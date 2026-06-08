Bellucci parte forte sull’erba: battuto Davidovich Fokina all’esordio a Stoccarda
La stagione sull’erba di Mattia Bellucci inizia nel migliore dei modi. L’azzurro ha superato all’esordio nell’ATP 250 di Stoccarda lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 7 del torneo, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2 6-7(5) 6-1.
Una vittoria importante per Bellucci, arrivata su una superficie che può esaltare il suo tennis mancino, fatto di variazioni, anticipo e capacità di togliere ritmo all’avversario. L’italiano ha iniziato il match con grande decisione, prendendo il comando già nel primo set e mettendo subito pressione allo spagnolo nei turni di risposta.
Nel parziale d’apertura Bellucci ha trovato rapidamente il primo allungo, salendo sul 4-1 e poi gestendo il vantaggio con autorità fino al 6-2. Un primo set quasi perfetto, nel quale l’azzurro ha mostrato subito grande adattamento all’erba e una notevole capacità di comandare gli scambi.
La partita si è complicata nel secondo set, quando Davidovich Fokina è riuscito a rimanere più vicino nel punteggio e ad alzare il livello nei momenti importanti. Lo spagnolo ha trovato il break sul 4-3, andando a servire per il set sul 5-3, ma Bellucci ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita.
L’azzurro ha reagito immediatamente, recuperando il break e riportandosi in scia. Dopo il 5-5, il set si è deciso al tie-break, dove Davidovich Fokina è riuscito a spuntarla per 7 punti a 5, trascinando così l’incontro al terzo parziale.
La delusione per il secondo set perso non ha però scalfito Bellucci. Anzi, nel momento più delicato della partita l’italiano ha prodotto la reazione migliore. Nel terzo set ha piazzato subito l’allungo, strappando il servizio a Davidovich Fokina e volando rapidamente sul 5-0.
Lo spagnolo è riuscito soltanto a evitare il bagel, ma Bellucci non ha tremato al momento di chiudere. Nell’ultimo game l’azzurro ha dovuto fronteggiare anche due palle break, cancellate con personalità prima di completare il successo con il definitivo 6-1.
Il 6-1 del terzo set racconta bene la qualità della reazione dell’italiano dopo la delusione del tie-break. Bellucci ha saputo resettare la partita, tornare aggressivo e dominare il parziale decisivo, confermando di poter essere competitivo anche su un terreno rapido e particolare come l’erba.
Con questa vittoria Bellucci conquista l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Yannick Hanfmann e Aleksandar Kovacevic.
Per l’Italia arriva dunque subito un segnale incoraggiante all’inizio della breve ma intensa parentesi sull’erba. Bellucci riparte da Stoccarda con una vittoria di prestigio e con la possibilità di dare ulteriore continuità al suo percorso in un torneo che può offrirgli fiducia e punti preziosi.
Marco Rossi
TAG: ATP 250 Stoccarda, ATP 250 Stoccarda 2026, Mattia Bellucci
diciamo che ri-parte, la settimana scorsa aveva perso a Birmingham, no?
Forza pirata, archiviato un debutto horror settimana scorsa, sull’erba può dare fastidio a tanti
Un caffè costa 1,5€ (sono 45€ al mese). Una pizza in coppia siamo sulla stessa cifra.
Per un appassionato, spendere la stessa cifra (Sky + Discovery) ogni mese per vedere quasi tutti gli incontri maschili, femminili, singolari, doppi e misti (oltre a F1, MotoGP, Giro, Tour, Biathlon, Sci, Basket, …) mi sembra quasi un regalo.
O forse le passioni, quelle vere, … non tirano più.
Bella questa!
Bel colpo di mattia
Volesse il cielo (o, come si dice a Napoli: fuss’ ‘a Maronn’!), che Lei con la Sua indole giullaresca nel canzonare un Italiano per la seconda volta portasse buono!
Non è che per caso Lei nella vita vera si chiama Rigoletto e sta dalle parti di Mantova?
Eppa !!! Grande Olonese !
Lettera aperta a Flavio Cobolli.
Caro amatissimo Flavio, le tue prestazioni al Roland Garros in queste settimane hanno illuminato il nostro cuore, colmandolo dell’assenza di Sinner e del tuo prediletto amico Musetti.
Io sapevo che avresti disputato un grande torneo, la tua arena gladiatoria sono i tornei del grande Slam, lo predicevo già dagli US Open 2024, e non mi ha sorpreso nemmeno il tuo quarto di Finale a Wimbledon 2025, né la top 10 meritatamente raggiunta.
Ora il prossimo passo sarà la vittoria in uno Slam, io penso più agli US Open che a Wimbledon, Matteo Arnaldi permettendo, che per me in quella occasione sarà il favorito numero uno.
Unica cosa di cui devi stare attento, è la crescita imperiosa che avrà Bellucci nei prossimi mesi, spero che non vi incontriate lungo il cammino, almeno non prima delle semifinali di Wimbledon.
Un grande in bocca al lupo per tutto ciò che verrà e… DAJE sempre.
Il tuo supporter numero uno,
Groucho (non Marx)
Quindi ci garantisci? 🙂 … Però eri con degli inglesi abituati in macchina a muovere la leva del cambio con la sinistra 😀
Come indicato oggi su un’altra discussione, e come previsto già tempo fa: dopo Cobolli sarà Bellucci il prossimo crack del tennis italiano.
Bella notizia dopo la pessima precedente prestazione.
Sui mancini ed i campi in erba vi racconto un episodio.
Ero a Stresa a festeggiare il mio compleanno 30 anni fa , mi sembra ieri, all’hotel Des Iles Borromees.Dalla terrazza mi aveva colpito il campo in erba dell’hotel davanti al lago ed ho invidiato il quartetto che giocava un doppio di buon livello. Fatta amicizia sono entrato nel giro di questo simpatico gruppo inglese per la disperazione di mia moglie . Beh in quei tre giorni abbiamo fatto partite di doppio e in singolo a rotazione e devo dire che le mie prestazioni sull’erba da mancino sono state superiori alla mia media soprattutto il servizio da sinistra ad uscire. Poi le altre poche volte che ho avuto il piacere di giocare sull’erba stesso risultato. Io ho goduto. Figuriamoci Bellucci.
Bella notizia, ma non è la “partenza forte” su erba: la partenza, debole, c’era già stata la settimana scorsa.
Stasera chiederò asilo al mio amico abbonato alla TV-quasi-monopolista, sperando che i cervelloni che ne dirigono la proposta editoriale abbiano il buon senso di mettere a disposizione in differita almeno gli incontri che riguardano Italiani.
Forza Olonese!