Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Alle ore 20 la seconda semifinale tra Zverev e Blockx. Chi vince trova il nostro Jannik Sinner (LIVE)

01/05/2026 16:33 318 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna  ·  1 Maggio 2026
12°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Buono
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 1 Maggio
09:00
12°
10:00
13°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
18°
14:00
21°
15:00
23°
16:00
24°
17:00
25°
18:00
24°
🎾  Programma del giorno — 1 Maggio
🎾
ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale
Semifinali Maschile · Semifinali Doppio Femminile
SF / SF
⛅  Parzialmente soleggiato
🎾  Semifinali ATP
🎾  Semifinali Doppio WTA
🏀  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 13:30
Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS

WTA Madrid 1000
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0
3
2
0
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0
6
6
0
Vincitore: Andreeva / Shnaider
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Jannik Sinner ITA vs Arthur Fils FRA (Non prima 16:00)

ATP Madrid
Jannik Sinner [1]
6
6
Arthur Fils [21]
2
4
Vincitore: Sinner
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Alexander Blockx BEL vs Alexander Zverev GER (Non prima 20:00)

ATP Madrid
Alexander Blockx
0
2
Alexander Zverev [2]
30
5
Mostra dettagli

Aleksandra Krunic SRB / Kristina Mladenovic FRA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare




Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:30
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL

ATP Madrid
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
0
6
4
Luke Johnson / Jan Zielinski
0
3
3
Vincitore: Heliovaara / Patten
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Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

ATP Madrid
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
6
7
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
4
6
Vincitore: Andreozzi / Guinard
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318 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
NICK (Guest) 01-05-2026 20:37

Scritto da Annie3
@ NICK (#4605248)
Quanti luoghi comuni…le scorrettezze di Djokovic…ma quali, con le racchette che volano ogni volta e su cui tutti si accaniscono? E con i gesti inqualificabili di Zverev per mettere in difficoltà gli avversari…e gli atteggiamenti rumorosi di Fonseca, di Shelton, di Fils, di Rune…o Bublik col sorrisetto sfottente…e Rublev?ma per piacere, solo triti luoghi comuni ormai resi nulli da una realtà che abbiamo sotto gli occhi

I siparietti col pubblico, i ripetuti stop e toilette break per deconcentrare gli avversari, gli urli da indemoniato anziché un singolo e innocuo pugnetto….sono caratteristiche che Sinner non ha. Io preferisco così, tu lo vedi meno umano io più corretto. Opinioni. Comunque simpaticissimo e gran personaggio gradito al pubblico, nonostante le imitazioni, mi pare il serbo non sia stato. Sono opinioni certamente. Comunque il suo lo ha fatto, nonostante la longevità, credo ormai sia al termine carriera. Meravigliosa carriera, pure questo é certo.

 318
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Annie3 01-05-2026 20:27

@ NICK (#4605248)

Quanti luoghi comuni…le scorrettezze di Djokovic…ma quali, con le racchette che volano ogni volta e su cui tutti si accaniscono? E con i gesti inqualificabili di Zverev per mettere in difficoltà gli avversari…e gli atteggiamenti rumorosi di Fonseca, di Shelton, di Fils, di Rune…o Bublik col sorrisetto sfottente…e Rublev?ma per piacere, solo triti luoghi comuni ormai resi nulli da una realtà che abbiamo sotto gli occhi

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Annie3 01-05-2026 20:16

@ Ace di seconda (#4605220)

Perché, fuori dal campo che parametri di valutazione usi? La famiglia? Novak adora la sua, Jannik è ancora in fase di ricerca…sono fiscalmente esemplari? Entrambi erano migrati a Montecarlo, dove Jannik si è stabilizzato avviando attività nel settore finanziario, Novak ha contestato un regime serbo autoritario e si è spostato nella non certo ricchissima Grecia…non so se Jannik abbia fatto donazioni o appoggiato tennisti in difficoltà economiche, non mi risulta, sicuramente l’ha fatto Novak per dichiarazioni degli stessi interessati…amano avvenimenti mondani? Sinner è puntualmente presente alle sfilate di moda e frequenta i locali di Briatore, Novak l’ho solo visto a presentare la consegna dei premi agli sportivi dell’anno…vedi in tutto questo dei motivi per esaltare uno dei due e denigrare l’altro? Io no, ma se hai tue motivazioni…in campo? Mai visto Jannik applaudire l’avversario, per Novak è abitudine…mai sentito alcuno lamentarsi di comportamenti irrispettosi di Novak, solo colleghi che hanno il suo poster in camera o che hanno dichiarato di
aver imparato da lui, Jannik compreso…

 316
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antoniov 01-05-2026 20:11

https://www.youtube.com/shorts/GS-DpVVLy2A

:mrgreen:

315
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+1: pablito
NICK (Guest) 01-05-2026 20:07

Scritto da Annie3
Personalmente rimango dell’idea che Jannik è fin troppo asettico, troppo poco “personaggio” e il tennis lasciato a sole racchettate può diventare monotono…per questo ha bisogno di antagonisti che vivacizzino l’aspetto della comunicazione col pubblico, di un feeling partecipativo che racconti l’aspetto umano del giocatore, le sue difficoltà, le sue gioie e dolori…perché Jannik è davvero incredibile nel suo mantenere la stessa espressione per tutta la partita, l’aiutera’ a raggelare l’avversario ma poi non mi stupisco se spesso il pubblico si infervora per quest’ultimo…se poi si aggiunge il tennis spietato e i colori tristi con cui si ostinano a vestirlo finisce che la sua bravura diventa quasi un clichet, uno schema che si ripete…poi per carità, molto educato, composto, ma magari un’esultanza libera, un tentennamento, un’emozione per fare emozionare…però a voi piace così…

Si esatto, piace così. Le scorrettezze di Djiokovic, al di lá della grandezza tennistica, é bene non gli appartengano. In quello Sinner é giá il GOAT come era anche Borg, come non erano a quei tempi McEnroe e Connors. La correttezza fatta persona, questo é Sinner.

 314
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+1: Inox, antoniov, carmelob
Annie3 01-05-2026 19:56

Personalmente rimango dell’idea che Jannik è fin troppo asettico, troppo poco “personaggio” e il tennis lasciato a sole racchettate può diventare monotono…per questo ha bisogno di antagonisti che vivacizzino l’aspetto della comunicazione col pubblico, di un feeling partecipativo che racconti l’aspetto umano del giocatore, le sue difficoltà, le sue gioie e dolori…perché Jannik è davvero incredibile nel suo mantenere la stessa espressione per tutta la partita, l’aiutera’ a raggelare l’avversario ma poi non mi stupisco se spesso il pubblico si infervora per quest’ultimo…se poi si aggiunge il tennis spietato e i colori tristi con cui si ostinano a vestirlo finisce che la sua bravura diventa quasi un clichet, uno schema che si ripete…poi per carità, molto educato, composto, ma magari un’esultanza libera, un tentennamento, un’emozione per fare emozionare…però a voi piace così…

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Alex77 (Guest) 01-05-2026 19:48

Scritto da Annie3
@ Alex77 (#4605171)
Sai cosa pensavo leggendo il tuo focoso commento? Che dover “difendere” Novak in fondo fa ridere, difendere un’eccellenza del tennis ma de che?…l’unica è forse perché ha vinto troppo…ma tranquillo che comunque non faccio così tanta fatica, detiene tutti i record importanti possibili…

Ha ha, lo vedi Annie, hai continuato nella tua opera di difesa del tuo idolo anche con questo messaggio.. è più forte di te 🙂
Ps focoso? Se i miei messaggi sono focosi, le tue filippiche di “40” righe ogni volta cosa sono? Dai..

 312
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+1: Inox
Ace di seconda (Guest) 01-05-2026 19:45

Scritto da Rovescio a una mano
@ Annie3 (#4604944)
Hai letto bene il mio commento? Ho scritto che “in molti non hanno nulla da eccepire”, non ho detto “tutti”. Evidentemente tu sei tra quei “pochi” che hanno da eccepire, il che è legittimo ma dovresti imparare a rispettare chi la pensa diversamente da te. Per come io concepisco il tennis, trovo che Sinner sia un rappresentante migliore di Djokovic di questo sport e sinceramente dei record mi importa relativamente

Siamo in molti a pensare che il tennis sia rappresentato meglio da Sinner che da Djokovic, dentro e fuori dal campo

 311
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+1: Inox
MAURO (Guest) 01-05-2026 19:43

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da piper
Intanto Cadenasso come Jodar: batte De Jong al 3° set.

E a breve sarà nei primi 35….forse

Quando il numero 16 spagnolo entrerà in top 200 la sua battuta da 4 soldi avrà valore
Al momento il 16 spagnolo, Sanchez Izquierdo è a stento in top 300
Spiaze

Vada a raffrontare tutti i giocatori spagnoli che si dedicano al tennis, rispetto agli italici, e noterà che gli italici sono almeno il doppio.
Confronti anche tutti gli itf e challenger che si svolgono sul suolo italico e noterà come i nostri abbiano maggiori possibilità di entrare in classifica.

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-1: Detuqueridapresencia
NICK (Guest) 01-05-2026 19:43

Scritto da robdes12

Scritto da NICK

Scritto da Angel
Gli ultimi mesi hanno inequivocabilmente dimostrato che 3 predestinati al momento non lo sono :
Fonseca non vale i primi 50
Jodar direi tra la 30esima e 35esima posizione
Fils oltre la 40 esima

Mi pare esagerato,ancora non sono a livello primi due, lo si sapeva. Sono giovani sopratutto i primi due

No, non si sapeva. Si è spesso letto l’anno scorso che Fonseca nel giro di pochi mesi, al massimo ad inizio 26 sarebbe stato un top ten; di Jodar che avevamo il Sinner 2.0 anche se per adesso il giovane spagnolo ha battuto solo uno spentissimo De Minaur dei giocatori di vertice. Tra l’altro Fils fra poco avrà 22 anni, ossia due meno di Alcaraz e quasi tre meno di Sinner, che, essendo anche loro molto giovani, hanno a loro volta ulteriori margini di miglioramento, magari solo come capacità di esprimere per un arco temporale maggiore il loro miglior tennis. E’ più probabile che Fils, Jodar, Fonseca, Cobolli etc. etc. si diano fastidio a vincenda più che creare problemi ai due di testa. Quest’anno io non ho visto veri miglioramenti in Fonseca; Jodar è troppo presto per capire come va su altre superfici e se ha capacità di reggere ad alto livello tutta una stagione; Fils non mi pare in possesso di nuove soluzioni rispetto al tennista pre-infortunio.

Io da sempre dico che il livello di competizione ai vertici ai tempi dei big four…e ricordiamo chi c’era dietro…era superiore. Però ricordiamo che anche Sinner a 19 anni e anche 20 perdeva spesso il servizio mentre oggi é assai sicuro. Diamo il tempo di crescere anche ai nuovi. Forse Alcaraz é stato più precoce, però quando diventò n.1 c’era la pandemia che condizioni un pò.

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Annie3 01-05-2026 19:39

@ Ehol (#4605197)

Mitico Cadenasso…mai sentito nominare prima ma mi sta già simpatico perché si chiama come il proprietario della drogheria vicino alla mia casa dell’infanzia

 308
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Annie3 01-05-2026 19:36

@ Alex77 (#4605171)

Sai cosa pensavo leggendo il tuo focoso commento? Che dover “difendere” Novak in fondo fa ridere, difendere un’eccellenza del tennis ma de che?…l’unica è forse perché ha vinto troppo…ma tranquillo che comunque non faccio così tanta fatica, detiene tutti i record importanti possibili…

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Nike (Guest) 01-05-2026 19:36

@ MAURO (#4604966)

Non dire che è noia ,piuttosto scrivi che è rosicamento perpetrato continuato e aggravato

 306
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+1: Detuqueridapresencia
Ehol 01-05-2026 19:35

Scritto da Annie3
@ Marco M. (#4605149)
Anch’io seguo poco, o meglio, seguo solo la Samp ma sai che ti dico? Che tutto sommato l’atmosfera più provinciale e familiare che si respira nella B mi è servita proprio a smaltire un po’ le scorie da intrallazzi tipici dei club più facoltosi e altolocati…e poi che gioia vedere la soddisfazione di Lombardo, con quanta passione segue e incita i suoi giocatori, la stessa passione con cui era strenuo elemento di punta della Samp

Infatti lo striscione nella Sud “Attilio e Andrea, ancora una volta grazie” rende benissimo l’idea

 305
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NICK (Guest) 01-05-2026 19:27

Scritto da Tony_65

Scritto da Tennisofilo
@ Tony_65 (#4605074)
Mi riferivo semplicemente ad un possibile numero 3. Sinner è una macchina da tennis, che però rende gli incontri a questo punto molto prevedibili e senza suspence, che è il bello di assistere agli incontri sportivi.

Io credo che a breve bisognerà trovare anche un numero 2, perché mentalmente abbiamo visto che anche Alcaraz soffre non poco contro Sinner…

Dai, quei due se la giocano alla pari, visto molte volte, ad oggi infortuni e stop Wada a parte é un duopolio. Poi arriveranno altri certamente, ora é così. Due number one alternati.

 304
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Ehol 01-05-2026 19:22

Scritto da DTER68
Ecco perché mi sei sempre piaciuta, ora capisco.
Solo samp!

HAHAHAHA E i genovesi oggi (tra l’altro con le vittorie di Cadenasso e Arnaldi (vabbè è di Sanremo, ma sempre ligure doc) possono davvero festeggiare 😉

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Detuqueridapresencia 01-05-2026 19:21

Scritto da MAURO

Scritto da piper
Intanto Cadenasso come Jodar: batte De Jong al 3° set.

E a breve sarà nei primi 35….forse

Quando il numero 16 spagnolo entrerà in top 200 la sua battuta da 4 soldi avrà valore

Al momento il 16 spagnolo, Sanchez Izquierdo è a stento in top 300

Spiaze

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+1: il capitano
Tony_65 (Guest) 01-05-2026 19:21

Scritto da Tennisofilo
@ Tony_65 (#4605074)
Mi riferivo semplicemente ad un possibile numero 3. Sinner è una macchina da tennis, che però rende gli incontri a questo punto molto prevedibili e senza suspence, che è il bello di assistere agli incontri sportivi.

Io credo che a breve bisognerà trovare anche un numero 2, perché mentalmente abbiamo visto che anche Alcaraz soffre non poco contro Sinner…

 301
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