Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 16. Siniakova e Townsend regine del Roland Garros – battute Danilina/Krunic, dodicesimo Slam in doppio per la ceca

Katerina Siniakova e Taylor Townsend sono le campionesse del doppio femminile al Roland Garros 2026. La coppia ceco-statunitense ha conquistato il titolo superando in finale Anna Danilina e Aleksandra Krunic con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 32 minuti.

Una vittoria netta, importante e dal doppio valore. Da una parte conferma lo straordinario momento di forma di Siniakova e Townsend, dall’altra permette loro di prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita proprio contro Danilina e Krunic nella finale dell’Australian Open 2026.

A Parigi la storia è stata diversa. Siniakova e Townsend hanno imposto fin dall’inizio ritmo, qualità in risposta e grande presenza nei pressi della rete. Il primo set è stato dominato dalla coppia favorita, capace di prendere subito il controllo degli scambi e di chiudere con un chiaro 6-2.

Più combattuto il secondo parziale, con Danilina e Krunic brave a restare agganciate al punteggio e a provare a riaprire la finale. Nel momento decisivo, però, Siniakova e Townsend hanno confermato maggiore solidità e lucidità, trovando l’allungo giusto per chiudere 7-5 e alzare il trofeo sulla terra battuta parigina.

La loro campagna al Roland Garros è stata quasi perfetta: in tutto il torneo hanno ceduto soltanto un set, dimostrando continuità, intesa e una superiorità evidente nei momenti importanti.

Per la coppia si tratta del primo titolo Slam della stagione, dopo i successi già conquistati nel 2026 a Indian Wells, Miami e Madrid. Un percorso che racconta una coppia ormai stabilmente dominante nel circuito e capace di esprimersi ad altissimo livello su superfici diverse.

Il trionfo ha un significato speciale anche per Katerina Siniakova, che aggiunge un altro capitolo alla sua straordinaria carriera nel doppio. Per la ceca è infatti il dodicesimo titolo del Grande Slam nella specialità, un numero che conferma ulteriormente il suo status di una delle più grandi interpreti del doppio femminile moderno.

Accanto a lei, Taylor Townsend continua a consolidare la propria dimensione ai massimi livelli. La statunitense porta potenza, istinto, copertura della rete e grande personalità, completando alla perfezione la qualità tattica e l’esperienza della compagna.

Il Roland Garros 2026 consegna così il titolo a una coppia che ha saputo trasformare la delusione australiana in nuova energia. Dopo la finale persa a Melbourne, Siniakova e Townsend hanno ritrovato Danilina e Krunic nell’ultimo atto di Parigi e questa volta non hanno lasciato scampo.

Siniakova e Townsend sono campionesse a Parigi: una vittoria che vale un titolo Slam, una rivincita e un’ulteriore conferma della loro forza nel doppio femminile.

🇫🇷 Roland Garros Parigi, Francia · 7 Giugno 2026 ⛅ 12°C Sole e nubi, poi nuvoloso · Picco 23°C CIELO Parzialmente soleggiato in avvio, poi nuvoloso PIOGGIA Assente nelle ore principali CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 7 Giugno 09:00 ⛅ 14° 10:00 ⛅ 16° 11:00 ☁ 17° 12:00 ☁ 19° 13:00 ☁ 20° 14:00 ☁ 21° 15:00 ☁ 22° 16:00 ☁ 22° 17:00 ☁ 23° 18:00 ☁ 23° ✅ Condizioni favorevoli: nessuna pioggia indicata nelle ore principali 🎾 Programma del giorno — 7 Giugno 🎾 Roland Garros · Tabellone Principale Finali · Terra Battuta RG F ⛅ Sole e nubi

☁ Nuvoloso

✅ Asciutto

🎾 Finali

🏀 Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina



GS Roland Garros Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1] Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1] 6 7 Aleksandra Krunic / Anna Danilina [2] Aleksandra Krunic / Anna Danilina [2] 2 5 Vincitore: Taylor TownsendKaterina Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Flavio Cobolli vs Alexander Zverev (15:00)



GS Roland Garros Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 1 6 4 7 1 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 4 6 6 6 Vincitore: Alexander Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 Flavio Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Alexander Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Flavio Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Flavio Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Alexander Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Flavio Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Flavio Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Alexander Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Flavio Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Flavio Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Flavio Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Flavio Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Flavio Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Alexander Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Flavio Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Flavio Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Flavio Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Flavio Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Roland Garros 2026 - Finale - Chi vincerà Alexander Zverev (3-1) (37%, 189 Votes)

Flavio Cobolli (3-2) (26%, 133 Votes)

Alexander Zverev (3-0) (16%, 83 Votes)

Flavio Cobolli (3-1) (14%, 73 Votes)

Flavio Cobolli (3-0) (3%, 17 Votes)

Alexander Zverev (3-2) (3%, 13 Votes) Total Voters: 508

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GS Roland Garros Cedric Pioline / Arnaud Clement Cedric Pioline / Arnaud Clement 6 3 Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami 7 6 Vincitore: Sebastien GrosjeanMansour Bahrami Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Cedric Pioline / Arnaud Clement 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Cedric Pioline / Arnaud Clement 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Cedric Pioline / Arnaud Clement 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Cedric Pioline / Arnaud Clement 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Cedric Pioline / Arnaud Clement 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Cedric Pioline / Arnaud Clement 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Cedric Pioline / Arnaud Clement 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Cedric Pioline / Arnaud Clement 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Cedric Pioline / Arnaud Clement 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Cedric Pioline / Arnaud Clement 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Cedric Pioline / Arnaud Clement 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Cedric Pioline/ Arnaud Clementvs Sebastien Grosjean/ Mansour Bahrami