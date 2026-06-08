Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Alexander Zverev si avvicina a Carlos Alcaraz
08/06/2026 09:38 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (08-06-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13500
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
9960
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
7305
Punti
21
Tornei
4
Best: 4
▲
2
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4440
Punti
24
Tornei
5
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3920
Punti
23
Tornei
6
Best: 6
▲
1
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3905
Punti
23
Tornei
7
Best: 1
▼
-3
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
3760
Punti
16
Tornei
8
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3760
Punti
24
Tornei
9
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3720
Punti
23
Tornei
10
Best: 10
▲
4
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3540
Punti
27
Tornei
11
Best: 10
▼
-1
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2930
Punti
25
Tornei
12
Best: 12
--
0
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2575
Punti
21
Tornei
13
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2460
Punti
23
Tornei
14
Best: 9
▲
2
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2425
Punti
22
Tornei
15
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2320
Punti
24
Tornei
16
Best: 5
▼
-5
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2315
Punti
23
Tornei
17
Best: 12
▲
10
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2300
Punti
21
Tornei
18
Best: 16
▼
-1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2300
Punti
32
Tornei
19
Best: 18
▼
-1
Learner Tien
USA, 02-12-2005
2270
Punti
23
Tornei
20
Best: 16
▼
-1
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
2145
Punti
22
Tornei
21
Best: 14
▼
-1
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1940
Punti
17
Tornei
22
Best: 14
▲
1
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
1860
Punti
23
Tornei
23
Best: 23
▲
6
Rafael Jodar
ESP, 0
1849
Punti
24
Tornei
24
Best: 24
▲
1
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1776
Punti
28
Tornei
25
Best: 24
▲
5
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1735
Punti
20
Tornei
26
Best: 11
▼
-4
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1705
Punti
21
Tornei
27
Best: 18
▼
-1
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
1660
Punti
24
Tornei
28
Best: 8
▼
-7
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1645
Punti
22
Tornei
29
Best: 8
▼
-5
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1595
Punti
26
Tornei
30
Best: 25
▼
-2
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1510
Punti
30
Tornei
31
Best: 31
▲
5
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1428
Punti
30
Tornei
32
Best: 29
▲
3
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1385
Punti
26
Tornei
33
Best: 18
▼
-1
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1370
Punti
26
Tornei
34
Best: 29
▲
70
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1336
Punti
21
Tornei
35
Best: 31
▼
-4
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
1316
Punti
24
Tornei
36
Best: 30
▼
-2
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1283
Punti
28
Tornei
37
Best: 36
--
0
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
1280
Punti
26
Tornei
38
Best: 30
▲
4
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1205
Punti
27
Tornei
39
Best: 29
▼
-1
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
1165
Punti
30
Tornei
40
Best: 38
--
0
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1150
Punti
28
Tornei
41
Best: 21
▼
-8
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1150
Punti
28
Tornei
42
Best: 10
▼
-3
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1130
Punti
23
Tornei
43
Best: 22
--
0
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1120
Punti
22
Tornei
44
Best: 33
▼
-3
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1105
Punti
24
Tornei
45
Best: 45
▲
11
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
1055
Punti
28
Tornei
46
Best: 43
▼
-1
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1031
Punti
30
Tornei
47
Best: 3
▼
-1
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
994
Punti
21
Tornei
48
Best: 6
▲
57
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
985
Punti
23
Tornei
49
Best: 42
▼
-1
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
980
Punti
30
Tornei
50
Best: 30
▲
1
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
970
Punti
29
Tornei
51
Best: 51
▲
11
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
966
Punti
24
Tornei
52
Best: 52
▲
8
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
961
Punti
29
Tornei
53
Best: 41
▼
-1
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
948
Punti
27
Tornei
54
Best: 33
▼
-5
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
935
Punti
27
Tornei
55
Best: 22
--
0
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
935
Punti
26
Tornei
56
Best: 18
▲
8
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
935
Punti
30
Tornei
57
Best: 43
▲
2
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
930
Punti
30
Tornei
58
Best: 58
▲
11
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
919
Punti
28
Tornei
59
Best: 45
▼
-6
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
906
Punti
24
Tornei
60
Best: 23
▼
-13
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
900
Punti
24
Tornei
61
Best: 36
▼
-7
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
895
Punti
24
Tornei
62
Best: 62
▲
23
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
875
Punti
17
Tornei
63
Best: 56
▲
5
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
875
Punti
29
Tornei
64
Best: 4
▼
-20
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
860
Punti
15
Tornei
65
Best: 55
▲
1
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
856
Punti
30
Tornei
66
Best: 35
▲
4
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
855
Punti
26
Tornei
67
Best: 48
▼
-17
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
854
Punti
27
Tornei
68
Best: 56
▼
-10
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
844
Punti
19
Tornei
69
Best: 54
▼
-2
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
837
Punti
31
Tornei
70
Best: 70
▲
2
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
835
Punti
16
Tornei
71
Best: 71
▲
18
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
835
Punti
21
Tornei
72
Best: 70
▼
-1
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
828
Punti
28
Tornei
73
Best: 41
▼
-10
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
825
Punti
24
Tornei
74
Best: 54
--
0
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
823
Punti
33
Tornei
75
Best: 49
▼
-10
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
819
Punti
19
Tornei
76
Best: 53
▲
2
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
782
Punti
24
Tornei
77
Best: 21
▲
3
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
779
Punti
26
Tornei
78
Best: 63
▼
-5
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
777
Punti
28
Tornei
79
Best: 79
▲
3
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
762
Punti
28
Tornei
80
Best: 76
▲
1
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
758
Punti
24
Tornei
81
Best: 58
▼
-4
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
757
Punti
23
Tornei
82
Best: 82
▲
4
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
756
Punti
31
Tornei
83
Best: 71
▲
23
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
746
Punti
23
Tornei
84
Best: 3
▼
-5
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
740
Punti
23
Tornei
85
Best: 44
▼
-28
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
740
Punti
32
Tornei
86
Best: 17
▼
-10
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
718
Punti
22
Tornei
87
Best: 74
▲
7
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
707
Punti
31
Tornei
88
Best: 43
▼
-4
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
705
Punti
28
Tornei
89
Best: 54
▲
13
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
688
Punti
28
Tornei
90
Best: 19
▼
-29
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
680
Punti
27
Tornei
91
Best: 74
▲
6
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
679
Punti
30
Tornei
92
Best: 46
▼
-2
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
678
Punti
30
Tornei
93
Best: 29
▼
-10
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
670
Punti
29
Tornei
94
Best: 94
▲
21
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
668
Punti
28
Tornei
95
Best: 67
▼
-4
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
662
Punti
20
Tornei
96
Best: 6
▲
3
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
640
Punti
22
Tornei
97
Best: 45
▼
-9
Aleksandr Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
633
Punti
26
Tornei
98
Best: 63
▲
2
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
633
Punti
24
Tornei
99
Best: 42
▼
-4
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
629
Punti
22
Tornei
100
Best: 78
▼
-4
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
626
Punti
28
Tornei
101
Best: 88
▼
-9
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
626
Punti
17
Tornei
102
Best: 38
▲
8
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
626
Punti
20
Tornei
103
Best: 23
▼
-16
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
604
Punti
32
Tornei
104
Best: 103
▼
-1
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
604
Punti
28
Tornei
105
Best: 101
▼
-4
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
600
Punti
28
Tornei
106
Best: 62
▼
-8
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
593
Punti
29
Tornei
107
Best: 86
▲
1
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
585
Punti
23
Tornei
108
Best: 108
▲
1
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
584
Punti
26
Tornei
109
Best: 109
▲
15
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
582
Punti
20
Tornei
110
Best: 3
▲
3
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
563
Punti
24
Tornei
111
Best: 107
▼
-4
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
562
Punti
27
Tornei
112
Best: 4
▼
-37
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
560
Punti
17
Tornei
113
Best: 17
▲
1
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
554
Punti
21
Tornei
114
Best: 112
▲
2
Martin Damm
USA, 30-09-2003
548
Punti
25
Tornei
115
Best: 89
▼
-22
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
548
Punti
23
Tornei
116
Best: 9
▲
1
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
542
Punti
25
Tornei
117
Best: 117
▲
3
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
541
Punti
18
Tornei
118
Best: 16
▼
-7
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
536
Punti
23
Tornei
119
Best: 58
▼
-1
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
533
Punti
27
Tornei
120
Best: 120
▲
2
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
525
Punti
22
Tornei
121
Best: 118
▼
-2
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
525
Punti
29
Tornei
122
Best: 121
▼
-1
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
522
Punti
28
Tornei
123
Best: 95
--
0
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
520
Punti
30
Tornei
124
Best: 37
▼
-12
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
518
Punti
24
Tornei
125
Best: 37
▲
1
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
504
Punti
25
Tornei
126
Best: 108
▲
2
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
496
Punti
26
Tornei
127
Best: 38
--
0
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
494
Punti
28
Tornei
128
Best: 128
▲
23
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
481
Punti
26
Tornei
129
Best: 92
▲
1
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
480
Punti
24
Tornei
130
Best: 101
▲
3
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
474
Punti
27
Tornei
131
Best: 64
▲
35
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
473
Punti
20
Tornei
132
Best: 131
▼
-1
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
468
Punti
30
Tornei
133
Best: 132
▼
-1
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
465
Punti
18
Tornei
134
Best: 60
▲
4
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
464
Punti
30
Tornei
135
Best: 36
▲
6
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
460
Punti
16
Tornei
136
Best: 99
▲
12
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
453
Punti
22
Tornei
137
Best: 135
▼
-2
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
452
Punti
26
Tornei
138
Best: 107
▼
-2
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
450
Punti
30
Tornei
139
Best: 47
▲
1
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
444
Punti
29
Tornei
140
Best: 23
▼
-3
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
444
Punti
26
Tornei
141
Best: 141
▲
13
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
441
Punti
20
Tornei
142
Best: 134
▼
-3
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
426
Punti
29
Tornei
143
Best: 83
▲
2
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
420
Punti
15
Tornei
144
Best: 101
▲
6
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
416
Punti
27
Tornei
145
Best: 49
▼
-20
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
415
Punti
27
Tornei
146
Best: 102
▲
1
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
411
Punti
17
Tornei
147
Best: 145
▼
-1
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
410
Punti
15
Tornei
148
Best: 144
▲
8
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
407
Punti
25
Tornei
149
Best: 149
▲
4
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
405
Punti
26
Tornei
150
Best: 150
▲
9
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
404
Punti
22
Tornei
151
Best: 102
▼
-9
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
400
Punti
22
Tornei
152
Best: 26
▼
-3
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
398
Punti
15
Tornei
153
Best: 87
▲
5
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
396
Punti
26
Tornei
154
Best: 145
▲
3
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
396
Punti
23
Tornei
155
Best: 155
▲
42
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
396
Punti
26
Tornei
156
Best: 77
▼
-1
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
393
Punti
23
Tornei
157
Best: 125
▼
-5
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
393
Punti
20
Tornei
158
Best: 91
▼
-24
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
393
Punti
16
Tornei
159
Best: 67
▲
4
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
378
Punti
18
Tornei
160
Best: 31
▼
-17
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
375
Punti
20
Tornei
161
Best: 161
▲
15
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
375
Punti
28
Tornei
162
Best: 162
--
0
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
375
Punti
36
Tornei
163
Best: 113
▲
1
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
368
Punti
22
Tornei
164
Best: 76
▼
-35
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
359
Punti
17
Tornei
165
Best: 79
▼
-21
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
357
Punti
23
Tornei
166
Best: 118
▼
-5
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
355
Punti
22
Tornei
167
Best: 150
▲
2
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
354
Punti
29
Tornei
168
Best: 157
▲
19
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
351
Punti
24
Tornei
169
Best: 159
▲
26
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
348
Punti
18
Tornei
170
Best: 19
▼
-2
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
345
Punti
18
Tornei
171
Best: 167
▲
4
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
345
Punti
29
Tornei
172
Best: 16
▲
6
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
345
Punti
31
Tornei
173
Best: 142
▼
-13
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
344
Punti
27
Tornei
174
Best: 169
▼
-4
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
343
Punti
28
Tornei
175
Best: 123
▲
14
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
342
Punti
31
Tornei
176
Best: 133
▲
9
Colton Smith
USA, 05-03-2003
341
Punti
23
Tornei
177
Best: 137
▼
-12
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
337
Punti
18
Tornei
178
Best: 72
▲
6
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
337
Punti
13
Tornei
179
Best: 109
▼
-12
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
335
Punti
13
Tornei
180
Best: 180
▲
3
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
335
Punti
34
Tornei
181
Best: 24
▼
-7
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
331
Punti
17
Tornei
182
Best: 182
▲
4
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
330
Punti
19
Tornei
183
Best: 142
▼
-10
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
328
Punti
12
Tornei
184
Best: 105
▲
7
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
328
Punti
26
Tornei
185
Best: 183
▲
53
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
322
Punti
27
Tornei
186
Best: 182
▼
-4
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
318
Punti
28
Tornei
187
Best: 153
▲
6
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
316
Punti
27
Tornei
188
Best: 17
▲
6
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
309
Punti
30
Tornei
189
Best: 96
▼
-9
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
308
Punti
13
Tornei
190
Best: 165
▼
-19
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
308
Punti
25
Tornei
191
Best: 49
▲
12
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
306
Punti
25
Tornei
192
Best: 151
▼
-20
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
304
Punti
18
Tornei
193
Best: 193
▲
3
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
303
Punti
32
Tornei
194
Best: 52
▼
-6
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
302
Punti
11
Tornei
195
Best: 195
▲
21
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
301
Punti
16
Tornei
196
Best: 196
▲
12
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
296
Punti
32
Tornei
197
Best: 167
▼
-7
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
294
Punti
30
Tornei
198
Best: 106
▲
1
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
292
Punti
22
Tornei
199
Best: 199
▲
2
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
290
Punti
27
Tornei
200
Best: 176
▼
-23
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
290
Punti
32
Tornei
201
Best: 123
▼
-9
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
285
Punti
14
Tornei
202
Best: 131
▲
24
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
285
Punti
28
Tornei
203
Best: 125
▼
-3
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
284
Punti
23
Tornei
204
Best: 103
▲
10
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
284
Punti
18
Tornei
205
Best: 187
▼
-7
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
281
Punti
31
Tornei
206
Best: 158
▲
1
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
280
Punti
28
Tornei
207
Best: 184
▲
34
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
277
Punti
23
Tornei
208
Best: 201
▼
-4
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
277
Punti
28
Tornei
209
Best: 93
▲
10
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
274
Punti
28
Tornei
210
Best: 210
▲
2
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
274
Punti
29
Tornei
211
Best: 127
▼
-2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
274
Punti
33
Tornei
212
Best: 97
▼
-6
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
272
Punti
28
Tornei
213
Best: 133
▼
-34
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
270
Punti
27
Tornei
214
Best: 31
▲
10
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
269
Punti
18
Tornei
215
Best: 164
▼
-5
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
266
Punti
22
Tornei
216
Best: 216
▲
102
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
265
Punti
19
Tornei
217
Best: 21
▼
-12
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
265
Punti
9
Tornei
218
Best: 180
▼
-3
Justin Engel
GER, 01-10-2007
264
Punti
30
Tornei
219
Best: 219
▲
10
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
262
Punti
26
Tornei
220
Best: 220
▲
20
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
262
Punti
28
Tornei
221
Best: 197
▲
1
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
261
Punti
26
Tornei
222
Best: 95
▼
-1
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
259
Punti
23
Tornei
223
Best: 196
▼
-21
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
259
Punti
25
Tornei
224
Best: 223
▲
3
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
258
Punti
29
Tornei
225
Best: 27
▼
-12
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
256
Punti
23
Tornei
226
Best: 226
▲
9
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
256
Punti
32
Tornei
227
Best: 225
▼
-2
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
255
Punti
28
Tornei
228
Best: 183
▲
15
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
254
Punti
26
Tornei
229
Best: 219
▼
-1
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
254
Punti
32
Tornei
230
Best: 217
▲
2
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
253
Punti
29
Tornei
231
Best: 231
--
0
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
251
Punti
24
Tornei
232
Best: 126
▼
-12
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
249
Punti
19
Tornei
233
Best: 164
▲
1
James McCabe
AUS, 05-07-2003
248
Punti
28
Tornei
234
Best: 233
▲
2
Max Houkes
NED, 03-07-2000
245
Punti
30
Tornei
235
Best: 168
▲
2
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
245
Punti
36
Tornei
236
Best: 142
▲
6
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
243
Punti
32
Tornei
237
Best: 237
▲
2
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
242
Punti
29
Tornei
238
Best: 238
▲
11
Henri Squire
GER, 27-09-2000
242
Punti
29
Tornei
239
Best: 194
▼
-9
Dan Added
FRA, 13-04-1999
238
Punti
31
Tornei
240
Best: 210
▼
-17
Andy Andrade
ECU, 14-12-1998
237
Punti
27
Tornei
241
Best: 222
▼
-8
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
236
Punti
29
Tornei
242
Best: 7
▲
6
David Goffin
BEL, 07-12-1990
233
Punti
19
Tornei
243
Best: 121
▲
3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
233
Punti
18
Tornei
244
Best: 147
▼
-33
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
232
Punti
16
Tornei
245
Best: 83
▼
-64
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
231
Punti
22
Tornei
246
Best: 108
▲
12
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
224
Punti
28
Tornei
247
Best: 174
▲
4
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
223
Punti
30
Tornei
248
Best: 50
▲
7
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
222
Punti
13
Tornei
249
Best: 249
▲
26
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
221
Punti
29
Tornei
250
Best: 250
▲
69
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
219
Punti
20
Tornei
251
Best: 217
▼
-34
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
219
Punti
25
Tornei
252
Best: 244
▼
-8
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
218
Punti
28
Tornei
253
Best: 147
▼
-6
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
218
Punti
31
Tornei
254
Best: 249
▼
-1
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
217
Punti
31
Tornei
255
Best: 245
▼
-10
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
216
Punti
21
Tornei
256
Best: 248
▼
-6
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
216
Punti
27
Tornei
257
Best: 257
▲
78
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
215
Punti
32
Tornei
258
Best: 256
▼
-2
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
213
Punti
30
Tornei
259
Best: 6
▼
-41
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
210
Punti
16
Tornei
260
Best: 197
▲
5
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
209
Punti
27
Tornei
261
Best: 260
▼
-1
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
209
Punti
29
Tornei
262
Best: 262
▲
25
Diego Dedura
GER, 0
209
Punti
29
Tornei
263
Best: 210
▼
-11
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
206
Punti
36
Tornei
264
Best: 264
▼
-1
Juncheng Shang
CHN, 0
205
Punti
13
Tornei
265
Best: 261
▼
-4
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
204
Punti
19
Tornei
266
Best: 175
▼
-4
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
204
Punti
28
Tornei
267
Best: 191
▲
9
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
202
Punti
20
Tornei
268
Best: 268
▲
28
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
202
Punti
31
Tornei
269
Best: 237
▲
3
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
198
Punti
20
Tornei
270
Best: 196
▼
-13
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
198
Punti
29
Tornei
271
Best: 257
▼
-4
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
198
Punti
32
Tornei
272
Best: 172
▼
-8
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
197
Punti
28
Tornei
273
Best: 267
▼
-4
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
195
Punti
30
Tornei
274
Best: 212
▲
16
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
194
Punti
21
Tornei
275
Best: 275
▲
2
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
193
Punti
26
Tornei
276
Best: 116
▲
7
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
193
Punti
26
Tornei
277
Best: 200
▲
2
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
192
Punti
22
Tornei
278
Best: 233
▲
4
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
192
Punti
23
Tornei
279
Best: 235
▲
1
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
192
Punti
26
Tornei
280
Best: 193
▼
-14
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
192
Punti
29
Tornei
281
Best: 281
▲
34
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
191
Punti
25
Tornei
282
Best: 274
▼
-1
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
191
Punti
30
Tornei
283
Best: 181
▼
-9
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
189
Punti
27
Tornei
284
Best: 284
▲
17
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
188
Punti
26
Tornei
285
Best: 281
--
0
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
188
Punti
28
Tornei
286
Best: 278
--
0
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
188
Punti
40
Tornei
287
Best: 287
▲
79
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
187
Punti
19
Tornei
288
Best: 138
▼
-15
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
187
Punti
22
Tornei
289
Best: 177
--
0
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
187
Punti
26
Tornei
290
Best: 282
▼
-2
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
186
Punti
22
Tornei
291
Best: 291
▲
79
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
186
Punti
23
Tornei
292
Best: 147
▼
-21
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
185
Punti
16
Tornei
293
Best: 58
▲
35
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
183
Punti
18
Tornei
294
Best: 294
▲
58
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
183
Punti
30
Tornei
295
Best: 290
▼
-2
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
181
Punti
26
Tornei
296
Best: 241
▲
3
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
181
Punti
27
Tornei
297
Best: 290
▼
-3
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
181
Punti
28
Tornei
298
Best: 289
--
0
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
180
Punti
19
Tornei
299
Best: 118
▼
-2
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
179
Punti
16
Tornei
300
Best: 171
▲
2
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
177
Punti
24
Tornei
301
Best: 214
▼
-33
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
177
Punti
21
Tornei
302
Best: 287
▼
-11
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
177
Punti
25
Tornei
303
Best: 182
▲
1
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
177
Punti
25
Tornei
304
Best: 177
▼
-26
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
177
Punti
26
Tornei
305
Best: 168
--
0
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
177
Punti
31
Tornei
306
Best: 260
▼
-36
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
177
Punti
41
Tornei
307
Best: 242
▼
-1
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
176
Punti
23
Tornei
308
Best: 181
▲
3
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
176
Punti
25
Tornei
309
Best: 302
▼
-2
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
176
Punti
32
Tornei
310
Best: 308
▼
-2
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
175
Punti
24
Tornei
311
Best: 263
▲
19
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
174
Punti
27
Tornei
312
Best: 271
▲
5
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
173
Punti
26
Tornei
313
Best: 305
▲
10
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
172
Punti
24
Tornei
314
Best: 286
▼
-4
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
172
Punti
27
Tornei
315
Best: 250
▼
-31
Andres Martin
USA, 07-07-2001
172
Punti
28
Tornei
316
Best: 240
▼
-16
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
171
Punti
25
Tornei
317
Best: 306
▼
-1
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
171
Punti
25
Tornei
318
Best: 318
▲
60
Thomas Faurel
FRA, 0
169
Punti
30
Tornei
319
Best: 256
▼
-27
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
169
Punti
19
Tornei
320
Best: 161
▼
-11
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
168
Punti
21
Tornei
321
Best: 312
▼
-7
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
168
Punti
27
Tornei
322
Best: 78
▼
-10
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
164
Punti
22
Tornei
323
Best: 258
▼
-3
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
163
Punti
20
Tornei
324
Best: 324
▲
19
Braden Shick
USA, 24-10-2003
163
Punti
23
Tornei
325
Best: 180
▼
-12
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
163
Punti
23
Tornei
326
Best: 311
▼
-4
Max Basing
GBR, 02-10-2002
162
Punti
20
Tornei
327
Best: 318
▲
50
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
162
Punti
23
Tornei
328
Best: 278
▼
-3
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
162
Punti
29
Tornei
329
Best: 329
▲
17
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
160
Punti
23
Tornei
330
Best: 212
▼
-6
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
159
Punti
31
Tornei
331
Best: 235
▼
-36
Marko Topo
GER, 13-09-2003
158
Punti
19
Tornei
332
Best: 332
▲
53
Max Schoenhaus
GER, 0
158
Punti
21
Tornei
333
Best: 321
▼
-12
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
157
Punti
26
Tornei
334
Best: 299
▼
-2
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
155
Punti
28
Tornei
335
Best: 267
▼
-9
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
153
Punti
29
Tornei
336
Best: 315
--
0
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
152
Punti
14
Tornei
337
Best: 257
▲
8
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
152
Punti
22
Tornei
338
Best: 208
▼
-35
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
152
Punti
23
Tornei
339
Best: 158
▼
-2
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
152
Punti
25
Tornei
340
Best: 340
▲
125
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
151
Punti
14
Tornei
341
Best: 322
▼
-14
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
151
Punti
33
Tornei
342
Best: 324
▼
-2
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
12
Tornei
343
Best: 343
▲
13
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
150
Punti
29
Tornei
344
Best: 202
▼
-13
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
149
Punti
16
Tornei
345
Best: 254
▼
-6
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
149
Punti
22
Tornei
346
Best: 346
▲
16
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
149
Punti
28
Tornei
347
Best: 105
▼
-88
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
148
Punti
20
Tornei
348
Best: 159
▼
-14
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
147
Punti
23
Tornei
349
Best: 142
--
0
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
147
Punti
29
Tornei
350
Best: 276
▼
-17
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
145
Punti
18
Tornei
351
Best: 348
▼
-3
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
145
Punti
31
Tornei
352
Best: 181
▲
11
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
144
Punti
22
Tornei
353
Best: 353
▲
6
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
143
Punti
26
Tornei
354
Best: 342
▼
-12
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
142
Punti
23
Tornei
355
Best: 355
▲
13
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
142
Punti
26
Tornei
356
Best: 347
▲
4
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
142
Punti
29
Tornei
357
Best: 158
▼
-19
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
142
Punti
31
Tornei
358
Best: 358
▲
3
Ognjen Milic
SRB, 0
140
Punti
21
Tornei
359
Best: 116
▼
-12
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
140
Punti
24
Tornei
360
Best: 287
▲
41
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
139
Punti
30
Tornei
361
Best: 78
▼
-3
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
138
Punti
28
Tornei
362
Best: 123
▲
3
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
137
Punti
18
Tornei
363
Best: 363
▲
60
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
137
Punti
24
Tornei
364
Best: 229
▲
9
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
136
Punti
29
Tornei
365
Best: 80
▲
6
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
135
Punti
21
Tornei
366
Best: 252
▲
6
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
135
Punti
21
Tornei
367
Best: 160
▼
-17
Li Tu
AUS, 27-05-1996
134
Punti
17
Tornei
368
Best: 248
▼
-13
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
134
Punti
28
Tornei
369
Best: 279
▲
6
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
134
Punti
33
Tornei
370
Best: 289
▲
17
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
133
Punti
18
Tornei
371
Best: 364
▼
-7
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
133
Punti
27
Tornei
372
Best: 176
▼
-5
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
131
Punti
23
Tornei
373
Best: 373
▲
21
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
130
Punti
25
Tornei
374
Best: 346
▲
6
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
130
Punti
31
Tornei
375
Best: 344
▲
1
Florian Broska
GER, 01-01-1998
129
Punti
21
Tornei
376
Best: 376
▲
6
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
129
Punti
24
Tornei
377
Best: 249
▲
23
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
129
Punti
30
Tornei
378
Best: 299
▲
93
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
128
Punti
30
Tornei
379
Best: 170
▼
-25
James Trotter
JPN, 01-01-1900
127
Punti
18
Tornei
380
Best: 302
▼
-51
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
127
Punti
26
Tornei
381
Best: 243
▼
-7
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
127
Punti
26
Tornei
382
Best: 382
▲
8
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
127
Punti
28
Tornei
383
Best: 185
▲
8
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
127
Punti
33
Tornei
384
Best: 261
▼
-27
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
126
Punti
23
Tornei
385
Best: 385
▲
1
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
126
Punti
24
Tornei
386
Best: 354
▲
2
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
125
Punti
20
Tornei
387
Best: 307
▲
12
Oleg Prihodko
MKD, 03-10-1997
125
Punti
24
Tornei
388
Best: 341
▼
-5
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
125
Punti
25
Tornei
389
Best: 260
▲
7
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
124
Punti
30
Tornei
390
Best: 390
▲
8
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
123
Punti
17
Tornei
391
Best: 298
▼
-47
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
123
Punti
20
Tornei
392
Best: 244
▼
-8
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
123
Punti
27
Tornei
393
Best: 393
▲
11
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
122
Punti
20
Tornei
394
Best: 240
▲
1
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
122
Punti
30
Tornei
395
Best: 314
▲
2
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
122
Punti
31
Tornei
396
Best: 396
▲
17
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
121
Punti
22
Tornei
397
Best: 384
▲
8
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
121
Punti
25
Tornei
398
Best: 398
▲
74
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
121
Punti
31
Tornei
399
Best: 399
▲
35
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
121
Punti
31
Tornei
400
Best: 268
▼
-31
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
121
Punti
32
Tornei
401
Best: 401
▲
35
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
120
Punti
13
Tornei
402
Best: 392
▲
4
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
120
Punti
18
Tornei
403
Best: 211
▲
4
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
120
Punti
20
Tornei
404
Best: 284
▼
-53
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
120
Punti
23
Tornei
405
Best: 402
▲
30
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
120
Punti
38
Tornei
406
Best: 221
▲
2
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
119
Punti
18
Tornei
407
Best: 347
▲
22
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
119
Punti
28
Tornei
408
Best: 342
▼
-29
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
119
Punti
29
Tornei
409
Best: 365
▲
29
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
118
Punti
25
Tornei
410
Best: 395
--
0
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
118
Punti
25
Tornei
411
Best: 411
▲
15
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
117
Punti
15
Tornei
412
Best: 412
▲
71
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
117
Punti
24
Tornei
413
Best: 413
▲
2
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
117
Punti
24
Tornei
414
Best: 414
▲
32
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
117
Punti
26
Tornei
415
Best: 319
▲
1
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
117
Punti
33
Tornei
416
Best: 339
▲
3
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
117
Punti
37
Tornei
417
Best: 347
▼
-5
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
418
Best: 39
▲
61
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
116
Punti
20
Tornei
419
Best: 275
▼
-5
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
116
Punti
23
Tornei
420
Best: 364
▼
-3
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
116
Punti
24
Tornei
421
Best: 301
▼
-10
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
116
Punti
27
Tornei
422
Best: 333
▼
-41
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
114
Punti
20
Tornei
423
Best: 295
▲
38
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
114
Punti
24
Tornei
424
Best: 424
▲
15
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
114
Punti
27
Tornei
425
Best: 93
▲
19
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
113
Punti
18
Tornei
426
Best: 403
▼
-4
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
113
Punti
30
Tornei
427
Best: 55
▼
-7
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
112
Punti
9
Tornei
428
Best: 358
▼
-36
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
112
Punti
12
Tornei
429
Best: 373
▲
16
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
112
Punti
19
Tornei
430
Best: 288
▼
-37
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
112
Punti
20
Tornei
431
Best: 256
▲
6
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
112
Punti
20
Tornei
432
Best: 404
▼
-11
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
112
Punti
22
Tornei
433
Best: 384
▼
-8
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
112
Punti
25
Tornei
434
Best: 281
▼
-45
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
112
Punti
26
Tornei
435
Best: 387
▲
33
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
111
Punti
23
Tornei
436
Best: 340
▲
6
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
111
Punti
26
Tornei
437
Best: 437
▲
29
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
110
Punti
19
Tornei
438
Best: 438
▼
-10
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
110
Punti
23
Tornei
439
Best: 99
▼
-86
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
109
Punti
16
Tornei
440
Best: 289
▼
-37
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
109
Punti
15
Tornei
441
Best: 315
▲
15
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
109
Punti
22
Tornei
442
Best: 187
▼
-101
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
109
Punti
25
Tornei
443
Best: 356
▼
-10
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
108
Punti
19
Tornei
444
Best: 395
▼
-12
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
108
Punti
20
Tornei
445
Best: 432
▲
6
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
108
Punti
23
Tornei
446
Best: 390
▼
-19
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
107
Punti
17
Tornei
447
Best: 427
▼
-17
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
107
Punti
24
Tornei
448
Best: 448
▲
26
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
107
Punti
28
Tornei
449
Best: 449
▲
10
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
107
Punti
30
Tornei
450
Best: 361
▼
-32
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
106
Punti
18
Tornei
451
Best: 222
▲
6
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
105
Punti
23
Tornei
452
Best: 438
▼
-11
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
105
Punti
25
Tornei
453
Best: 357
▼
-10
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
104
Punti
12
Tornei
454
Best: 219
▲
21
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
104
Punti
18
Tornei
455
Best: 455
▲
36
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
104
Punti
21
Tornei
456
Best: 424
▼
-32
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
104
Punti
23
Tornei
457
Best: 409
▼
-9
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
103
Punti
25
Tornei
458
Best: 321
▲
18
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
103
Punti
26
Tornei
459
Best: 263
▼
-12
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
103
Punti
26
Tornei
460
Best: 316
▲
37
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
102
Punti
23
Tornei
461
Best: 153
▼
-30
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
102
Punti
26
Tornei
462
Best: 424
▼
-10
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
102
Punti
29
Tornei
463
Best: 383
▼
-10
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
101
Punti
16
Tornei
464
Best: 416
▼
-10
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
101
Punti
19
Tornei
465
Best: 357
▼
-7
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
101
Punti
26
Tornei
466
Best: 456
▼
-6
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
100
Punti
19
Tornei
467
Best: 467
▼
-3
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
100
Punti
27
Tornei
468
Best: 449
▼
-6
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
100
Punti
27
Tornei
469
Best: 318
▲
4
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
99
Punti
20
Tornei
470
Best: 428
▼
-3
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
99
Punti
21
Tornei
471
Best: 421
▼
-1
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
99
Punti
28
Tornei
472
Best: 167
▼
-70
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
98
Punti
16
Tornei
473
Best: 449
▲
7
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
98
Punti
26
Tornei
474
Best: 458
▼
-5
Niels Visker
NED, 05-10-2001
98
Punti
27
Tornei
475
Best: 63
▼
-35
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
97
Punti
10
Tornei
476
Best: 318
▲
2
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
97
Punti
33
Tornei
477
Best: 347
▼
-68
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
95
Punti
22
Tornei
478
Best: 415
▼
-1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
28
Tornei
479
Best: 463
▲
3
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
480
Best: 368
▼
-31
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
481
Best: 449
▲
3
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
93
Punti
26
Tornei
482
Best: 482
▲
4
Daniel Siniakov
CZE, 0
92
Punti
16
Tornei
483
Best: 477
▲
4
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
92
Punti
17
Tornei
484
Best: 474
▲
1
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
92
Punti
26
Tornei
485
Best: 388
▼
-22
Karan Singh
IND, 30-06-2003
92
Punti
28
Tornei
486
Best: 486
▲
113
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
91
Punti
19
Tornei
487
Best: 356
▲
23
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
91
Punti
21
Tornei
488
Best: 453
▲
14
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
91
Punti
25
Tornei
489
Best: 161
▼
-1
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
91
Punti
27
Tornei
490
Best: 455
▼
-35
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
90
Punti
18
Tornei
491
Best: 479
▼
-2
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
90
Punti
20
Tornei
492
Best: 127
▼
-42
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
90
Punti
28
Tornei
493
Best: 378
▼
-3
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
89
Punti
24
Tornei
494
Best: 280
▼
-2
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
89
Punti
25
Tornei
495
Best: 320
▲
8
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
89
Punti
26
Tornei
496
Best: 358
▲
16
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
88
Punti
20
Tornei
497
Best: 340
▼
-4
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
88
Punti
28
Tornei
498
Best: 498
▲
2
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
88
Punti
28
Tornei
499
Best: 270
▼
-4
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
87
Punti
13
Tornei
500
Best: 500
▲
26
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
87
Punti
25
Tornei
501
Best: 501
▲
46
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
87
Punti
28
Tornei
502
Best: 125
▼
-248
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
86
Punti
8
Tornei
503
Best: 433
▼
-7
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
86
Punti
16
Tornei
504
Best: 498
▼
-6
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
86
Punti
24
Tornei
505
Best: 505
▲
106
Karl Poling
USA, 04-08-1999
86
Punti
29
Tornei
506
Best: 501
▼
-5
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
86
Punti
30
Tornei
507
Best: 485
▼
-2
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
85
Punti
24
Tornei
508
Best: 449
▼
-9
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
85
Punti
24
Tornei
509
Best: 506
▼
-3
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
85
Punti
29
Tornei
510
Best: 479
▼
-6
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
84
Punti
22
Tornei
511
Best: 511
▼
-3
Tiago Torres
POR, 0
84
Punti
25
Tornei
512
Best: 512
▲
4
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
84
Punti
27
Tornei
513
Best: 476
▼
-19
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
84
Punti
30
Tornei
514
Best: 467
▼
-1
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
83
Punti
21
Tornei
515
Best: 334
▼
-1
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
83
Punti
24
Tornei
516
Best: 436
▲
6
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
83
Punti
32
Tornei
517
Best: 517
▲
34
Enzo Aguiard
AUS, 0
82
Punti
17
Tornei
518
Best: 518
▲
5
Karim Bennani
MAR, 0
82
Punti
18
Tornei
519
Best: 449
▼
-8
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
82
Punti
18
Tornei
520
Best: 509
▲
14
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
82
Punti
21
Tornei
521
Best: 521
▼
-6
Anton Shepp
NZL, 0
82
Punti
21
Tornei
522
Best: 507
▼
-1
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
82
Punti
27
Tornei
523
Best: 183
▼
-42
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
81
Punti
25
Tornei
524
Best: 520
▼
-4
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
81
Punti
26
Tornei
525
Best: 525
▲
10
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
81
Punti
27
Tornei
526
Best: 230
▲
23
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
80
Punti
11
Tornei
527
Best: 139
▲
328
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
79
Punti
4
Tornei
528
Best: 524
▼
-4
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
79
Punti
20
Tornei
529
Best: 457
▼
-22
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
79
Punti
22
Tornei
530
Best: 527
▼
-3
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
79
Punti
25
Tornei
531
Best: 424
▼
-3
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
79
Punti
27
Tornei
532
Best: 229
▼
-15
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
79
Punti
28
Tornei
533
Best: 519
▼
-4
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
79
Punti
28
Tornei
534
Best: 177
▼
-4
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
79
Punti
29
Tornei
535
Best: 288
▼
-4
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
78
Punti
10
Tornei
536
Best: 517
▼
-4
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
78
Punti
16
Tornei
537
Best: 508
▼
-1
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
78
Punti
23
Tornei
538
Best: 538
▲
149
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
77
Punti
11
Tornei
539
Best: 463
▼
-2
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
12
Tornei
540
Best: 285
▲
41
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
77
Punti
14
Tornei
541
Best: 541
▲
66
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
77
Punti
24
Tornei
542
Best: 458
▼
-4
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
77
Punti
27
Tornei
543
Best: 543
▲
22
Toufik Sahtali
ALG, 0
77
Punti
35
Tornei
544
Best: 74
▼
-5
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
76
Punti
14
Tornei
545
Best: 418
▲
1
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
76
Punti
27
Tornei
546
Best: 462
▼
-4
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
76
Punti
35
Tornei
547
Best: 518
▼
-29
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
75
Punti
11
Tornei
548
Best: 548
▲
156
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
75
Punti
18
Tornei
549
Best: 361
▼
-30
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
75
Punti
20
Tornei
550
Best: 491
▲
3
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
75
Punti
21
Tornei
551
Best: 545
▼
-6
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
74
Punti
24
Tornei
552
Best: 417
▲
2
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
74
Punti
26
Tornei
553
Best: 544
▼
-9
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
74
Punti
28
Tornei
554
Best: 455
▼
-21
James Story
GBR, 05-03-2001
73
Punti
16
Tornei
555
Best: 555
▲
3
Alec Deckers
NED, 0
73
Punti
23
Tornei
556
Best: 519
▼
-16
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
73
Punti
26
Tornei
557
Best: 477
▼
-9
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
73
Punti
30
Tornei
558
Best: 410
▲
5
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
73
Punti
33
Tornei
559
Best: 433
▲
19
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
72
Punti
23
Tornei
560
Best: 485
▼
-5
Digvijay Pratap Singh
IND, 02-06-2000
72
Punti
27
Tornei
561
Best: 561
▲
3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
72
Punti
34
Tornei
562
Best: 128
▼
-6
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
563
Best: 563
▲
97
Pierluigi Basile
ITA, 0
71
Punti
15
Tornei
564
Best: 564
▲
73
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
71
Punti
24
Tornei
565
Best: 470
▼
-6
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
71
Punti
30
Tornei
566
Best: 566
▲
38
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
69
Punti
9
Tornei
567
Best: 206
▼
-24
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
69
Punti
10
Tornei
568
Best: 568
▲
76
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
69
Punti
15
Tornei
569
Best: 279
▼
-12
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
69
Punti
16
Tornei
570
Best: 474
▼
-9
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
69
Punti
19
Tornei
571
Best: 542
▼
-21
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
69
Punti
26
Tornei
572
Best: 424
▼
-31
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
69
Punti
30
Tornei
573
Best: 456
▼
-7
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
68
Punti
18
Tornei
574
Best: 384
▼
-5
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
68
Punti
18
Tornei
575
Best: 385
▼
-50
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
68
Punti
20
Tornei
576
Best: 517
▼
-5
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
68
Punti
26
Tornei
577
Best: 575
▲
7
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
68
Punti
27
Tornei
578
Best: 556
▼
-6
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
68
Punti
39
Tornei
579
Best: 491
▼
-6
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
67
Punti
11
Tornei
580
Best: 99
▼
-6
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
9
Tornei
581
Best: 469
▼
-6
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
67
Punti
11
Tornei
582
Best: 416
▼
-6
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
67
Punti
12
Tornei
583
Best: 455
▼
-31
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
67
Punti
16
Tornei
584
Best: 584
▲
43
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
67
Punti
29
Tornei
585
Best: 477
▼
-18
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
66
Punti
20
Tornei
586
Best: 586
▲
52
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
66
Punti
32
Tornei
587
Best: 536
▲
6
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
65
Punti
11
Tornei
588
Best: 191
▼
-8
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
12
Tornei
589
Best: 540
▼
-12
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
65
Punti
16
Tornei
590
Best: 583
▼
-7
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
65
Punti
23
Tornei
591
Best: 569
▼
-5
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
64
Punti
15
Tornei
592
Best: 541
▲
3
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
64
Punti
15
Tornei
593
Best: 484
▼
-4
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
64
Punti
24
Tornei
594
Best: 590
▼
-4
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
64
Punti
26
Tornei
595
Best: 591
▼
-4
Karol Filar
POL, 31-08-1998
64
Punti
28
Tornei
596
Best: 524
▼
-4
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
64
Punti
31
Tornei
597
Best: 383
▲
8
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
63
Punti
15
Tornei
598
Best: 598
▲
66
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
63
Punti
23
Tornei
599
Best: 599
▲
37
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
63
Punti
25
Tornei
600
Best: 162
▼
-40
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
62
Punti
16
Tornei
601
Best: 315
▼
-13
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
62
Punti
16
Tornei
602
Best: 552
▼
-5
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
62
Punti
17
Tornei
603
Best: 438
▼
-21
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
62
Punti
19
Tornei
604
Best: 604
▲
4
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
62
Punti
25
Tornei
605
Best: 540
▼
-3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
62
Punti
29
Tornei
606
Best: 563
▼
-3
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
61
Punti
5
Tornei
607
Best: 607
▲
10
Peter Makk
HUN, 0
61
Punti
21
Tornei
608
Best: 447
▼
-8
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
61
Punti
22
Tornei
609
Best: 609
--
0
Bruno Fernandez
BRA, 0
61
Punti
23
Tornei
610
Best: 515
▼
-9
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
61
Punti
24
Tornei
611
Best: 432
▼
-102
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
60
Punti
10
Tornei
612
Best: 430
▲
11
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
60
Punti
13
Tornei
613
Best: 136
▼
-26
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
60
Punti
14
Tornei
614
Best: 316
▼
-16
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
60
Punti
20
Tornei
615
Best: 615
--
0
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
60
Punti
23
Tornei
616
Best: 431
▲
13
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
60
Punti
32
Tornei
617
Best: 533
▼
-5
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
618
Best: 586
▼
-22
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
59
Punti
14
Tornei
619
Best: 614
▼
-5
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
59
Punti
17
Tornei
620
Best: 620
▲
106
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
59
Punti
25
Tornei
621
Best: 616
▼
-5
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
58
Punti
19
Tornei
622
Best: 296
▼
-52
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
58
Punti
20
Tornei
623
Best: 620
▼
-3
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
58
Punti
27
Tornei
624
Best: 624
▼
-3
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
58
Punti
29
Tornei
625
Best: 625
▲
3
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
58
Punti
30
Tornei
626
Best: 211
▼
-47
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
57
Punti
9
Tornei
627
Best: 470
▼
-14
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
57
Punti
12
Tornei
628
Best: 277
▼
-18
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
57
Punti
12
Tornei
629
Best: 207
▼
-5
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
57
Punti
14
Tornei
630
Best: 227
▲
183
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
57
Punti
14
Tornei
631
Best: 618
▼
-12
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
57
Punti
21
Tornei
632
Best: 496
▲
91
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
57
Punti
22
Tornei
633
Best: 443
▼
-7
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
25
Tornei
634
Best: 632
▲
74
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
57
Punti
28
Tornei
635
Best: 546
▲
24
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
56
Punti
11
Tornei
636
Best: 285
▼
-5
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
56
Punti
13
Tornei
637
Best: 483
▼
-19
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
56
Punti
19
Tornei
638
Best: 479
▲
8
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
56
Punti
19
Tornei
639
Best: 639
▲
2
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
56
Punti
20
Tornei
640
Best: 603
▼
-5
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
56
Punti
22
Tornei
641
Best: 513
▼
-79
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
56
Punti
22
Tornei
642
Best: 642
▲
6
Timofei Derepasko
RUS, 0
56
Punti
24
Tornei
643
Best: 29
▼
-4
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
55
Punti
10
Tornei
644
Best: 622
▼
-22
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
55
Punti
7
Tornei
645
Best: 588
▼
-3
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
55
Punti
21
Tornei
646
Best: 646
▼
-21
Maximo Zeitune
ARG, 0
55
Punti
21
Tornei
647
Best: 647
▲
29
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
55
Punti
22
Tornei
648
Best: 564
▲
7
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
55
Punti
25
Tornei
649
Best: 649
▲
29
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
55
Punti
27
Tornei
650
Best: 237
▲
15
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
55
Punti
28
Tornei
651
Best: 651
▲
205
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
54
Punti
12
Tornei
652
Best: 625
▼
-20
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
54
Punti
17
Tornei
653
Best: 597
▲
16
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
54
Punti
21
Tornei
654
Best: 594
▼
-5
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
54
Punti
26
Tornei
655
Best: 563
▲
108
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
54
Punti
27
Tornei
656
Best: 656
▲
109
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
53
Punti
9
Tornei
657
Best: 208
▲
11
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
53
Punti
9
Tornei
658
Best: 617
▼
-8
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
53
Punti
15
Tornei
659
Best: 659
▼
-8
Ryan Colby
USA, 0
53
Punti
15
Tornei
660
Best: 448
▼
-8
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
53
Punti
15
Tornei
661
Best: 603
▲
18
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
53
Punti
16
Tornei
662
Best: 526
▼
-15
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
53
Punti
20
Tornei
663
Best: 544
▼
-95
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
53
Punti
20
Tornei
664
Best: 595
▼
-10
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
53
Punti
20
Tornei
665
Best: 238
▲
5
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
53
Punti
22
Tornei
666
Best: 502
▼
-10
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
53
Punti
27
Tornei
667
Best: 450
▼
-10
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
53
Punti
37
Tornei
668
Best: 664
▼
-2
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
53
Punti
47
Tornei
669
Best: 584
▼
-11
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
670
Best: 299
▼
-8
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
52
Punti
16
Tornei
671
Best: 653
▼
-18
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
52
Punti
17
Tornei
672
Best: 387
▲
3
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
52
Punti
19
Tornei
673
Best: 673
▲
10
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
52
Punti
21
Tornei
674
Best: 552
▲
17
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
52
Punti
24
Tornei
675
Best: 667
▼
-4
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
52
Punti
24
Tornei
676
Best: 676
▼
-9
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
677
Best: 677
▲
18
Sora Fukuda
JPN, 0
51
Punti
19
Tornei
678
Best: 654
▼
-15
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
51
Punti
22
Tornei
679
Best: 670
▼
-7
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
51
Punti
24
Tornei
680
Best: 680
▼
-6
Gavin Young
USA, 0
50
Punti
14
Tornei
681
Best: 638
▲
7
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
49
Punti
12
Tornei
682
Best: 645
▼
-37
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
49
Punti
15
Tornei
683
Best: 459
▼
-2
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
49
Punti
16
Tornei
684
Best: 465
▲
5
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
49
Punti
17
Tornei
685
Best: 546
▼
-52
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
49
Punti
18
Tornei
686
Best: 624
▼
-4
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
49
Punti
19
Tornei
687
Best: 451
▼
-93
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
48
Punti
10
Tornei
688
Best: 569
▲
29
James Watt
NZL, 09-06-2000
48
Punti
10
Tornei
689
Best: 652
▼
-12
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
48
Punti
21
Tornei
690
Best: 690
--
0
Kasra Rahmani
IRI, 0
48
Punti
21
Tornei
691
Best: 576
▼
-7
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
48
Punti
26
Tornei
692
Best: 685
▼
-7
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
48
Punti
30
Tornei
693
Best: 538
▼
-1
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
47
Punti
9
Tornei
694
Best: 694
▲
24
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
47
Punti
13
Tornei
695
Best: 150
▼
-15
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
47
Punti
14
Tornei
696
Best: 696
▲
137
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
47
Punti
19
Tornei
697
Best: 696
▼
-1
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
47
Punti
21
Tornei
698
Best: 634
▼
-64
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
47
Punti
21
Tornei
699
Best: 656
▼
-1
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
47
Punti
26
Tornei
700
Best: 700
▲
45
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
47
Punti
28
Tornei
701
Best: 687
▲
27
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
47
Punti
35
Tornei
702
Best: 702
▲
582
Noa Vukadin
CRO, 0
46
Punti
6
Tornei
703
Best: 319
▼
-63
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
46
Punti
11
Tornei
704
Best: 704
▲
54
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
46
Punti
15
Tornei
705
Best: 675
▲
15
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
46
Punti
19
Tornei
706
Best: 530
▼
-5
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
46
Punti
24
Tornei
707
Best: 707
▲
8
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
46
Punti
27
Tornei
708
Best: 708
▲
25
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
46
Punti
28
Tornei
709
Best: 476
▼
-7
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
46
Punti
29
Tornei
710
Best: 4
▼
-7
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
45
Punti
10
Tornei
711
Best: 711
--
0
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
712
Best: 429
▼
-18
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
45
Punti
14
Tornei
713
Best: 439
▼
-13
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
45
Punti
17
Tornei
714
Best: 705
▼
-9
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
45
Punti
20
Tornei
715
Best: 697
▼
-18
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
45
Punti
21
Tornei
716
Best: 716
▲
60
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
45
Punti
22
Tornei
717
Best: 717
▲
111
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
45
Punti
25
Tornei
718
Best: 527
▼
-5
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
44
Punti
14
Tornei
719
Best: 170
▼
-58
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
44
Punti
15
Tornei
720
Best: 720
▲
103
Dong Ju Kim
KOR, 0
44
Punti
16
Tornei
721
Best: 721
▲
14
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
44
Punti
17
Tornei
722
Best: 722
▲
7
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
44
Punti
22
Tornei
723
Best: 381
▼
-80
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
43
Punti
9
Tornei
724
Best: 488
▼
-5
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
43
Punti
11
Tornei
725
Best: 402
▼
-4
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
43
Punti
16
Tornei
726
Best: 447
▼
-12
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
43
Punti
19
Tornei
727
Best: 724
▼
-3
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
43
Punti
22
Tornei
728
Best: 716
▲
11
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
43
Punti
22
Tornei
729
Best: 549
▲
106
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
43
Punti
23
Tornei
730
Best: 587
▼
-24
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
43
Punti
23
Tornei
731
Best: 508
▼
-6
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
43
Punti
23
Tornei
732
Best: 712
▼
-16
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
43
Punti
25
Tornei
733
Best: 733
▼
-6
Matteo Covato
ITA, 0
43
Punti
26
Tornei
734
Best: 500
▼
-24
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
42
Punti
6
Tornei
735
Best: 735
▼
-1
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
42
Punti
17
Tornei
736
Best: 578
▲
1
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
42
Punti
18
Tornei
737
Best: 668
▼
-15
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
42
Punti
21
Tornei
738
Best: 704
▼
-8
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
42
Punti
22
Tornei
739
Best: 694
▼
-7
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
42
Punti
26
Tornei
740
Best: 448
▼
-4
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
41
Punti
16
Tornei
741
Best: 620
▲
19
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
41
Punti
21
Tornei
742
Best: 724
▼
-11
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
41
Punti
23
Tornei
743
Best: 627
▼
-2
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
23
Tornei
744
Best: 742
▼
-2
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
41
Punti
23
Tornei
745
Best: 745
▼
-5
Nikolai Barsukov
GER, 0
41
Punti
25
Tornei
746
Best: 741
▼
-2
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
41
Punti
25
Tornei
747
Best: 437
▼
-4
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
41
Punti
26
Tornei
748
Best: 481
▼
-1
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
40
Punti
6
Tornei
749
Best: 606
--
0
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
40
Punti
11
Tornei
750
Best: 750
▲
17
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
40
Punti
12
Tornei
751
Best: 522
▼
-52
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
40
Punti
13
Tornei
752
Best: 752
▲
5
Pavel Lagutin
RUS, 0
40
Punti
16
Tornei
753
Best: 718
▼
-2
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
40
Punti
20
Tornei
754
Best: 700
▲
33
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
40
Punti
22
Tornei
755
Best: 689
▼
-3
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
40
Punti
24
Tornei
756
Best: 339
▼
-3
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
39
Punti
2
Tornei
757
Best: 745
▼
-3
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
39
Punti
7
Tornei
758
Best: 535
▼
-128
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
39
Punti
8
Tornei
759
Best: 278
▼
-4
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
39
Punti
11
Tornei
760
Best: 604
▼
-48
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
39
Punti
11
Tornei
761
Best: 595
▲
10
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
39
Punti
14
Tornei
762
Best: 451
▲
44
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
39
Punti
19
Tornei
763
Best: 362
▼
-56
Tim Handel
GER, 18-10-1996
39
Punti
24
Tornei
764
Best: 761
▼
-3
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
39
Punti
24
Tornei
765
Best: 688
▼
-3
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
39
Punti
26
Tornei
766
Best: 161
▼
-2
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
38
Punti
8
Tornei
767
Best: 520
▼
-1
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
38
Punti
9
Tornei
768
Best: 308
▼
-18
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
38
Punti
11
Tornei
769
Best: 767
▲
1
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
38
Punti
12
Tornei
770
Best: 760
▲
3
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
38
Punti
15
Tornei
771
Best: 599
▲
44
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
38
Punti
20
Tornei
772
Best: 772
▲
74
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
38
Punti
21
Tornei
773
Best: 773
▲
4
Lorenzo Angelini
ITA, 0
38
Punti
24
Tornei
774
Best: 774
▲
14
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
38
Punti
28
Tornei
775
Best: 758
▲
7
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
38
Punti
30
Tornei
776
Best: 284
▲
7
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
37
Punti
9
Tornei
777
Best: 777
▲
7
Michael Antonius
USA, 0
37
Punti
9
Tornei
778
Best: 523
▼
-9
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
37
Punti
10
Tornei
779
Best: 779
▲
6
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
37
Punti
11
Tornei
780
Best: 780
▲
662
Daniel Jade
FRA, 16-03-2009
37
Punti
13
Tornei
781
Best: 614
▼
-9
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
37
Punti
13
Tornei
782
Best: 782
▲
4
Nikita Belozertsev
UZB, 0
37
Punti
13
Tornei
783
Best: 290
▲
38
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
37
Punti
13
Tornei
784
Best: 520
▼
-46
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
37
Punti
16
Tornei
785
Best: 468
▼
-179
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
37
Punti
18
Tornei
786
Best: 385
▼
-27
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
37
Punti
19
Tornei
787
Best: 716
▲
22
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
37
Punti
20
Tornei
788
Best: 756
▼
-13
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
37
Punti
22
Tornei
789
Best: 636
▼
-8
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
37
Punti
27
Tornei
790
Best: 351
▼
-1
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
37
Punti
29
Tornei
791
Best: 791
--
0
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
792
Best: 372
▼
-18
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
36
Punti
14
Tornei
793
Best: 438
▲
12
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
36
Punti
15
Tornei
794
Best: 635
▼
-14
John Sperle
GER, 30-01-2002
36
Punti
24
Tornei
795
Best: 795
▼
-2
Jorge Plans
ESP, 0
36
Punti
27
Tornei
796
Best: 691
▼
-6
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
36
Punti
28
Tornei
797
Best: 653
▼
-3
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
36
Punti
29
Tornei
798
Best: 151
▼
-1
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
35
Punti
3
Tornei
799
Best: 799
▼
-1
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
800
Best: 673
▲
78
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
35
Punti
6
Tornei
801
Best: 801
▼
-1
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
802
Best: 545
▼
-46
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
35
Punti
10
Tornei
803
Best: 80
▼
-2
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
35
Punti
10
Tornei
804
Best: 796
▼
-2
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
35
Punti
14
Tornei
805
Best: 792
▼
-2
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
35
Punti
14
Tornei
806
Best: 463
▲
63
Sander Jong
NED, 18-05-2000
35
Punti
14
Tornei
807
Best: 327
▼
-114
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
35
Punti
14
Tornei
808
Best: 680
▼
-16
Abel Forger
NED, 25-07-2005
35
Punti
15
Tornei
809
Best: 395
▼
-2
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
35
Punti
17
Tornei
810
Best: 799
▼
-2
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
35
Punti
19
Tornei
811
Best: 811
▲
8
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
35
Punti
27
Tornei
812
Best: 812
▼
-13
Hoyoung Roh
KOR, 0
34
Punti
8
Tornei
813
Best: 145
▼
-1
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
34
Punti
10
Tornei
814
Best: 399
--
0
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
34
Punti
11
Tornei
815
Best: 815
▲
25
Grigory Shebekin
RUS, 0
34
Punti
15
Tornei
816
Best: 486
▼
-12
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
34
Punti
15
Tornei
817
Best: 817
▲
10
Marc Majdandzic
GER, 0
34
Punti
22
Tornei
818
Best: 778
▼
-39
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
34
Punti
23
Tornei
819
Best: 638
▼
-9
William Grant
USA, 13-02-2001
34
Punti
25
Tornei
820
Best: 813
▼
-2
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
34
Punti
25
Tornei
821
Best: 821
▼
-25
Finn Murgett
GBR, 0
34
Punti
28
Tornei
822
Best: 659
▼
-11
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
34
Punti
29
Tornei
823
Best: 682
▼
-3
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
824
Best: 553
▼
-2
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
825
Best: 505
▼
-1
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
33
Punti
15
Tornei
826
Best: 826
▲
5
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
33
Punti
15
Tornei
827
Best: 812
▲
16
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
33
Punti
19
Tornei
828
Best: 622
▼
-12
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
33
Punti
19
Tornei
829
Best: 819
▼
-3
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
33
Punti
20
Tornei
830
Best: 439
▲
4
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
33
Punti
22
Tornei
831
Best: 831
▲
5
Daniel Salazar
COL, 0
33
Punti
24
Tornei
832
Best: 763
▲
17
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
33
Punti
26
Tornei
833
Best: 832
▲
6
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
33
Punti
30
Tornei
834
Best: 834
▼
-5
Guto Miguel
BRA, 0
32
Punti
11
Tornei
835
Best: 831
▼
-3
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
32
Punti
17
Tornei
836
Best: 62
▼
-11
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
32
Punti
18
Tornei
837
Best: 400
▲
8
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
32
Punti
21
Tornei
838
Best: 745
▼
-60
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
22
Tornei
839
Best: 395
▲
2
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
31
Punti
18
Tornei
840
Best: 515
▲
2
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
31
Punti
18
Tornei
841
Best: 841
▲
3
Jesse Flores
CRC, 0
31
Punti
20
Tornei
842
Best: 694
▲
5
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
31
Punti
21
Tornei
843
Best: 843
▲
11
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
31
Punti
27
Tornei
844
Best: 12
▲
6
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
30
Punti
5
Tornei
845
Best: 769
▲
6
Miles Jones
USA, 26-12-2000
30
Punti
19
Tornei
846
Best: 655
▼
-9
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
30
Punti
21
Tornei
847
Best: 792
▲
17
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
30
Punti
22
Tornei
848
Best: 716
▲
23
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
30
Punti
24
Tornei
849
Best: 675
▲
4
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
30
Punti
24
Tornei
850
Best: 733
▲
22
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
30
Punti
25
Tornei
851
Best: 851
▲
38
Keaton Hance
USA, 0
29
Punti
11
Tornei
852
Best: 720
▲
5
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
29
Punti
13
Tornei
853
Best: 853
▲
72
Calvin Mueller
GER, 0
29
Punti
14
Tornei
854
Best: 814
▲
4
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
29
Punti
15
Tornei
855
Best: 821
▲
6
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
29
Punti
18
Tornei
856
Best: 810
▲
6
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
29
Punti
20
Tornei
857
Best: 736
▼
-5
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
29
Punti
20
Tornei
858
Best: 688
▲
27
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
29
Punti
26
Tornei
859
Best: 684
▲
6
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
29
Punti
27
Tornei
860
Best: 669
▲
52
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
29
Punti
31
Tornei
861
Best: 107
▼
-152
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
28
Punti
4
Tornei
862
Best: 862
▲
5
Andrew Johnson
USA, 0
28
Punti
8
Tornei
863
Best: 810
▲
5
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
28
Punti
10
Tornei
864
Best: 864
▲
16
Anton Arzhankin
RUS, 0
28
Punti
13
Tornei
865
Best: 601
▼
-6
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
28
Punti
13
Tornei
866
Best: 866
▲
122
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
28
Punti
13
Tornei
867
Best: 867
▲
90
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
28
Punti
17
Tornei
868
Best: 546
▼
-20
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
28
Punti
19
Tornei
869
Best: 709
▼
-6
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
28
Punti
20
Tornei
870
Best: 870
▲
3
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
28
Punti
23
Tornei
871
Best: 666
▲
3
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
28
Punti
25
Tornei
872
Best: 830
▲
3
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
28
Punti
26
Tornei
873
Best: 729
▼
-7
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
28
Punti
26
Tornei
874
Best: 575
▼
-79
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
28
Punti
27
Tornei
875
Best: 875
▲
1
Alaa Trifi
TUN, 0
28
Punti
28
Tornei
876
Best: 872
▲
1
Thomas Fancutt
AUS, 25-02-1995
27
Punti
7
Tornei
877
Best: 838
▲
2
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
878
Best: 878
▲
24
Noah Zamora
USA, 0
27
Punti
12
Tornei
879
Best: 364
▼
-9
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
27
Punti
19
Tornei
880
Best: 880
▲
13
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
27
Punti
23
Tornei
881
Best: 881
▲
3
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
27
Punti
24
Tornei
882
Best: 835
▼
-44
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
27
Punti
24
Tornei
883
Best: 883
--
0
Benjamin Pietri
FRA, 0
27
Punti
25
Tornei
884
Best: 884
▲
2
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
27
Punti
27
Tornei
885
Best: 858
▲
11
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
4
Tornei
886
Best: 886
▲
2
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
7
Tornei
887
Best: 640
▼
-27
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
26
Punti
12
Tornei
888
Best: 673
▲
2
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
26
Punti
13
Tornei
889
Best: 889
▲
2
Salvador Price
COL, 19-02-2005
26
Punti
14
Tornei
890
Best: 878
▼
-9
Tristan Stringer
USA, 18-10-2005
26
Punti
15
Tornei
891
Best: 891
▲
40
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
26
Punti
22
Tornei
892
Best: 850
▲
5
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
893
Best: 638
▲
5
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
894
Best: 50
▲
6
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
25
Punti
7
Tornei
895
Best: 730
▲
390
Timo Legout
FRA, 13-03-2002
25
Punti
7
Tornei
896
Best: 896
▲
27
Theodore Dean
USA, 0
25
Punti
8
Tornei
897
Best: 265
▼
-67
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
25
Punti
14
Tornei
898
Best: 898
▲
325
Markus Molder
EST, 10-05-2005
25
Punti
14
Tornei
899
Best: 899
▲
4
Ronit Karki
USA, 0
25
Punti
14
Tornei
900
Best: 900
▲
54
Herman Hoeyeraal
NOR, 0
25
Punti
15
Tornei
901
Best: 852
▲
3
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
25
Punti
15
Tornei
902
Best: 810
▼
-10
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
25
Punti
16
Tornei
903
Best: 839
▲
27
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
25
Punti
20
Tornei
904
Best: 904
▲
4
Anas Mazdrashki
BUL, 0
25
Punti
20
Tornei
905
Best: 820
▼
-11
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
25
Punti
21
Tornei
906
Best: 905
▲
3
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
25
Punti
22
Tornei
907
Best: 907
▲
3
Lucca Helguera Casado
ESP, 0
25
Punti
24
Tornei
908
Best: 906
▲
11
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
25
Punti
27
Tornei
909
Best: 833
▲
2
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
25
Punti
29
Tornei
910
Best: 794
▼
-15
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
25
Punti
30
Tornei
911
Best: 19
▼
-326
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
24
Punti
4
Tornei
912
Best: 912
▲
55
Spencer Johnson
USA, 0
24
Punti
8
Tornei
913
Best: 913
▲
1
Jamie Mackenzie
GER, 0
24
Punti
10
Tornei
914
Best: 233
▲
1
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
24
Punti
11
Tornei
915
Best: 915
▲
1
Christopher Li
PER, 0
24
Punti
16
Tornei
916
Best: 130
▼
-34
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
24
Punti
18
Tornei
917
Best: 917
▲
1
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
24
Punti
21
Tornei
918
Best: 918
▼
-1
Carles Cordoba
ESP, 0
24
Punti
22
Tornei
919
Best: 917
▲
1
Muhammad Shoaib
PAK, 01-01-1900
23
Punti
3
Tornei
920
Best: 403
▲
1
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
23
Punti
4
Tornei
921
Best: 921
▲
1
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
6
Tornei
922
Best: 181
▼
-236
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
23
Punti
6
Tornei
923
Best: 501
▲
1
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
23
Punti
7
Tornei
924
Best: 438
▲
291
Orel Kimhi
ISR, 19-08-2003
23
Punti
10
Tornei
925
Best: 925
▲
1
Aleksa Ciric
SRB, 0
23
Punti
13
Tornei
926
Best: 774
▲
3
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
23
Punti
15
Tornei
927
Best: 773
▼
-21
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
23
Punti
17
Tornei
928
Best: 928
▼
-21
Tomas Martinez
ARG, 0
23
Punti
19
Tornei
929
Best: 929
▲
14
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 0
23
Punti
21
Tornei
930
Best: 888
▲
5
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
931
Best: 479
▲
35
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
22
Punti
9
Tornei
932
Best: 932
▲
72
Dominik Recek
CZE, 0
22
Punti
11
Tornei
933
Best: 922
▲
4
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
22
Punti
12
Tornei
934
Best: 934
▲
73
Ziga Sesko
SLO, 0
22
Punti
13
Tornei
935
Best: 935
▼
-7
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 0
22
Punti
15
Tornei
936
Best: 417
▲
4
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
22
Punti
15
Tornei
937
Best: 937
▲
4
Tom Zeuch
GER, 0
22
Punti
19
Tornei
938
Best: 536
▲
4
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
20
Tornei
939
Best: 610
▲
6
Dev Javia
IND, 16-03-2002
22
Punti
20
Tornei
940
Best: 922
▲
70
Rares Teodor Pieleanu
ROU, 10-02-2007
22
Punti
20
Tornei
941
Best: 941
▲
3
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
21
Tornei
942
Best: 403
▼
-10
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
22
Punti
21
Tornei
943
Best: 923
▼
-10
Thantub Suksumrarn
THA, 18-05-2001
22
Punti
21
Tornei
944
Best: 944
▲
16
Egor Pleshivtsev
RUS, 0
22
Punti
22
Tornei
945
Best: 906
▲
2
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
22
Punti
24
Tornei
946
Best: 714
▲
15
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
22
Punti
24
Tornei
947
Best: 947
▲
32
Karim Ibrahim
EGY, 07-08-2003
22
Punti
28
Tornei
948
Best: 237
--
0
Nicolas Barrientos
COL, 24-04-1987
21
Punti
3
Tornei
949
Best: 898
--
0
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
950
Best: 950
--
0
Arvid Nordquist
SWE, 01-01-1900
21
Punti
5
Tornei
951
Best: 951
--
0
Luis Felipe Miguel
BRA, 0
21
Punti
6
Tornei
952
Best: 952
--
0
Yannick Theodor Alexandrescou
FRA, 0
21
Punti
10
Tornei
953
Best: 845
▼
-17
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
21
Punti
10
Tornei
954
Best: 411
▼
-1
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
21
Punti
10
Tornei
955
Best: 712
▲
29
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
21
Punti
11
Tornei
956
Best: 929
▲
31
Kacper Szymkowiak
POL, 10-12-2004
21
Punti
12
Tornei
957
Best: 740
▼
-52
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
21
Punti
13
Tornei
958
Best: 784
▼
-3
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
14
Tornei
959
Best: 958
▼
-1
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
21
Punti
18
Tornei
960
Best: 960
▼
-1
Louis Larue
FRA, 0
21
Punti
19
Tornei
961
Best: 826
▼
-27