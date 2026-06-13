Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Royan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

13/06/2026 19:30 Nessun commento
Lorenzo Angelini nella foto
Lorenzo Angelini nella foto

FRA Challenger 50 Royan – Tabellone Principale – terra
(1) Gilles Arnaud Bailly BEL vs Lucas Poullain FRA
Qualifier vs Geoffrey Blancaneaux FRA
(WC) Daniel Jade FRA vs Qualifier
(Alt) Raphael Perot FRA vs (7) Robin Bertrand FRA

(4) Philip Henning RSA vs Qualifier
Ognjen Milic SRB vs Thomas Faurel FRA
Eliakim Coulibaly CIV vs (Alt) Felix Balshaw FRA
(Alt) Lucio Ratti ARG vs (6) Calvin Hemery FRA

(8) Kilian Feldbausch SUI vs (Alt) Laurent Lokoli FRA
(WC) Pierre Delage FRA vs (Alt) Svyatoslav Gulin RUS
(WC) Leo Raquillet FRA vs Manas Dhamne IND
Qualifier vs (3) Pavel Kotov RUS

(5) Max Alcala Gurri ESP vs (JR) Andres Santamarta Roig ESP
Yanki Erel TUR vs Qualifier
(Alt) Maxime Janvier FRA vs Qualifier
Carlos Sanchez Jover ESP vs (2) Alejandro Moro Canas ESP



FRA Challenger 50 Royan – Tabellone Qualificazione – terra
(1) D. De Jonge NED – Bye
M. Vervoort NED (Alt) vs (8) M. Zhu USA

(2) E. Demanet BEL – Bye
V. Uzhylovskyi UKR (Alt) vs (7) T. Fancutt AUS

(3) G. Campana Lee KOR vs P. Theate FRA (WC)
J. Coudret FRA (WC) vs (10) A. Freire Da Silva FRA

(4) S. Dev IND vs G. Gomez FRA (Alt)
J. Hsu TPE (Alt) vs (12) C. Rolland De Ravel FRA (WC)

(5) F. Ribero ARG vs A. Reco FRA (Alt)
N. Tajima JPN (Alt) vs (9) N. Sinha IND

(6) L. Angelini ITA vs L. Dussin FRA (PR)
R. Le Meur FRA (WC) vs (11) R. Tabata JPN (JR)



COURT CENTRAL – ore 11:00
Franco Ribero ARG vs Alexandre Reco FRA
Gerard Campana Lee KOR vs Paul Theate FRA
Jordan Coudret FRA vs Adan Freire Da Silva FRA
Lorenzo Angelini ITA vs Louis Dussin FRA

COURT 1 – ore 15:00
S D Prajwal Dev IND vs Gabriel Gomez FRA
Jeffrey Chuan En Hsu TPE vs Cosme Rolland De Ravel FRA

COURT 5 – ore 11:00
Volodoymyr Uzhylovskyi UKR vs Thomas Fancutt AUS
Naoki Tajima JPN vs Nitin Kumar Sinha IND
Robinson Le Meur FRA vs Ryo Tabata JPN
Mark Vervoort NED vs Michael Zhu USA

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