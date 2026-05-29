Caso Vallejo: Roland Garros comunica una “sanzione significativa” al paraguaiano
Le affermazioni pesanti di Adolfo Daniel Vallejo contro la giudice di sedia Ana Carvalho provocano una dura reazione di Roland Garros, che annuncia una importante sanzione ai danni del tennista. Vallejo aveva criticato aspramente l’operato della giudice di sedia nel corso del suo match contro Moise Kouamé, affermando che un incontro del genere, con in campo un giovane talento francese in casa, doveva essere diretto da un arbitro uomo, poiché “è molto difficile che una donna abbia la forza per andare contro un pubblico così intenso”. Un’affermazione sessista che la direzione del torneo non ha lasciato passare. È di venerdì infatti un comunicato di Roland Garros, insieme alla FFT, che annuncia quanto segue:
“La Federazione Francese di Tennis e gli organizzatori del torneo Roland-Garros hanno preso atto delle dichiarazioni di Adolfo Daniel Vallejo sull’arbitro dopo la sua partita del 28 maggio 2026 e le considerano inaccettabili. La competenza di un arbitro non è determinata dal suo genere, ma dalla sua professionalità e capacità di arbitrare ai massimi livelli. L’esito di un evento sportivo, positivo o negativo che sia, non può mai giustificare o scusare tali affermazioni. Gli organizzatori del torneo imporranno una sanzione significativa ad Adolfo Vallejo sotto forma di multa. Il torneo Roland-Garros condanna fermamente tutte le affermazioni sessiste, indipendentemente da chi le pronunci, e offre il suo sostegno all’arbitro della partita e, più in generale, a tutti gli ufficiali arbitrali del torneo”.
Una situazione che ha fatto parlare tutto il mondo della racchetta, con i commenti più svariati e una condanna a queste affermazioni, che ora provocano una punizione ai danni del paraguaiano.
Marco Mazzoni
TAG: Adolfo Daniel Vallejo, Ana Carvalho, Roland Garros 2026
Il commento di Vallejo è oggettivamente maschilista e degno di essere sanzionato. Davvero secondo lui una donna non avrebbe il coraggio di andare contro il pubblico mentre un uomo si? Ai “bei tempi” della vecchia Davis si vedevano cose dal pubblico del tutto fuori dal mondo, raramente gli arbitri riuscivano a opporsi ed erano tutti uomini. E chi arbitrava Connors e McEnroe era donna?
L’occidente andrà alla deriva perché qualcuno ha tagliato pesantemente i fondi sulla ricerca scientifica e qualcun altro, in oriente, sta ancora brindando. Altro che buonismo smielato.
Ma dove l’hai imparata l’educazione? Spiega perché il suo commento non ti sta bene invece di offendere. La verità è che certi commenti sono effettivamente maschilisti e c’è poco da ribattere.
@ PliskoNotBot (#4627102)
La FFT c’entra: è “proprietaria” del RG!
Ma la censura è assurda e “fuori luogo”. Il concetto espresso è che il pubblico di RG è indecente, fuori controllo, influenza pesantemente l’esito delle partite. E che arbitri e organizzatori dovrebbero agire. L’arbitro donna in questione ha lasciato fare …
I tuoi soliti commenti da str0nz0 invece abbondano sempre
Non ha affatto ragione.
Qualche commento di maschilista non molto potente ma piuttosto patetico non manca mai, qui su livetennis
Moutet….??! esempio
Ci sono stati Decine di insulti fatti da Francesi! NESSUNO sanzionato in passato …RG nel WC !
Secondo me un tennista dovrebbe poter esprimere quello che vuole, con ovviamente la conseguenza di essere criticato per quello che dice, senza che la polizia morale intervenga. Non mi piace poi il concetto che le parole abbiano un “luogo”. Semmai avrebbe dovuto essere ATP o ITF, di cui Vallejo è espressione, a multarlo, non certo il RG o addirittura la federazione francese (che c’entra? perché l’ha detto in Francia? boh).
Decisione giusta, però possibile non si prendano provvedimenti per commenti peggiori ?
Sembra che ci siano cose tollerante ed altre meno, invece devono essere puniti tutti i bifolchi.
Hai bisogno di farti un bagno di umiltà caro Adolfo scendi dal piedistallo che non sei nessuno
È che i giudici non possono replicare, ma ci stava la risposta, bella come il sole: “c’è qualcun altro qui, che non sa fare l’uomo”.
Solito buonismo smielato che ci spiega perché l’occidente è alla completa deriva
Sopra le righe,
ma forse un barlume di ragione c’è… 😉
Vallejo ha ragione, ma di questi tempi non le può dire certe cose
Atto dovuto.
Ma le multe X giocatori che prendono svariati quattrini non servono a nulla.
Occorrono squalifiche x i tornei successivi.
Nel calcio ed in altri sport, se un giocatore insulta l’ arbitro, viene espulso e squalificato X qualche giornata,