Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 30 Aprile 2026
Masters 1000 Madrid – terra
QF Cobolli – Zverev Non prima 20:00
CH 175 Cagliari – terra
R16 Navone – Berrettini 2° inc. ore 12:00
R16 Cerundolo – Arnaldi 2° inc. ore 11:00
R16 Bellucci – Cadenasso 3° inc. ore 11:00
R16 Burruchaga – Pellegrino 4° inc. ore 11:00
R16 Cina /Travaglia – Reynolds /Watt 3° inc. ore 11:00
R16 Cadenasso /Carboni – Frantzen /Haase 4° inc. ore 11:00
WTA Huzhou 125 – terra
2T Guo – Cherubini 3 incontro dalle 05:00
TAG: Italiani in campo
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