Roland Garros 2026 - Day 7 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo tre azzurri (LIVE)

30/05/2026 09:45 11 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Patrick Boren
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Patrick Boren

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  30 Maggio 2026

22°C
Nuvole intermittenti, molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Nuvole intermittenti
PIOGGIA Temporali nel tardo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 30 Maggio
09:00
23°
10:00
25°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
33°
15:00
33°
16:00
34°
17:00
34°
18:00
33°
⚠  Allerta arancione caldo e allerta gialla temporali nel tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 30 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
3° Turno · Terra Battuta
RG R3
⛅  Nuvole intermittenti
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta meteo
⛈  Temporali
🎾  3° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Flavio Cobolli ITA vs Learner Tien USA

Il match deve ancora iniziare

Diane Parry FRA vs Amanda Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare

Coco Gauff USA vs Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-aliassime CAN vs Brandon Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare




Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Iva Jovic USA vs Naomi Osaka JPN

Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka --- vs Daria Kasatkina AUS

Il match deve ancora iniziare

Moise Kouame FRA vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Frances Tiafoe USA

Il match deve ancora iniziare




Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Maria Sakkari GRE vs Maja Chwalinska POL

Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini ITA vs Francisco Comesana ARG

Il match deve ancora iniziare

Victoria Mboko CAN vs Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert FRA / Quentin Halys FRA vs Neal Skupski GBR / Christian Harrison USA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 11:00
Francisco Cerundolo ARG vs Zachary Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

Anna Kalinskaya --- vs Camila Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi ITA vs Raphael Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare

Vera Zvonareva --- / Laura Siegemund GER vs Diane Parry FRA / Fiona Ferro FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 12:00
Diana Shnaider --- vs Oleksandra Oliynykova UKR

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Martin Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA / Leolia Jeanjean FRA vs Andre Goransson SWE / Erin Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 11:00
Sara Sorribes tormo ESP / Marie Bouzkova CZE vs Liudmila Samsonova --- / Beatriz Haddad maia BRA

Il match deve ancora iniziare

Rajeev Ram USA / Benjamin Kittay USA vs Lucas Miedler AUT / Alexander Erler AUT

Il match deve ancora iniziare

Veronika Erjavec SLO / Eudice Chong HKG vs Caty Mcnally USA / Storm Hunter AUS

Il match deve ancora iniziare

Henry Patten GBR / Olivia Nicholls GBR vs Nikola Mektic CRO / Asia Muhammad USA

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – Ore: 11:00
Solana Sierra ARG / Ingrid Martins BRA vs Andreja Klepac SLO / Magali Kempen BEL

Il match deve ancora iniziare

Olivia Nicholls GBR / Tereza Mihalikova SVK vs Yuliia Starodubtseva UKR / Magda Linette POL

Il match deve ancora iniziare

Makoto Ninomiya JPN / Nadiia Kichenok UKR vs Fang-Hsien Wu TPE / Eri Hozumi JPN

Il match deve ancora iniziare

Rafael Matos BRA / Cristina Bucsa ESP vs Mark Wallner GER / Su-Wei Hsieh TPE

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 12:00
Tamara Korpatsch GER / Nicole Fossa huergo ARG vs Shuai Zhang CHN / Elise Mertens BEL

Il match deve ancora iniziare

Mate Pavic CRO / Marcelo Arevalo ESA vs John Peers AUS / Robert Galloway USA

Il match deve ancora iniziare

Lucas Miedler AUT / Ulrikke Eikeri NOR vs Jj Tracy USA / Anna Danilina KAZ

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 12:00
Irina Khromacheva --- / Anastasia Detiuc CZE vs Quinn Gleason USA / Ulrikke Eikeri NOR

Il match deve ancora iniziare

Evan King USA / Andre Goransson SWE vs Patrik Trhac USA / Diego Hidalgo ECU

Il match deve ancora iniziare

Austin Krajicek USA / Giuliana Olmos MEX vs Jakob Schnaitter GER / Irina Khromacheva ---

Il match deve ancora iniziare

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11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Golden Shark 30-05-2026 10:02

Scritto da IlCera
Personalmente questo RG è per me stupendo. Grandissimo spettacolo. Battaglie incredibili. Giovanissimi campioni che si affacciano con qualità enormi. Miti di questo sport per cui non esistono parole adatte. Campioni affermati che vedono la possibilità, forse irripetibile, di entrare nel circolo ristrettissimo dei vincitori slam. Grande incertezza e ancora tante sorprese per le giornate a venire.
Gustiamoci questo spettacolo.

Condivido quasi tutto , tranne la prima riga . 😛

Per me non può essere ” stupendo ” per quanto accaduto a Sinner .

Ma sicuramente , per le ragioni che hai elencato , è ugualmente uno spettacolo affascinante .

 11
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magilla 30-05-2026 09:58

ieri un gran bel fonseca,un ottimo ruud,un djoko sempre grande ma che ormai perde da troppi,uno zverev che vince ma che come sempre non convince,un mensik pronto per le stimmate,un sorprendente carreno che fa fuori tirante che brilla sempre per 2-3 turni ma poi crolla,uno jodar che che vince ma che non domina mai come vorrebbero farci credere i suoi estimatori.Ma in questo settore io dico : occhio a rublev!

oggi invece tocca alle nostre 3 grazie : secondo me cobolli deve e puo vincere,arnaldi ha l’incontro piu’ semplice sulla carta,e berrettini puo comandare col suo gioco veloce su comesana (che peccato il mancato derby).Puo succedere di tutto ,da 3 vittorie a 3 sconfitte.Vittorie certe per kouame (il dio del tennis del futuro non puo perdere da un tabilo qualunque),l’addormentatore landaluce,il caparbio Cerundolo sr,il sederino d’oro della lines tiafoe.auger il finalista del settore?

in tutto questo non perdiamoci questa giornata che è anche oggi un po da torneo 500 ma che la bellezza dei 5 set ci donera incertezza e spettacolo e non dei risultati ormai tutti scontati come quando si gioca in 2

Buon tennis a tutti…belli e brutti!

 10
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+1: Golden Shark
IlCera (Guest) 30-05-2026 09:55

Personalmente questo RG è per me stupendo. Grandissimo spettacolo. Battaglie incredibili. Giovanissimi campioni che si affacciano con qualità enormi. Miti di questo sport per cui non esistono parole adatte. Campioni affermati che vedono la possibilità, forse irripetibile, di entrare nel circolo ristrettissimo dei vincitori slam. Grande incertezza e ancora tante sorprese per le giornate a venire.
Gustiamoci questo spettacolo.

 9
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+1: Golden Shark, magilla
Golden Shark 30-05-2026 09:50

@ Tiger Woods (#4627528)

😆

Non dirlo a me … 😡

Cerco di ” fare lo splendido ” … di non pensarci … ma ogni tanto la tristezza
” rinviene ” all’improvviso , come quando non digerisci la peperonata ! 😮

Allora … hai ragione , ti dico ” solo ” … ciao !!!

 8
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IlCera (Guest) 30-05-2026 09:46

@ IlCera (#4627540)

PPS Lorenzo anche te.’

 7
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IlCera (Guest) 30-05-2026 09:45

Ultima giornata canicolare a Parigi, complicata ulteriormente dall’umidità crescente.
Io vedo bene Cobolli. Tien ha dimostrato di avere una fibra resistente a qualsiasi sforzo e capacità di recupero inusitate. Ma il nostro è in forma e darà battaglia dal primo all’ultimo punto. Ad un certo punto la stanchezza dell’americano verrà pure fuori. Io lo spero almeno.
Berretto per me soffrirà molto le condizioni del Mathieu. La sua mole non è fatta per le maratone e abbiamo visto che qui oramai conta andare allo stremo. L’avversario è un super mega cagnaccio ma che ha anche ottime strategie terraiole. Matteo non deve lasciarsi imbrigliare e soprattutto bisogna che vinca il primo set. Se no sarà impossibile.
Matteo 2, il ligure. Potenziale molto grande, fiducia in aumento. Purtroppo la testa è la cosa più difficile da cambiare ed il belga è in grandissima forma e crescita. Bisogna vedere se la partita va sulla resistenza pura, oltre le tre ore. Li il nostro potrebbe entrare in una zona favorevole.
Partite alla fine aperte comunque, tutte tre. Speriamo che diano tutto e che non ci siano contro performances.
Buona giornata e buon tennis a tutti.

PS. Jannik ci manchi tanto.

 6
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magilla 30-05-2026 09:41

Scritto da Gregorio
Il RG 2026 verrà vinto, IN COABITAZIONE, dai seguenti tennisti (in rigoroso ordine alfabetico):
Fonseca, Jodar, Kouame, Landaluce, Tien.
Così hanno sentenziato gli italioti ESPERTI di tennis di questo meraviglioso sito.

ma qua credo che piu che appassionati di tennis ci sono dei mago otelma in cerca di un anti-sinner/alcaraz a tutti i costi…..

 5
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Golden Shark 30-05-2026 09:23

Poi vediamo … per il resto , il programma non mi stimola moltissimo .

Si parte però con un bell’aperitivo fra Ladies , Jovic – Osaka , che promette una bella battaglia .

Dunque , primo pomeriggio , per vedere se continua il ” Kouame – moment ” … il ragazzino ha stupito e potrebbe farlo ancora , vincere anche oggi contro un Tabilo pure avvantaggiato dal walkover su Vacherot … avrebbe del sensazionale !

Buon weekend !

 4
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Gregorio (Guest) 30-05-2026 09:13

Il RG 2026 verrà vinto, IN COABITAZIONE, dai seguenti tennisti (in rigoroso ordine alfabetico):

Fonseca, Jodar, Kouame, Landaluce, Tien.

Così hanno sentenziato gli italioti ESPERTI di tennis di questo meraviglioso sito.

 3
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+1: Silvy__89
Tiger Woods (Guest) 30-05-2026 09:13

Scritto da Golden Shark
Buongiorno !
Sperare in un tris non è pazzia , tuttavia c’è grande consapevolezza delle difficoltà che i nostri dovranno superare … per alimentare i sogni di una seconda settimana a tinte tricolori .
Cobolli onestamente è quello su cui ” contare di piu’ ” , ma probabilmente anche quello che l’avversario piu’ difficile … Tien preoccupa sia dal punto di vista tecnico che atletico .
Berrettini … ripetendo la prestazione fornita vs Rinderknech , secondo me ” spazzerebbe via ” anche Comesana … il dubbio su Matteo è appunto quello circa la continuità di rendimento .
Infine Arnaldi … sinceramente ,fra i 3 Azzurri, se dovessi indicarne uno ” piu’ favorito ” … direi lui .
Vero che Collignon arriva con lo scalpo di Shelton , ma Matteino ha in dote quello di Tsitsipas … vero che Collignon quest’anno viene da una bella ” campagna di terra ”
( 12 – 2 ) , ma anche Arnaldi nelle ultime 10 ha un notevole 9 – 1 !
Forza ragazzi !!

Buongiorno un c***o!
Scherzo Shark, sono ancora sotto choc per Jan, e più guardo il tabellone più non riesco a farmene una ragione 🙁

 2
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+1: Golden Shark
Golden Shark 30-05-2026 08:59

Buongiorno !

Sperare in un tris non è pazzia , tuttavia c’è grande consapevolezza delle difficoltà che i nostri dovranno superare … per alimentare i sogni di una seconda settimana a tinte tricolori .

Cobolli onestamente è quello su cui ” contare di piu’ ” , ma probabilmente anche quello che l’avversario piu’ difficile … Tien preoccupa sia dal punto di vista tecnico che atletico .

Berrettini … ripetendo la prestazione fornita vs Rinderknech , secondo me ” spazzerebbe via ” anche Comesana … il dubbio su Matteo è appunto quello circa la continuità di rendimento .

Infine Arnaldi … sinceramente ,fra i 3 Azzurri, se dovessi indicarne uno ” piu’ favorito ” … direi lui .
Vero che Collignon arriva con lo scalpo di Shelton , ma Matteino ha in dote quello di Tsitsipas … vero che Collignon quest’anno viene da una bella ” campagna di terra ”
( 12 – 2 ) , ma anche Arnaldi nelle ultime 10 ha un notevole 9 – 1 !

Forza ragazzi !!

🙂

 1
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