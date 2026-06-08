Sinner al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati

Jannik Sinner è arrivato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici programmati. Il numero 1 del tennis mondiale si è recato presso l’Irccs di via Olgettina per una serie di controlli già previsti.

Secondo quanto si apprende, Sinner dovrebbe lasciare la struttura sanitaria in serata, anche se non è escluso che possa tornare già nella giornata di domani per proseguire gli accertamenti.

Al momento non filtrano ulteriori dettagli sulle ragioni dei controlli, che vengono comunque indicati come programmati. Una precisazione importante, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte del giocatore o del suo staff.

L’attenzione resta naturalmente alta attorno alle condizioni del campione azzurro, reduce da settimane intense e sempre al centro della scena internazionale. Ogni aggiornamento sulle sue condizioni fisiche sarà seguito con grande interesse, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti del calendario.

Gli accertamenti al San Raffaele arrivano dopo il problema accusato da Sinner durante il Roland Garros, quando il numero 1 del mondo era stato costretto ad arrendersi al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo al termine di una partita che sembrava ormai sotto controllo.

L’azzurro era infatti avanti due set a zero e 5-1 nel terzo parziale, prima di subire un improvviso e netto calo fisico che ne ha condizionato il rendimento fino alla sconfitta. Un episodio che aveva sorpreso tutti, anche per il modo in cui Sinner aveva perso progressivamente lucidità, intensità e capacità di spinta.

Dopo il match, il campione altoatesino aveva spiegato di aver avvertito una forte mancanza di energie, senza però attribuire tutto esclusivamente al caldo. “Il problema ero solo io”, aveva detto, lasciando intendere la necessità di capire meglio le cause di quel crollo improvviso.

Proprio per questo, i controlli programmati a Milano assumono un rilievo particolare. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali problemi specifici, ma lo staff di Sinner vuole evidentemente avere un quadro completo delle sue condizioni prima di impostare i prossimi impegni della stagione.

La priorità resta una sola: capire l’origine del calo accusato a Parigi e arrivare ai prossimi appuntamenti nelle migliori condizioni possibili.





Francesco Paolo Villarico