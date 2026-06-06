Mirra Andreeva regina di Parigi: la predestinata conquista il Roland Garros

È Mirra Andreeva la nuova regina del Roland Garros 2026. A soli 19 anni la russa, numero 8 del mondo, conquista il primo titolo del Grande Slam della carriera superando con autorità 6-3 6-2 la sorprendente polacca Maja Chwalinska, numero 114 WTA e protagonista di una favola straordinaria iniziata dalle qualificazioni. Non è stata una finale memorabile sotto il profilo tecnico né particolarmente spettacolare. Troppo ampia la differenza di peso di palla, potenza e soluzioni tra le due protagoniste. Chwalinska, arrivata al decimo incontro consecutivo tra qualificazioni e tabellone principale, ha lottato con coraggio e intelligenza tattica, ma i suoi colpi troppo leggeri non sono mai riusciti a mettere realmente in difficoltà una Andreeva apparsa superiore in ogni fase del gioco. La finale, in sostanza, l’ha costruita e controllata la russa dall’inizio alla fine. Sempre avanti nel punteggio, Andreeva ha saputo gestire meglio i momenti importanti, mostrando maggiore lucidità e pazienza anche quando il vento e le traiettorie senza peso dell’avversaria l’hanno indotta a commettere qualche errore di troppo. Solo un breve passaggio a vuoto nel finale, quando dal 5-0 del secondo set ha ceduto due giochi consecutivi prima di ritrovare freddezza e chiudere definitivamente i conti sul 5-2.

Con il tetto aperto e un Philippe-Chatrier gremito, colorato soprattutto dal bianco e rosso della nutrita tifoseria polacca, la finale è iniziata in modo nervoso. I primi tre giochi sono stati altrettanti break e il livello di gioco è apparso inizialmente piuttosto modesto. Chwalinska ha provato a difendersi da fondo campo con pallonetti, rovesci in back e continue variazioni, mentre Andreeva cercava di costruire il punto attraverso le geometrie e la maggiore velocità di palla. Forse la tensione della prima finale Slam ha bloccato entrambe. Con il passare dei minuti, però, la russa ha iniziato a sciogliersi. Sul 3-3 è arrivato il break decisivo del primo set. Da quel momento Andreeva ha preso completamente il controllo della partita: servizio tenuto senza difficoltà e nuovo break a zero per il 6-3 dopo 42 minuti di gioco.

Nel secondo set non c’è stata praticamente storia. Andreeva ha alzato ulteriormente il livello, spingendo con continuità da fondo campo e togliendo progressivamente ogni riferimento alla polacca. Il rapido 5-0 ha messo il sigillo sulla finale. Due giochi persi per l’emozione di un traguardo ormai vicino non hanno cambiato il copione. Sul 5-2 la russa ha ritrovato precisione e aggressività, chiudendo con un rovescio vincente che le consegna il primo trofeo Slam della carriera e il trono di Parigi.

La favola di Maja Chwalinska. Complimenti comunque a Maja Chwalinska, protagonista di un torneo destinato a rimanere nella storia. Nata a Miechów l’11 ottobre 2001, mancina, numero 114 del mondo, la polacca è diventata la prima qualificata nell’era Open del Roland Garros a raggiungere la finale del torneo. Il suo percorso parigino ha attirato l’attenzione anche per un dettaglio curioso: una divisa diversa praticamente a ogni turno. «Non ho sponsor, direi che la storia è tutta qui», ha raccontato sorridendo durante il torneo. «Prima non avevo molte occasioni di giocare contro tenniste di alto livello, quindi è la prima volta che ho questa opportunità. Sono felice di coglierla». Chwalinska è soltanto la seconda giocatrice dell’era Open a raggiungere una finale Slam partendo dalle qualificazioni. L’ultima a riuscirci era stata Emma Raducanu agli US Open 2021, torneo che poi riuscì addirittura a vincere.

Mirra Andreeva, la predestinata. Mirra Andreeva è una di quelle giocatrici che sembrano destinate fin dall’inizio a lasciare il segno. Nata il 29 aprile 2007 a Krasnojarsk, alta 175 centimetri, destrorsa con rovescio bimane, è allenata da Conchita Martínez e ha già accumulato 175 vittorie e 58 sconfitte nel circuito professionistico, conquistando cinque titoli WTA in singolare.

Il suo best ranking è la posizione numero 5, raggiunta nel luglio 2025. Dotata di uno straordinario senso del campo e di una solidità da fondo impressionante per la sua età, Andreeva ha bruciato le tappe fin dall’esordio nel circuito maggiore. Nel 2023, a soli 16 anni, si fece conoscere al grande pubblico raggiungendo gli ottavi di Wimbledon dopo aver superato le qualificazioni, impressionando per calma e maturità. Nel 2024, già sotto la guida di Conchita Martínez, confermò il suo enorme potenziale raggiungendo la semifinale proprio a Parigi. Il 2025 è stato invece l’anno della consacrazione: a soli 17 anni ha conquistato i titoli WTA 1000 di Dubai e Indian Wells, imponendosi come una delle nuove forze del circuito mondiale. Nel 2026 ha aperto la stagione vincendo ad Adelaide, per poi imporsi anche a Linz e raggiungere la finale del WTA 1000 di Madrid sulla terra battuta, dove si è arresa soltanto a Marta Kostyuk. A 19 anni e 39 giorni è diventata la prima giocatrice nata nel 2007 a raggiungere una finale Slam e la settima più giovane dell’era Open a qualificarsi per il suo primo atto conclusivo in un Major.

Il lavoro con Conchita Martínez. Il rapporto con Conchita Martínez rappresenta uno dei segreti della sua crescita. Due anni fa l’ex campionessa spagnola raccontava di aver fatto immediatamente “clic” con la giovane russa. Da quel momento è iniziato un percorso che ha portato Andreeva stabilmente tra le migliori del mondo. Curiosamente, ventisei anni fa era stata proprio Conchita Martínez a raggiungere la finale del Roland Garros, persa nel 2000 contro Mary Pierce. In conferenza stampa Andreeva ha spiegato così la sua evoluzione mentale: «Prima ero molto più nervosa. Quando perdevo il servizio pensavo: “Oh mio Dio, è la fine del mondo”. Adesso invece penso che, se la mia avversaria mi brekka, posso sempre provare a recuperare. Conchita mi ha trasmesso tantissima esperienza. In alcuni momenti della mia carriera la ascoltavo, ma continuavo a fare le cose a modo mio. Ora invece mi fido completamente del mio team».

Il cammino verso il titolo. Per conquistare il suo primo Roland Garros, Andreeva ha superato Fiona Ferro, Marina Bassols Ribera, Marie Bouzkova, Jil Teichmann, Sorana Cirstea, Marta Kostyuk e infine Maja Chwalinska. L’unico set perso è arrivato al secondo turno contro Bassols Ribera. Nelle ultime due partite del torneo ha lasciato appena sette giochi complessivi a Cirstea e Kostyuk, confermando una superiorità sempre più evidente con il passare dei giorni. Una campionessa è nata. A soli 19 anni Mirra Andreeva ha conquistato il suo primo Roland Garros, ma la sensazione è che questo sia soltanto l’inizio. Il tennis femminile ha trovato una nuova protagonista destinata a lasciare il segno per molti anni.

La cronaca

1.set Serve Chwalinska. Doppio fallo. Riga della polacca 15-15. Palla corta, Mirra veloce chiude con il rovescio 30-30. Ancora la palla corta, questa volta a segno 40-30. Cerca la palla alta e lavorata Chwalinska, Andreeva spinge con il dritto, palla break. A rete la 114 del mondo, parità. Esce il rovescio in back a due mani di Maja, palla break. Dritto vincente parità. Gioca corto la polacca, vincente di dritto, palla break. La palla di Chwalinska non ha peso, Andreeva chiude con il rovescio incrociato. Break 0-1.

Passante vincente 0-15. Fuori il dritto di Mirra 0-30. Domina da fondo Andreeva 15-30. Regalo di Andreeva con il rovescio, due palle break 15-40. Dritto profondo della russa 30-40. Palleggio lento ed imbarazzante per una finale Slam. Andreeva mette fuori il rovescio break 1-1.

Doppio fallo 0-15. Ottimo dritto di Maja 15-15. Super rovescio di Andreeva 15-30. Errore della polacca due palle break 15-40. Fuori il lob da fondo di Chwalinska break 1-2.

Doppio fallo e dritto vincente per la russa 30-30. Risposta molto lenta, Mirra sbaglia il dritto palla break 30-40. Ancora un doppio fallo, break 2-2.

Due errori di Andreeva 30-0. Palla corta vincente 40-0. Comanda da fondo Chwalinska, gioco a zero 3-2.

Due errori da fondo della polacca 30-0. A rete Chwalinska 30-15. Scambio lunghissimo con pallonetti da entrambi le parti (remember Lea Pericoli) sbaglia la polacca 3-3.

A rete Chwalinska smash vincente 15-0. Andreeva spinge e sale a rete 15-30. Fuori la risposta della russa 30-30. Esce il dritto di Maja palla break 30-40. Scambio da fondo, Andreeva martella il rovescio della polacca, back in rete, break 3-4.

Andreeva gioca con più scioltezza 30-0. Dritto in rete della russa 30-15. Riga di Andreeva 40-15. Scambio di finezze sotto rete, Andreeva tiene il servizio 5-3.

Chwalinska serve per restare nel set. Errore di dritto 0-15. Andreeva spinge sulla risposta 0-30. La difesa non basta alla polacca tre set-point 0-40. Rovescio vincente da fondo Andreeva primo set 6-3 in 42 minuti.

2.set Andreeva al servizio. Errore di dritto 0-15. Attacca Chwalinska, ma la volée finisce in rete 15-15. Guadagna campo la polacca, ma il dritto finisce out 30-15. Dritto e schiaffo al volo, Andreeva si fa intraprendente 40-15. Rovescio in rete Andreeva avanti 1-0.

Anereeva domina da fondo e chiude con il dritto 0-30.Troppo fallosa sui colpi a rimbalzo Maja, due palle break 15-40. Ancora uno scambio a bassa velocità, ma pieno di tensione. Andreeva sbaglia 40-40. Gratuito di rovescio da metà campo della polacca palla break. Tarda ad uscire dalla risposta Chwalinska, break 0-2.

Fuori lo schiaffo al volo della russa 0-15. Ottima palla corta 0-30. Ancora un errore di Andreeva tre palle break 0-40. Dritto vincente della russa 15-40. Rovescio fuori di Chwalinska 30-40. Ritrova il dritto da fondo la russa 40-40. A rete Andreeva, la polacca difende, ma sbaglia vantaggio Andreeva. Mette la prima la russa 3-0.

Servizio di Maja a velocità ridotta, Andreeva solo risposte vincenti 0-40. Ancora un dritto fuori 0-4.

Andreeva ormai domina la partita 40-15. Smash in rete 40-30. Rovescio vincente,,. Una sola giocatrice in campo Andreeva 5-0.

Chwalinska serve per restare nel match. Tre errori di Andreeva, 40-0. Dritto out 40-15. Si difende con il lob la polacca, ma va fuori misura 40-30. Sblocca lo score Chwalinska 1-5.

Andreeva serve per il titolo . Si imballa Andreeva che sbaglia due dritto a campo vuoto, palla break 30-40. Ottima prima e parità. Dritto in rete, palla break. Braccino per Andreeva, la polacca recupera un break 5-2.

Errore di dritto 0-15.Prima a 136 km/h. Andreeva attacca 0-30. Seconda a 114 km/h, errore di dritto tre match point 0-40. Rovescio vincente 6-2 Andreeva regina di Parigi dopo un’ora e ventidue minuti.

Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

Maja Chwalinska vs Mirra Andreeva (non prima ore 15:00)

