WTA 125 Copertina, Entry List, WTA

WTA 125 Huzhou, La Bisbal D’Emporda, Saint Malo: La situazione aggiornata Md e Quali

23/04/2026 09:10 2 commenti
Camilla Rosatello nella foto
🎾 WTA 125

🇨🇳 HUZHOU

DAL 27 APRILE • CLAY

MAIN DRAW

Erjavec 🇸🇮 • KAWA 🇵🇱 • Papamichail 🇬🇷 • Y-X. Ma 🇨🇳 • H. Guo 🇨🇳 • Xiyu Wang 🇨🇳 • Rosatello 🇮🇹 • X. You 🇨🇳 • J. Pieri 🇮🇹 • Mikulskyte 🇱🇹 • Hercog 🇸🇮 • Spiteri 🇮🇹 • A. Zolotareva 🏳️ • S. Saito 🇯🇵 • Ibragimova 🇬🇧 • Y. Yang 🇨🇳 • Reyngold 🏳️ • H. Shi 🇨🇳 • Lansere 🏳️ • Cherubini 🇮🇹 • Jakupovic 🇸🇮 • Tkacheva PR • C. Zhao PR

WITHDRAWALS

Oktiabreva • Mladenovic PR

QUALIFICAZIONI

H. Gao 🇨🇳 • Y. Ren 🇨🇳 • Pavlova 🏳️ • Sidorova 🏳️ • S. Wei 🇨🇳 • Kulambayeva 🇰🇿 • X. Yao 🇨🇳 • J-J. Lu 🇨🇳 • Yamazaki 🇯🇵 • J. Wang 🇨🇳 • R. Zolotareva 🏳️ • B. Jeong 🇰🇷 • W. Zheng 🇨🇳 • M. Guo 🇨🇳

🎾 WTA 125

🇪🇸 LA BISBAL D’EMPORDA

DAL 27 APRILE • CLAY

MAIN DRAW

L. Fernandez 🇨🇦 • Xinyu Wang 🇨🇳 • A. Li 🇺🇸 • Siniakova 🇨🇿 • Eala 🇵🇭 • Stearns 🇺🇸 • Bouzas Maneiro 🇪🇸 • Siegemund 🇩🇪 • Krejcikova 🇨🇿 • Kessler 🇺🇸 • Ruzic 🇭🇷 • Sierra 🇦🇷 • Zakharova 🏳️ • Haddad Maia 🇧🇷 • Rakhimova 🏳️ • Selekhmeteva 🏳️ • Tomljanovic 🇦🇺 • Lys 🇩🇪 • Galfi 🇭🇺 • Starodubtseva 🇺🇦 • Potapova 🏳️ • Sherif 🇪🇬 • A. Krueger 🇺🇸

QUALIFICAZIONI

Boisson 🇫🇷 • Arango 🇨🇴 • Vekic 🇭🇷 • Korpatsch 🇩🇪 • Sasnovich 🏳️ • R. Sramkova 🇸🇰

🎾 WTA 125

🇫🇷 SAINT MALO

DAL 27 APRILE • CLAY

MAIN DRAW

E. Navarro 🇺🇸 WC • Baptiste 🇺🇸 • Bejlek 🇨🇿 • Valentova 🇨🇿 • Gibson 🇦🇺 • Jacquemot 🇫🇷 • Bondar 🇭🇺 • McNally 🇺🇸 • Putintseva 🇰🇿 • Golubic 🇨🇭 • Uchijima 🇯🇵 • Parks 🇺🇸 • Blinkova 🏳️ • L. Sun 🇳🇿 • Tagger 🇦🇹 • Kalinina 🇺🇦 • Yuan 🇨🇳 • Korneeva 🏳️ • Jeanjean 🇫🇷 • Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 • Costoulas 🇧🇪 • Andreescu 🇨🇦 • P. Kudermetova 🏳️ • Stephens PR

WITHDRAWALS

Bejlek • Joint • Juvan • Lamens • CHWALIŃSKA

QUALIFICAZIONI

Radivojevic 🇷🇸 • Kostovic 🇷🇸 • Ponchet 🇫🇷 • W. Osuigwe 🇺🇸 • Shymanovich 🏳️ • Pigato 🇮🇹Rame 🇮🇹 • Naef 🇨🇭 • Ferro 🇫🇷 • Avdeeva 🏳️ • Paquet 🇫🇷 • Belgraver 🇫🇷 • C. Alves 🇧🇷 • Wuerth 🇭🇷 • Tubello PR

🇮🇹 Italiane evidenziate in verde

WTA 125 • Dal 27 Aprile • Clay

TAG:

2 commenti

Salvo (Guest) 23-04-2026 11:29

Scritto da PAOLO
Alice Rame è diventata italiana?

No.

Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PAOLO (Guest) 23-04-2026 10:41

Alice Rame è diventata italiana?

Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!