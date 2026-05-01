Pre Quali Roma: I risultati completi dell’ultima giornata. Oggi si assegnano le ultime wild card. Ieri assegnate le wild card femminili per le qualificazioni

Si conclude, oggi, primo maggio il lungo percorso delle prequalificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia 2026 che ha coinvolto oltre 56 mila giocatori. Nella terza giornata sono state assegnate le quattro wild card per le qualificazioni di singolare femminile. Sabato primo maggio le sfide che mettono in palio le due wild card per le qualificazioni maschili e le due per il main draw in doppio, una al maschile e una al femminile.

Ieri si è completato il quadro delle giocatrici che hanno conquistato una wild card per le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia attraverso il percorso delle prequalificazioni. Quattro tenniste italiane hanno staccato il pass per il torneo romano: Beatrice Ricci, Marta Lombardini, Federica Urgesi e Noemi Basiletti.

Per tutte si tratta di un traguardo importante, ottenuto al termine di sfide decisive che mettevano in palio l’accesso a uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario sulla terra battuta.

Beatrice Ricci, numero 659 WTA, ha superato Cristiana Ferrando con il punteggio di 7-6 6-1. Per lei sarà la seconda presenza nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, dopo l’esperienza del 2024, quando era stata eliminata al primo turno. Questa volta tornerà a Roma con maggiore consapevolezza e con l’obiettivo di giocarsi al meglio una nuova occasione.

Grande soddisfazione anche per Marta Lombardini, 23 anni e numero 789 del mondo, che ha conquistato la wild card battendo nettamente Viola Turini con il punteggio di 6-1 6-1. Una vittoria molto convincente nel match decisivo, che le permette di guadagnarsi un posto nel tabellone di qualificazione del torneo capitolino.

Conferma importante per Federica Urgesi, numero 396 WTA, che ha battuto Alessandra Mazzola con un doppio 6-3. Per lei sarà la terza esperienza agli Internazionali BNL d’Italia: nel 2024 si era fermata all’esordio nelle qualificazioni, mentre nel 2025 aveva giocato direttamente il main draw, uscendo al primo turno. Urgesi potrà quindi contare su una certa familiarità con il contesto del Foro Italico.

A completare il gruppo c’è Noemi Basiletti, ventenne e numero 360 del mondo, che farà il suo debutto assoluto agli Internazionali BNL d’Italia. Nella sfida decisiva per la wild card ha superato Laura Mair con il punteggio di 6-4 6-1, conquistando così una grande opportunità per misurarsi su un palcoscenico di altissimo livello.

Le quattro wild card rappresentano un premio importante per il percorso compiuto nelle prequalificazioni e offrono a Ricci, Lombardini, Urgesi e Basiletti la possibilità di vivere da protagoniste l’atmosfera del Foro Italico. Per alcune sarà un ritorno, per altre un debutto, ma per tutte sarà una chance preziosa per crescere e confrontarsi con il tennis internazionale.

Pre Qualificazione Roma Roma, Italia · 1 Maggio 2026 ☀ 15°C Soleggiato · Picco 22°C CIELO Ottimo PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Previsioni ora per ora — 1 Maggio 09:00 ☀ 15° 10:00 ☀ 17° 11:00 ☀ 19° 12:00 ☀ 20° 13:00 ☀ 21° 14:00 ☀ 22° 15:00 ☀ 22° 16:00 ☀ 22° 17:00 ☀ 22° 18:00 ☀ 21° 🎾 Programma del giorno — 1 Maggio 🎾 Pre Qualificazione · Wild Card Quali Assegnazione Wild Card Quali · Terra Battuta WC Q ☀ Soleggiato

🎾 Wild Card Quali

🏀 Terra Battuta

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Internazionali BNL d’Italia 2026 – Pre Qualificazioni: ordine di gioco di venerdì 1 maggio

Legenda: fb = a seguire.

Pietrangeli – dalle 10:00

PREQ SM – Bonadio R. 🇮🇹 vs Bondioli F. 🇮🇹

fb PREQ SM – Speziali F. 🇮🇹 vs Martin Manzano J.C. 🇮🇹

fb PREQ DM – Forti / Romano 🇮🇹 vs Bilardo / Ricca 🇮🇹

Piazza del Popolo – dalle 11:00

PREQ DF – Maduzzi / Paganetti 🇮🇹 vs Fornasieri / Modesti 🇮🇹