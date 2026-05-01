Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Giovedì 30 Aprile 2026

Niccolò Ciavarella e Gianmarco Ferrari si qualificano per le semifinali del singolare maschile del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Ciavarella ha regolato 6-0, 6-2 il serbo Stefan Popovic (numero 5 del seeding) e domani sfiderà l’iraniano Kasra Rahmani, che l’ha spuntata 6-7(8), 6-1, 7-6(4) sulla testa di serie numero 6 Pierluigi Basile.

Il numero 2 del seeding Ferrari ha eliminato con un doppio 6-2 il tedesco Tim Handel (numero 7) e per lui c’è l’ucrino Eric Vanshelboim (numero 4), che ha battuto 6-4, 7-6(4) Alessandro Battiston.

Ci sono due italiane anche nei quarti femminili. Una è la testa di serie numero 3 Giorgia Pedone, che ha battuto 6-0, 6-2 l’ellenica Elena Korokozidi e domani se la vedrà con la serba Dunja Maric. L’altra è Deborah Chiesa, che dopo il doppio 6-1 alla serba Natalija Senic, numero 5 del seeding, affronterà la numero 3, la francese Tiphanie Lemaitre.

Sconfitte la wild card Ilary Pistola (6-1, 6-0 dalla turca Ipek Oz, testa di serie numero 8) e la qualificata Allegra Fiorani (7-5, 6-0 dalla romena Elena Ruxandra Bertea, numero 2).