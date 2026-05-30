Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Sabalenka e Osaka avanzano, F. Cerúndolo spreca l’occasione (LIVE)

Naomi Osaka nella foto - Foto Patrick Boren
Mentre il tabellone maschile del
Roland Garros 2026 continua a perdere protagonisti e favoriti, nel torneo femminile le big stanno rispondendo presente. Con l’eccezione di Elena Rybakina, le principali candidate al titolo non stanno deludendo e la corsa verso la seconda settimana si fa sempre più interessante.
Bene Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo prosegue la caccia al suo primo titolo al Roland Garros e ha raggiunto gli ottavi di finale con una prestazione solida contro Daria Kasatkina, battuta con il punteggio di 6-0 7-5 in 1 ora e 17 minuti.
Il primo set è stato dominato dalla bielorussa, capace di imporre subito ritmo, potenza e profondità. Nel secondo parziale Kasatkina ha provato a restare più vicina nel punteggio, ma Sabalenka ha gestito meglio i momenti importanti, chiudendo senza concedere alla russa la possibilità di trascinare la partita al terzo set.
Ora, però, per la numero uno del mondo arriva un test di altissimo livello: agli ottavi troverà Naomi Osaka, una delle storie più interessanti di questa edizione.
La giapponese sta infatti mostrando il suo miglior tennis sulla terra battuta da molto tempo. L’ex numero uno del mondo ha superato una sfida durissima contro la giovane statunitense Iva Jovic, imponendosi con il punteggio di 7-6(5) 6-7(3) 6-4 dopo una battaglia di tre ore.
È stata una partita equilibratissima, decisa da pochi punti e dalla capacità di Osaka di restare lucida nei momenti di maggiore pressione. Per la giapponese, abituata in carriera a brillare soprattutto sul cemento, questo percorso a Parigi rappresenta un segnale molto importante: il suo tennis sta finalmente trovando continuità anche sulla terra.
Il confronto con Sabalenka promette scintille. Da una parte la potenza della numero uno del mondo, dall’altra una Osaka sempre più fiduciosa e capace di reggere battaglie lunghe e complicate. Sarà uno degli ottavi più attesi del tabellone femminile.
Nel maschile, invece, continua la serie di occasioni mancate e risultati a sorpresa. A farne le spese questa volta è stato
Francisco Cerúndolo, che aveva davanti una possibilità molto importante per andare lontano a Parigi.
L’argentino, vedendo cadere diversi grandi favoriti nella prima settimana del torneo, aveva una chance concreta per inserirsi nella lotta nelle fasi più avanzate. Il terzo turno contro Zachary Svajda, numero 85 del mondo, sembrava un’occasione da sfruttare. Ma il campo ha raccontato un’altra storia.
Lo statunitense ha sorpreso Cerúndolo con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3, al termine di una partita durata 3 ore e 5 minuti. L’argentino era riuscito a reagire dopo i primi due set, riportando il match in equilibrio, ma nel quinto parziale Svajda ha ritrovato lucidità e aggressività, chiudendo una delle vittorie più importanti della sua carriera.
Per Cerúndolo resta un grande rimpianto. In un Roland Garros così aperto, con tanti nomi pesanti già fuori dal tabellone, l’occasione per costruire un grande risultato era evidente. Svajda, invece, ha avuto il merito di crederci fino in fondo e ora si prepara a sfidare Flavio Cobolli negli ottavi di finale.
Tra le storie più belle del torneo femminile c’è anche quella di
Maja Chwalinska. La polacca, numero 114 del mondo, partita dalle qualificazioni, ha conquistato un posto negli ottavi di finale dopo una splendida rimonta contro Maria Sakkari.
Chwalinska si è imposta con il punteggio di 1-6 6-3 6-2 in 2 ore e 7 minuti, ribaltando una partita iniziata nel peggiore dei modi. Dopo un primo set dominato da Sakkari, la polacca ha cambiato ritmo, ha trovato maggiore profondità negli scambi e ha progressivamente tolto certezze alla greca.
Con questo risultato, Chwalinska diventa la terza giocatrice polacca a raggiungere gli ottavi di finale a Parigi dopo Agnieszka Radwanska e Iga Swiatek. Un traguardo storico per una giocatrice che sta vivendo il torneo più importante della sua carriera.
Il suo prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Amanda Anisimova e Diane Parry, ma intanto la polacca può godersi un percorso straordinario, costruito partendo dalle qualificazioni e diventato giornata dopo giornata sempre più importante.
Roland Garros
Parigi, Francia · 30 Maggio 2026
⛅
22°C
Nuvole intermittenti, molto caldo · Picco 34°C
CIELO
Nuvole intermittenti
PIOGGIA
Temporali nel tardo pomeriggio
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 30 Maggio
09:00
⛅
23°
10:00
⛅
25°
11:00
⛅
28°
12:00
⛅
30°
13:00
☀
31°
14:00
☀
33°
15:00
⛅
33°
16:00
⛅
34°
17:00
⛈
34°
18:00
⛈
33°
⚠ Allerta arancione caldo e allerta gialla temporali nel tardo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 30 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
3° Turno · Terra Battuta
RG R3
⛅ Nuvole intermittenti
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta meteo
⛈ Temporali
🎾 3° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Flavio Cobolli vs Learner Tien
GS Roland Garros
Flavio Cobolli [10]
6
6
6
Learner Tien [18]
2
2
3
Vincitore: Flavio Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 3
Learner Tien
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Flavio Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Learner Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Flavio Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Learner Tien
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Flavio Cobolli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Learner Tien
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Learner Tien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
Flavio Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Learner Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Flavio Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Learner Tien
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Flavio Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Learner Tien
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Diane Parry
vs Amanda Anisimova
GS Roland Garros
Diane Parry
6
4
7
Amanda Anisimova [6]
3
6
6
Vincitore: Diane Parry
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
7*-3
8-3*
9-3*
6-6 → 7-6
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Amanda Anisimova
5-5 → 5-6
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Amanda Anisimova
4-4 → 4-5
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Amanda Anisimova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Amanda Anisimova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Amanda Anisimova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Amanda Anisimova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Amanda Anisimova
4-4 → 4-5
Amanda Anisimova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Amanda Anisimova
2-2 → 2-3
Amanda Anisimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Amanda Anisimova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Amanda Anisimova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Amanda Anisimova
2-3 → 3-3
Amanda Anisimova
1-2 → 1-3
Amanda Anisimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Coco Gauff
vs Anastasia Potapova
GS Roland Garros
Coco Gauff [4]
0
6
1
Anastasia Potapova [28]
•
0
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Coco Gauff
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Potapova
5-4 → 6-4
Coco Gauff
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Coco Gauff
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Anastasia Potapova
0-1 → 0-2
Felix Auger-aliassime
vs Brandon Nakashima
Il match deve ancora iniziare
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Iva Jovic vs Naomi Osaka
GS Roland Garros
Iva Jovic [17]
6
7
4
Naomi Osaka [16]
7
6
6
Vincitore: Naomi Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Naomi Osaka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
6*-2
6-3*
6-6 → 7-6
Iva Jovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Naomi Osaka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Iva Jovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Naomi Osaka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Naomi Osaka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Iva Jovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Naomi Osaka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Aryna Sabalenka
vs Daria Kasatkina
GS Roland Garros
Aryna Sabalenka [1]
6
7
Daria Kasatkina
0
5
Vincitore: Aryna Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Daria Kasatkina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Daria Kasatkina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Kasatkina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
Daria Kasatkina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Daria Kasatkina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Moise Kouame
vs Alejandro Tabilo
GS Roland Garros
Moise Kouame
•
0
6
3
4
0
Alejandro Tabilo
0
4
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alejandro Tabilo
4-5 → 4-6
Moise Kouame
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Alejandro Tabilo
3-4 → 3-5
Alejandro Tabilo
2-3 → 2-4
Alejandro Tabilo
2-1 → 2-2
Alejandro Tabilo
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alejandro Tabilo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Moise Kouame
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Alejandro Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Moise Kouame
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Alejandro Tabilo
2-2 → 2-3
Moise Kouame
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Alejandro Tabilo
1-1 → 1-2
Moise Kouame
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Alejandro Tabilo
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Moise Kouame
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Alejandro Tabilo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Moise Kouame
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Alejandro Tabilo
4-2 → 5-2
Moise Kouame
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Alejandro Tabilo
3-1 → 3-2
Moise Kouame
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Alejandro Tabilo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Alejandro Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Jaime Faria
vs Frances Tiafoe
Il match deve ancora iniziare
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Maria Sakkari vs Maja Chwalinska
GS Roland Garros
Maria Sakkari
6
3
2
Maja Chwalinska
1
6
6
Vincitore: Maja Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 3
Maria Sakkari
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Maja Chwalinska
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Maria Sakkari
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Maria Sakkari
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Matteo Berrettini
vs Francisco Comesana
GS Roland Garros
Matteo Berrettini
6*
7
5
6
6
6
Francisco Comesana
7
6
7
7
4
6
Servizio
Svolgimento
Set 5
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
Matteo Berrettini
5-6 → 6-6
Francisco Comesana
5-5 → 5-6
Matteo Berrettini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Francisco Comesana
4-4 → 4-5
Matteo Berrettini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Francisco Comesana
3-3 → 3-4
Matteo Berrettini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Francisco Comesana
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Matteo Berrettini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Francisco Comesana
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Matteo Berrettini
0-1 → 1-1
Francisco Comesana
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
Matteo Berrettini
5-4 → 6-4
Francisco Comesana
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Matteo Berrettini
4-3 → 5-3
Francisco Comesana
4-2 → 4-3
Matteo Berrettini
3-2 → 4-2
Francisco Comesana
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Matteo Berrettini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Francisco Comesana
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Matteo Berrettini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Francisco Comesana
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
Francisco Comesana
6-5 → 6-6
Matteo Berrettini
5-5 → 6-5
Francisco Comesana
5-4 → 5-5
Matteo Berrettini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Francisco Comesana
4-3 → 4-4
Matteo Berrettini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Francisco Comesana
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Matteo Berrettini
2-2 → 3-2
Francisco Comesana
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Matteo Berrettini
1-1 → 2-1
Francisco Comesana
1-0 → 1-1
Matteo Berrettini
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Francisco Comesana
5-6 → 5-7
Matteo Berrettini
5-5 → 5-6
Francisco Comesana
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Matteo Berrettini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Francisco Comesana
4-3 → 4-4
Matteo Berrettini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Francisco Comesana
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Matteo Berrettini
3-1 → 4-1
Francisco Comesana
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Matteo Berrettini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Francisco Comesana
1-0 → 2-0
Matteo Berrettini
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
Matteo Berrettini
5-6 → 6-6
Francisco Comesana
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Matteo Berrettini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Francisco Comesana
4-4 → 4-5
Matteo Berrettini
3-4 → 4-4
Francisco Comesana
3-3 → 3-4
Matteo Berrettini
2-3 → 3-3
Francisco Comesana
2-2 → 2-3
Matteo Berrettini
1-2 → 2-2
Francisco Comesana
1-1 → 1-2
Matteo Berrettini
0-1 → 1-1
Francisco Comesana
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Victoria Mboko
vs Madison Keys
Il match deve ancora iniziare
Pierre-Hugues Herbert
/ Quentin Halys vs Neal Skupski / Christian Harrison
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 11:00
Francisco Cerundolo vs Zachary Svajda
GS Roland Garros
Francisco Cerundolo [25]
3
4
6
6
3
Zachary Svajda
6
6
3
4
6
Vincitore: Zachary Svajda
Servizio
Svolgimento
Set 5
Zachary Svajda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Francisco Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Francisco Cerundolo
1-4 → 2-4
Francisco Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Zachary Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Francisco Cerundolo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 4
Francisco Cerundolo
5-4 → 6-4
Zachary Svajda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Francisco Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Zachary Svajda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Francisco Cerundolo
3-2 → 4-2
Francisco Cerundolo
2-1 → 3-1
Francisco Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Francisco Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Zachary Svajda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Francisco Cerundolo
4-2 → 5-2
Zachary Svajda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Francisco Cerundolo
2-2 → 3-2
Zachary Svajda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Francisco Cerundolo
1-1 → 1-2
Zachary Svajda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Francisco Cerundolo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Francisco Cerundolo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Zachary Svajda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Francisco Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Francisco Cerundolo
2-2 → 3-2
Zachary Svajda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Francisco Cerundolo
1-1 → 2-1
Francisco Cerundolo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Francisco Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Francisco Cerundolo
2-3 → 2-4
Francisco Cerundolo
2-1 → 2-2
Zachary Svajda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Francisco Cerundolo
0-1 → 1-1
Anna Kalinskaya
vs Camila Osorio
GS Roland Garros
Anna Kalinskaya [22]
6
0
6
Camila Osorio
3
6
2
Vincitore: Anna Kalinskaya
Servizio
Svolgimento
Set 3
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Camila Osorio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Matteo Arnaldi
vs Raphael Collignon
GS Roland Garros
Matteo Arnaldi
30
6
5
Raphael Collignon
•
30
4
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Matteo Arnaldi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Raphael Collignon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Matteo Arnaldi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Raphael Collignon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Matteo Arnaldi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Raphael Collignon
3-1 → 3-2
Matteo Arnaldi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Raphael Collignon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Matteo Arnaldi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Raphael Collignon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Matteo Arnaldi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Raphael Collignon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Matteo Arnaldi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Raphael Collignon
4-2 → 4-3
Raphael Collignon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Raphael Collignon
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Matteo Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Raphael Collignon
0-0 → 0-1
Vera Zvonareva
/ Laura Siegemund vs Diane Parry / Fiona Ferro
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 12:00
Diana Shnaider vs Oleksandra Oliynykova
GS Roland Garros
Diana Shnaider [25]
7
6
Oleksandra Oliynykova
5
1
Vincitore: Diana Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Oleksandra Oliynykova
1-4 → 2-4
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 1-3
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Juan Manuel Cerundolo
vs Martin Landaluce
GS Roland Garros
Juan Manuel Cerundolo
•
15
6
6
7
5
Martin Landaluce
15
4
7
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 4
Martin Landaluce
5-4 → 5-5
Juan Manuel Cerundolo
5-3 → 5-4
Martin Landaluce
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Juan Manuel Cerundolo
3-3 → 4-3
Martin Landaluce
3-2 → 3-3
Juan Manuel Cerundolo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Martin Landaluce
2-1 → 2-2
Juan Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Martin Landaluce
1-0 → 1-1
Juan Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
Juan Manuel Cerundolo
5-6 → 6-6
Martin Landaluce
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Juan Manuel Cerundolo
4-5 → 5-5
Martin Landaluce
4-4 → 4-5
Juan Manuel Cerundolo
3-4 → 4-4
Martin Landaluce
3-3 → 3-4
Juan Manuel Cerundolo
2-3 → 3-3
Martin Landaluce
2-2 → 2-3
Juan Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Martin Landaluce
0-2 → 1-2
Juan Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Martin Landaluce
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
Martin Landaluce
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Juan Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Martin Landaluce
5-4 → 5-5
Juan Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Martin Landaluce
4-3 → 4-4
Juan Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Martin Landaluce
4-1 → 4-2
Juan Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Martin Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Juan Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Martin Landaluce
1-0 → 2-0
Juan Manuel Cerundolo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Martin Landaluce
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Juan Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Martin Landaluce
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Juan Manuel Cerundolo
3-3 → 4-3
Martin Landaluce
3-2 → 3-3
Juan Manuel Cerundolo
2-2 → 3-2
Martin Landaluce
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Juan Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Martin Landaluce
1-0 → 1-1
Juan Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Geoffrey Blancaneaux
/ Leolia Jeanjean vs Andre Goransson / Erin Routliffe
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 11:00
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova vs Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
GS Roland Garros
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
1
4
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
6
6
Vincitore: Liudmila SamsonovaBeatriz Haddad maia
Servizio
Svolgimento
Set 2
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
4-4 → 4-5
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
2-4 → 3-4
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
2-3 → 2-4
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
1-2 → 2-2
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
1-1 → 1-2
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
1-4 → 1-5
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
1-3 → 1-4
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
1-2 → 1-3
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
1-1 → 1-2
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
0-1 → 1-1
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Rajeev Ram
/ Benjamin Kittay vs Lucas Miedler / Alexander Erler
GS Roland Garros
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
5
6
4
Lucas Miedler / Alexander Erler [14]
7
4
6
Vincitore: Lucas MiedlerAlexander Erler
Servizio
Svolgimento
Set 3
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Lucas Miedler / Alexander Erler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Lucas Miedler / Alexander Erler
3-3 → 3-4
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
2-3 → 3-3
Lucas Miedler / Alexander Erler
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
0-3 → 1-3
Lucas Miedler / Alexander Erler
0-2 → 0-3
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Lucas Miedler / Alexander Erler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
5-4 → 6-4
Lucas Miedler / Alexander Erler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Lucas Miedler / Alexander Erler
4-2 → 4-3
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
3-2 → 4-2
Lucas Miedler / Alexander Erler
3-1 → 3-2
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
2-1 → 3-1
Lucas Miedler / Alexander Erler
2-0 → 2-1
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
1-0 → 2-0
Lucas Miedler / Alexander Erler
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
5-6 → 5-7
Lucas Miedler / Alexander Erler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
5-4 → 5-5
Lucas Miedler / Alexander Erler
4-4 → 5-4
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Lucas Miedler / Alexander Erler
2-4 → 3-4
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
1-4 → 2-4
Lucas Miedler / Alexander Erler
1-3 → 1-4
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
0-3 → 1-3
Lucas Miedler / Alexander Erler
0-2 → 0-3
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Lucas Miedler / Alexander Erler
0-0 → 0-1
Veronika Erjavec
/ Eudice Chong vs Caty Mcnally / Storm Hunter
GS Roland Garros
Veronika Erjavec / Eudice Chong
6
1
6
Caty Mcnally / Storm Hunter [12]
2
6
3
Vincitore: Veronika ErjavecEudice Chong
Servizio
Svolgimento
Set 3
Veronika Erjavec / Eudice Chong
5-3 → 6-3
Caty Mcnally / Storm Hunter
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Veronika Erjavec / Eudice Chong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Caty Mcnally / Storm Hunter
3-2 → 3-3
Veronika Erjavec / Eudice Chong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Caty Mcnally / Storm Hunter
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Veronika Erjavec / Eudice Chong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Caty Mcnally / Storm Hunter
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Veronika Erjavec / Eudice Chong
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caty Mcnally / Storm Hunter
1-5 → 1-6
Veronika Erjavec / Eudice Chong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Caty Mcnally / Storm Hunter
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Veronika Erjavec / Eudice Chong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Caty Mcnally / Storm Hunter
1-1 → 1-2
Veronika Erjavec / Eudice Chong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Caty Mcnally / Storm Hunter
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Erjavec / Eudice Chong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Caty Mcnally / Storm Hunter
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Veronika Erjavec / Eudice Chong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Caty Mcnally / Storm Hunter
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Veronika Erjavec / Eudice Chong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Caty Mcnally / Storm Hunter
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Veronika Erjavec / Eudice Chong
0-1 → 1-1
Caty Mcnally / Storm Hunter
0-0 → 0-1
Henry Patten
/ Olivia Nicholls vs Nikola Mektic / Asia Muhammad
GS Roland Garros
Henry Patten / Olivia Nicholls [6]
Nikola Mektic / Asia Muhammad
Vincitore: Nikola MekticAsia Muhammad
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 9 – Ore: 11:00
Solana Sierra / Ingrid Martins vs Andreja Klepac / Magali Kempen
GS Roland Garros
Solana Sierra / Ingrid Martins
2
2
Andreja Klepac / Magali Kempen
6
6
Vincitore: Andreja KlepacMagali Kempen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andreja Klepac / Magali Kempen
2-5 → 2-6
Solana Sierra / Ingrid Martins
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Andreja Klepac / Magali Kempen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Solana Sierra / Ingrid Martins
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Andreja Klepac / Magali Kempen
1-2 → 1-3
Solana Sierra / Ingrid Martins
1-1 → 1-2
Andreja Klepac / Magali Kempen
1-0 → 1-1
Solana Sierra / Ingrid Martins
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andreja Klepac / Magali Kempen
2-5 → 2-6
Solana Sierra / Ingrid Martins
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Andreja Klepac / Magali Kempen
2-3 → 2-4
Solana Sierra / Ingrid Martins
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Andreja Klepac / Magali Kempen
1-2 → 1-3
Solana Sierra / Ingrid Martins
1-1 → 1-2
Andreja Klepac / Magali Kempen
1-0 → 1-1
Solana Sierra / Ingrid Martins
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Olivia Nicholls
/ Tereza Mihalikova vs Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
GS Roland Garros
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova [10]
4
6
6
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
6
3
4
Vincitore: Olivia NichollsTereza Mihalikova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
3-4 → 4-4
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
3-2 → 3-3
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
2-2 → 3-2
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
0-1 → 1-1
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
5-3 → 6-3
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
4-2 → 5-2
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
4-1 → 4-2
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
3-4 → 3-5
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
2-4 → 3-4
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Makoto Ninomiya
/ Nadiia Kichenok vs Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
GS Roland Garros
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
0
7
6
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi [16]
6
6
2
Vincitore: Makoto NinomiyaNadiia Kichenok
Servizio
Svolgimento
Set 3
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
3-2 → 4-2
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
3-1 → 3-2
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
2-1 → 3-1
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
5-5 → 6-5
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
5-4 → 5-5
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
4-3 → 5-3
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
4-1 → 4-2
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
3-1 → 4-1
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
2-0 → 3-0
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
1-0 → 2-0
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
0-5 → 0-6
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 0-5
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
0-2 → 0-3
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi
0-1 → 0-2
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Rafael Matos
/ Cristina Bucsa vs Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
GS Roland Garros
Rafael Matos / Cristina Bucsa
•
30
0
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rafael Matos / Cristina Bucsa
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
0-0 → 0-1
Court 12 – Ore: 12:00
Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo vs Shuai Zhang / Elise Mertens
GS Roland Garros
Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo
1
1
Shuai Zhang / Elise Mertens [3]
6
6
Vincitore: Shuai ZhangElise Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 2
Shuai Zhang / Elise Mertens
1-5 → 1-6
Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo
1-4 → 1-5
Shuai Zhang / Elise Mertens
1-3 → 1-4
Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Shuai Zhang / Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Shuai Zhang / Elise Mertens
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Shuai Zhang / Elise Mertens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Shuai Zhang / Elise Mertens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Shuai Zhang / Elise Mertens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Mate Pavic
/ Marcelo Arevalo vs John Peers / Robert Galloway
GS Roland Garros
Mate Pavic / Marcelo Arevalo [7]
6
3
6
John Peers / Robert Galloway
4
6
3
Vincitore: Mate PavicMarcelo Arevalo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
John Peers / Robert Galloway
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
4-2 → 5-2
John Peers / Robert Galloway
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
John Peers / Robert Galloway
2-1 → 3-1
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
John Peers / Robert Galloway
1-0 → 1-1
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
John Peers / Robert Galloway
3-5 → 3-6
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
John Peers / Robert Galloway
3-3 → 3-4
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
2-3 → 3-3
John Peers / Robert Galloway
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
John Peers / Robert Galloway
1-1 → 1-2
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
0-1 → 1-1
John Peers / Robert Galloway
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
5-4 → 6-4
John Peers / Robert Galloway
4-4 → 5-4
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
3-4 → 4-4
John Peers / Robert Galloway
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
1-4 → 2-4
John Peers / Robert Galloway
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
John Peers / Robert Galloway
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Mate Pavic / Marcelo Arevalo
0-1 → 1-1
John Peers / Robert Galloway
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Lucas Miedler
/ Ulrikke Eikeri vs Jj Tracy / Anna Danilina
GS Roland Garros
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri
•
0
1
6
0
Jj Tracy / Anna Danilina [7]
0
6
4
1
Vincitore: Jj TracyAnna Danilina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri
0-1
1-1
1-2
1-3
2-3
3-3
4-3
4-4
4-5
4-6
5-6
6-6
7-6
7-7
8-7
8-8
8-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
Jj Tracy / Anna Danilina
5-3 → 5-4
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
Jj Tracy / Anna Danilina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 5-2
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri
3-2 → 4-2
Jj Tracy / Anna Danilina
3-1 → 3-2
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Jj Tracy / Anna Danilina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri
0-1 → 1-1
Jj Tracy / Anna Danilina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri
1-5 → 1-6
Jj Tracy / Anna Danilina
1-4 → 1-5
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri
0-4 → 1-4
Jj Tracy / Anna Danilina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Jj Tracy / Anna Danilina
0-1 → 0-2
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri
0-0 → 0-1
Court 13 – Ore: 12:00
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc vs Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
GS Roland Garros
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
7
4
1
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri [15]
6
6
6
Vincitore: Quinn GleasonUlrikke Eikeri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
1-5 → 1-6
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
1-3 → 1-4
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
1-2 → 1-3
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
2-2 → 2-3
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
1-2 → 2-2
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
0-2 → 1-2
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
0-1 → 0-2
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
5-6 → 6-6
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
5-5 → 5-6
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
3-4 → 3-5
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
2-4 → 3-4
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
1-2 → 2-2
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Evan King
/ Andre Goransson vs Patrik Trhac / Diego Hidalgo
GS Roland Garros
Evan King / Andre Goransson
7
7
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
6
6
Vincitore: Evan KingAndre Goransson
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Evan King / Andre Goransson
5-5 → 6-5
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Evan King / Andre Goransson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Evan King / Andre Goransson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Evan King / Andre Goransson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
2-1 → 2-2
Evan King / Andre Goransson
1-1 → 2-1
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
1-0 → 1-1
Evan King / Andre Goransson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
Evan King / Andre Goransson
5-6 → 6-6
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
5-5 → 5-6
Evan King / Andre Goransson
4-5 → 5-5
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Evan King / Andre Goransson
3-4 → 4-4
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Evan King / Andre Goransson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Evan King / Andre Goransson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Evan King / Andre Goransson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Austin Krajicek
/ Giuliana Olmos vs Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
GS Roland Garros
Austin Krajicek / Giuliana Olmos
0*
6
6
Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
0
2
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
6-5 → 6-6
Austin Krajicek / Giuliana Olmos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Austin Krajicek / Giuliana Olmos
4-4 → 5-4
Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Austin Krajicek / Giuliana Olmos
3-3 → 4-3
Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
3-2 → 3-3
Austin Krajicek / Giuliana Olmos
2-2 → 3-2
Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Austin Krajicek / Giuliana Olmos
1-1 → 2-1
Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
1-0 → 1-1
Austin Krajicek / Giuliana Olmos
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
Austin Krajicek / Giuliana Olmos
5-1 → 5-2
Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-1 → 5-1
Austin Krajicek / Giuliana Olmos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 4-1
Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Austin Krajicek / Giuliana Olmos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Austin Krajicek / Giuliana Olmos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Buon tiebreakkone a tutti!
Berrettini grande guerriero, non molla mai, senza tutti gli infortuni patiti chissà dove avrebbe potuto essere
Come si fa a non chiudere certe palle sotto rete? Dai Matteo non buttare nel cesso 4 ore e più di partita. Dai nonmmollareeee!!! Forza!!!
Il duo problema é la risposta, anche su TB…e non da ora
OT. Kai (Havertz)!
In effetti il MTO sembra abbastanza farlocco e anche i 9 minuti alla fine del quarto set sono stati un bel aiuto all’argentino diversamente sportivo.
Per un po’ di nausea tutto questo casino e poi corre come una palla di gomma
Vergogna a Parigi comesana fa schifo chiama il medical e corre come un treno… Schifo
Matteo A. è capace di chiudere prima di B.
Vediamo se Alejandro ha preso le misure a Moise.
@ maxiclimb (#4627909)
Ti dirò, anche l’occhio vuole la sua parte però ho sempre guardato in primis lo stile di gioco ed infatti tra le mie preferite c’erano Carla ed Ashleigh.
Forza Matteo! Se la sta giocando alla pari con Comesana. Quantum mutatus ab illo! ma per il momento accontentiamooci e cerchiamo di portarla a casa. Quanto meno, sta dimostrando di avere tenuta.
sta lottando come un leone e ci fa emozionare. forza
matteo regalaci questa vittoria. e soprattutto regalala a te stesso che te la meriti. dopo il brutto tiè del 3 sembrava finita ma ha meritato alla
grande il 4 set. forza e coraggio, proviamoci.
Ma infatti vale la sua classifica (anch’essa ondivaga).
A me colpisce la sua pulizia dei colpi, ma poi il tennis è anche tanto altro.
Per l’altro discorso, credo che sia “calcolata” più che altro per l’aspetto estetico, che poi è il motivo per cui ha avuto relazioni con tennisti famosi.
Comunque vada, dopo un anno di crisi nera, fra infortuni e sfiducia, Arnaldi è tornato
CERUNDOLO
Vediamo se una canadese ne fa fuori un’altra.
mai dare Matteo per morto in uno slam, non sarà più quello di 3-4 anni fa ma quando si gioca il tennis vero è sempre temibile… ora incrociamo le dita, e speriamo che il fisico regga
Temo per te che il pubblico francese avrà la sua rappresentante in un quarto di finale,ma analizzeremo domani le mie considerazioni già fatte.
A questo giro, @ tinapica mi può perdonare lui ma tiferò Maja.
Ma è monomane e per questo la si perdona.
Berrettini indomabile al quinto, sta sovvertendo ogni pronostico. enzo
Matteo è vivo ancora
E lotta
Cuore immenso
Forza Matteo
Che carattere berretto! Che combattente.. super!!
Grande torneo,grande scalpo oggi per la ex 1 juniores, ottavo di finale con Chwalinska,per colei che ai tempi juniores avevo ribatizzato la nuova Mauresmo
Ne parlerò domani prima degli ottavi, oggi c’è troppa confusione con 3 italiani.
Mi è sempre piaciuto il suo gioco ben prima che fosse la fidanzata di Nicolino.
non credo a queste cose e lo dico scherzando….ma seppi porta una jazza…..
L’argentino ha una resa al servizio incredibile anche se ha un principio di mal di gambe !!!
LANDADUCE
Sbaglio comesana si tocca più volte il quadricipite destro o sinistro sarebbe il colmo che lui avesse crampi!!!!
Anche gli scommettitori falliti si riconoscono
Si in effetti tra Anna e Camila ci sono delle similarità. Anna è più disciplinata ma altrettanto fragile, come timing e pulizia dei colpi siamo lì.
Giorgi avuto la fortuna di giocare in un periodo in cui poche colpivano forte come lei, oggi sarebbe una delle tante e farebbe ancora più fatica.
a me stupiscono i 15 ace che per uno che non arriva all’1m e 80 è tanta roba!
Comunque quante belle battaglie si vedono
Diane!
E 4.
Io allibito da Kouame!!!!
17 anni contro un giocatore esperto e forte su questa superficie!
sono rimaste solo due americane…..un disastro inusuale
Riccardo Piatti del forum ha notato che il rovescio è il colpo debole di BERRETTINI..
Meriti un Centro sportivo, vista la profonda competenza
hallelujah……primo break sulle 14 occasioni avute
800 milioni di palle break
Qua ha risposto bene però Matteo.
Con l’eliminazione dei tennisti potenti che tirano forte ed un tabellone giocabile vanno riemergendo figure dimenticate dalla storia del tennis come il simil Coria anni 2000. Comesana è il tipico esponente di questa corrente. Mobile, preciso, furbo con sufficiente tocco risce a fare partita sulla base di un tennis debole di potenza ma acuto in tattica e precisione. Cose ormai fuori moda ad altissimi livelli con l’uscita di scena di Nandrolino anni fa.
Il caldo sta rovinando il torneo, vincono i più resistenti non i più forti.. bisogna fare qualcosa
Da queste partite si riconoscono i giocatori finiti, e Berrettini ormai è entrato a far parte di questo club…
E che diamine, altra francese che avanza il turno, oltre a Kouame
@ maxiclimb (#4627857)
Mi piaceva il gioco di Camila (non Maria), ed anche di Karolina P. ma non di tutte le cosidette sparapalline ma l’anticipo e il timing sulla palla, non la forza bruta.
È comesana corre come una spia su tutte le palle ci vorrebbe una cascata di ice per berettini
Siamo onesti…bello è bello ma il tennis è un’altra cosa…..se non butti 2 palle consecutive di la vincere è dura….
@ magilla (#4627859)
Magilla scusa, da quanti giorni e ore t’interessi di tennis? Berrettini sta facendo piú di quanto ci si può aspettare da un 30enne dalla lunga carriera, in un clima torrido enzo
Lo so ed infatti non voglio infastidirlo.
Parlano male della giudice Aurelie Tourte, e proprio in questo momento ha mostrato di avere un occhio eccezionale. Ha dato buona una palla a Berrettini, dentro per un millimetro. Confermato poi dal falco. Nessuno tocchi Aurelie enzo
berrettini sta giocando proprio male….ha delle percentuali in tutto terribili…..a parte la prima di servizio ovviamente
lo tiene in gioco comesana che non gioca molto meglio ma ha piu soluzioni
Bravina ma se non fosse la ex di qualcuno non so quanto verrebbe calcolata…
Ho visto da metà secondo set. Era un po’ che non la guardavo giocare e mi ha nuovamente colpito per la facilità con cui colpisce.
Fa viaggiare la palla apparentemente senza sforzo, ha giocato dei dritti-laser davvero notevoli.
La tecnica è di alto livello, ma il suo è un gioco difficile e rischioso, per questo ha sempre avuto poca continuità, oltre a una certa fragilità emotiva.
Sia l’occhio di Aurelie che la tecnologia hanno dato sulla riga il colpo, Francisco non aveva nulla da obiettare, infatti non ha insistito: molto corretto.
Perché non dovrebbero essere felici? Per un neutrale, meglio berretto-landaluce?
Un buon Matteo ma se non sfrutti il servizio con questi Corridori non puoi farcela poi cosa singolare ha fatto più Ace comesana di Berrettini è tutto dire !!! Comunque non è ancora finita sperare non costa niente