Blockx continua a stupire: battuto Ruud, è in semifinale al Mutua Madrid Open (Video partita)
Alexander Blockx non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il giovane belga ha firmato un’altra impresa nel suo straordinario percorso sulla terra battuta europea, battendo Casper Ruud nei quarti di finale del Mutua Madrid Open. Sul campo Manolo Santana, il numero 69 del mondo ha superato la dodicesima testa di serie e campione dell’edizione 2025 con un netto 6-4, 6-4, conquistando così l’accesso alla semifinale del Masters 1000 madrileno.
Un risultato pesantissimo per Blockx, che sta vivendo una primavera di crescita impressionante. Fino a poche settimane fa non aveva mai vinto un match ATP sulla terra battuta, prima della sua corsa fino al terzo turno al Rolex Monte-Carlo Masters. A Madrid, però, il 21enne belga ha compiuto un ulteriore salto di qualità, confermando di poter competere già ad altissimo livello anche su una superficie che, fino a poco tempo fa, sembrava lontana dalle sue migliori caratteristiche.
Contro Ruud, giocatore esperto e specialista del rosso, Blockx ha offerto una prestazione completa. Solido al servizio, aggressivo quando ha avuto la possibilità di comandare lo scambio e molto lucido nei momenti chiave, il belga ha impedito al norvegese di trovare continuità. In 96 minuti di gioco ha chiuso una delle vittorie più importanti della sua giovane carriera, estromettendo dal torneo il campione in carica.
Il successo assume un valore ancora maggiore se si guarda alla storia del torneo. Blockx è diventato il quarto giocatore con il ranking più basso a raggiungere le semifinali nella storia dell’evento di Madrid. Inoltre, è il secondo tennista nato nel 2005 o dopo a spingersi fino al penultimo atto di un Masters 1000, dopo Jakub Mensik, vincitore del Miami Open nel 2025.
Il percorso del belga racconta una crescita rapida e sorprendente. Già protagonista alle Next Gen ATP Finals 2025, Blockx sta ora dimostrando che il suo tennis può funzionare anche nel circuito maggiore e nei tornei più prestigiosi. La vittoria su Ruud rappresenta una prova di maturità, perché arrivata contro un avversario abituato a questi palcoscenici e capace, proprio a Madrid, di alzare il trofeo nella passata stagione.
Adesso il sogno continua. Per un posto nella sua prima finale ATP in carriera, Blockx attenderà il vincente dell’ultimo quarto di finale tra Alexander Zverev, seconda testa di serie e due volte campione a Madrid, e Flavio Cobolli, numero 10 del seeding e reduce da un grande momento di forma. Qualunque sarà l’avversario, il belga arriverà all’appuntamento con la consapevolezza di aver già scritto una pagina importante della propria stagione.
Il Mutua Madrid Open perde dunque il campione uscente, ma trova un nuovo protagonista. Alexander Blockx si prende la scena nella Caja Mágica e conferma che la nuova generazione continua ad avanzare con forza.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Alexander Blockx, Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026
E pensare che non ha la classifica in entry list per entrare a Roma
Fonseca, infatti, è ormai al capolinea.
Il Belgio è sempre stato in grado di sfornare buoni giocatori e giocatrici.
Completamente d’accordo stavo proprio per scrivere la stessa cosa..
@ zedarioz (#4604284)
Una volta tanto sono d’accordo con te. enzo
Per me una sorpresa al limite del clamoroso , non l’avrei mai detto .
È spagnolo? No! Quindi non vale nulla! Ora torniamo a parlare di Jodar
Un altro terzo in comodo ,e sono 25
Nient’affatto stupito
Possibile che non si riesca a commentare con Moderazione?? Ogni giorno spunta un Fenomeno basterebbe solamente dire che è in atto un cambiamento e prima di sbilanciarsi aspettare il nuovo Assestamento
La somiglianza con Raonic è notevole
Il vero crack è lui
Fils, Blocks, Fonseca e Jodar destinati alle semifinali slam per i prossimi 10 anni
E’ ufficiale che i 2001/2006 sono di un altro pianeta rispetto ai 1991/2000. Solo Zverev, Medvedev e forse Fritz (se non è già logoro fisicamente) e Aliassime possono reggere l’urto. Gli altri li vedo scalzati nel giro di un paio d’anni al massimo.