Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. In campo Jannik Sinner contro Arthur Fils (LIVE)

01/05/2026 10:42 29 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna  ·  1 Maggio 2026
12°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Buono
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 1 Maggio
09:00
12°
10:00
13°
11:00
15°
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16°
13:00
18°
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15:00
23°
16:00
24°
17:00
25°
18:00
24°
🎾  Programma del giorno — 1 Maggio
🎾
ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale
Semifinali Maschile · Semifinali Doppio Femminile
SF / SF
⛅  Parzialmente soleggiato
🎾  Semifinali ATP
🎾  Semifinali Doppio WTA
🏀  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 13:30
Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Arthur Fils FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx BEL vs Alexander Zverev GER (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Aleksandra Krunic SRB / Kristina Mladenovic FRA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare




Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:30
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

Il match deve ancora iniziare

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29 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Tonino (Guest) 01-05-2026 12:32

@ Elvis (#4604701)
Ma vi divertite tanto a portargli sfiga?

 29
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Golden Shark 01-05-2026 12:02

Scritto da Don Budge fathers
Non nascondo che Arthur tira legnate da far paura…,con un fisico tra l’altro bestiale…ma…
Jannik spero metta in chiaro come stanno le cose….
La leggenda del Benzinaio peccatore.

” Chi è senza Peccato(re) … non sa cosa si perde ”

” Il Benzinaio con il fuoco dentro ”

” FireFox “

 28
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+1: Inox, Don Budge fathers
Fringuello Gregorio (Guest) 01-05-2026 11:56

I prossimi 425 slam verranno più o meno equamente suddivisi tra jodar, fils, blockx è alcaraz jr

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+1: il capitano
Silvy__89 (Guest) 01-05-2026 11:54

Partita difficile oggi, il livello si alza. Fils è uno dei più in forma di questo 2026.
Ma piena fiducia per il nostro campione. Forza Jannik, ultimi 2 sforzi!

 26
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Elvis (Guest) 01-05-2026 11:49

Fils contro sinner ha 0 possibilità di vittoria.

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giumart (Guest) 01-05-2026 11:48

Scritto da Just is Back

Scritto da giumart
Si diceva che Jannik avrebbe “usato” questo torneo di Madrid come ulteriore test di consolidamento sul rosso, in vista di Roma e RG (massimo obiettivo dichiarato). Il fatto è che non esiste un torneo in cui il nostro fenomeno non arrivi in fondo e quasi sempre vittorioso. Ora io considero due cose: da un lato Jannik appare procedere con sempre maggiore sicurezza sul rosso (non dubitavo affatto, lui è un fuoriclasse assoluto su qualsiasi superficie) e mostra un buon livello atletico; dall’altro credo cominci a sentire una certa stanchezza mentale, che del resto è ineluttabile dopo una sequenza di tornei impegnativi portati fino in fondo e vinti. Ecco il punto: con l’arrivo (ennesimo) alla fase finale, una ulteriore vittoria di torneo, con record di 5 masters 1000 vinti consecutivamente, sicuramente gli darebbe una profonda soddisfazione (anche se lui ha sempre affermato di non pensare ai record) e annullerebbe la stanchezza mentale, ma in caso di sconfitta potrebbe accadere che in lui la delusione si aggiunga alla stanchezza mentale, con effetti negativi. Io tuttavia non credo, perchè uno dei maggiori punti di forza di Jannik è l’equilibrio mentale, che lo porta a non abbattersi più di tanto e ad incredibili reset immediati, anche nell’ambito di un set o di una partita. E comunque sono convinto che la sua essenza di fuoriclasse sarà riaffermata sia contro Fils che contro Zverev (penso infatti che il tedesco batterà il belga rampante, sia pure a fatica).

Forse è mia incapacità… Ma sbaglio o hai scritto tutto ed il contrario di tutto?

Non mi pare.

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Giampi 01-05-2026 11:46

Scritto da MARMAS
Fils gran bel tennista.
Gran fisico, gran servizio, ottimi fondamentali, determinato e convinto.
Mi sembra, ad oggi, un po’ troppo un toro che carica a testa bassa per poter pensare di vincere contro una versione di Sinner prossima alla migliore.
Vedremo che succede con la versione madrilena di Jannik.
Io sono della vecchia scuola, per me se si vince non si sbaglia.
Una bella piallata, anche per freddare i bollori transalpini, e poi si penserà ai prossimi tornei.

In effetti Fils ha ottimi numeri in termini di percentuali di vittorie nel 2026 (quarto dopo Sinner, Alcaraz e Diokovic). Per il resto il rendimento è molto lontano dagli altri tre, prima di Madrid: 45esimo come Ace (Sinner quarto, 39esimo come prime (Sinner 25esimo), 39esimo come punti con la prima (S. secondo), terzo con la seconda (S. secondo), 19esimo turni di servizio vinti (S. secondo), 22esimo palle break salvate (S. terzo), 40esimo punti vinti in risposta sulla prima (S. quinto), 25esimo sulla seconda (S. settimo), 45esimo palle break convertite (S. 26esimo!!!), 21esimo turni di servizio vinti in risposta (S. quinto). Questo per dire la distanza siderale nel rendimento tra i due giocatori che dobbiamo ricordare anche quando, in modo improprio, parliamo di terzi incomodi. In qualsiasi altro sport, con numeri analoghi Fils non potrebbe mai battere Sinner ma come sappiamo nel tennis le variabili sono infinite..

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Don Budge fathers 01-05-2026 11:30

Non nascondo che Arthur tira legnate da far paura…,con un fisico tra l’altro bestiale…ma…

Jannik spero metta in chiaro come stanno le cose….

La leggenda del Benzinaio peccatore.

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+1: il capitano, Golden Shark, Inox, Aquila.
Just is Back 01-05-2026 11:26

Scritto da giumart
Si diceva che Jannik avrebbe “usato” questo torneo di Madrid come ulteriore test di consolidamento sul rosso, in vista di Roma e RG (massimo obiettivo dichiarato). Il fatto è che non esiste un torneo in cui il nostro fenomeno non arrivi in fondo e quasi sempre vittorioso. Ora io considero due cose: da un lato Jannik appare procedere con sempre maggiore sicurezza sul rosso (non dubitavo affatto, lui è un fuoriclasse assoluto su qualsiasi superficie) e mostra un buon livello atletico; dall’altro credo cominci a sentire una certa stanchezza mentale, che del resto è ineluttabile dopo una sequenza di tornei impegnativi portati fino in fondo e vinti. Ecco il punto: con l’arrivo (ennesimo) alla fase finale, una ulteriore vittoria di torneo, con record di 5 masters 1000 vinti consecutivamente, sicuramente gli darebbe una profonda soddisfazione (anche se lui ha sempre affermato di non pensare ai record) e annullerebbe la stanchezza mentale, ma in caso di sconfitta potrebbe accadere che in lui la delusione si aggiunga alla stanchezza mentale, con effetti negativi. Io tuttavia non credo, perchè uno dei maggiori punti di forza di Jannik è l’equilibrio mentale, che lo porta a non abbattersi più di tanto e ad incredibili reset immediati, anche nell’ambito di un set o di una partita. E comunque sono convinto che la sua essenza di fuoriclasse sarà riaffermata sia contro Fils che contro Zverev (penso infatti che il tedesco batterà il belga rampante, sia pure a fatica).

Forse è mia incapacità… Ma sbaglio o hai scritto tutto ed il contrario di tutto?

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giumart (Guest) 01-05-2026 11:21

Si diceva che Jannik avrebbe “usato” questo torneo di Madrid come ulteriore test di consolidamento sul rosso, in vista di Roma e RG (massimo obiettivo dichiarato). Il fatto è che non esiste un torneo in cui il nostro fenomeno non arrivi in fondo e quasi sempre vittorioso. Ora io considero due cose: da un lato Jannik appare procedere con sempre maggiore sicurezza sul rosso (non dubitavo affatto, lui è un fuoriclasse assoluto su qualsiasi superficie) e mostra un buon livello atletico; dall’altro credo cominci a sentire una certa stanchezza mentale, che del resto è ineluttabile dopo una sequenza di tornei impegnativi portati fino in fondo e vinti. Ecco il punto: con l’arrivo (ennesimo) alla fase finale, una ulteriore vittoria di torneo, con record di 5 masters 1000 vinti consecutivamente, sicuramente gli darebbe una profonda soddisfazione (anche se lui ha sempre affermato di non pensare ai record) e annullerebbe la stanchezza mentale, ma in caso di sconfitta potrebbe accadere che in lui la delusione si aggiunga alla stanchezza mentale, con effetti negativi. Io tuttavia non credo, perchè uno dei maggiori punti di forza di Jannik è l’equilibrio mentale, che lo porta a non abbattersi più di tanto e ad incredibili reset immediati, anche nell’ambito di un set o di una partita. E comunque sono convinto che la sua essenza di fuoriclasse sarà riaffermata sia contro Fils che contro Zverev (penso infatti che il tedesco batterà il belga rampante, sia pure a fatica).

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+1: marcauro
magilla 01-05-2026 10:56

io credo che oggi sinner,arrivato a questo punto,non mollera un centimetro.sono convinto che gli scoccerebbe perdere piu’ oggi che al secondo turno.ma avra’ anche la serenita’ di poter giocare senza l’ansia di dovere vincere a tutti i costi…..

Se cosi’ sara’….nella sfida serale spero vinca Blocks ma solo perche’ vorrei vedere una finale diversa dal solito e non provare quel senso di pieta per il povero zverev sbattuto come un tappeto al terrazzo col battipanni!

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+1: il capitano, Scolaretto, Don Budge fathers, marcauro
Just is Back 01-05-2026 10:36

Scritto da il capitano

Scritto da IlCera

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da IlCera
Fils Zverev la finale. Zverev campeon.

Cera ti sono andati di traverso i canederli?

No spero che Jannik perda qui per vincere i prossimi….. E spero che Fils vada in finale con una grandissima prestazione contro il numero 1, in modo da entrare nei grandissimi favoriti per il RG, con uno tsunami mediatico transalpino che gli faccia venire la testa come un cocomero e per poi perdere contro un outsider al terzo turno. Niente cibo pesante. Sono in vena Nostradamus.

Io preferisco che vinca qui a Madrid e che usi Roma come allenamento in vista del Roland Garros, anche perché, chi mi assicura che vincerà al Foro Italico o a Parigi? “Meglio un fringuello in mano che un tordo in frasca” cita un proverbio venatorio o arterioso che dir si voglia!!

Sei sempre lo jannik dei commenti… Nr 1 al mondo

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+1: il capitano, Scolaretto, Don Budge fathers, marcauro
Swinner 01-05-2026 10:35

Jannik sa bene che potrebbe anche perdere con Fils, che ha tecnica e garra da vendere e si presenta molto in fiducia. Ma sotto l’aspetto imperturbabile, facepoker come si dice, si nasconde l’orgoglio di chi viene sempre attaccato e sminuito proditoriamente, di chi vive per partite come queste, di chi non ha nulla da dimostrare e che lavora per migliorarsi sempre. Mi aspetto una grande prestazione. Forza!!!!!

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il capitano 01-05-2026 10:21

Scritto da IlCera

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da IlCera
Fils Zverev la finale. Zverev campeon.

Cera ti sono andati di traverso i canederli?

No spero che Jannik perda qui per vincere i prossimi….. E spero che Fils vada in finale con una grandissima prestazione contro il numero 1, in modo da entrare nei grandissimi favoriti per il RG, con uno tsunami mediatico transalpino che gli faccia venire la testa come un cocomero e per poi perdere contro un outsider al terzo turno. Niente cibo pesante. Sono in vena Nostradamus.

Io preferisco che vinca qui a Madrid e che usi Roma come allenamento in vista del Roland Garros, anche perché, chi mi assicura che vincerà al Foro Italico o a Parigi? “Meglio un fringuello in mano che un tordo in frasca” cita un proverbio venatorio o arterioso che dir si voglia!! 😉 :mrgreen:

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+1: MARMAS, maverikkk, Just is Back, magilla, Scolaretto, Don Budge fathers, Massi, Aquila., PeteBondurant, marcauro
Antonio (Guest) 01-05-2026 10:21

per chi ieri ha detto falsità: Blockx non è affatto dentro il main draw romano in quanto al momento dell’uscita delle entry list era in posizione 91 e con il cut off sono circa alla posizione 84 di Medjedovic nelle quali era dentro con la posizione 71 ma si è cancellato dunque o gli verrà data una wc o è fuori. Non penso neanche possa beneficiare di uno Special Exempt in quanto i due tornei pur consecutivi non sono così a ridosso quindi non c’è motivo per cui lo assegnino

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Aquila. 01-05-2026 10:19

Scritto da Tennisforever

Scritto da IlCera

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da IlCera
Fils Zverev la finale. Zverev campeon.

Cera ti sono andati di traverso i canederli?

No spero che Jannik perda qui per vincere i prossimi….. E spero che Fils vada in finale con una grandissima prestazione contro il numero 1, in modo da entrare nei grandissimi favoriti per il RG, con uno tsunami mediatico transalpino che gli faccia venire la testa come un cocomero e per poi perdere contro un outsider al terzo turno. Niente cibo pesante. Sono in vena Nostradamus.

Già prima della semi finale,Eurosport Francia si prepara per il « tsunami mediatico »
« Vincere per un posto in finale di un Masters 1000, sì, ma soprattutto come prova a grandezza naturale a meno di tre settimane dal Roland-Garros. Un Grande Slam diventato un po’ (molto?) Più aperto del solito dopo il forfait di Carlos Alcaraz e che deve certamente essere l’obiettivo inconfessabile del numero 1 francese. Perché questa versione di Arthur Fils sembra capace di tutto.« 

Stasera Fils non dimostra niente anche se passa il turno, il test vero è per Sinner, sta giocando su un campo dove è difficile adattarsi, se vince anche stasera contro un Fils in ottima forma, consiglio ai francesi di preoccuparsi per chi vincerà il Roland Garros

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+1: Don Budge fathers, il capitano
MARMAS 01-05-2026 10:19

Fils gran bel tennista.
Gran fisico, gran servizio, ottimi fondamentali, determinato e convinto.
Mi sembra, ad oggi, un po’ troppo un toro che carica a testa bassa per poter pensare di vincere contro una versione di Sinner prossima alla migliore.
Vedremo che succede con la versione madrilena di Jannik.
Io sono della vecchia scuola, per me se si vince non si sbaglia.
Una bella piallata, anche per freddare i bollori transalpini, e poi si penserà ai prossimi tornei.

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+1: Aquila., Marco M., maverikkk, magilla, Scolaretto, il capitano, Don Budge fathers, Inox, Mando
BetAce 01-05-2026 10:10

Oggi si affrontano sicuramente i due tennisti più in forma del momento e sarà un bel test per entrambi per capire a che punto che sono(Arthur affronta il metronomo più assoluto che possa esserci in questo momento per capire su cosa lavorare per arrivare ancora più in alto mentre Jannik può capire la % di energie residue- secondo me non ancora poche da accendere la spia, mettiamola così- tra lui e la storia- io ho come l’impressione che dopo un eventuale difficilissimo ma non impossibile filotto Madrid-Roma-RG l’obiettivo potrebbe vincere i restanti 4 1000 e fare una cosa mai riuscita prima nella storia di questo sport ossia tutti i Master in un anno vinti da un solo giocatore).
Curioso di vedere se Jan continuerà a sperimentare- i più attenti avranno notato traiettorie più “toppate” contro Jodar in semifinale- ma non ho dubbi che avrà preparato la tattica migliore per il francese(che non bisogna sottovalutare perchè sta tornando ai fasti di un tempo, quelli che l’anno scorso gli permisero di andare avanti set e break con Carlitos su terra!).

Breve parentesi su cui voglio aprire una riflessione costruttiva correlata a quanto scritto sopra: giammai Jannik dovesse riuscire nell’epopea di vincere tutti i 1000 in un anno secondo voi quanto ci sarebbe di marziano del nostro e quanto di mediocrità nel circuito? La soluzione sta sempre nel mezzo ma è indubbio che stiamo vivendo un periodo caratterizzato da una magra di avversari per motivi differenti(Draper, Rune, Alcaraz, tre nomi che saranno out almeno fino alla season on grass e forse anche oltre). Ditemi la vostra.

 12
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Tennisforever 01-05-2026 09:51

Scritto da IlCera

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da IlCera
Fils Zverev la finale. Zverev campeon.

Cera ti sono andati di traverso i canederli?

No spero che Jannik perda qui per vincere i prossimi….. E spero che Fils vada in finale con una grandissima prestazione contro il numero 1, in modo da entrare nei grandissimi favoriti per il RG, con uno tsunami mediatico transalpino che gli faccia venire la testa come un cocomero e per poi perdere contro un outsider al terzo turno. Niente cibo pesante. Sono in vena Nostradamus.

Già prima della semi finale,Eurosport Francia si prepara per il « tsunami mediatico »

« Vincere per un posto in finale di un Masters 1000, sì, ma soprattutto come prova a grandezza naturale a meno di tre settimane dal Roland-Garros. Un Grande Slam diventato un po’ (molto?) Più aperto del solito dopo il forfait di Carlos Alcaraz e che deve certamente essere l’obiettivo inconfessabile del numero 1 francese. Perché questa versione di Arthur Fils sembra capace di tutto.« 

 11
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Silver (Guest) 01-05-2026 09:47

Jannik: 5 x 1000!!!

 10
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+1: Scolaretto, Don Budge fathers, Inox
Paul Newman (Guest) 01-05-2026 09:32

@ IlCera (#4604643)

In che film ?

 9
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Tennisforever 01-05-2026 09:29

Cincinnati agosto 2024 a oggi

115 vittorie = 94,3 % (senza i 2 ritiri) o 92,7%

3 SLAM ( 6 giocati)

2 ATP Finals = 100% ,10 vittorie ,20 sets a 0

6 1000 ( 9 giocati)

2 500 ( 5 giocati)

Indian Wells-Miami-Monte Carlo :

SINNER 2026 : 3000 PUNTI VS SINNER 2025 :0 punto

 8
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+1: Marco M., Billy74
IlCera (Guest) 01-05-2026 09:27

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da IlCera
Fils Zverev la finale. Zverev campeon.

Cera ti sono andati di traverso i canederli?

No spero che Jannik perda qui per vincere i prossimi….. E spero che Fils vada in finale con una grandissima prestazione contro il numero 1, in modo da entrare nei grandissimi favoriti per il RG, con uno tsunami mediatico transalpino che gli faccia venire la testa come un cocomero e per poi perdere contro un outsider al terzo turno. Niente cibo pesante. Sono in vena Nostradamus.

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+1: Pikario Furioso
IlCera (Guest) 01-05-2026 09:24

Scritto da Gaz
Vedo lassù in alto che capeggia ancora il nome Di Vera Zvonareva,e allora domando agli esperti di pallacorda:
Fino a che età è possibile vincere in questa disciplina del mezzo campo.
E fino a che età si può essere ancora competitivi?

In doppio i 40 anni non sono più un tabù per la competitività. Per vincere grandi titoli, però, bisogna arrivare a sconfiggere una serie di coppie rodate trentenni che aggiungono ad una maggiore freschezza anche migliore reattività. Difficilissimo.

 6
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Pikario Furioso 01-05-2026 09:17

Scritto da IlCera
Fils Zverev la finale. Zverev campeon.

Cera ti sono andati di traverso i canederli?

 5
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+1: il capitano
Pikario Furioso 01-05-2026 09:15

Scritto da Leprotto
Sinner Blockx la finale

Sognare non guasta e mi riferisco a Blockx!!!

 4
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+1: il capitano
IlCera (Guest) 01-05-2026 09:14

Fils Zverev la finale. Zverev campeon.

 3
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Leprotto (Guest) 01-05-2026 09:08

Sinner Blockx la finale

 2
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Gaz (Guest) 01-05-2026 09:01

Vedo lassù in alto che capeggia ancora il nome Di Vera Zvonareva,e allora domando agli esperti di pallacorda:
Fino a che età è possibile vincere in questa disciplina del mezzo campo.
E fino a che età si può essere ancora competitivi?

 1
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