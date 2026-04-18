Masters e WTA 1000 Madrid: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎟️ WILD CARD MAIN DRAW
Rafael Jodar 🇪🇸 • Martin Landaluce 🇪🇸 • Pablo Carreno Busta 🇪🇸 • Gael Monfils 🇫🇷 • Federico Cina 🇮🇹
🎟️ WILD CARD QUALIFICAZIONI
Rei Sakamoto 🇯🇵 • Diego Dedura 🇩🇪 • Darwin Blanch 🇺🇸 • Moise Kouame 🇫🇷 • Manas Dhamne 🇮🇳
🎾 ATP MASTERS 1000
🇪🇸 MADRID 2026
ENTRY LIST MASCHILE • TERRA BATTUTA • CAJA MÁGICA
DAL 22 APRILE 2026
MAIN DRAW
|ALCARAZ, Carlos
|🇪🇸 #1
|SINNER, Jannik 🇮🇹
|#2
|DJOKOVIC, Novak
|🇷🇸 #3
|ZVEREV, Alexander
|🇩🇪 #4
|MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹
|#5
|DE MINAUR, Alex
|🇦🇺 #6
|FRITZ, Taylor
|🇺🇸 #7
|AUGER-ALIASSIME, Felix
|🇨🇦 #8
|SHELTON, Ben
|🇺🇸 #9
|MEDVEDEV, Daniil
|🏳️ #10
|BUBLIK, Alexander
|🇰🇿 #11
|RUUD, Casper
|🇳🇴 #12
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 #13
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|#14
|KHACHANOV, Karen
|🏳️ #15
|RUBLEV, Andrey
|🏳️ #16
|DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro
|🇪🇸 #17
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|#18
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 #19
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 #20
|TIEN, Learner
|🇺🇸 #21
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 #22
|PAUL, Tommy
|🇺🇸 #23
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 #24
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 #25
|DRAPER, Jack
|🇬🇧 #26
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 #27
|RUNE, Holger
|🇩🇰 #28
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 #29
|NAKASHIMA, Brandon
|🇺🇸 #30
|FILS, Arthur
|🇫🇷 #31
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 #32
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 #33
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 #34
|MUNAR, Jaume
|🇪🇸 #35
|KORDA, Sebastian
|🇺🇸 #36
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 #37
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 #38
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 #39
|MICHELSEN, Alex
|🇺🇸 #40
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 #41
|BROOKSBY, Jenson
|🇺🇸 #42
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 #43
|DIMITROV, Grigor
|🇧🇬 #44
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 #45
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 #46
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 #47
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 #48
|CILIC, Marin
|🇭🇷 #49
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 #50
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 #51
|BAEZ, Sebastian
|🇦🇷 #52
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 #53
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 #54
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 #55
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 #56
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 #57
|KECMANOVIC, Miomir
|🇷🇸 #58
|MPETSHI PERRICARD, Giovanni
|🇫🇷 #59
|KOPRIVA, Vit
|🇨🇿 #60
|ZHANG, Zhizhen PR
|🇨🇳 #60
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 #61
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|#62
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 #63
|HANFMANN, Yannick
|🇩🇪 #64
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 #65
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 #66
|OPELKA, Reilly
|🇺🇸 #67
|BERRETTINI, Matteo 🇮🇹
|#68
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 #69
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 #70
|CERUNDOLO, Juan Manuel
|🇦🇷 #71
|COLLIGNON, Raphael
|🇧🇪 #72
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 #73
|NAVA, Emilio
|🇺🇸 #74
|HURKACZ, Hubert
|🇵🇱 #75
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 #76
|BELLUCCI, Mattia 🇮🇹
|#77
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 #78
|TIRANTE, Thiago Agustin
|🇦🇷 #81
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 #82
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 #84
|WALTON, Adam
|🇦🇺 #85
|OFNER, Sebastian
|🇦🇹 #86
|BLOCKX, Alexander
|🇧🇪 #88
|BAUTISTA AGUT, Roberto
|🇪🇸 #89
|MULLER, Alexandre
|🇫🇷 #90
❌ CANCELLAZIONI MAIN DRAW
Alcaraz 🇪🇸 • Djokovic 🇷🇸 • Fritz 🇺🇸 • Rune 🇩🇰 • Korda 🇺🇸 • Majchrzak 🇵🇱 • Mpetshi Perricard 🇫🇷 • Cazaux 🇫🇷
ALTERNATES MAIN DRAW
|1. Spizzirri, Eliot 🇺🇸
|#79
|2. Duckworth, James 🇦🇺
|#80
|3. Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷
|#81
|4. Comesana, Francisco 🇦🇷
|#82
|5. Fearnley, Jacob 🇬🇧
|#83
|6. Shevchenko, Alexander 🇰🇿
|#84
|7. Walton, Adam 🇦🇺
|#85
|8. Ofner, Sebastian 🇦🇹
|#86
|9. Misolic, Filip 🇦🇹
|#87
|10. Blockx, Alexander 🇧🇪
|#88
|11. Bautista Agut, Roberto 🇪🇸
|#89
|12. Muller, Alexandre 🇫🇷
|#90
|13. de Jong, Jesper 🇳🇱
|#91
|14. Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸
|#92
|15. Vukic, Aleksandar 🇦🇺
|#93
QUALIFICAZIONI
|Shevchenko, Alexander
|🇰🇿 #76
|Burruchaga, Roman Andres
|🇦🇷 #77
|Ofner, Sebastian
|🇦🇹 #78
|Bautista Agut, Roberto
|🇪🇸 #80
|Medjedovic, Hamad
|🇷🇸 #81
|Svajda, Zachary
|🇺🇸 #82
|Tirante, Thiago Agustin
|🇦🇷 #83
|Vukic, Aleksandar
|🇦🇺 #84
|Kovacevic, Aleksandar
|🇺🇸 #85
|Comesana, Francisco
|🇦🇷 #87
|Carreno Busta, Pablo
|🇪🇸 #88
|Halys, Quentin
|🇫🇷 #90
|Blockx, Alexander
|🇧🇪 #92
|Muller, Alexandre
|🇫🇷 #94
|Kypson, Patrick
|🇺🇸 #96
|Fearnley, Jacob
|🇬🇧 #97
|Wawrinka, Stan
|🇨🇭 #98
|de Jong, Jesper
|🇳🇱 #99
|Garin, Cristian
|🇨🇱 #100
|Vallejo, Adolfo Daniel
|🇵🇾 #101
|Hijikata, Rinky
|🇦🇺 #102
|Bonzi, Benjamin
|🇫🇷 #103
|Landaluce, Martin
|🇪🇸 #106
|ARNALDI, Matteo 🇮🇹
|#107
|Gaubas, Vilius
|🇱🇹 #108
|Van Assche, Luca
|🇫🇷 #109
|Prizmic, Dino
|🇭🇷 #112
|Martinez, Pedro
|🇪🇸 #113
|MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹
|#114
|Barrios Vera, Tomas
|🇨🇱 #115
|Gaston, Hugo
|🇫🇷 #116
|Trungelliti, Marco
|🇦🇷 #117
|Wu, Yibing
|🇨🇳 #118
|Choinski, Jan
|🇬🇧 #120
|Taberner, Carlos
|🇪🇸 #121
|Droguet, Titouan
|🇫🇷 #122
|Virtanen, Otto
|🇫🇮 #123
|McDonald, Mackenzie
|🇺🇸 #125
|Damm, Martin
|🇺🇸 #126
|Mochizuki, Shintaro
|🇯🇵 #127
|O’Connell, Christopher
|🇦🇺 #128
|Basilashvili, Nikoloz
|🇬🇪 #129
|PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹
|#130
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1. Lajovic, Dusan 🇷🇸
|#132
|2. Rocha, Henrique 🇵🇹
|#133
|3. Moller, Elmer 🇩🇰
|#134
|4. Merida, Daniel 🇪🇸
|#136
|5. Gea, Arthur 🇫🇷
|#137
|6. Gojo, Borna 🇭🇷
|#139
|7. Nardi, Luca 🇮🇹
|#140
|8. Budkov Kjaer, Nicolai 🇳🇴
|#141
|9. Travaglia, Stefano 🇮🇹
|#142
|10. Faria, Jaime 🇵🇹
|#143
|11. Echargui, Moez 🇹🇳
|#144
|12. Rodesch, Chris 🇱🇺
|#145
|13. Harris, Billy 🇬🇧
|#148
|14. Jacquet, Kylian 🇫🇷
|#149
|15. Llamas Ruiz, Pablo 🇪🇸
|#151
|16. Harris, Lloyd 🇿🇦
|#152
|17. Piros, Zsombor 🇭🇺
|#153
|18. Jarry, Nicolas 🇨🇱
|#154
|19. Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼
|#156
|20. Blanchet, Ugo 🇫🇷
|#157
🇮🇹 Italiani evidenziati
Entrati / avanzati
Cancellati / fuori
🇪🇸 ATP MASTERS 1000 MADRID 2026
Terra battuta • Caja Mágica • Dal 22 aprile 2026
🎾 WTA 1000
🇪🇸 MADRID 2026
TERRA BATTUTA • CAJA MÁGICA 🇪🇸
DAL 20 APRILE 2026
TABELLONE PRINCIPALE
|SABALENKA, Aryna
|🇧🇾
|RYBAKINA, Elena
|🇰🇿
|GAUFF, Coco
|🇺🇸
|ŚWIĄTEK, Iga
|🇵🇱
|PEGULA, Jessica
|🇺🇸
|ANISIMOVA, Amanda
|🇺🇸
|SVITOLINA, Elina
|🇺🇦
|PAOLINI, Jasmine 🇮🇹
|#ITA
|ANDREEVA, Mirra
|🇷🇺
|MBOKO, Victoria
|🇨🇦
|ALEXANDROVA, Ekaterina
|🇷🇺
|BENCIC, Belinda
|🇨🇭
|NOSKOVA, Linda
|🇨🇿
|MUCHOVA, Karolina
|🇨🇿
|OSAKA, Naomi
|🇯🇵
|TAUSON, Clara
|🇩🇰
|JOVIC, Iva
|🇺🇸
|KEYS, Madison
|🇺🇸
|MERTENS, Elise
|🇧🇪
|SHNAIDER, Diana
|🇷🇺
|KALINSKAYA, Anna
|🇷🇺
|SAMSONOVA, Liudmila
|🏳️
|RADUCANU, Emma
|🇬🇧
|OSTAPENKO, Jelena
|🇱🇻
|FERNANDEZ, Leylah
|🇨🇦
|ZHENG, Qinwen
|🇨🇳
|KOSTYUK, Marta
|🇺🇦
|EALA, Alexandra
|🇵🇭
|BUCSA, Cristina
|🇪🇸
|BOUZKOVA, Marie
|🇨🇿
|SAKKARI, Maria
|🇬🇷
|WANG, Xinyu
|🇨🇳
|CIRSTEA, Sorana
|🇷🇴
|CRISTIAN, Jaqueline
|🇷🇴
|FRĘCH, Magdalena
|🇵🇱
|BOISSON, Lois
|🇫🇷
|LI, Ann
|🇺🇸
|TJEN, Hanne Vandewinkel
|🇳🇱
|BEJLEK, Sara
|🇨🇿
|SINIAKOVA, Katerina
|🇨🇿
|VONDROUSOVA, Marketa
|🇨🇿
|COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹
|#ITA
|BAPTISTE, Hailey
|🇺🇸
|KENIN, Sofia
|🇺🇸
|STEARNS, Peyton
|🇺🇸
|BOUZAS MANEIRO, Jessica
|🇪🇸
|VALENTOVA, Tereza
|🇨🇿
|LINETTE, Magda
|🇵🇱
|KESSLER, Mccartney
|🇺🇸
|KREJCIKOVA, Barbora
|🇨🇿
|SIEGEMUND, Laura
|🇩🇪
|YASTREMSKA, Dayana
|🇺🇦
|RUZIC, Antonia
|🇭🇷
|OSORIO, Camila
|🇨🇴
|MARIA, Tatjana
|🇩🇪
|ZHANG, Shuai
|🇨🇳
|JACQUEMOT, Elsa
|🇫🇷
|SIERRA, Solana
|🇦🇷
|KASATKINA, Daria
|🏳️
|BONDAR, Anna
|🇭🇺
|OLIYNYKOVA, Oleksandra
|🇺🇦
|BOULTER, Katie
|🇬🇧
|GIBSON, Talia
|🇦🇺
|HADDAD MAIA, Beatriz
|🇧🇷
|BIRRELL, Kimberly
|🇦🇺
|SELEKHMETEVA, Oksana
|🇷🇺
|MCNALLY, Caty
|🇺🇸
|RUSE, Elena-Gabriela
|🇷🇴
|ZAKHAROVA, Anastasia
|🇷🇺
|PUTINTSEVA, Yulia
|🇰🇿
|MARCINKO, Petra
|🇭🇷
|LYS, Eva
|🇩🇪
|UCHIJIMA, Moyuka
|🇯🇵
|TOWNSEND, Taylor
|🇺🇸
|KRUEGER, Ashlyn
|🇺🇸
|PLISKOVA, Karolina PR
|🇨🇿
|BADOSA, Paula WC
|🇪🇸
|TOMLJANOVIC, Ajla WC
|🇦🇺
|ARANGO, Emiliana WC
|🇨🇴
|JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria WC
|🇦🇩
|MONTGOMERY, Robin WC
|🇺🇸
|GRANT, Tyra Caterina WC
|MARTINEZ CIREZ, Carlota WC
|🇪🇸
|WILLIAMS, Venus WC
|🇺🇸
❌ RITIRATE
Emma Navarro 🇺🇸 • Joint 🇦🇺 • Kartal 🇬🇧 • Gracheva 🇫🇷 • Veronika Kudermetova 🇷🇺
QUALIFICAZIONI
|RAKHIMOVA, Kamilla
|🇷🇺
|SONMEZ, Zeynep
|🇹🇷
|GOLUBIC, Viktorija
|🇨🇭
|SEIDEL, Ella
|🇩🇪
|GALFI, Dalma
|🇭🇺
|VOLYNETS, Katie
|🇺🇸
|GRABHER, Julia
|🇦🇹
|WALTERT, Simona
|🇨🇭
|STARODUBTSEVA, Yuliia
|🇺🇦
|PARRY, Diane
|🇫🇷
|UDVARDY, Panna
|🇭🇺
|SNIGUR, Daria
|🇺🇦
|POTAPOVA, Anastasia
|🇷🇺
|BARTUNKOVA, Nikola
|🇨🇿
|VANDEWINKEL, Hanne
|🇧🇪
|PARKS, Alycia
|🇺🇸
|BLINKOVA, Anna
|🇷🇺
|ERJAVEC, Veronika
|🇸🇮
|SHERIF, Mayar
|🇪🇬
|JUVAN, Kaja
|🇸🇮
|SUN, Lulu
|🇳🇿
|TAGGER, Julia
|🇦🇹
|KORPATSCH, Tamara
|🇩🇪
|SASNOVICH, Aliaksandra
|🇧🇾
|PAVLYUCHENKOVA, Anastasia
|🇷🇺
|VEKIC, Donna
|🇭🇷
|VIDMANOVA, Darja
|🇨🇿
|LAMENS, Suzan
|🇳🇱
|KRAUS, Sinja
|🇦🇹
|KALININA, Anhelina
|🇺🇦
|SRAMKOVA, Rebecca
|🇸🇰
|KORNEEVA, Alina
|🇷🇺
|JEANJEAN, Leolia
|🇫🇷
|MASAROVA, Rebeka
|🇨🇭
|SALKOVA, Dominika
|🇨🇿
|ZIDANSEK, Tamara
|🇸🇮
|CHARAEVA, Alina
|🇷🇺
|QUEVEDO, Kaitlin
|🇪🇸
|RAKOTOMANGA RAJAONAH, Tiantsoa
|🇫🇷
|KAWA, Katarzyna
|🇵🇱
|BEGU, Irina-Camelia PR
|🇷🇴
|SORRIBES TORMO, Sara PR
|🇪🇸
|DODIN, Oceane PR
|🇫🇷
|SAMSON, Maria WC
|🇪🇸
|PAREJA, Julieta WC
|🇺🇸
|EFREMOVA, Ekaterina WC
|🇫🇷
|ROURA LLAVERIAS, Julia WC
|🇪🇸
|LEME DA SILVA, Nauhany Vitoria WC
|🇧🇷
🇮🇹 Italiane evidenziate
PR Protected Ranking
WC Wild Card
🇪🇸 WTA 1000 MADRID 2026
Terra battuta • Dal 20 aprile 2026
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
madoooooooooo….non voglio pensare cosa succede qua e con i media se sinner gioca Madrid e poi salta Roma con una qualsiasi motivazione.
a prescindere da cio….io spero che salti Madrid
@ Salvo (#4595198)
E chi te lo ha detto la guardia medica ???
Dirò un’eresia: per me va a Madrid e “lascia” (non si presenta) Roma ad Alcaraz.
Aumenta la rivalità mediatica con l’italiano che potrebbe vincere in Spagna e lo spagnolo in Italia.
Riposerebbe in vista del Roland Garros (anche se la terra di Roma è più simile a quella francese ci arriverebbe meno stanco).
Ovviamente se arriva almeno in finale a Madrid.
Ma Zverev , che fa il filotto non sente mai la stanchezza?
anche lui ultimamente arriva in fondo a tutti i tornei..
Speriamo tanto in un bel risultato di Muso, Cobolli e Darderi!
Ormai Sinner avrà prenotato il volo, hotel, allenamenti! Daaiii
@ GIALAPPA SBANDY REMIX (#4595188)
Per Sinner sono meglio 5mila miliardi o la vittoria del Rolando?
Tranne Sinner.
Ci saranno tutti gli italiani iscritti
Spariamo delle cifre a caso per i sottobanchi :
Sinner 2 mila miliardi
Alcaraz 2 mila miliardi
Djokovic 2 mila miliardi
Fritz 1 mila miliardi
…
Alcaraz Djokovic e Fritz assenti. 5 mila miliardi che rimangono nelle casse del torneo.
A questo punto
Sinner 5 mila miliardi.
I cassieri 2 miliardi si comprano lo yacht a Monte-Carlo
Indovina ? Sinner ci va. Anche zoppo. Volete scommettere ?
Sarebbe una follia il contrario.
Oh, Madrid è un ATP 1000, non sarà il torneo di Casalpusterlengo, ma è pur sempre un ATP 1000, non quello di Kigali 1, 2 e 3, no ?
Jannik non è stato ancora cancellato,per me va.