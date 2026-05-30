Berrettini epico: annulla due match point e vola agli ottavi dopo 5 ore e 13 minuti

Una vittoria epica, probabilmente una delle più belle della sua carriera. Matteo Berrettini supera dopo una battaglia interminabile l’argentino Francisco Comesana con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) e conquista gli ottavi di finale del Roland Garros al termine di 5 ore e 13 minuti di lotta feroce sul Campo Mathieu, trasformato in una bolgia dal pubblico parigino in una giornata calda e soffocante. Il romano ha spinto il proprio fisico e il proprio tennis oltre il limite. Ha annullato due match point nel super tie-break decisivo, non si è lasciato abbattere quando è stato lui a sprecare una palla match apparentemente favorevole e ha continuato a lottare fino all’ultimo scambio. Una vittoria costruita con il carattere prima ancora che con la tecnica. Sotto due set a uno, Berrettini ha trovato le risorse nel suo marchio di fabbrica, servizio e dritto, proprio nei momenti in cui il rovescio, soprattutto in risposta, non gli dava le garanzie sperate. Eppure, per larghi tratti del match, è stato lui il giocatore migliore. Nel primo set è stato l’unico ad avere palle break. Nel secondo è salito avanti 4-1 prima di accusare un evidente calo fisico. Anche nel tie-break del terzo set, poi perso, era stato il primo a conquistare un mini-break di vantaggio. Nel quarto parziale non ha concesso alcuna palla break, procurandosene ben sei. Nonostante una risposta spesso inefficace e un rovescio coperto discontinuo, il livello espresso dall’azzurro è stato complessivamente superiore a quello dell’argentino. Berrettini, attualmente numero 105 ATP ma già numero 6 del mondo nel gennaio 2022, continua così il suo percorso di rinascita dopo le tante difficoltà fisiche che ne hanno rallentato la carriera negli ultimi anni. E questa vittoria potrebbe rappresentare uno dei segnali più importanti del suo ritorno ad alto livello.

Primo set: equilibrio assoluto, poi Matteo domina il tie-break

L’avvio è caratterizzato dal predominio dei servizi. Entrambi tengono agevolmente i propri turni di battuta, le risposte entrano raramente in campo e quando lo fanno vengono immediatamente aggredite dal colpo successivo. Per dieci giochi nessuno dei due concede praticamente nulla. Sul 5-5 l’equilibrio comincia però a inclinarsi dalla parte dell’azzurro. Berrettini sale rapidamente 40-0 e conquista le prime tre palle break dell’incontro. Una leggera flessione di tensione e un paio di errori di rovescio consentono a Comesana di salvarsi. Matteo spreca anche una quarta opportunità, ma il segnale è chiaro. Si arriva inevitabilmente al tie-break. Qui il romano gioca in maniera impeccabile, infila una serie di prime vincenti e prende subito il controllo dello scambio. Il verdetto è netto: il primo set è suo.

Il crollo improvviso e la rimonta dell’argentino

L’inerzia sembra restare nelle mani dell’italiano anche in avvio di secondo set. Arriva il break, poi un immediato controbreak, quindi un nuovo allungo che porta Berrettini sul 4-1. Da quel momento, però, qualcosa cambia. Comesana ritrova improvvisamente la prima di servizio, che supera spesso i 200 chilometri orari, mentre Matteo accusa un evidente calo fisico. L’argentino infila tre giochi consecutivi e torna in parità. Sul 4-4 si gioca il game chiave del set. Berrettini lotta per oltre dieci minuti, annulla quattro palle break e riesce a salvarsi, ma il momento favorevole è ormai passato. Il dritto non produce più gli stessi danni e l’argentino prende progressivamente il controllo degli scambi.Sul 5-5 Matteo non sfrutta uno 0-30 in risposta e poco dopo cede definitivamente il servizio. Comesana chiude 7-5 e rimette il match completamente in discussione.

Terzo set: il tie-break premia ancora l’argentino

Il terzo parziale è nuovamente caratterizzato dall’equilibrio. Le occasioni sono pochissime da entrambe le parti. Berrettini fatica enormemente in risposta, soprattutto sulle seconde di servizio dell’avversario, e appare spesso pesante negli spostamenti laterali. A rendere ancora più complicate le condizioni contribuiscono il caldo opprimente e perfino i petardi provenienti dai festeggiamenti per la finale di Champions League. Anche stavolta si arriva al tie-break. Matteo ottiene per primo il mini-break, ma una risposta vincente dell’argentino ribalta immediatamente l’inerzia. Comesana difende con grande solidità, Berrettini prova ad aumentare l’aggressività ma è troppo tardi. Il tie-break sorride all’argentino, che sale due set a uno.

La reazione del campione

Nel quarto set emerge tutto il carattere dell’azzurro. Berrettini continua a cercare il break e finalmente lo trova nel quinto gioco dopo aver costruito occasioni praticamente in ogni turno di risposta. Comesana accusa un leggero calo, la percentuale di prime scende e Matteo ritrova continuità al servizio. Con il vantaggio acquisito, il romano non trema più. Difende il break e chiude 6-4 dopo 3 ore e 49 minuti di gioco. La partita si deciderà al quinto.

Un tie-break da leggenda

Il quinto set è una battaglia mentale oltre che fisica. Entrambi tengono i propri turni di battuta senza concedere palle break. La conclusione naturale è il match tie-break ai dieci punti. Berrettini parte meglio, perde il vantaggio, lo ritrova e poi arriva la sequenza che resterà nella memoria di questo Roland Garros. Comesana conquista il primo match point sul servizio dell’azzurro. Matteo lo cancella con coraggio. Poco dopo è l’argentino ad annullare una palla match all’italiano. Berrettini ha una seconda occasione sul proprio servizio, ma un dritto apparentemente comodo termina fuori di pochi centimetri. Sembra il colpo del ko psicologico. Invece il romano resiste. Arriva un secondo match point per Comesana, questa volta sul servizio dell’argentino. Berrettini trova una risposta profonda e si salva ancora. Alla quinta palla match complessiva arriva finalmente l’episodio decisivo. Matteo risponde con un pallonetto difensivo altissimo, Comesana decide di forzare il colpo successivo e spedisce il dritto oltre la linea di fondo. È la fine di una battaglia memorabile. Berrettini crolla a terra e conquista il match più lungo della sua carriera. Recuperare le energie non sarà semplice, ma questa vittoria racconta qualcosa che va oltre il risultato. Racconta che Matteo Berrettini possiede ancora il cuore, il coraggio e la forza mentale dei grandi campioni.

Agli ottavi troverà il vincente della sfida tra Cerundolo e Landaluce, anch’essa in corso ed già oltre le quattro ore. Sarà dura per chiunque. Ma dopo una serata come questa, Berrettini sa di avere una possibilità in più.

La cronaca (punto a punto)

1.set Comesana al servizio. Scambi da fondo, l’argentino lascia due punti, 1-0.

Passante dell’argentino 0-15. Dritto di Berrettini 15-15. Prima vincente 30-15. Ancora due prime, il servizio va 1-1.

Comesana serve bene 30-0. Matteo recupera la palla corta dell’argentino 30-15. Rovescio in rete di Matteo 2-1.

A rete Matteo 15-0. Esce il dritto del romano 15-15. Due prime 40-15. Berrettini tiene il servizio 2-2.

Matteo non riesce a leggere il servizio dell’argentino due risposte fuori 30-0. A rete Matteo 40-15. Ace Comesana resta avanti 3-2.

Per ora il match si gioca sulla precisione dei servizi. Matteo fa male anche con il dritto 3-3.

Anche Comesana è efficace. Scambio da fondo, Berrettini sbaglia 4-3.

Partita sui binari dell’equilibrio. Niente palle break, I servizi dominano 5-5

Due ottime risposte di Matteo 0-30. Smash vincente tre palle break 0-40. Esce il dritto di Berrettini 15-40.Rovescio in rete 30-40. Ancora un errore di rovescio 40-40. Bene da fondo Berrettini, palla break. Brutto errore di dritto parità. Accorcia la risposta Berrettini, vantaggio Comesana, 6-5 l’argentino si assicura il tie-break.

Servizio e dritto 30-0. Ingiocabile il dritto di Matteo gioco a zero, tie-break.

Tie break. Al servizio Comesana. Sbaglia l’argentino 1-0 Berrettini. Prima vincente 2-0. Risposta fuori 3-0.

Comesana rovescio in rete 4-0 Berrettini. Sbaglia la risposta Matteo 4-1. Servizio e dritto, si cambia sul 5-1 per Berrettini. Prima vincente cinque set-point 6-1. Rovescio fuori di Matteo 6-2. Risposta in rete 6-3. Dritto vincente primo set Berrettini 7-6(3) in 54 minuti.

2.set Inizia Berrettini. La prima è calda gioco a quindici 1-0. Nel secondo game in risposta Berrettini lavora benissimo la palla col back di rovescio e non concede nulla, mentre Comesana non trova il modo di sfondare e crolla sotto 0-40. Matteo si prende subito il break con un diritto inside out nemmeno così veloce ma strettissimo. 2-0 Berrettini Comesana cerca la reazione e si porta 15-30 spingendo bene col diritto, ma Matteo è un fulmine nell’arriva sulla smorzata e toccarla vincente. Il terzo game va ai vantaggi, e Comesana è bravo a rischiare un rovescio lungo linea vincente che gli frutta la palla break, la prima del match. Stavolta è il back dell’argentino a rimbalzare molto basso, tanto che il diritto dell’italiano scappa di poco lungo. Contro break e 1-1. Ancora palla break Berrettini, purtroppo dritto in rete parità. Ora in risposta si incide eccome. Nel quarto game è di nuovo Berrettini a spingere bene dalla riga di fondo e si procura una nuova palla break sul 30-40, ma un diritto in contro piede non supera il nastro. Dritto in rete di Comesana break Matteo 3-1.

Servizio vincente 15-0. Il dritto di Matteo comanda il gioco. Break confermato a zero 4-1.

Comesana buon gioco di servizio 2-4.

Non passa la prima di Matteo, Comesana risponde profondo 15-0. Ancora un errore di dritto per Matteo due palle break 15-40. Smash vincente di Matteo 30-40. Seconda del romano, dritto in rete break 4-3.

Comesana ritrova la prima di servizio 40-0. Ottimo recupera dell’argentino sulla palla corta di Matteo, punteggio in parità 4-4.

Inizia male Matteo 0-15. Scambio da fondo, Matteo mette il rovescio in rete 0-30. Recupera bene sotto rete Berrettini 15-30. Dritto fuori di Matteo che sembra bloccato, palla break 30-40. Ace. Parità. In rete il passante di Matteo palla break. Matteo si apre il campo con il servizio, dritto vincente, parità. Doppio fallo, palla break numero tre. Splendida seconda, parità. Rovescio in back in rete, palla break. Servizio e dritto, parità. Servizio vincente vantaggio Matteo. Finalmente Berrettini chiude un gioco difficile durato 10 minuti con , quattro palle break annullate 5-4.

Comesana serve per restare nel set. Risposta vincente 0-15. Esce il dritto del nativo di Mar del Plata 0-30.

Risposta in rete 15-30. Lento a spostarsi Matteo 30-30. Volée vincente del sudamericano 40-30. Comesana resta attaccato 5-5.

Brutto errore di Matteo dritto nel basso della rete 0-15. Gioca corto Berrettini 0-30. A rete Matteo 15-30. Ancora un gratuito con il back d’attacco due palle break 15-40. Seconda lenta Comesana spinge, errore di dritto, break 5-6.

Comesana serve per il set. Smorzata vincente 15-0. Stecca il dritto Comesana 15-15. Ace 30-15. Volèe vincente due set-point 40-15. In ritardo Matteo esce il break di dritto, set Comesana 7-5 in 59 minuti.

3.set Al servizio Berrettini. Matteo gioco a zero 1-0.

Continua l’ottima giornata di Comesana al servizio quasi sempre sopra i 200 km/h . Un solo 15 perso 1-1.

Si ritrova con prima e dritto Matteo, gioco a zero 2-1.

Dritto out di Matteo 15-0. Ace 30-0. Scambio stupendo a rete, Matteo fa il punto 30-15. Comesana chiude il game con ace 2-2.

Ace e palla corta 30-0. Esce il passante di Comesana 40-0. Ancora un gioco a zero 3-2.

Dritto a uscire e vincente dall’altra parte ottimo Matteo 0-15. Back in rete di Comesana 0-30. Stecca il dritto Berrettini 15-30. Stecca ancora Matteo 30-40. Comesana dritto vincente 3-3.

Prima vincente 15-0. Detta legge nello scambio Berrettini 30-15. Doppio fallo 30-30. Prima a uscire 40-30. Prima a 21’ Matteo resta avanti 4-3.

Ace Comesana 15-0. Lento in risposta Matteo. Ace. Comesana non molla 4-4.

Inizia bene Matteo 30-0. Back basso Berrettini non si piega 30-15. Lento nell’andare in avanti Matteo 30-30. Ace 40-30. Dritto a uscire 5-4.

Comesana serve con palle nuove, per restare nel set . Esce il rovescio di Matteo 15-0. Risposta corta, Comesana tira sul rovescio 30-0. Risposta in rete Matteo scarico nemmeno ci prova gioco a zero 5-5.

Prima vincente 15-0. Regalo di Comesana 30-0. Tre dritti di Matteo 40-0. Gioco a zero, Matteo si assicura il tie-break.

Lento a spostarsi Matteo 15-0. Dritto fuori al secondo scambio 30-0. Risposta out, Matteo non gioca e non lotta 40-0. Sbaglia la palla corta Comesana 40-15. Altra risposta out 6-6.

Tie break. Berrettini al servizio. Esce il passante dell’argentino 1-0 Matteo. Doppio fallo 2-0. Comesana spinge con il dritto 2-1 Berrettini. Risposta vincente 2-2. Entra la prima (212) 3-2 Matteo. Risponde fuori di rovescio il romano 3-3. Matteo sbaglia il dritto al secondo scambio 3-4. Prima vincente 4-4. Passante di dritto in rete mini break Comesana avanti 5-4. Si sposta troppo lentamente sul dritto Matteo due set-point 6-4. Palla corta, arriva male Matteo terzo set Comesana 7-6(4).

4.set Al servizio Comesana . Finalmente una risposta in campo di Matteo 15-0. Comesana ritrova la prima 30-15. Continua la fiera degli errori del romano 40-15. Qualche volta anche Comesana sbaglia. Palla corta in rete 40-30. Arriva la palla break per Matteo. Serve a 157 kmh Comesana Matteo risponde male, smash parità. Prima vincente vantaggio Argentina. Due scambi e Berrettini sbaglia 1-0.

Risposta profonda Berrettini spara fuori 0-15. Servizio vincente 15-15. Passante vincente 30-15. Contropiede di Matteo 40-15. Oggi il dritto non funziona 40-30. Esce ancora il dritto di Matteo 40-40. Ace vantaggio Italia. Servizio e dritto, Matteo ancora c’è 1-1.

Comesana senza esitazioni, servizio e dritto 15-0. Regalo dell’argentino 15-15. Ace. Scambio a mezza velocita, Comesana sbaglia 30-30. Calo dell’argentino dritto out, palla break 30-40. Matteo inesistente in risposta parità. Ritrova la prima Comesana 2-1.

Due errori da fondo di Berrettini 0-30. Entra la prima 15-30. Servizio a 221 km/h 30-30. Finalmente uno scambio dominato da fondo da Berrettini 40-30. Palla corta di Matteo, ma Comesana è velocíssimo parità. Risposta in rete vantaggio Berrettini. Volée vincente 2-2.

Due errori di Comesana, cosa rara 0-30. Servizio e dritto 15-30. Ritrova il dritto Matteo, due palle break 15-40. Risponde corto Berrettini 30-40. Gioca ancora corto Matteo parità. Riga di Berrettini, palla break. Errore di rovescio subito parità. Gioco corto Matteo, ma Comesana aiuta, palla break. Risponde Matteo, Comesana mette fuori il dritto, break 2-3.

Ace 15-0. Ace 30-0.Ancora un ace. Break confermato a zero 4-2.

Risposta out 15-0. Super smash da fondo di Comesana 30-0. Ace .Gioco a zero 3-4.

Ace . Arretra Berrettini, Comesana lo punisce 15-15. A rete Matteo, ottimo 30-15. Risposta in rete, anche Comesana è meno lucido di prima 40-15. Ace di seconda 5-3.

Doppio fallo 0-15. Tiene lo scambio Matteo, poi rovescio in rete 15-15. Bella smorzata di Comesana 30-15. Risposta out 40-15. Sbaglia da fondo Comesana 40-30. Dritto vincente di Berrettini 40-40. Ace. Ace, Comesana resta vicino 4-5.

Berrettini serve per il set. Risposta out 15-0. Ace 30-0. Dritto e volée tre set-point 40-0. Ottima seconda gioco a zero 6-4 si va al quinto.

5.set Serve Comesana. Matteo sbaglia subito con il dritto. Risposta out 30-0. Dritto vincente di Comesana 40-0. Risponde in campo Matteo 40-15. Splendido recupero di Matteo su una palla corta 40-30. Gratuito di rovescio di Berrettini Comesana 1-0.

Ace Matteo 15-0. Ace 30-0. Smorzata vincente 40-0. Esce il rovescio lungolinea 40-15. Spinge il dritto Matteo 1-1.

Vola sulla palla corta Matteo 0-15. Servizio sulla riga 15-15. Dritto in rete di Comesana 15-30. Lento a spostarsi Berrettini, dritto in rete 30-30. Volèe vincente 40-30. Bene a rete Comesana 2-1.

Servizio e dritto vincente 15-0. Sempre lento Matteo, dritto out 15-15. Seconda a 171 km/h 30-15. Matteo in ritardo in uscita dal servizio 30-30. Risponde fuori Comesana 40-30. Prima vincente 2-2.

Comesana trova due prime , 30-0. Ace 40-0. Back vincente del romano 40-15. In rete la volée dell’argentino 40-30. Prima in kick lenta, Matteo sbaglia la risposta 3-2.

Sbaglia la palla corta Matteo 0-15. Due fucilate dritto e servizio 15-15. Mette fuori il rovescio Matteo 15-30. Dritto a sventaglio 30-30. Servizio e dritto incrociato 40-30. Trova un angolo impossibile Comesana 40-40. Prima vincente vantaggio Berrettini. Servizio e dritto 3-3.

Due gratuiti di Matteo 30-0. Smash vincente 40-0. Risposta in rete 4-3 .

Tiene il servizio Matteo 4-4.

Lascia un 15 per strada Comesana 5-4.

Pericolo per Berrettini 30-30. Servizio vincente 40-30. Ancora un’ottima seconda 5-5.

Ottima prima di Comesan1 15-0. Dritto a sventaglio dell’argentino 30-0. Prima sul rovescio di Matteo 40-0. Ancora prima sul rovescio 6-5.

Berrettini serve per restare in vita. Ace. Ace 30-0. Esce il dritto di Matteo 30-15. A rete Berrettini 40-15. Palla corta vincente 6-6.

Tie break. Al servizio Comesana. Rovescio in rete di Berrettini 0-1. Dritto vincente di Matteo 1-1. Seconda vincente 2-1. Dritto in rete di Comesana 3-1 Matteo. Lascia il campo libero Berrettini 3-2. Dritto a sventaglio costruito alla perfezione 4-2. Fuori il dritto dell’argentino 5-2 Berrettini. Rovescio in rete dell’azzurro 5-3. Risposta out 5-4. Prima vincente 6-4. Mette fuori il dritto Berrettini, mini-break Comesana 6-5. Rovescio in rete Matteo 6-6. Risponde corto Matteo 6-7. Prima vincente 7-7. Attacco lento di Matteo che sbaglia la volée 7-8. Palla corta in corridoio 8-8. Risponde corto Berrettini, match-point Comesana. Prima vincente 9-9. Prima al centro match-point Berrettini 10-9. Back gratuito in rete di Matteo 10-10. Riga di berrettini, match-point Berrettini 11-10. Servizio a Matteo. Sbaglia un dritto facile Berrettini 11-11. Rovescio in rete di Comesana match-point Matteo 12-11. Servizio vincente 12-12. Stecca Matteo, match-point Comesana 12-13. Scambio infernale, Comesana sbaglia con il rovescio 13-13. Servizio vincente match-point Berrettini 14-13. Matteo risponde un candelotto esce il dritto di Comesana Matteo vince 15-13. Cinque ore e 13 minuti di partita.

Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

Matteo Berrettini vs Francisco Comesana

