Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Sabalenka e Osaka avanzano, F. Cerúndolo spreca l’occasione (LIVE)

Mentre il tabellone maschile del Roland Garros 2026 continua a perdere protagonisti e favoriti, nel torneo femminile le big stanno rispondendo presente. Con l’eccezione di Elena Rybakina, le principali candidate al titolo non stanno deludendo e la corsa verso la seconda settimana si fa sempre più interessante.

Bene Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo prosegue la caccia al suo primo titolo al Roland Garros e ha raggiunto gli ottavi di finale con una prestazione solida contro Daria Kasatkina, battuta con il punteggio di 6-0 7-5 in 1 ora e 17 minuti.

Il primo set è stato dominato dalla bielorussa, capace di imporre subito ritmo, potenza e profondità. Nel secondo parziale Kasatkina ha provato a restare più vicina nel punteggio, ma Sabalenka ha gestito meglio i momenti importanti, chiudendo senza concedere alla russa la possibilità di trascinare la partita al terzo set.

Ora, però, per la numero uno del mondo arriva un test di altissimo livello: agli ottavi troverà Naomi Osaka, una delle storie più interessanti di questa edizione.

La giapponese sta infatti mostrando il suo miglior tennis sulla terra battuta da molto tempo. L’ex numero uno del mondo ha superato una sfida durissima contro la giovane statunitense Iva Jovic, imponendosi con il punteggio di 7-6(5) 6-7(3) 6-4 dopo una battaglia di tre ore.

È stata una partita equilibratissima, decisa da pochi punti e dalla capacità di Osaka di restare lucida nei momenti di maggiore pressione. Per la giapponese, abituata in carriera a brillare soprattutto sul cemento, questo percorso a Parigi rappresenta un segnale molto importante: il suo tennis sta finalmente trovando continuità anche sulla terra.

Il confronto con Sabalenka promette scintille. Da una parte la potenza della numero uno del mondo, dall’altra una Osaka sempre più fiduciosa e capace di reggere battaglie lunghe e complicate. Sarà uno degli ottavi più attesi del tabellone femminile.

Nel maschile, invece, continua la serie di occasioni mancate e risultati a sorpresa. A farne le spese questa volta è stato Francisco Cerúndolo, che aveva davanti una possibilità molto importante per andare lontano a Parigi.

L’argentino, vedendo cadere diversi grandi favoriti nella prima settimana del torneo, aveva una chance concreta per inserirsi nella lotta nelle fasi più avanzate. Il terzo turno contro Zachary Svajda, numero 85 del mondo, sembrava un’occasione da sfruttare. Ma il campo ha raccontato un’altra storia.

Lo statunitense ha sorpreso Cerúndolo con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3, al termine di una partita durata 3 ore e 5 minuti. L’argentino era riuscito a reagire dopo i primi due set, riportando il match in equilibrio, ma nel quinto parziale Svajda ha ritrovato lucidità e aggressività, chiudendo una delle vittorie più importanti della sua carriera.

Per Cerúndolo resta un grande rimpianto. In un Roland Garros così aperto, con tanti nomi pesanti già fuori dal tabellone, l’occasione per costruire un grande risultato era evidente. Svajda, invece, ha avuto il merito di crederci fino in fondo e ora si prepara a sfidare Flavio Cobolli negli ottavi di finale.

Tra le storie più belle del torneo femminile c’è anche quella di Maja Chwalinska. La polacca, numero 114 del mondo, partita dalle qualificazioni, ha conquistato un posto negli ottavi di finale dopo una splendida rimonta contro Maria Sakkari.

Chwalinska si è imposta con il punteggio di 1-6 6-3 6-2 in 2 ore e 7 minuti, ribaltando una partita iniziata nel peggiore dei modi. Dopo un primo set dominato da Sakkari, la polacca ha cambiato ritmo, ha trovato maggiore profondità negli scambi e ha progressivamente tolto certezze alla greca.

Con questo risultato, Chwalinska diventa la terza giocatrice polacca a raggiungere gli ottavi di finale a Parigi dopo Agnieszka Radwanska e Iga Swiatek. Un traguardo storico per una giocatrice che sta vivendo il torneo più importante della sua carriera.

Il suo prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Amanda Anisimova e Diane Parry, ma intanto la polacca può godersi un percorso straordinario, costruito partendo dalle qualificazioni e diventato giornata dopo giornata sempre più importante.

🇫🇷 Roland Garros Parigi, Francia · 30 Maggio 2026 ⛅ 22°C Nuvole intermittenti, molto caldo · Picco 34°C CIELO Nuvole intermittenti PIOGGIA Temporali nel tardo pomeriggio CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 30 Maggio 09:00 ⛅ 23° 10:00 ⛅ 25° 11:00 ⛅ 28° 12:00 ⛅ 30° 13:00 ☀ 31° 14:00 ☀ 33° 15:00 ⛅ 33° 16:00 ⛅ 34° 17:00 ⛈ 34° 18:00 ⛈ 33° ⚠ Allerta arancione caldo e allerta gialla temporali nel tardo pomeriggio 🎾 Programma del giorno — 30 Maggio 🎾 Roland Garros · Tabellone Principale 3° Turno · Terra Battuta RG R3 ⛅ Nuvole intermittenti

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Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Flavio Cobolli vs Learner Tien



GS Roland Garros Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 6 6 6 Learner Tien [18] Learner Tien [18] 2 2 3 Vincitore: Flavio Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Learner Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Flavio Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Learner Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Learner Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Learner Tien 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Flavio Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Learner Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Flavio Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Learner Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Learner Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Learner Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Learner Tien 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Learner Tien 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Learner Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Flavio Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 3-1 Learner Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Flavio Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Learner Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Diane Parry vs Amanda Anisimova



GS Roland Garros Diane Parry Diane Parry 6 4 7 Amanda Anisimova [6] Amanda Anisimova [6] 3 6 6 Vincitore: Diane Parry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 7*-3 8-3* 9-3* 6-6 → 7-6 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Amanda Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Amanda Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Coco Gauff vs Anastasia Potapova



GS Roland Garros Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 0 6 1 Anastasia Potapova [28] • Anastasia Potapova [28] 0 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Anastasia Potapova 1-4 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Felix Auger-aliassime vs Brandon Nakashima



Il match deve ancora iniziare

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Iva Jovic vs Naomi Osaka



GS Roland Garros Iva Jovic [17] Iva Jovic [17] 6 7 4 Naomi Osaka [16] Naomi Osaka [16] 7 6 6 Vincitore: Naomi Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Aryna Sabalenka vs Daria Kasatkina



GS Roland Garros Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 6 7 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 0 5 Vincitore: Aryna Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Moise Kouame vs Alejandro Tabilo



GS Roland Garros Moise Kouame • Moise Kouame 0 6 3 4 0 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 0 4 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Moise Kouame 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Moise Kouame 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Moise Kouame 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Moise Kouame 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Alejandro Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Moise Kouame 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Alejandro Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Moise Kouame 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Alejandro Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Moise Kouame 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Moise Kouame 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Moise Kouame 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Alejandro Tabilo 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Moise Kouame 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Alejandro Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Moise Kouame 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Alejandro Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jaime Faria vs Frances Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Maria Sakkari vs Maja Chwalinska



GS Roland Garros Maria Sakkari Maria Sakkari 6 3 2 Maja Chwalinska Maja Chwalinska 1 6 6 Vincitore: Maja Chwalinska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Maja Chwalinska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Matteo Berrettini vs Francisco Comesana



GS Roland Garros Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6* 7 5 6 6 6 Francisco Comesana Francisco Comesana 7 6 7 7 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Francisco Comesana 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Matteo Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Francisco Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Matteo Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Francisco Comesana 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Matteo Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Francisco Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Francisco Comesana 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Francisco Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Francisco Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Francisco Comesana 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Francisco Comesana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Matteo Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Francisco Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Francisco Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Francisco Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Francisco Comesana 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Francisco Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Francisco Comesana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Francisco Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Francisco Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Francisco Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Matteo Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Francisco Comesana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Matteo Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Francisco Comesana 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Matteo Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Francisco Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Francisco Comesana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Matteo Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Francisco Comesana 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Francisco Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Francisco Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Francisco Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Francisco Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Francisco Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Francisco Comesana 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Victoria Mboko vs Madison Keys



Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys vs Neal Skupski / Christian Harrison



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 11:00

Francisco Cerundolo vs Zachary Svajda



GS Roland Garros Francisco Cerundolo [25] Francisco Cerundolo [25] 3 4 6 6 3 Zachary Svajda Zachary Svajda 6 6 3 4 6 Vincitore: Zachary Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 Zachary Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Zachary Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Zachary Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Zachary Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Zachary Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Zachary Svajda 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Zachary Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Zachary Svajda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Zachary Svajda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Zachary Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Zachary Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Zachary Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Zachary Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Francisco Cerundolo 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Francisco Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Zachary Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Anna Kalinskaya vs Camila Osorio



GS Roland Garros Anna Kalinskaya [22] Anna Kalinskaya [22] 6 0 6 Camila Osorio Camila Osorio 3 6 2 Vincitore: Anna Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Matteo Arnaldi vs Raphael Collignon



GS Roland Garros Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 30 6 5 Raphael Collignon • Raphael Collignon 30 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Raphael Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 5-5 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Raphael Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Raphael Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Raphael Collignon 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Raphael Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Raphael Collignon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Raphael Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Raphael Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Raphael Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Raphael Collignon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Raphael Collignon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Vera Zvonareva / Laura Siegemund vs Diane Parry / Fiona Ferro



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 12:00

Diana Shnaider vs Oleksandra Oliynykova



GS Roland Garros Diana Shnaider [25] Diana Shnaider [25] 7 6 Oleksandra Oliynykova Oleksandra Oliynykova 5 1 Vincitore: Diana Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Oleksandra Oliynykova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Oleksandra Oliynykova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Oleksandra Oliynykova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Oleksandra Oliynykova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Oleksandra Oliynykova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Oleksandra Oliynykova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Oleksandra Oliynykova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Oleksandra Oliynykova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Juan Manuel Cerundolo vs Martin Landaluce



GS Roland Garros Juan Manuel Cerundolo • Juan Manuel Cerundolo 15 6 6 7 5 Martin Landaluce Martin Landaluce 15 4 7 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 5-5 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Martin Landaluce 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Martin Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Juan Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Martin Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Martin Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Martin Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Martin Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Martin Landaluce 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Martin Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Martin Landaluce 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Martin Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Martin Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Martin Landaluce 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Martin Landaluce 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Martin Landaluce 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Martin Landaluce 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Martin Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Geoffrey Blancaneaux / Leolia Jeanjean vs Andre Goransson / Erin Routliffe



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 11:00

Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova vs Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia



GS Roland Garros Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 1 4 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 6 6 Vincitore: Liudmila SamsonovaBeatriz Haddad maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Rajeev Ram / Benjamin Kittay vs Lucas Miedler / Alexander Erler



GS Roland Garros Rajeev Ram / Benjamin Kittay Rajeev Ram / Benjamin Kittay 5 6 4 Lucas Miedler / Alexander Erler [14] Lucas Miedler / Alexander Erler [14] 7 4 6 Vincitore: Lucas MiedlerAlexander Erler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Rajeev Ram / Benjamin Kittay 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Veronika Erjavec / Eudice Chong vs Caty Mcnally / Storm Hunter



GS Roland Garros Veronika Erjavec / Eudice Chong Veronika Erjavec / Eudice Chong 6 1 6 Caty Mcnally / Storm Hunter [12] Caty Mcnally / Storm Hunter [12] 2 6 3 Vincitore: Veronika ErjavecEudice Chong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Veronika Erjavec / Eudice Chong 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Caty Mcnally / Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Veronika Erjavec / Eudice Chong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Veronika Erjavec / Eudice Chong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Caty Mcnally / Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Veronika Erjavec / Eudice Chong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Veronika Erjavec / Eudice Chong 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Veronika Erjavec / Eudice Chong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Veronika Erjavec / Eudice Chong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Veronika Erjavec / Eudice Chong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Veronika Erjavec / Eudice Chong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Caty Mcnally / Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Veronika Erjavec / Eudice Chong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Veronika Erjavec / Eudice Chong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Veronika Erjavec / Eudice Chong 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Henry Patten / Olivia Nicholls vs Nikola Mektic / Asia Muhammad



GS Roland Garros Henry Patten / Olivia Nicholls [6] Henry Patten / Olivia Nicholls [6] Nikola Mektic / Asia Muhammad Nikola Mektic / Asia Muhammad Vincitore: Nikola MekticAsia Muhammad Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 9 – Ore: 11:00

Solana Sierra / Ingrid Martins vs Andreja Klepac / Magali Kempen



GS Roland Garros Solana Sierra / Ingrid Martins Solana Sierra / Ingrid Martins 2 2 Andreja Klepac / Magali Kempen Andreja Klepac / Magali Kempen 6 6 Vincitore: Andreja KlepacMagali Kempen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Andreja Klepac / Magali Kempen 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Solana Sierra / Ingrid Martins 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Andreja Klepac / Magali Kempen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Solana Sierra / Ingrid Martins 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Andreja Klepac / Magali Kempen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Solana Sierra / Ingrid Martins 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Andreja Klepac / Magali Kempen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Solana Sierra / Ingrid Martins 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Andreja Klepac / Magali Kempen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Solana Sierra / Ingrid Martins 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Andreja Klepac / Magali Kempen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Solana Sierra / Ingrid Martins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Andreja Klepac / Magali Kempen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Solana Sierra / Ingrid Martins 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Andreja Klepac / Magali Kempen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Solana Sierra / Ingrid Martins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova vs Yuliia Starodubtseva / Magda Linette



GS Roland Garros Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova [10] Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova [10] 4 6 6 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 6 3 4 Vincitore: Olivia NichollsTereza Mihalikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Yuliia Starodubtseva / Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok vs Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi



GS Roland Garros Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 0 7 6 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi [16] Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi [16] 6 6 2 Vincitore: Makoto NinomiyaNadiia Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Rafael Matos / Cristina Bucsa vs Mark Wallner / Su-Wei Hsieh



GS Roland Garros Rafael Matos / Cristina Bucsa • Rafael Matos / Cristina Bucsa 30 0 Mark Wallner / Su-Wei Hsieh Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Rafael Matos / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 0-1 Mark Wallner / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 12:00

Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo vs Shuai Zhang / Elise Mertens



GS Roland Garros Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo 1 1 Shuai Zhang / Elise Mertens [3] Shuai Zhang / Elise Mertens [3] 6 6 Vincitore: Shuai ZhangElise Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Shuai Zhang / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Shuai Zhang / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Shuai Zhang / Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Shuai Zhang / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Shuai Zhang / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Shuai Zhang / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Shuai Zhang / Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Mate Pavic / Marcelo Arevalo vs John Peers / Robert Galloway



GS Roland Garros Mate Pavic / Marcelo Arevalo [7] Mate Pavic / Marcelo Arevalo [7] 6 3 6 John Peers / Robert Galloway John Peers / Robert Galloway 4 6 3 Vincitore: Mate PavicMarcelo Arevalo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 John Peers / Robert Galloway 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 John Peers / Robert Galloway 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 John Peers / Robert Galloway 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 John Peers / Robert Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 John Peers / Robert Galloway 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 John Peers / Robert Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 John Peers / Robert Galloway 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 John Peers / Robert Galloway 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 John Peers / Robert Galloway 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 John Peers / Robert Galloway 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 John Peers / Robert Galloway 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 John Peers / Robert Galloway 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 John Peers / Robert Galloway 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 John Peers / Robert Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri vs Jj Tracy / Anna Danilina



GS Roland Garros Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri • Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri 0 1 6 0 Jj Tracy / Anna Danilina [7] Jj Tracy / Anna Danilina [7] 0 6 4 1 Vincitore: Jj TracyAnna Danilina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri 0-1 Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Jj Tracy / Anna Danilina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Jj Tracy / Anna Danilina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Jj Tracy / Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Jj Tracy / Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Jj Tracy / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Jj Tracy / Anna Danilina 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Jj Tracy / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Jj Tracy / Anna Danilina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 12:00

Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc vs Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri



GS Roland Garros Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 7 4 1 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri [15] Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri [15] 6 6 6 Vincitore: Quinn GleasonUlrikke Eikeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Evan King / Andre Goransson vs Patrik Trhac / Diego Hidalgo



GS Roland Garros Evan King / Andre Goransson Evan King / Andre Goransson 7 7 Patrik Trhac / Diego Hidalgo Patrik Trhac / Diego Hidalgo 6 6 Vincitore: Evan KingAndre Goransson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Evan King / Andre Goransson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Evan King / Andre Goransson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Evan King / Andre Goransson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Evan King / Andre Goransson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Evan King / Andre Goransson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Evan King / Andre Goransson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Evan King / Andre Goransson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Evan King / Andre Goransson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Evan King / Andre Goransson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Evan King / Andre Goransson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Evan King / Andre Goransson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Evan King / Andre Goransson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Patrik Trhac / Diego Hidalgo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Austin Krajicek / Giuliana Olmos vs Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva

