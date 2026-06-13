Challenger 50 Royan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

Challenger 50 Royan – Tabellone Principale – terra

(1) Gilles Arnaud Bailly vs Lucas Poullain

Qualifier vs Geoffrey Blancaneaux

(WC) Daniel Jade vs Qualifier

(Alt) Raphael Perot vs (7) Robin Bertrand

(4) Philip Henning vs Qualifier

Ognjen Milic vs Thomas Faurel

Eliakim Coulibaly vs (Alt) Felix Balshaw

(Alt) Lucio Ratti vs (6) Calvin Hemery

(8) Kilian Feldbausch vs (Alt) Laurent Lokoli

(WC) Pierre Delage vs (Alt) Svyatoslav Gulin

(WC) Leo Raquillet vs Manas Dhamne

Qualifier vs (3) Pavel Kotov

(5) Max Alcala Gurri vs (JR) Andres Santamarta Roig

Yanki Erel vs Qualifier

(Alt) Maxime Janvier vs Qualifier

Carlos Sanchez Jover vs (2) Alejandro Moro Canas

Challenger 50 Royan – Tabellone Qualificazione – terra

(1) D. De Jonge – Bye

M. Vervoort (Alt) vs (8) M. Zhu

(2) E. Demanet – Bye

V. Uzhylovskyi (Alt) vs (7) T. Fancutt

(3) G. Campana Lee vs P. Theate (WC)

J. Coudret (WC) vs (10) A. Freire Da Silva

(4) S. Dev vs G. Gomez (Alt)

J. Hsu (Alt) vs (12) C. Rolland De Ravel (WC)

(5) F. Ribero vs A. Reco (Alt)

N. Tajima (Alt) vs (9) N. Sinha

(6) L. Angelini vs L. Dussin (PR)

R. Le Meur (WC) vs (11) R. Tabata (JR)

COURT CENTRAL – ore 11:00

Franco Ribero vs Alexandre Reco

Gerard Campana Lee vs Paul Theate

Jordan Coudret vs Adan Freire Da Silva

Lorenzo Angelini vs Louis Dussin

COURT 1 – ore 15:00

S D Prajwal Dev vs Gabriel Gomez

Jeffrey Chuan En Hsu vs Cosme Rolland De Ravel

COURT 5 – ore 11:00

Volodoymyr Uzhylovskyi vs Thomas Fancutt

Naoki Tajima vs Nitin Kumar Sinha

Robinson Le Meur vs Ryo Tabata

Mark Vervoort vs Michael Zhu