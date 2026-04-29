Il Sardegna Open fa felice anche Arnaldi: ritrova vittoria e sorriso. È agli ottavi con Pellegrino e Cadenasso

Il percorso verso il ritorno alla condizione ideale richiede ancora tanti passaggi, ma la notizia è che Matteo Arnaldi può finalmente tornare a sorridere. Perché il Sardegna Open ha portato bene anche a lui, restituendogli una vittoria della quale aveva un enorme bisogno. In un Centrale del Tennis Club Cagliari di nuovo pienissimo, il 25enne sanremese – determinante nel successo dell’Italia in Coppa Davis nel 2023 – si è meritato il secondo turno dell’ATP Challenger 175 superando in rimonta un coriaceo Federico Arnaboldi, passato dalle qualificazioni e capace per un set e mezzo di sognare l’exploit. Infatti, la prima parte del confronto ha dato ragione al tennis pulito e ordinato del lombardo, premiato nel tie-break del primo parziale e abile a tenersi in partita per buona parte del secondo. Ma Arnaldi, seguito in tribuna dal nuovo coach Fabio Colangelo, non ha indietreggiato di un centimetro e nel braccio di ferro è riuscito a spostare l’inerzia dalla sua parte, cambiando volto alla partita dal 4-4 del secondo set. Un break già sfiorato in precedenza gli ha permesso di mettere finalmente il naso avanti e gli ha dato coraggio, diventando la scintilla che ha fatto scattare un parziale di 6 giochi consecutivi, col quale il ligure ha chiuso il rivale fuori dalla partita, vinta per 6-7 6-4 6-2. “Non sono nel mio momento migliore – ha detto a caldo l’azzurro –, quindi avevo bisogno di portare a casa questa partita, per prendere fiducia verso l’obiettivo di ritrovare il mio tennis. Sono contento di come è andata. Come ormai noto sto convivendo da un po’ con un problema al piede: certi giorni va meglio, altri peggio. Ma in questo periodo, dopo sei mesi difficili, sto riuscendo ad allenarmi con maggiore continuità ed è la cosa più importante”.

Nel secondo turno di giovedì per Arnaldi ci sarà l’argentino Juan Manuel Cerundolo, settima testa di serie del Sardegna Open, a segno per 6-7 6-4 6-3 in un duello molto combattuto col giovane talento azzurro Federico Cinà. Il 19enne palermitano, figlio di Francesco (storico coach di Roberta Vinci), ha lottato per quasi tre ore ribadendo di avere già il tennis per giocarsela contro i primi 100 del mondo, ma l’esperienza del sudamericano ha fatto la differenza. “Contro Cerundolo – ha detto ancora Arnaldi – sarà dura, ma penso principalmente a me stesso e al mio tennis. Mi auguro di giocare una bella partita”. Oltre ad Arnaldi, hanno superato il primo turno sulla terra battuta di Monte Urpinu anche gli altri azzurri Andrea Pellegrino e Gianluca Cadenasso. Il primo ha battuto in apertura di giornata il greco Stefanos Sakellaridis, tenendo i nervi saldi per emergere alla distanza (2-6 6-4 6-4), mentre il secondo ha vinto per 6-3 6-1 il derby col sardo Lorenzo Carboni, eliminato martedì al turno decisivo delle qualificazioni ma ripescato come lucky loser in virtù del forfait del giapponese Rei Sakamoto. Fuori Luca Potenza, battuto per 6-3 7-6 dallo statunitense Kovacevic. Giovedì al Tennis Club Cagliari tutte le sfide degli ottavi di finale, col debutto delle prime quattro teste di serie e il ritorno in campo sia di Matteo Berrettini sia di Hubert Hurkacz. La carrellata di grandi nomi garantirà un programma ricchissimo, al via alle 11 sul Campo 14, alle 12 sul Centrale. Il clou nel pomeriggio, con l’atteso duello fra Berrettini e l’argentino Mariano Navone, prima testa di serie e vincitore nel 2024 dell’ultima edizione del Sardegna Open. Ulteriori informazioni sul sito www.sardegnaopen.com e sulla pagina Instagram @sardegnaopen.

RISULTATI

Singolare. Primo turno:Aleksandar Kovacevic (Usa) b. Luca Potenza (Ita) 6-3 7-6, Andrea Pellegrino (Ita) b. Stefanos Sakellaridis (Gre) 2-6 6-4 6-4, Juan Manuel Cerundolo (Arg) b. Federico Cinà (Ita) 6-7 6-4 6-3, Matteo Arnaldi (Ita) b. Federico Arnaboldi (Ita) 6-7 6-4 6-2, Gianluca Cadenasso (Ita) b. Lorenzo Carboni (Ita) 6-3 6-1.

Da completare: Lorenzo Sonego (Ita) vs Mattia Bellucci (Ita), Emilio Nava (Usa) vs Damir Dzumhur (Bih).

Doppio. Primo turno: Nouza/Oberleitner (Cze/Aut) b. Borges/Cornea (Por/Rou) 7-6 6-2, Pavlasek/Rikl (Cze/Cze) b. Balaji/Demoliner (Ind/Bra) 6-1 4-6 10/7, Kiger/Stalder (Usa/Usa) b. Escobar/Serdarusic (Ecu/Cro) 2-6 7-6 10/8, Burruchaga/Pellegrino (Arg/Ita) b. Harper/Stevenson (Can/Gbr) 6-3 7-6.

Centre Court – ore 12:00

Jesper de Jong vs Adrian Mannarino

Mariano Navone vs Matteo Berrettini

vs Hubert Hurkacz

Aleksandar Kovacevic vs Marcos Giron

Court 14 – ore 11:00

Cristian Garin vs Nuno Borges

Juan Manuel Cerundolo vs

vs

Roman Andres Burruchaga vs Andrea Pellegrino

Court 11 – ore 11:00

Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Sander Gille / Sem Verbeek

Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs Benjamin Kittay / Ryan Seggerman

Federico Cina / Stefano Travaglia vs Finn Reynolds / James Watt

Gianluca Cadenasso / Lorenzo Carboni vs Constantin Frantzen / Robin Haase