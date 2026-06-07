Roland Garros 2026 - Day 16 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 16. Siniakova e Townsend regine del Roland Garros – battute Danilina/Krunic, dodicesimo Slam in doppio per la ceca

07/06/2026 19:45 672 commenti
I risultati dal Roland Garros - Foto Getty Images
I risultati dal Roland Garros - Foto Getty Images

Katerina Siniakova e Taylor Townsend sono le campionesse del doppio femminile al Roland Garros 2026. La coppia ceco-statunitense ha conquistato il titolo superando in finale Anna Danilina e Aleksandra Krunic con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 32 minuti.

Una vittoria netta, importante e dal doppio valore. Da una parte conferma lo straordinario momento di forma di Siniakova e Townsend, dall’altra permette loro di prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita proprio contro Danilina e Krunic nella finale dell’Australian Open 2026.

A Parigi la storia è stata diversa. Siniakova e Townsend hanno imposto fin dall’inizio ritmo, qualità in risposta e grande presenza nei pressi della rete. Il primo set è stato dominato dalla coppia favorita, capace di prendere subito il controllo degli scambi e di chiudere con un chiaro 6-2.

Più combattuto il secondo parziale, con Danilina e Krunic brave a restare agganciate al punteggio e a provare a riaprire la finale. Nel momento decisivo, però, Siniakova e Townsend hanno confermato maggiore solidità e lucidità, trovando l’allungo giusto per chiudere 7-5 e alzare il trofeo sulla terra battuta parigina.

La loro campagna al Roland Garros è stata quasi perfetta: in tutto il torneo hanno ceduto soltanto un set, dimostrando continuità, intesa e una superiorità evidente nei momenti importanti.

Per la coppia si tratta del primo titolo Slam della stagione, dopo i successi già conquistati nel 2026 a Indian Wells, Miami e Madrid. Un percorso che racconta una coppia ormai stabilmente dominante nel circuito e capace di esprimersi ad altissimo livello su superfici diverse.

Il trionfo ha un significato speciale anche per Katerina Siniakova, che aggiunge un altro capitolo alla sua straordinaria carriera nel doppio. Per la ceca è infatti il dodicesimo titolo del Grande Slam nella specialità, un numero che conferma ulteriormente il suo status di una delle più grandi interpreti del doppio femminile moderno.

Accanto a lei, Taylor Townsend continua a consolidare la propria dimensione ai massimi livelli. La statunitense porta potenza, istinto, copertura della rete e grande personalità, completando alla perfezione la qualità tattica e l’esperienza della compagna.

Il Roland Garros 2026 consegna così il titolo a una coppia che ha saputo trasformare la delusione australiana in nuova energia. Dopo la finale persa a Melbourne, Siniakova e Townsend hanno ritrovato Danilina e Krunic nell’ultimo atto di Parigi e questa volta non hanno lasciato scampo.

Siniakova e Townsend sono campionesse a Parigi: una vittoria che vale un titolo Slam, una rivincita e un’ulteriore conferma della loro forza nel doppio femminile.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  7 Giugno 2026

12°C
Sole e nubi, poi nuvoloso  ·  Picco 23°C
CIELO Parzialmente soleggiato in avvio, poi nuvoloso
PIOGGIA Assente nelle ore principali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Giugno
09:00
14°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
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22°
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18:00
23°
✅  Condizioni favorevoli: nessuna pioggia indicata nelle ore principali
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
RG F
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🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Taylor Townsend USA / Katerina Siniakova CZE vs Aleksandra Krunic SRB / Anna Danilina KAZ

GS Roland Garros
Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1]
6
7
Aleksandra Krunic / Anna Danilina [2]
2
5
Vincitore: Taylor TownsendKaterina Siniakova
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Flavio Cobolli ITA vs Alexander Zverev GER (15:00)

GS Roland Garros
Flavio Cobolli [10]
1
6
4
7
1
Alexander Zverev [2]
6
4
6
6
6
Vincitore: Alexander Zverev
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Roland Garros 2026 - Finale - Chi vincerà

  • Alexander Zverev (3-1) (37%, 189 Votes)
  • Flavio Cobolli (3-2) (26%, 133 Votes)
  • Alexander Zverev (3-0) (16%, 83 Votes)
  • Flavio Cobolli (3-1) (14%, 73 Votes)
  • Flavio Cobolli (3-0) (3%, 17 Votes)
  • Alexander Zverev (3-2) (3%, 13 Votes)

Total Voters: 508

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Court Suzanne-Lenglen – Ore: 12:00
Cedric Pioline FRA / Arnaud Clement FRA vs Sebastien Grosjean FRA / Mansour Bahrami FRA
GS Roland Garros
Cedric Pioline / Arnaud Clement
6
3
Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami
7
6
Vincitore: Sebastien GrosjeanMansour Bahrami
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672 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Franco66 (Guest) 07-06-2026 20:51

Scritto da Franco

Scritto da Carota Senior
Complimenti a Zverev, questo slam lo merita.
Segnatevi che Cobolli ne vincerà anche lui.
Forza Flavio, replica anche a Wimbledon il buon risultato dello scorso anno, poi a Torino stupirai tutti gli scettici.

Flavio non tornerà più in finale di uno slam,gli astri si erano allineati anche per lui

A Wimbledon, se sta bene,il favorito è Sinner Vediamo Djokovic cosa riuscirà a fare Se Cobolli non trova Sinner potrebbe anche arrivare in fondo L’anno scorso ha fatto i quarti perdendo dignitosamente con Djokovic Flavio sull’erba può dire la sua Non è che in questo momento ci siano tanti erbivori in circolazione

 672
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+1: Detuqueridapresencia
Zio. (Guest) 07-06-2026 20:49

Comunque la storia recente del tennis dice che le vittorie sono progressive nel valore. In pratica uno che si presenta in finale slam senza aver vinto un 1000 è almeno statisticamente svantaggiato. Perciò il prossimo passo di cobolli e Musetti è iniziare a vincere tornei di una certa importanza e poi , quando ci sarà un’occasione, competere anche per vincere uno slam

 671
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+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 07-06-2026 20:47

Scritto da Joe

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Joe
Bene, sono contento per Zverev, meritava uno slam, non tanto per la partita di oggi quanto per la carriera. Flavio avrai altre occasioni, vincere oggi sarebbe stato forse prematuro. Un applauso bonario anche ai censori (autonominatisi professoroni) sempre pronti ad attaccare i commenti altrui convinti del fatto che essere su questo sito ogni giorno e ogni minuto dia solo a loro una patente speciale.

Hai dimenticato gnegnegne
Nessuno si è autonominato
Anzi se c’è uno che ha fatto commenti ricchi di tronfia arroganza e sufficienza apodittica sei proprio tu

Ma guarda, ti sei sentito subito chiamato in causa, pensare che non ho fatto nomi. Riflettici ahhaahhahahahah

Astuto eh Joe … Ahahahaha non hai fatto altro che nominare me per 200 volte e ora? Ahahahaha che sagoma Joe

 670
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Detuqueridapresencia 07-06-2026 20:46

@ Joe (#4635486)

Non ho scritto che remassi contro Flavio lol 😆 mi sa che a livello di comprensione di un testo scritto stai messo peggio di quanto pensassi

Passo e chiudo sto a perdere tempo con te …..

 669
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+1: walden
Ugo (Guest) 07-06-2026 20:43

Scritto da Joe

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Joe
Bene, sono contento per Zverev, meritava uno slam, non tanto per la partita di oggi quanto per la carriera. Flavio avrai altre occasioni, vincere oggi sarebbe stato forse prematuro. Un applauso bonario anche ai censori (autonominatisi professoroni) sempre pronti ad attaccare i commenti altrui convinti del fatto che essere su questo sito ogni giorno e ogni minuto dia solo a loro una patente speciale.

Hai dimenticato gnegnegne
Nessuno si è autonominato
Anzi se c’è uno che ha fatto commenti ricchi di tronfia arroganza e sufficienza apodittica sei proprio tu

Ma guarda, ti sei sentito subito chiamato in causa, pensare che non ho fatto nomi. Riflettici ahhaahhahahahah

Pollicione verde!

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-1: Detuqueridapresencia, Inox, walden
Ugo (Guest) 07-06-2026 20:42

Scritto da Kb24

Scritto da marco
Se a Sinner non veniva il coccolone sto torneo lo vinceva in ciabatte.

Se avesse evitato roma o madrid non gli sarebbe venuto il coccolone.

Ma scherzi? Guarda che lo staff di Sinner è infallibile. Mai un problema, mai un errore. Come ti permetti???

 667
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-1: Detuqueridapresencia, Inox, walden
NonSoloSinner (Guest) 07-06-2026 20:30

Scritto da Marco10
@ magilla (#4635335)
Zverev e più solido ma soprattutto ha più esperienza questo lo ha avvantaggiato. Comunque è riuscito a vincere uno slam. Certo se in finale ci fosse stato Sinner o Alcaraz sarebbe finita diversamente. Buon per lui. Cobolli comunque eroico ha dato tutto.

Arrivare al quinto set servendo così male è la riprova che ormai Flavio non è così lontano dai top player, ed i margini di miglioramento sono ancora ampi, al servizio e sul rovescio ovviamente, ma un po’ in tutti i colpi… certo quegli smash assassini mi hanno ricordato il Sinner di 2-3 anni fa

 666
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Joe (Guest) 07-06-2026 20:26

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Joe
Bene, sono contento per Zverev, meritava uno slam, non tanto per la partita di oggi quanto per la carriera. Flavio avrai altre occasioni, vincere oggi sarebbe stato forse prematuro. Un applauso bonario anche ai censori (autonominatisi professoroni) sempre pronti ad attaccare i commenti altrui convinti del fatto che essere su questo sito ogni giorno e ogni minuto dia solo a loro una patente speciale.

Hai dimenticato gnegnegne
Nessuno si è autonominato
Anzi se c’è uno che ha fatto commenti ricchi di tronfia arroganza e sufficienza apodittica sei proprio tu

Ma guarda, ti sei sentito subito chiamato in causa, pensare che non ho fatto nomi. Riflettici ahhaahhahahahah

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-1: Detuqueridapresencia
Lukas (Guest) 07-06-2026 20:25

Mammamia che livello di gioco…torna Sinner santiddio.

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-1: Detuqueridapresencia
Joe (Guest) 07-06-2026 20:24

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Joe

Scritto da Joe

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Joe

Scritto da Joe

Scritto da Joe

Scritto da Joe
Ovvio, se vince Flavio sono ben contento, ma la partita è inguardabile. È un ciapa no. Zverev disastroso, sente la pressione ma Cobolli non sa approfittarne, scelte dissennate…da ambo le parti.

Detu, tu continua pure a guardare la partita col prosciutto sugli occhi…

Vai a servire per il set. Vedi Zverev con problemi fisici e invece di mettere la prima in sicurezza e poi spostarlo cerchi l’ace?? E l’altro giù a cercare vincenti x non palleggiare a lungo. Detu, stacce.

Si è fatto perdonare con il tie giocato con saggezza e..col brivido

Non ci capisci una mazza

Ho idea che quello che non ci capisce una mazza sei tu, ma ti manca consapevolezza.

Ciaone a Flavio. Solo un altro attacco di panico del tedesco in prossimità del traguardo può cambiare le sorti del quinto set. Almeno è stato un bel film.

Manco di film capisci una mazza. Tu non duri 4 ore nemmeno a recitare le tabelline. Ciaone

Caro, fai fatica a leggere e comprendere i miei commenti, non te ne faccio una colpa. E comunque in questa partita abbiamo visto del pathos, ma tecnicamente in diversi frangenti era inguardabile per via del chiaro irrigidimento del tedesco. Ho solo rimproverato a Flavio una mancanza di lucidità tattica in alcune occasioni, non aver approfittato dei buchi emotivi del tedesco (aveva i crampi, lo ha detto adesso). Pensare che remassi contro Flavio è solo nella tua testa.

 663
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-1: Detuqueridapresencia, Billy74
Mauro N (Guest) 07-06-2026 20:24

Scritto da MAURO

Scritto da SGT76

Scritto da MAURO

Scritto da marco
Se a Sinner non veniva il coccolone sto torneo lo vinceva in ciabatte.

Pensa che questi sono gli avversari di Sinner ed Alcaraz che si contendono uno SLAM.
Ho scritto tutto.

Perla finale dello scemo del Villaggio..
ci stava dai.

Ed anche stavolta, gli italici, vinceranno il Rolando……la prossima volta.

Tu sei proprio feccia.

 662
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+1: Detuqueridapresencia
Adrien Ouilecoup (Guest) 07-06-2026 20:22

Scritto da Just is Back

Scritto da tinapica

Scritto da Adrien Ouilecoup
Nu gna fa nu gna fa, comunque secondo non è poi un disonore.

Le consiglio di rivedersi qualche videocassetta di Funari o di Guzzanti che lo imita per ripassare meglio la sua parte, da caratterista in seconda scena.

Eh si, è vero… Mi permetto di tradurre per i giovani: “se uno è stronzo, Nun je poi di stupidino, je dici stronzo”

Anche sempre autoreferenziale, che barba che noia,cit Sandra Mondaini.

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-1: Detuqueridapresencia, walden
Gian Paolo Pasquali (Guest) 07-06-2026 20:22

Peccato. Il primo a sapere che questa occasione non si ripresenterà è Cobolli. Anche senza considerare il muro più alto (Sinner e Alcaraz), e nemmeno Zverev (che non è certo a fine carriera, ed anzi ora giocherà mentalmente più libero), è probabile che i nuovi giovanissimi talenti -Fonseca, Jodar e Mensik- diventeranno già dal prossimo anno degli avversari sempre più difficili da battere (per lui e non solo). Anche perché Cobolli non ha margini clamorosi di miglioramento, tranne la possibilità di mettere un po’ più ordine al suo gioco ed essere strategicamente più accorto. Troppo poco per pensare di rivederlo in una finale slam, men che meno vincerla. Bravo comunque. È mancato solo il lieto fine. Rimane comunque un torneo straordinario per Cobolli.

 660
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Detuqueridapresencia 07-06-2026 20:19

Scritto da Joe
Bene, sono contento per Zverev, meritava uno slam, non tanto per la partita di oggi quanto per la carriera. Flavio avrai altre occasioni, vincere oggi sarebbe stato forse prematuro. Un applauso bonario anche ai censori (autonominatisi professoroni) sempre pronti ad attaccare i commenti altrui convinti del fatto che essere su questo sito ogni giorno e ogni minuto dia solo a loro una patente speciale.

Hai dimenticato gnegnegne

Nessuno si è autonominato

Anzi se c’è uno che ha fatto commenti ricchi di tronfia arroganza e sufficienza apodittica sei proprio tu

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Pirr (Guest) 07-06-2026 20:17

Peccato Flavio… Cmq tu dai emozioni e questo è il tennis e lo sport mi hai fatto piangere grazie lo stesso

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Annie3 07-06-2026 20:16

Per me questa vittoria di Zverev è il prodotto dell’impegno che ha messo nella sua preparazione per battere finalmente Sinner: uno Zverev troppo migliorato nella varietà di gioco, troppo più abile nel passare dall’incrociato al lungolinea, troppo più resistente mentalmente per merito della maggior sicurezza dalle nuove capacità acquisite per colmare il gap di abilità con Jannik…è che il destino ha voluto che l’avversario più temuto uscisse presto e si trovasse di fronte Flavio, che l’ha battuto a sua volta ma che oggi ha trovato questo Zverev più preparato per la vittoria finale, più sicuro di sé, più completo, con qualche doppio fallo in più ma più pronto a cancellare subito e a riprendere le redini del gioco…insomma, una prova generale per testarsi in previsione dello scontro che finora gli ha precluso la soddisfazione di oggi, soddisfazione grande, certo, ma con qualche pensiero che rimane nella sua testa ambiziosa…peccato che la stanchezza e la disabitudine a questi appuntamenti abbia tarpato il coraggio e la spinta propulsiva di Flavio nel quinto set, qualche ingenuità ha agevolato i gratuiti che purtroppo rendono vani i bellissimi vincenti che ci hanno fatto sognare per 4 set

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+1: Detuqueridapresencia
Joe (Guest) 07-06-2026 20:15

Scritto da Fogazzaroj
Peccato avrebbe potuto farcela ma Zverev è sicuramente più esperto e più giocatore al momento. Speriamo di rivederlo presto in fondo.
PS come sempre in questi casi si vedono i soliti commenti idioti…ma ci sta invece di andare al mare si aspetta una sconfitta di un italiano per denigrare e commentare in malo modo.

Flavio ha tanto cuore ma non è solo con quello che si vincono le partite, oggi una condotta di gara più accorta e disciplinata avrebbe potuto dargli qualche chance in più, tuttavia credo sia un bene aver perso in questo modo, non è ancora pronto per vincere uno slam. Spero si qualifichi per Torino,ma deve mettere a posto alcune cose.

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Pier no guest 07-06-2026 20:13

Scritto da tinapica

Scritto da Pier no guest

Scritto da Luca
Mettere una prima su due e provare ostinatamente comunque a cercare l’ace servendo a 210kmh
L’ottusità al potere

No. L’ottusità al commento. Non serve grazie, abbiamo capito che non ne sa.

A parte i toni, la forma diciamo, il senso del commento a cui risponde è corretto.

Allora. Se il giocatore inizia a non tirare la prima porta l’avversario molto più vicino,ergo lo inviti ad aggredirti.
Il servizio in kick da sinistra ad uscire ha dato buoni risultati,da destra non può fare altrettanto non avendo lui lo slice ad uscire ed andando al centro gliel’avrebbe messa sul rovescio in modo comodo.
Il servizio è un termometro, trattenerlo significa perdere completamente scioltezza e devi liberare la testa della racchetta,la pronazione devi esprimerla,non può scamparla.
Se il suo è un colpo meno sicuro,ma non sempre,in una finale non può evitare,non puoi prestare il fianco.
È come il rovescio di Berrettini: se hai il lungolinea libero tiri,non puoi trattenerlo altrimenti l’avversario si mette già in posizione.

 655
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+1: Detuqueridapresencia
Passatore Cortese 07-06-2026 20:12

Il quinto set è svoltato per Zverev quando sullo 0/1 e servizio Zverev la pallina dello 0/40 è rimbalzata sul nastro cadendo sul campo del tedesco ma fuori di un niente. Poi sul 3/0 30/40 Cobolli spara a rete lo smash a porta vuota del 3/1 e servizio per il possibile 3/2. La partita poteva svoltare. Ma questo è il tennis in una partita così equilibrata i dettagli fanno la differenza. Cobolli ha dimostrato di essere un top ten ma deve potenziare il servizio se vuole fare un ulteriore salto di qualità. Complimenti a Zverev è riuscito a vincere finalmente ma dopo il tie break ci ho creduto.

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Joe (Guest) 07-06-2026 20:09

Bene, sono contento per Zverev, meritava uno slam, non tanto per la partita di oggi quanto per la carriera. Flavio avrai altre occasioni, vincere oggi sarebbe stato forse prematuro. Un applauso bonario anche ai censori (autonominatisi professoroni) sempre pronti ad attaccare i commenti altrui convinti del fatto che essere su questo sito ogni giorno e ogni minuto dia solo a loro una patente speciale.

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-1: Detuqueridapresencia, Billy74
Fogazzaroj 07-06-2026 20:09

Peccato avrebbe potuto farcela ma Zverev è sicuramente più esperto e più giocatore al momento. Speriamo di rivederlo presto in fondo.
PS come sempre in questi casi si vedono i soliti commenti idioti…ma ci sta invece di andare al mare si aspetta una sconfitta di un italiano per denigrare e commentare in malo modo.

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+1: il capitano
Franco (Guest) 07-06-2026 20:08

Scritto da Carota Senior
Complimenti a Zverev, questo slam lo merita.
Segnatevi che Cobolli ne vincerà anche lui.
Forza Flavio, replica anche a Wimbledon il buon risultato dello scorso anno, poi a Torino stupirai tutti gli scettici.

Flavio non tornerà più in finale di uno slam,gli astri si erano allineati anche per lui

 651
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Inox 07-06-2026 20:06

Vi confesso che sono un po’ triste perché avevo immaginato altro epilogo con Jannik vincitore, manca tanto in questo momento…

 650
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+1: il capitano
tinapica 07-06-2026 20:05

Scritto da Pier no guest

Scritto da Luca
Mettere una prima su due e provare ostinatamente comunque a cercare l’ace servendo a 210kmh
L’ottusità al potere

No. L’ottusità al commento. Non serve grazie, abbiamo capito che non ne sa.

A parte i toni, la forma diciamo, il senso del commento a cui risponde è corretto.

 649
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ProVax (Guest) 07-06-2026 20:03

Scritto da Positron88
Comunque vada Flavio già monumentale a portarla al quinto contro un giocatore che partiva stra-favorito…non capisco i criticoni da tastiera

In Italia siamo i primi autolesionisti, sparliamo sempre del nostro paese e delle istituzioni e mai che guardiamo i nostri tanti difetti.
E ne abbiamo davvero tanti di difetti, non ci meritiamo quella meraviglia di paese che ci troviamo.
La prova anche oggi leggendo i commenti,diciamoci la verità! Chi dava Flavio in finale a inizio torneo? Il 2/3% degli utenti? E quanti pensavano si sarebbe arrivato al quinto? L1% forse? Quindi c’è solo da essere orgogliosi di tutto il nostro movimento e complimenti a Zverev e ai francesi che hanno fatto come sempre un grande torneo, impariamo da loro.

 648
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tinapica 07-06-2026 20:03

E complimenti alle due vincitrici del doppio 😉
(Per una delle quali ho un debole, si sa)

 647
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Peter Parker 07-06-2026 20:02

Bravo comunque Cobolli.
Con questa partita ha dimostrato di meritare la finale,a parte il 5°set

 646
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+1: il capitano
Pier no guest 07-06-2026 20:00

Scritto da Luca
Mettere una prima su due e provare ostinatamente comunque a cercare l’ace servendo a 210kmh
L’ottusità al potere

No. L’ottusità al commento. Non serve grazie, abbiamo capito che non ne sa.

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+1: Just is Back, Detuqueridapresencia, il capitano
Losvizzero 07-06-2026 20:00

Non c’è bisogno di scomodare Sinner o Alcaraz che avrebbe vinto anche con una mano legata dietro la schiena questo torneo, avrebbe potuto vincere pure Cobolli contro questo Zverev ma si è sciolto sul più bello. Era proprio destino per Zverev

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Carota Senior 07-06-2026 19:59

Complimenti a Zverev, questo slam lo merita.
Segnatevi che Cobolli ne vincerà anche lui.
Forza Flavio, replica anche a Wimbledon il buon risultato dello scorso anno, poi a Torino stupirai tutti gli scettici.

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+1: Detuqueridapresencia, il capitano
Claudio (Guest) 07-06-2026 19:59

Colpa mia che ho indovinato il promostico dopo aver sentito la formazione in telecronaca.
Quando l’ho sentita ho detto subito a mia moglie che sarebbe finita 3-2 con Flavio che avrebbe vinto solo i 2 set di Seppi.
La prossima volta devo stare zitto e tenere per me i miei presentimenti

 642
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Detuqueridapresencia 07-06-2026 19:59

Scritto da tinapica

Scritto da Adrien Ouilecoup
Nu gna fa nu gna fa, comunque secondo non è poi un disonore.

Le consiglio di rivedersi qualche videocassetta di Funari o di Guzzanti che lo imita per ripassare meglio la sua parte, da caratterista in seconda scena.

Si sollazza così il patacca. Compiango chi se lo deve sciroppate a casa o in ufficio

 641
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+1: Inox, il capitano
Inox 07-06-2026 19:59

Bellissime parole di Flavio per Zverev!!

 640
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+1: Detuqueridapresencia, il capitano
Just is Back 07-06-2026 19:58

Scritto da tinapica

Scritto da Adrien Ouilecoup
Nu gna fa nu gna fa, comunque secondo non è poi un disonore.

Le consiglio di rivedersi qualche videocassetta di Funari o di Guzzanti che lo imita per ripassare meglio la sua parte, da caratterista in seconda scena.

Eh si, è vero… Mi permetto di tradurre per i giovani: “se uno è stronzo, Nun je poi di stupidino, je dici stronzo”

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+1: Detuqueridapresencia
Lukas (Guest) 07-06-2026 19:58

Mammamia che livello di gioco…

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-1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 07-06-2026 19:58

Portare al quinto il numero tre al mondo è stato un mezzo miracolo. Qualche rimpianto c’è ma ha dimostrato di essere un top 10.

I muridi dicano quello che vogliono. Restano muridi.

Al rientro di Musetti i top 10 saranno 3 e a loro dedichiamo un saluto

__/\_

 637
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+1: Manu09, il capitano
Franco66 (Guest) 07-06-2026 19:58

Scritto da Luca
Mettere una prima su due e provare ostinatamente comunque a cercare l’ace servendo a 210kmh
L’ottusità al potere

Il russotedesco ha messo il 76% di prime Flavio il 52% Zverev ha fatto anche più vincenti e meno errori Alla fine ha meritato Però è vero Il servizio ha fatto la differenza Comunque Flavio esce a testa alta E forse anche con qualche rimpianto

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+1: Detuqueridapresencia, Carota Senior
Silvy__89 07-06-2026 19:57

Beh Flavio ha fatto un mezzo miracolo a spingersi fino a qui. Può essere felicissimo, non capita tutti i giorni una finale slam

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+1: Detuqueridapresencia
Renzo net (Guest) 07-06-2026 19:55

Diciamo che salvo allineamenti astrali estremamente rari come quello successo in questo torneo con l’assenza Alcaraz e l’ancora inspiegabile debacle di Sinner,sarà per Sverev il suo primo e ultimo slam e per Flavio spiace dirlo la sua prima e ultima finale slam,poi magari mai dire mai

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tinapica 07-06-2026 19:55

Scritto da Adrien Ouilecoup
Nu gna fa nu gna fa, comunque secondo non è poi un disonore.

Le consiglio di rivedersi qualche videocassetta di Funari o di Guzzanti che lo imita per ripassare meglio la sua parte, da caratterista in seconda scena.

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+1: Detuqueridapresencia
Fi (Guest) 07-06-2026 19:54

Ce l’ha fatta. Da ora in poi Sasha potrà vivere in pace, senza che nessuno gli faccia mai pressioni sul fatto che non ha mai vinto slam. E sinceramente diciamolo, dopo una vita di sacrifici e tentativi falliti, il terribile infortunio alla caviglia, direi che se lo merita. Grandissimo onore a Cobolli, che è arrivato in finale quando nessuno se lo aspettava, e ha portato con grinta e cuore la partita al quinto. Avrà altre occasioni, ma ha dimostrato di meritarle.

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+1: Rovescio al tramonto, Detuqueridapresencia
becu rules (Not Bec_Style) è come confondere Nadal con Nagal (Guest) 07-06-2026 19:54

Peccato…prima della partita avrei firmato per arrivare al quinto dopo ci sono diversi rimpianti, soprattutto alla fine del quarto Flavio sembrava averne di più fisicamente, nonostante il servizio deficitario, poi si è un po’ spento, e alla fine la differenza l’ha fatta il servizio – 80% di prime Zverev al quinto (e che servizio), percentuali bassissime, con prime fuori di metri o a malapena in rete per Cobolli. Diciamo che alla ine giusto così, ha vinto il più forte, in una partita di livello medio basso ma molto coinvolgente per gli alti e bassi dei due giocatori. Mi aspettavo un po’ più di lotta al quinto, sperando che venisse il braccino al tedesco, ma comunque bravo a Flavio che, dopo quel primo set, poteva anche rischiare l’imbarcata e invece ha lottato per quasi 4 ore e mezza

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+1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 07-06-2026 19:53

Scritto da marco

Scritto da MAURO

Scritto da marco
Se a Sinner non veniva il coccolone sto torneo lo vinceva in ciabatte.

Pensa che questi sono gli avversari di Sinner ed Alcaraz che si contendono uno SLAM.
Ho scritto tutto.

Gli unici avversari di Sinner e Alcaraz sono Alcaraz e Sinner.

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-1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 07-06-2026 19:53

Scritto da SGT76

Scritto da MAURO

Scritto da marco
Se a Sinner non veniva il coccolone sto torneo lo vinceva in ciabatte.

Pensa che questi sono gli avversari di Sinner ed Alcaraz che si contendono uno SLAM.
Ho scritto tutto.

Perla finale dello scemo del Villaggio..
ci stava dai.

Ed anche stavolta, gli italici, vinceranno il Rolando……la prossima volta.

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-1: Inox, michele_62, Detuqueridapresencia, Billy74, luca74
Seiichiro_style (Guest) 07-06-2026 19:53

Perdere con rimpianti fa sempre male;, ma è lo sport e va accettato. E i rimpianti ci sono…perché l’inizio del quinto ha consegnato su un dassoio d’argento set e match sl tedesco…si è tpprivato 4-0 senza saper come anche in mezzo a vari errori.
Zverev aveva cm timore, bastava un minimo per farlo andare nel pallone…magari bastava andare per la prima volta in vantaggio tenendo il primo servizio…sexandavsno in lotta Zverev necavrebbd fatte di frittate e Cobolli avrebbe vinto.
Occasione persa, ma ripeto, è lo sport!!

 628
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Morenomcrae (Guest) 07-06-2026 19:52

@ marco (#4635375)

Esatto

 627
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-1: Detuqueridapresencia, Billy74
Tie break W 07-06-2026 19:52

Meno male. Il troppo stroppia e sarebbe stato davvero troppo vedere Cobolli con quel trofeo in mano. Almeno è andato a premiare uno che c’è andato vicino altre volte ed è top player da anni

 626
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Morenomcrae (Guest) 07-06-2026 19:52

@ SGT76 (#4635378)

Invece ha ragione da vendere

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-1: Detuqueridapresencia, Billy74
tinapica 07-06-2026 19:51

Finale un po’ inglorioso p’er Gladiator, che ha finite le banane prima.
Ma non si può che ringraziarlo.
Fosse stato un po’ meno ottuso ad inizio quinta, avesse spinto meno le prime come aveva fatto con profitto nello sparegGioco, avrebbe forse bagnate le polveri al RussAlemanno, che invece ringalluzzì.
Ma quando si finiscono le banane comunque è difficile uscir vittorioso dall’arena.
A tratti sembrava un incontro a ciappanò, a tratti un incontro molto bello, da entrambe le parti, comunque ne è valsa la pena.
Perché è una pena.

 624
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robdes12 07-06-2026 19:51

E alla fine Sasha lo slam lo ha raggiunto. Cobolli ha giocato la partita peggiore proprio in finale, ma si può capire. E’ di suo un giocatore molto emotivo e se a questo aggiugiamo la tensione per la sua prima volta all’ultimo atto di uno slam la conclusione viene da sè. Non dimentichiamo la sua brutta prestazione a Roma, il torneo dove si sentiva più responsabilizzato. Ad ogni modo il tennis italiano esce a testa altissima da questo torneo, le altre nazioni sfidanti invece abbastanza ammaccate. Flavio con un servizio “indecente” ha tenuto Sasha in campo per cinque set; i giovanottini “predestinati” con ben altri mezzi si sono dissolti davanti al tedesco. Siamo sicuri che migliorando un poco non sarà Cobolli il terzo incomodo che si sta cercando da qualche anno?

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Marco10 07-06-2026 19:51

@ magilla (#4635335)

Zverev e più solido ma soprattutto ha più esperienza questo lo ha avvantaggiato. Comunque è riuscito a vincere uno slam. Certo se in finale ci fosse stato Sinner o Alcaraz sarebbe finita diversamente. Buon per lui. Cobolli comunque eroico ha dato tutto.

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Giambitto 07-06-2026 19:51

Onore a tutti e due e complimenti a Zverev per la reazione dopo il tie break perso. Confesso che sul 2/2 ci ho creduto e non avrei immaginato un epilogo così con un 6/1. Credo che se avesse fatto subito il contro break ,ma i nastri sono stati tutti tedeschi, il set sarebbe stato più combattuto. Applausi ci è riuscito come da mio pronostico ma Cobollino mi stava dolcemente smentendo. Un po’ di amaro in bocca ce l’ho.

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+1: Passatore Cortese, Detuqueridapresencia
Marco10 07-06-2026 19:50

@ magilla (#4635335)

Zverev e più solido ma soprattutto ha più esperienza questo lo ha avvantaggiato. Comunque è riuscito a vincere uno slam. Certo se in finale ci fosse stato Sinner o Alcaraz sarebbe finita diversamente. Buon per lui. Cobolli comunque eroico ha dato tutto.

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Non tennista (Guest) 07-06-2026 19:50

Doveva essere più fresco Cobolli una volta arrivati al quinto set e invece…

Sinner sicuramente starà festeggiando

 619
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-1: Billy74, Krik Kroc
magilla 07-06-2026 19:50

ho dell’amaro in bocca …vabbeh….almeno ci siamo tolti un pezo….zverev ha vinto sto slam

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CECCHINATO IS YOUR ONLY GOD (Guest) 07-06-2026 19:50

Vergognoso Cobolli
Meritato di perdere

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-1: Inox, Just is Back, Detuqueridapresencia, il capitano, Billy74, luca74
ProVax (Guest) 07-06-2026 19:50

Bravo Flavio, alla fine é giusto così, però pensavo che al quinto avrebbe vinto Cobo.
Per quelli che si annoiavano dopo il primo set, vi siete divertiti alla fine?
Zvever era il favorito, ma tutto sommato la distanza non é stata così abissale,bene così

 616
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Luca (Guest) 07-06-2026 19:49

Mettere una prima su due e provare ostinatamente comunque a cercare l’ace servendo a 210kmh

L’ottusità al potere

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-1: Just is Back, Detuqueridapresencia, robdes12
roby.mortilla@gmail.com 07-06-2026 19:49

Goditi sto slam Sasha… sarà dura che ne vincerai ancora

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demorpurgo (Guest) 07-06-2026 19:49

Vabbè, il tedescone dal passato più che oscuro alla fine ce l’ha fatta, soprattutto grazie a un rendimento mostruoso al servizio. Non credo proprio che ne vincerà altri, però.
Bravissimo Flavio comunque, qualche rimpianto ci sta, ma io non l’avrei mai immaginato a queste altezze, e non credo di essere l’unico.

 613
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Paolo Angelozzi (Guest) 07-06-2026 19:48

Il buon Sasha ha provato a perderla di nuovo, ma Cobolli non lo ha aiutato…

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-1: Detuqueridapresencia, robdes12
Maila (Guest) 07-06-2026 19:48

speriamo che Flavio adotti la filosofia Sinner e impari da questa sconfitta a capire meglio le sue debolezze. Peccato per una partita non impossibile da vincere

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+1: magilla, robdes12
Rovescio al tramonto 07-06-2026 19:48

Zverev porta a casa il primo slam.
Finalmente.
Stasera una birra in tuo onore Sacha.
Grandissimo Cobolli, sei un grande.

 610
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+1: brunodalla, Don Budge fathers, Detuqueridapresencia
Murakami 07-06-2026 19:48

Spiace per Flavio, ma Zverev se lo meritava uno slam

 609
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+1: Inox, etberit, brunodalla, Carota Senior, Rovescio al tramonto, Don Budge fathers, Detuqueridapresencia, carmelob, Krik Kroc
Just is Back 07-06-2026 19:47

Complimenti a Zverev, dai che uno slam se lo merita… Sigh contro un italiano

 608
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+1: brunodalla, Don Budge fathers, Detuqueridapresencia, il capitano, carmelob, Krik Kroc
SGT76 07-06-2026 19:47

Scritto da MAURO

Scritto da marco
Se a Sinner non veniva il coccolone sto torneo lo vinceva in ciabatte.

Pensa che questi sono gli avversari di Sinner ed Alcaraz che si contendono uno SLAM.
Ho scritto tutto.

Perla finale dello scemo del Villaggio..
ci stava dai.

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+1: Detuqueridapresencia, michele_62
NICK (Guest) 07-06-2026 19:47

Scritto da marcauro

Scritto da marco
Se a Sinner non veniva il coccolone sto torneo lo vinceva in ciabatte.

Mi hai tolto le parole di bocca

Vero, a pensare il livello di Sinner Alcaraz lo scorso anno questa era una partita davvero di altro livello. Peccato perché Zverev non era imbattibile neanche per Cobolli.

 606
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+1: il capitano, Krik Kroc
marco (Guest) 07-06-2026 19:47

Scritto da MAURO

Scritto da marco
Se a Sinner non veniva il coccolone sto torneo lo vinceva in ciabatte.

Pensa che questi sono gli avversari di Sinner ed Alcaraz che si contendono uno SLAM.
Ho scritto tutto.

Gli unici avversari di Sinner e Alcaraz sono Alcaraz e Sinner.

 605
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+1: Inox
-1: Detuqueridapresencia
Fabrizio82 (Guest) 07-06-2026 19:47

Applausi a scena aperta x Flavio.battuto solo dalla sfiga e sappiamo causata da chi:-))a parte gli scherzi onore a Zvevo che finalmente riesce a vincere il suo trofeo del grande slam e chissa se non sia solo il prima di una serie..Grazie ancora Fla e grazie della tua presenza e di quella del grande Adriano che mi fate dire Forza Magica Roma e viva il Tennis!!

 604
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+1: Detuqueridapresencia, brunodalla, Don Budge fathers
Don Budge fathers 07-06-2026 19:47

Grazie Flavio.

Sascha adesso sei un slammer…,bravo.

 603
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+1: Detuqueridapresencia, brunodalla, Rovescio al tramonto, Peter Parker, il capitano
Detuqueridapresencia 07-06-2026 19:47

Scritto da Joe

Scritto da Joe

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Joe

Scritto da Joe

Scritto da Joe

Scritto da Joe
Ovvio, se vince Flavio sono ben contento, ma la partita è inguardabile. È un ciapa no. Zverev disastroso, sente la pressione ma Cobolli non sa approfittarne, scelte dissennate…da ambo le parti.

Detu, tu continua pure a guardare la partita col prosciutto sugli occhi…

Vai a servire per il set. Vedi Zverev con problemi fisici e invece di mettere la prima in sicurezza e poi spostarlo cerchi l’ace?? E l’altro giù a cercare vincenti x non palleggiare a lungo. Detu, stacce.

Si è fatto perdonare con il tie giocato con saggezza e..col brivido

Non ci capisci una mazza

Ho idea che quello che non ci capisce una mazza sei tu, ma ti manca consapevolezza.

Ciaone a Flavio. Solo un altro attacco di panico del tedesco in prossimità del traguardo può cambiare le sorti del quinto set. Almeno è stato un bel film.

Manco di film capisci una mazza. Tu non duri 4 ore nemmeno a recitare le tabelline. Ciaone

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Avide 07-06-2026 19:47

Mi piacerebbe leggere le statistiche dei gratuiti effettivamente tra Sinner e Alcaraz ed il resto c’è un abisso

 601
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+1: Krik Kroc
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