WTA 125 Huzhou, La Bisbal D’Emporda, Saint Malo: La situazione aggiornata Md e Quali
🎾 WTA 125
🇨🇳 HUZHOU
DAL 27 APRILE • CLAY
MAIN DRAW
Erjavec 🇸🇮 • KAWA 🇵🇱 • Papamichail 🇬🇷 • Y-X. Ma 🇨🇳 • H. Guo 🇨🇳 • Xiyu Wang 🇨🇳 • Rosatello 🇮🇹 • X. You 🇨🇳 • J. Pieri 🇮🇹 • Mikulskyte 🇱🇹 • Hercog 🇸🇮 • Spiteri 🇮🇹 • A. Zolotareva 🏳️ • S. Saito 🇯🇵 • Ibragimova 🇬🇧 • Y. Yang 🇨🇳 • Reyngold 🏳️ • H. Shi 🇨🇳 • Lansere 🏳️ • Cherubini 🇮🇹 • Jakupovic 🇸🇮 • Tkacheva PR • C. Zhao PR
WITHDRAWALS
Oktiabreva • Mladenovic PR
QUALIFICAZIONI
H. Gao 🇨🇳 • Y. Ren 🇨🇳 • Pavlova 🏳️ • Sidorova 🏳️ • S. Wei 🇨🇳 • Kulambayeva 🇰🇿 • X. Yao 🇨🇳 • J-J. Lu 🇨🇳 • Yamazaki 🇯🇵 • J. Wang 🇨🇳 • R. Zolotareva 🏳️ • B. Jeong 🇰🇷 • W. Zheng 🇨🇳 • M. Guo 🇨🇳
🎾 WTA 125
🇪🇸 LA BISBAL D’EMPORDA
DAL 27 APRILE • CLAY
MAIN DRAW
L. Fernandez 🇨🇦 • Xinyu Wang 🇨🇳 • A. Li 🇺🇸 • Siniakova 🇨🇿 • Eala 🇵🇭 • Stearns 🇺🇸 • Bouzas Maneiro 🇪🇸 • Siegemund 🇩🇪 • Krejcikova 🇨🇿 • Kessler 🇺🇸 • Ruzic 🇭🇷 • Sierra 🇦🇷 • Zakharova 🏳️ • Haddad Maia 🇧🇷 • Rakhimova 🏳️ • Selekhmeteva 🏳️ • Tomljanovic 🇦🇺 • Lys 🇩🇪 • Galfi 🇭🇺 • Starodubtseva 🇺🇦 • Potapova 🏳️ • Sherif 🇪🇬 • A. Krueger 🇺🇸
QUALIFICAZIONI
Boisson 🇫🇷 • Arango 🇨🇴 • Vekic 🇭🇷 • Korpatsch 🇩🇪 • Sasnovich 🏳️ • R. Sramkova 🇸🇰
🎾 WTA 125
🇫🇷 SAINT MALO
DAL 27 APRILE • CLAY
MAIN DRAW
E. Navarro 🇺🇸 WC • Baptiste 🇺🇸 • Bejlek 🇨🇿 • Valentova 🇨🇿 • Gibson 🇦🇺 • Jacquemot 🇫🇷 • Bondar 🇭🇺 • McNally 🇺🇸 • Putintseva 🇰🇿 • Golubic 🇨🇭 • Uchijima 🇯🇵 • Parks 🇺🇸 • Blinkova 🏳️ • L. Sun 🇳🇿 • Tagger 🇦🇹 • Kalinina 🇺🇦 • Yuan 🇨🇳 • Korneeva 🏳️ • Jeanjean 🇫🇷 • Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 • Costoulas 🇧🇪 • Andreescu 🇨🇦 • P. Kudermetova 🏳️ • Stephens PR
WITHDRAWALS
Bejlek • Joint • Juvan • Lamens • CHWALIŃSKA
QUALIFICAZIONI
Radivojevic 🇷🇸 • Kostovic 🇷🇸 • Ponchet 🇫🇷 • W. Osuigwe 🇺🇸 • Shymanovich 🏳️ • Pigato 🇮🇹 • Rame 🇮🇹 • Naef 🇨🇭 • Ferro 🇫🇷 • Avdeeva 🏳️ • Paquet 🇫🇷 • Belgraver 🇫🇷 • C. Alves 🇧🇷 • Wuerth 🇭🇷 • Tubello PR
🇮🇹 Italiane evidenziate in verde
Alice Rame è diventata italiana?