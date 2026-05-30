Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo tre azzurri (LIVE)
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Nuvole intermittenti, molto caldo · Picco 34°C
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta meteo
⛈ Temporali
🎾 3° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Flavio Cobolli vs Learner Tien
Diane Parry vs Amanda Anisimova
Coco Gauff vs Anastasia Potapova
Felix Auger-aliassime vs Brandon Nakashima
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Iva Jovic vs Naomi Osaka
Aryna Sabalenka vs Daria Kasatkina
Moise Kouame vs Alejandro Tabilo
Jaime Faria vs Frances Tiafoe
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Maria Sakkari vs Maja Chwalinska
Matteo Berrettini vs Francisco Comesana
Victoria Mboko vs Madison Keys
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys vs Neal Skupski / Christian Harrison
Court 14 – Ore: 11:00
Francisco Cerundolo vs Zachary Svajda
Anna Kalinskaya vs Camila Osorio
Matteo Arnaldi vs Raphael Collignon
Vera Zvonareva / Laura Siegemund vs Diane Parry / Fiona Ferro
Court 7 – Ore: 12:00
Diana Shnaider vs Oleksandra Oliynykova
Juan Manuel Cerundolo vs Martin Landaluce
Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean vs Andre Goransson / Erin Routliffe
Court 6 – Ore: 11:00
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova vs Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
Rajeev Ram / Benjamin Kittay vs Lucas Miedler / Alexander Erler
Veronika Erjavec / Eudice Chong vs Caty Mcnally / Storm Hunter
Henry Patten / Olivia Nicholls vs Nikola Mektic / Asia Muhammad
Court 9 – Ore: 11:00
Solana Sierra / Ingrid Martins vs Andreja Klepac / Magali Kempen
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova vs Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok vs Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
Rafael Matos / Cristina Bucsa vs Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
Court 12 – Ore: 12:00
Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo vs Shuai Zhang / Elise Mertens
Mate Pavic / Marcelo Arevalo vs John Peers / Robert Galloway
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri vs Jj Tracy / Anna Danilina
Court 13 – Ore: 12:00
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc vs Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
Evan King / Andre Goransson vs Patrik Trhac / Diego Hidalgo
Austin Krajicek / Giuliana Olmos vs Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
Condivido quasi tutto , tranne la prima riga . 😛
Per me non può essere ” stupendo ” per quanto accaduto a Sinner .
Ma sicuramente , per le ragioni che hai elencato , è ugualmente uno spettacolo affascinante .
ieri un gran bel fonseca,un ottimo ruud,un djoko sempre grande ma che ormai perde da troppi,uno zverev che vince ma che come sempre non convince,un mensik pronto per le stimmate,un sorprendente carreno che fa fuori tirante che brilla sempre per 2-3 turni ma poi crolla,uno jodar che che vince ma che non domina mai come vorrebbero farci credere i suoi estimatori.Ma in questo settore io dico : occhio a rublev!
oggi invece tocca alle nostre 3 grazie : secondo me cobolli deve e puo vincere,arnaldi ha l’incontro piu’ semplice sulla carta,e berrettini puo comandare col suo gioco veloce su comesana (che peccato il mancato derby).Puo succedere di tutto ,da 3 vittorie a 3 sconfitte.Vittorie certe per kouame (il dio del tennis del futuro non puo perdere da un tabilo qualunque),l’addormentatore landaluce,il caparbio Cerundolo sr,il sederino d’oro della lines tiafoe.auger il finalista del settore?
in tutto questo non perdiamoci questa giornata che è anche oggi un po da torneo 500 ma che la bellezza dei 5 set ci donera incertezza e spettacolo e non dei risultati ormai tutti scontati come quando si gioca in 2
Buon tennis a tutti…belli e brutti!
Personalmente questo RG è per me stupendo. Grandissimo spettacolo. Battaglie incredibili. Giovanissimi campioni che si affacciano con qualità enormi. Miti di questo sport per cui non esistono parole adatte. Campioni affermati che vedono la possibilità, forse irripetibile, di entrare nel circolo ristrettissimo dei vincitori slam. Grande incertezza e ancora tante sorprese per le giornate a venire.
Gustiamoci questo spettacolo.
@ Tiger Woods (#4627528)
😆
Non dirlo a me … 😡
Cerco di ” fare lo splendido ” … di non pensarci … ma ogni tanto la tristezza
” rinviene ” all’improvviso , come quando non digerisci la peperonata ! 😮
Allora … hai ragione , ti dico ” solo ” … ciao !!!
@ IlCera (#4627540)
PPS Lorenzo anche te.’
Ultima giornata canicolare a Parigi, complicata ulteriormente dall’umidità crescente.
Io vedo bene Cobolli. Tien ha dimostrato di avere una fibra resistente a qualsiasi sforzo e capacità di recupero inusitate. Ma il nostro è in forma e darà battaglia dal primo all’ultimo punto. Ad un certo punto la stanchezza dell’americano verrà pure fuori. Io lo spero almeno.
Berretto per me soffrirà molto le condizioni del Mathieu. La sua mole non è fatta per le maratone e abbiamo visto che qui oramai conta andare allo stremo. L’avversario è un super mega cagnaccio ma che ha anche ottime strategie terraiole. Matteo non deve lasciarsi imbrigliare e soprattutto bisogna che vinca il primo set. Se no sarà impossibile.
Matteo 2, il ligure. Potenziale molto grande, fiducia in aumento. Purtroppo la testa è la cosa più difficile da cambiare ed il belga è in grandissima forma e crescita. Bisogna vedere se la partita va sulla resistenza pura, oltre le tre ore. Li il nostro potrebbe entrare in una zona favorevole.
Partite alla fine aperte comunque, tutte tre. Speriamo che diano tutto e che non ci siano contro performances.
Buona giornata e buon tennis a tutti.
PS. Jannik ci manchi tanto.
ma qua credo che piu che appassionati di tennis ci sono dei mago otelma in cerca di un anti-sinner/alcaraz a tutti i costi…..
Poi vediamo … per il resto , il programma non mi stimola moltissimo .
Si parte però con un bell’aperitivo fra Ladies , Jovic – Osaka , che promette una bella battaglia .
Dunque , primo pomeriggio , per vedere se continua il ” Kouame – moment ” … il ragazzino ha stupito e potrebbe farlo ancora , vincere anche oggi contro un Tabilo pure avvantaggiato dal walkover su Vacherot … avrebbe del sensazionale !
Buon weekend !
Il RG 2026 verrà vinto, IN COABITAZIONE, dai seguenti tennisti (in rigoroso ordine alfabetico):
Fonseca, Jodar, Kouame, Landaluce, Tien.
Così hanno sentenziato gli italioti ESPERTI di tennis di questo meraviglioso sito.
Buongiorno un c***o!
Scherzo Shark, sono ancora sotto choc per Jan, e più guardo il tabellone più non riesco a farmene una ragione 🙁
Buongiorno !
Sperare in un tris non è pazzia , tuttavia c’è grande consapevolezza delle difficoltà che i nostri dovranno superare … per alimentare i sogni di una seconda settimana a tinte tricolori .
Cobolli onestamente è quello su cui ” contare di piu’ ” , ma probabilmente anche quello che l’avversario piu’ difficile … Tien preoccupa sia dal punto di vista tecnico che atletico .
Berrettini … ripetendo la prestazione fornita vs Rinderknech , secondo me ” spazzerebbe via ” anche Comesana … il dubbio su Matteo è appunto quello circa la continuità di rendimento .
Infine Arnaldi … sinceramente ,fra i 3 Azzurri, se dovessi indicarne uno ” piu’ favorito ” … direi lui .
Vero che Collignon arriva con lo scalpo di Shelton , ma Matteino ha in dote quello di Tsitsipas … vero che Collignon quest’anno viene da una bella ” campagna di terra ”
( 12 – 2 ) , ma anche Arnaldi nelle ultime 10 ha un notevole 9 – 1 !
Forza ragazzi !!
🙂