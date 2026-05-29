Caso Vallejo: Roland Garros comunica una “sanzione significativa” al paraguaiano

Le affermazioni pesanti di Adolfo Daniel Vallejo contro la giudice di sedia Ana Carvalho provocano una dura reazione di Roland Garros, che annuncia una importante sanzione ai danni del tennista. Vallejo aveva criticato aspramente l’operato della giudice di sedia nel corso del suo match contro Moise Kouamé, affermando che un incontro del genere, con in campo un giovane talento francese in casa, doveva essere diretto da un arbitro uomo, poiché “è molto difficile che una donna abbia la forza per andare contro un pubblico così intenso”. Un’affermazione sessista che la direzione del torneo non ha lasciato passare. È di venerdì infatti un comunicato di Roland Garros, insieme alla FFT, che annuncia quanto segue:

“La Federazione Francese di Tennis e gli organizzatori del torneo Roland-Garros hanno preso atto delle dichiarazioni di Adolfo Daniel Vallejo sull’arbitro dopo la sua partita del 28 maggio 2026 e le considerano inaccettabili. La competenza di un arbitro non è determinata dal suo genere, ma dalla sua professionalità e capacità di arbitrare ai massimi livelli. L’esito di un evento sportivo, positivo o negativo che sia, non può mai giustificare o scusare tali affermazioni. Gli organizzatori del torneo imporranno una sanzione significativa ad Adolfo Vallejo sotto forma di multa. Il torneo Roland-Garros condanna fermamente tutte le affermazioni sessiste, indipendentemente da chi le pronunci, e offre il suo sostegno all’arbitro della partita e, più in generale, a tutti gli ufficiali arbitrali del torneo”.

Una situazione che ha fatto parlare tutto il mondo della racchetta, con i commenti più svariati e una condanna a queste affermazioni, che ora provocano una punizione ai danni del paraguaiano.

Marco Mazzoni