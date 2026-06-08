Sinner al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati
Jannik Sinner è arrivato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici programmati. Il numero 1 del tennis mondiale si è recato presso l’Irccs di via Olgettina per una serie di controlli già previsti.
Secondo quanto si apprende, Sinner dovrebbe lasciare la struttura sanitaria in serata, anche se non è escluso che possa tornare già nella giornata di domani per proseguire gli accertamenti.
Al momento non filtrano ulteriori dettagli sulle ragioni dei controlli, che vengono comunque indicati come programmati. Una precisazione importante, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte del giocatore o del suo staff.
L’attenzione resta naturalmente alta attorno alle condizioni del campione azzurro, reduce da settimane intense e sempre al centro della scena internazionale. Ogni aggiornamento sulle sue condizioni fisiche sarà seguito con grande interesse, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti del calendario.
Gli accertamenti al San Raffaele arrivano dopo il problema accusato da Sinner durante il Roland Garros, quando il numero 1 del mondo era stato costretto ad arrendersi al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo al termine di una partita che sembrava ormai sotto controllo.
L’azzurro era infatti avanti due set a zero e 5-1 nel terzo parziale, prima di subire un improvviso e netto calo fisico che ne ha condizionato il rendimento fino alla sconfitta. Un episodio che aveva sorpreso tutti, anche per il modo in cui Sinner aveva perso progressivamente lucidità, intensità e capacità di spinta.
Dopo il match, il campione altoatesino aveva spiegato di aver avvertito una forte mancanza di energie, senza però attribuire tutto esclusivamente al caldo. “Il problema ero solo io”, aveva detto, lasciando intendere la necessità di capire meglio le cause di quel crollo improvviso.
Proprio per questo, i controlli programmati a Milano assumono un rilievo particolare. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali problemi specifici, ma lo staff di Sinner vuole evidentemente avere un quadro completo delle sue condizioni prima di impostare i prossimi impegni della stagione.
La priorità resta una sola: capire l’origine del calo accusato a Parigi e arrivare ai prossimi appuntamenti nelle migliori condizioni possibili.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Italiani, Jannik Sinner
Tra l’altro avrebbe potuto usufruire del primo, secondo,terzo, quarto, …, parere. A gratisse!!!
@ walden (#4636098)
😀
@ compagno di cella di Becker (#4635988)
😀 top!
@ compagno di cella di Becker (#4635988)
In effetti di luminari ne è pieno
@ Gerry (#4636051)
E gia vallo a dire fra gli altri alla Brignone che dopo me cure al jmedical ha solo vinto 2 ori olimpici
troppi canederli…
B. più che in piedi….in gamba!
Col numero verde
Ahahahahahah, sì certo ha prenotato online il primo slot disponibile
Mancava un game , più 5 partite 3 su 5
Probabilmente si rendono conto che questa volta,non essendo stata la causa principale il caldo, il problema non va sottovalutato e va indagato più a fondo e in particolare con campane diverse.
comunque… se al S.Raffaele rimettevano in piedi B. per il bungabunga, vuoi che non rimettano in sesto Sinner?
Ma secondo te il numero 1 del mondo, con i protocolli e le tecnologie disponibili nel 2026, non ha mai fatto una curva glicemica sotto sforzo…ma davvero si può credere una cosa del genere?
@ cataflic (#4635972)
Che, di fondo, ci sia un problema metabolico è molto probabile. Farà una curva glicemica sotto sforzo ? Possibile. Una ecografia muscolare ad altra risoluzione Musclesound ? sicuramente. E un nutrizionista lo vede. Non siamo piu ai tempi delle banane di Chang… ma è possibile che qualcosa della sua routine o abitudini alimentari sia sbagliato.
Non è detto che non abbia fatto gli accertamenti con il SSN, sarebbe anche un suo diritto
Bravissimo, post perfetto e definitivo sulla questione
Pericolo scampato, con il Jmedical era a rischio la carriera
È questa la vera anomalia, inconcepibile
Mancava un game ,vero….ma se la situazione fisica era quello che era,ammesso che avesse vinto quel giorno contro l inguardabile cerundolo, chi ti dice che ce l avrebbe fatta a vincere altri 5 match? Io ne dubito tantissimo….e se doveva succedere il crollo forse è stato meglio che sia successo subito a inizio torneo, almeno si è evitato altri match al caldo e avrà piu tempo x riposarsi e prepararsi x wimbledon…non tutto il male vien x nuocere
Magari ti sei confuso con Musetti che in tutte le partite rema dal fondo dei teloni..Sinner ha un gioco essenziale fatto apposta per ridurre al massimo la permanenza in campo. Poi, ricordiamo solo gli eventi negativi ma nel 2023 giocò 19 partite in meno di due mesi prima di arrivare “stanchissimo” alle Finals della coppa Davis e nel 2024, in meno di tre mesi 27 partite prima di arrivare “cotto” alle Finals della coppa Davis. Vi ricordate come giocò? Vi ricordate cosa disse Greekspoor “ho fatto due errori in tutta la partita..
Infine, i malori di Sinner, sono avvenuti in circostante del tutto diverse per cui è impossibile stabilire nessi causali. Con Spizzirri dopo due ore all’inizio della stagione, quindi un fulmine a cielo sereno, con Cerundolo a Roma crollando nel secondo e terzo set, con Medvedev in finale a Miami nel 2023, sempre con Medvedev a Wimbledon con una crisi nel terzo set, con Rune agli AO stessa cosa. Quindi, tutti eventi incorsi durante le fasi intermedie delle partite, all’incirca dopo due ore, e in tutti i casi con delle problematiche notturne o malesseri precedenti alle partite (polline, febbre, disturbi gastrointestinali e altro non specificato). Il fatto che sia dipeso dall’aver giocato cinque tornei consecutivi è una ipotesi suggestiva ma, appunto, del tutto ipotetica e indimostrabile. La mia ipotesi, del tutto fenomenologica e descrittiva, è che siano eventi che ricorrono e che ricorreranno nel futuro, una o due volte l’anno senza preavviso e indipendentemente dalle circostanze ambientali (che poi il fisico di Jannik sia particolarmente sensibile al caldo è evidente dato il fenotipo). Ma come ho detto altre volte, dove si firma? No, perché non vorrei essere nei panni dei vari Alcaraz, Draper, Rune, Fils, Musetti, Leheska, e via dicendo. Se questi sono gli “infortuni” più gravi fino a fine carriera vado subito in ginocchio fino al divino amore…
Che peccato,ancora ci penso, questo sembrava proprio l anno buono per catturare il Rolando, persino il sorteggio era stato per una volta benevolo e poi è successo di tutto e di più. Ragazzi se vogliamo ancora vivere e gioire per grandi vittorie teniamoci stretto Sinner perchè con tutto il rispetto per Cobolli e gli altri, lui è ancora il solo che può darceli…
Non c e nulla di preoccupante. Jannik non è Nadal o djokovic , 2 ironman come nessun altro. È un tennista molto preparato atleticamente ma il suo tennis richiede 1 dispendio fisico immenso, e giocare ogni 36 ore per 2 mesi ha rotto il giocattolo. Peccato perche mancava solo 1 game
Mi piace le cazzate che sparano i troll vari che parlano di situazione preoccupante perché ancora in giro ad ospedali dopo 2 settimane dallo stop.. talmente preoccupante e preoccupato che negli ultimi 10 giorni è stato a divertirsi in Sardegna.. non è difficile documentarsi, anche al di là delle Alpi, ma evidentemente si
Sono anni che ha questi continui problemi,se non lo hanno risolto evidentemente è qualcosa di genetico per cui non esiste un rimedio e comunque noi non sapremo mai nulla da lui o il suo team come non si è saputo niente della diagnosi all’anca nel 2024 o dei motivi della separazione con Panichi
ha subito danni dalla ferrari di Leclerc
Al J-medical c’è già stato per effettuare accertamenti cardiovascolari, ma il reparto di virologia (per accettare eventuali virus), non è al livello del San Raffaele.
si mette ansia la situazione, però ricordo che in tempi non sospetti, prima del malore, disse che non avrebbe fatto tornei sull erba, massimo riposo fino a wimbledon.
mi domando cosa sia andato a fare al S.Raffaele, bastava chiedere qui al forum per avere la diagnosi…
Intanto ha fatto un sacco di curve con Laila.
@ Losvizzero (#4635959)
finitela con questi commenti anti Sinner
aveva previsto una lunga vacanza, infatti non si è iscritto anessun torneo, già prima d’iniziare il RG…
io fossi in te prenderei qualche anno di riposo assoluto…dalle .. che scrivi…
Farà la curva glicemica?
Evidentemente è necessario approfondire e/o finora non è stato ancora possibile avere una diagnosi.
Mica e qualcosa per la quale basta una tac/ecografia etc…
Sono discorsi più complessi.
Un grosso in bocca al lupo a Jannik
Dal momento che la cassata è libera, dico la mia.
Ripensando a Jannik a 17 anni, non ricordo un tennista di livello così poco muscolato e strutturato. Nonostante tutta la palestra possibile e doti di resistenza nascoste, sicuramente non avra mai la potenza e la resistenza di un Nadal o anche di un Djokovic.
Il suo malessere è principalmente stanchezza. Nessun tennista può giocare sei tornei ad alto livello di seguito. Non sei un marziano.
E la saggezza del nostro corpo ci ferma, andando in crisi laddove siamo più deboli. Nessun mistero, semplicemente doveva saltare Madrid.
Stesso discorso per Arnaldi: il suo malessere non è un caso.
Se è ancora in giro a fare esami dopo 2 settimane e non già sull’erba la situazione è più preoccupante del previsto
Ma uno sarà libero di scegliersi i medici che preferisce?
E poi, gli rompete sempre i coglioni perché ha la residenza a Montecarlo e poi se viene a spendere i suoi soldi a Milano non vi va bene!
Programmati subito dopo il malore di Parigi immagino, vorranno andare a fondo su cos’è successo
mamma mia quante dietrologie e assurdità che scrivete
@ Silvy__89 (#4635943)
Si fa bene mai io sono curioso di sapere: programmati quando, vorrei sapere la sua cronistoria.
Fa benissimo a fare tutti gli accertamenti possibili
Se devo esprimere un parere personale mi fido molto (ma molto molto) di più del San Raffaele che del J-medical (erede dei fasti del dr. Agricola).
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Credo ci sia qualcosa che non vada….
Fossi in lui mi prenderei qualche mese di riposo assoluto.
Ha spremuto troppo il corpo
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A Montecarlo non c’era un ospedale?