Challenger 50 Royan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali
Challenger 50 Royan – Tabellone Principale – terra
(1) Gilles Arnaud Bailly vs Lucas Poullain
Qualifier vs Geoffrey Blancaneaux
(WC) Daniel Jade vs Qualifier
(Alt) Raphael Perot vs (7) Robin Bertrand
(4) Philip Henning vs Qualifier
Ognjen Milic vs Thomas Faurel
Eliakim Coulibaly vs (Alt) Felix Balshaw
(Alt) Lucio Ratti vs (6) Calvin Hemery
(8) Kilian Feldbausch vs (Alt) Laurent Lokoli
(WC) Pierre Delage vs (Alt) Svyatoslav Gulin
(WC) Leo Raquillet vs Manas Dhamne
Qualifier vs (3) Pavel Kotov
(5) Max Alcala Gurri vs (JR) Andres Santamarta Roig
Yanki Erel vs Qualifier
(Alt) Maxime Janvier vs Qualifier
Carlos Sanchez Jover vs (2) Alejandro Moro Canas
Challenger 50 Royan – Tabellone Qualificazione – terra
(1) D. De Jonge – Bye
M. Vervoort (Alt) vs (8) M. Zhu
(2) E. Demanet – Bye
V. Uzhylovskyi (Alt) vs (7) T. Fancutt
(3) G. Campana Lee vs P. Theate (WC)
J. Coudret (WC) vs (10) A. Freire Da Silva
(4) S. Dev vs G. Gomez (Alt)
J. Hsu (Alt) vs (12) C. Rolland De Ravel (WC)
(5) F. Ribero vs A. Reco (Alt)
N. Tajima (Alt) vs (9) N. Sinha
(6) L. Angelini vs L. Dussin (PR)
R. Le Meur (WC) vs (11) R. Tabata (JR)
COURT CENTRAL – ore 11:00
Franco Ribero vs Alexandre Reco
Gerard Campana Lee vs Paul Theate
Jordan Coudret vs Adan Freire Da Silva
Lorenzo Angelini vs Louis Dussin
COURT 1 – ore 15:00
S D Prajwal Dev vs Gabriel Gomez
Jeffrey Chuan En Hsu vs Cosme Rolland De Ravel
COURT 5 – ore 11:00
Volodoymyr Uzhylovskyi vs Thomas Fancutt
Naoki Tajima vs Nitin Kumar Sinha
Robinson Le Meur vs Ryo Tabata
Mark Vervoort vs Michael Zhu
TAG: Circuito Challenger
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