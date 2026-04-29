Da Cagliari Challenger, Copertina

Il Sardegna Open fa felice anche Arnaldi: ritrova vittoria e sorriso. È agli ottavi con Pellegrino e Cadenasso

29/04/2026 19:28 7 commenti
Matteo Arnaldi nella foto
Matteo Arnaldi nella foto

Il percorso verso il ritorno alla condizione ideale richiede ancora tanti passaggi, ma la notizia è che Matteo Arnaldi può finalmente tornare a sorridere. Perché il Sardegna Open ha portato bene anche a lui, restituendogli una vittoria della quale aveva un enorme bisogno. In un Centrale del Tennis Club Cagliari di nuovo pienissimo, il 25enne sanremese – determinante nel successo dell’Italia in Coppa Davis nel 2023 – si è meritato il secondo turno dell’ATP Challenger 175 superando in rimonta un coriaceo Federico Arnaboldi, passato dalle qualificazioni e capace per un set e mezzo di sognare l’exploit. Infatti, la prima parte del confronto ha dato ragione al tennis pulito e ordinato del lombardo, premiato nel tie-break del primo parziale e abile a tenersi in partita per buona parte del secondo. Ma Arnaldi, seguito in tribuna dal nuovo coach Fabio Colangelo, non ha indietreggiato di un centimetro e nel braccio di ferro è riuscito a spostare l’inerzia dalla sua parte, cambiando volto alla partita dal 4-4 del secondo set. Un break già sfiorato in precedenza gli ha permesso di mettere finalmente il naso avanti e gli ha dato coraggio, diventando la scintilla che ha fatto scattare un parziale di 6 giochi consecutivi, col quale il ligure ha chiuso il rivale fuori dalla partita, vinta per 6-7 6-4 6-2. “Non sono nel mio momento migliore – ha detto a caldo l’azzurro –, quindi avevo bisogno di portare a casa questa partita, per prendere fiducia verso l’obiettivo di ritrovare il mio tennis. Sono contento di come è andata. Come ormai noto sto convivendo da un po’ con un problema al piede: certi giorni va meglio, altri peggio. Ma in questo periodo, dopo sei mesi difficili, sto riuscendo ad allenarmi con maggiore continuità ed è la cosa più importante”.

Nel secondo turno di giovedì per Arnaldi ci sarà l’argentino Juan Manuel Cerundolo, settima testa di serie del Sardegna Open, a segno per 6-7 6-4 6-3 in un duello molto combattuto col giovane talento azzurro Federico Cinà. Il 19enne palermitano, figlio di Francesco (storico coach di Roberta Vinci), ha lottato per quasi tre ore ribadendo di avere già il tennis per giocarsela contro i primi 100 del mondo, ma l’esperienza del sudamericano ha fatto la differenza. “Contro Cerundolo – ha detto ancora Arnaldi – sarà dura, ma penso principalmente a me stesso e al mio tennis. Mi auguro di giocare una bella partita”. Oltre ad Arnaldi, hanno superato il primo turno sulla terra battuta di Monte Urpinu anche gli altri azzurri Andrea Pellegrino e Gianluca Cadenasso. Il primo ha battuto in apertura di giornata il greco Stefanos Sakellaridis, tenendo i nervi saldi per emergere alla distanza (2-6 6-4 6-4), mentre il secondo ha vinto per 6-3 6-1 il derby col sardo Lorenzo Carboni, eliminato martedì al turno decisivo delle qualificazioni ma ripescato come lucky loser in virtù del forfait del giapponese Rei Sakamoto. Fuori Luca Potenza, battuto per 6-3 7-6 dallo statunitense Kovacevic. Giovedì al Tennis Club Cagliari tutte le sfide degli ottavi di finale, col debutto delle prime quattro teste di serie e il ritorno in campo sia di Matteo Berrettini sia di Hubert Hurkacz. La carrellata di grandi nomi garantirà un programma ricchissimo, al via alle 11 sul Campo 14, alle 12 sul Centrale. Il clou nel pomeriggio, con l’atteso duello fra Berrettini e l’argentino Mariano Navone, prima testa di serie e vincitore nel 2024 dell’ultima edizione del Sardegna Open. Ulteriori informazioni sul sito www.sardegnaopen.com e sulla pagina Instagram @sardegnaopen.

RISULTATI
Singolare. Primo turno:Aleksandar Kovacevic (Usa) b. Luca Potenza (Ita) 6-3 7-6, Andrea Pellegrino (Ita) b. Stefanos Sakellaridis (Gre) 2-6 6-4 6-4, Juan Manuel Cerundolo (Arg) b. Federico Cinà (Ita) 6-7 6-4 6-3, Matteo Arnaldi (Ita) b. Federico Arnaboldi (Ita) 6-7 6-4 6-2, Gianluca Cadenasso (Ita) b. Lorenzo Carboni (Ita) 6-3 6-1.
Da completare: Lorenzo Sonego (Ita) vs Mattia Bellucci (Ita), Emilio Nava (Usa) vs Damir Dzumhur (Bih).

Doppio. Primo turno: Nouza/Oberleitner (Cze/Aut) b. Borges/Cornea (Por/Rou) 7-6 6-2, Pavlasek/Rikl (Cze/Cze) b. Balaji/Demoliner (Ind/Bra) 6-1 4-6 10/7, Kiger/Stalder (Usa/Usa) b. Escobar/Serdarusic (Ecu/Cro) 2-6 7-6 10/8, Burruchaga/Pellegrino (Arg/Ita) b. Harper/Stevenson (Can/Gbr) 6-3 7-6.

Centre Court – ore 12:00
Jesper de Jong NED vs Adrian Mannarino FRA
Mariano Navone ARG vs Matteo Berrettini ITA
it vs Hubert Hurkacz POL
Aleksandar Kovacevic USA vs Marcos Giron USA

Court 14 – ore 11:00
Cristian Garin CHI vs Nuno Borges POR
Juan Manuel Cerundolo ARG vs it
it vs it
Roman Andres Burruchaga ARG vs Andrea Pellegrino ITA

Court 11 – ore 11:00
Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED
Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU vs Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA
Federico Cina ITA / Stefano Travaglia ITA vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL
Gianluca Cadenasso ITA / Lorenzo Carboni ITA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

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7 commenti

Pisquik 29-04-2026 21:21

Contento per cadenasso…sta avendo una crescita pazzesca nel 2026..e ancora una vittoria se la merita in modo da coronare questo inizio di stagione con la “qualificazione” alle quali del Roland Garros

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Ale Firenze (Guest) 29-04-2026 20:44

@ Salvo (#4603903)

Salvo…probabilmente mi sono espresso male, ho solo scritto che se Supertennis trasmettesse anche i 250 farebbe felice molta gente (compreso me..) e che non penso che sky basi la sua ricchezza su questa categoria ATP.
Che il Sardegna Open sia un 175 credo lo sappiano anche i bambini…

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Salvo (Guest) 29-04-2026 20:25

Scritto da Ale Firenze
Certo che Sky potrebbe lasciare i 250 a supertennis, farebbe contenta tanta gente, anche perché vorrei sapere che ritorno economico ha Sky con questi tornei.

Questo è un challenger 175, eh…..

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Pirr (Guest) 29-04-2026 20:23

Ma c’è poco da essere felici con un Arnaboldi in crisi al terzo… Spero di sbagliarmi ma lo vedo distante distante

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Vasco90 29-04-2026 20:07

Bella vittoria pellegrino

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Just is Back 29-04-2026 19:55

Così, tanto per scrivere, ha vinto al 3zo set con il numero 450…boh

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-1: Vasco90
Ale Firenze (Guest) 29-04-2026 19:54

Certo che Sky potrebbe lasciare i 250 a supertennis, farebbe contenta tanta gente, anche perché vorrei sapere che ritorno economico ha Sky con questi tornei.

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+1: Vasco90, mattia saracino