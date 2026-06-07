Lunedì scatta il tabellone principale del Challenger Atp di Cattolica “SIC Europe-Omag Open” con i derby tricolore Basile-Brancaccio e Ribecai-Agamenone, mentre Guerrieri sfida il n.2 Svrcina. Forti, Mazza, Ricci e altri 4 italiani al turno di qualificazione

Entra subito nel vivo il “SIC Europe/Omag Open”, nuovo Challenger ATP 75 con montepremi di 97.640 dollari (ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione) che ha preso il via con le qualificazioni e terrà banco sino a domenica 14 giugno sui campi in terra battuta del Queen’s Club di Cattolica, teatro negli ultimi tre anni di un torneo internazionale ITF M25 che ha contribuito a rodare nel tempo la macchina organizzativa in vista di questo ulteriore salto di qualità.

Nella giornata di lunedì nel centro sportivo di via Leoncavallo (adiacente allo stadio comunale Giorgio Calbi), dove ha sede la Galimberti Tennis Academy, scatta infatti il tabellone principale del torneo, con quattro incontri dal pomeriggio tra i più attesi da parte degli appassionati. Sul Centrale occhi puntati sul derby tricolore di primo turno, con protagonisti la wild card Pierluigi Basile (pugliese classe 2007), reduce dai quarti a Perugia, e il napoletano Raul Brancaccio, quindi non prima delle 18 l’esordio del ceco Dalibor Svrcina (n.108 Atp), secondo favorito del seeding, opposto al mancino di Correggio Andrea Guerrieri che sta vivendo la sua miglior stagione nel circuito. Sul campo 2 spazio anche all’altro testa a testa tutto italiano che vede impegnati il toscano Michele Ribecai e Franco Agamenone, poi toccherà al britannico Liam Broady misurarsi con il greco Ioannis Xilas.

Il programma del lunedì si apre comunque alle ore 10,30 sui tre campi con le partite del turno decisivo delle qualificazioni dell’evento che vede nel ruolo di direttore del torneo proprio Giorgio Galimberti (supervisor Atp Vuk Nikulic, assistito dal referee Riccardo Ragazzini).

Sono sette i tennisti italiani (dei 15 scesi in campo) ancora in corsa per i 6 ambiti posti per il main draw, in particolare con due confronti tutti tricolore: quelli che vedono impegnati il cesenaticense Francesco Forti (impostosi in rimonta il ligure Luca Castagnola) e il toscano Samuele Pieri, a sua volta emerso alla distanza dal match con il mancino di Rovereto Giovanni Oradini), e Carlo Alberto Caniato, allievo dell’Accademia del Villa Carpena Forlì e prima testa di serie delle “quali” (vittorioso con un doppio “bagel” su Giuseppe La Vela), e l’italo-argentino Juan Cruz Martin Manzano, che ha sbarrato la strada a Lorenzo Rottoli (wild card e romagnolo d’adozione, tesserato da anni per il Ct Massa Lombarda e

Puntano a guadagnarsi l’accesso al tabellone principale anche il riminese Manuel Mazza (qui vincitore lo scorso anno del torneo ITF da 25.000), che ha avuto via libera nel terzo set per il ritiro del sardo Lorenzo Carboni (infortunio alla spalla) e nel match decisivo affronta lo spagnolo Carlos Sanchez Jover, il cervese Pietro Ricci (giovane allievo della Galimberti Tennis Academy) che ha ripagato la fiducia di chi gli ha concesso una wild card prevalendo in tre set sull’argentino Daniel Cukierman meritandosi la possibilità di sfidare il colombiano Miguel Tobon, e il mancino toscano Gianmarco Ferrari, a segno su Gabriele Bosio e ora atteso dal confronto con il bulgaro Petr Nesterov, che non ha concesso chance al 19enne marchigiano Michele Mecarelli, allievo della Galimberti Tennis Academy.

Semaforo rosso pure per l’altro marchigiano Filippo Mazzola, anch’egli seguito dallo staff tecnico dell’ex davisman azzurro a Cattolica.

RISULTATI

1° turno qualificazioni: Carlo Alberto Caniato (Ita) b. Giuseppe La Vela (Ita) 6-0 6-0, Francesco Forti (Ita) b. Luca Castagnola (Ita) 4-6 6-4 6-2, Manuel Mazza (Ita) b. Lorenzo Carboni (Ita) 6-7(4) 6-0 3-1 rit., Pietro Ricci (Ita) b. Daniel Cukierman (Arg) 6-3 4-6 6-4, Juan Cruz Martin Manzano (Ita) b. Lorenzo Rottoli (Ita) 7-5 6-2, Petr Nesterov (Bul) b. Michele Mecarelli (Ita) 6-4 6-2, Gianmarco Ferrari (Ita) b. Gabriele Bosio 7-5 6-0, Samuele Pieri (Ita) b. Giovanni Oradini (Ita) 1-6 7-6/7) 6-4, Lucio Ratti (Arg) b. Filippo Mazzola (Ita) 6-0 6-2, Miguel Tobon (Col) b. Peter Fajta (Ung) 6-3 rit, Carlos Sanchez Jover (Spa) b. Gerard Campana Lee (Cor) 6-3 5-7 6-3, Sergio Callejon Hernando (Spa) b. Aleksandr Braynin (Ucr) 6-2 2-6 6-3,