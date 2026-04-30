Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 30 Aprile 2026

30/04/2026 08:11 Nessun commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto FITP
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto FITP

ESP Masters 1000 Madrid – terra
QF Cobolli ITA – Zverev GER Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare





ITA CH 175 Cagliari – terra
R16 Navone ARG – Berrettini ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Cerundolo ARG – Arnaldi ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bellucci ITA – Cadenasso ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Burruchaga ARG – Pellegrino ITA 4° inc. ore 11:00

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R16 Cina ITA/Travaglia ITA – Reynolds NZL/Watt NZL 3° inc. ore 11:00

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R16 Cadenasso ITA/Carboni ITA – Frantzen GER/Haase NED 4° inc. ore 11:00

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CHN WTA Huzhou 125 – terra
2T Guo CHN – Cherubini ITA 3 incontro dalle 05:00

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