Blockx continua a stupire: battuto Ruud, è in semifinale al Mutua Madrid Open (Video partita)

Alexander Blockx non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il giovane belga ha firmato un’altra impresa nel suo straordinario percorso sulla terra battuta europea, battendo Casper Ruud nei quarti di finale del Mutua Madrid Open. Sul campo Manolo Santana, il numero 69 del mondo ha superato la dodicesima testa di serie e campione dell’edizione 2025 con un netto 6-4, 6-4, conquistando così l’accesso alla semifinale del Masters 1000 madrileno.

Un risultato pesantissimo per Blockx, che sta vivendo una primavera di crescita impressionante. Fino a poche settimane fa non aveva mai vinto un match ATP sulla terra battuta, prima della sua corsa fino al terzo turno al Rolex Monte-Carlo Masters. A Madrid, però, il 21enne belga ha compiuto un ulteriore salto di qualità, confermando di poter competere già ad altissimo livello anche su una superficie che, fino a poco tempo fa, sembrava lontana dalle sue migliori caratteristiche.

Contro Ruud, giocatore esperto e specialista del rosso, Blockx ha offerto una prestazione completa. Solido al servizio, aggressivo quando ha avuto la possibilità di comandare lo scambio e molto lucido nei momenti chiave, il belga ha impedito al norvegese di trovare continuità. In 96 minuti di gioco ha chiuso una delle vittorie più importanti della sua giovane carriera, estromettendo dal torneo il campione in carica.

Il successo assume un valore ancora maggiore se si guarda alla storia del torneo. Blockx è diventato il quarto giocatore con il ranking più basso a raggiungere le semifinali nella storia dell’evento di Madrid. Inoltre, è il secondo tennista nato nel 2005 o dopo a spingersi fino al penultimo atto di un Masters 1000, dopo Jakub Mensik, vincitore del Miami Open nel 2025.

Il percorso del belga racconta una crescita rapida e sorprendente. Già protagonista alle Next Gen ATP Finals 2025, Blockx sta ora dimostrando che il suo tennis può funzionare anche nel circuito maggiore e nei tornei più prestigiosi. La vittoria su Ruud rappresenta una prova di maturità, perché arrivata contro un avversario abituato a questi palcoscenici e capace, proprio a Madrid, di alzare il trofeo nella passata stagione.

Adesso il sogno continua. Per un posto nella sua prima finale ATP in carriera, Blockx attenderà il vincente dell’ultimo quarto di finale tra Alexander Zverev, seconda testa di serie e due volte campione a Madrid, e Flavio Cobolli, numero 10 del seeding e reduce da un grande momento di forma. Qualunque sarà l’avversario, il belga arriverà all’appuntamento con la consapevolezza di aver già scritto una pagina importante della propria stagione.

Il Mutua Madrid Open perde dunque il campione uscente, ma trova un nuovo protagonista. Alexander Blockx si prende la scena nella Caja Mágica e conferma che la nuova generazione continua ad avanzare con forza.

ATP Madrid Casper Ruud [12] Casper Ruud [12] 4 4 Alexander Blockx Alexander Blockx 6 6 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Blockx 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Blockx 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

RUUD 🇳🇴 vs BLOCKX 🇧🇪 SERVICE STATS 247

Serve Rating

269 1

Aces

2 1

Double Faults

3 42/62 (68%)

First Serve

33/65 (51%) 25/42 (60%)

1st Serve Pts Won

28/33 (85%) 10/20 (50%)

2nd Serve Pts Won

14/32 (44%) 4/7 (57%)

Break Pts Saved

2/3 (67%) 10

Service Games Played

10 RETURN STATS 115

Return Rating

163 5/33 (15%)

1st Srv Return Pts

17/42 (40%) 18/32 (56%)

2nd Srv Return Pts

10/20 (50%) 1/3 (33%)

Break Pts Converted

3/7 (43%) 10

Return Games Played

10 POINT STATS 13/18 (72%)

Net Points Won

11/13 (85%) 19

Winners

19 23

Unforced Errors

16 35/62 (56%)

Service Pts Won

42/65 (65%) 23/65 (35%)

Return Pts Won

27/62 (44%) 58/127 (46%)

Total Points Won

69/127 (54%) SERVICE SPEED 205 km/h

Max Speed

221 km/h 195 km/h

1st Serve Avg

210 km/h 163 km/h

2nd Serve Avg

171 km/h





Francesco Paolo Villarico