tale di esperienza.
Con questo ovviamente ammirazione per Nole che credo senta un’occasione unica a Parigi quest’anno.
E il nostro duo è passato!
Nole tra un anno avrà 40 anni e sta giocando contro un ragazzo di 19 che potrebbe essere suo figlio. Un doppio 6/4 contro un tennista forte che occupa le parti nobili del ranking. Ma tra i 2 si vede in ogni gesto del corpo chi è il tennista più vincente della storia del tennis che molto difficilmente potrà essere eguagliato.
Jodar é il futuro. Chi non lo vede è abbastanza cieco a mio parere.
Comunque per La Cirstea si parla di 23 games consecutivi, è un qualcosa di aberrante.
Lo faccia anche la Paolini, di comunicare il 2027 suo ultimo anno,cosi porta a casa 3 slam.
E questa stagione però conferma il mio pensiero,da sempre,che la turista con racchetta sira Sorana era da top 30 fissa.
Quante bolle invece mi ha fatto strappare,quante volte mi ha tolto la sedia già accomodata,ricordo soprattutto il periodo di quando vivevo in Germania,per poi bannarla per diversi anni dalle mie giocate.
Jodar … belva deminiaca…riesce a prendere 25 righe e il nastro gli ha dato 5/6 punti Gratuiti!!
Chiedo a
Umilmente scusa a Jodar che credevo pagasse alla distanza…
Invece ha dimostrato maturità e gestione del proprio corpo.
Complimenti a lui, ha davvero una gran forza mentale e un ottimo body language
JODAR possiamo già vederlo ai quarti vs SVEREV, e poi uno di questi 2 probabilmente in semifinale vs il grande vecchio NOLE
Forza Joao, ce la puoi ancora fare
Jodar incomincia a stare sui Maroni per come fortunosamente vince i punti!
Borges offrì una bella resistenza ma Rublev si dimostrò sorprendentemente solido, almeno oggi.
Michelsen ha disputato una grande partita ma a un certo punto Jodar si è messo a tirare colpi pazzeschi sulle righe ed allora rien a faire. E forte tres fort.
Si muove meglio ma soprattutto legge meglio la palla ,sa già dove andrà perché a quel livello lo schema è visto a distanza di 7/8 scambi.
Fonseca migliorerà negli spostamenti,mai a quel livello ovviamente,ma soprattutto avrà una visione più ampia del punto che ora è più sull’uno/due e già,a quel livello ovviamente,diventa un incognita al colpo n.3.
@ Gaz (#4626958)
Beh, potrebbe usare un soprannome per commentare il femminile e riservarsi l’altro per il maschile.
L’ ho scritto solamente X anticipare il suo braccio destro.
Comunque sono deluso da lei che, dopo l’ eliminazione di Sinner, ha deciso di tifare DJOKOVIC, quando, dalla parte alta, mai come questa volta, un altro italiano che non sia Sinner può veramente arrivare almeno alla finale.
In 24 slam vinti, credo sia successa una sola volta, esattamente nel Roland Garros 2016 quando Nadal diede forfait in uno dei primi turni.
Ebbe fortuna anche nella semi del RG 2023 quando si fece male Alcaraz proprio durante un match con lui, ma non si puó dire che all’epoca fosse più forte sulla carta, era 50-50.
Quindi non so come tu possa affermare che sia stato così forte ad approfittare delle assenze altrui. Forse mi sfugge qualcosa. O forse é maniavantismo per timore che il 7 giugno possa ripetersi
E derbone sia cari fratelli ispanici.
Se gli slam fossero già 2 su 3 ( credo che ci arriveremo… ) Djokovic potrebbe vincerne ancora 3 o 4 … forse pure 5 .
Questa è quasi una certezza .
In realtà invece , come detto e ridetto , la vedo durissima .
Obiettivamente , al netto ” delle primavere ” , è un Fenomeno e lo dimostra ancora .
Vediamo … dai …
Djokovic a 39 anni si muove molto meglio di fonseca a 20. Il brasiliano ha tanto da lavorare da questo punto di vista. Non sarà mai velocissimo, ma così è troppo insufficiente negli spostamenti.
Mi sono dimenticato di liquidare ForgetLeconte.
Shshshshshshsh…
@ toni (#4626919)
Complotto!! Anche kouame alle 14 lo hanno fatto apposta per farci dispetto?? Ma dai…
Hai ragione. Infatti io non li ho mai giocati. Forse tra un paio d’anni mi potrei giocare Jodar. Vediamo
Vero.
E ti rispondo perché ti ricordi quel commento e non lo hai storpiato.
Spesso mi attribuiscono cose o previsioni su queste o su quell’altra, mai dette, come di recente, quando uno dei soliti mi attribuiva previsioni favorevoli su Tauson, quando dal Bonfiglio ho espresso immediatamente le mie perplessità,le ho spiegate e ribadite a chi credeva alla Tauson, andando controcorrente, tant’è inutile , perché verrà ancora fuori questa falsità perché quando uno si fa un’idea,sbagliata che sia,la fa diventare vera per piacere nel crederlo.
Quel commento che citi l’ho fatto anche provocatoriamente, questo non vuol dire che non lo pensavo, provocatoriamente, rispondendo ad un utente che scriveva:
“Paolini chiusa da Yastremska, Raducanu, Cirstea e poi eventualmente Rybakina”.
Siccome a me non piacciono queste previsioni fatte in modo sentenzioso, con certezza,e senza criterio,ho risposto che per me la Paolini se andava avanti avrebbe incontrato Yastremska,Sierra,Lys e dissi anche che la stessa Rybakina aveva le sue potenziali minacce nel suo spot, quindi nessuno è chiuso,i match sono tutti difficili e da giocare.
Solo le chiavi ti chiudono la porta con certezza.
@ Forchetta Antonio (#4626937)
Infatti ha vinto Barcellona,Madrid e Roma 🙄
@ Sabalenka (#4626829)
Ho parlato col primario,sei fortunata :ti fa entrare mercoledi mattina alle 9 😆
Ricordati pigiama e spazzolino!
L’ unico in giocabile è il dodicenne Txeghucigalpa che a è già ad un livello incredibile.
Viene dal tuo stesso pianeta, se non sbaglio…
Sto brasiliano non ha personalità.
L’autoironia di Maurantonio 😎
adesso ok i gusti ma il fisico pazzesco di jodar dove lo hai visto?….sarebbe una bella piantana in casa….
Niente da fare in questa prima partita: gli errori di Lilli, oltre a numerosi episodi di mancato affiatamento, ne hanno indirizzato l’esito a favore della coppia australolandese.
Saretta ha tenuta in piedi la baracca fin troppo bene ma le avversarie sono superiori.
Stiamo a vedere la seconda partita, ma ci vorrebbe un miracolo.
michelsen al 5 è bollito…..via libera per jodar e dopodomani derby spagnolo e generazionale tra antipatici eheheheh….
Intanto forse Jodar la porta a casa
Jodar onestamente non può perdere con nessuno! Fisico pazzesco. Sembra nato per il tennis
Mettiamoci l’anima in pace noi che ne patimmo tante tifando Federer:
non esiste nella storia del tennis un tennista più forte di Giocovic; vederlo sempre lì al posto giusto per vent’anni e più ce lo dimostra.
Che Federer sia stato il più “bravo” (criterio soggettivo) per me è pacifico, come credo per Lei.
Ma onestamente non si può sostenere che le infinite vittorie di Giocovic siano arrivate per demeriti ed assenze altrui.
il game del set è la spiegazione di come faccia nole a giocare ancora a questo livello a 40 anni, sul 30 a zero ha tirato 4 volte e finito con una volèe, lui ha fatto due metri fonseca ne avrà fatti 30, la palla game due incroci e una smorzata senza muoversi di un millimetro, una classe infinita, meno eleganza magari di altri ma negli anni ha affinato anche il tocco, non per niente nonostante giochi pochissimo è comunque 4 del mondo
E Nole porta a casa il primo set, il bagaglio tecnico del serbo è almeno dieci volte quello di Fonseca.
Novak non ha mai forzato, prima di servizio in media sui 170 Km/h, seconde sempre piazzate con quasi il 100% di punti vinti, ha variato molto: discese a rete, smorzate, lungolinea mortiferi…
Certo che se hai solo prima e dritto non vai da nessuna parte!
Bravo Nole, speriamo riesca a tenere per altri 2 set
Purtroppo andò come prevedibile 🙁
Fonseca tira mazzate pesanti sempre e con tutti i colpi.
Sbaglia abbastanza, ma martellando per anche 4 ore e piu’, ha la forza di farlo, diventa pericoloso.
Ogni anno c’è chi inciampa e si fa male sui quei maledetti cartelloni della marca del coccodrillo.
Ma loro se ne fregano e badano -in questo caso sì- più al loro incasso che alla salute di chi gioca.
Domani:
Cobolli alle 12
Berrettini alle 13
Arnaldi alle 14.30
Ma e’ un caso caso dai….
😆 😆
Il messaggio dell’utente Sabalenka me lo ero perso … c’è poco da ridere 😆 😆 … trattasi ancora di multiverso !!!
Ogni tanto , per fortuna a milioni di anni luce di km da noi ( altrimenti verremmo spazzati via ) c’è qualche interferenza cosmica ( esplosioni di raggi gamma ect ect ) per cui , magari temporaneamente , qualcuno ” di qua’ ” va a finire ” di là ” o ” di li’ ” e/o viceversa .
Sicuramente ” Sabalenka ” vive dove i 4 citati sono nell’esatto ordine di ranking postato , Sinner ha la carriera ed è alla posizione di Borges … mentre Alcaraz , poverino , al momento è sfigato anche di là ( anzi molto , molto , molto peggio … addirittura carriera finita !!!) .
La pozione magica dei Pirenei sta dando i suoi frutti al buon Pablito.
Lo scrive per SCHERZO
Lo scrive per SCHERZO
Speriamo, ma in tal caso con stile ermetico e discutibile.
E….son soddisfazioni!
Non vedo i match ma un Nole-Joao credo sia al momento una replica di tanti match visti e giocati nella mia vita.
In uno sport dove si “scambia” abbiamo il giovane virgulto, potentissimo e un tantino presuntuoso (che non guasta) di fronte ad uno specchio che mostra tutti i difetti,i limiti, l’inesperienza.
Lui picchia ma la mano è meno salda,la rete sembra più alta e le righe più vicine. Le palle sono strane:veloci e poi lente,tese ed arcuate,ti tornano dove non pensi una volta in più e quindi rischi e se passa hai comunque il fianco sguarnito.
Il tifo assordante diventa come la radio quando cerchi un indirizzo,lo vorresti abbassare per concentrarti ma non puoi,la testa sente tutto e troppo.
Nole gigioneggia,concede un mezzo sorriso ma si prende tutto:la seconda lenta sembra non arrivare,vocalizza ma non spinge…ti muove,ti fa stare nel posto sbagliato.
Oggi sei a scuola Joao e puoi avere studiato ma memoria non serve perché il serbo/professore ti stoppa,ti fa la domanda trabocchetto,tu ti perdi e non ritrovi il filo logico.
E con Djokovic non puoi inventare,non lo freghi.
Sarà mica sarcastico????
La Sierra, che ieri ha battuto la jasmine, oggi ha preso un doppio 6-0 dalla cirstea….mah….
ma che ha fonseca? sembra sia lui ad avere 40 anni, è infortunato ? non si muove
Sinner onesto mestierante…
Ossignor cosa tocca leggere!
Goduria pura, vedere il vecchio Nole giocare
@ cataflic (#4626848)
Avessi la macchina del tempo…oggi sarei ancota incazzato ma almeno ricco…
Vabbé, vantaggio Michelsen, rovescio lungolinea di Jodar che sarebbe finito in corridoio, prende il nastro, ricade di la imprendibile. 40 pari e poi il break.
Forse il punto che potrebbe cambiare l’inerzia della partita a favore del bravo e fortunato spagnolo
Per ora troppi errori di Lilli.
Saretta sta facendo il suo, che non sarà quel granché ma tiene in piedi la baracca.
A Lilli oggi, contro due avversarie “stimolanti”, mancano tempi e distanze da doppio (anche se nell’ultimo punto a rete se la cavò bene, fa troppi errori da fondo campo).
Vedo che gattodimarmo Cicciobello Fonseca sta opponendo una strenua resistenza
“Il terzo incomodo” megaLOL
@ Golden Shark (#4626881)
Grazie per la tua sensibilità, viviamo un periodo storico difficile, non mi piace affatto, per fortuna ci sono persone come e quindi una speranza c’è..
Eh beh, forse il vento era sudameLicano,,,
In questo momento Fonseca con Djokovic mi ricorda me quando tiro fortissimo col mio maestro che è stato fino a non molto tempo fa un buon seconda… Più tiro più mi torna indietro di tutto dappertutto…
Poi magari fra un’ oretta il grande Nole avrà un calo ma per ora…
Credo che nel tennis non esista al proprietà transitiva, ma ogni partita fa storia a sé
Mamma mia che delusione finora Fonseca.
E intanto Nole prende a pallate il buon Fonseca.
Superiotà tattica indiscutibile.
Non è questione di preparazione ma di struttura fisica.Il problema di un fisico filiforme come quello di Sinner è che unisce un’elevata richiesta di glicogeno (dovuta al suo gioco ultra-aggressivo e d’anticipo) a un corpo che, per ragioni strutturali e di massa muscolare complessiva, ha un serbatoio di zuccheri e liquidi fisiologicamente più limitato rispetto a un normotipo muscoloso. Quando gioca al caldo contro un “pallettaro” o un regolarista, si trova nella situazione biologica più pericolosa: deve fare match corti, perché alla distanza il logoramento del glicogeno lo espone alla crisi.
Sicuramente … io pure ! 😆
Mi consolo pensando agli altri ” me ” che stanno nelle versioni piu’ piacevoli e non mi lamento troppo pensando agli altri ” me ” che si trovano in quelle ancora peggio …
Scherzi a parte ( ??? ) … ieri ho letto il tuo post dopo la sconfitta di Sinner , ma ho lasciato stare … tramite un pc non sapevo proprio cosa dirti .
Oggi , mi permetto di scriverti … di non dire nè pensare fesserie , sai sicuro a cosa mi riferisco … 😉
Lo so che ci si sente circondati dalla cattiveria ect ect … ma , pur se temo comunque in minoranza , siamo ancora tanti ad avere umanità , valori ect ect
Solo che , necessariamente , ” facciamo meno rumore ” … e ci si sente a volte troppo soli , quando magari non troppo lontano c’è una persona con cui ci si potrebbe capire , confortare , relazionarsi .
Per cui … non abbatterti troppo e ricomincia sempre , proprio come il nostro Jannik !!!
Ciao !
🙂
Forte però, Solana Sierra, giustiziare di Jasmine…
Zero game contro Cirstea che, per quanto in un’ottimo periodo, non è un fenomeno
Ma quanto era forte la Solana Sierra?.