Sebastiano Mantovani e Giulia Bonaccorso vincono il torneo internazionale Under 16 di Tolentino

Il parmense Sebastiano Mantovani e la catanese Giulia Maria Sofia Bonaccorso sono i vincitori dei titoli di singolare della quinta edizione del torneo Tennis Europe Under 16 di Categoria 1 di Tolentino. Si è chiusa sotto un bel sole e in presenza di un folto pubblico una settimana da incorniciare per il sodalizio marchigiano, che già dai prossimi giorni concentrerà le proprie attenzioni sulla fase di preparazione al WTA 125 di ritorno su questi campi a fine settembre.

La finale maschile, disputata sul Campo Centrale, ha visto Sebastiano Mantovani far rispettare il proprio miglior piazzamento nella classifica internazionale rispetto a Gennaro Scalese (numero 79 contro 120, al via come quarta e quinta testa di serie), in un confronto che – come si può evincere anche dal punteggio finale di 6-3 6-4 – è stato caratterizzato da lunghe fasi di equilibrio e da un livello di gioco molto elevato espresso da entrambi i giocatori. L’allievo della Pro Parma Tennis Academy, seguito nelle Marche dal coach Daniel Delmiglio, ha messo in bacheca il secondo titolo stagionale nel circuito Tennis Europe, dopo quello vinto nello scorso mese di aprile in un Categoria 2 a Rijeka (Croazia). “È stata una settimana ricca di soddisfazioni – ha detto l’emiliano, anche secondo classificato in doppio con Leonardo Bernabò -. Non sono mancate le difficoltà e le partite combattute, ma sono orgoglioso della gestione delle varie situazioni che mi si sono presentate. La semifinale con Tarlazzi ha rappresentato un punto di svolta: non ho mai mollato di un centimetro, nemmeno quando mi sono ritrovato sotto di un set e un break. La finale con Scalese è stata piena di tensione, sono partito male ma poi ho cominciato a sentirmi superiore: aver chiuso in due set mi ha reso molto felice”.

Dopo Martina Cerbo, a segno nella scorsa stagione, il titolo del singolare femminile del torneo di Tolentino si conferma preda delle giocatrici italiane. La siciliana Giulia Maria Sofia Bonaccorso, classe 2010, ha concluso nel migliore dei modi la settimana più importante della propria carriera, bissando il successo ottenuto venerdì sera in doppio (insieme a Giorgia Lanza) con l’affermazione per 6-4 6-3 sulla toscana Agnese Calzolai in un derby tricolore combattuto dal primo all’ultimo quindici, ricco di pathos e con tanti momenti favorevoli all’una e all’altra giocatrice. “Ho sempre pensato di partita in partita e questo ha fatto la differenza in positivo – ha commentato la vincitrice, premiata in campo dalla beniamina di casa Elisabetta Cocciaretto -. Ho giocato tantissimi incontri tra singolare e doppio, mantenendo ogni volta la giusta mentalità: in finale non stavo al massimo fisicamente e non sono partita bene, ma ho cercato di andare oltre questi limiti”.

Una quinta edizione di grande successo per il Tennis Tolentino, come ha tenuto a sottolineare il presidente Marco Sposetti, direttore del torneo Under 16: “Questa settimana abbiamo replicato alcune cose già proposte nel WTA 125 dello scorso anno, giocatori e spettatori si sono mostrati contenti ed entusiasti dell’organizzazione dell’evento. L’intero staff del Tennis Tolentino ha fatto un lavoro encomiabile: l’auspicio è che con il tempo si possa crescere ancora, anche da questo punto di vista. L’avvio della partnership con Delta Motors ci ha sorpresi per la loro capacità organizzativa e per il seguito che hanno dato all’evento sui canali social. Questo torneo ha messo in risalto il dominio tecnico e fisico del tennis italiano, segno che il nostro settore giovanile è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni: oltre a Jannik Sinner ed Elisabetta Cocciaretto, c’è un futuro assicurato per tanti altri talenti”. Tanta soddisfazione anche nelle parole di Alessia Pupo, vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Tolentino: “La città è tornata alla ribalta internazionale con un evento di assoluto spessore. Il Tennis Tolentino è simbolo di socialità e inclusione: la presenza di tante famiglie con bambini ci ha riempiti di orgoglio. Come Amministrazione Comunale, non possiamo far altro che congratularci con il presidente Marco Sposetti e con la FITP per la buona riuscita del torneo: Tolentino sta diventando sempre di più la città dello sport”.

I RISULTATI DELLE FINALI

Tabellone singolare maschile

S. Mantovani (ITA) b. G. Scalese (ITA) 6-3 6-4.

Tabellone singolare femminile

G. M. S. Bonaccorso (ITA) b. A. Calzolai (ITA) 6-4 6-3.

Tabellone doppio maschile

A. Cardillo (ITA)/M. Mastropasqua (ITA) b. L. Bernabò (ITA)/S. Mantovani (ITA) 6-2 6-3.

Tabellone doppio femminile

G. M. S. Bonaccorso (ITA)/G. Lanza (ITA) b. G. Grande (ITA)/E. Lanzoni (ITA) 6-3 3-6 10-6.