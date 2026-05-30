Tennis internazionale a Caltanissetta: tutto pronto per il 2° Trofeo BCC. Svelate le wild card della Federazione, oggi alle 18 il sorteggio del tabellone di qualificazione

L’attesa è finalmente finita. La terra rossa è tirata a lucido, i motori organizzativi girano al massimo e in città si respira già l’aria elettrizzante delle grandi occasioni: è ufficialmente tutto pronto per il via al Torneo Internazionale di Tennis ITF “Città di Caltanissetta”, che quest’anno celebra con orgoglio il 2° Trofeo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo.

Dal 1° al 7 giugno, Caltanissetta diventerà il cuore pulsante del tennis mondiale, ospitando una parata di talenti pronti a darsi battaglia punto su punto. A infiammare la vigilia ci ha pensato il settore tecnico maschile della FITP che ha assegnato le attesissime Wild Card per il tabellone principale a tre dei migliori prospetti del nostro tennis giovanile. Scopriamo chi sono i tre “gioiellini” azzurri pronti a far sognare il pubblico nisseno:

Lorenzo Beraldo: Classe 2006, è un talento puro in fortissima ascesa. Già capace di entrare tra i primi 100 giocatori al mondo della classifica mondiale Juniores ITF, Beraldo porta a Caltanissetta un tennis moderno, solido e una grinta da combattente che lo rende uno dei profili più interessanti da seguire per il futuro azzurro.

Classe 2006, è un talento puro in fortissima ascesa. Già capace di entrare tra i primi 100 giocatori al mondo della classifica mondiale Juniores ITF, Beraldo porta a Caltanissetta un tennis moderno, solido e una grinta da combattente che lo rende uno dei profili più interessanti da seguire per il futuro azzurro. Sebastiano Cocola: Il diciannovenne siracusano gioca praticamente in casa e conosce bene il calore del pubblico siciliano. Già vincitore del suo primo titolo internazionale ITF Junior in Tunisia e finalista nello storico “Trofeo Antonino Mercadante” di Palermo, Cocola fa dell’intensità e della rapidità di piedi le sue armi migliori.

Il diciannovenne siracusano gioca praticamente in casa e conosce bene il calore del pubblico siciliano. Già vincitore del suo primo titolo internazionale ITF Junior in Tunisia e finalista nello storico “Trofeo Antonino Mercadante” di Palermo, Cocola fa dell’intensità e della rapidità di piedi le sue armi migliori. Matteo Sciahbasi: Anche lui diciannovenne (classe 2007), è un giocatore in costante evoluzione e dalle grandissime doti fisiche e tecniche. Quest’anno sta raccogliendo risultati di grandissimo spessore soprattutto nei tornei di doppio. Un atleta completo che sul rosso sa come esaltarsi.

Ma lo spettacolo inizierà ben prima, con i tabelloni di Qualificazione il cui sorteggio è in programma oggi (sabato 30 maggio) alle ore 18 al Tennis Club Villa Amedeo. Gli incontri, domani (domenica 31 maggio).

Caltanissetta è pronta a regalare una settimana di sport puro, emozioni forti e scambi mozzafiato. Il countdown è agli sgoccioli: dal 1° giugno la parola passa ai campi