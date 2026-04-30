Fils è pronto alla sfida contro Sinner: “Sono in fiducia, avrò le mie occasioni e dovrò sfruttarle. Questa partita mi dirà a che punto sono”

Nove vittorie di fila e un titolo importante come quello al “Godò” di Barcellona, forte di un tennis in crescendo e sempre più consistente, sono un gran bel biglietto da visita per Arthur Fils, pronto a giocarsi la semifinale al Masters 1000 di Madrid contro il più forte di tutti, Jannik Sinner, a sua volta in una striscia spettacolare iniziata ad Indian Wells e proseguita sino alla storica cavalcata di Monte Carlo. Il francese ieri sera si è preso una sonora rivincita contro Lehecka, che l’aveva sconfitto a Miami piuttosto seccamente, confermando quanto il suo livello di gioco si sia attestato su di uno standard medio davvero importante e quanto sia competitivo su terra battuta. Del resto nel 2025, prima del “crack” alla schiena, se l’era giocata ad armi pari anche contro Carlos Alcaraz. Rientrato lo scorso febbraio dopo mesi di stop, il parigino è oggi un tennista ancor più completo: “strappa” meno le esecuzioni, cambiamento tecnico necessario per preservare la schiena, ha una selezione di colpi più attenta ma non ha perso niente di grinta e intensità. Per questo, con un record in stagione di 22 vittorie e 5 sconfitte, si appresta ad affrontare Sinner con fiducia, sicuro di poter dire la sua. L’Equipe ha raccolto le sensazioni del francese dopo la vittoria su Lehecka, questi i passassi più interessanti.

“Avanti 3-0 in appena 9 minuti contro Lehecka? Si, è stato… curioso perché non ho avuto il tempo di scaldarmi in palestra prima del match. Sono entrato in campo dicendomi: devo concentrarmi subito sul primo turno di battuta, perché se perdo il servizio può mettersi male in fretta. Alla fine sono partito molto bene. Sono davvero soddisfatto della mia prestazione. Ho chiuso bene anche il match. Un po’ più di tensione nell’ultimo game al servizio, ma nel complesso va bene così”.

Una bella rivincita sul ceco dopo lo scontro a Miami, l’aver vinto solo quattro game in quel recente scontro è stata una motivazione extra: “Non mi piace quando qualcuno mi mette sotto, e ci penso parecchio. Quando riaffronto quel giocatore, cerco di essere al massimo e di prendermi la rivincita. Ci sono riuscito. A volte non è possibile, ma in ogni caso mi dà una motivazione extra. È la mentalità che voglio avere: fuori dal campo siamo tutti amici, ma quando entro in campo non sono lì per fare il simpatico”.

Chiedono a Fils se ritiene di giocare oggi il miglior tennis in carriera: “In questo momento il mio livello medio è molto alto, anche grazie alla fiducia. Ho infilato parecchie vittorie consecutive. La fiducia arriva anche dall’allenamento: ci stiamo allenando bene e duramente. Abbiamo fatto un’ottima settimana di preparazione sulla terra prima di Barcellona. Quando tutto si incastra così, ti senti sempre meglio. Per esempio oggi, nel secondo set, ci sono stati alcuni game in risposta andati via in fretta, ma non mi sono preoccupato troppo: mi sono detto che prima o poi la mia occasione sarebbe arrivata. Con questo atteggiamento mi sento sempre meglio in campo e riesco a chiudere il match in maniera pulita”.

Seconda semifinale Masters 1000 in un mese, ma stavolta Fils arriva avendo speso molte meno energie fisiche e mentali: “La sensazione è proprio questa. Questa settimana ho speso molte meno energie rispetto a Miami, dove avevo avuto un quarto molto duro contro Tommy Paul e anche un ottavo piuttosto folle contro Vacherot. Lì avevo lasciato parecchie energie. Qui mi sono concentrato bene sui match precedenti contro Nava, Etcheverry e Jiri. Partite andate via abbastanza rapide, pur richiedendo grande concentrazione, quindi arrivo più fresco e pronto a dare tutto negli ultimi match del torneo”.

Next Sinner, non c’è oggi una sfida più grande, ma Arthur è fiducioso: “Non ho ancora perso un match sulla terra, lui nemmeno. Lui ha grande fiducia, ma ce l’ho anch’io. Spero venga fuori una bella battaglia. Onestamente penso che sarà una grande partita. So di poter cambiare l’inerzia dei match, ne sono capace. Sarà una sfida ad altissima intensità. Sta giocando molto bene in questo periodo. Ho visto il suo match contro Jodar: avrebbe potuto girare diverse volte a favore di Jodar, ma lui mentalmente è fortissimo e l’ha tenuta in mano. Dovrò essere al massimo dalla A alla Z. Le occasioni le avrò, dovrò solo sfruttarle. Questa partita sarà l’occasione per capire a che punto sono. Da quando sono rientrato ho affrontato ottimi giocatori sulla terra, ma non ancora Sinner. Vedrò dove sono arrivato e tirerò le mie conclusioni. Che vinca o che perda, ci saranno comunque tante indicazioni da prendere. Non vedo l’ora di entrare in campo. Come se dall’altra parte ci fosse chiunque altro: entro per vincere la partita, e basta.”

Con Alcaraz fuori sia a Roma che Parigi, Djokovic fermo e non buone condizioni, Zverev sempre altalenante e Musetti non al livello del 2025, chissà che non sia proprio Fils l’avversario più pericoloso per Jannik sul “rosso” anche in vista di Roland Garros. La semifinale di venerdì a Madrid ci darà una prima risposta.

Marco Mazzoni