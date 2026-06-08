Bellucci parte forte sull’erba: battuto Davidovich Fokina all’esordio a Stoccarda

La stagione sull’erba di Mattia Bellucci inizia nel migliore dei modi. L’azzurro ha superato all’esordio nell’ATP 250 di Stoccarda lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 7 del torneo, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2 6-7(5) 6-1.

Una vittoria importante per Bellucci, arrivata su una superficie che può esaltare il suo tennis mancino, fatto di variazioni, anticipo e capacità di togliere ritmo all’avversario. L’italiano ha iniziato il match con grande decisione, prendendo il comando già nel primo set e mettendo subito pressione allo spagnolo nei turni di risposta.

Nel parziale d’apertura Bellucci ha trovato rapidamente il primo allungo, salendo sul 4-1 e poi gestendo il vantaggio con autorità fino al 6-2. Un primo set quasi perfetto, nel quale l’azzurro ha mostrato subito grande adattamento all’erba e una notevole capacità di comandare gli scambi.

La partita si è complicata nel secondo set, quando Davidovich Fokina è riuscito a rimanere più vicino nel punteggio e ad alzare il livello nei momenti importanti. Lo spagnolo ha trovato il break sul 4-3, andando a servire per il set sul 5-3, ma Bellucci ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita.

L’azzurro ha reagito immediatamente, recuperando il break e riportandosi in scia. Dopo il 5-5, il set si è deciso al tie-break, dove Davidovich Fokina è riuscito a spuntarla per 7 punti a 5, trascinando così l’incontro al terzo parziale.

La delusione per il secondo set perso non ha però scalfito Bellucci. Anzi, nel momento più delicato della partita l’italiano ha prodotto la reazione migliore. Nel terzo set ha piazzato subito l’allungo, strappando il servizio a Davidovich Fokina e volando rapidamente sul 5-0.

Lo spagnolo è riuscito soltanto a evitare il bagel, ma Bellucci non ha tremato al momento di chiudere. Nell’ultimo game l’azzurro ha dovuto fronteggiare anche due palle break, cancellate con personalità prima di completare il successo con il definitivo 6-1.

Il 6-1 del terzo set racconta bene la qualità della reazione dell’italiano dopo la delusione del tie-break. Bellucci ha saputo resettare la partita, tornare aggressivo e dominare il parziale decisivo, confermando di poter essere competitivo anche su un terreno rapido e particolare come l’erba.

Con questa vittoria Bellucci conquista l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Yannick Hanfmann e Aleksandar Kovacevic.

Per l’Italia arriva dunque subito un segnale incoraggiante all’inizio della breve ma intensa parentesi sull’erba. Bellucci riparte da Stoccarda con una vittoria di prestigio e con la possibilità di dare ulteriore continuità al suo percorso in un torneo che può offrirgli fiducia e punti preziosi.

ATP Stuttgart Alejandro Davidovich Fokina [7] Alejandro Davidovich Fokina [7] 2 7 1 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 6 6 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 1-5 → 1-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-4 → 0-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-2 → 0-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 6-5 → 6-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 1-1 → 2-1 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Bellucci 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace df 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi