Roland Garros 2026 - Day 6 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Swiatek alza il livello a Parigi, ma il Roland Garros 2026 continua a fare i conti con gli incidenti. C’è anche l’atteso match tra Djokovic e Fonseca (LIVE)

29/05/2026 17:18 191 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Patrick Boren
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Patrick Boren

Iga Swiatek fa sul serio al Roland Garros 2026. La campionessa polacca, dopo una prima parte di stagione sulla terra battuta non sempre lineare, sembra aver trovato a Parigi il momento giusto per alzare il livello e tornare a esprimere il suo miglior tennis.

Nel derby polacco di terzo turno contro Magda Linette, Swiatek si è imposta con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 25 minuti, confermando una crescita evidente partita dopo partita. Non una vittoria travolgente nel punteggio, ma una prestazione solida, autoritaria, da giocatrice che sa perfettamente come gestire i momenti delicati sulla terra parigina.
Swiatek sta andando chiaramente di meno in più in questo Roland Garros. Dopo qualche dubbio nella gira sulla terra, la polacca sta ritrovando profondità, continuità e quella capacità di soffocare le avversarie con il ritmo che l’ha resa una delle grandi dominatrici degli ultimi anni a Parigi.
Agli ottavi di finale l’attende ora Marta Kostyuk, in quella che può diventare una vera prova del fuoco. L’ucraina è una giocatrice intensa, aggressiva, capace di mettere pressione e di togliere tempo. Un test importante per capire fino a che punto Swiatek sia già tornata vicina alla sua versione migliore.

Se il campo racconta di una Swiatek in crescita, il torneo continua però a essere segnato anche da una lunga serie di contrattempi fisici e situazioni quasi surreali. Il Roland Garros 2026, infatti, non sta vivendo un’edizione semplice dal punto di vista degli infortuni.
Dopo la torsione alla caviglia di Alexander Blockx con una lona, il grave problema fisico accusato da Hailey Baptiste e i continui colpi di calore che hanno condizionato diversi match, si è aggiunto anche l’episodio di Zeynep Sonmez. La tennista turca è stata costretta al ritiro nel doppio dopo essersi scontrata con un cartellone pubblicitario di Lacoste a fondo campo.

Un incidente tanto insolito quanto doloroso, che ha costretto Sonmez a interrompere la partita e che alimenta ulteriormente la sensazione di uno Slam particolarmente accidentato. Tra caldo, problemi fisici e situazioni impreviste, Parigi sta mettendo alla prova non solo la qualità tecnica dei protagonisti, ma anche la loro resistenza e la sicurezza delle condizioni di gioco.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  29 Maggio 2026

26°C
Sole velato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Sole velato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 29 Maggio
09:00
23°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
33°
17:00
34°
18:00
33°
🔥  Allerta arancione caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 29 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
3° Turno · Terra Battuta
RG R3
⛅  Sole velato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  3° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Magda Linette POL vs Iga Swiatek POL

GS Roland Garros
Magda Linette
4
4
Iga Swiatek [3]
6
6
Vincitore: Iga Swiatek
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Mirra Andreeva --- vs Marie Bouzkova CZE

GS Roland Garros
Mirra Andreeva [8]
6
6
Marie Bouzkova [27]
4
2
Vincitore: Mirra Andreeva
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Joao Fonseca BRA vs Novak Djokovic SRB

GS Roland Garros
Joao Fonseca [28]
0
4
4
6
3
Novak Djokovic [3]
0
6
6
3
4
Mostra dettagli

Quentin Halys FRA vs Alexander Zverev GER (non prima 20:15)

Il match deve ancora iniziare





Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Nuno Borges POR vs Andrey Rublev ---
GS Roland Garros
Nuno Borges
5
6
6
Andrey Rublev [11]
7
7
7
Vincitore: Andrey Rublev
Mostra dettagli

Jil Teichmann SUI vs Karolina Muchova CZE

GS Roland Garros
Jil Teichmann
6
7
Karolina Muchova [10]
1
5
Vincitore: Jil Teichmann
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Elina Svitolina UKR vs Tamara Korpatsch GER

GS Roland Garros
Elina Svitolina [7]
6
6
Tamara Korpatsch
2
3
Vincitore: Elina Svitolina
Mostra dettagli

Casper Ruud NOR vs Tommy Paul USA

GS Roland Garros
Casper Ruud [15]
15
4
0
Tommy Paul [24]
15
6
0
Mostra dettagli




Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marta Kostyuk UKR vs Viktorija Golubic SUI

GS Roland Garros
Marta Kostyuk [15]
6
6
Viktorija Golubic
4
3
Vincitore: Marta Kostyuk
Mostra dettagli

Alex Michelsen USA vs Rafael Jodar ESP

GS Roland Garros
Alex Michelsen
6
7
6
3
3
Rafael Jodar [27]
7
6
4
6
6
Vincitore: Rafael Jodar
Mostra dettagli

Alex De minaur AUS vs Jakub Mensik CZE

GS Roland Garros
Alex De minaur [8]
0
6
2
1
Jakub Mensik [26]
0
0
6
4
Mostra dettagli

Peyton Stearns USA vs Belinda Bencic SUI

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 11:00
Thiago Agustin Tirante ARG vs Pablo Carreno busta ESP

GS Roland Garros
Thiago Agustin Tirante
6
5
6
4
Pablo Carreno busta
7
7
3
6
Vincitore: Pablo Carreno busta
Mostra dettagli

Solana Sierra ARG vs Sorana Cirstea ROU

GS Roland Garros
Solana Sierra
0
0
Sorana Cirstea [18]
6
6
Vincitore: Sorana Cirstea
Mostra dettagli

Karen Khachanov --- vs Jesper De jong NED

GS Roland Garros
Karen Khachanov [13]
15
5
7
2
1
Jesper De jong
40
7
5
6
3
Mostra dettagli

Hanne Vandewinkel BEL / Maya Joint AUS vs Aleksandra Krunic SRB / Anna Danilina KAZ

GS Roland Garros
Hanne Vandewinkel / Maya Joint
0
1
Aleksandra Krunic / Anna Danilina [2]
40
4
Mostra dettagli





Court 7 – Ore: 11:00
Xiyu Wang CHN vs Yuliia Starodubtseva UKR
GS Roland Garros
Xiyu Wang
6
7
Yuliia Starodubtseva
3
5
Vincitore: Xiyu Wang
Mostra dettagli

Edouard Roger-vasselin FRA / Hugo Nys MON vs Hendrik Jebens GER / Ray Ho TPE

GS Roland Garros
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [10]
6
6
Hendrik Jebens / Ray Ho
4
3
Vincitore: Edouard Roger-vasselinHugo Nys
Mostra dettagli

Yuliia Starodubtseva UKR / Magda Linette POL vs Tiantsoa Rakotomanga rajaonah FRA / Elsa Jacquemot FRA

GS Roland Garros
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
3
6
6
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
6
4
3
Vincitore: Yuliia StarodubtsevaMagda Linette
Mostra dettagli

David Pel NED / Sander Arends NED vs Nikola Mektic CRO / Austin Krajicek USA

GS Roland Garros
David Pel / Sander Arends
0
4
1
Nikola Mektic / Austin Krajicek [12]
0
6
2
Mostra dettagli





Court 6 – Ore: 11:00
Dayana Yastremska UKR / Anhelina Kalinina UKR vs Zeynep Sonmez TUR / Tatjana Maria GER
GS Roland Garros
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
15
2
Zeynep Sonmez / Tatjana Maria
0
0
Vincitore: Dayana YastremskaAnhelina Kalinina
Mostra dettagli

Orlando Luz BRA / Hao-Ching Chan TPE vs Christian Harrison USA / Fanny Stollar HUN

GS Roland Garros
Orlando Luz / Hao-Ching Chan
3
6
Christian Harrison / Fanny Stollar
6
7
Vincitore: Christian HarrisonFanny Stollar
Mostra dettagli

Fabien Reboul FRA / Hanyu Guo CHN vs Tim Puetz GER / Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Michael Venus NZL / Yuki Bhambri IND vs Andrea Vavassori ITA / Simone Bolelli ITA

GS Roland Garros
Michael Venus / Yuki Bhambri
3
4
Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5]
6
6
Vincitore: Andrea VavassoriSimone Bolelli
Mostra dettagli




Court 8 – Ore: 11:00
Lloyd Glasspool GBR / Julian Cash GBR vs Patrik Rikl CZE / Adam Pavlasek CZE

GS Roland Garros
Lloyd Glasspool / Julian Cash [3]
4
4
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
6
6
Vincitore: Patrik RiklAdam Pavlasek
Mostra dettagli

Luisa Stefani BRA / Gabriela Dabrowski CAN vs Qianhui Tang CHN / Elena Pridankina ---

GS Roland Garros
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski [4]
6
3
6
Qianhui Tang / Elena Pridankina
3
6
2
Vincitore: Luisa StefaniGabriela Dabrowski
Mostra dettagli

Santiago Gonzalez MEX / Maximo Gonzalez ARG vs Thiago Agustin Tirante ARG / Roman Andres Burruchaga ARG

GS Roland Garros
Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez
40
5
Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga
40
4
Mostra dettagli

Evan King USA / Gabriela Dabrowski CAN vs Albano Olivetti FRA / Vera Zvonareva ---

GS Roland Garros
Evan King / Gabriela Dabrowski
0
7
4
1
Albano Olivetti / Vera Zvonareva
0
6
6
0
Vincitore: Evan KingGabriela Dabrowski
Mostra dettagli





Court 9 – Ore: 11:00
Anastasia Zakharova --- / Oksana Selekhmeteva ESP vs Nicole Melichar-martinez USA / Cristina Bucsa ESP
GS Roland Garros
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
6
3
4
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa [6]
4
6
6
Vincitore: Nicole Melichar-martinezCristina Bucsa
Mostra dettagli

Fabian Marozsan HUN / Mattia Bellucci ITA vs Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN

GS Roland Garros
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
1
4
Henry Patten / Harri Heliovaara [2]
6
6
Vincitore: Henry PattenHarri Heliovaara
Mostra dettagli

Kevin Krawietz GER / Tereza Mihalikova SVK vs Rafael Matos BRA / Cristina Bucsa ESP

GS Roland Garros
Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova [8]
3
3
Rafael Matos / Cristina Bucsa
6
6
Vincitore: Rafael MatosCristina Bucsa
Mostra dettagli

Henry Patten GBR / Olivia Nicholls GBR vs Theo Arribage FRA / Nicole Melichar-martinez USA

GS Roland Garros
Henry Patten / Olivia Nicholls [6]
0
6
7
1
Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
0
7
6
0
Vincitore: Henry PattenOlivia Nicholls
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Court 12 – Ore: 11:00
Kristina Mladenovic FRA / Hanyu Guo CHN vs Xinyu Wang CHN / Su-Wei Hsieh TPE
GS Roland Garros
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo [13]
6
6
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
1
4
Vincitore: Kristina MladenovicHanyu Guo
Mostra dettagli

Jj Tracy USA / Robert Cash USA vs Hugo Gaston FRA / Titouan Droguet FRA

GS Roland Garros
Jj Tracy / Robert Cash [15]
6
6
4
Hugo Gaston / Titouan Droguet
7
4
6
Vincitore: Hugo GastonTitouan Droguet
Mostra dettagli

Taylor Townsend USA / Katerina Siniakova CZE vs Iva Jovic USA / Emiliana Arango COL

GS Roland Garros
Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1]
6
3
6
Iva Jovic / Emiliana Arango
2
6
2
Vincitore: Taylor TownsendKaterina Siniakova
Mostra dettagli

Marcelo Demoliner BRA / N.Sriram Balaji IND vs Mark Wallner GER / Jakob Schnaitter GER

GS Roland Garros
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
0
7
5
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
0
5
2
Mostra dettagli





Court 13 – Ore: 11:00
Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Bart Stevens NED / Vasil Kirkov USA
GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
6
6
Bart Stevens / Vasil Kirkov
3
4
Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers
Mostra dettagli

Erin Routliffe NZL / Jelena Ostapenko LAT vs En-Shuo Liang TPE / Shuko Aoyama JPN

GS Roland Garros
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko [5]
5
4
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
7
6
Vincitore: En-Shuo LiangShuko Aoyama
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Raphael Collignon BEL / Zizou Bergs BEL vs Neil Oberleitner AUT / Petr Nouza CZE

GS Roland Garros
Raphael Collignon / Zizou Bergs
Neil Oberleitner / Petr Nouza
Vincitore: Neil OberleitnerPetr Nouza
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Demi Schuurs NED / Ellen Perez AUS vs Lilli Tagger AUT / Sara Errani ITA

GS Roland Garros
Demi Schuurs / Ellen Perez [7]
7
7
Lilli Tagger / Sara Errani
6
6
Vincitore: Demi SchuursEllen Perez
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« Commenti più vecchi (100 precedenti)
PliskoNotBot (Guest) 29-05-2026 19:17

Scritto da zedarioz
Voglio quello che si è preso Mensik dopo la sosta in spogliatoio. Ha perso 6-0 il primo set in 20 minuti senza fare un punto, è andato nello spogliatoio ed è tornato il fratello gemello fresco come una rosa.

Mah, quel marpione non me la racconta giusta. Già da prima di Miami lo guardavo con interesse, anche se ogni tanto, ma quest’anno ha iniziato a marcare molto male a livello di comportamento e scene sospette, già a partire da Indian Wells. Poi la partita con Navone e adesso questo… Mi sa un (bel) po’ di malafede.

 191
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magilla 29-05-2026 19:05

Scritto da Marco M.

Scritto da Betafasan
Jodar incomincia a stare sui Maroni per come fortunosamente vince i punti!

Jannik prende venti righe: fenomeno!
Jodar prende venti righe: fortunello!
L’essere obiettivo non è mai stato il tuo forte, un po’ come la competenza…
P.S. Jannik fenomeno davvero, Jodar è sulla strada giusta per diventarlo.

non ti contraddico…..ma il problema non sono le righe anche perche se uno le prende spesso è perche’ le cerca…..ma i net fortuiti di jodar a suo favore sono stati un pochino tanti…..ma credo che in sti periodi serva anche la dea bendata dalla tua parte

 190
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zedarioz 29-05-2026 18:59

Voglio quello che si è preso Mensik dopo la sosta in spogliatoio. Ha perso 6-0 il primo set in 20 minuti senza fare un punto, è andato nello spogliatoio ed è tornato il fratello gemello fresco come una rosa.

 189
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+1: magilla
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 29-05-2026 18:57

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Non bisogna, poi, trascurare il bucio di De Minaur. Prima un bye, adesso sta uccidendo un uomo morto. Arriverà agli ottavi fresco e riposato.

L’uomo morto è resuscitato. Ha fatto quattro punti nel primo set, poi vince il secondo 6-2. Boh!

 188
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Dad (Guest) 29-05-2026 18:53

Scritto da Marco M.

Scritto da Betafasan
Jodar incomincia a stare sui Maroni per come fortunosamente vince i punti!

Jannik prende venti righe: fenomeno!
Jodar prende venti righe: fortunello!
L’essere obiettivo non è mai stato il tuo forte, un po’ come la competenza…
P.S. Jannik fenomeno davvero, Jodar è sulla strada giusta per diventarlo.

187
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Golden Shark 29-05-2026 18:47

Scritto da Golden Shark
Se gli slam fossero già 2 su 3 ( credo che ci arriveremo… ) Djokovic potrebbe vincerne ancora 3 o 4 … forse pure 5 .
Questa è quasi una certezza .
In realtà invece , come detto e ridetto , la vedo durissima .
Obiettivamente , al netto ” delle primavere ” , è un Fenomeno e lo dimostra ancora .
Vediamo … dai …

Vediamo … dai … 😉

 186
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 29-05-2026 18:36

Adesso non dico che Fonseca diventa favorito, ma Djokovic deve fare una mezza impresa per ribaltare l’inerzia della partita

 185
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+1: il capitano
-1: Taxi Driver
OspiteSgradito (Guest) 29-05-2026 18:35

Scritto da zedarioz
Mensik come previsto non sta in piedi.

Previsione primo set, peró
Nel secondo pare aver ritrovato i piedi

 184
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Rovescio al tramonto 29-05-2026 18:23

Scritto da Betafasan
@ Rovescio al tramonto (#4626987)
Anche fonseca lo era …
Fils…
Draper…
Van asche…
Landaluce…
Zverev…
mensik…

Non è la stessa cosa.
Cambia occhiali se non lo vedi.
Il tempo è galantuomo.
E direi che Zverev ha ampiamente dimostrato che era vero che sarebbe diventato un campione, come si diceva.

 183
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Marco M. 29-05-2026 18:18

Scritto da Betafasan
Jodar incomincia a stare sui Maroni per come fortunosamente vince i punti!

Jannik prende venti righe: fenomeno!
Jodar prende venti righe: fortunello!

L’essere obiettivo non è mai stato il tuo forte, un po’ come la competenza…

P.S. Jannik fenomeno davvero, Jodar è sulla strada giusta per diventarlo.

 182
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+1: Inox, il capitano
Sonia (Guest) 29-05-2026 18:18

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Non bisogna, poi, trascurare il bucio di De Minaur. Prima un bye, adesso sta uccidendo un uomo morto. Arriverà agli ottavi fresco e riposato.

A livello di bucio gli iberici sono inarrivabili (specialmente landaDUCE e carrino busto)

 181
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 29-05-2026 18:16

Non bisogna, poi, trascurare il bucio di De Minaur. Prima un bye, adesso sta uccidendo un uomo morto. Arriverà agli ottavi fresco e riposato.

 180
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Sonia (Guest) 29-05-2026 18:14

La butto lì: de minaur campione al RG?

 179
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-1: magilla
Kenobi 29-05-2026 18:14

Sinceramente trovo inopportuno e fastidioso questo magnificare continuamente Djokovic per ogni giocata e quasi considerare Fonseca uno sprovveduto, si parla di un giovanissimo che si trova per la prima volta in un palcoscenico del genere così lontano.
E lo dico nonostante detesti il circo intorno a Fonseca.

 178
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+1: Inox
zedarioz 29-05-2026 18:11

Mensik come previsto non sta in piedi.

 177
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-1: Avide
IlCera (Guest) 29-05-2026 18:06

Scritto da Krik Kroc
JODAR possiamo già vederlo ai quarti vs SVEREV, e poi uno di questi 2 probabilmente in semifinale vs il grande vecchio NOLE

Lo dico ancora una volta.
C’è RUUD da considerare.

 176
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+1: Marco M., Golden Shark, Detuqueridapresencia
tinapica 29-05-2026 18:06

Non capisco tanto la tattica australolandese in questi ultimi giochi: continuano a mostrarsi entrambe a rete e perdono punti su punti scavalcate dai pallonetti avversari.
Poi però la coppia italaustrica fa peggio ed ora sta ad un solo gioco, in risposta, dalla sconfitta.

 175
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PliskoNotBot (Guest) 29-05-2026 18:04

Scritto da Kenobi
Torneo che può essere vinto da chiunque, ma non vincerà il più bravo ma solo il più resistente e fortunato come a Shanghai.
Il clima sta cambiando, nonostante i terrapiattisti è oggettivo.
Per questo se si vuole preservare il nostro sport si devono tutelare gli atleti.
Francamente ciò che è successo ieri a Jannik non è stato brutto solamente per il risultato, ma per i commenti letti di una disumanità terrificante e comunque fuori da ogni logica.
Se una persona prima che sportivo, cade a terra privo di sensi, secondo voi bisogna concludere il game lasciandolo esalare l’ultimo respiro tra convulsioni o è un’emergenza medica?
Ma perché bisogna arrivare a questo?
Si possono evitare gli orari peggiori per TUTTI, si può iniziare a programmare alle 08:00 quando è fresco e sospendere il programma nella fase centrale del giorno, si possono fare stadi immersi nel verde, utilizzando i solanti termici non cemento armato, fibre naturali, etc… altresì si può chiedere 1 MTO per qualunque motivo si voglia, etc…
Quello che è successo a Cincinnati, Shanghai e Parigi saranno tornei dimenticati, un po’ come quando nella WTA vinceva la carneade di turno poi dimenticata.
Ache in ATP ci stiamo wuatizzando, ma per altri motivi, i valori reali in entrambi i casi scendono così cala lo spettacolo.

Beh oddio molti parlano come se fossero saltate tutte le teste di serie e avessimo una finale certa stile Raducanu-Fernandez. Zverev, Djokovic e Auger sono i più accreditati per la vittoria e sono 3, 4 e 6. Anche se dovessero vincere de Minaur o Rublev non sarebbe come Vacherot a Shanghai. Se poi così dovesse accadere sarebbe imprevedibile, ma questo a prescindere dall’assenza di Sinner e Alcaraz.

 174
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Tiger Woods (Guest) 29-05-2026 18:03

Nole non riesce proprio a capacitarsi che tifano tutti per Fonseca

173
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tinapica 29-05-2026 17:58

Bravi BoleVava!
Alè!

 172
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+1: puffo65
IlCera (Guest) 29-05-2026 17:56

Per la serie “chi vuole essere numero uno oggi?” che conta cosi tanti appassionati su questo forum, proporrei oggi questo giovane serbo vestito color albicocca. Mi sembra molto promettente……

 171
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
magilla 29-05-2026 17:52

Scritto da Giambitto
Michelsen ha disputato una grande partita ma a un certo punto Jodar si è messo a tirare colpi pazzeschi sulle righe ed allora rien a faire. E forte tres fort.

anche sul net sempre a suo favore……Comunque michelsen è crollato

 170
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+1: Giambitto
Betafasan 29-05-2026 17:46

@ Rovescio al tramonto (#4626987)

Anche fonseca lo era …
Fils…
Draper…
Van asche…
Landaluce…
Zverev…
mensik…

 169
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Betafasan 29-05-2026 17:43

Spero che paghi tutte le righe pizzicate e i net pazzeschi di oggi Jodar.

 168
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+1: Giambitto
Pier no guest 29-05-2026 17:39

Agassi Lendl h2h 2-6
Agassi Wilander h2h 5-2
In entrambi i casi il giocatore più giovane e più potente (Agassi) perse con quello più esperto,campione affermato ed con una intelligenza superiore alla media dei grandi.
Non stupiamoci se un “Mano de pedra” va in crisi con un Marvin Marvelous se c’è un gap tale di esperienza.
Con questo ovviamente ammirazione per Nole che credo senta un’occasione unica a Parigi quest’anno.

 167
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+1: puffo65, Marco M.
Ozzastru (Guest) 29-05-2026 17:39

E il nostro duo è passato!

 166
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Giambitto (Guest) 29-05-2026 17:38

Nole tra un anno avrà 40 anni e sta giocando contro un ragazzo di 19 che potrebbe essere suo figlio. Un doppio 6/4 contro un tennista forte che occupa le parti nobili del ranking. Ma tra i 2 si vede in ogni gesto del corpo chi è il tennista più vincente della storia del tennis che molto difficilmente potrà essere eguagliato.

 165
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+1: Krik Kroc, zawix
Rovescio al tramonto 29-05-2026 17:38

Jodar é il futuro. Chi non lo vede è abbastanza cieco a mio parere.

 164
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Gaz (Guest) 29-05-2026 17:38

Scritto da Gaz

Scritto da ForgetLeconte

Scritto da Woz_
Per fortuna che secondo l’esperto Gaz la Cirstea non sarebbe arrivata al terzo turno
In grandissima forma… quarti alla portata, speriamo!

Vero.
E ti rispondo perché ti ricordi quel commento e non lo hai storpiato.
Spesso mi attribuiscono cose o previsioni su queste o su quell’altra, mai dette, come di recente, quando uno dei soliti mi attribuiva previsioni favorevoli su Tauson, quando dal Bonfiglio ho espresso immediatamente le mie perplessità,le ho spiegate e ribadite a chi credeva alla Tauson, andando controcorrente, tant’è inutile , perché verrà ancora fuori questa falsità perché quando uno si fa un’idea,sbagliata che sia,la fa diventare vera per piacere nel crederlo.
Quel commento che citi l’ho fatto anche provocatoriamente, questo non vuol dire che non lo pensavo, provocatoriamente, rispondendo ad un utente che scriveva:
“Paolini chiusa da Yastremska, Raducanu, Cirstea e poi eventualmente Rybakina”.
Siccome a me non piacciono queste previsioni fatte in modo sentenzioso, con certezza,e senza criterio,ho risposto che per me la Paolini se andava avanti avrebbe incontrato Yastremska,Sierra,Lys e dissi anche che la stessa Rybakina aveva le sue potenziali minacce nel suo spot, quindi nessuno è chiuso,i match sono tutti difficili e da giocare.
Solo le chiavi ti chiudono la porta con certezza.

Mi sono dimenticato di liquidare ForgetLeconte.
Shshshshshshsh…

Comunque per La Cirstea si parla di 23 games consecutivi, è un qualcosa di aberrante.
Lo faccia anche la Paolini, di comunicare il 2027 suo ultimo anno,cosi porta a casa 3 slam.
E questa stagione però conferma il mio pensiero,da sempre,che la turista con racchetta sira Sorana era da top 30 fissa.
Quante bolle invece mi ha fatto strappare,quante volte mi ha tolto la sedia già accomodata,ricordo soprattutto il periodo di quando vivevo in Germania,per poi bannarla per diversi anni dalle mie giocate.

 163
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+1: Taxi Driver
Betafasan 29-05-2026 17:37

Jodar … belva deminiaca…riesce a prendere 25 righe e il nastro gli ha dato 5/6 punti Gratuiti!!

 162
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+1: Taxi Driver
Italo (Guest) 29-05-2026 17:37

Chiedo a
Umilmente scusa a Jodar che credevo pagasse alla distanza…
Invece ha dimostrato maturità e gestione del proprio corpo.
Complimenti a lui, ha davvero una gran forza mentale e un ottimo body language

 161
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Krik Kroc 29-05-2026 17:37

JODAR possiamo già vederlo ai quarti vs SVEREV, e poi uno di questi 2 probabilmente in semifinale vs il grande vecchio NOLE

 160
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Andy.Fi (Guest) 29-05-2026 17:36

Forza Joao, ce la puoi ancora fare

 159
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+1: il capitano
Betafasan 29-05-2026 17:36

Jodar incomincia a stare sui Maroni per come fortunosamente vince i punti!

 158
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-1: Marco M.
tinapica 29-05-2026 17:34

Borges offrì una bella resistenza ma Rublev si dimostrò sorprendentemente solido, almeno oggi.

 157
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Giambitto (Guest) 29-05-2026 17:32

Michelsen ha disputato una grande partita ma a un certo punto Jodar si è messo a tirare colpi pazzeschi sulle righe ed allora rien a faire. E forte tres fort.

 156
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+1: Taxi Driver
Pier no guest 29-05-2026 17:31

Scritto da zedarioz
Djokovic a 39 anni si muove molto meglio di fonseca a 20. Il brasiliano ha tanto da lavorare da questo punto di vista. Non sarà mai velocissimo, ma così è troppo insufficiente negli spostamenti.

Si muove meglio ma soprattutto legge meglio la palla ,sa già dove andrà perché a quel livello lo schema è visto a distanza di 7/8 scambi.
Fonseca migliorerà negli spostamenti,mai a quel livello ovviamente,ma soprattutto avrà una visione più ampia del punto che ora è più sull’uno/due e già,a quel livello ovviamente,diventa un incognita al colpo n.3.

 155
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+1: Detuqueridapresencia
tinapica 29-05-2026 17:30

@ Gaz (#4626958)

Beh, potrebbe usare un soprannome per commentare il femminile e riservarsi l’altro per il maschile.

 154
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MAURO (Guest) 29-05-2026 17:29

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da Giambitto
Carreno una seconda giovinezza a 34 anni suonati a luglio 35 è ritornato a giocare da top ten.

La pozione magica dei Pirenei sta dando i suoi frutti al buon Pablito.

L’autoironia di Maurantonio

L’ ho scritto solamente X anticipare il suo braccio destro.
Comunque sono deluso da lei che, dopo l’ eliminazione di Sinner, ha deciso di tifare DJOKOVIC, quando, dalla parte alta, mai come questa volta, un altro italiano che non sia Sinner può veramente arrivare almeno alla finale.

153
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+1: il capitano
-1: Taxi Driver
Bagel 29-05-2026 17:29

Scritto da Rovescio a una mano
@ Il GUEst (#4626631)
Non esiste nella storia del tennis un altro tennista abile quanto Djokovic nell’approfittare delle assenze dei rivali sulla carta più forti di lui

In 24 slam vinti, credo sia successa una sola volta, esattamente nel Roland Garros 2016 quando Nadal diede forfait in uno dei primi turni.
Ebbe fortuna anche nella semi del RG 2023 quando si fece male Alcaraz proprio durante un match con lui, ma non si puó dire che all’epoca fosse più forte sulla carta, era 50-50.

Quindi non so come tu possa affermare che sia stato così forte ad approfittare delle assenze altrui. Forse mi sfugge qualcosa. O forse é maniavantismo per timore che il 7 giugno possa ripetersi

 152
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MAURO (Guest) 29-05-2026 17:29

E derbone sia cari fratelli ispanici.

 151
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Golden Shark 29-05-2026 17:28

Se gli slam fossero già 2 su 3 ( credo che ci arriveremo… ) Djokovic potrebbe vincerne ancora 3 o 4 … forse pure 5 .

Questa è quasi una certezza .

In realtà invece , come detto e ridetto , la vedo durissima .

Obiettivamente , al netto ” delle primavere ” , è un Fenomeno e lo dimostra ancora .

Vediamo … dai …

 150
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+1: Detuqueridapresencia, Krik Kroc, zawix, il capitano
zedarioz 29-05-2026 17:27

Djokovic a 39 anni si muove molto meglio di fonseca a 20. Il brasiliano ha tanto da lavorare da questo punto di vista. Non sarà mai velocissimo, ma così è troppo insufficiente negli spostamenti.

 149
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+1: Krik Kroc, zawix, Taxi Driver
Gaz (Guest) 29-05-2026 17:23

Scritto da ForgetLeconte

Scritto da Woz_
Per fortuna che secondo l’esperto Gaz la Cirstea non sarebbe arrivata al terzo turno
In grandissima forma… quarti alla portata, speriamo!

Vero.
E ti rispondo perché ti ricordi quel commento e non lo hai storpiato.
Spesso mi attribuiscono cose o previsioni su queste o su quell’altra, mai dette, come di recente, quando uno dei soliti mi attribuiva previsioni favorevoli su Tauson, quando dal Bonfiglio ho espresso immediatamente le mie perplessità,le ho spiegate e ribadite a chi credeva alla Tauson, andando controcorrente, tant’è inutile , perché verrà ancora fuori questa falsità perché quando uno si fa un’idea,sbagliata che sia,la fa diventare vera per piacere nel crederlo.
Quel commento che citi l’ho fatto anche provocatoriamente, questo non vuol dire che non lo pensavo, provocatoriamente, rispondendo ad un utente che scriveva:
“Paolini chiusa da Yastremska, Raducanu, Cirstea e poi eventualmente Rybakina”.
Siccome a me non piacciono queste previsioni fatte in modo sentenzioso, con certezza,e senza criterio,ho risposto che per me la Paolini se andava avanti avrebbe incontrato Yastremska,Sierra,Lys e dissi anche che la stessa Rybakina aveva le sue potenziali minacce nel suo spot, quindi nessuno è chiuso,i match sono tutti difficili e da giocare.
Solo le chiavi ti chiudono la porta con certezza.

Mi sono dimenticato di liquidare ForgetLeconte.
Shshshshshshsh…

 148
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Enri (Guest) 29-05-2026 17:21

@ toni (#4626919)

Complotto!! Anche kouame alle 14 lo hanno fatto apposta per farci dispetto?? Ma dai…

 147
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 29-05-2026 17:20

Scritto da Sabalenka
Attualmente sono 4 i tennsti ingiocabili, di cui 2 fermi ai box:
1. Jodar
2. Kouame
3. Fils
4. Draper
Tutto il resto della ciurma sono onesti mestieranti, Sinner incluso.
Alcaraz temo debba dire addio al tennis.

Hai ragione. Infatti io non li ho mai giocati. Forse tra un paio d’anni mi potrei giocare Jodar. Vediamo

 146
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ForgetLeconte (Guest) 29-05-2026 17:19

Scritto da Woz_
Per fortuna che secondo l’esperto Gaz la Cirstea non sarebbe arrivata al terzo turno
In grandissima forma… quarti alla portata, speriamo!

Vero.
E ti rispondo perché ti ricordi quel commento e non lo hai storpiato.
Spesso mi attribuiscono cose o previsioni su queste o su quell’altra, mai dette, come di recente, quando uno dei soliti mi attribuiva previsioni favorevoli su Tauson, quando dal Bonfiglio ho espresso immediatamente le mie perplessità,le ho spiegate e ribadite a chi credeva alla Tauson, andando controcorrente, tant’è inutile , perché verrà ancora fuori questa falsità perché quando uno si fa un’idea,sbagliata che sia,la fa diventare vera per piacere nel crederlo.

Quel commento che citi l’ho fatto anche provocatoriamente, questo non vuol dire che non lo pensavo, provocatoriamente, rispondendo ad un utente che scriveva:
“Paolini chiusa da Yastremska, Raducanu, Cirstea e poi eventualmente Rybakina”.

Siccome a me non piacciono queste previsioni fatte in modo sentenzioso, con certezza,e senza criterio,ho risposto che per me la Paolini se andava avanti avrebbe incontrato Yastremska,Sierra,Lys e dissi anche che la stessa Rybakina aveva le sue potenziali minacce nel suo spot, quindi nessuno è chiuso,i match sono tutti difficili e da giocare.
Solo le chiavi ti chiudono la porta con certezza.

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Henry (Guest) 29-05-2026 17:19

@ Forchetta Antonio (#4626937)

Infatti ha vinto Barcellona,Madrid e Roma 🙄

 144
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+1: Detuqueridapresencia
Henry (Guest) 29-05-2026 17:17

@ Sabalenka (#4626829)

Ho parlato col primario,sei fortunata :ti fa entrare mercoledi mattina alle 9 😆
Ricordati pigiama e spazzolino!

 143
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+1: magilla
Francesco (Guest) 29-05-2026 17:13

Scritto da Sabalenka
Attualmente sono 4 i tennsti ingiocabili, di cui 2 fermi ai box:
1. Jodar
2. Kouame
3. Fils
4. Draper
Tutto il resto della ciurma sono onesti mestieranti, Sinner incluso.
Alcaraz temo debba dire addio al tennis.

L’ unico in giocabile è il dodicenne Txeghucigalpa che a è già ad un livello incredibile.
Viene dal tuo stesso pianeta, se non sbaglio…

 142
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Paolo A. (Guest) 29-05-2026 17:12

Sto brasiliano non ha personalità.

 141
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Detuqueridapresencia 29-05-2026 17:11

Scritto da MAURO

Scritto da Giambitto
Carreno una seconda giovinezza a 34 anni suonati a luglio 35 è ritornato a giocare da top ten.

La pozione magica dei Pirenei sta dando i suoi frutti al buon Pablito.

L’autoironia di Maurantonio 😎

 140
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magilla 29-05-2026 17:07

Scritto da Forchetta Antonio
Jodar onestamente non può perdere con nessuno! Fisico pazzesco. Sembra nato per il tennis

adesso ok i gusti ma il fisico pazzesco di jodar dove lo hai visto?….sarebbe una bella piantana in casa….

 139
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
tinapica 29-05-2026 17:05

Niente da fare in questa prima partita: gli errori di Lilli, oltre a numerosi episodi di mancato affiatamento, ne hanno indirizzato l’esito a favore della coppia australolandese.
Saretta ha tenuta in piedi la baracca fin troppo bene ma le avversarie sono superiori.
Stiamo a vedere la seconda partita, ma ci vorrebbe un miracolo.

 138
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magilla 29-05-2026 17:05

michelsen al 5 è bollito…..via libera per jodar e dopodomani derby spagnolo e generazionale tra antipatici eheheheh….

 137
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Inox 29-05-2026 17:04

Intanto forse Jodar la porta a casa

 136
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Forchetta Antonio (Guest) 29-05-2026 17:03

Jodar onestamente non può perdere con nessuno! Fisico pazzesco. Sembra nato per il tennis

 135
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-1: Detuqueridapresencia, Marco M., magilla
tinapica 29-05-2026 17:00

Scritto da Rovescio a una mano
@ Il GUEst (#4626631)
Non esiste nella storia del tennis un altro tennista abile quanto Djokovic nell’approfittare delle assenze dei rivali sulla carta più forti di lui

Mettiamoci l’anima in pace noi che ne patimmo tante tifando Federer:
non esiste nella storia del tennis un tennista più forte di Giocovic; vederlo sempre lì al posto giusto per vent’anni e più ce lo dimostra.
Che Federer sia stato il più “bravo” (criterio soggettivo) per me è pacifico, come credo per Lei.
Ma onestamente non si può sostenere che le infinite vittorie di Giocovic siano arrivate per demeriti ed assenze altrui.

 134
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di Pablito ce n’è uno…… (Guest) 29-05-2026 16:55

il game del set è la spiegazione di come faccia nole a giocare ancora a questo livello a 40 anni, sul 30 a zero ha tirato 4 volte e finito con una volèe, lui ha fatto due metri fonseca ne avrà fatti 30, la palla game due incroci e una smorzata senza muoversi di un millimetro, una classe infinita, meno eleganza magari di altri ma negli anni ha affinato anche il tocco, non per niente nonostante giochi pochissimo è comunque 4 del mondo

 133
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+1: zawix
zawix 29-05-2026 16:52

E Nole porta a casa il primo set, il bagaglio tecnico del serbo è almeno dieci volte quello di Fonseca.
Novak non ha mai forzato, prima di servizio in media sui 170 Km/h, seconde sempre piazzate con quasi il 100% di punti vinti, ha variato molto: discese a rete, smorzate, lungolinea mortiferi…
Certo che se hai solo prima e dritto non vai da nessuna parte!

 132
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Silvy__89 29-05-2026 16:51

Bravo Nole, speriamo riesca a tenere per altri 2 set

 131
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tinapica 29-05-2026 16:50

Scritto da Laura

Scritto da tinapica
Temo che il cammino di Victoria in questo torneo oggi avrà termine.
Ma una speranziella di vittoria per Victoria in cuore la conservo…

speriamo tenga alta la bandiera del rovescio ad una mano

Purtroppo andò come prevedibile 🙁

 130
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Paolo Angelozzi (Guest) 29-05-2026 16:48

Fonseca tira mazzate pesanti sempre e con tutti i colpi.
Sbaglia abbastanza, ma martellando per anche 4 ore e piu’, ha la forza di farlo, diventa pericoloso.

 129
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tinapica 29-05-2026 16:46

Scritto da fondo
Vedendo il court 6 bloccato sono andato a cercare lumi e sembra che la Sonmez si sia fatta male inciampando su cartellone pubblicitario e si sia dovuta ritirare. Forse per questo hanno “interdetto” il campo sino a nuovo ordine e magari gli altri incontri verranno riprogrammati altrove. Se qualcuno ha notizie diverse per cortesia aggiorni.

Ogni anno c’è chi inciampa e si fa male sui quei maledetti cartelloni della marca del coccodrillo.
Ma loro se ne fregano e badano -in questo caso sì- più al loro incasso che alla salute di chi gioca.

 128
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toni (Guest) 29-05-2026 16:45

Domani:
Cobolli alle 12
Berrettini alle 13
Arnaldi alle 14.30

Ma e’ un caso caso dai….

 127
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+1: Silvy__89
Golden Shark 29-05-2026 16:44

Scritto da Marco M.

Scritto da Sabalenka
Attualmente sono 4 i tennsti ingiocabili, di cui 2 fermi ai box:
1. Jodar
2. Kouame
3. Fils
4. Draper
Tutto il resto della ciurma sono onesti mestieranti, Sinner incluso.
Alcaraz temo debba dire addio al tennis.

Grazie, ogni tanto un sorriso fa bene e me ne hai fatto fare uno bello grande, praticamente una risata

😆 😆

Il messaggio dell’utente Sabalenka me lo ero perso … c’è poco da ridere 😆 😆 … trattasi ancora di multiverso !!!

Ogni tanto , per fortuna a milioni di anni luce di km da noi ( altrimenti verremmo spazzati via ) c’è qualche interferenza cosmica ( esplosioni di raggi gamma ect ect ) per cui , magari temporaneamente , qualcuno ” di qua’ ” va a finire ” di là ” o ” di li’ ” e/o viceversa .

Sicuramente ” Sabalenka ” vive dove i 4 citati sono nell’esatto ordine di ranking postato , Sinner ha la carriera ed è alla posizione di Borges … mentre Alcaraz , poverino , al momento è sfigato anche di là ( anzi molto , molto , molto peggio … addirittura carriera finita !!!) .

:mrgreen:

 126
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+1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 29-05-2026 16:43

Scritto da Giambitto
Carreno una seconda giovinezza a 34 anni suonati a luglio 35 è ritornato a giocare da top ten.

La pozione magica dei Pirenei sta dando i suoi frutti al buon Pablito.

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+1: Detuqueridapresencia, il capitano
Krik Kroc 29-05-2026 16:43

Scritto da tinapica

Scritto da Sabalenka
Attualmente sono 4 i tennsti ingiocabili, di cui 2 fermi ai box:
1. Jodar
2. Kouame
3. Fils
4. Draper
Tutto il resto della ciurma sono onesti mestieranti, Sinner incluso.
Alcaraz temo debba dire addio al tennis.

Sinner onesto mestierante…
Ossignor cosa tocca leggere!

Lo scrive per SCHERZO

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Krik Kroc 29-05-2026 16:43

Scritto da tinapica

Scritto da Sabalenka
Attualmente sono 4 i tennsti ingiocabili, di cui 2 fermi ai box:
1. Jodar
2. Kouame
3. Fils
4. Draper
Tutto il resto della ciurma sono onesti mestieranti, Sinner incluso.
Alcaraz temo debba dire addio al tennis.

Sinner onesto mestierante…
Ossignor cosa tocca leggere!

Lo scrive per SCHERZO

 123
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tinapica 29-05-2026 16:41

Scritto da Az67

Scritto da tinapica

Scritto da Sabalenka
Attualmente sono 4 i tennsti ingiocabili, di cui 2 fermi ai box:
1. Jodar
2. Kouame
3. Fils
4. Draper
Tutto il resto della ciurma sono onesti mestieranti, Sinner incluso.
Alcaraz temo debba dire addio al tennis.

Sinner onesto mestierante…
Ossignor cosa tocca leggere!

Sarà mica sarcastico????

Speriamo, ma in tal caso con stile ermetico e discutibile.

 122
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tinapica 29-05-2026 16:39

Scritto da Giuliano da Viareggio
Noto che la Ostapenko e’fuori sia dal singolo che dal doppio…….ORA PERO’ MI CONCENTRO SUI BIG MATCH MASCHILI MICHELSEN-JODAR E FONSECA-DJOKOVIC!

E….son soddisfazioni!

 121
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Pier no guest 29-05-2026 16:38

Non vedo i match ma un Nole-Joao credo sia al momento una replica di tanti match visti e giocati nella mia vita.
In uno sport dove si “scambia” abbiamo il giovane virgulto, potentissimo e un tantino presuntuoso (che non guasta) di fronte ad uno specchio che mostra tutti i difetti,i limiti, l’inesperienza.
Lui picchia ma la mano è meno salda,la rete sembra più alta e le righe più vicine. Le palle sono strane:veloci e poi lente,tese ed arcuate,ti tornano dove non pensi una volta in più e quindi rischi e se passa hai comunque il fianco sguarnito.
Il tifo assordante diventa come la radio quando cerchi un indirizzo,lo vorresti abbassare per concentrarti ma non puoi,la testa sente tutto e troppo.
Nole gigioneggia,concede un mezzo sorriso ma si prende tutto:la seconda lenta sembra non arrivare,vocalizza ma non spinge…ti muove,ti fa stare nel posto sbagliato.
Oggi sei a scuola Joao e puoi avere studiato ma memoria non serve perché il serbo/professore ti stoppa,ti fa la domanda trabocchetto,tu ti perdi e non ritrovi il filo logico.
E con Djokovic non puoi inventare,non lo freghi.

 120
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+1: Ram
Az67 (Guest) 29-05-2026 16:38

Scritto da tinapica

Scritto da Sabalenka
Attualmente sono 4 i tennsti ingiocabili, di cui 2 fermi ai box:
1. Jodar
2. Kouame
3. Fils
4. Draper
Tutto il resto della ciurma sono onesti mestieranti, Sinner incluso.
Alcaraz temo debba dire addio al tennis.

Sinner onesto mestierante…
Ossignor cosa tocca leggere!

Sarà mica sarcastico????

 119
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Az67 (Guest) 29-05-2026 16:37

La Sierra, che ieri ha battuto la jasmine, oggi ha preso un doppio 6-0 dalla cirstea….mah….

 118
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di Pablito ce n’è uno…… (Guest) 29-05-2026 16:37

Scritto da zawix
E intanto Nole prende a pallate il buon Fonseca.
Superiotà tattica indiscutibile.

ma che ha fonseca? sembra sia lui ad avere 40 anni, è infortunato ? non si muove

 117
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tinapica 29-05-2026 16:37

Scritto da Sabalenka
Attualmente sono 4 i tennsti ingiocabili, di cui 2 fermi ai box:
1. Jodar
2. Kouame
3. Fils
4. Draper
Tutto il resto della ciurma sono onesti mestieranti, Sinner incluso.
Alcaraz temo debba dire addio al tennis.

Sinner onesto mestierante…
Ossignor cosa tocca leggere!

 116
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Krik Kroc 29-05-2026 16:35

Goduria pura, vedere il vecchio Nole giocare

 115
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+1: zawix
FabioR (Guest) 29-05-2026 16:34

@ cataflic (#4626848)

Avessi la macchina del tempo…oggi sarei ancota incazzato ma almeno ricco…

 114
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Bagel 29-05-2026 16:34

Vabbé, vantaggio Michelsen, rovescio lungolinea di Jodar che sarebbe finito in corridoio, prende il nastro, ricade di la imprendibile. 40 pari e poi il break.
Forse il punto che potrebbe cambiare l’inerzia della partita a favore del bravo e fortunato spagnolo

 113
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tinapica 29-05-2026 16:31

Per ora troppi errori di Lilli.
Saretta sta facendo il suo, che non sarà quel granché ma tiene in piedi la baracca.
A Lilli oggi, contro due avversarie “stimolanti”, mancano tempi e distanze da doppio (anche se nell’ultimo punto a rete se la cavò bene, fa troppi errori da fondo campo).

 112
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Luca (Guest) 29-05-2026 16:30

Vedo che gattodimarmo Cicciobello Fonseca sta opponendo una strenua resistenza

“Il terzo incomodo” megaLOL

 111
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Inox 29-05-2026 16:30

@ Golden Shark (#4626881)

Grazie per la tua sensibilità, viviamo un periodo storico difficile, non mi piace affatto, per fortuna ci sono persone come e quindi una speranza c’è..

 110
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+1: Golden Shark, Marco M.
Arnarderi 29-05-2026 16:27

Scritto da Com Truise

Scritto da Pit il bullo

Scritto da Golden Shark

Scritto da Pikario Furioso
Basta, ho deciso, tengo a quello che sta sulle palle a tutti, soprattuto a me: FONSECAAAAAAA

Allora sai cosa ti dico … speriamo piova tutti i giorni fino all’inizio di Wimbledon !!!

Come lo vedi questo confronto tra la Sorana e la Solana?

C’è un forte vento sudamericano, sono preoccupato per la Sorana.

Eh beh, forse il vento era sudameLicano,,,

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+1: il capitano
Spinoza (Guest) 29-05-2026 16:26

In questo momento Fonseca con Djokovic mi ricorda me quando tiro fortissimo col mio maestro che è stato fino a non molto tempo fa un buon seconda… Più tiro più mi torna indietro di tutto dappertutto…
Poi magari fra un’ oretta il grande Nole avrà un calo ma per ora…

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Simonetta (Guest) 29-05-2026 16:26

Scritto da Federico
Forte però, Solana Sierra, giustiziare di Jasmine…
Zero game contro Cirstea che, per quanto in un’ottimo periodo, non è un fenomeno

Credo che nel tennis non esista al proprietà transitiva, ma ogni partita fa storia a sé

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Paolo A. (Guest) 29-05-2026 16:26

Mamma mia che delusione finora Fonseca.

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zawix 29-05-2026 16:24

E intanto Nole prende a pallate il buon Fonseca.
Superiotà tattica indiscutibile.

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+1: Taxi Driver
Koko (Guest) 29-05-2026 16:22

Scritto da OneMore

Scritto da Kenobi
Torneo che può essere vinto da chiunque, ma non vincerà il più bravo ma solo il più resistente e fortunato come a Shanghai.
Il clima sta cambiando, nonostante i terrapiattisti è oggettivo.
Per questo se si vuole preservare il nostro sport si devono tutelare gli atleti.
Francamente ciò che è successo ieri a Jannik non è stato brutto solamente per il risultato, ma per i commenti letti di una disumanità terrificante e comunque fuori da ogni logica.
Se una persona prima che sportivo, cade a terra privo di sensi, secondo voi bisogna concludere il game lasciandolo esalare l’ultimo respiro tra convulsioni o è un’emergenza medica?
Ma perché bisogna arrivare a questo?
Si possono evitare gli orari peggiori per TUTTI, si può iniziare a programmare alle 08:00 quando è fresco e sospendere il programma nella fase centrale del giorno, si possono fare stadi immersi nel verde, utilizzando i solanti termici non cemento armato, fibre naturali, etc… altresì si può chiedere 1 MTO per qualunque motivo si voglia, etc…
Quello che è successo a Cincinnati, Shanghai e Parigi saranno tornei dimenticati, un po’ come quando nella WTA vinceva la carneade di turno poi dimenticata.
Ache in ATP ci stiamo wuatizzando, ma per altri motivi, i valori reali in entrambi i casi scendono così cala lo spettacolo.

Se non era preparato fisicamente doveva semplicemente ritirarsi . Ci sono state edizioni (tipo quella del 2007) in Australia dove si sono toccati i 48 gradi sul campo . Chi è piu’ preparato va avanti e chi non lo è cerchera’ di prepararsi meglio. Ripeto , ci sono sport decisamente piu duri da un punto di vista fisico rispetto al tennis e 3 su 5 è comunque (Roger docet) un’altro sport

Non è questione di preparazione ma di struttura fisica.Il problema di un fisico filiforme come quello di Sinner è che unisce un’elevata richiesta di glicogeno (dovuta al suo gioco ultra-aggressivo e d’anticipo) a un corpo che, per ragioni strutturali e di massa muscolare complessiva, ha un serbatoio di zuccheri e liquidi fisiologicamente più limitato rispetto a un normotipo muscoloso. Quando gioca al caldo contro un “pallettaro” o un regolarista, si trova nella situazione biologica più pericolosa: deve fare match corti, perché alla distanza il logoramento del glicogeno lo espone alla crisi.

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-1: Taxi Driver
Golden Shark 29-05-2026 16:22

Scritto da Inox
@ Golden Shark (#4626805)
Cavolo allora mi trovo nel multiverso sbagliato!!

Sicuramente … io pure ! 😆

Mi consolo pensando agli altri ” me ” che stanno nelle versioni piu’ piacevoli e non mi lamento troppo pensando agli altri ” me ” che si trovano in quelle ancora peggio …

Scherzi a parte ( ??? ) … ieri ho letto il tuo post dopo la sconfitta di Sinner , ma ho lasciato stare … tramite un pc non sapevo proprio cosa dirti .

Oggi , mi permetto di scriverti … di non dire nè pensare fesserie , sai sicuro a cosa mi riferisco … 😉

Lo so che ci si sente circondati dalla cattiveria ect ect … ma , pur se temo comunque in minoranza , siamo ancora tanti ad avere umanità , valori ect ect

Solo che , necessariamente , ” facciamo meno rumore ” … e ci si sente a volte troppo soli , quando magari non troppo lontano c’è una persona con cui ci si potrebbe capire , confortare , relazionarsi .

Per cui … non abbatterti troppo e ricomincia sempre , proprio come il nostro Jannik !!!

Ciao !

🙂

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+1: Detuqueridapresencia, Inox, il capitano
Federico (Guest) 29-05-2026 16:20

Forte però, Solana Sierra, giustiziare di Jasmine…
Zero game contro Cirstea che, per quanto in un’ottimo periodo, non è un fenomeno

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Arnaldo (Guest) 29-05-2026 16:17

Ma quanto era forte la Solana Sierra?.

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