59° edizione Torneo Avvenire: Il resoconto di giornata

Sono iniziati a pieno ritmo sui campi del Club Ambrosiano gli incontri delle qualificazioni della 59° edizione del Torneo Avvenire Under 14 Super Category maschile e femminile. Si sono disputate ben 53 partite per allineare il tabellone al secondo turno. Successivamente nel pomeriggio alcuni tra ragazze e ragazzi sono tornati nuovamente in campo per giocare il proprio incontro di secondo turno (in totale 8 del tabellone cadetto boys e 6 delle qualificazioni girls).

In un clima da estate inoltrata non è mancata una degna di cornice di pubblico e addetti ai lavori tra i viali del Club di via Feltre 33, tutti curiosi di assistere alle prime fasi del torneo e a scoprire i nuovi talenti del futuro.

Tanti i ragazzi e ragazze italiani iscritti che sognano di emulare in futuro le gesta di Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, impegnati in questi giorni sui campi del Roland Garros.

In apertura di programma l’olandese Braulio Sanchez Escudero ha mantenuto fede al suo ruolo di testa di serie numero 11 superando l’italiano Augusto Lima con un doppio 6-1. Bene anche Sinyakov testa di serie numero del tabellone cadetto al maschile.

Nei match più combattuti del primo turno il giapponese Akira Bonomi ha sconfitto l’italiano Achille Leone Domenghini 2-6 6-0 10-7, Andrei Shutov ha piegato 6-1 6-7 10-8 la wild card azzurra Niccolò Sarzi Braga. A sorpresa invece la vittoria di Mattia Moretti 5-7 6-4 10-8 sul belga Samuele Bellorini (numero 15 del seeding cadetto). Un’altra maratona ha visto protagonista l’italiano Giulio Petrilli vincitore 6-3 3-6 10-8 sullo statunitense Aston Mansell. Nel tabellone girls la svizzera Martina Atanasov (testa di serie numero 16) ha sconfitto l’italiana Domitilla Patrizia Pizzi 4-6 6-4 14-12. Da segnalare anche il primo ritiro nel tabellone boys dello statunitense Eric Xue.

Il derby di secondo turno tra Luca Condorelli e Mattia Moretti decreterà un sicuro finalista a tinte azzurre al turno finale per l’accesso al tabellone principale, in programma domani.

Il primo match girls concluso ha visto la giapponese Mio Ohta imporsi sull’italiana Norah Radcliffe per 6-1 6-0. Sorride a Giulia Scozzafava il derby azzurro con Francesca Branchini chiuso con il punteggio di 6-2 1-6 10-7. Nel derby tra wild card vittoria di Greta Panzeri che ha rifilato un doppio 6-1 ad Anita Seghi.

Domani (domenica 31 maggio) a partire dalle….si completeranno secondo turno e turno decisivo dei tabelloni boys & girls che decreteranno 8 posti al sole per entrambe le categorie. Alle 16:30 sul prestigioso campo centrale del Club Ambrosiano si svolgerà la cerimonia di apertura del torneo nella quale sfileranno i 23 paesi iscritti.

DOVE SEGUIRE GLI INCONTRI

I match del campo centrale e del campo 1 saranno trasmessi sulla piattaforma Tennis Europe, la pagina Facebook del Club Ambrosiano e i canali SportWatchers fin dai primi turni di main draw, le semifinali e le finali, venerdì 5 e sabato 6 giugno andranno in onda in diretta su SupertenniX.

INGRESSO LIBERO

L’ingresso nella storica struttura del Tennis Club Ambrosiano è libero per tutta la durata della manifestazione, dalle qualificazioni fino alle finali in programma sabato 6 giugno.

COME ARRIVARE AL TC AMBROSIANO

Si trova in via Feltre 33 a Milano nella zona est della città, a ridosso del Parco Lambro.

Il trasporto pubblico della rete Atm Milano è il modo più rapido per arrivare:

Metropolitana (Linea Verde M2): Scendete alla fermata Udine. Una volta usciti dalla stazione, imboccate a piedi Via Feltre. Il club si trova a circa 10 minuti di camminata procedendo dritto lungo la via.

Autobus: Potete utilizzare la linea 55 (che ferma proprio lungo Via Feltre nelle immediate vicinanze del club) o le linee 75 e 175 che transitano in zona Lambrate/Udine.

In Auto e Tangenziale

Il Tennis Club Ambrosiano gode di un’ampia disponibilità di parcheggio all’esterno:

Dalla Tangenziale Est (A51): Prendete l’uscita 8a (Lambrate / Via Rombon). Seguite le indicazioni per il centro città immettendoti su Via Rombon, poi svoltate a destra in Via Passo Rolle e infine a sinistra in Via Feltre fino al civico 33.

Tabellone maschile

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455/draw/3

Tabellone femminile

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455/draw/6

Ordine di gioco

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455

Acceptance List

https://te.tournamentsoftware.com/sport/acceptancelist.aspx?id=079de5f9-ff49-47f1-a29d-92ab44cdd455

Factsheet – Info e dettagli Torneo Avvenire 2026:

https://te.tournamentsoftware.com/sport/factsheet.aspx?id=079de5f9-ff49-47f1-a29d-92ab44cdd455