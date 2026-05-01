Internazionali BNL d’Italia 2026: calendario, favoriti e montepremi

Il grande tennis si prepara a tornare in uno degli scenari più iconici del circuito: il Foro Italico. Dal 5 al 17 maggio andranno in scena l’ATP Masters 1000 Roma 2026 e il WTA 1000 Roma 2026, ultimo grande appuntamento prima del Roland Garros.

Eleganza, storia, pubblico caldo e tante domande da sciogliere: Roma sarà ancora una volta uno dei passaggi chiave della stagione sulla terra battuta. Con Carlos Alcaraz assente, Novak Djokovic ancora in dubbio e Jannik Sinner chiamato a provare l’assalto al titolo davanti al pubblico italiano, l’edizione 2026 promette spettacolo e grandi temi tecnici.

Calendario e orari del torneo

Come accaduto a Madrid, il tabellone femminile partirà prima di quello maschile. Le donne inizieranno martedì 5 maggio, mentre gli uomini scenderanno in campo da mercoledì 6 maggio.

Ogni turno si disputerà nell’arco di due giornate fino agli ottavi di finale. Nel tabellone femminile gli ottavi sono previsti lunedì 11 maggio, mentre nel maschile si giocheranno martedì 12 maggio.

Le semifinali femminili andranno in scena giovedì 14 maggio, quelle maschili venerdì 15 maggio. Le due finali si disputeranno entrambe alle 17:00: quella femminile sabato 16 maggio, quella maschile domenica 17 maggio.

Dal 5 al 15 maggio il programma del Campo Centrale sarà diviso in due sessioni: una diurna, con inizio alle 11:00, e una serale, dalle 19:00.

Sorteggio e debutto dei big

I tabelloni di singolare maschile e femminile saranno composti da 96 giocatori e giocatrici, inseriti in un draw da 128 posti. Questo significa che le prime 32 teste di serie avranno un bye al primo turno e debutteranno direttamente al secondo.

Le migliori del tabellone femminile dovrebbero quindi esordire tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio, mentre i big del tabellone maschile entreranno in scena tra venerdì 8 e sabato 9 maggio.

Il sorteggio dei tabelloni è previsto per lunedì 4 maggio, con orario ancora da confermare. Nella passata edizione si era svolto alle 12:00 ora locale.

Montepremi e punti in palio

Il torneo di Roma proporrà cifre identiche a quelle del Mutua Madrid Open. Uomini e donne avranno lo stesso montepremi, con il campione e la campionessa che incasseranno oltre un milione di euro. Gli aumenti rispetto alla passata stagione saranno di circa il 2% in ogni turno.

| Turno | Premio | Punti |

| ————- | ———: | —-: |

| Primo turno | 21.285€ | 10 |

| Secondo turno | 31.585€ | 30 |

| Terzo turno | 54.110€ | 50 |

| Ottavi | 92.470€ | 100 |

| Quarti | 169.375€ | 200 |

| Semifinale | 297.550€ | 400 |

| Finale | 535.585€ | 650 |

| Titolo | 1.007.165€ | 1.000 |

Sinner grande favorito, ma attenzione alla stanchezza

Nel tabellone maschile il grande nome sarà inevitabilmente Jannik Sinner. L’azzurro avrà una delle occasioni più importanti della carriera: vincere finalmente a Roma, davanti al proprio pubblico, in un torneo che per lui avrebbe un valore speciale.

L’assenza di Alcaraz apre ulteriormente lo scenario, mentre resta da capire se Novak Djokovic sarà presente. In caso di partecipazione, il serbo rappresenterebbe una delle principali alternative a Sinner.

Il pericolo maggiore per Jannik potrebbe essere la gestione fisica e mentale dopo mesi molto intensi. Tra gli altri candidati a un grande risultato ci sono Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Lorenzo Musetti. Grande curiosità anche per i giovani Joao Fonseca e Rafael Jódar, entrambi attesi a un nuovo test importante sulla terra.

Sabalenka e Swiatek cercano risposte

Nel tabellone femminile, Aryna Sabalenka arriverà con grande voglia di riscatto dopo la delusione di Madrid. La numero uno del mondo vorrà ritrovare subito solidità e fiducia in vista del Roland Garros.

Occhi puntati anche su Iga Swiatek, che ha bisogno di ritmo e certezze dopo settimane complicate. Roma può diventare un passaggio fondamentale per rimettere ordine nel suo tennis prima di Parigi.

Tra le altre pretendenti al titolo figurano Elena Rybakina, Coco Gauff e Mirra Andreeva, quest’ultima sempre più protagonista nei grandi tornei e ormai pienamente inserita tra le giocatrici più pericolose del circuito.





Marco Rossi