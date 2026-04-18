Masters e WTA 1000 Madrid: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

18/04/2026 11:38 12 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
🎟️ WILD CARD MAIN DRAW

Rafael Jodar 🇪🇸 • Martin Landaluce 🇪🇸 • Pablo Carreno Busta 🇪🇸 • Gael Monfils 🇫🇷 • Federico Cina 🇮🇹

🎟️ WILD CARD QUALIFICAZIONI

Rei Sakamoto 🇯🇵 • Diego Dedura 🇩🇪 • Darwin Blanch 🇺🇸 • Moise Kouame 🇫🇷 • Manas Dhamne 🇮🇳

🎾 ATP MASTERS 1000

🇪🇸 MADRID 2026

ENTRY LIST MASCHILE • TERRA BATTUTA • CAJA MÁGICA

DAL 22 APRILE 2026

MAIN DRAW

ALCARAZ, Carlos 🇪🇸 #1
SINNER, Jannik 🇮🇹 #2
DJOKOVIC, Novak 🇷🇸 #3
ZVEREV, Alexander 🇩🇪 #4
MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 #5
DE MINAUR, Alex 🇦🇺 #6
FRITZ, Taylor 🇺🇸 #7
AUGER-ALIASSIME, Felix 🇨🇦 #8
SHELTON, Ben 🇺🇸 #9
MEDVEDEV, Daniil 🏳️ #10
BUBLIK, Alexander 🇰🇿 #11
RUUD, Casper 🇳🇴 #12
MENSIK, Jakub 🇨🇿 #13
COBOLLI, Flavio 🇮🇹 #14
KHACHANOV, Karen 🏳️ #15
RUBLEV, Andrey 🏳️ #16
DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 #17
DARDERI, Luciano 🇮🇹 #18
CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 #19
TIAFOE, Frances 🇺🇸 #20
TIEN, Learner 🇺🇸 #21
LEHECKA, Jiri 🇨🇿 #22
PAUL, Tommy 🇺🇸 #23
NORRIE, Cameron 🇬🇧 #24
VACHEROT, Valentin 🇲🇨 #25
DRAPER, Jack 🇬🇧 #26
RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 #27
RUNE, Holger 🇩🇰 #28
GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 #29
NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 #30
FILS, Arthur 🇫🇷 #31
ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 #32
MOUTET, Corentin 🇫🇷 #33
HUMBERT, Ugo 🇫🇷 #34
MUNAR, Jaume 🇪🇸 #35
KORDA, Sebastian 🇺🇸 #36
DIALLO, Gabriel 🇨🇦 #37
SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 #38
FONSECA, Joao 🇧🇷 #39
MICHELSEN, Alex 🇺🇸 #40
TABILO, Alejandro 🇨🇱 #41
BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 #42
MANNARINO, Adrian 🇫🇷 #43
DIMITROV, Grigor 🇧🇬 #44
BERGS, Zizou 🇧🇪 #45
MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 #46
POPYRIN, Alexei 🇦🇺 #47
MACHAC, Tomas 🇨🇿 #48
CILIC, Marin 🇭🇷 #49
BORGES, Nuno 🇵🇹 #50
TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 #51
BAEZ, Sebastian 🇦🇷 #52
ATMANE, Terence 🇫🇷 #53
FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 #54
ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 #55
QUINN, Ethan 🇺🇸 #56
MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 #57
KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 #58
MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 #59
KOPRIVA, Vit 🇨🇿 #60
ZHANG, Zhizhen PR 🇨🇳 #60
NAVONE, Mariano 🇦🇷 #61
SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 #62
BUSE, Ignacio 🇵🇪 #63
HANFMANN, Yannick 🇩🇪 #64
VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 #65
UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 #66
OPELKA, Reilly 🇺🇸 #67
BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 #68
ROYER, Valentin 🇫🇷 #69
GIRON, Marcos 🇺🇸 #70
CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 #71
COLLIGNON, Raphael 🇧🇪 #72
CAZAUX, Arthur 🇫🇷 #73
NAVA, Emilio 🇺🇸 #74
HURKACZ, Hubert 🇵🇱 #75
DZUMHUR, Damir 🇧🇦 #76
BELLUCCI, Mattia 🇮🇹 #77
STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 #78
TIRANTE, Thiago Agustin 🇦🇷 #81
COMESANA, Francisco 🇦🇷 #82
SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 #84
WALTON, Adam 🇦🇺 #85
OFNER, Sebastian 🇦🇹 #86
BLOCKX, Alexander 🇧🇪 #88
BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 #89
MULLER, Alexandre 🇫🇷 #90

❌ CANCELLAZIONI MAIN DRAW

Alcaraz 🇪🇸 • Djokovic 🇷🇸 • Fritz 🇺🇸 • Rune 🇩🇰 • Korda 🇺🇸 • Majchrzak 🇵🇱 • Mpetshi Perricard 🇫🇷 • Cazaux 🇫🇷

ALTERNATES MAIN DRAW

1. Spizzirri, Eliot 🇺🇸 #79
2. Duckworth, James 🇦🇺 #80
3. Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷 #81
4. Comesana, Francisco 🇦🇷 #82
5. Fearnley, Jacob 🇬🇧 #83
6. Shevchenko, Alexander 🇰🇿 #84
7. Walton, Adam 🇦🇺 #85
8. Ofner, Sebastian 🇦🇹 #86
9. Misolic, Filip 🇦🇹 #87
10. Blockx, Alexander 🇧🇪 #88
11. Bautista Agut, Roberto 🇪🇸 #89
12. Muller, Alexandre 🇫🇷 #90
13. de Jong, Jesper 🇳🇱 #91
14. Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 #92
15. Vukic, Aleksandar 🇦🇺 #93

QUALIFICAZIONI

Shevchenko, Alexander 🇰🇿 #76
Burruchaga, Roman Andres 🇦🇷 #77
Ofner, Sebastian 🇦🇹 #78
Bautista Agut, Roberto 🇪🇸 #80
Medjedovic, Hamad 🇷🇸 #81
Svajda, Zachary 🇺🇸 #82
Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷 #83
Vukic, Aleksandar 🇦🇺 #84
Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 #85
Comesana, Francisco 🇦🇷 #87
Carreno Busta, Pablo 🇪🇸 #88
Halys, Quentin 🇫🇷 #90
Blockx, Alexander 🇧🇪 #92
Muller, Alexandre 🇫🇷 #94
Kypson, Patrick 🇺🇸 #96
Fearnley, Jacob 🇬🇧 #97
Wawrinka, Stan 🇨🇭 #98
de Jong, Jesper 🇳🇱 #99
Garin, Cristian 🇨🇱 #100
Vallejo, Adolfo Daniel 🇵🇾 #101
Hijikata, Rinky 🇦🇺 #102
Bonzi, Benjamin 🇫🇷 #103
Landaluce, Martin 🇪🇸 #106
ARNALDI, Matteo 🇮🇹 #107
Gaubas, Vilius 🇱🇹 #108
Van Assche, Luca 🇫🇷 #109
Prizmic, Dino 🇭🇷 #112
Martinez, Pedro 🇪🇸 #113
MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹 #114
Barrios Vera, Tomas 🇨🇱 #115
Gaston, Hugo 🇫🇷 #116
Trungelliti, Marco 🇦🇷 #117
Wu, Yibing 🇨🇳 #118
Choinski, Jan 🇬🇧 #120
Taberner, Carlos 🇪🇸 #121
Droguet, Titouan 🇫🇷 #122
Virtanen, Otto 🇫🇮 #123
McDonald, Mackenzie 🇺🇸 #125
Damm, Martin 🇺🇸 #126
Mochizuki, Shintaro 🇯🇵 #127
O’Connell, Christopher 🇦🇺 #128
Basilashvili, Nikoloz 🇬🇪 #129
PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹 #130

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1. Lajovic, Dusan 🇷🇸 #132
2. Rocha, Henrique 🇵🇹 #133
3. Moller, Elmer 🇩🇰 #134
4. Merida, Daniel 🇪🇸 #136
5. Gea, Arthur 🇫🇷 #137
6. Gojo, Borna 🇭🇷 #139
7. Nardi, Luca 🇮🇹 #140
8. Budkov Kjaer, Nicolai 🇳🇴 #141
9. Travaglia, Stefano 🇮🇹 #142
10. Faria, Jaime 🇵🇹 #143
11. Echargui, Moez 🇹🇳 #144
12. Rodesch, Chris 🇱🇺 #145
13. Harris, Billy 🇬🇧 #148
14. Jacquet, Kylian 🇫🇷 #149
15. Llamas Ruiz, Pablo 🇪🇸 #151
16. Harris, Lloyd 🇿🇦 #152
17. Piros, Zsombor 🇭🇺 #153
18. Jarry, Nicolas 🇨🇱 #154
19. Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼 #156
20. Blanchet, Ugo 🇫🇷 #157

🇮🇹 Italiani evidenziati
Entrati / avanzati
Cancellati / fuori

🇪🇸 ATP MASTERS 1000 MADRID 2026
Terra battuta • Caja Mágica • Dal 22 aprile 2026

🎾 WTA 1000

🇪🇸 MADRID 2026

TERRA BATTUTA • CAJA MÁGICA 🇪🇸

DAL 20 APRILE 2026

TABELLONE PRINCIPALE

SABALENKA, Aryna 🇧🇾
RYBAKINA, Elena 🇰🇿
GAUFF, Coco 🇺🇸
ŚWIĄTEK, Iga 🇵🇱
PEGULA, Jessica 🇺🇸
ANISIMOVA, Amanda 🇺🇸
SVITOLINA, Elina 🇺🇦
PAOLINI, Jasmine 🇮🇹 #ITA
ANDREEVA, Mirra 🇷🇺
MBOKO, Victoria 🇨🇦
ALEXANDROVA, Ekaterina 🇷🇺
BENCIC, Belinda 🇨🇭
NOSKOVA, Linda 🇨🇿
MUCHOVA, Karolina 🇨🇿
OSAKA, Naomi 🇯🇵
TAUSON, Clara 🇩🇰
JOVIC, Iva 🇺🇸
KEYS, Madison 🇺🇸
MERTENS, Elise 🇧🇪
SHNAIDER, Diana 🇷🇺
KALINSKAYA, Anna 🇷🇺
SAMSONOVA, Liudmila 🏳️
RADUCANU, Emma 🇬🇧
OSTAPENKO, Jelena 🇱🇻
FERNANDEZ, Leylah 🇨🇦
ZHENG, Qinwen 🇨🇳
KOSTYUK, Marta 🇺🇦
EALA, Alexandra 🇵🇭
BUCSA, Cristina 🇪🇸
BOUZKOVA, Marie 🇨🇿
SAKKARI, Maria 🇬🇷
WANG, Xinyu 🇨🇳
CIRSTEA, Sorana 🇷🇴
CRISTIAN, Jaqueline 🇷🇴
FRĘCH, Magdalena 🇵🇱
BOISSON, Lois 🇫🇷
LI, Ann 🇺🇸
TJEN, Hanne Vandewinkel 🇳🇱
BEJLEK, Sara 🇨🇿
SINIAKOVA, Katerina 🇨🇿
VONDROUSOVA, Marketa 🇨🇿
COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹 #ITA
BAPTISTE, Hailey 🇺🇸
KENIN, Sofia 🇺🇸
STEARNS, Peyton 🇺🇸
BOUZAS MANEIRO, Jessica 🇪🇸
VALENTOVA, Tereza 🇨🇿
LINETTE, Magda 🇵🇱
KESSLER, Mccartney 🇺🇸
KREJCIKOVA, Barbora 🇨🇿
SIEGEMUND, Laura 🇩🇪
YASTREMSKA, Dayana 🇺🇦
RUZIC, Antonia 🇭🇷
OSORIO, Camila 🇨🇴
MARIA, Tatjana 🇩🇪
ZHANG, Shuai 🇨🇳
JACQUEMOT, Elsa 🇫🇷
SIERRA, Solana 🇦🇷
KASATKINA, Daria 🏳️
BONDAR, Anna 🇭🇺
OLIYNYKOVA, Oleksandra 🇺🇦
BOULTER, Katie 🇬🇧
GIBSON, Talia 🇦🇺
HADDAD MAIA, Beatriz 🇧🇷
BIRRELL, Kimberly 🇦🇺
SELEKHMETEVA, Oksana 🇷🇺
MCNALLY, Caty 🇺🇸
RUSE, Elena-Gabriela 🇷🇴
ZAKHAROVA, Anastasia 🇷🇺
PUTINTSEVA, Yulia 🇰🇿
MARCINKO, Petra 🇭🇷
LYS, Eva 🇩🇪
UCHIJIMA, Moyuka 🇯🇵
TOWNSEND, Taylor 🇺🇸
KRUEGER, Ashlyn 🇺🇸
PLISKOVA, Karolina PR 🇨🇿
BADOSA, Paula WC 🇪🇸
TOMLJANOVIC, Ajla WC 🇦🇺
ARANGO, Emiliana WC 🇨🇴
JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria WC 🇦🇩
MONTGOMERY, Robin WC 🇺🇸
GRANT, Tyra Caterina WC
MARTINEZ CIREZ, Carlota WC 🇪🇸
WILLIAMS, Venus WC 🇺🇸

❌ RITIRATE

Emma Navarro 🇺🇸 • Joint 🇦🇺 • Kartal 🇬🇧 • Gracheva 🇫🇷 • Veronika Kudermetova 🇷🇺

QUALIFICAZIONI

RAKHIMOVA, Kamilla 🇷🇺
SONMEZ, Zeynep 🇹🇷
GOLUBIC, Viktorija 🇨🇭
SEIDEL, Ella 🇩🇪
GALFI, Dalma 🇭🇺
VOLYNETS, Katie 🇺🇸
GRABHER, Julia 🇦🇹
WALTERT, Simona 🇨🇭
STARODUBTSEVA, Yuliia 🇺🇦
PARRY, Diane 🇫🇷
UDVARDY, Panna 🇭🇺
SNIGUR, Daria 🇺🇦
POTAPOVA, Anastasia 🇷🇺
BARTUNKOVA, Nikola 🇨🇿
VANDEWINKEL, Hanne 🇧🇪
PARKS, Alycia 🇺🇸
BLINKOVA, Anna 🇷🇺
ERJAVEC, Veronika 🇸🇮
SHERIF, Mayar 🇪🇬
JUVAN, Kaja 🇸🇮
SUN, Lulu 🇳🇿
TAGGER, Julia 🇦🇹
KORPATSCH, Tamara 🇩🇪
SASNOVICH, Aliaksandra 🇧🇾
PAVLYUCHENKOVA, Anastasia 🇷🇺
VEKIC, Donna 🇭🇷
VIDMANOVA, Darja 🇨🇿
LAMENS, Suzan 🇳🇱
KRAUS, Sinja 🇦🇹
KALININA, Anhelina 🇺🇦
SRAMKOVA, Rebecca 🇸🇰
KORNEEVA, Alina 🇷🇺
JEANJEAN, Leolia 🇫🇷
MASAROVA, Rebeka 🇨🇭
SALKOVA, Dominika 🇨🇿
ZIDANSEK, Tamara 🇸🇮
CHARAEVA, Alina 🇷🇺
QUEVEDO, Kaitlin 🇪🇸
RAKOTOMANGA RAJAONAH, Tiantsoa 🇫🇷
KAWA, Katarzyna 🇵🇱
BEGU, Irina-Camelia PR 🇷🇴
SORRIBES TORMO, Sara PR 🇪🇸
DODIN, Oceane PR 🇫🇷
SAMSON, Maria WC 🇪🇸
PAREJA, Julieta WC 🇺🇸
EFREMOVA, Ekaterina WC 🇫🇷
ROURA LLAVERIAS, Julia WC 🇪🇸
LEME DA SILVA, Nauhany Vitoria WC 🇧🇷

🇮🇹 Italiane evidenziate
PR Protected Ranking
WC Wild Card

🇪🇸 WTA 1000 MADRID 2026
Terra battuta • Dal 20 aprile 2026

magilla 18-04-2026 13:07

madoooooooooo….non voglio pensare cosa succede qua e con i media se sinner gioca Madrid e poi salta Roma con una qualsiasi motivazione.

a prescindere da cio….io spero che salti Madrid

Nike (Guest) 18-04-2026 12:42

@ Salvo (#4595198)

E chi te lo ha detto la guardia medica ???

Luciano65 (Guest) 18-04-2026 12:18

Dirò un’eresia: per me va a Madrid e “lascia” (non si presenta) Roma ad Alcaraz.

Aumenta la rivalità mediatica con l’italiano che potrebbe vincere in Spagna e lo spagnolo in Italia.

Riposerebbe in vista del Roland Garros (anche se la terra di Roma è più simile a quella francese ci arriverebbe meno stanco).

Ovviamente se arriva almeno in finale a Madrid.

italo (Guest) 18-04-2026 12:15

Ma Zverev , che fa il filotto non sente mai la stanchezza?
anche lui ultimamente arriva in fondo a tutti i tornei..

Betafasan 18-04-2026 12:14

Speriamo tanto in un bel risultato di Muso, Cobolli e Darderi!

Betafasan 18-04-2026 12:13

Ormai Sinner avrà prenotato il volo, hotel, allenamenti! Daaiii

Tonino (Guest) 18-04-2026 12:12

@ GIALAPPA SBANDY REMIX (#4595188)

Per Sinner sono meglio 5mila miliardi o la vittoria del Rolando?

Salvo (Guest) 18-04-2026 12:11

Scritto da Nike
Ci saranno tutti gli italiani iscritti

Tranne Sinner.

Nike (Guest) 18-04-2026 12:01

Ci saranno tutti gli italiani iscritti

GIALAPPA SBANDY REMIX 18-04-2026 11:55

Spariamo delle cifre a caso per i sottobanchi :
Sinner 2 mila miliardi
Alcaraz 2 mila miliardi
Djokovic 2 mila miliardi
Fritz 1 mila miliardi

Alcaraz Djokovic e Fritz assenti. 5 mila miliardi che rimangono nelle casse del torneo.
A questo punto
Sinner 5 mila miliardi.
I cassieri 2 miliardi si comprano lo yacht a Monte-Carlo
Indovina ? Sinner ci va. Anche zoppo. Volete scommettere ?

GIALAPPA SBANDY REMIX 18-04-2026 11:52

Scritto da Peter Parker
Jannik non è stato ancora cancellato,per me va.

Sarebbe una follia il contrario.
Oh, Madrid è un ATP 1000, non sarà il torneo di Casalpusterlengo, ma è pur sempre un ATP 1000, non quello di Kigali 1, 2 e 3, no ?

Peter Parker 18-04-2026 11:47

Jannik non è stato ancora cancellato,per me va.

