Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. In campo Jannik Sinner contro Arthur Fils (LIVE)
Manolo Santana Stadium – ore 13:30
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider
Jannik Sinner vs Arthur Fils (Non prima 16:00)
Alexander Blockx vs Alexander Zverev (Non prima 20:00)
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend (Non prima 21:00)
Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Luke Johnson / Jan Zielinski
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
@ Elvis (#4604701)
Ma vi divertite tanto a portargli sfiga?
” Chi è senza Peccato(re) … non sa cosa si perde ”
” Il Benzinaio con il fuoco dentro ”
” FireFox “
I prossimi 425 slam verranno più o meno equamente suddivisi tra jodar, fils, blockx è alcaraz jr
Partita difficile oggi, il livello si alza. Fils è uno dei più in forma di questo 2026.
Ma piena fiducia per il nostro campione. Forza Jannik, ultimi 2 sforzi!
Fils contro sinner ha 0 possibilità di vittoria.
Non mi pare.
In effetti Fils ha ottimi numeri in termini di percentuali di vittorie nel 2026 (quarto dopo Sinner, Alcaraz e Diokovic). Per il resto il rendimento è molto lontano dagli altri tre, prima di Madrid: 45esimo come Ace (Sinner quarto, 39esimo come prime (Sinner 25esimo), 39esimo come punti con la prima (S. secondo), terzo con la seconda (S. secondo), 19esimo turni di servizio vinti (S. secondo), 22esimo palle break salvate (S. terzo), 40esimo punti vinti in risposta sulla prima (S. quinto), 25esimo sulla seconda (S. settimo), 45esimo palle break convertite (S. 26esimo!!!), 21esimo turni di servizio vinti in risposta (S. quinto). Questo per dire la distanza siderale nel rendimento tra i due giocatori che dobbiamo ricordare anche quando, in modo improprio, parliamo di terzi incomodi. In qualsiasi altro sport, con numeri analoghi Fils non potrebbe mai battere Sinner ma come sappiamo nel tennis le variabili sono infinite..
Non nascondo che Arthur tira legnate da far paura…,con un fisico tra l’altro bestiale…ma…
Jannik spero metta in chiaro come stanno le cose….
La leggenda del Benzinaio peccatore.
Forse è mia incapacità… Ma sbaglio o hai scritto tutto ed il contrario di tutto?
Si diceva che Jannik avrebbe “usato” questo torneo di Madrid come ulteriore test di consolidamento sul rosso, in vista di Roma e RG (massimo obiettivo dichiarato). Il fatto è che non esiste un torneo in cui il nostro fenomeno non arrivi in fondo e quasi sempre vittorioso. Ora io considero due cose: da un lato Jannik appare procedere con sempre maggiore sicurezza sul rosso (non dubitavo affatto, lui è un fuoriclasse assoluto su qualsiasi superficie) e mostra un buon livello atletico; dall’altro credo cominci a sentire una certa stanchezza mentale, che del resto è ineluttabile dopo una sequenza di tornei impegnativi portati fino in fondo e vinti. Ecco il punto: con l’arrivo (ennesimo) alla fase finale, una ulteriore vittoria di torneo, con record di 5 masters 1000 vinti consecutivamente, sicuramente gli darebbe una profonda soddisfazione (anche se lui ha sempre affermato di non pensare ai record) e annullerebbe la stanchezza mentale, ma in caso di sconfitta potrebbe accadere che in lui la delusione si aggiunga alla stanchezza mentale, con effetti negativi. Io tuttavia non credo, perchè uno dei maggiori punti di forza di Jannik è l’equilibrio mentale, che lo porta a non abbattersi più di tanto e ad incredibili reset immediati, anche nell’ambito di un set o di una partita. E comunque sono convinto che la sua essenza di fuoriclasse sarà riaffermata sia contro Fils che contro Zverev (penso infatti che il tedesco batterà il belga rampante, sia pure a fatica).
io credo che oggi sinner,arrivato a questo punto,non mollera un centimetro.sono convinto che gli scoccerebbe perdere piu’ oggi che al secondo turno.ma avra’ anche la serenita’ di poter giocare senza l’ansia di dovere vincere a tutti i costi…..
Se cosi’ sara’….nella sfida serale spero vinca Blocks ma solo perche’ vorrei vedere una finale diversa dal solito e non provare quel senso di pieta per il povero zverev sbattuto come un tappeto al terrazzo col battipanni!
Sei sempre lo jannik dei commenti… Nr 1 al mondo
Jannik sa bene che potrebbe anche perdere con Fils, che ha tecnica e garra da vendere e si presenta molto in fiducia. Ma sotto l’aspetto imperturbabile, facepoker come si dice, si nasconde l’orgoglio di chi viene sempre attaccato e sminuito proditoriamente, di chi vive per partite come queste, di chi non ha nulla da dimostrare e che lavora per migliorarsi sempre. Mi aspetto una grande prestazione. Forza!!!!!
Io preferisco che vinca qui a Madrid e che usi Roma come allenamento in vista del Roland Garros, anche perché, chi mi assicura che vincerà al Foro Italico o a Parigi? “Meglio un fringuello in mano che un tordo in frasca” cita un proverbio venatorio o arterioso che dir si voglia!! 😉
per chi ieri ha detto falsità: Blockx non è affatto dentro il main draw romano in quanto al momento dell’uscita delle entry list era in posizione 91 e con il cut off sono circa alla posizione 84 di Medjedovic nelle quali era dentro con la posizione 71 ma si è cancellato dunque o gli verrà data una wc o è fuori. Non penso neanche possa beneficiare di uno Special Exempt in quanto i due tornei pur consecutivi non sono così a ridosso quindi non c’è motivo per cui lo assegnino
Stasera Fils non dimostra niente anche se passa il turno, il test vero è per Sinner, sta giocando su un campo dove è difficile adattarsi, se vince anche stasera contro un Fils in ottima forma, consiglio ai francesi di preoccuparsi per chi vincerà il Roland Garros
Fils gran bel tennista.
Gran fisico, gran servizio, ottimi fondamentali, determinato e convinto.
Mi sembra, ad oggi, un po’ troppo un toro che carica a testa bassa per poter pensare di vincere contro una versione di Sinner prossima alla migliore.
Vedremo che succede con la versione madrilena di Jannik.
Io sono della vecchia scuola, per me se si vince non si sbaglia.
Una bella piallata, anche per freddare i bollori transalpini, e poi si penserà ai prossimi tornei.
Oggi si affrontano sicuramente i due tennisti più in forma del momento e sarà un bel test per entrambi per capire a che punto che sono(Arthur affronta il metronomo più assoluto che possa esserci in questo momento per capire su cosa lavorare per arrivare ancora più in alto mentre Jannik può capire la % di energie residue- secondo me non ancora poche da accendere la spia, mettiamola così- tra lui e la storia- io ho come l’impressione che dopo un eventuale difficilissimo ma non impossibile filotto Madrid-Roma-RG l’obiettivo potrebbe vincere i restanti 4 1000 e fare una cosa mai riuscita prima nella storia di questo sport ossia tutti i Master in un anno vinti da un solo giocatore).
Curioso di vedere se Jan continuerà a sperimentare- i più attenti avranno notato traiettorie più “toppate” contro Jodar in semifinale- ma non ho dubbi che avrà preparato la tattica migliore per il francese(che non bisogna sottovalutare perchè sta tornando ai fasti di un tempo, quelli che l’anno scorso gli permisero di andare avanti set e break con Carlitos su terra!).
Breve parentesi su cui voglio aprire una riflessione costruttiva correlata a quanto scritto sopra: giammai Jannik dovesse riuscire nell’epopea di vincere tutti i 1000 in un anno secondo voi quanto ci sarebbe di marziano del nostro e quanto di mediocrità nel circuito? La soluzione sta sempre nel mezzo ma è indubbio che stiamo vivendo un periodo caratterizzato da una magra di avversari per motivi differenti(Draper, Rune, Alcaraz, tre nomi che saranno out almeno fino alla season on grass e forse anche oltre). Ditemi la vostra.
Già prima della semi finale,Eurosport Francia si prepara per il « tsunami mediatico »
« Vincere per un posto in finale di un Masters 1000, sì, ma soprattutto come prova a grandezza naturale a meno di tre settimane dal Roland-Garros. Un Grande Slam diventato un po’ (molto?) Più aperto del solito dopo il forfait di Carlos Alcaraz e che deve certamente essere l’obiettivo inconfessabile del numero 1 francese. Perché questa versione di Arthur Fils sembra capace di tutto.«
Jannik: 5 x 1000!!!
@ IlCera (#4604643)
In che film ?
Cincinnati agosto 2024 a oggi
115 vittorie = 94,3 % (senza i 2 ritiri) o 92,7%
3 SLAM ( 6 giocati)
2 ATP Finals = 100% ,10 vittorie ,20 sets a 0
6 1000 ( 9 giocati)
2 500 ( 5 giocati)
Indian Wells-Miami-Monte Carlo :
SINNER 2026 : 3000 PUNTI VS SINNER 2025 :0 punto
No spero che Jannik perda qui per vincere i prossimi….. E spero che Fils vada in finale con una grandissima prestazione contro il numero 1, in modo da entrare nei grandissimi favoriti per il RG, con uno tsunami mediatico transalpino che gli faccia venire la testa come un cocomero e per poi perdere contro un outsider al terzo turno. Niente cibo pesante. Sono in vena Nostradamus.
In doppio i 40 anni non sono più un tabù per la competitività. Per vincere grandi titoli, però, bisogna arrivare a sconfiggere una serie di coppie rodate trentenni che aggiungono ad una maggiore freschezza anche migliore reattività. Difficilissimo.
Cera ti sono andati di traverso i canederli?
Sognare non guasta e mi riferisco a Blockx!!!
Fils Zverev la finale. Zverev campeon.
Sinner Blockx la finale
Vedo lassù in alto che capeggia ancora il nome Di Vera Zvonareva,e allora domando agli esperti di pallacorda:
Fino a che età è possibile vincere in questa disciplina del mezzo campo.
E fino a che età si può essere ancora competitivi?