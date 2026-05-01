Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Alle ore 20 la seconda semifinale tra Zverev e Blockx. Chi vince trova il nostro Jannik Sinner (LIVE)

Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
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Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna · 1 Maggio 2026
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⛅
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12°C
Parzialmente soleggiato · Picco 25°C
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|CIELO
|Buono
|PIOGGIA
|Bassa
|CAMPO
|Terra Rossa
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 1 Maggio
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09:00
⛅
12°
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10:00
⛅
13°
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11:00
⛅
15°
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12:00
⛅
16°
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13:00
⛅
18°
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14:00
☀
21°
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15:00
☀
23°
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16:00
⛅
24°
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17:00
☀
25°
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18:00
⛅
24°
🎾 Programma del giorno — 1 Maggio
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🎾
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ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale
Semifinali Maschile · Semifinali Doppio Femminile
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SF / SF
⛅ Parzialmente soleggiato
🎾 Semifinali ATP
🎾 Semifinali Doppio WTA
🏀 Terra Rossa
Manolo Santana Stadium – ore 13:30
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider
WTA Madrid 1000
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0
3
2
0
Mirra Andreeva / Diana Shnaider•
0
6
6
0
Vincitore: Andreeva / Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
2-5 → 2-6
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
2-4 → 2-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
2-2 → 2-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
1-1 → 2-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-1 → 1-1
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 3-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Jannik Sinner vs Arthur Fils (Non prima 16:00)
ATP Madrid
Jannik Sinner [1]
6
6
Arthur Fils [21]
2
4
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Fils
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
J. Sinner
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
2-3 → 3-3
A. Fils
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fils
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
A. Fils
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
A. Fils
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Alexander Blockx vs Alexander Zverev (Non prima 20:00)
ATP Madrid
Alexander Blockx
0
2
Alexander Zverev [2]•
30
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
1-3 → 1-4
A. Zverev
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Luke Johnson / Jan Zielinski
ATP Madrid
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]•
0
6
4
Luke Johnson / Jan Zielinski
0
3
3
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Johnson / Zielinski
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
2-3 → 3-3
L. Johnson / Zielinski
2-2 → 2-3
H. Heliovaara / Patten
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
df
40-40
1-2 → 2-2
L. Johnson / Zielinski
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / Patten
0-1 → 1-1
L. Johnson / Zielinski
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Heliovaara / Patten
5-3 → 6-3
L. Johnson / Zielinski
5-2 → 5-3
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
L. Johnson / Zielinski
4-1 → 4-2
H. Heliovaara / Patten
3-1 → 4-1
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
H. Heliovaara / Patten
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Johnson / Zielinski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
ATP Madrid
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
6
7
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
4
6
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1-2*
2-2*
df
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-6 → 6-6
M. Gonzalez / Molteni
5-5 → 5-6
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Gonzalez / Molteni
4-4 → 4-5
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
M. Gonzalez / Molteni
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
3-3 → 3-4
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
3-2 → 3-3
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
2-2 → 3-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
M. Gonzalez / Molteni
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Andreozzi / Guinard
5-4 → 6-4
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
G. Andreozzi / Guinard
4-3 → 5-3
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
4-2 → 4-3
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
M. Gonzalez / Molteni
3-1 → 3-2
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
M. Gonzalez / Molteni
0-0 → 0-1
I siparietti col pubblico, i ripetuti stop e toilette break per deconcentrare gli avversari, gli urli da indemoniato anziché un singolo e innocuo pugnetto….sono caratteristiche che Sinner non ha. Io preferisco così, tu lo vedi meno umano io più corretto. Opinioni. Comunque simpaticissimo e gran personaggio gradito al pubblico, nonostante le imitazioni, mi pare il serbo non sia stato. Sono opinioni certamente. Comunque il suo lo ha fatto, nonostante la longevità, credo ormai sia al termine carriera. Meravigliosa carriera, pure questo é certo.
@ NICK (#4605248)
Quanti luoghi comuni…le scorrettezze di Djokovic…ma quali, con le racchette che volano ogni volta e su cui tutti si accaniscono? E con i gesti inqualificabili di Zverev per mettere in difficoltà gli avversari…e gli atteggiamenti rumorosi di Fonseca, di Shelton, di Fils, di Rune…o Bublik col sorrisetto sfottente…e Rublev?ma per piacere, solo triti luoghi comuni ormai resi nulli da una realtà che abbiamo sotto gli occhi
@ Ace di seconda (#4605220)
Perché, fuori dal campo che parametri di valutazione usi? La famiglia? Novak adora la sua, Jannik è ancora in fase di ricerca…sono fiscalmente esemplari? Entrambi erano migrati a Montecarlo, dove Jannik si è stabilizzato avviando attività nel settore finanziario, Novak ha contestato un regime serbo autoritario e si è spostato nella non certo ricchissima Grecia…non so se Jannik abbia fatto donazioni o appoggiato tennisti in difficoltà economiche, non mi risulta, sicuramente l’ha fatto Novak per dichiarazioni degli stessi interessati…amano avvenimenti mondani? Sinner è puntualmente presente alle sfilate di moda e frequenta i locali di Briatore, Novak l’ho solo visto a presentare la consegna dei premi agli sportivi dell’anno…vedi in tutto questo dei motivi per esaltare uno dei due e denigrare l’altro? Io no, ma se hai tue motivazioni…in campo? Mai visto Jannik applaudire l’avversario, per Novak è abitudine…mai sentito alcuno lamentarsi di comportamenti irrispettosi di Novak, solo colleghi che hanno il suo poster in camera o che hanno dichiarato di
aver imparato da lui, Jannik compreso…
https://www.youtube.com/shorts/GS-DpVVLy2A
Si esatto, piace così. Le scorrettezze di Djiokovic, al di lá della grandezza tennistica, é bene non gli appartengano. In quello Sinner é giá il GOAT come era anche Borg, come non erano a quei tempi McEnroe e Connors. La correttezza fatta persona, questo é Sinner.
Personalmente rimango dell’idea che Jannik è fin troppo asettico, troppo poco “personaggio” e il tennis lasciato a sole racchettate può diventare monotono…per questo ha bisogno di antagonisti che vivacizzino l’aspetto della comunicazione col pubblico, di un feeling partecipativo che racconti l’aspetto umano del giocatore, le sue difficoltà, le sue gioie e dolori…perché Jannik è davvero incredibile nel suo mantenere la stessa espressione per tutta la partita, l’aiutera’ a raggelare l’avversario ma poi non mi stupisco se spesso il pubblico si infervora per quest’ultimo…se poi si aggiunge il tennis spietato e i colori tristi con cui si ostinano a vestirlo finisce che la sua bravura diventa quasi un clichet, uno schema che si ripete…poi per carità, molto educato, composto, ma magari un’esultanza libera, un tentennamento, un’emozione per fare emozionare…però a voi piace così…
Ha ha, lo vedi Annie, hai continuato nella tua opera di difesa del tuo idolo anche con questo messaggio.. è più forte di te 🙂
Ps focoso? Se i miei messaggi sono focosi, le tue filippiche di “40” righe ogni volta cosa sono? Dai..
Siamo in molti a pensare che il tennis sia rappresentato meglio da Sinner che da Djokovic, dentro e fuori dal campo
Vada a raffrontare tutti i giocatori spagnoli che si dedicano al tennis, rispetto agli italici, e noterà che gli italici sono almeno il doppio.
Confronti anche tutti gli itf e challenger che si svolgono sul suolo italico e noterà come i nostri abbiano maggiori possibilità di entrare in classifica.
Io da sempre dico che il livello di competizione ai vertici ai tempi dei big four…e ricordiamo chi c’era dietro…era superiore. Però ricordiamo che anche Sinner a 19 anni e anche 20 perdeva spesso il servizio mentre oggi é assai sicuro. Diamo il tempo di crescere anche ai nuovi. Forse Alcaraz é stato più precoce, però quando diventò n.1 c’era la pandemia che condizioni un pò.
@ Ehol (#4605197)
Mitico Cadenasso…mai sentito nominare prima ma mi sta già simpatico perché si chiama come il proprietario della drogheria vicino alla mia casa dell’infanzia
@ Alex77 (#4605171)
Sai cosa pensavo leggendo il tuo focoso commento? Che dover “difendere” Novak in fondo fa ridere, difendere un’eccellenza del tennis ma de che?…l’unica è forse perché ha vinto troppo…ma tranquillo che comunque non faccio così tanta fatica, detiene tutti i record importanti possibili…
@ MAURO (#4604966)
Non dire che è noia ,piuttosto scrivi che è rosicamento perpetrato continuato e aggravato
Infatti lo striscione nella Sud “Attilio e Andrea, ancora una volta grazie” rende benissimo l’idea
Dai, quei due se la giocano alla pari, visto molte volte, ad oggi infortuni e stop Wada a parte é un duopolio. Poi arriveranno altri certamente, ora é così. Due number one alternati.
HAHAHAHA E i genovesi oggi (tra l’altro con le vittorie di Cadenasso e Arnaldi (vabbè è di Sanremo, ma sempre ligure doc) possono davvero festeggiare 😉
Quando il numero 16 spagnolo entrerà in top 200 la sua battuta da 4 soldi avrà valore
Al momento il 16 spagnolo, Sanchez Izquierdo è a stento in top 300
Spiaze
Io credo che a breve bisognerà trovare anche un numero 2, perché mentalmente abbiamo visto che anche Alcaraz soffre non poco contro Sinner…