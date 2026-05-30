Berrettini epico: annulla due match point e vola agli ottavi dopo 5 ore e 13 minuti
Una vittoria epica, probabilmente una delle più belle della sua carriera. Matteo Berrettini supera dopo una battaglia interminabile l’argentino Francisco Comesana con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) e conquista gli ottavi di finale del Roland Garros al termine di 5 ore e 13 minuti di lotta feroce sul Campo Mathieu, trasformato in una bolgia dal pubblico parigino in una giornata calda e soffocante. Il romano ha spinto il proprio fisico e il proprio tennis oltre il limite. Ha annullato due match point nel super tie-break decisivo, non si è lasciato abbattere quando è stato lui a sprecare una palla match apparentemente favorevole e ha continuato a lottare fino all’ultimo scambio. Una vittoria costruita con il carattere prima ancora che con la tecnica. Sotto due set a uno, Berrettini ha trovato le risorse nel suo marchio di fabbrica, servizio e dritto, proprio nei momenti in cui il rovescio, soprattutto in risposta, non gli dava le garanzie sperate. Eppure, per larghi tratti del match, è stato lui il giocatore migliore. Nel primo set è stato l’unico ad avere palle break. Nel secondo è salito avanti 4-1 prima di accusare un evidente calo fisico. Anche nel tie-break del terzo set, poi perso, era stato il primo a conquistare un mini-break di vantaggio. Nel quarto parziale non ha concesso alcuna palla break, procurandosene ben sei. Nonostante una risposta spesso inefficace e un rovescio coperto discontinuo, il livello espresso dall’azzurro è stato complessivamente superiore a quello dell’argentino. Berrettini, attualmente numero 105 ATP ma già numero 6 del mondo nel gennaio 2022, continua così il suo percorso di rinascita dopo le tante difficoltà fisiche che ne hanno rallentato la carriera negli ultimi anni. E questa vittoria potrebbe rappresentare uno dei segnali più importanti del suo ritorno ad alto livello.
Primo set: equilibrio assoluto, poi Matteo domina il tie-break
L’avvio è caratterizzato dal predominio dei servizi. Entrambi tengono agevolmente i propri turni di battuta, le risposte entrano raramente in campo e quando lo fanno vengono immediatamente aggredite dal colpo successivo. Per dieci giochi nessuno dei due concede praticamente nulla. Sul 5-5 l’equilibrio comincia però a inclinarsi dalla parte dell’azzurro. Berrettini sale rapidamente 40-0 e conquista le prime tre palle break dell’incontro. Una leggera flessione di tensione e un paio di errori di rovescio consentono a Comesana di salvarsi. Matteo spreca anche una quarta opportunità, ma il segnale è chiaro. Si arriva inevitabilmente al tie-break. Qui il romano gioca in maniera impeccabile, infila una serie di prime vincenti e prende subito il controllo dello scambio. Il verdetto è netto: il primo set è suo.
Il crollo improvviso e la rimonta dell’argentino
L’inerzia sembra restare nelle mani dell’italiano anche in avvio di secondo set. Arriva il break, poi un immediato controbreak, quindi un nuovo allungo che porta Berrettini sul 4-1. Da quel momento, però, qualcosa cambia. Comesana ritrova improvvisamente la prima di servizio, che supera spesso i 200 chilometri orari, mentre Matteo accusa un evidente calo fisico. L’argentino infila tre giochi consecutivi e torna in parità. Sul 4-4 si gioca il game chiave del set. Berrettini lotta per oltre dieci minuti, annulla quattro palle break e riesce a salvarsi, ma il momento favorevole è ormai passato. Il dritto non produce più gli stessi danni e l’argentino prende progressivamente il controllo degli scambi.Sul 5-5 Matteo non sfrutta uno 0-30 in risposta e poco dopo cede definitivamente il servizio. Comesana chiude 7-5 e rimette il match completamente in discussione.
Terzo set: il tie-break premia ancora l’argentino
Il terzo parziale è nuovamente caratterizzato dall’equilibrio. Le occasioni sono pochissime da entrambe le parti. Berrettini fatica enormemente in risposta, soprattutto sulle seconde di servizio dell’avversario, e appare spesso pesante negli spostamenti laterali. A rendere ancora più complicate le condizioni contribuiscono il caldo opprimente e perfino i petardi provenienti dai festeggiamenti per la finale di Champions League. Anche stavolta si arriva al tie-break. Matteo ottiene per primo il mini-break, ma una risposta vincente dell’argentino ribalta immediatamente l’inerzia. Comesana difende con grande solidità, Berrettini prova ad aumentare l’aggressività ma è troppo tardi. Il tie-break sorride all’argentino, che sale due set a uno.
La reazione del campione
Nel quarto set emerge tutto il carattere dell’azzurro. Berrettini continua a cercare il break e finalmente lo trova nel quinto gioco dopo aver costruito occasioni praticamente in ogni turno di risposta. Comesana accusa un leggero calo, la percentuale di prime scende e Matteo ritrova continuità al servizio. Con il vantaggio acquisito, il romano non trema più. Difende il break e chiude 6-4 dopo 3 ore e 49 minuti di gioco. La partita si deciderà al quinto.
Un tie-break da leggenda
Il quinto set è una battaglia mentale oltre che fisica. Entrambi tengono i propri turni di battuta senza concedere palle break. La conclusione naturale è il match tie-break ai dieci punti. Berrettini parte meglio, perde il vantaggio, lo ritrova e poi arriva la sequenza che resterà nella memoria di questo Roland Garros. Comesana conquista il primo match point sul servizio dell’azzurro. Matteo lo cancella con coraggio. Poco dopo è l’argentino ad annullare una palla match all’italiano. Berrettini ha una seconda occasione sul proprio servizio, ma un dritto apparentemente comodo termina fuori di pochi centimetri. Sembra il colpo del ko psicologico. Invece il romano resiste. Arriva un secondo match point per Comesana, questa volta sul servizio dell’argentino. Berrettini trova una risposta profonda e si salva ancora. Alla quinta palla match complessiva arriva finalmente l’episodio decisivo. Matteo risponde con un pallonetto difensivo altissimo, Comesana decide di forzare il colpo successivo e spedisce il dritto oltre la linea di fondo. È la fine di una battaglia memorabile. Berrettini crolla a terra e conquista il match più lungo della sua carriera. Recuperare le energie non sarà semplice, ma questa vittoria racconta qualcosa che va oltre il risultato. Racconta che Matteo Berrettini possiede ancora il cuore, il coraggio e la forza mentale dei grandi campioni.
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Agli ottavi troverà il vincente della sfida tra Cerundolo e Landaluce, anch’essa in corso ed già oltre le quattro ore. Sarà dura per chiunque. Ma dopo una serata come questa, Berrettini sa di avere una possibilità in più.
La cronaca (punto a punto)
1.set Comesana al servizio. Scambi da fondo, l’argentino lascia due punti, 1-0.
Passante dell’argentino 0-15. Dritto di Berrettini 15-15. Prima vincente 30-15. Ancora due prime, il servizio va 1-1.
Comesana serve bene 30-0. Matteo recupera la palla corta dell’argentino 30-15. Rovescio in rete di Matteo 2-1.
A rete Matteo 15-0. Esce il dritto del romano 15-15. Due prime 40-15. Berrettini tiene il servizio 2-2.
Matteo non riesce a leggere il servizio dell’argentino due risposte fuori 30-0. A rete Matteo 40-15. Ace Comesana resta avanti 3-2.
Per ora il match si gioca sulla precisione dei servizi. Matteo fa male anche con il dritto 3-3.
Anche Comesana è efficace. Scambio da fondo, Berrettini sbaglia 4-3.
Partita sui binari dell’equilibrio. Niente palle break, I servizi dominano 5-5
Due ottime risposte di Matteo 0-30. Smash vincente tre palle break 0-40. Esce il dritto di Berrettini 15-40.Rovescio in rete 30-40. Ancora un errore di rovescio 40-40. Bene da fondo Berrettini, palla break. Brutto errore di dritto parità. Accorcia la risposta Berrettini, vantaggio Comesana, 6-5 l’argentino si assicura il tie-break.
Servizio e dritto 30-0. Ingiocabile il dritto di Matteo gioco a zero, tie-break.
Tie break. Al servizio Comesana. Sbaglia l’argentino 1-0 Berrettini. Prima vincente 2-0. Risposta fuori 3-0.
Comesana rovescio in rete 4-0 Berrettini. Sbaglia la risposta Matteo 4-1. Servizio e dritto, si cambia sul 5-1 per Berrettini. Prima vincente cinque set-point 6-1. Rovescio fuori di Matteo 6-2. Risposta in rete 6-3. Dritto vincente primo set Berrettini 7-6(3) in 54 minuti.
2.set Inizia Berrettini. La prima è calda gioco a quindici 1-0. Nel secondo game in risposta Berrettini lavora benissimo la palla col back di rovescio e non concede nulla, mentre Comesana non trova il modo di sfondare e crolla sotto 0-40. Matteo si prende subito il break con un diritto inside out nemmeno così veloce ma strettissimo. 2-0 Berrettini Comesana cerca la reazione e si porta 15-30 spingendo bene col diritto, ma Matteo è un fulmine nell’arriva sulla smorzata e toccarla vincente. Il terzo game va ai vantaggi, e Comesana è bravo a rischiare un rovescio lungo linea vincente che gli frutta la palla break, la prima del match. Stavolta è il back dell’argentino a rimbalzare molto basso, tanto che il diritto dell’italiano scappa di poco lungo. Contro break e 1-1. Ancora palla break Berrettini, purtroppo dritto in rete parità. Ora in risposta si incide eccome. Nel quarto game è di nuovo Berrettini a spingere bene dalla riga di fondo e si procura una nuova palla break sul 30-40, ma un diritto in contro piede non supera il nastro. Dritto in rete di Comesana break Matteo 3-1.
Servizio vincente 15-0. Il dritto di Matteo comanda il gioco. Break confermato a zero 4-1.
Comesana buon gioco di servizio 2-4.
Non passa la prima di Matteo, Comesana risponde profondo 15-0. Ancora un errore di dritto per Matteo due palle break 15-40. Smash vincente di Matteo 30-40. Seconda del romano, dritto in rete break 4-3.
Comesana ritrova la prima di servizio 40-0. Ottimo recupera dell’argentino sulla palla corta di Matteo, punteggio in parità 4-4.
Inizia male Matteo 0-15. Scambio da fondo, Matteo mette il rovescio in rete 0-30. Recupera bene sotto rete Berrettini 15-30. Dritto fuori di Matteo che sembra bloccato, palla break 30-40. Ace. Parità. In rete il passante di Matteo palla break. Matteo si apre il campo con il servizio, dritto vincente, parità. Doppio fallo, palla break numero tre. Splendida seconda, parità. Rovescio in back in rete, palla break. Servizio e dritto, parità. Servizio vincente vantaggio Matteo. Finalmente Berrettini chiude un gioco difficile durato 10 minuti con , quattro palle break annullate 5-4.
Comesana serve per restare nel set. Risposta vincente 0-15. Esce il dritto del nativo di Mar del Plata 0-30.
Risposta in rete 15-30. Lento a spostarsi Matteo 30-30. Volée vincente del sudamericano 40-30. Comesana resta attaccato 5-5.
Brutto errore di Matteo dritto nel basso della rete 0-15. Gioca corto Berrettini 0-30. A rete Matteo 15-30. Ancora un gratuito con il back d’attacco due palle break 15-40. Seconda lenta Comesana spinge, errore di dritto, break 5-6.
Comesana serve per il set. Smorzata vincente 15-0. Stecca il dritto Comesana 15-15. Ace 30-15. Volèe vincente due set-point 40-15. In ritardo Matteo esce il break di dritto, set Comesana 7-5 in 59 minuti.
3.set Al servizio Berrettini. Matteo gioco a zero 1-0.
Continua l’ottima giornata di Comesana al servizio quasi sempre sopra i 200 km/h . Un solo 15 perso 1-1.
Si ritrova con prima e dritto Matteo, gioco a zero 2-1.
Dritto out di Matteo 15-0. Ace 30-0. Scambio stupendo a rete, Matteo fa il punto 30-15. Comesana chiude il game con ace 2-2.
Ace e palla corta 30-0. Esce il passante di Comesana 40-0. Ancora un gioco a zero 3-2.
Dritto a uscire e vincente dall’altra parte ottimo Matteo 0-15. Back in rete di Comesana 0-30. Stecca il dritto Berrettini 15-30. Stecca ancora Matteo 30-40. Comesana dritto vincente 3-3.
Prima vincente 15-0. Detta legge nello scambio Berrettini 30-15. Doppio fallo 30-30. Prima a uscire 40-30. Prima a 21’ Matteo resta avanti 4-3.
Ace Comesana 15-0. Lento in risposta Matteo. Ace. Comesana non molla 4-4.
Inizia bene Matteo 30-0. Back basso Berrettini non si piega 30-15. Lento nell’andare in avanti Matteo 30-30. Ace 40-30. Dritto a uscire 5-4.
Comesana serve con palle nuove, per restare nel set . Esce il rovescio di Matteo 15-0. Risposta corta, Comesana tira sul rovescio 30-0. Risposta in rete Matteo scarico nemmeno ci prova gioco a zero 5-5.
Prima vincente 15-0. Regalo di Comesana 30-0. Tre dritti di Matteo 40-0. Gioco a zero, Matteo si assicura il tie-break.
Lento a spostarsi Matteo 15-0. Dritto fuori al secondo scambio 30-0. Risposta out, Matteo non gioca e non lotta 40-0. Sbaglia la palla corta Comesana 40-15. Altra risposta out 6-6.
Tie break. Berrettini al servizio. Esce il passante dell’argentino 1-0 Matteo. Doppio fallo 2-0. Comesana spinge con il dritto 2-1 Berrettini. Risposta vincente 2-2. Entra la prima (212) 3-2 Matteo. Risponde fuori di rovescio il romano 3-3. Matteo sbaglia il dritto al secondo scambio 3-4. Prima vincente 4-4. Passante di dritto in rete mini break Comesana avanti 5-4. Si sposta troppo lentamente sul dritto Matteo due set-point 6-4. Palla corta, arriva male Matteo terzo set Comesana 7-6(4).
4.set Al servizio Comesana . Finalmente una risposta in campo di Matteo 15-0. Comesana ritrova la prima 30-15. Continua la fiera degli errori del romano 40-15. Qualche volta anche Comesana sbaglia. Palla corta in rete 40-30. Arriva la palla break per Matteo. Serve a 157 kmh Comesana Matteo risponde male, smash parità. Prima vincente vantaggio Argentina. Due scambi e Berrettini sbaglia 1-0.
Risposta profonda Berrettini spara fuori 0-15. Servizio vincente 15-15. Passante vincente 30-15. Contropiede di Matteo 40-15. Oggi il dritto non funziona 40-30. Esce ancora il dritto di Matteo 40-40. Ace vantaggio Italia. Servizio e dritto, Matteo ancora c’è 1-1.
Comesana senza esitazioni, servizio e dritto 15-0. Regalo dell’argentino 15-15. Ace. Scambio a mezza velocita, Comesana sbaglia 30-30. Calo dell’argentino dritto out, palla break 30-40. Matteo inesistente in risposta parità. Ritrova la prima Comesana 2-1.
Due errori da fondo di Berrettini 0-30. Entra la prima 15-30. Servizio a 221 km/h 30-30. Finalmente uno scambio dominato da fondo da Berrettini 40-30. Palla corta di Matteo, ma Comesana è velocíssimo parità. Risposta in rete vantaggio Berrettini. Volée vincente 2-2.
Due errori di Comesana, cosa rara 0-30. Servizio e dritto 15-30. Ritrova il dritto Matteo, due palle break 15-40. Risponde corto Berrettini 30-40. Gioca ancora corto Matteo parità. Riga di Berrettini, palla break. Errore di rovescio subito parità. Gioco corto Matteo, ma Comesana aiuta, palla break. Risponde Matteo, Comesana mette fuori il dritto, break 2-3.
Ace 15-0. Ace 30-0.Ancora un ace. Break confermato a zero 4-2.
Risposta out 15-0. Super smash da fondo di Comesana 30-0. Ace .Gioco a zero 3-4.
Ace . Arretra Berrettini, Comesana lo punisce 15-15. A rete Matteo, ottimo 30-15. Risposta in rete, anche Comesana è meno lucido di prima 40-15. Ace di seconda 5-3.
Doppio fallo 0-15. Tiene lo scambio Matteo, poi rovescio in rete 15-15. Bella smorzata di Comesana 30-15. Risposta out 40-15. Sbaglia da fondo Comesana 40-30. Dritto vincente di Berrettini 40-40. Ace. Ace, Comesana resta vicino 4-5.
Berrettini serve per il set. Risposta out 15-0. Ace 30-0. Dritto e volée tre set-point 40-0. Ottima seconda gioco a zero 6-4 si va al quinto.
5.set Serve Comesana. Matteo sbaglia subito con il dritto. Risposta out 30-0. Dritto vincente di Comesana 40-0. Risponde in campo Matteo 40-15. Splendido recupero di Matteo su una palla corta 40-30. Gratuito di rovescio di Berrettini Comesana 1-0.
Ace Matteo 15-0. Ace 30-0. Smorzata vincente 40-0. Esce il rovescio lungolinea 40-15. Spinge il dritto Matteo 1-1.
Vola sulla palla corta Matteo 0-15. Servizio sulla riga 15-15. Dritto in rete di Comesana 15-30. Lento a spostarsi Berrettini, dritto in rete 30-30. Volèe vincente 40-30. Bene a rete Comesana 2-1.
Servizio e dritto vincente 15-0. Sempre lento Matteo, dritto out 15-15. Seconda a 171 km/h 30-15. Matteo in ritardo in uscita dal servizio 30-30. Risponde fuori Comesana 40-30. Prima vincente 2-2.
Comesana trova due prime , 30-0. Ace 40-0. Back vincente del romano 40-15. In rete la volée dell’argentino 40-30. Prima in kick lenta, Matteo sbaglia la risposta 3-2.
Sbaglia la palla corta Matteo 0-15. Due fucilate dritto e servizio 15-15. Mette fuori il rovescio Matteo 15-30. Dritto a sventaglio 30-30. Servizio e dritto incrociato 40-30. Trova un angolo impossibile Comesana 40-40. Prima vincente vantaggio Berrettini. Servizio e dritto 3-3.
Due gratuiti di Matteo 30-0. Smash vincente 40-0. Risposta in rete 4-3 .
Tiene il servizio Matteo 4-4.
Lascia un 15 per strada Comesana 5-4.
Pericolo per Berrettini 30-30. Servizio vincente 40-30. Ancora un’ottima seconda 5-5.
Ottima prima di Comesan1 15-0. Dritto a sventaglio dell’argentino 30-0. Prima sul rovescio di Matteo 40-0. Ancora prima sul rovescio 6-5.
Berrettini serve per restare in vita. Ace. Ace 30-0. Esce il dritto di Matteo 30-15. A rete Berrettini 40-15. Palla corta vincente 6-6.
Tie break. Al servizio Comesana. Rovescio in rete di Berrettini 0-1. Dritto vincente di Matteo 1-1. Seconda vincente 2-1. Dritto in rete di Comesana 3-1 Matteo. Lascia il campo libero Berrettini 3-2. Dritto a sventaglio costruito alla perfezione 4-2. Fuori il dritto dell’argentino 5-2 Berrettini. Rovescio in rete dell’azzurro 5-3. Risposta out 5-4. Prima vincente 6-4. Mette fuori il dritto Berrettini, mini-break Comesana 6-5. Rovescio in rete Matteo 6-6. Risponde corto Matteo 6-7. Prima vincente 7-7. Attacco lento di Matteo che sbaglia la volée 7-8. Palla corta in corridoio 8-8. Risponde corto Berrettini, match-point Comesana. Prima vincente 9-9. Prima al centro match-point Berrettini 10-9. Back gratuito in rete di Matteo 10-10. Riga di berrettini, match-point Berrettini 11-10. Servizio a Matteo. Sbaglia un dritto facile Berrettini 11-11. Rovescio in rete di Comesana match-point Matteo 12-11. Servizio vincente 12-12. Stecca Matteo, match-point Comesana 12-13. Scambio infernale, Comesana sbaglia con il rovescio 13-13. Servizio vincente match-point Berrettini 14-13. Matteo risponde un candelotto esce il dritto di Comesana Matteo vince 15-13. Cinque ore e 13 minuti di partita.
Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani
Matteo Berrettini vs Francisco Comesana
TAG: Enrico Milani, Francisco Comesana, Matteo Berrettini, Roland Garros 2026
@ Angie76 (#4628261)
Ti rode evidentemente il fegato, ma questo non ne sminuisce il trionfo
Dipende dalla competenza che si ha. Un match giocato punto a punto,terminato in un catino dopo oltre 5 ore, col punteggio tiratissimo di 76 57 67 64 con tie-break 15-13 e vinto dal giocatore di 30 anni e mille guai fisici contro un 25enne in piena forma È un match epico così come sottolineato da telecronisti e tecnici di supporto.
Chi sminuisce il livello di un match per la classifica,e non per la qualità,per me può anche mettere la panna nella carbonara.
Ha poco credito quanto commenta.
Avanti Savoia.
Comesana ha eliminato Darderi che se permetti non è proprio uno scappato di casa, non cerchiamo sempre di sminuire.
Per come si era presentato Matteo nel torneo è una vittoria epica, fatta con carattere e lottatissima.
Poi quando si arriva al supertie ci vuole anche un poco di fortuna, ma con tutta la sfortuna che ha avuto in questi anni Matteo, credo la dea bendata ci abbia visto giuso stavolta!
Matteo è stato un gladiatore ed ha meritato di vincere questo match. Mi ha fatto commuovere e ora deve continuare a sognare. Avanti tutta Matteo.
Le battaglie epiche sono altre. Contro un onesto Comesana fuori dai 100 si può parlare piuttosto di partita tiratissima e di grande carattere da parte di Matteo. Ma eviterei toni trionfalistici ed epici.
Gladiatore der Colosseo!!!
La parte alta è un 250 se perde anche aliassine
Arnaldo monumentale, chiude una giornata fantastica
Matteo nel cuore.
Così mi piace vederlo…lottare!!
Sono d’accordo con te – la malaugurata sconfitta di Jannik – ha aperto il tabellone e raramente si sono viste così tante partite emozionanti e combattute (a parte Cobolli oggi solo match lottatissimi) anche tra giocatori di seconda fascia. Torneo bellissimo senza dominatori (ahinoi) e con sequene di match maratone che cambiano corso mille volte dentro la stessa partita. Se non s’incarta potrebbe veramente essere il torneo buono di Zverev, che se lo meriterebbe pure per la carriera, però ci sono almeno una decina di giocatori che potrebbero fare il colpaccio.
Splendido Matteo!
Grande
Premessa: Enqvist è un fuoriclasse come tecnico e psicologo.
Ma il problema di Matteo non è mentale o tecnico.
Il problema di Matteo è esclusivamente di natura fisica.
Oggi il vero Matteo, quello che fino a 3 anni fa pesava 4-5 kg di meno, avrebbe battuto Comesana 6-3 6-2 6-3.
Quindi, per questo Roland Garos non vedo speranze di arrivare in semi ma se da qui agli Us Open riesce a perdere quei kg di troppo, allora si potrebbe arrivare ai livelli da top 10 cui già è arrivato.
Quindi benissimo Enqvist ma ora ci vuole anche un nutrizionista e preparatore atletico top.
Forza Matteo!
Un Martello Straordinariamente bellissimo
Allons-y Matteo
Sto guardando la finale di Champions e se penso alle emozioni anche di Kouame-Tabilo (con Berrettini sarebbe stato troppo facile) be’…non c’è paragone con ogni punto un’emozione,sguardi esaltati ed affranti,un centimetro che faceva la differenza.
La sconfitta di Jannik ha avuto un effetto benefico (non fraintendete!) nel senso che l’appassionato “vero” si mette a guardare match e giocatori magari non di primissimo piano nella speranza ,se si è anche tifosi e gli manca il beniamino (Jannik ma pure Carlos, Muso, Fils),di dare un senso ad un’edizione un po’ tanto zoppa.
E finisci per lustrarti gli occhi di fronte a un brasiliano che sembrava per alcuni fasullo,un italiano prepensionato che non molla una palla in una battaglia assurda,un giovanissimo francese che sembra il contrario per mentalità in campo di alcuni coetanei pirla delle nostre città,un Flavio che disintegra l’americano intelligente mostrando che pure qui ci si applica.
Ora siamo ai rigori col portiere che studia come tira tizio…pensa Fonseca al cambio campo che studia ciò che potrebbe fare Nole…auguri.
Uno sport di testa che mostra quanto sia di istinto,di cuore,di corse a destra e sinistra sotto il sole per ore ed ore con i nervi da tenere a bada.
Vabbè,guardo i rigori…magari m’addormento.
Se Matteo ha vinto una partita, una battaglia, così in una giornata in cui non girava al massimo se appena appena smaltisce la stanchezza davvero c’è da divertirsi sia a Parigi che sull’amaca erba londinese!!!
Matteo è tornato e visto di quanto sta in credito con la sfiga non aggiungo altro…
Grande Berretto!
Ma che magnifica sorpresa! Che abbia tenuto per oltre cinque ore era già una nota positiva
Si Berrettini lo davo favorito per il tipo di gioco non gradito ai pallettari argentini anzi mi ha sorpreso che è dovuto arrivare al quindi.
Su Cobolli lui può battere Medvedev Zverev e poi perdere da Tirante oggi era nella prima versione.
Davo favorito Arnaldi e sono sorpreso che sia sotto anche se Collignon è in stato di grazia io lo ritengo più forte del belga.
La mancanza di Sinner sta responsabilizzandol i nostri ragazzi. Berrettini grande grande grande.
e poi dicono che bisogna abolire i 5 set anche negli slam.
a vedere il pubblico in piedi ad applaudire berrettini mi pare che si siano divertiti e molto.
è questo il vero tennis.
vola in ottavi di finale nonostante il tifo contro dei francesi ( a parte i 20 italiani presenti) cosi come sta succedendo ad Arnaldi. Ma noi DOBBIAMO svangarla lo stesso
@ Pier no guest (#4628036)
Che bello questo commento.
Lunedi sarà cotto, non credo lo mettano in serale non essendo un match di cartello, speriamo almeno giochi nel tardo pomeriggio ma conoscendo i francesi… Anche l’avversario sarà reduce da una maratona analoga, un Berretto riposato partirebbe favorito contro chiunque dei due, specie Cerundolo Junior, la paura è che potrebbe essere spompo. Bravo comunque e chissà…
Boh, qui siete tutti profeti e date tutto per scontato, ma secondo me ai quarti resteranno solo under 25, senza voler portare sfiga a Ruud e Zverev che sono gli unici rimasti della generazione di mezzo, insomma gli under 30… a chi dice sia un RG deludente io rispondo: guardate l’età, a prescindere da Jannik e Carlos che presto torneranno dominanti, è davvero un ricambio generazionale
All’inizio del 4 set per me era finita….incredibile Matteo.
Grazie.
All’inizio del 4 set per me era finita….incredibile Matteo.
Grazie.
grandissimo!!!!
Una grande gioia. Matteo immenso cuore testa e coraggio.
chapeau, facci sognare ancora.
Ad un certo punto ho mollato, stavo veramente impazzendo dal nervosismo.
Matteo non mi é piaciuto per niente, ma Berrettini tantissimo!
Oggi si é aggrappato al servizio e poche volte al drittone, il grillo Comesana aveva più gioco e colpi, questa é la triste realtà,ma ad un certo punto nel quinto set sembrava sul punto di cedere, toilet break, medical tine out, le ha tentate tutte per rimanere a galla, Berretto però se ha avuto un pregio é quello di centelinare le forze, concentrarsi sui turni di battuta, risposta di rovescio inesistente…ma tanto tanto cuore, mi sono risparmiato gli ultimi punti per salvaguardare il mio di cuore.
Possiamo dire! Che partita fantastica..Io sono a posto così!
Strepitoso Matteo che fa sempre emozionare. L’avversario non era chissacosa ma ha sbagliato poco e si è dimostrato un osso duro, perché quest’anno senza i favoriti tutti stanno dando tutto.
5 ore in pieno pomeriggio roba che Sinner sarebbe collassato 3 ore fa circa 😆
Il prossimo avversario sarà tipo questo quindi potrebbe farcela visto che sta giocando 5 ore anche lui
Che soddisfazione. Meraviglioso Matteo
MONUMENTALE!!!
Ho scritto che mi ha emozionato più questa vittoria che Wimbledon 2021. Non che abbiano lo stesso peso ma qui ci sono state lacrime e sangue, tantissimo sudore, fatica.
Wimbledon è classe, eleganza, match su un tappeto con scambi brevissimi e di solito con un clima gradevole.
Oggi no,oggi la sabbia la senti nei piedi che scottano,la mano scivola sul grip,gli scambi sono schemi e disperazione,ci sono momenti subdoli,giocate bastarde per farti piegare.
Senti il caldo, l’umidità,il sudore tuo e degli spettatori da arena gladiatoria,giochi lo slice perché fatichi a piegarti e vuoi che l’altro non si rialzi invece torna e devi rischiare.
E su tutto sai che è fragile,che ogni movimento è uno strappo potenziale,che il rovescio per tutti è un bancomat ma lui sa che neppure loro sono abituati ai suoi schemi e li sorprende.
E poi questo ragazzone ha una mano delicatissima con cui stoppa la velocità e fa annodare le gambe altrui.
Ieri sera un match da fuochi d’artificio,oggi d’altri tempi.
Che bellezza.
L’uscita di Sinner ha galvanizzato gli italiani! Speriamo che anche Arnaldi ce la faccia.
Il martello è tornato , con i suoi odiatori con le solite narrazioni .
Matteo è un po’ come una slavina , dopo che trova confidenza sui suoi colpi diventa travolgente per chiunque .
Potrebbe essere l’occasione per coronare una carriera sfortunata.
Ho visto tutto…il mio pacemaker..stava scoppiando…ma Matteo è stato immenso, Comesana bravo è un po’ scorretto…Forza…Forza speriamo che la sfiga che ha avuto Sinner…si trasformi in energia per Berrettini, Cobolli e Arnaldi che sta ancora giocando
Bravo Matteo!
Deve giocare contro Landaluce e Cerundolo? Speriamo almeno lo facciano giocare anche nei corridoi.
Daie Matteo! Che Rolando! A lunedì …
Signori, confesso che sul 12 a 11 per Matteo del tb del quinto ho spento la TV!!! Non sono più giovane e temo che il muscolo cardiaco mi abbandoni. Meravigliosa questa era tennistica italica, ma la salute prima di tutto! Vai Matteo e….. Grazie.
Può vincere questo Roland Garros…e se lo meriterebbe!!!
C’ha più resistenza naturale Berrettini che Sinner al sole…due tipi diversi di pelle e di fototipo!
Un grande
E matte, anche gli altri due stanno giocando più di cinque ore
Buttati nella camera iperbarica e via
Incredibile prova di resistenza.
Che battaglia, mamma mia!
Spero regga e non paghi dazio che una semifinale con Flavio sarebbe memorabile.
I due italiani più genuini, amici, a giocarsi la storia.
Voglio crederci.
Che partita! Ancora più emozionante di Fonseca Vs Nole
Ora recuperare… se Matteo sta bene sarà dura per tutti batterlo
Emozionante e commovente a livelli insostenibili. Ti vogliamo bene anche se oggi pomeriggio ci hai portato via sei mesi di vita.