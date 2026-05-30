Roland Garros 2026 - Day 7 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Sabalenka e Osaka avanzano, F. Cerúndolo spreca l’occasione (LIVE)

30/05/2026 16:14 257 commenti
Naomi Osaka nella foto - Foto Patrick Boren
Naomi Osaka nella foto - Foto Patrick Boren

Mentre il tabellone maschile del Roland Garros 2026 continua a perdere protagonisti e favoriti, nel torneo femminile le big stanno rispondendo presente. Con l’eccezione di Elena Rybakina, le principali candidate al titolo non stanno deludendo e la corsa verso la seconda settimana si fa sempre più interessante.
Bene Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo prosegue la caccia al suo primo titolo al Roland Garros e ha raggiunto gli ottavi di finale con una prestazione solida contro Daria Kasatkina, battuta con il punteggio di 6-0 7-5 in 1 ora e 17 minuti.
Il primo set è stato dominato dalla bielorussa, capace di imporre subito ritmo, potenza e profondità. Nel secondo parziale Kasatkina ha provato a restare più vicina nel punteggio, ma Sabalenka ha gestito meglio i momenti importanti, chiudendo senza concedere alla russa la possibilità di trascinare la partita al terzo set.
Ora, però, per la numero uno del mondo arriva un test di altissimo livello: agli ottavi troverà Naomi Osaka, una delle storie più interessanti di questa edizione.
La giapponese sta infatti mostrando il suo miglior tennis sulla terra battuta da molto tempo. L’ex numero uno del mondo ha superato una sfida durissima contro la giovane statunitense Iva Jovic, imponendosi con il punteggio di 7-6(5) 6-7(3) 6-4 dopo una battaglia di tre ore.
È stata una partita equilibratissima, decisa da pochi punti e dalla capacità di Osaka di restare lucida nei momenti di maggiore pressione. Per la giapponese, abituata in carriera a brillare soprattutto sul cemento, questo percorso a Parigi rappresenta un segnale molto importante: il suo tennis sta finalmente trovando continuità anche sulla terra.
Il confronto con Sabalenka promette scintille. Da una parte la potenza della numero uno del mondo, dall’altra una Osaka sempre più fiduciosa e capace di reggere battaglie lunghe e complicate. Sarà uno degli ottavi più attesi del tabellone femminile.

Nel maschile, invece, continua la serie di occasioni mancate e risultati a sorpresa. A farne le spese questa volta è stato Francisco Cerúndolo, che aveva davanti una possibilità molto importante per andare lontano a Parigi.
L’argentino, vedendo cadere diversi grandi favoriti nella prima settimana del torneo, aveva una chance concreta per inserirsi nella lotta nelle fasi più avanzate. Il terzo turno contro Zachary Svajda, numero 85 del mondo, sembrava un’occasione da sfruttare. Ma il campo ha raccontato un’altra storia.
Lo statunitense ha sorpreso Cerúndolo con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3, al termine di una partita durata 3 ore e 5 minuti. L’argentino era riuscito a reagire dopo i primi due set, riportando il match in equilibrio, ma nel quinto parziale Svajda ha ritrovato lucidità e aggressività, chiudendo una delle vittorie più importanti della sua carriera.
Per Cerúndolo resta un grande rimpianto. In un Roland Garros così aperto, con tanti nomi pesanti già fuori dal tabellone, l’occasione per costruire un grande risultato era evidente. Svajda, invece, ha avuto il merito di crederci fino in fondo e ora si prepara a sfidare Flavio Cobolli negli ottavi di finale.

Tra le storie più belle del torneo femminile c’è anche quella di Maja Chwalinska. La polacca, numero 114 del mondo, partita dalle qualificazioni, ha conquistato un posto negli ottavi di finale dopo una splendida rimonta contro Maria Sakkari.
Chwalinska si è imposta con il punteggio di 1-6 6-3 6-2 in 2 ore e 7 minuti, ribaltando una partita iniziata nel peggiore dei modi. Dopo un primo set dominato da Sakkari, la polacca ha cambiato ritmo, ha trovato maggiore profondità negli scambi e ha progressivamente tolto certezze alla greca.
Con questo risultato, Chwalinska diventa la terza giocatrice polacca a raggiungere gli ottavi di finale a Parigi dopo Agnieszka Radwanska e Iga Swiatek. Un traguardo storico per una giocatrice che sta vivendo il torneo più importante della sua carriera.
Il suo prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Amanda Anisimova e Diane Parry, ma intanto la polacca può godersi un percorso straordinario, costruito partendo dalle qualificazioni e diventato giornata dopo giornata sempre più importante.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  30 Maggio 2026

22°C
Nuvole intermittenti, molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Nuvole intermittenti
PIOGGIA Temporali nel tardo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 30 Maggio
09:00
23°
10:00
25°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
33°
15:00
33°
16:00
34°
17:00
34°
18:00
33°
⚠  Allerta arancione caldo e allerta gialla temporali nel tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 30 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
3° Turno · Terra Battuta
RG R3
⛅  Nuvole intermittenti
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta meteo
⛈  Temporali
🎾  3° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Flavio Cobolli ITA vs Learner Tien USA

GS Roland Garros
Flavio Cobolli [10]
6
6
6
Learner Tien [18]
2
2
3
Vincitore: Flavio Cobolli
Mostra dettagli

Diane Parry FRA vs Amanda Anisimova USA

GS Roland Garros
Diane Parry
6
4
7
Amanda Anisimova [6]
3
6
6
Vincitore: Diane Parry
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Coco Gauff USA vs Anastasia Potapova AUT

GS Roland Garros
Coco Gauff [4]
0
6
1
Anastasia Potapova [28]
0
4
4
Mostra dettagli

Felix Auger-aliassime CAN vs Brandon Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare




Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Iva Jovic USA vs Naomi Osaka JPN

GS Roland Garros
Iva Jovic [17]
6
7
4
Naomi Osaka [16]
7
6
6
Vincitore: Naomi Osaka
Mostra dettagli

Aryna Sabalenka --- vs Daria Kasatkina AUS

GS Roland Garros
Aryna Sabalenka [1]
6
7
Daria Kasatkina
0
5
Vincitore: Aryna Sabalenka
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Moise Kouame FRA vs Alejandro Tabilo CHI

GS Roland Garros
Moise Kouame
0
6
3
4
0
Alejandro Tabilo
0
4
6
6
0
Mostra dettagli

Jaime Faria POR vs Frances Tiafoe USA

Il match deve ancora iniziare




Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Maria Sakkari GRE vs Maja Chwalinska POL

GS Roland Garros
Maria Sakkari
6
3
2
Maja Chwalinska
1
6
6
Vincitore: Maja Chwalinska
Mostra dettagli

Matteo Berrettini ITA vs Francisco Comesana ARG

GS Roland Garros
Matteo Berrettini
6*
7
5
6
6
6
Francisco Comesana
7
6
7
7
4
6
Mostra dettagli

Victoria Mboko CAN vs Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert FRA / Quentin Halys FRA vs Neal Skupski GBR / Christian Harrison USA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 11:00
Francisco Cerundolo ARG vs Zachary Svajda USA

GS Roland Garros
Francisco Cerundolo [25]
3
4
6
6
3
Zachary Svajda
6
6
3
4
6
Vincitore: Zachary Svajda
Mostra dettagli

Anna Kalinskaya --- vs Camila Osorio COL

GS Roland Garros
Anna Kalinskaya [22]
6
0
6
Camila Osorio
3
6
2
Vincitore: Anna Kalinskaya
Mostra dettagli

Matteo Arnaldi ITA vs Raphael Collignon BEL

GS Roland Garros
Matteo Arnaldi
30
6
5
Raphael Collignon
30
4
5
Mostra dettagli

Vera Zvonareva --- / Laura Siegemund GER vs Diane Parry FRA / Fiona Ferro FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 12:00
Diana Shnaider --- vs Oleksandra Oliynykova UKR

GS Roland Garros
Diana Shnaider [25]
7
6
Oleksandra Oliynykova
5
1
Vincitore: Diana Shnaider
Mostra dettagli

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Martin Landaluce ESP

GS Roland Garros
Juan Manuel Cerundolo
15
6
6
7
5
Martin Landaluce
15
4
7
6
5
Mostra dettagli

Geoffrey Blancaneaux FRA / Leolia Jeanjean FRA vs Andre Goransson SWE / Erin Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 11:00
Sara Sorribes tormo ESP / Marie Bouzkova CZE vs Liudmila Samsonova --- / Beatriz Haddad maia BRA

GS Roland Garros
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
1
4
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
6
6
Vincitore: Liudmila SamsonovaBeatriz Haddad maia
Mostra dettagli

Rajeev Ram USA / Benjamin Kittay USA vs Lucas Miedler AUT / Alexander Erler AUT

GS Roland Garros
Rajeev Ram / Benjamin Kittay
5
6
4
Lucas Miedler / Alexander Erler [14]
7
4
6
Vincitore: Lucas MiedlerAlexander Erler
Mostra dettagli

Veronika Erjavec SLO / Eudice Chong HKG vs Caty Mcnally USA / Storm Hunter AUS

GS Roland Garros
Veronika Erjavec / Eudice Chong
6
1
6
Caty Mcnally / Storm Hunter [12]
2
6
3
Vincitore: Veronika ErjavecEudice Chong
Mostra dettagli

Henry Patten GBR / Olivia Nicholls GBR vs Nikola Mektic CRO / Asia Muhammad USA

GS Roland Garros
Henry Patten / Olivia Nicholls [6]
Nikola Mektic / Asia Muhammad
Vincitore: Nikola MekticAsia Muhammad
Mostra dettagli




Court 9 – Ore: 11:00
Solana Sierra ARG / Ingrid Martins BRA vs Andreja Klepac SLO / Magali Kempen BEL

GS Roland Garros
Solana Sierra / Ingrid Martins
2
2
Andreja Klepac / Magali Kempen
6
6
Vincitore: Andreja KlepacMagali Kempen
Mostra dettagli

Olivia Nicholls GBR / Tereza Mihalikova SVK vs Yuliia Starodubtseva UKR / Magda Linette POL

GS Roland Garros
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova [10]
4
6
6
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette
6
3
4
Vincitore: Olivia NichollsTereza Mihalikova
Mostra dettagli

Makoto Ninomiya JPN / Nadiia Kichenok UKR vs Fang-Hsien Wu TPE / Eri Hozumi JPN

GS Roland Garros
Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
0
7
6
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi [16]
6
6
2
Vincitore: Makoto NinomiyaNadiia Kichenok
Mostra dettagli

Rafael Matos BRA / Cristina Bucsa ESP vs Mark Wallner GER / Su-Wei Hsieh TPE

GS Roland Garros
Rafael Matos / Cristina Bucsa
30
0
Mark Wallner / Su-Wei Hsieh
15
1
Mostra dettagli




Court 12 – Ore: 12:00
Tamara Korpatsch GER / Nicole Fossa huergo ARG vs Shuai Zhang CHN / Elise Mertens BEL

GS Roland Garros
Tamara Korpatsch / Nicole Fossa huergo
1
1
Shuai Zhang / Elise Mertens [3]
6
6
Vincitore: Shuai ZhangElise Mertens
Mostra dettagli

Mate Pavic CRO / Marcelo Arevalo ESA vs John Peers AUS / Robert Galloway USA

GS Roland Garros
Mate Pavic / Marcelo Arevalo [7]
6
3
6
John Peers / Robert Galloway
4
6
3
Vincitore: Mate PavicMarcelo Arevalo
Mostra dettagli

Lucas Miedler AUT / Ulrikke Eikeri NOR vs Jj Tracy USA / Anna Danilina KAZ

GS Roland Garros
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri
0
1
6
0
Jj Tracy / Anna Danilina [7]
0
6
4
1
Vincitore: Jj TracyAnna Danilina
Mostra dettagli




Court 13 – Ore: 12:00
Irina Khromacheva --- / Anastasia Detiuc CZE vs Quinn Gleason USA / Ulrikke Eikeri NOR

GS Roland Garros
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
7
4
1
Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri [15]
6
6
6
Vincitore: Quinn GleasonUlrikke Eikeri
Mostra dettagli

Evan King USA / Andre Goransson SWE vs Patrik Trhac USA / Diego Hidalgo ECU

GS Roland Garros
Evan King / Andre Goransson
7
7
Patrik Trhac / Diego Hidalgo
6
6
Vincitore: Evan KingAndre Goransson
Mostra dettagli

Austin Krajicek USA / Giuliana Olmos MEX vs Jakob Schnaitter GER / Irina Khromacheva ---

GS Roland Garros
Austin Krajicek / Giuliana Olmos
0*
6
6
Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
0
2
6
Mostra dettagli

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257 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Seiichiro_style (Guest) 30-05-2026 18:33

Buon tiebreakkone a tutti!

 257
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+1: Inox
zawix 30-05-2026 18:29

Berrettini grande guerriero, non molla mai, senza tutti gli infortuni patiti chissà dove avrebbe potuto essere

 256
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Stefan Navratil (Guest) 30-05-2026 18:22

Come si fa a non chiudere certe palle sotto rete? Dai Matteo non buttare nel cesso 4 ore e più di partita. Dai nonmmollareeee!!! Forza!!!

 255
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NICK (Guest) 30-05-2026 18:20

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Forza Matteo! Se la sta giocando alla pari con Comesana. Quantum mutatus ab illo! ma per il momento accontentiamooci e cerchiamo di portarla a casa. Quanto meno, sta dimostrando di avere tenuta.

Il duo problema é la risposta, anche su TB…e non da ora

 254
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piper 30-05-2026 18:20

OT. Kai (Havertz)!

 253
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Stefan Navratil (Guest) 30-05-2026 18:12

Scritto da Pirr
Vergogna a Parigi comesana fa schifo chiama il medical e corre come un treno… Schifo

In effetti il MTO sembra abbastanza farlocco e anche i 9 minuti alla fine del quarto set sono stati un bel aiuto all’argentino diversamente sportivo.

 252
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+1: magilla
Sequel (Guest) 30-05-2026 18:05

Per un po’ di nausea tutto questo casino e poi corre come una palla di gomma

 251
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Pirr (Guest) 30-05-2026 18:05

Vergogna a Parigi comesana fa schifo chiama il medical e corre come un treno… Schifo

 250
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piper 30-05-2026 18:03

Matteo A. è capace di chiudere prima di B.

 249
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piper 30-05-2026 18:02

Vediamo se Alejandro ha preso le misure a Moise.

 248
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+1: Detuqueridapresencia
piper 30-05-2026 17:54

@ maxiclimb (#4627909)

Ti dirò, anche l’occhio vuole la sua parte però ho sempre guardato in primis lo stile di gioco ed infatti tra le mie preferite c’erano Carla ed Ashleigh.

 247
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 30-05-2026 17:52

Forza Matteo! Se la sta giocando alla pari con Comesana. Quantum mutatus ab illo! ma per il momento accontentiamooci e cerchiamo di portarla a casa. Quanto meno, sta dimostrando di avere tenuta.

 246
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Spider 99 (Guest) 30-05-2026 17:51

Scritto da Detuqueridapresencia
Matteo è vivo ancora
E lotta
Cuore immenso
Forza Matteo

sta lottando come un leone e ci fa emozionare. forza
matteo regalaci questa vittoria. e soprattutto regalala a te stesso che te la meriti. dopo il brutto tiè del 3 sembrava finita ma ha meritato alla
grande il 4 set. forza e coraggio, proviamoci.

 245
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+1: Detuqueridapresencia, zawix, Scolaretto
maxiclimb (Guest) 30-05-2026 17:51

Scritto da Fierolocchio

Scritto da maxiclimb

Scritto da piper
Anna!
E 3.

Ho visto da metà secondo set. Era un po’ che non la guardavo giocare e mi ha nuovamente colpito per la facilità con cui colpisce.
Fa viaggiare la palla apparentemente senza sforzo, ha giocato dei dritti-laser davvero notevoli.
La tecnica è di alto livello, ma il suo è un gioco difficile e rischioso, per questo ha sempre avuto poca continuità, oltre a una certa fragilità emotiva.

Bravina ma se non fosse la ex di qualcuno non so quanto verrebbe calcolata…

Ma infatti vale la sua classifica (anch’essa ondivaga).
A me colpisce la sua pulizia dei colpi, ma poi il tennis è anche tanto altro.
Per l’altro discorso, credo che sia “calcolata” più che altro per l’aspetto estetico, che poi è il motivo per cui ha avuto relazioni con tennisti famosi.

 244
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NonSoloSinner (Guest) 30-05-2026 17:51

Comunque vada, dopo un anno di crisi nera, fra infortuni e sfiducia, Arnaldi è tornato

 243
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Inox 30-05-2026 17:49

Scritto da Serotone
LANDADUCE

CERUNDOLO

 242
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+1: Detuqueridapresencia
piper 30-05-2026 17:46

Scritto da magilla
sono rimaste solo due americane…..un disastro inusuale

Vediamo se una canadese ne fa fuori un’altra.

 241
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NonSoloSinner (Guest) 30-05-2026 17:44

Scritto da enzo
Berrettini indomabile al quinto, sta sovvertendo ogni pronostico. enzo

mai dare Matteo per morto in uno slam, non sarà più quello di 3-4 anni fa ma quando si gioca il tennis vero è sempre temibile… ora incrociamo le dita, e speriamo che il fisico regga

 240
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Gaz (Guest) 30-05-2026 17:42

Scritto da piper

Scritto da Gaz

Scritto da piper
Diane!
E 4.

Grande torneo,grande scalpo oggi per la ex 1 juniores, ottavo di finale con Chwalinska,per colei che ai tempi juniores avevo ribatizzato la nuova Mauresmo
Ne parlerò domani prima degli ottavi, oggi c’è troppa confusione con 3 italiani.

A questo giro, @ tinapica mi può perdonare lui ma tiferò Maja.

Temo per te che il pubblico francese avrà la sua rappresentante in un quarto di finale,ma analizzeremo domani le mie considerazioni già fatte.

 239
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piper 30-05-2026 17:39

Scritto da Gaz

Scritto da piper
Diane!
E 4.

Grande torneo,grande scalpo oggi per la ex 1 juniores, ottavo di finale con Chwalinska,per colei che ai tempi juniores avevo ribatizzato la nuova Mauresmo
Ne parlerò domani prima degli ottavi, oggi c’è troppa confusione con 3 italiani.

A questo giro, @ tinapica mi può perdonare lui ma tiferò Maja.

 238
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piper 30-05-2026 17:36

Scritto da Fierolocchio
E che diamine, altra francese che avanza il turno, oltre a Kouame

Ma è monomane e per questo la si perdona.

 237
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enzo (Guest) 30-05-2026 17:32

Berrettini indomabile al quinto, sta sovvertendo ogni pronostico. enzo

 236
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Detuqueridapresencia 30-05-2026 17:29

Matteo è vivo ancora

E lotta

Cuore immenso

Forza Matteo

 235
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+1: Peter Parker, merlino, Inox, Scolaretto, il capitano
Giampieur (Guest) 30-05-2026 17:29

Che carattere berretto! Che combattente.. super!!

 234
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+1: Detuqueridapresencia
Gaz (Guest) 30-05-2026 17:29

Scritto da piper
Diane!
E 4.

Grande torneo,grande scalpo oggi per la ex 1 juniores, ottavo di finale con Chwalinska,per colei che ai tempi juniores avevo ribatizzato la nuova Mauresmo
Ne parlerò domani prima degli ottavi, oggi c’è troppa confusione con 3 italiani.

 233
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-1: Just is Back
piper 30-05-2026 17:28

Scritto da Fierolocchio

Scritto da maxiclimb

Scritto da piper
Anna!
E 3.

Ho visto da metà secondo set. Era un po’ che non la guardavo giocare e mi ha nuovamente colpito per la facilità con cui colpisce.
Fa viaggiare la palla apparentemente senza sforzo, ha giocato dei dritti-laser davvero notevoli.
La tecnica è di alto livello, ma il suo è un gioco difficile e rischioso, per questo ha sempre avuto poca continuità, oltre a una certa fragilità emotiva.

Bravina ma se non fosse la ex di qualcuno non so quanto verrebbe calcolata…

Mi è sempre piaciuto il suo gioco ben prima che fosse la fidanzata di Nicolino.

 232
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magilla 30-05-2026 17:26

non credo a queste cose e lo dico scherzando….ma seppi porta una jazza…..

 231
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Sequel (Guest) 30-05-2026 17:26

L’argentino ha una resa al servizio incredibile anche se ha un principio di mal di gambe !!!

 230
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Serotone (Guest) 30-05-2026 17:25

LANDADUCE

 229
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Sequel (Guest) 30-05-2026 17:25

Sbaglio comesana si tocca più volte il quadricipite destro o sinistro sarebbe il colmo che lui avesse crampi!!!!

 228
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Detuqueridapresencia 30-05-2026 17:22

Scritto da Bel Fusto
Da queste partite si riconoscono i giocatori finiti, e Berrettini ormai è entrato a far parte di questo club…

Anche gli scommettitori falliti si riconoscono

 227
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+1: piper, Inox, Scolaretto, il capitano
maxiclimb (Guest) 30-05-2026 17:21

Scritto da piper
@ maxiclimb (#4627857)
Mi piaceva il gioco di Camila (non Maria), ed anche di Karolina P. ma non di tutte le cosidette sparapalline ma l’anticipo e il timing sulla palla, non la forza bruta.

Si in effetti tra Anna e Camila ci sono delle similarità. Anna è più disciplinata ma altrettanto fragile, come timing e pulizia dei colpi siamo lì.
Giorgi avuto la fortuna di giocare in un periodo in cui poche colpivano forte come lei, oggi sarebbe una delle tante e farebbe ancora più fatica.

 226
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magilla 30-05-2026 17:19

Scritto da Koko
Con l’eliminazione dei tennisti potenti che tirano forte ed un tabellone giocabile vanno riemergendo figure dimenticate dalla storia del tennis come il simil Coria anni 2000. Comesana è il tipico esponente di questa corrente. Mobile, preciso, furbo con sufficiente tocco risce a fare partita sulla base di un tennis debole di potenza ma acuto in tattica e precisione. Cose ormai fuori moda ad altissimi livelli con l’uscita di scena di Nandrolino anni fa.

a me stupiscono i 15 ace che per uno che non arriva all’1m e 80 è tanta roba!

 225
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+1: Just is Back
Seiichiro_style (Guest) 30-05-2026 17:18

Comunque quante belle battaglie si vedono

 224
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+1: Detuqueridapresencia, puffo65, Lo Scriba
piper 30-05-2026 17:17

Diane!
E 4.

 223
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OspiteSgradito (Guest) 30-05-2026 17:15

Io allibito da Kouame!!!!
17 anni contro un giocatore esperto e forte su questa superficie!

 222
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magilla 30-05-2026 17:14

sono rimaste solo due americane…..un disastro inusuale

 221
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SGT76 30-05-2026 17:13

Scritto da mattser
Berrettini in risposta di rovescio è come la forchetta sul brodo

Riccardo Piatti del forum ha notato che il rovescio è il colpo debole di BERRETTINI..
Meriti un Centro sportivo, vista la profonda competenza

 220
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+1: Detuqueridapresencia, Just is Back
magilla 30-05-2026 17:11

hallelujah……primo break sulle 14 occasioni avute

 219
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goldrust 30-05-2026 17:10

Scritto da magilla

Scritto da goldrust
Basta, questa partita mi fa solo innervosire. Mi fa innervosire Comesana che sta sempre li e mi fa innervosire Berrettini che non riesce a chiudere mai niente

berrettini sta giocando proprio male….ha delle percentuali in tutto terribili…..a parte la prima di servizio ovviamente
lo tiene in gioco comesana che non gioca molto meglio ma ha piu soluzioni

800 milioni di palle break

 218
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piper 30-05-2026 17:08

Qua ha risposto bene però Matteo.

 217
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Koko (Guest) 30-05-2026 17:08

Con l’eliminazione dei tennisti potenti che tirano forte ed un tabellone giocabile vanno riemergendo figure dimenticate dalla storia del tennis come il simil Coria anni 2000. Comesana è il tipico esponente di questa corrente. Mobile, preciso, furbo con sufficiente tocco risce a fare partita sulla base di un tennis debole di potenza ma acuto in tattica e precisione. Cose ormai fuori moda ad altissimi livelli con l’uscita di scena di Nandrolino anni fa.

 216
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Giampieur (Guest) 30-05-2026 17:06

Scritto da Kenobi
Se vincessero entrambi questi argentini , ci sarebbe un ottavo Slam allettantissimo tra Comesana e Cerundolino.
Mi immagino la felicità di chi ha comprato (cari ) i biglietti.
Matteo ovviamente lo deve evitare .

Il caldo sta rovinando il torneo, vincono i più resistenti non i più forti.. bisogna fare qualcosa

 215
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Bel Fusto (Guest) 30-05-2026 17:04

Da queste partite si riconoscono i giocatori finiti, e Berrettini ormai è entrato a far parte di questo club…

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-1: Detuqueridapresencia, luca74, Billy74, Just is Back, il capitano
Fierolocchio (Guest) 30-05-2026 17:03

E che diamine, altra francese che avanza il turno, oltre a Kouame

 213
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piper 30-05-2026 17:03

@ maxiclimb (#4627857)

Mi piaceva il gioco di Camila (non Maria), ed anche di Karolina P. ma non di tutte le cosidette sparapalline ma l’anticipo e il timing sulla palla, non la forza bruta.

 212
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Sequel (Guest) 30-05-2026 17:03

È comesana corre come una spia su tutte le palle ci vorrebbe una cascata di ice per berettini

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No stress (Guest) 30-05-2026 17:02

Siamo onesti…bello è bello ma il tennis è un’altra cosa…..se non butti 2 palle consecutive di la vincere è dura….

 210
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enzo (Guest) 30-05-2026 17:00

@ magilla (#4627859)

Magilla scusa, da quanti giorni e ore t’interessi di tennis? Berrettini sta facendo piú di quanto ci si può aspettare da un 30enne dalla lunga carriera, in un clima torrido enzo

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-1: Just is Back
piper 30-05-2026 16:59

Scritto da Pier no guest
Ragazzi il Gaz si diverte a sbagliare apposta così gli si risponde.
Come diceva la mia cara nonna veneta “xe inutie spiegar e robe al musso.Te perdi tempo e te infastidissi a bestia”.

Lo so ed infatti non voglio infastidirlo.

 208
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enzo (Guest) 30-05-2026 16:56

Parlano male della giudice Aurelie Tourte, e proprio in questo momento ha mostrato di avere un occhio eccezionale. Ha dato buona una palla a Berrettini, dentro per un millimetro. Confermato poi dal falco. Nessuno tocchi Aurelie enzo

 207
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magilla 30-05-2026 16:56

Scritto da goldrust
Basta, questa partita mi fa solo innervosire. Mi fa innervosire Comesana che sta sempre li e mi fa innervosire Berrettini che non riesce a chiudere mai niente

berrettini sta giocando proprio male….ha delle percentuali in tutto terribili…..a parte la prima di servizio ovviamente

lo tiene in gioco comesana che non gioca molto meglio ma ha piu soluzioni

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Fierolocchio (Guest) 30-05-2026 16:56

Scritto da maxiclimb

Scritto da piper
Anna!
E 3.

Ho visto da metà secondo set. Era un po’ che non la guardavo giocare e mi ha nuovamente colpito per la facilità con cui colpisce.
Fa viaggiare la palla apparentemente senza sforzo, ha giocato dei dritti-laser davvero notevoli.
La tecnica è di alto livello, ma il suo è un gioco difficile e rischioso, per questo ha sempre avuto poca continuità, oltre a una certa fragilità emotiva.

Bravina ma se non fosse la ex di qualcuno non so quanto verrebbe calcolata…

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maxiclimb (Guest) 30-05-2026 16:54

Scritto da piper
Anna!
E 3.

Ho visto da metà secondo set. Era un po’ che non la guardavo giocare e mi ha nuovamente colpito per la facilità con cui colpisce.
Fa viaggiare la palla apparentemente senza sforzo, ha giocato dei dritti-laser davvero notevoli.
La tecnica è di alto livello, ma il suo è un gioco difficile e rischioso, per questo ha sempre avuto poca continuità, oltre a una certa fragilità emotiva.

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piper 30-05-2026 16:53

Sia l’occhio di Aurelie che la tecnologia hanno dato sulla riga il colpo, Francisco non aveva nulla da obiettare, infatti non ha insistito: molto corretto.

 203
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+1: magilla
Fierolocchio (Guest) 30-05-2026 16:50

Scritto da Kenobi
Se vincessero entrambi questi argentini , ci sarebbe un ottavo Slam allettantissimo tra Comesana e Cerundolino.
Mi immagino la felicità di chi ha comprato (cari ) i biglietti.
Matteo ovviamente lo deve evitare .

Perché non dovrebbero essere felici? Per un neutrale, meglio berretto-landaluce?

 202
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Sequel (Guest) 30-05-2026 16:46

Un buon Matteo ma se non sfrutti il servizio con questi Corridori non puoi farcela poi cosa singolare ha fatto più Ace comesana di Berrettini è tutto dire !!! Comunque non è ancora finita sperare non costa niente

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