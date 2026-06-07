Serena Williams torna in campo: doppio al Queen’s con Mboko, ma il singolare resta in sospeso

Serena Williams è pronta a tornare nel circuito professionistico. L’ex numero uno del mondo farà il suo rientro nel tabellone di doppio del WTA Queen’s 2026, storico torneo londinese, al fianco della giovane canadese Victoria Mboko.

Un ritorno che inevitabilmente accende la curiosità degli appassionati, anche se la campionessa statunitense non ha ancora chiarito se questo possa rappresentare il primo passo verso un rientro anche in singolare.

Durante la conferenza stampa di presentazione del torneo, Serena ha infatti lasciato aperta ogni possibilità: “Non posso dire né sì né no. Ho bisogno di allenarmi, ma in questo momento non è la mia priorità”, ha spiegato.

Williams ha poi raccontato cosa le è mancato maggiormente in questi anni lontano dal circuito: “Quello che mi mancava di più era l’atmosfera di un torneo. Ho vissuto tutto questo per tutta la mia vita e, quando smetti, finisci per darlo per scontato”. Una sensazione che oggi la statunitense prova a vivere in maniera diversa, anche con la sua famiglia al seguito.

Il rientro, almeno per ora, non sembra però accompagnato da particolari pressioni competitive. Serena lo ha chiarito con grande serenità: “Non ho bisogno di vincere; ho già vinto più di tante altre persone. Non ho nulla da perdere, è solo un gioco”.

La statunitense ha aggiunto di sentirsi sostenuta da tutti e di voler affrontare questa nuova esperienza con uno spirito leggero: “È il momento perfetto per scendere in campo, divertirci un po’ e vedere cosa succede”.

Il sorteggio non è stato però morbido. Serena Williams e Victoria Mboko affronteranno al primo turno Nicole Melichar-Martínez ed Erin Routliffe, teste di serie numero tre del tabellone. Un impegno subito complicato per la coppia, chiamata a trovare rapidamente ritmo e sensazioni.

Per Serena si tratta di un ritorno di grande impatto mediatico dopo quasi quattro anni di inattività nel circuito. Il Queen’s sarà dunque il primo banco di prova per capire quanto questa parentesi possa restare un’esperienza isolata in doppio oppure trasformarsi in qualcosa di più ambizioso.





Francesco Paolo Villarico